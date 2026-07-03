Consultas en ClickHouse CloudLos datos de esta tabla del sistema se almacenan localmente en cada nodo de ClickHouse Cloud. Por lo tanto, para obtener una vista completa de todos los datos, es necesario usar la función
clusterAllReplicas. Consulta aquí para más detalles.
Contiene información sobre los hilos que ejecutan consultas, por ejemplo, el nombre del hilo, la hora de inicio y la duración del procesamiento de la consulta. Para habilitar el registro:
Descripción
- Configure los parámetros en la sección query_thread_log.
- Establezca log_query_threads en 1.
flush_interval_milliseconds de la sección de configuración del servidor query_thread_log. Para forzar el vaciado, use la consulta SYSTEM FLUSH LOGS.
ClickHouse no elimina automáticamente los datos de la tabla. Consulte Introducción para obtener más información.
Puede usar la configuración log_queries_probability) para reducir la cantidad de consultas registradas en la tabla
query_thread_log.
Columnas
hostname(LowCardinality(String)) — Nombre de host del servidor que ejecuta la consulta.
event_date(Date) — La fecha en la que el hilo terminó de ejecutar la consulta.
event_time(DateTime) — La fecha y hora en que el hilo terminó de ejecutar la consulta.
event_time_microseconds(DateTime64(6)) — La fecha y hora en que el hilo terminó de ejecutar la consulta, con precisión de microsegundos.
query_start_time(DateTime) — Hora de inicio de la ejecución de la consulta.
query_start_time_microseconds(DateTime64(6)) — Momento de inicio de la ejecución de la consulta con precisión de microsegundos.
query_duration_ms(UInt64) — Duración de ejecución de la consulta.
read_rows(UInt64) — Número de filas leídas.
read_bytes(UInt64) — Número de bytes leídos.
written_rows(UInt64) — Para las consultas INSERT, el número de filas escritas. Para el resto de las consultas, el valor de la columna es 0.
written_bytes(UInt64) — En las consultas INSERT, la cantidad de bytes escritos. En otras consultas, el valor de la columna es 0.
memory_usage(Int64) — La diferencia entre la memoria asignada y la liberada en el contexto de este hilo.
peak_memory_usage(Int64) — La diferencia máxima entre la cantidad de memoria asignada y la liberada en el contexto de este hilo.
thread_name(LowCardinality(String)) — Nombre del thread.
thread_id(UInt64) — ID interno del thread.
master_thread_id(UInt64) — ID inicial en el SO del hilo inicial.
current_database(LowCardinality(String)) — Nombre de la base de datos actual.
query(String) — Texto de la consulta.
normalized_query_hash(UInt64) — El hash de la consulta normalizada, con las constantes eliminadas, etc.
is_initial_query(UInt8) — Tipo de consulta. Valores posibles: 1 — La consulta la inició el cliente, 0 — La inició otra consulta para la ejecución distribuida de consultas.
connection_address(IPv6) — La dirección IP del cliente desde la que se realizó la conexión. Si la conexión se realiza a través de un proxy, esta será la dirección del proxy.
connection_port(UInt16) — El puerto del cliente desde el que se estableció la conexión. Cuando la conexión se realiza a través de un proxy, este será el puerto del proxy.
user(LowCardinality(String)) — Nombre del usuario que inició la consulta actual.
query_id(String) — identificador de la consulta.
address(IPv6) — Dirección IP utilizada para realizar la consulta. Si la conexión se realiza a través de un proxy y
auth_use_forwarded_addressestá configurado, esta será la dirección del cliente en lugar de la del proxy.
port(UInt16) — El puerto del cliente que se utilizó para realizar la consulta. Cuando la conexión se realiza a través de un proxy y
auth_use_forwarded_addressestá configurado, este será el puerto del cliente en lugar del del proxy.
initial_user(LowCardinality(String)) — Nombre del usuario que ejecutó la consulta inicial (para la ejecución distribuida de consultas).
initial_query_id(String) — ID de la consulta inicial (para la ejecución distribuida de consultas).
initial_address(IPv6) — dirección IP desde la que se lanzó la consulta principal.
initial_port(UInt16) — El puerto del cliente utilizado para realizar la consulta principal.
initial_query_start_time(DateTime) — Hora de inicio de la ejecución de la consulta inicial.
initial_query_start_time_microseconds(DateTime64(6)) — Hora de inicio de la ejecución de la consulta inicial
authenticated_user(LowCardinality(String)) — Nombre del usuario autenticado en la sesión.
