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Proporciona una interfaz de tipo tabla para seleccionar/insertar archivos en Azure Blob Storage. Esta función de tabla es similar a la función s3.

Sintaxis

Las credenciales están integradas en la cadena de conexión, por lo que no se requiere account_name/account_key por separado:

Argumentos

Colecciones con nombre

Los argumentos también pueden pasarse mediante colecciones con nombre. En este caso, se admiten las siguientes claves:
Los nombres de las claves de las colecciones con nombre son distintos de los nombres de los argumentos posicionales de la función: container (no container_name) y blob_path (no blobpath).
Ejemplo:
También puede sobrescribir los valores de la colección con nombre durante la consulta:

Valor devuelto

Una tabla con la estructura especificada para leer o escribir datos en el archivo indicado.

Ejemplos

Lectura con el formato storage_account_url

Lectura con la forma connection_string

Escritura por particiones

Cuando compatibility está configurado en 26.6 o una versión posterior, o cuando se aplican los valores predeterminados actuales, HIVE es la estrategia de partición predeterminada. Por lo tanto, las rutas que contienen {_partition_id} requieren una estrategia WILDCARD explícita.
Luego, vuelva a leer una partición específica:

Columnas virtuales

  • _path — Ruta del archivo. Tipo: LowCardinality(String).
  • _file — Nombre del archivo. Tipo: LowCardinality(String).
  • _size — Tamaño del archivo en bytes. Tipo: Nullable(UInt64). Si se desconoce el tamaño del archivo, el valor es NULL.
  • _time — Fecha y hora de la última modificación del archivo. Tipo: Nullable(DateTime). Si se desconoce la hora, el valor es NULL.

Escritura particionada

Estrategia de partición

Solo se admite para consultas INSERT. WILDCARD: reemplaza el comodín {_partition_id} en la ruta del archivo por la clave de partición correspondiente. Se selecciona de forma predeterminada solo con configuraciones de compatibility anteriores a 26.6. Cuando compatibility se establece en 26.6 o una versión posterior, o cuando se aplican los valores predeterminados actuales, el valor predeterminado es HIVE, por lo que las rutas que contienen {_partition_id} deben seleccionar explícitamente WILDCARD (consulte la configuración file_like_engine_default_partition_strategy). HIVE implementa el particionamiento de estilo Hive para lecturas & escrituras. Genera archivos con el siguiente formato: <prefix>/<key1=val1/key2=val2...>/<snowflakeid>.<toLower(file_format)>. Ejemplo de estrategia de partición HIVE

ajuste use_hive_partitioning

Esta es una indicación para que ClickHouse analice archivos particionados con estilo Hive en el momento de la lectura. No tiene efecto al escribir. Para que la lectura y la escritura sean simétricas, use el argumento partition_strategy. Cuando use_hive_partitioning se establece en 1, ClickHouse detecta el particionamiento de estilo Hive en la ruta (/name=value/) y permite usar las columnas de partición como columnas virtuales en la consulta. Estas columnas virtuales tendrán los mismos nombres que en la ruta particionada. Ejemplo Use una columna virtual creada con particionamiento de estilo Hive

Uso de firmas de acceso compartido (SAS)

Una firma de acceso compartido (SAS) es un URI que concede acceso restringido a un contenedor o archivo de Azure Storage. Úsela para proporcionar acceso temporal a los recursos de una cuenta de almacenamiento sin compartir la clave de la cuenta. Más información aquí. La función azureBlobStorage admite firmas de acceso compartido (SAS). Un token SAS de blob contiene toda la información necesaria para autenticar la solicitud, incluido el blob de destino, los permisos y el período de validez. Para construir una URL de blob, agregue el token SAS al endpoint del servicio Blob. Por ejemplo, si el endpoint es https://clickhousedocstest.blob.core.windows.net/, la solicitud pasa a ser:
Como alternativa, los usuarios pueden usar la URL SAS del blob:
Última modificación el 24 de julio de 2026