Sintaxis
- Cadena de conexión
- URL de la cuenta de almacenamiento
- Colección con nombre
Las credenciales están integradas en la cadena de conexión, por lo que no se requiere
account_name/
account_key por separado:
azureBlobStorage(connection_string, container_name, blobpath [, format, compression, partition_strategy, structure])
Argumentos
|Argumento
|Descripción
connection_string
|Una cadena de conexión que incluye credenciales integradas (nombre de la cuenta + clave de la cuenta o SAS token). Al usar esta forma,
account_name y
account_key no deben pasarse por separado. Consulta Configurar una cadena de conexión.
storage_account_url
|La URL del endpoint de la cuenta de almacenamiento, por ejemplo
https://myaccount.blob.core.windows.net/. Al usar esta forma, debes pasar también
account_name y
account_key.
container_name
|Nombre del contenedor.
blobpath
|Ruta del archivo. Admite los siguientes comodines en modo de solo lectura:
*,
**,
?,
{abc,def} y
{N..M}, donde
N y
M son números, y
'abc' y
'def' son cadenas.
account_name
|Nombre de la cuenta de almacenamiento. Obligatorio al usar
storage_account_url sin SAS; no debe pasarse al usar
connection_string.
account_key
|Clave de la cuenta de almacenamiento. Obligatoria al usar
storage_account_url sin SAS; no debe pasarse al usar
connection_string.
format
|El formato del archivo.
compression
|Valores admitidos:
none,
gzip/gz,
brotli/br,
xz/LZMA,
zstd/zst. De forma predeterminada, detectará automáticamente la compresión por la extensión del archivo (igual que si se establece
auto).
structure
|Estructura de la tabla. Formato:
'column1_name column1_type, column2_name column2_type, ...'.
partition_strategy
|Opcional. Valores admitidos:
WILDCARD o
HIVE.
WILDCARD requiere
{_partition_id} en la ruta, que se reemplaza con la clave de partición.
HIVE no permite comodines, asume que la ruta es la raíz de la tabla y genera directorios particionados con estilo Hive, con Snowflake IDs como nombres de archivo y el formato de archivo como extensión. El valor predeterminado es la configuración
file_like_engine_default_partition_strategy (
WILDCARD cuando
compatibility es anterior a
26.6;
HIVE en caso contrario, incluso cuando se aplican los valores predeterminados actuales).
partition_columns_in_data_file
|Opcional. Solo se usa con la estrategia de partición
HIVE. Indica a ClickHouse si debe esperar que las columnas de partición estén escritas en el archivo de datos. El valor predeterminado es
false.
extra_credentials
|Usa
client_id y
tenant_id para la autenticación. Si se proporcionan
extra_credentials, tienen prioridad sobre
account_name y
account_key.
Los argumentos también pueden pasarse mediante colecciones con nombre. En este caso, se admiten las siguientes claves:
Colecciones con nombre
|Key
|Required
|Description
container
|Yes
|Nombre del contenedor. Corresponde al argumento posicional
container_name.
blob_path
|Yes
|Ruta del archivo (con comodines opcionales). Corresponde al argumento posicional
blobpath.
connection_string
|No*
|Cadena de conexión con credenciales incorporadas. *Debe proporcionarse
connection_string o
storage_account_url.
storage_account_url
|No*
|URL del endpoint de la cuenta de almacenamiento. *Debe proporcionarse
connection_string o
storage_account_url.
account_name
|No
|Obligatorio cuando se usa
storage_account_url
account_key
|No
|Obligatorio cuando se usa
storage_account_url
format
|No
|Formato de archivo.
compression
|No
|Tipo de compresión.
structure
|No
|Estructura de la tabla.
client_id
|No
|ID de cliente para la autenticación.
tenant_id
|No
|ID del tenant para la autenticación.
Ejemplo:
Los nombres de las claves de las colecciones con nombre son distintos de los nombres de los argumentos posicionales de la función:
container (no
container_name) y
blob_path (no
blobpath).
