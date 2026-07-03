Para los ejemplos de este artículo, necesitará:
Requisitos previos
- tener una instancia de ClickHouse server en funcionamiento
- tener
curlinstalado. En Ubuntu o Debian, ejecute
sudo apt install curlo consulte esta documentación para ver las instrucciones de instalación.
La interfaz HTTP le permite usar ClickHouse en cualquier plataforma y desde cualquier lenguaje de programación mediante una API REST. La interfaz HTTP es más limitada que la interfaz nativa, pero ofrece mejor compatibilidad con distintos lenguajes. De forma predeterminada,
Descripción general
clickhouse-server escucha en los siguientes puertos:
- puerto 8123 para HTTP
- se puede habilitar el puerto 8443 para HTTPS
GET / sin ningún parámetro, se devuelve un código de respuesta 200 junto con la cadena “Ok.”:
“Ok.” es el valor predeterminado definido en
$ curl 'http://localhost:8123/'
Ok.
http_server_default_response y puede modificarse si se desea.
Véase también: Consideraciones sobre los códigos de respuesta HTTP.
ClickHouse incluye una interfaz de usuario web a la que se puede acceder desde la siguiente dirección:
Interfaz de usuario web
La interfaz web admite la visualización del progreso durante la ejecución de la consulta, la cancelación de consultas y el streaming de resultados. Tiene una función oculta para mostrar gráficas y diagramas de los pipelines de consultas. Después de ejecutar correctamente una consulta, aparece un botón de descarga que le permite descargar los resultados de la consulta en varios formatos, incluidos CSV, TSV, JSON, JSONLines, Parquet, Markdown o cualquier formato personalizado compatible con ClickHouse. La función de descarga utiliza la caché de consultas para recuperar los resultados de forma eficiente sin volver a ejecutar la consulta. Descargará el conjunto completo de resultados aunque la UI solo haya mostrado una página de muchas. La interfaz web está diseñada para profesionales como usted. En los scripts de comprobación de estado, use la solicitud
http://localhost:8123/play
GET /ping. Este controlador siempre devuelve “Ok.” (con un salto de línea al final). Disponible a partir de la versión 18.12.13. Véase también
/replicas_status para comprobar el retraso de la réplica.
$ curl 'http://localhost:8123/ping'
Ok.
$ curl 'http://localhost:8123/replicas_status'
Ok.
Para realizar consultas mediante HTTP/HTTPS hay tres opciones:
Consultas mediante HTTP/HTTPS
- enviar la solicitud como parámetro URL ‘query’
- usar el método POST.
- enviar el comienzo de la consulta en el parámetro ‘query’ y el resto mediante POST
Si la operación se realiza correctamente, recibirá el código de respuesta 200 y el resultado en el cuerpo de la respuesta. Si se produce un error, recibirá el código de respuesta 500 y una descripción del error en el cuerpo de la respuesta. Las solicitudes que usan GET son ‘readonly’. Esto significa que, para las consultas que modifican datos, solo puede usar el método POST. Puede enviar la consulta en el cuerpo del POST o en el parámetro URL. Veamos algunos ejemplos. En el ejemplo siguiente, se usa curl para enviar la consulta
El tamaño de la URL está limitado a 1 MiB de forma predeterminada; esto puede cambiarse con el ajuste
http_max_uri_size.
SELECT 1. Tenga en cuenta el uso de la codificación URL para el espacio:
%20.
command
curl 'http://localhost:8123/?query=SELECT%201'
En este ejemplo, se usa wget con los parámetros
Response
1
-nv (sin salida detallada) y
-O- para mostrar el resultado en la terminal.
En este caso, no es necesario usar la codificación de URL para el espacio:
command
wget -nv -O- 'http://localhost:8123/?query=SELECT 1'
En este ejemplo, enviamos una solicitud HTTP sin procesar a netcat:
1
command
echo -ne 'GET /?query=SELECT%201 HTTP/1.0\r\n\r\n' | nc localhost 8123
Como puede ver, el comando
response
HTTP/1.0 200 OK
X-ClickHouse-Summary: {"read_rows":"1","read_bytes":"1","written_rows":"0","written_bytes":"0","total_rows_to_read":"1","result_rows":"0","result_bytes":"0","elapsed_ns":"4505959","memory_usage":"1111711"}
Date: Tue, 11 Nov 2025 18:16:01 GMT
Connection: Close
Content-Type: text/tab-separated-values; charset=UTF-8
Access-Control-Expose-Headers: X-ClickHouse-Query-Id,X-ClickHouse-Summary,X-ClickHouse-Server-Display-Name,X-ClickHouse-Format,X-ClickHouse-Timezone,X-ClickHouse-Exception-Code,X-ClickHouse-Exception-Tag
X-ClickHouse-Server-Display-Name: MacBook-Pro.local
X-ClickHouse-Query-Id: ec0d8ec6-efc4-4e1d-a14f-b748e01f5294
X-ClickHouse-Format: TabSeparated
X-ClickHouse-Timezone: Europe/London
X-ClickHouse-Exception-Tag: dngjzjnxkvlwkeua
1
curl es algo incómodo, ya que los espacios deben codificarse en la URL.
Aunque
wget codifica todo automáticamente, no recomendamos usarlo porque no funciona bien con HTTP 1.1 cuando se usan keep-alive y Transfer-Encoding: chunked.
