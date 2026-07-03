Tabla del sistema que contiene información sobre las consultas ejecutadas, como la hora de inicio, la duración del procesamiento y los mensajes de error.

Consultas en ClickHouse Cloud clusterAllReplicas . Consulta Los datos de esta tabla del sistema se almacenan localmente en cada nodo de ClickHouse Cloud. Por lo tanto, para obtener una vista completa de todos los datos, es necesario usar la función. Consulta aquí para más detalles.

Almacena metadatos y estadísticas sobre las consultas ejecutadas, como la hora de inicio, la duración, los mensajes de error, el uso de recursos y otros detalles de ejecución. No almacena los resultados de las consultas.

Puede cambiar la configuración del registro de consultas en la sección query_log de la configuración del servidor.

Puede desactivar el registro de consultas estableciendo log_queries = 0 . No recomendamos desactivar el registro porque la información de esta tabla es importante para resolver problemas.

flush_interval_milliseconds de la sección El período de vaciado de los datos se configura en el parámetrode la sección query_log de la configuración del servidor. Para forzar el vaciado, use la consulta SYSTEM FLUSH LOGS

ClickHouse no elimina automáticamente los datos de la tabla. Consulte Introducción para obtener más información.

La tabla system.query_log registra dos tipos de consultas:

Consultas iniciales ejecutadas directamente por el cliente. Consultas hijas iniciadas por otras consultas (para la ejecución distribuida de consultas). Para este tipo de consultas, la información sobre las consultas padre se muestra en las columnas initial_* .

Cada consulta crea una o dos filas en la tabla query_log , según el estado de la consulta (consulte la columna type ):

Si la ejecución de la consulta se realizó correctamente, se crean dos filas con los tipos QueryStart y QueryFinish . Si se produjo un error durante el procesamiento de la consulta, se crean dos eventos con los tipos QueryStart y ExceptionWhileProcessing . Si se produjo un error antes de iniciar la consulta, se crea un único evento con el tipo ExceptionBeforeStart .

query_log . Puede usar la configuración log_queries_probability para reducir el número de consultas registradas en la tabla

formatted_query . Puede usar la configuración log_formatted_queries para registrar consultas con formato en la columna

Aliases:

ProfileEvents.Names — Alias de mapKeys(ProfileEvents) .

— Alias de . ProfileEvents.Values — Alias de mapValues(ProfileEvents) .

— Alias de . Settings.Names — Alias de mapKeys(Settings) .

— Alias de . Settings.Values — Alias de mapValues(Settings) .

Ejemplo básico

SELECT * FROM system . query_log WHERE type = 'QueryFinish' ORDER BY query_start_time DESC LIMIT 1 FORMAT Vertical;

Row 1: ────── hostname: clickhouse.eu-central1.internal type: QueryFinish event_date: 2021-11-03 event_time: 2021-11-03 16:13:54 event_time_microseconds: 2021-11-03 16:13:54.953024 query_start_time: 2021-11-03 16:13:54 query_start_time_microseconds: 2021-11-03 16:13:54.952325 query_duration_ms: 0 read_rows: 69 read_bytes: 6187 written_rows: 0 written_bytes: 0 result_rows: 69 result_bytes: 48256 memory_usage: 0 current_database: default query: DESCRIBE TABLE system.query_log formatted_query: normalized_query_hash: 8274064835331539124 query_kind: databases: [] tables: [] columns: [] projections: [] views: [] exception_code: 0 exception: stack_trace: is_initial_query: 1 user: default query_id: 7c28bbbb-753b-4eba-98b1-efcbe2b9bdf6 address: ::ffff:127.0.0.1 port: 40452 initial_user: default initial_query_id: 7c28bbbb-753b-4eba-98b1-efcbe2b9bdf6 initial_address: ::ffff:127.0.0.1 initial_port: 40452 initial_query_start_time: 2021-11-03 16:13:54 initial_query_start_time_microseconds: 2021-11-03 16:13:54.952325 interface: 1 os_user: sevirov client_hostname: clickhouse.eu-central1.internal client_name: ClickHouse client_revision: 54449 client_version_major: 21 client_version_minor: 10 client_version_patch: 1 http_method: 0 http_user_agent: http_referer: forwarded_for: quota_key: revision: 54456 log_comment: thread_ids: [30776,31174] ProfileEvents: {'Query':1,'NetworkSendElapsedMicroseconds':59,'NetworkSendBytes':2643,'SelectedRows':69,'SelectedBytes':6187,'ContextLock':9,'RWLockAcquiredReadLocks':1,'RealTimeMicroseconds':817,'UserTimeMicroseconds':427,'SystemTimeMicroseconds':212,'OSCPUVirtualTimeMicroseconds':639,'OSReadChars':894,'OSWriteChars':319} Settings: {'load_balancing':'random','max_memory_usage':'10000000000'} used_aggregate_functions: [] used_aggregate_function_combinators: [] used_database_engines: [] used_data_type_families: [] used_dictionaries: [] used_formats: [] used_functions: [] used_storages: [] used_table_functions: [] used_executable_user_defined_functions:[] used_sql_user_defined_functions: [] used_privileges: [] missing_privileges: [] query_cache_usage: None

Ejemplo en Cloud

system.query_log es local a cada nodo; para ver todos los registros, debe hacer la consulta mediante En ClickHouse Cloud,es local a cada nodo; para ver todos los registros, debe hacer la consulta mediante clusterAllReplicas

Por ejemplo, para agregar las filas de query_log de cada réplica del clúster “default”, puede escribir:

SELECT * FROM clusterAllReplicas( 'default' , system . query_log ) WHERE event_time >= now () - toIntervalHour( 1 ) LIMIT 10 SETTINGS skip_unavailable_shards = 1 ;

​ Véase también