Crear una tabla
Parámetros del motor:
CREATE TABLE [IF NOT EXISTS] [db.]table_name [ON CLUSTER cluster]
(
name1 [type1] [DEFAULT|MATERIALIZED|ALIAS expr1],
name2 [type2] [DEFAULT|MATERIALIZED|ALIAS expr2],
...
) ENGINE = EmbeddedRocksDB([ttl, rocksdb_dir, read_only]) PRIMARY KEY(primary_key_name)
[ SETTINGS name=value, ... ]
ttl- tiempo de vida de los valores. TTL se acepta en segundos. Si TTL es 0, se usa una instancia normal de RocksDB (sin TTL).
rocksdb_dir- ruta al directorio de una instancia de RocksDB existente o ruta de destino de la instancia de RocksDB creada. Abre la tabla con el
rocksdb_direspecificado.
read_only- cuando
read_onlyse establece en true, se usa el modo de solo lectura. Para el almacenamiento con TTL, no se activará la compactación (ni manual ni automática), por lo que no se eliminarán las entradas caducadas.
primary_key_name– cualquier nombre de columna de la lista de columnas.
primary keydebe especificarse; solo admite una columna en la clave primaria. La clave primaria se serializará en binario como una
rocksdb key.
- las columnas distintas de la clave primaria se serializarán en binario como valor
rocksdben el orden correspondiente.
- las consultas con filtrado de clave
equalso
inse optimizarán para la búsqueda de múltiples claves en
rocksdb.
optimize_for_bulk_insert– La tabla está optimizada para inserciones masivas (el pipeline de inserción creará archivos SST y los importará a la base de datos de rocksdb en lugar de escribir en memtables); valor predeterminado:
1.
bulk_insert_block_size- Tamaño mínimo de los archivos SST (en número de filas) creados por la inserción masiva; valor predeterminado:
1048449.
CREATE TABLE test
(
`key` String,
`v1` UInt32,
`v2` String,
`v3` Float32
)
ENGINE = EmbeddedRocksDB
PRIMARY KEY key
También está la tabla
Métricas
system.rocksdb, que expone estadísticas de RocksDB:
SELECT
name,
value
FROM system.rocksdb
┌─name──────────────────────┬─value─┐
│ no.file.opens │ 1 │
│ number.block.decompressed │ 1 │
└───────────────────────────┴───────┘
También puedes cambiar cualquier opción de RocksDB mediante la configuración:
Configuración
De forma predeterminada, la optimización trivial de conteo aproximado está desactivada, lo que podría afectar al rendimiento de las consultas
<rocksdb>
<options>
<max_background_jobs>8</max_background_jobs>
</options>
<column_family_options>
<num_levels>2</num_levels>
</column_family_options>
<tables>
<table>
<name>TABLE</name>
<options>
<max_background_jobs>8</max_background_jobs>
</options>
<column_family_options>
<num_levels>2</num_levels>
</column_family_options>
</table>
</tables>
</rocksdb>
count(). Para habilitar esta
optimización, configure
optimize_trivial_approximate_count_query = 1. Además, esta configuración afecta a
system.tables para el motor EmbeddedRocksDB;
active esta opción para ver valores aproximados de
total_rows y
total_bytes.
Operaciones admitidas
Cuando se insertan nuevas filas en
Inserciones
EmbeddedRocksDB, si la clave ya existe, se actualizará el valor; de lo contrario, se creará una nueva clave.
Ejemplo:
INSERT INTO test VALUES ('some key', 1, 'value', 3.2);
Las filas se pueden eliminar con la consulta
Borrados
DELETE o con
TRUNCATE.
DELETE FROM test WHERE key LIKE 'some%' AND v1 > 1;
ALTER TABLE test DELETE WHERE key LIKE 'some%' AND v1 > 1;
TRUNCATE TABLE test;
Los valores se pueden actualizar mediante la consulta
Actualizaciones
ALTER TABLE. La clave primaria no se puede actualizar.
ALTER TABLE test UPDATE v1 = v1 * 10 + 2 WHERE key LIKE 'some%' AND v3 > 3.1;
Se admite un JOIN
Joins
direct especial con tablas EmbeddedRocksDB.
Este JOIN directo evita crear una tabla hash en memoria y accede a
los datos directamente desde EmbeddedRocksDB.
Con joins grandes, es posible que el uso de memoria sea mucho menor con joins directos,
ya que no se crea la tabla hash.
Para habilitar los joins directos:
SET join_algorithm = 'direct, hash'
Ejemplo
Crear y poblar una tabla EmbeddedRocksDB
CREATE TABLE rdb
(
`key` UInt32,
`value` Array(UInt32),
`value2` String
)
ENGINE = EmbeddedRocksDB
PRIMARY KEY key
INSERT INTO rdb
SELECT
toUInt32(sipHash64(number) % 10) AS key,
[key, key+1] AS value,
('val2' || toString(key)) AS value2
FROM numbers_mt(10);
Crear y poblar una tabla para hacer JOIN con la tabla
rdb
CREATE TABLE t2
(
`k` UInt16
)
ENGINE = TinyLog
INSERT INTO t2 SELECT number AS k
FROM numbers_mt(10)
Establecer el algoritmo de join en
direct
SET join_algorithm = 'direct'
Un INNER JOIN
SELECT *
FROM
(
SELECT k AS key
FROM t2
) AS t2
INNER JOIN rdb ON rdb.key = t2.key
ORDER BY key ASC
┌─key─┬─rdb.key─┬─value──┬─value2─┐
│ 0 │ 0 │ [0,1] │ val20 │
│ 2 │ 2 │ [2,3] │ val22 │
│ 3 │ 3 │ [3,4] │ val23 │
│ 6 │ 6 │ [6,7] │ val26 │
│ 7 │ 7 │ [7,8] │ val27 │
│ 8 │ 8 │ [8,9] │ val28 │
│ 9 │ 9 │ [9,10] │ val29 │
└─────┴─────────┴────────┴────────┘