Si una parte de la consulta se envía en el parámetro y otra en el POST, se inserta un salto de línea entre estos dos fragmentos de datos. Por ejemplo, esto no funcionará:
$ echo 'SELECT 1' | curl 'http://localhost:8123/' --data-binary @-
1
$ echo 'SELECT 1' | curl 'http://localhost:8123/?query=' --data-binary @-
1
$ echo '1' | curl 'http://localhost:8123/?query=SELECT' --data-binary @-
1
Por defecto, los datos se devuelven en el formato
$ echo 'ECT 1' | curl 'http://localhost:8123/?query=SEL' --data-binary @-
Code: 59, e.displayText() = DB::Exception: Syntax error: failed at position 0: SEL
ECT 1
, expected One of: SHOW TABLES, SHOW DATABASES, SELECT, INSERT, CREATE, ATTACH, RENAME, DROP, DETACH, USE, SET, OPTIMIZE., e.what() = DB::Exception
TabSeparated.
La cláusula
FORMAT se usa en la consulta para solicitar cualquier otro formato. Por ejemplo:
command
wget -nv -O- 'http://localhost:8123/?query=SELECT 1, 2, 3 FORMAT JSON'
Puede usar el parámetro de URL
Response
{
"meta":
[
{
"name": "1",
"type": "UInt8"
},
{
"name": "2",
"type": "UInt8"
},
{
"name": "3",
"type": "UInt8"
}
],
"data":
[
{
"1": 1,
"2": 2,
"3": 3
}
],
"rows": 1,
"statistics":
{
"elapsed": 0.000515,
"rows_read": 1,
"bytes_read": 1
}
}
default_format o la cabecera
X-ClickHouse-Format para especificar un formato predeterminado distinto de
TabSeparated.
Puede usar el método POST con consultas parametrizadas. Los parámetros se especifican entre llaves, con el nombre del parámetro y el tipo, como
$ echo 'SELECT 1 FORMAT Pretty' | curl 'http://localhost:8123/?' --data-binary @-
┏━━━┓
┃ 1 ┃
┡━━━┩
│ 1 │
└───┘
{name:Type}. Los valores de los parámetros se envían mediante
param_name:
$ curl -X POST -F 'query=select {p1:UInt8} + {p2:UInt8}' -F "param_p1=3" -F "param_p2=4" 'http://localhost:8123/'
7
El método
Consultas
Consultas
INSERT a través de HTTP/HTTPS
POST para transmitir datos es necesario para las consultas
INSERT. En este caso, puede escribir el comienzo de la consulta en el parámetro de la URL y usar
POST para enviar los datos que se van a insertar. Los datos que se van a insertar podrían ser, por ejemplo, un dump de MySQL separado por tabulaciones. De esta manera, la consulta
INSERT sustituye a
LOAD DATA LOCAL INFILE de MySQL.
Para crear una tabla:
Ejemplos
Para usar la consulta
$ echo 'CREATE TABLE t (a UInt8) ENGINE = Memory' | curl 'http://localhost:8123/' --data-binary @-
INSERT habitual para insertar datos:
Para enviar los datos por separado de la consulta:
$ echo 'INSERT INTO t VALUES (1),(2),(3)' | curl 'http://localhost:8123/' --data-binary @-
Se puede especificar cualquier formato de datos. Por ejemplo, puede especificarse el formato ‘Values’, el mismo formato que se usa al escribir
$ echo '(4),(5),(6)' | curl 'http://localhost:8123/?query=INSERT%20INTO%20t%20VALUES' --data-binary @-
INSERT INTO t VALUES:
Para insertar datos desde un volcado con valores separados por tabulaciones, especifique el formato correspondiente:
$ echo '(7),(8),(9)' | curl 'http://localhost:8123/?query=INSERT%20INTO%20t%20FORMAT%20Values' --data-binary @-
Para leer el contenido de la tabla:
$ echo -ne '10\n11\n12\n' | curl 'http://localhost:8123/?query=INSERT%20INTO%20t%20FORMAT%20TabSeparated' --data-binary @-
$ curl 'http://localhost:8123/?query=SELECT%20a%20FROM%20t'
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Para eliminar la tabla:
Los datos se muestran en un orden aleatorio debido al procesamiento paralelo de consultas
En las solicitudes correctas que no devuelven una tabla de datos, se devuelve un cuerpo de respuesta vacío.
$ echo 'DROP TABLE t' | curl 'http://localhost:8123/' --data-binary @-
La compresión puede usarse para reducir el tráfico de red al transmitir una gran cantidad de datos, o para crear volcados que se comprimen de inmediato. Puede usar el formato de compresión nativo de ClickHouse al transmitir datos. Los datos comprimidos tienen un formato no estándar, y necesita el programa
Compresión
clickhouse-compressor para trabajar con ellos. Se instala de forma predeterminada con el paquete
clickhouse-client.
Para aumentar la eficiencia de la inserción de datos, desactive la verificación de checksum del lado del servidor mediante la opción
http_native_compression_disable_checksumming_on_decompress.
Si especifica
compress=1 en la URL, el servidor comprimirá los datos que le envía. Si especifica
decompress=1 en la URL, el servidor descomprimirá los datos que envíe con el método
POST.
También puede optar por usar compresión HTTP. ClickHouse admite los siguientes métodos de compresión:
gzip
br
deflate
xz
zstd
lz4
bz2
snappy
POST comprimida, agregue la cabecera de solicitud
Content-Encoding: compression_method.
Para que ClickHouse comprima la respuesta, agregue la cabecera
Accept-Encoding: compression_method a la solicitud.
Puede configurar el nivel de compresión de los datos mediante la opción
http_zlib_compression_level para todos los métodos de compresión.
Algunos clientes HTTP pueden descomprimir de forma predeterminada los datos del servidor (con
gzip y
deflate), por lo que podría recibir datos descomprimidos incluso si usa correctamente las opciones de compresión.
