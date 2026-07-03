Consultas en ClickHouse CloudLos datos de esta tabla del sistema se almacenan localmente en cada nodo de ClickHouse Cloud. Por lo tanto, para obtener una vista completa de todos los datos, es necesario usar la función
clusterAllReplicas. Consulta aquí para más detalles.
Contiene información sobre las vistas dependientes que se ejecutan al lanzar una consulta, por ejemplo, el tipo de vista o el tiempo de ejecución. Para iniciar el registro:
Descripción
- Configure los parámetros en la sección query_views_log.
- Establezca log_query_views en 1.
flush_interval_milliseconds de la sección de configuración del servidor query_views_log. Para forzar el vaciado, use la consulta SYSTEM FLUSH LOGS.
ClickHouse no elimina datos de la tabla automáticamente. Consulte Introducción para obtener más detalles.
Puede usar la configuración log_queries_probability) para reducir el número de consultas registradas en la tabla
query_views_log.
Columnas
hostname(LowCardinality(String)) — Nombre de host del servidor que ejecuta la consulta.
event_date(Date) — La fecha en la que se produjo el último evento de la vista.
event_time(DateTime) — La fecha y hora en que la vista finalizó su ejecución.
event_time_microseconds(DateTime64(6)) — La fecha y hora en que la vista finalizó su ejecución con precisión de microsegundos.
view_duration_ms(UInt64) — Duración de la ejecución de la vista (suma de sus etapas) en milisegundos.
initial_query_id(String) — ID de la consulta inicial (para la ejecución distribuida de consultas).
view_name(String) — Nombre de la vista.
view_uuid(UUID) — UUID de la vista.
view_type(Enum8(‘Default’ = 1, ‘Materialized’ = 2, ‘Live’ = 3, ‘Window’ = 4)) — Tipo de la vista. Valores: ‘Default’ = 1 — Vistas predeterminadas. No debería aparecer en este log, ‘Materialized’ = 2 — vistas materializadas, ‘Live’ = 3 — vistas Live.
view_query(String) — La consulta ejecutada por la vista.
view_target(String) — El nombre de la tabla de destino de la vista.
read_rows(UInt64) — Número de filas leídas.
read_bytes(UInt64) — Número de bytes leídos.
written_rows(UInt64) — Número de filas escritas.
written_bytes(UInt64) — Número de bytes escritos.
peak_memory_usage(Int64) — La diferencia máxima entre la cantidad de memoria asignada y liberada en el contexto de esta vista.
ProfileEvents(Map(LowCardinality(String), UInt64)) —
ProfileEventsque miden distintas métricas. Su descripción se puede encontrar en la tabla system.events.
status(Enum8(‘QueryStart’ = 1, ‘QueryFinish’ = 2, ‘ExceptionBeforeStart’ = 3, ‘ExceptionWhileProcessing’ = 4)) — Estado de la vista. Valores: ‘QueryStart’ = 1 — Inicio correcto de la ejecución de la vista. No debería aparecer, ‘QueryFinish’ = 2 — Finalización correcta de la ejecución de la vista, ‘ExceptionBeforeStart’ = 3 — Excepción antes del inicio de la ejecución de la vista., ‘ExceptionWhileProcessing’ = 4 — Excepción durante la ejecución de la vista.
exception_code(Int32) — Código de una excepción.
exception(String) — Mensaje de excepción.
stack_trace(String) — Traza de pila. Una cadena vacía si la consulta se completó correctamente.
ProfileEvents.Names— Alias de
mapKeys(ProfileEvents).
ProfileEvents.Values— Alias de
mapValues(ProfileEvents).
Ejemplo
Query
SELECT * FROM system.query_views_log LIMIT 1 \G;
Response
Row 1:
──────
hostname: clickhouse.eu-central1.internal
event_date: 2021-06-22
event_time: 2021-06-22 13:23:07
event_time_microseconds: 2021-06-22 13:23:07.738221
view_duration_ms: 0
initial_query_id: c3a1ac02-9cad-479b-af54-9e9c0a7afd70
view_name: default.matview_inner
view_uuid: 00000000-0000-0000-0000-000000000000
view_type: Materialized
view_query: SELECT * FROM default.table_b
view_target: default.`.inner.matview_inner`
read_rows: 4
read_bytes: 64
written_rows: 2
written_bytes: 32
peak_memory_usage: 4196188
ProfileEvents: {'FileOpen':2,'WriteBufferFromFileDescriptorWrite':2,'WriteBufferFromFileDescriptorWriteBytes':187,'IOBufferAllocs':3,'IOBufferAllocBytes':3145773,'FunctionExecute':3,'DiskWriteElapsedMicroseconds':13,'InsertedRows':2,'InsertedBytes':16,'SelectedRows':4,'SelectedBytes':48,'ContextLock':16,'RWLockAcquiredReadLocks':1,'RealTimeMicroseconds':698,'SoftPageFaults':4,'OSReadChars':463}
status: QueryFinish
exception_code: 0
exception:
stack_trace: