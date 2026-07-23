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El tipo de dato Time64 representa una hora del día con segundos fraccionarios. No tiene componentes de fecha del calendario (día, mes, año). El parámetro precision define la cantidad de dígitos fraccionarios y, por tanto, el tamaño del tick. Tamaño del tick (precisión): 10-precision segundos. Rango válido: 0..9. Las opciones más habituales son 3 (milisegundos), 6 (microsegundos) y 9 (nanosegundos). Sintaxis:
Internamente, Time64 almacena como un número decimal con signo de 64 bits (Decimal64) la cantidad de segundos fraccionarios. La resolución del tick viene determinada por el parámetro precision. No se admiten zonas horarias: especificar una zona horaria con Time64 provocará un error. A diferencia de DateTime64, Time64 no almacena un componente de fecha. Véase también Time. Rango de representación textual: [-999:59:59.000, 999:59:59.999] para precision = 3. En general, el mínimo es -999:59:59 y el máximo es 999:59:59, con hasta precision dígitos fraccionarios (para precision = 9, el mínimo es -999:59:59.999999999).

Detalles de implementación

Representación. Valor Decimal64 con signo que cuenta fracciones de segundo con precision dígitos fraccionarios. Normalización. Al analizar cadenas como Time64, los componentes de tiempo se normalizan y no se validan. Por ejemplo, 25:70:70 se interpreta como 26:11:10. Valores negativos. Se admiten y conservan los signos menos iniciales. Los valores negativos suelen surgir de operaciones aritméticas sobre valores Time64. En Time64, las entradas negativas se conservan tanto en entradas de texto (p. ej., '-01:02:03.123') como numéricas (p. ej., -3723.123). Saturación. El componente de hora del día se limita al intervalo [-999:59:59.xxx, 999:59:59.xxx] al convertirlo en componentes o serializarlo a texto. El valor numérico almacenado puede superar este intervalo; sin embargo, cualquier extracción de componentes (horas, minutos, segundos) y la representación textual usan el valor saturado. Zonas horarias. Time64 no admite zonas horarias. Especificar una zona horaria al crear un tipo o valor Time64 produce un error. Del mismo modo, no se admite aplicar ni cambiar la zona horaria en columnas Time64, y esto produce un error.

Ejemplos

  1. Crear una tabla con una columna de tipo Time64 e insertar datos en ella:
  1. Filtrado por valores Time64
Nota: toTime64 interpreta los literales numéricos como segundos con una parte fraccionaria según la precisión especificada, así que indique explícitamente los dígitos fraccionarios deseados.
  1. Inspeccionar el tipo resultante:

Suma con Date

Se puede sumar un valor Time64 a un valor Date o Date32 para obtener un DateTime64 con la misma escala que Time64:
Consulte Adición de fecha y hora para obtener más información sobre todas las combinaciones admitidas y los tipos de resultado. Véase también
Última modificación el 23 de julio de 2026