Para enviar datos comprimidos al servidor:
Ejemplos
Para recibir el archivo comprimido de datos del servidor:
echo "SELECT 1" | gzip -c | \
curl -sS --data-binary @- -H 'Content-Encoding: gzip' 'http://localhost:8123/'
Para recibir datos comprimidos del servidor, use gunzip para obtener los datos descomprimidos:
curl -vsS "http://localhost:8123/?enable_http_compression=1" \
-H 'Accept-Encoding: gzip' --output result.gz -d 'SELECT number FROM system.numbers LIMIT 3'
zcat result.gz
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curl -sS "http://localhost:8123/?enable_http_compression=1" \
-H 'Accept-Encoding: gzip' -d 'SELECT number FROM system.numbers LIMIT 3' | gunzip -
0
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2
Puede usar el parámetro
Base de datos predeterminada
database de la URL o la cabecera
X-ClickHouse-Database para especificar la base de datos predeterminada.
De forma predeterminada, se usa como base de datos predeterminada la base de datos registrada en la configuración del servidor. De entrada, esta es la base de datos llamada
echo 'SELECT number FROM numbers LIMIT 10' | curl 'http://localhost:8123/?database=system' --data-binary @-
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default. Como alternativa, siempre puede especificar la base de datos usando un punto antes del nombre de la tabla.
El nombre de usuario y la contraseña se pueden indicar de una de estas tres formas:
Autenticación
- Mediante autenticación básica HTTP.
echo 'SELECT 1' | curl 'http://user:password@localhost:8123/' -d @-
- En los parámetros de URL
usery
password
echo 'SELECT 1' | curl 'http://localhost:8123/?user=user&password=password' -d @-
- Uso de las cabeceras ‘X-ClickHouse-User’ y ‘X-ClickHouse-Key’
Si no se especifica el nombre de usuario, se usa el nombre
echo 'SELECT 1' | curl -H 'X-ClickHouse-User: user' -H 'X-ClickHouse-Key: password' 'http://localhost:8123/' -d @-
default. Si no se especifica la contraseña, se usa una contraseña vacía.
También puede usar los parámetros de URL para especificar cualquier configuración para procesar una sola consulta o perfiles completos de configuración.
Por ejemplo:
http://localhost:8123/?profile=web&max_rows_to_read=1000000000&query=SELECT+1
Para más información, consulte:
$ echo 'SELECT number FROM system.numbers LIMIT 10' | curl 'http://localhost:8123/?' --data-binary @-
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También puede usar sesiones de ClickHouse en el protocolo HTTP. Para ello, debe añadir el parámetro
Uso de sesiones de ClickHouse en el protocolo HTTP
GET
session_id a la petición. Puede usar cualquier cadena como ID de sesión.
De forma predeterminada, la sesión finaliza tras 60 segundos de inactividad. Para cambiar este timeout (en segundos), modifique la opción
default_session_timeout en la configuración del servidor o añada el parámetro
GET
session_timeout a la petición.
Para comprobar el estado de la sesión, use el parámetro
session_check=1. Solo se puede ejecutar una consulta a la vez dentro de una misma sesión.
Puede recibir información sobre el progreso de una consulta en las cabeceras de respuesta
X-ClickHouse-Progress. Para ello, habilite
send_progress_in_http_headers.
A continuación se muestra un ejemplo de la secuencia de cabeceras:
Los posibles campos de cabecera son:
X-ClickHouse-Progress: {"read_rows":"261636","read_bytes":"2093088","total_rows_to_read":"1000000","elapsed_ns":"14050417","memory_usage":"22205975"}
X-ClickHouse-Progress: {"read_rows":"654090","read_bytes":"5232720","total_rows_to_read":"1000000","elapsed_ns":"27948667","memory_usage":"83400279"}
X-ClickHouse-Progress: {"read_rows":"1000000","read_bytes":"8000000","total_rows_to_read":"1000000","elapsed_ns":"38002417","memory_usage":"80715679"}
Las solicitudes en ejecución no se detienen automáticamente si se pierde la conexión HTTP. El análisis sintáctico y el formateo de datos se realizan en el lado del servidor, por lo que usar la red puede resultar ineficiente. Existen los siguientes parámetros opcionales:
|Campo de cabecera
|Descripción
read_rows
|Número de filas leídas.
read_bytes
|Volumen de datos leídos en bytes.
total_rows_to_read
|Número total de filas que se van a leer.
written_rows
|Número de filas escritas.
written_bytes
|Volumen de datos escritos en bytes.
elapsed_ns
|Tiempo de ejecución de la consulta en nanosegundos.
memory_usage
|Memoria en bytes utilizada por la consulta. (Disponible a partir de la v25.11)
La interfaz HTTP permite pasar datos externos (tablas temporales externas) para realizar consultas. Para obtener más información, consulta “Datos externos para el procesamiento de consultas”.
|Parámetros
|Descripción
query_id (optional)
|Puede pasarse como ID de la consulta (cualquier cadena).
replace_running_query
quota_key (optional)
|Puede pasarse como clave de cuota (cualquier cadena). “Cuotas”
El búfer de respuesta puede habilitarse en el servidor. Para ello, se proporcionan los siguientes parámetros de URL:
Búfer de respuesta
buffer_size
wait_end_of_query
buffer_size determina cuántos bytes del resultado se almacenarán en el búfer de la memoria del servidor. Si el cuerpo del resultado supera este umbral, el búfer se escribe en el canal HTTP y los datos restantes se envían directamente al canal HTTP.
Para asegurarse de que toda la respuesta quede almacenada en el búfer, establezca
wait_end_of_query=1. En este caso, los datos que no se almacenen en memoria se guardarán en un archivo temporal del servidor.
