Guía para usar y configurar la funcionalidad de caché de consultas en ClickHouse

La caché de consultas permite calcular las consultas SELECT una sola vez y servir las ejecuciones posteriores de la misma consulta directamente desde la caché. Según el tipo de consultas, esto puede reducir drásticamente la latencia y el consumo de recursos del servidor de ClickHouse.

​ Antecedentes, diseño y limitaciones

Las cachés de consultas, por lo general, pueden considerarse transaccionalmente coherentes o incoherentes.

En las cachés transaccionalmente coherentes, la base de datos invalida (descarta) los resultados de consultas almacenados en caché si el resultado de la consulta SELECT cambia o puede cambiar. En ClickHouse, las operaciones que modifican los datos incluyen inserciones/actualizaciones/eliminaciones en/de tablas o merges de colapso. El almacenamiento en caché transaccionalmente coherente es especialmente adecuado para bases de datos OLTP, por ejemplo MySQL (que eliminó la caché de consultas a partir de la versión 8.0) y Oracle.

cambia o puede cambiar. En ClickHouse, las operaciones que modifican los datos incluyen inserciones/actualizaciones/eliminaciones en/de tablas o merges de colapso. El almacenamiento en caché transaccionalmente coherente es especialmente adecuado para bases de datos OLTP, por ejemplo MySQL (que eliminó la caché de consultas a partir de la versión 8.0) y Oracle. En las cachés transaccionalmente incoherentes, se aceptan pequeñas imprecisiones en los resultados de las consultas bajo el supuesto de que a todas las entradas de caché se les asigna un período de validez tras el cual expiran (p. ej., 1 minuto) y de que los datos subyacentes cambian muy poco durante ese período. En general, este enfoque es más adecuado para bases de datos OLAP. Como ejemplo de un caso en el que el almacenamiento en caché transaccionalmente incoherente es suficiente, considere un informe horario de ventas en una herramienta de informes al que acceden simultáneamente varios usuarios. Por lo general, los datos de ventas cambian lo bastante despacio como para que la base de datos solo necesite calcular el informe una vez (representado por la primera consulta SELECT ). Las consultas posteriores pueden servirse directamente desde la caché de consultas. En este ejemplo, un período de validez razonable podría ser de 30 min.

Tradicionalmente, el almacenamiento en caché transaccionalmente incoherente lo proporcionan herramientas cliente o paquetes proxy (p. ej., chproxy ) que interactúan con la base de datos. Como resultado, la misma lógica de almacenamiento en caché y la misma configuración suelen duplicarse. Con la caché de consultas de ClickHouse, la lógica de almacenamiento en caché pasa al lado del servidor. Esto reduce el esfuerzo de mantenimiento y evita redundancias.

​ Ajustes de configuración y uso

clickhouse-local ejecuta una sola consulta a la vez. Como no tiene sentido almacenar en caché los resultados de las consultas, la caché de resultados de consultas está deshabilitada en clickhouse-local.

El ajuste use_query_cache puede utilizarse para controlar si una consulta específica o todas las consultas de la sesión actual deben usar la caché de consultas. Por ejemplo, la primera ejecución de la consulta

SELECT some_expensive_calculation(column_1, column_2) FROM table SETTINGS use_query_cache = true;

almacenará el resultado de la consulta en la caché de consultas. Las ejecuciones posteriores de la misma consulta (también con el parámetro use_query_cache = true ) leerán el resultado calculado de la caché y lo devolverán inmediatamente.

Establecer use_query_cache y todos los demás ajustes relacionados con la caché de consultas solo surte efecto en sentencias SELECT independientes. En particular, los resultados de SELECT sobre vistas creadas mediante CREATE VIEW AS SELECT [...] SETTINGS use_query_cache = true no se almacenan en la caché, a menos que la sentencia SELECT se ejecute con SETTINGS use_query_cache = true .

true ). El primero controla si los resultados de las consultas se almacenan en la caché, mientras que el segundo determina si la base de datos debe intentar recuperar resultados de consultas desde la caché. Por ejemplo, la siguiente consulta usará la caché solo de forma pasiva; es decir, intentará leer de ella, pero no almacenar su resultado en ella: La forma en que se utiliza la caché puede configurarse con más detalle mediante los ajustes enable_writes_to_query_cache enable_reads_from_query_cache (ambos con el valor predeterminado). El primero controla si los resultados de las consultas se almacenan en la caché, mientras que el segundo determina si la base de datos debe intentar recuperar resultados de consultas desde la caché. Por ejemplo, la siguiente consulta usará la caché solo de forma pasiva; es decir, intentará leer de ella, pero no almacenar su resultado en ella:

SELECT some_expensive_calculation(column_1, column_2) FROM table SETTINGS use_query_cache = true, enable_writes_to_query_cache = false;

Para tener el máximo control, por lo general se recomienda proporcionar los ajustes use_query_cache , enable_writes_to_query_cache y enable_reads_from_query_cache solo en consultas específicas. También es posible habilitar el almacenamiento en caché a nivel de usuario o de perfil (por ejemplo, mediante SET use_query_cache = true ), pero debe tenerse en cuenta que, en ese caso, todas las consultas SELECT pueden devolver resultados almacenados en caché.