interface(UInt8) — Interfaz desde la cual se inició la consulta. Valores posibles: 1 — TCP, 2 — HTTP.
is_secure(UInt8) — Indica si la conexión era segura.
os_user(LowCardinality(String)) — nombre de usuario del sistema operativo que ejecuta
clickhouse-client.
client_hostname(LowCardinality(String)) — Nombre de host del equipo cliente en el que se ejecuta
clickhouse-clientu otro cliente TCP.
client_name(LowCardinality(String)) — El nombre de
clickhouse-cliento de otro cliente TCP.
client_agent(LowCardinality(String)) — El agente de IA para programación que invocó al cliente (por ejemplo,
claude-codeo
cursor), detectado a partir de variables de entorno. Vacío si no se detectó ningún agente.
client_revision(UInt32) — Revisión de
clickhouse-cliento de otro cliente TCP.
client_version_major(UInt32) — Versión principal de clickhouse-client o de cualquier otro cliente TCP.
client_version_minor(UInt32) — Versión menor de clickhouse-client o de otro cliente TCP.
client_version_patch(UInt32) — Componente de parche de la versión de clickhouse-client o de cualquier otro cliente TCP.
script_query_number(UInt32) — Un número secuencial de consulta en un script con múltiples consultas.
script_line_number(UInt32) — Número de línea en un script con varias consultas donde comienza la consulta actual.
http_method(UInt8) — Método HTTP que inició la consulta. Valores posibles: 0 — La consulta se inició desde la interfaz TCP, 1 — se utilizó el método GET., 2 — se utilizó el método POST.
http_user_agent(LowCardinality(String)) — El encabezado UserAgent que se pasa en la solicitud HTTP.
http_referer(String) — encabezado HTTP
Refererenviado en la consulta HTTP (contiene una dirección absoluta o parcial de la página que realiza la consulta).
forwarded_for(String) — encabezado HTTP
X-Forwarded-Forincluido en la consulta HTTP.
quota_key(String) — La ‘clave de cuota’ especificada en la configuración de cuotas.
distributed_depth(UInt64) — Cuántas veces se reenvió una consulta entre servidores.
revision(UInt32) — revisión de ClickHouse.
ProfileEvents(Map(LowCardinality(String), UInt64)) —
ProfileEventsque miden distintas métricas de este hilo. Su descripción puede encontrarse en la tabla system.events.
ProfileEvents.Names— Alias de
mapKeys(ProfileEvents).
ProfileEvents.Values— Alias de
mapValues(ProfileEvents).
Ejemplo
SELECT * FROM system.query_thread_log LIMIT 1 \G
Row 1:
──────
hostname: clickhouse.eu-central1.internal
event_date: 2020-09-11
event_time: 2020-09-11 10:08:17
event_time_microseconds: 2020-09-11 10:08:17.134042
query_start_time: 2020-09-11 10:08:17
query_start_time_microseconds: 2020-09-11 10:08:17.063150
query_duration_ms: 70
read_rows: 0
read_bytes: 0
written_rows: 1
written_bytes: 12
memory_usage: 4300844
peak_memory_usage: 4300844
thread_name: TCPHandler
thread_id: 638133
master_thread_id: 638133
query: INSERT INTO test1 VALUES
is_initial_query: 1
user: default
query_id: 50a320fd-85a8-49b8-8761-98a86bcbacef
address: ::ffff:127.0.0.1
port: 33452
initial_user: default
initial_query_id: 50a320fd-85a8-49b8-8761-98a86bcbacef
initial_address: ::ffff:127.0.0.1
initial_port: 33452
interface: 1
os_user: bharatnc
client_hostname: tower
client_name: ClickHouse
client_revision: 54437
client_version_major: 20
client_version_minor: 7
client_version_patch: 2
http_method: 0
http_user_agent:
quota_key:
revision: 54440
ProfileEvents: {'Query':1,'SelectQuery':1,'ReadCompressedBytes':36,'CompressedReadBufferBlocks':1,'CompressedReadBufferBytes':10,'IOBufferAllocs':1,'IOBufferAllocBytes':89,'ContextLock':15,'RWLockAcquiredReadLocks':1}
Véase también
- system.query_log — Descripción de la tabla del sistema
query_log, que contiene información general sobre la ejecución de consultas.
- system.query_views_log — Esta tabla contiene información sobre cada vista ejecutada durante una consulta.