Por ejemplo:
curl -sS 'http://localhost:8123/?max_result_bytes=4000000&buffer_size=3000000&wait_end_of_query=1' -d 'SELECT toUInt8(number) FROM system.numbers LIMIT 9000000 FORMAT RowBinary'
Esta funcionalidad se añadió en ClickHouse 24.4. En determinados casos, puede ser necesario establecer primero el rol concedido antes de ejecutar la propia sentencia. Sin embargo, no es posible enviar
Establecer un rol con parámetros de consulta
SET ROLE y la sentencia a la vez, ya que no se permiten múltiples sentencias:
El comando anterior genera un error:
curl -sS "http://localhost:8123" --data-binary "SET ROLE my_role;SELECT * FROM my_table;"
Para superar esta limitación, utilice en su lugar el parámetro de consulta
Code: 62. DB::Exception: Syntax error (Multi-statements are not allowed)
role:
Esto equivale a ejecutar
curl -sS "http://localhost:8123?role=my_role" --data-binary "SELECT * FROM my_table;"
SET ROLE my_role antes de la sentencia.
Además, es posible especificar varios parámetros de consulta
role:
En este caso,
curl -sS "http://localhost:8123?role=my_role&role=my_other_role" --data-binary "SELECT * FROM my_table;"
?role=my_role&role=my_other_role funciona igual que ejecutar
SET ROLE my_role, my_other_role antes de la sentencia.
Debido a las limitaciones del protocolo HTTP, un código de respuesta HTTP 200 no garantiza que una consulta se haya ejecutado correctamente. He aquí un ejemplo:
Advertencias sobre los códigos de respuesta HTTP
La razón de este comportamiento es la naturaleza del protocolo HTTP. El encabezado HTTP se envía primero con un código HTTP 200, seguido del cuerpo HTTP, y luego el error se inserta en el cuerpo como texto sin formato. Este comportamiento es independiente del formato utilizado, ya sea
curl -v -Ss "http://localhost:8123/?max_block_size=1&query=select+sleepEachRow(0.001),throwIf(number=2)from+numbers(5)"
* Trying 127.0.0.1:8123...
...
< HTTP/1.1 200 OK
...
Code: 395. DB::Exception: Value passed to 'throwIf' function is non-zero: while executing 'FUNCTION throwIf(equals(number, 2) :: 1) -> throwIf(equals(number, 2))
Native,
TSV o
JSON; el mensaje de error siempre aparecerá en medio del flujo de respuesta.
Puede mitigar este problema habilitando
wait_end_of_query=1 (Almacenamiento en búfer de respuesta). En este caso, el envío del encabezado HTTP se retrasa hasta que se resuelve la consulta completa. Sin embargo, esto no soluciona por completo el problema, porque el resultado debe seguir cabiendo dentro de
http_response_buffer_size, y otras configuraciones, como
send_progress_in_http_headers, pueden interferir con el retraso del encabezado.
Estas excepciones en ClickHouse tienen un formato de excepción uniforme, como se muestra a continuación, independientemente del formato utilizado (p. ej.,
Native,
TSV,
JSON, etc.) cuando
http_write_exception_in_output_format=0 (valor predeterminado). Esto facilita el análisis y la extracción de mensajes de error en el lado del cliente.
Donde
\r\n
__exception__\r\n
<TAG>\r\n
<error message>\r\n
<message_length> <TAG>\r\n
__exception__\r\n
<TAG> es una etiqueta aleatoria de 16 bytes, la misma etiqueta enviada en el encabezado de respuesta
X-ClickHouse-Exception-Tag.
El
<error message> es el mensaje real de la excepción (la longitud exacta puede encontrarse en
<message_length>). Todo el bloque de excepción descrito anteriormente puede tener un tamaño de hasta 16 KiB.
A continuación se muestra un ejemplo en formato
JSON
Aquí tienes un ejemplo similar, pero en formato
$ curl -v -Ss "http://localhost:8123/?max_block_size=1&query=select+sleepEachRow(0.001),throwIf(number=2)from+numbers(5)+FORMAT+JSON"
...
{
"meta":
[
{
"name": "sleepEachRow(0.001)",
"type": "UInt8"
},
{
"name": "throwIf(equals(number, 2))",
"type": "UInt8"
}
],
"data":
[
{
"sleepEachRow(0.001)": 0,
"throwIf(equals(number, 2))": 0
},
{
"sleepEachRow(0.001)": 0,
"throwIf(equals(number, 2))": 0
}
__exception__
dmrdfnujjqvszhav
Code: 395. DB::Exception: Value passed to 'throwIf' function is non-zero: while executing 'FUNCTION throwIf(equals(__table1.number, 2_UInt8) :: 1) -> throwIf(equals(__table1.number, 2_UInt8)) UInt8 : 0'. (FUNCTION_THROW_IF_VALUE_IS_NON_ZERO) (version 25.11.1.1)
262 dmrdfnujjqvszhav
__exception__
CSV
$ curl -v -Ss "http://localhost:8123/?max_block_size=1&query=select+sleepEachRow(0.001),throwIf(number=2)from+numbers(5)+FORMAT+CSV"
...
<
0,0
0,0
__exception__
rumfyutuqkncbgau
Code: 395. DB::Exception: Value passed to 'throwIf' function is non-zero: while executing 'FUNCTION throwIf(equals(__table1.number, 2_UInt8) :: 1) -> throwIf(equals(__table1.number, 2_UInt8)) UInt8 : 0'. (FUNCTION_THROW_IF_VALUE_IS_NON_ZERO) (version 25.11.1.1)
262 rumfyutuqkncbgau
__exception__
Puede crear una consulta con parámetros y pasar sus valores mediante los parámetros de la solicitud HTTP correspondientes. Para obtener más información, consulte Consultas con parámetros para la CLI.
