Este motor permite integrar ClickHouse con RocksDB

Este motor permite la integración de ClickHouse con RocksDB

​ Crear una tabla

CREATE TABLE [IF NOT EXISTS] [db.]table_name [ON CLUSTER cluster] ( name1 [type1] [DEFAULT|MATERIALIZED|ALIAS expr1], name2 [type2] [DEFAULT|MATERIALIZED|ALIAS expr2], ... ) ENGINE = EmbeddedRocksDB([ttl, rocksdb_dir, read_only]) PRIMARY KEY (primary_key_name) [ SETTINGS name=value, ... ]

Parámetros del motor:

ttl - tiempo de vida de los valores. TTL se acepta en segundos. Si TTL es 0, se usa una instancia normal de RocksDB (sin TTL).

- tiempo de vida de los valores. TTL se acepta en segundos. Si TTL es 0, se usa una instancia normal de RocksDB (sin TTL). rocksdb_dir - ruta al directorio de una instancia de RocksDB existente o ruta de destino de la instancia de RocksDB creada. Abre la tabla con el rocksdb_dir especificado.

- ruta al directorio de una instancia de RocksDB existente o ruta de destino de la instancia de RocksDB creada. Abre la tabla con el especificado. read_only - cuando read_only se establece en true, se usa el modo de solo lectura. Para el almacenamiento con TTL, no se activará la compactación (ni manual ni automática), por lo que no se eliminarán las entradas caducadas.

- cuando se establece en true, se usa el modo de solo lectura. Para el almacenamiento con TTL, no se activará la compactación (ni manual ni automática), por lo que no se eliminarán las entradas caducadas. primary_key_name – cualquier nombre de columna de la lista de columnas.

– cualquier nombre de columna de la lista de columnas. primary key debe especificarse; solo admite una columna en la clave primaria. La clave primaria se serializará en binario como una rocksdb key .

debe especificarse; solo admite una columna en la clave primaria. La clave primaria se serializará en binario como una . las columnas distintas de la clave primaria se serializarán en binario como valor rocksdb en el orden correspondiente.

en el orden correspondiente. las consultas con filtrado de clave equals o in se optimizarán para la búsqueda de múltiples claves en rocksdb .

Configuración del motor:

optimize_for_bulk_insert – La tabla está optimizada para inserciones masivas (el pipeline de inserción creará archivos SST y los importará a la base de datos de rocksdb en lugar de escribir en memtables); valor predeterminado: 1 .

– La tabla está optimizada para inserciones masivas (el pipeline de inserción creará archivos SST y los importará a la base de datos de rocksdb en lugar de escribir en memtables); valor predeterminado: . bulk_insert_block_size - Tamaño mínimo de los archivos SST (en número de filas) creados por la inserción masiva; valor predeterminado: 1048449 .

Ejemplo:

CREATE TABLE test ( `key` String, `v1` UInt32, `v2` String, `v3` Float32 ) ENGINE = EmbeddedRocksDB PRIMARY KEY key

También está la tabla system.rocksdb , que expone estadísticas de RocksDB:

SELECT name , value FROM system . rocksdb ┌─ name ──────────────────────┬─ value ─┐ │ no . file .opens │ 1 │ │ number . block . decompressed │ 1 │ └───────────────────────────┴───────┘

También puedes cambiar cualquier opción de RocksDB mediante la configuración:

< rocksdb > < options > < max_background_jobs > 8 </ max_background_jobs > </ options > < column_family_options > < num_levels > 2 </ num_levels > </ column_family_options > < tables > < table > < name > TABLE </ name > < options > < max_background_jobs > 8 </ max_background_jobs > </ options > < column_family_options > < num_levels > 2 </ num_levels > </ column_family_options > </ table > </ tables > </ rocksdb >

De forma predeterminada, la optimización trivial de conteo aproximado está desactivada, lo que podría afectar al rendimiento de las consultas count() . Para habilitar esta optimización, configure optimize_trivial_approximate_count_query = 1 . Además, esta configuración afecta a system.tables para el motor EmbeddedRocksDB; active esta opción para ver valores aproximados de total_rows y total_bytes .

​ Operaciones admitidas

Cuando se insertan nuevas filas en EmbeddedRocksDB , si la clave ya existe, se actualizará el valor; de lo contrario, se creará una nueva clave.

Ejemplo:

INSERT INTO test VALUES ( 'some key' , 1 , 'value' , 3 . 2 );

Las filas se pueden eliminar con la consulta DELETE o con TRUNCATE .

DELETE FROM test WHERE key LIKE 'some%' AND v1 > 1 ;

ALTER TABLE test DELETE WHERE key LIKE 'some%' AND v1 > 1 ;

TRUNCATE TABLE test;

Los valores se pueden actualizar mediante la consulta ALTER TABLE . La clave primaria no se puede actualizar.

ALTER TABLE test UPDATE v1 = v1 * 10 + 2 WHERE key LIKE 'some%' AND v3 > 3 . 1 ;

Se admite un JOIN direct especial con tablas EmbeddedRocksDB. Este JOIN directo evita crear una tabla hash en memoria y accede a los datos directamente desde EmbeddedRocksDB.

Con joins grandes, es posible que el uso de memoria sea mucho menor con joins directos, ya que no se crea la tabla hash.

Para habilitar los joins directos:

SET join_algorithm = 'direct, hash'

Cuando join_algorithm está configurado como direct, hash , se usarán JOIN directos siempre que sea posible, y hash en caso contrario.

Crear y poblar una tabla EmbeddedRocksDB

CREATE TABLE rdb ( `key` UInt32, `value` Array (UInt32), `value2` String ) ENGINE = EmbeddedRocksDB PRIMARY KEY key

INSERT INTO rdb SELECT toUInt32(sipHash64( number ) % 10 ) AS key , [key, key+1] AS value , ( 'val2' || toString( key )) AS value2 FROM numbers_mt( 10 );

Crear y poblar una tabla para hacer JOIN con la tabla rdb

CREATE TABLE t2 ( `k` UInt16 ) ENGINE = TinyLog

INSERT INTO t2 SELECT number AS k FROM numbers_mt( 10 )

Establecer el algoritmo de join en direct

SET join_algorithm = 'direct'

Un INNER JOIN

SELECT * FROM ( SELECT k AS key FROM t2 ) AS t2 INNER JOIN rdb ON rdb . key = t2 . key ORDER BY key ASC

┌─key─┬─rdb.key─┬─value──┬─value2─┐ │ 0 │ 0 │ [0,1] │ val20 │ │ 2 │ 2 │ [2,3] │ val22 │ │ 3 │ 3 │ [3,4] │ val23 │ │ 6 │ 6 │ [6,7] │ val26 │ │ 7 │ 7 │ [7,8] │ val27 │ │ 8 │ 8 │ [8,9] │ val28 │ │ 9 │ 9 │ [9,10] │ val29 │ └─────┴─────────┴────────┴────────┘