SYSTEM CLEAR QUERY CACHE . El contenido de la caché de consultas se muestra en la tabla del sistema SELECT que se ejecutan con el ajuste use_query_cache = true ; las demás consultas no afectan a “QueryCacheMisses”. El campo query_cache_usage en la tabla del sistema QueryCacheEntries y QueryCacheBytes en la tabla del sistema La caché de consultas puede vaciarse mediante la sentencia. El contenido de la caché de consultas se muestra en la tabla del sistema system.query_cache . El número de aciertos y fallos de la caché de consultas desde el inicio de la base de datos se muestra como eventos “QueryCacheHits” y “QueryCacheMisses” en la tabla del sistema system.events . Ambos contadores solo se actualizan para consultasque se ejecutan con el ajuste; las demás consultas no afectan a “QueryCacheMisses”. El campoen la tabla del sistema system.query_log muestra, para cada consulta ejecutada, si el resultado de la consulta se escribió en o se leyó de la caché de consultas. Las métricasen la tabla del sistema system.metrics muestran cuántas entradas / bytes contiene actualmente la caché de consultas.

La caché de consultas existe una vez por cada proceso del servidor ClickHouse. Sin embargo, de forma predeterminada, los resultados almacenados en caché no se comparten entre usuarios. Esto puede cambiarse (véase más abajo), pero no se recomienda hacerlo por motivos de seguridad.

SELECT 1 y select 1 se tratan como la misma consulta. Para que la coincidencia sea más natural, todos los ajustes a nivel de consulta relacionados con la caché de consultas y el Los resultados de las consultas se referencian en la caché de consultas mediante el árbol de sintaxis abstracta (AST) de la consulta. Esto significa que el almacenamiento en caché no distingue entre mayúsculas y minúsculas; por ejemplo,se tratan como la misma consulta. Para que la coincidencia sea más natural, todos los ajustes a nivel de consulta relacionados con la caché de consultas y el formato de salida ) se eliminan del AST.

Si la consulta se aborta debido a una excepción o a una cancelación del usuario, no se escribe ninguna entrada en la caché de consultas.

El tamaño de la caché de consultas en bytes, el número máximo de entradas de caché y el tamaño máximo de cada entrada de caché (en bytes y en registros) pueden configurarse mediante distintas opciones de configuración del servidor

< query_cache > < max_size_in_bytes > 1073741824 </ max_size_in_bytes > < max_entries > 1024 </ max_entries > < max_entry_size_in_bytes > 1048576 </ max_entry_size_in_bytes > < max_entry_size_in_rows > 30000000 </ max_entry_size_in_rows > </ query_cache >

users.xml y, a continuación, establezca ambas configuraciones como solo lectura: También es posible limitar el uso de la caché por usuario mediante perfiles de configuración restricciones de configuración . Más concretamente, puede restringir la cantidad máxima de memoria (en bytes) que un usuario puede asignar a la caché de consultas y el número máximo de resultados de consultas almacenados. Para ello, primero defina las configuraciones query_cache_max_size_in_bytes query_cache_max_entries en un perfil de usuario dey, a continuación, establezca ambas configuraciones como solo lectura:

< profiles > < default > <!-- The maximum cache size in bytes for user/profile 'default' --> < query_cache_max_size_in_bytes > 10000 </ query_cache_max_size_in_bytes > <!-- The maximum number of SELECT query results stored in the cache for user/profile 'default' --> < query_cache_max_entries > 100 </ query_cache_max_entries > <!-- Make both settings read-only so the user cannot change them --> < constraints > < query_cache_max_size_in_bytes > < readonly /> </ query_cache_max_size_in_bytes > < query_cache_max_entries > < readonly /> < query_cache_max_entries > </ constraints > </ default > </ profiles >

Para definir cuánto tiempo debe ejecutarse como mínimo una consulta para que su resultado pueda almacenarse en caché, puede usar la opción de configuración query_cache_min_query_duration . Por ejemplo, el resultado de la consulta

SELECT some_expensive_calculation(column_1, column_2) FROM table SETTINGS use_query_cache = true, query_cache_min_query_duration = 5000 ;

solo se almacena en caché si la consulta tarda más de 5 segundos en ejecutarse. También es posible especificar cuántas veces debe ejecutarse una consulta antes de que su resultado se almacene en caché; para ello, use la configuración query_cache_min_query_runs

Las entradas de la caché de consultas se vuelven obsoletas tras un determinado período de tiempo (time-to-live). De forma predeterminada, este período es de 60 segundos, pero se puede especificar un valor diferente a nivel de sesión, perfil o consulta mediante la configuración query_cache_ttl . La caché de consultas expulsa las entradas “de forma diferida”, es decir, cuando una entrada se vuelve obsoleta, no se elimina inmediatamente de la caché. En su lugar, cuando se va a insertar una nueva entrada en la caché de consultas, la base de datos comprueba si la caché tiene suficiente espacio libre para ella. Si no es así, la base de datos intenta eliminar todas las entradas obsoletas. Si la caché sigue sin tener suficiente espacio libre, la nueva entrada no se inserta.