Consultas con parámetros
Ejemplo
$ curl -sS "<address>?param_id=2¶m_phrase=test" -d "SELECT * FROM table WHERE int_column = {id:UInt8} and string_column = {phrase:String}"
Los parámetros de consulta se interpretan a partir del formato “escaped”. Esto tiene algunas ventajas, como la posibilidad de interpretar los valores nulos de forma inequívoca como
Tabulaciones en los parámetros de URL
\N. Esto significa que el carácter de tabulación debe codificarse como
\t (o
\ y una tabulación). Por ejemplo, lo siguiente contiene una tabulación real entre
abc y
123, y la cadena de entrada se divide en dos valores:
curl -sS "http://localhost:8123" -d "SELECT splitByChar('\t', 'abc 123')"
Sin embargo, si intentas codificar un carácter de tabulación real usando
['abc','123']
%09 en un parámetro de la URL, no se interpretará correctamente:
Si usas parámetros de URL, tendrás que codificar
curl -sS "http://localhost:8123?param_arg1=abc%09123" -d "SELECT splitByChar('\t', {arg1:String})"
Code: 457. DB::Exception: Value abc 123 cannot be parsed as String for query parameter 'arg1' because it isn't parsed completely: only 3 of 7 bytes was parsed: abc. (BAD_QUERY_PARAMETER) (version 23.4.1.869 (official build))
\t como
%5C%09. Por ejemplo:
curl -sS "http://localhost:8123?param_arg1=abc%5C%09123" -d "SELECT splitByChar('\t', {arg1:String})"
['abc','123']
ClickHouse admite consultas específicas a través de la interfaz HTTP. Por ejemplo, puede escribir datos en una tabla de la siguiente manera:
Interfaz HTTP predefinida
ClickHouse también admite una Interfaz HTTP predefinida que puede ayudarle a integrarse más fácilmente con herramientas de terceros como Prometheus exporter. Veamos un ejemplo. En primer lugar, añada esta sección a su archivo de configuración del servidor.
$ echo '(4),(5),(6)' | curl 'http://localhost:8123/?query=INSERT%20INTO%20t%20VALUES' --data-binary @-
http_handlers se configura para contener varias
rule. ClickHouse hará coincidir las solicitudes HTTP recibidas con el tipo predefinido en
rule, y la primera regla que coincida ejecutará el handler. Después, ClickHouse ejecutará la consulta predefinida correspondiente si la coincidencia se realiza correctamente.
Ahora puede solicitar directamente la URL para obtener datos en formato Prometheus:
config.xml
<http_handlers>
<rule>
<url>/predefined_query</url>
<methods>POST,GET</methods>
<handler>
<type>predefined_query_handler</type>
<query>SELECT * FROM system.metrics LIMIT 5 FORMAT Template SETTINGS format_template_resultset = 'prometheus_template_output_format_resultset', format_template_row = 'prometheus_template_output_format_row', format_template_rows_between_delimiter = '\n'</query>
</handler>
</rule>
<rule>...</rule>
<rule>...</rule>
</http_handlers>
Las opciones de configuración de
$ curl -v 'http://localhost:8123/predefined_query'
* Trying ::1...
* Connected to localhost (::1) port 8123 (#0)
> GET /predefined_query HTTP/1.1
> Host: localhost:8123
> User-Agent: curl/7.47.0
> Accept: */*
>
< HTTP/1.1 200 OK
< Date: Tue, 28 Apr 2020 08:52:56 GMT
< Connection: Keep-Alive
< Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
< X-ClickHouse-Server-Display-Name: i-mloy5trc
< Transfer-Encoding: chunked
< X-ClickHouse-Query-Id: 96fe0052-01e6-43ce-b12a-6b7370de6e8a
< X-ClickHouse-Format: Template
< X-ClickHouse-Timezone: Asia/Shanghai
< Keep-Alive: timeout=10
< X-ClickHouse-Summary: {"read_rows":"0","read_bytes":"0","written_rows":"0","written_bytes":"0","total_rows_to_read":"0","elapsed_ns":"662334","memory_usage":"8451671"}
<
# HELP "Query" "Number of executing queries"
# TYPE "Query" counter
"Query" 1
# HELP "Merge" "Number of executing background merges"
# TYPE "Merge" counter
"Merge" 0
# HELP "PartMutation" "Number of mutations (ALTER DELETE/UPDATE)"
# TYPE "PartMutation" counter
"PartMutation" 0
# HELP "ReplicatedFetch" "Number of data parts being fetched from replica"
# TYPE "ReplicatedFetch" counter
"ReplicatedFetch" 0
# HELP "ReplicatedSend" "Number of data parts being sent to replicas"
# TYPE "ReplicatedSend" counter
"ReplicatedSend" 0
* Connection #0 to host localhost left intact
* Connection #0 to host localhost left intact
http_handlers funcionan de la siguiente manera.
rule permite configurar los siguientes parámetros:
method
headers
url
full_url
handler
-
methodse utiliza para hacer coincidir la parte correspondiente al método de la solicitud HTTP.
methodcumple por completo la definición de [
method] (https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Methods) del protocolo HTTP. Es una configuración opcional. Si no está definida en el archivo de configuración, no se compara la parte del método de la solicitud HTTP.
-
urlse utiliza para hacer coincidir la parte de la URL (ruta y cadena de consulta) de la solicitud HTTP. Si
urltiene el prefijo
regex:, se esperan expresiones regulares de RE2. Es una configuración opcional. Si no está definida en el archivo de configuración, no se compara la parte de la URL de la solicitud HTTP.
