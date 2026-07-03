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Consultas en ClickHouse CloudLos datos de esta tabla del sistema se almacenan localmente en cada nodo de ClickHouse Cloud. Por lo tanto, para obtener una vista completa de todos los datos, es necesario usar la función clusterAllReplicas. Consulta aquí para más detalles.

Descripción

Contiene información sobre las vistas dependientes que se ejecutan al lanzar una consulta, por ejemplo, el tipo de vista o el tiempo de ejecución. Para iniciar el registro:
  1. Configure los parámetros en la sección query_views_log.
  2. Establezca log_query_views en 1.
El período de vaciado de los datos se establece en el parámetro flush_interval_milliseconds de la sección de configuración del servidor query_views_log. Para forzar el vaciado, use la consulta SYSTEM FLUSH LOGS. ClickHouse no elimina datos de la tabla automáticamente. Consulte Introducción para obtener más detalles. Puede usar la configuración log_queries_probability) para reducir el número de consultas registradas en la tabla query_views_log.

Columnas

  • hostname (LowCardinality(String)) — Nombre de host del servidor que ejecuta la consulta.
  • event_date (Date) — La fecha en la que se produjo el último evento de la vista.
  • event_time (DateTime) — La fecha y hora en que la vista finalizó su ejecución.
  • event_time_microseconds (DateTime64(6)) — La fecha y hora en que la vista finalizó su ejecución con precisión de microsegundos.
  • view_duration_ms (UInt64) — Duración de la ejecución de la vista (suma de sus etapas) en milisegundos.
  • initial_query_id (String) — ID de la consulta inicial (para la ejecución distribuida de consultas).
  • view_name (String) — Nombre de la vista.
  • view_uuid (UUID) — UUID de la vista.
  • view_type (Enum8(‘Default’ = 1, ‘Materialized’ = 2, ‘Live’ = 3, ‘Window’ = 4)) — Tipo de la vista. Valores: ‘Default’ = 1 — Vistas predeterminadas. No debería aparecer en este log, ‘Materialized’ = 2 — vistas materializadas, ‘Live’ = 3 — vistas Live.
  • view_query (String) — La consulta ejecutada por la vista.
  • view_target (String) — El nombre de la tabla de destino de la vista.
  • read_rows (UInt64) — Número de filas leídas.
  • read_bytes (UInt64) — Número de bytes leídos.
  • written_rows (UInt64) — Número de filas escritas.
  • written_bytes (UInt64) — Número de bytes escritos.
  • peak_memory_usage (Int64) — La diferencia máxima entre la cantidad de memoria asignada y liberada en el contexto de esta vista.
  • ProfileEvents (Map(LowCardinality(String), UInt64)) — ProfileEvents que miden distintas métricas. Su descripción se puede encontrar en la tabla system.events.
  • status (Enum8(‘QueryStart’ = 1, ‘QueryFinish’ = 2, ‘ExceptionBeforeStart’ = 3, ‘ExceptionWhileProcessing’ = 4)) — Estado de la vista. Valores: ‘QueryStart’ = 1 — Inicio correcto de la ejecución de la vista. No debería aparecer, ‘QueryFinish’ = 2 — Finalización correcta de la ejecución de la vista, ‘ExceptionBeforeStart’ = 3 — Excepción antes del inicio de la ejecución de la vista., ‘ExceptionWhileProcessing’ = 4 — Excepción durante la ejecución de la vista.
  • exception_code (Int32) — Código de una excepción.
  • exception (String) — Mensaje de excepción.
  • stack_trace (String) — Traza de pila. Una cadena vacía si la consulta se completó correctamente.
Alias:
  • ProfileEvents.Names — Alias de mapKeys(ProfileEvents).
  • ProfileEvents.Values — Alias de mapValues(ProfileEvents).

Ejemplo

Query
Response

Véase también

Última modificación el 3 de julio de 2026