Si la consulta se ejecuta a través de HTTP, ClickHouse establece los encabezados Age y Expires con la antigüedad (en segundos) y la marca temporal de expiración de la entrada almacenada en caché.

Las entradas de la caché de consultas se comprimen de forma predeterminada. Esto reduce el consumo total de memoria a costa de escrituras en / lecturas desde la caché de consultas más lentas. Para deshabilitar la compresión, use la configuración query_cache_compress_entries

A veces resulta útil mantener en caché varios resultados de la misma consulta. Esto se puede lograr mediante la configuración query_cache_tag , que actúa como una etiqueta (o espacio de nombres) para las entradas de la caché de consultas. La caché de consultas considera distintos los resultados de la misma consulta con diferentes etiquetas.

Ejemplo para crear tres entradas diferentes en la caché de consultas para la misma consulta:

SELECT 1 SETTINGS use_query_cache = true; -- query_cache_tag is implicitly '' (empty string) SELECT 1 SETTINGS use_query_cache = true, query_cache_tag = 'tag 1' ; SELECT 1 SETTINGS use_query_cache = true, query_cache_tag = 'tag 2' ;

Para eliminar solo las entradas con la etiqueta tag de la caché de consultas, puede usar la sentencia SYSTEM CLEAR QUERY CACHE TAG 'tag' .

​ Almacenamiento en caché de subconsultas

De forma predeterminada, use_query_cache en la consulta externa no se aplica a las subconsultas. Esto significa que cada subconsulta debe habilitar explícitamente el almacenamiento en caché:

SELECT * FROM ( SELECT number FROM system . numbers LIMIT 1000 SETTINGS use_query_cache = true) WHERE number > 500 ;

En este ejemplo, solo se almacena en caché el resultado de la subconsulta interna. La consulta externa no se almacena en caché.

Para habilitar el almacenamiento en caché de todas las subconsultas de una sola vez, use la opción query_cache_for_subqueries :

SELECT * FROM ( SELECT number FROM system . numbers LIMIT 1000 ) WHERE number > 500 SETTINGS use_query_cache = true, query_cache_for_subqueries = true;

Para desactivar explícitamente el almacenamiento en caché de una subconsulta específica mientras la propagación por lotes está habilitada, establezca use_query_cache = false en esa subconsulta:

SELECT * FROM ( SELECT number FROM system . numbers LIMIT 1000 SETTINGS use_query_cache = false) WHERE number > 500 SETTINGS use_query_cache = true, query_cache_for_subqueries = true;

is_subquery = 1 . La opción query_cache_ttl también se aplica a las entradas de caché de subconsultas y puede configurarse para cada subconsulta. Las entradas de caché de subconsultas son visibles en system.query_cache con. La opcióntambién se aplica a las entradas de caché de subconsultas y puede configurarse para cada subconsulta.

ClickHouse lee los datos de las tablas en bloques de max_block_size filas. Debido al filtrado, la agregación, etc., los bloques de resultados suelen ser mucho más pequeños que ‘max_block_size’, aunque también hay casos en los que son mucho mayores. La opción query_cache_squash_partial_results (habilitada de forma predeterminada) controla si los bloques de resultados se compactan (si son muy pequeños) o se dividen (si son grandes) en bloques de tamaño ‘max_block_size’ antes de insertarlos en la caché de resultados de consultas. Esto reduce el rendimiento de las escrituras en la caché de consultas, pero mejora la tasa de compresión de las entradas de caché y proporciona una granularidad de bloque más natural cuando más adelante los resultados de las consultas se sirven desde la caché de consultas.

Como resultado, la caché de consultas almacena varios bloques de resultados parciales para cada consulta. Aunque este comportamiento es una buena configuración predeterminada, puede desactivarse con la opción query_cache_squash_partial_results

Además, los resultados de consultas con funciones no deterministas no se almacenan en caché de forma predeterminada. Estas funciones incluyen:

Para forzar de todos modos el almacenamiento en caché de los resultados de consultas con funciones no deterministas, use la opción query_cache_nondeterministic_function_handling

Los resultados de consultas que involucran tablas del sistema (p. ej., system.processes ` o information_schema.tables ) no se almacenan en caché de forma predeterminada. Para forzar de todos modos el almacenamiento en caché de los resultados de consultas con tablas del sistema, use la opción query_cache_system_table_handling

Por último, las entradas de la caché de consultas no se comparten entre usuarios por motivos de seguridad. Por ejemplo, el usuario A no debe poder eludir una ROW POLICY en una tabla ejecutando la misma consulta que otro usuario B para quien no existe esa política. Sin embargo, si es necesario, las entradas de caché pueden marcarse como accesibles para otros usuarios (es decir, compartidas) mediante la opción query_cache_share_between_users