-
full_urles igual que
url, pero incluye la URL completa, es decir,
schema://host:port/path?query_string. Ten en cuenta que ClickHouse no admite “virtual hosts”, por lo que
hostes una dirección IP (y no el valor del encabezado
Host).
-
empty_query_string- garantiza que no haya ninguna cadena de consulta (
?query_string) en la solicitud
-
headersse utilizan para hacer coincidir la parte de los encabezados de la solicitud HTTP. Es compatible con las expresiones regulares de RE2. Es una configuración opcional. Si no está definida en el archivo de configuración, no se compara la parte de los encabezados de la solicitud HTTP.
-
handlercontiene la parte principal del procesamiento. Puede tener el siguiente
type: Y los siguientes parámetros:
query— úselo con el tipo
predefined_query_handler; ejecuta la consulta cuando se llama al controlador.
query_param_name— úselo con el tipo
dynamic_query_handler; extrae y ejecuta el valor correspondiente a
query_param_nameen los parámetros de la solicitud HTTP.
status— úselo con el tipo
static; código de estado de la respuesta.
content_type— úselo con cualquier tipo; content-type de la respuesta.
http_response_headers— úselo con cualquier tipo; mapa de encabezados de la respuesta. También puede usarse para establecer el tipo de contenido.
response_content— úselo con el tipo
static; contenido de la respuesta enviado al cliente; al usar el prefijo ‘file://’ o ‘config://’, obtiene el contenido del archivo o de la configuración y lo envía al cliente.
user- usuario con el que se ejecutará la consulta (el usuario predeterminado es
default). Nota: no es necesario especificar la contraseña de este usuario.
-
type.
predefined_query_handler
predefined_query_handler admite la configuración de los valores
Settings y
query_params. Puede configurar
query para el tipo
predefined_query_handler.
El valor de
query es una consulta predefinida de
predefined_query_handler que ClickHouse ejecuta cuando coincide una solicitud HTTP, y se devuelve el resultado de la consulta. Es una configuración obligatoria.
El siguiente ejemplo define los valores de las configuraciones
max_threads y
max_final_threads, y luego consulta la tabla del sistema para comprobar si estas configuraciones se han establecido correctamente.
Por ejemplo:
Para conservar los
handlers predeterminados, como
query,
play y
ping, agregue la regla
<defaults/>.
<http_handlers>
<rule>
<url><![CDATA[regex:/query_param_with_url/(?P<name_1>[^/]+)]]></url>
<methods>GET</methods>
<headers>
<XXX>TEST_HEADER_VALUE</XXX>
<PARAMS_XXX><![CDATA[regex:(?P<name_2>[^/]+)]]></PARAMS_XXX>
</headers>
<handler>
<type>predefined_query_handler</type>
<query>
SELECT name, value FROM system.settings
WHERE name IN ({name_1:String}, {name_2:String})
</query>
</handler>
</rule>
<defaults/>
</http_handlers>
curl -H 'XXX:TEST_HEADER_VALUE' -H 'PARAMS_XXX:max_final_threads' 'http://localhost:8123/query_param_with_url/max_threads?max_threads=1&max_final_threads=2'
max_final_threads 2
max_threads 1
Además de los parámetros de URL, los encabezados y los parámetros de consulta,
Parámetro virtual
Parámetro virtual
_request_body
predefined_query_handler admite un parámetro virtual especial,
_request_body.
Contiene el cuerpo de la solicitud HTTP sin procesar como una cadena.
Esto permite crear API REST flexibles que pueden aceptar formatos de datos arbitrarios y procesarlos dentro de las consultas.
Por ejemplo, puede usar
_request_body para implementar un endpoint REST que acepte datos JSON en una solicitud POST y los inserte en una tabla:
A continuación, puede enviar datos a este endpoint:
<http_handlers>
<rule>
<methods>POST</methods>
<url>/api/events</url>
<handler>
<type>predefined_query_handler</type>
<query>
INSERT INTO events (id, data)
SELECT {id:UInt32}, {_request_body:String}
</query>
</handler>
</rule>
<defaults/>
</http_handlers>
curl -X POST 'http://localhost:8123/api/events?id=123' \
-H 'Content-Type: application/json' \
-d '{"user": "john", "action": "login", "timestamp": "2024-01-01T10:00:00Z"}'
En un
predefined_query_handler solo se admite una
consulta.
En
dynamic_query_handler
dynamic_query_handler, la consulta se escribe como parámetro de la solicitud HTTP. La diferencia es que, en
predefined_query_handler, la consulta se escribe en el archivo de configuración.
query_param_name puede configurarse en
dynamic_query_handler.
ClickHouse extrae y ejecuta el valor correspondiente a
query_param_name en la URL de la solicitud HTTP. El valor predeterminado de
query_param_name es
/query . Es una configuración opcional. Si no hay ninguna definición en el archivo de configuración, el parámetro no se pasa.
Para probar esta funcionalidad, el siguiente ejemplo define los valores de
max_threads y
max_final_threads, y consulta si la configuración se aplicó correctamente.
Ejemplo:
<http_handlers>
<rule>
<headers>
<XXX>TEST_HEADER_VALUE_DYNAMIC</XXX> </headers>
<handler>
<type>dynamic_query_handler</type>
<query_param_name>query_param</query_param_name>
</handler>
</rule>
<defaults/>
</http_handlers>
curl -H 'XXX:TEST_HEADER_VALUE_DYNAMIC' 'http://localhost:8123/own?max_threads=1&max_final_threads=2¶m_name_1=max_threads¶m_name_2=max_final_threads&query_param=SELECT%20name,value%20FROM%20system.settings%20where%20name%20=%20%7Bname_1:String%7D%20OR%20name%20=%20%7Bname_2:String%7D'
max_threads 1
max_final_threads 2
static
static puede devolver
content_type, código de estado y
response_content.
response_content puede devolver el contenido especificado.