También puede sobrescribir los valores de la colección con nombre durante la consulta:
CREATE NAMED COLLECTION azure_my_data AS
storage_account_url = 'https://myaccount.blob.core.windows.net/',
container = 'mycontainer',
blob_path = 'data/*.parquet',
account_name = 'myaccount',
account_key = 'mykey...==',
format = 'Parquet';
SELECT *
FROM azureBlobStorage(azure_my_data)
LIMIT 5;
SELECT *
FROM azureBlobStorage(azure_my_data, blob_path = 'other_data/*.csv', format = 'CSVWithNames')
LIMIT 5;
Una tabla con la estructura especificada para leer o escribir datos en el archivo indicado.
Valor devuelto
Ejemplos
Lectura con el formato
storage_account_url
SELECT *
FROM azureBlobStorage(
'https://myaccount.blob.core.windows.net/',
'mycontainer',
'data/*.parquet',
'myaccount',
'mykey...==',
'Parquet'
)
LIMIT 5;
Lectura con la forma
connection_string
SELECT *
FROM azureBlobStorage(
'DefaultEndpointsProtocol=https;AccountName=myaccount;AccountKey=mykey...==;EndPointSuffix=core.windows.net',
'mycontainer',
'data/*.csv',
'CSVWithNames'
)
LIMIT 5;
Cuando
Escritura por particiones
compatibility está configurado en
26.6 o una versión posterior, o cuando se aplican los valores predeterminados actuales,
HIVE es la estrategia de partición predeterminada. Por lo tanto, las rutas que contienen
{_partition_id} requieren una estrategia
WILDCARD explícita.
Luego, vuelva a leer una partición específica:
INSERT INTO TABLE FUNCTION azureBlobStorage(
'DefaultEndpointsProtocol=https;AccountName=myaccount;AccountKey=mykey...==;EndPointSuffix=core.windows.net',
'mycontainer',
'test_{_partition_id}.csv',
'CSV',
'auto',
'wildcard',
'column1 UInt32, column2 UInt32, column3 UInt32'
) PARTITION BY column3
VALUES (1, 2, 3), (3, 2, 1), (78, 43, 3);
SELECT *
FROM azureBlobStorage(
'DefaultEndpointsProtocol=https;AccountName=myaccount;AccountKey=mykey...==;EndPointSuffix=core.windows.net',
'mycontainer',
'test_1.csv',
'CSV',
'auto',
'column1 UInt32, column2 UInt32, column3 UInt32'
);
┌─column1─┬─column2─┬─column3─┐
│ 3 │ 2 │ 1 │
└─────────┴─────────┴─────────┘
Columnas virtuales
_path— Ruta del archivo. Tipo:
LowCardinality(String).
_file— Nombre del archivo. Tipo:
LowCardinality(String).
_size— Tamaño del archivo en bytes. Tipo:
Nullable(UInt64). Si se desconoce el tamaño del archivo, el valor es
NULL.
_time— Fecha y hora de la última modificación del archivo. Tipo:
Nullable(DateTime). Si se desconoce la hora, el valor es
NULL.
Escritura particionada
Solo se admite para consultas
Estrategia de partición
INSERT.
WILDCARD: reemplaza el comodín
{_partition_id} en la ruta del archivo por la clave de partición correspondiente. Se selecciona de forma predeterminada solo con configuraciones de
compatibility anteriores a
26.6. Cuando
compatibility se establece en
26.6 o una versión posterior, o cuando se aplican los valores predeterminados actuales, el valor predeterminado es
HIVE, por lo que las rutas que contienen
{_partition_id} deben seleccionar explícitamente
WILDCARD (consulte la configuración
file_like_engine_default_partition_strategy).
HIVE implementa el particionamiento de estilo Hive para lecturas & escrituras. Genera archivos con el siguiente formato:
<prefix>/<key1=val1/key2=val2...>/<snowflakeid>.<toLower(file_format)>.
