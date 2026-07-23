En ClickHouse Cloud, si su servicio se creó con una versión anterior a la 25.4, deberá establecer la compatibilidad en al menos 25.4 mediante
SET compatibility=25.4.
Crear una tabla
Consulta la descripción detallada de la sentencia CREATE TABLE.
CREATE TABLE [IF NOT EXISTS] [db.]table_name [ON CLUSTER cluster]
(
name1 [type1] [DEFAULT|MATERIALIZED|ALIAS expr1],
name2 [type2] [DEFAULT|MATERIALIZED|ALIAS expr2],
) ENGINE = Join(join_strictness, join_type, k1[, k2, ...])
Parámetros del motor
join_strictness
join_strictness – modo de JOIN.
join_type
join_type – tipo de JOIN.
Columnas clave
k1[, k2, ...] – columnas clave de la cláusula
USING con las que se realiza la operación
JOIN.
Introduzca los parámetros
join_strictness y
join_type sin comillas; por ejemplo,
Join(ANY, LEFT, col1). Deben coincidir con la operación
JOIN para la que se va a utilizar la tabla. Si los parámetros no coinciden, ClickHouse no lanza ninguna excepción y puede devolver datos incorrectos.
Particularidades y recomendaciones
Los datos de la tabla
Almacenamiento de datos
Join siempre se almacenan en la RAM. Al insertar filas en una tabla, ClickHouse escribe bloques de datos en el directorio del disco para poder restaurarlos cuando el servidor se reinicie.
Si el servidor se reinicia de forma incorrecta, el bloque de datos en el disco podría perderse o dañarse. En este caso, puede ser necesario eliminar manualmente el archivo que contiene los datos dañados.
Puede usar consultas
Selección e inserción de datos
INSERT para agregar datos a tablas con motor
Join. Si la tabla se creó con modo
ANY, los datos correspondientes a claves duplicadas se ignoran. Con modo
ALL, se agregan todas las filas.
Los principales casos de uso de las tablas con motor
Join son los siguientes:
- Coloque la tabla en el lado derecho de una cláusula
JOIN.
- Llame a la función joinGet, que permite extraer datos de la tabla del mismo modo que de un diccionario.
Las consultas
Eliminación de datos
ALTER DELETE para tablas con motor
Join se implementan como mutaciones. La mutación
DELETE lee los datos filtrados y sobrescribe los datos en memoria y en disco.
Al crear una tabla, se aplican los siguientes ajustes:
Limitaciones y ajustes
join_use_nulls
join_use_nulls
max_rows_in_join
max_rows_in_join
max_bytes_in_join
max_bytes_in_join
join_overflow_mode
join_overflow_mode
join_any_take_last_row
join_any_take_last_row
join_use_nulls
Deshabilita la persistencia en los motores de tabla Join y Set. Reduce la sobrecarga de IO. Es adecuado para escenarios en los que se prioriza el rendimiento y no se requiere persistencia. Valores posibles:
Persistente
- 1 — Habilitado.
- 0 — Deshabilitado.
1.
Las tablas del motor
Join no pueden usarse en operaciones
GLOBAL JOIN.
El motor
Join permite especificar la configuración join_use_nulls en la sentencia
CREATE TABLE. La consulta SELECT debe tener el mismo valor de
join_use_nulls.
Creación de la tabla de la izquierda:
Ejemplos de uso
CREATE TABLE id_val(`id` UInt32, `val` UInt32) ENGINE = TinyLog;
Creación de la tabla
INSERT INTO id_val VALUES (1,11), (2,12), (3,13);
Join del lado derecho:
CREATE TABLE id_val_join(`id` UInt32, `val` UInt8) ENGINE = Join(ANY, LEFT, id);
Uniendo las tablas:
INSERT INTO id_val_join VALUES (1,21), (1,22), (3,23);
SELECT * FROM id_val ANY LEFT JOIN id_val_join USING (id);
Como alternativa, puede recuperar datos de la tabla
┌─id─┬─val─┬─id_val_join.val─┐
│ 1 │ 11 │ 21 │
│ 2 │ 12 │ 0 │
│ 3 │ 13 │ 23 │
└────┴─────┴─────────────────┘
Join especificando el valor de la clave de join:
SELECT joinGet('id_val_join', 'val', toUInt32(1));
Eliminar una fila de la tabla
┌─joinGet('id_val_join', 'val', toUInt32(1))─┐
│ 21 │
└────────────────────────────────────────────┘
Join:
ALTER TABLE id_val_join DELETE WHERE id = 3;
┌─id─┬─val─┐
│ 1 │ 21 │
└────┴─────┘