Por ejemplo, para devolver un mensaje “Say Hi!”:
<http_handlers>
<rule>
<methods>GET</methods>
<headers><XXX>xxx</XXX></headers>
<url>/hi</url>
<handler>
<type>static</type>
<status>402</status>
<content_type>text/html; charset=UTF-8</content_type>
<http_response_headers>
<Content-Language>en</Content-Language>
<X-My-Custom-Header>43</X-My-Custom-Header>
</http_response_headers>
<response_content>Say Hi!</response_content>
</handler>
</rule>
<defaults/>
</http_handlers>
http_response_headers se puede usar para establecer el tipo de contenido en lugar de
content_type.
<http_handlers>
<rule>
<methods>GET</methods>
<headers><XXX>xxx</XXX></headers>
<url>/hi</url>
<handler>
<type>static</type>
<status>402</status>
#begin-highlight
<http_response_headers>
<Content-Type>text/html; charset=UTF-8</Content-Type>
<Content-Language>en</Content-Language>
<X-My-Custom-Header>43</X-My-Custom-Header>
</http_response_headers>
#end-highlight
<response_content>Say Hi!</response_content>
</handler>
</rule>
<defaults/>
</http_handlers>
Encuentre el contenido de la configuración enviada al cliente.
curl -vv -H 'XXX:xxx' 'http://localhost:8123/hi'
* Trying ::1...
* Connected to localhost (::1) port 8123 (#0)
> GET /hi HTTP/1.1
> Host: localhost:8123
> User-Agent: curl/7.47.0
> Accept: */*
> XXX:xxx
>
< HTTP/1.1 402 Payment Required
< Date: Wed, 29 Apr 2020 03:51:26 GMT
< Connection: Keep-Alive
< Content-Type: text/html; charset=UTF-8
< Transfer-Encoding: chunked
< Keep-Alive: timeout=10
< X-ClickHouse-Summary: {"read_rows":"0","read_bytes":"0","written_rows":"0","written_bytes":"0","total_rows_to_read":"0","elapsed_ns":"662334","memory_usage":"8451671"}
<
* Connection #0 to host localhost left intact
Say Hi!%
<get_config_static_handler><![CDATA[<html ng-app="SMI2"><head><base href="http://ui.tabix.io/"></head><body><div ui-view="" class="content-ui"></div><script src="http://loader.tabix.io/master.js"></script></body></html>]]></get_config_static_handler>
<http_handlers>
<rule>
<methods>GET</methods>
<headers><XXX>xxx</XXX></headers>
<url>/get_config_static_handler</url>
<handler>
<type>static</type>
<response_content>config://get_config_static_handler</response_content>
</handler>
</rule>
</http_handlers>
Para encontrar el contenido del archivo enviado al cliente:
$ curl -v -H 'XXX:xxx' 'http://localhost:8123/get_config_static_handler'
* Trying ::1...
* Connected to localhost (::1) port 8123 (#0)
> GET /get_config_static_handler HTTP/1.1
> Host: localhost:8123
> User-Agent: curl/7.47.0
> Accept: */*
> XXX:xxx
>
< HTTP/1.1 200 OK
< Date: Wed, 29 Apr 2020 04:01:24 GMT
< Connection: Keep-Alive
< Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
< Transfer-Encoding: chunked
< Keep-Alive: timeout=10
< X-ClickHouse-Summary: {"read_rows":"0","read_bytes":"0","written_rows":"0","written_bytes":"0","total_rows_to_read":"0","elapsed_ns":"662334","memory_usage":"8451671"}
<
* Connection #0 to host localhost left intact
<html ng-app="SMI2"><head><base href="http://ui.tabix.io/"></head><body><div ui-view="" class="content-ui"></div><script src="http://loader.tabix.io/master.js"></script></body></html>%
<http_handlers>
<rule>
<methods>GET</methods>
<headers><XXX>xxx</XXX></headers>
<url>/get_absolute_path_static_handler</url>
<handler>
<type>static</type>
<content_type>text/html; charset=UTF-8</content_type>
<http_response_headers>
<ETag>737060cd8c284d8af7ad3082f209582d</ETag>
</http_response_headers>
<response_content>file:///absolute_path_file.html</response_content>
</handler>
</rule>
<rule>
<methods>GET</methods>
<headers><XXX>xxx</XXX></headers>
<url>/get_relative_path_static_handler</url>
<handler>
<type>static</type>
<content_type>text/html; charset=UTF-8</content_type>
<http_response_headers>
<ETag>737060cd8c284d8af7ad3082f209582d</ETag>
</http_response_headers>
<response_content>file://./relative_path_file.html</response_content>
</handler>
</rule>
</http_handlers>
$ user_files_path='/var/lib/clickhouse/user_files'
$ sudo echo "<html><body>Relative Path File</body></html>" > $user_files_path/relative_path_file.html
$ sudo echo "<html><body>Absolute Path File</body></html>" > $user_files_path/absolute_path_file.html
$ curl -vv -H 'XXX:xxx' 'http://localhost:8123/get_absolute_path_static_handler'
* Trying ::1...
* Connected to localhost (::1) port 8123 (#0)
> GET /get_absolute_path_static_handler HTTP/1.1
> Host: localhost:8123
> User-Agent: curl/7.47.0
> Accept: */*
> XXX:xxx
>
< HTTP/1.1 200 OK
< Date: Wed, 29 Apr 2020 04:18:16 GMT
< Connection: Keep-Alive
< Content-Type: text/html; charset=UTF-8
< Transfer-Encoding: chunked
< Keep-Alive: timeout=10
< X-ClickHouse-Summary: {"read_rows":"0","read_bytes":"0","written_rows":"0","written_bytes":"0","total_rows_to_read":"0","elapsed_ns":"662334","memory_usage":"8451671"}
<
<html><body>Absolute Path File</body></html>
* Connection #0 to host localhost left intact
$ curl -vv -H 'XXX:xxx' 'http://localhost:8123/get_relative_path_static_handler'
* Trying ::1...