Ejemplo de estrategia de partición
HIVE
INSERT INTO TABLE FUNCTION azureBlobStorage(
azure_conf2,
storage_account_url = 'https://myaccount.blob.core.windows.net/',
container = 'cont',
blob_path = 'azure_table_root',
format = 'CSVWithNames',
compression = 'auto',
structure = 'year UInt16, country String, id Int32',
partition_strategy = 'hive'
) PARTITION BY (year, country)
VALUES (2020, 'Russia', 1), (2021, 'Brazil', 2);
SELECT _path, * FROM azureBlobStorage(
azure_conf2,
storage_account_url = 'https://myaccount.blob.core.windows.net/',
container = 'cont',
blob_path = 'azure_table_root/**.csvwithnames'
)
┌─_path───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─id─┬─year─┬─country─┐
1. │ cont/azure_table_root/year=2021/country=Brazil/7351307847391293440.csvwithnames │ 2 │ 2021 │ Brazil │
2. │ cont/azure_table_root/year=2020/country=Russia/7351307847378710528.csvwithnames │ 1 │ 2020 │ Russia │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────┴──────┴─────────┘
Esta es una indicación para que ClickHouse analice archivos particionados con estilo Hive en el momento de la lectura. No tiene efecto al escribir. Para que la lectura y la escritura sean simétricas, use el argumento
ajuste
ajuste
use_hive_partitioning
partition_strategy.
Cuando
use_hive_partitioning se establece en 1, ClickHouse detecta el particionamiento de estilo Hive en la ruta (
/name=value/) y permite usar las columnas de partición como columnas virtuales en la consulta. Estas columnas virtuales tendrán los mismos nombres que en la ruta particionada.
Ejemplo
Use una columna virtual creada con particionamiento de estilo Hive
Una firma de acceso compartido (SAS) es un URI que concede acceso restringido a un contenedor o archivo de Azure Storage. Úsela para proporcionar acceso temporal a los recursos de una cuenta de almacenamiento sin compartir la clave de la cuenta. Más información aquí. La función
SELECT * FROM azureBlobStorage(config, storage_account_url='...', container='...', blob_path='http://data/path/date=*/country=*/code=*/*.parquet') WHERE date > '2020-01-01' AND country = 'Netherlands' AND code = 42;
azureBlobStorage admite firmas de acceso compartido (SAS).
Un token SAS de blob contiene toda la información necesaria para autenticar la solicitud, incluido el blob de destino, los permisos y el período de validez. Para construir una URL de blob, agregue el token SAS al endpoint del servicio Blob. Por ejemplo, si el endpoint es
https://clickhousedocstest.blob.core.windows.net/, la solicitud pasa a ser:
Como alternativa, los usuarios pueden usar la URL SAS del blob:
SELECT count()
FROM azureBlobStorage('BlobEndpoint=https://clickhousedocstest.blob.core.windows.net/;SharedAccessSignature=sp=r&st=2025-01-29T14:58:11Z&se=2025-01-29T22:58:11Z&spr=https&sv=2022-11-02&sr=c&sig=Ac2U0xl4tm%2Fp7m55IilWl1yHwk%2FJG0Uk6rMVuOiD0eE%3D', 'exampledatasets', 'example.csv')
┌─count()─┐
│ 10 │
└─────────┘
1 row in set. Elapsed: 0.425 sec.
SELECT count()
FROM azureBlobStorage('https://clickhousedocstest.blob.core.windows.net/?sp=r&st=2025-01-29T14:58:11Z&se=2025-01-29T22:58:11Z&spr=https&sv=2022-11-02&sr=c&sig=Ac2U0xl4tm%2Fp7m55IilWl1yHwk%2FJG0Uk6rMVuOiD0eE%3D', 'exampledatasets', 'example.csv')
┌─count()─┐
│ 10 │
└─────────┘
1 row in set. Elapsed: 0.153 sec.