Time64 representa una hora del día con segundos fraccionarios.
No tiene componentes de fecha del calendario (día, mes, año).
El parámetro
precision define la cantidad de dígitos fraccionarios y, por tanto, el tamaño del tick.
Tamaño del tick (precisión): 10-precision segundos. Rango válido: 0..9. Las opciones más habituales son 3 (milisegundos), 6 (microsegundos) y 9 (nanosegundos).
Sintaxis:
Internamente,
Time64(precision)
Time64 almacena como un número decimal con signo de 64 bits (Decimal64) la cantidad de segundos fraccionarios.
La resolución del tick viene determinada por el parámetro
precision.
No se admiten zonas horarias: especificar una zona horaria con
Time64 provocará un error.
A diferencia de
DateTime64,
Time64 no almacena un componente de fecha.
Véase también
Time.
Rango de representación textual: [-999:59:59.000, 999:59:59.999] para
precision = 3. En general, el mínimo es
-999:59:59 y el máximo es
999:59:59, con hasta
precision dígitos fraccionarios (para
precision = 9, el mínimo es
-999:59:59.999999999).
Representación. Valor
Detalles de implementación
Decimal64 con signo que cuenta fracciones de segundo con
precision dígitos fraccionarios.
Normalización.
Al analizar cadenas como
Time64, los componentes de tiempo se normalizan y no se validan.
Por ejemplo,
25:70:70 se interpreta como
26:11:10.
Valores negativos.
Se admiten y conservan los signos menos iniciales.
Los valores negativos suelen surgir de operaciones aritméticas sobre valores
Time64.
En
Time64, las entradas negativas se conservan tanto en entradas de texto (p. ej.,
'-01:02:03.123') como numéricas (p. ej.,
-3723.123).
Saturación.
El componente de hora del día se limita al intervalo [-999:59:59.xxx, 999:59:59.xxx] al convertirlo en componentes o serializarlo a texto.
El valor numérico almacenado puede superar este intervalo; sin embargo, cualquier extracción de componentes (horas, minutos, segundos) y la representación textual usan el valor saturado.
Zonas horarias.
Time64 no admite zonas horarias.
Especificar una zona horaria al crear un tipo o valor
Time64 produce un error.
Del mismo modo, no se admite aplicar ni cambiar la zona horaria en columnas
Time64, y esto produce un error.
Ejemplos
- Crear una tabla con una columna de tipo
Time64e insertar datos en ella:
CREATE TABLE tab64
(
`event_id` UInt8,
`time` Time64(3)
)
ENGINE = TinyLog;
-- Parse Time64
-- - from string,
-- - from a number of seconds since 00:00:00 (fractional part according to precision).
INSERT INTO tab64 VALUES (1, '14:30:25'), (2, 52225.123), (3, '14:30:25');
SELECT * FROM tab64 ORDER BY event_id;
┌─event_id─┬────────time─┐
│ 1 │ 14:30:25.000 │
│ 2 │ 14:30:25.123 │
│ 3 │ 14:30:25.000 │
└──────────┴──────────────┘
- Filtrado por valores
Time64
SELECT * FROM tab64 WHERE time = toTime64('14:30:25', 3);
┌─event_id─┬────────time─┐
│ 1 │ 14:30:25.000 │
│ 3 │ 14:30:25.000 │
└──────────┴──────────────┘
SELECT * FROM tab64 WHERE time = toTime64(52225.123, 3);
Nota:
┌─event_id─┬────────time─┐
│ 2 │ 14:30:25.123 │
└──────────┴──────────────┘
toTime64 interpreta los literales numéricos como segundos con una parte fraccionaria según la precisión especificada, así que indique explícitamente los dígitos fraccionarios deseados.
- Inspeccionar el tipo resultante:
SELECT CAST('14:30:25.250' AS Time64(3)) AS column, toTypeName(column) AS type;
┌────────column─┬─type──────┐
│ 14:30:25.250 │ Time64(3) │
└───────────────┴───────────┘
Se puede sumar un valor Time64 a un valor Date o Date32 para obtener un DateTime64 con la misma escala que
Suma con Date
Time64:
SET use_legacy_to_time = 0;
SELECT toDate('2024-07-15') + toTime64('14:30:25.123456', 6) AS dt, toTypeName(dt);
Consulte Adición de fecha y hora para obtener más información sobre todas las combinaciones admitidas y los tipos de resultado. Véase también
┌─────────────────────────dt─┬─toTypeName(dt)─┐
│ 2024-07-15 14:30:25.123456 │ DateTime64(6) │
└────────────────────────────┴────────────────┘
- Funciones de conversión de tipos
- Funciones para trabajar con fechas y horas
- La configuración
date_time_input_format
- La configuración
date_time_output_format
- El parámetro de configuración del servidor
timezone
- La configuración
session_timezone
- Operadores para trabajar con fechas y horas
- Tipo de dato
Date
- Tipo de dato
Time
- Tipo de dato
DateTime