* Connected to localhost (::1) port 8123 (#0)
> GET /get_relative_path_static_handler HTTP/1.1
> Host: localhost:8123
> User-Agent: curl/7.47.0
> Accept: */*
> XXX:xxx
>
< HTTP/1.1 200 OK
< Date: Wed, 29 Apr 2020 04:18:31 GMT
< Connection: Keep-Alive
< Content-Type: text/html; charset=UTF-8
< Transfer-Encoding: chunked
< Keep-Alive: timeout=10
< X-ClickHouse-Summary: {"read_rows":"0","read_bytes":"0","written_rows":"0","written_bytes":"0","total_rows_to_read":"0","elapsed_ns":"662334","memory_usage":"8451671"}
<
<html><body>Relative Path File</body></html>
* Connection #0 to host localhost left intact
redirect
redirect realizará una redirección
302 a
location
Por ejemplo, así puedes añadir automáticamente set user a
play en ClickHouse play:
<clickhouse>
<http_handlers>
<rule>
<methods>GET</methods>
<url>/play</url>
<handler>
<type>redirect</type>
<location>/play?user=play</location>
</handler>
</rule>
</http_handlers>
</clickhouse>
ClickHouse le permite configurar encabezados de respuesta HTTP personalizados que pueden aplicarse a cualquier tipo de handler configurable. Estos encabezados pueden definirse mediante la configuración
Encabezados de respuesta HTTP
http_response_headers, que acepta pares clave-valor que representan los nombres de los encabezados y sus valores. Esta funcionalidad resulta especialmente útil para implementar encabezados de seguridad personalizados, políticas CORS o cualquier otro requisito relacionado con encabezados HTTP en toda la interfaz HTTP de ClickHouse.
Por ejemplo, puede configurar encabezados para:
- Endpoints de consulta normales
- Web UI
- Comprobación de estado.
common_http_response_headers. Estos se aplicarán a todos los handlers HTTP definidos en la configuración.
Los encabezados se incluirán en la respuesta HTTP de cada handler configurado.
En el ejemplo siguiente, cada respuesta del servidor contendrá dos encabezados personalizados:
X-My-Common-Header y
X-My-Custom-Header.
<clickhouse>
<http_handlers>
<common_http_response_headers>
<X-My-Common-Header>Common header</X-My-Common-Header>
</common_http_response_headers>
<rule>
<methods>GET</methods>
<url>/ping</url>
<handler>
<type>ping</type>
<http_response_headers>
<X-My-Custom-Header>Custom indeed</X-My-Custom-Header>
</http_response_headers>
</handler>
</rule>
</http_handlers>
</clickhouse>
Mientras una consulta se ejecuta a través de HTTP, puede producirse una excepción cuando parte de los datos ya se ha enviado. Normalmente, la excepción se envía al cliente en texto sin formato. Esto puede ocurrir incluso si se ha usado un formato de datos específico para la salida, y hacer que la salida deje de ser válida con respecto al formato especificado. Para evitarlo, puede usar la opción
Respuesta JSON/XML válida en caso de excepción durante HTTP streaming
http_write_exception_in_output_format (desactivada de forma predeterminada), que indica a ClickHouse que escriba la excepción en el formato especificado (actualmente compatible con los formatos XML y JSON*).
Ejemplos:
$ curl 'http://localhost:8123/?query=SELECT+number,+throwIf(number>3)+from+system.numbers+format+JSON+settings+max_block_size=1&http_write_exception_in_output_format=1'
{
"meta":
[
{
"name": "number",
"type": "UInt64"
},
{
"name": "throwIf(greater(number, 2))",
"type": "UInt8"
}
],
"data":
[
{
"number": "0",
"throwIf(greater(number, 2))": 0
},
{
"number": "1",
"throwIf(greater(number, 2))": 0
},
{
"number": "2",
"throwIf(greater(number, 2))": 0
}
],
"rows": 3,
"exception": "Code: 395. DB::Exception: Value passed to 'throwIf' function is non-zero: while executing 'FUNCTION throwIf(greater(number, 2) :: 2) -> throwIf(greater(number, 2)) UInt8 : 1'. (FUNCTION_THROW_IF_VALUE_IS_NON_ZERO) (version 23.8.1.1)"
}
$ curl 'http://localhost:8123/?query=SELECT+number,+throwIf(number>2)+from+system.numbers+format+XML+settings+max_block_size=1&http_write_exception_in_output_format=1'
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>
<result>
<meta>
<columns>
<column>
<name>number</name>
<type>UInt64</type>
</column>
<column>
<name>throwIf(greater(number, 2))</name>
<type>UInt8</type>
</column>
</columns>
</meta>
<data>
<row>
<number>0</number>
<field>0</field>
</row>
<row>
<number>1</number>
<field>0</field>
</row>
<row>
<number>2</number>
<field>0</field>
</row>
</data>
<rows>3</rows>
<exception>Code: 395. DB::Exception: Value passed to 'throwIf' function is non-zero: while executing 'FUNCTION throwIf(greater(number, 2) :: 2) -> throwIf(greater(number, 2)) UInt8 : 1'. (FUNCTION_THROW_IF_VALUE_IS_NON_ZERO) (version 23.8.1.1)</exception>
</result>