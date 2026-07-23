Las tablas con motor Distributed no almacenan datos propios, sino que permiten el procesamiento distribuido de consultas en varios servidores. La lectura se paraleliza automáticamente. Durante la lectura, se utilizan los índices de las tablas en los servidores remotos, si existen.

Motor Distributed en ClickHouse Cloud Distributed(...) no se puede usar en ClickHouse Cloud. Para crear un motor de tabla distribuida en ClickHouse Cloud, puede usar las funciones de tabla remote y remoteSecure . La sintaxisno se puede usar en ClickHouse Cloud.

Las tablas con motor Distributed no almacenan datos propios, sino que permiten el procesamiento distribuido de consultas en varios servidores. La lectura se paraleliza automáticamente. Durante la lectura, se utilizan los índices de las tablas en los servidores remotos, si existen.

​ Crear una tabla

CREATE TABLE [IF NOT EXISTS] [db.]table_name [ON CLUSTER cluster] ( name1 [type1] [DEFAULT|MATERIALIZED|ALIAS expr1], name2 [type2] [DEFAULT|MATERIALIZED|ALIAS expr2], ... ) ENGINE = Distributed (cluster, database , table [, sharding_key[, policy_name]]) [SETTINGS name=value, ...]

​ A partir de una tabla

Cuando la tabla distribuida apunta a una tabla del servidor actual, puede adoptar el esquema de esa tabla:

CREATE TABLE [IF NOT EXISTS] [db.]table_name [ON CLUSTER cluster] AS [db2.]name2 ENGINE = Distributed (cluster, database , table [, sharding_key[, policy_name]]) [SETTINGS name=value, ...]

​ Motores Remote y RemoteSecure

Remote y RemoteSecure son motores de tabla persistentes que aceptan las mismas expresiones de dirección y credenciales que las funciones de tabla son motores de tabla persistentes que aceptan las mismas expresiones de dirección y credenciales que las funciones de tabla remote y remoteSecure

CREATE TABLE [IF NOT EXISTS] [db.]table_name ( name1 [type1], name2 [type2], ... ) ENGINE = Remote (addresses_expr, [db, table, [user [, password], sharding_key]])

RemoteSecure acepta los mismos argumentos y se conecta mediante una conexión segura (de forma predeterminada, se utiliza el puerto TCP seguro). Los argumentos se interpretan exactamente igual que para las funciones de tabla remote y remoteSecure ; consulte su descripción para ver las firmas admitidas. La estructura de la tabla puede omitirse, en cuyo caso se infiere a partir de la tabla remota.

Por ejemplo:

CREATE TABLE remote_one ENGINE = Remote ( '127.0.0.1' , system , one); SELECT * FROM remote_one;

CREATE TABLE ... AS remote(...) . Al igual que la función de tabla remote , estos motores son prácticos, pero no permiten configurar segmentos y réplicas de forma declarativa como sí lo hace Distributed . Este es el equivalente persistente de. Al igual que la función de tabla, estos motores son prácticos, pero no permiten configurar segmentos y réplicas de forma declarativa como sí lo hace Distributed sobre un clúster configurado, por lo que, para un conjunto permanente de servidores de uso frecuente, es preferible definir un clúster y usar el motor

El destino también puede ser una función de tabla, por ejemplo Remote('127.0.0.1', numbers(10)) o Remote('127.0.0.1', merge(db, '^table_')) . Esa tabla es de solo lectura: no hay ninguna tabla remota en la que insertar, por lo que INSERT se rechaza con una excepción NOT_IMPLEMENTED . Esta limitación de solo lectura se aplica por igual a las funciones de tabla remote y remoteSecure : tanto SELECT como INSERT son compatibles para un destino db / table normal, pero un destino de función de tabla ( remote('127.0.0.1', numbers(10)) ) es de solo lectura por la misma razón.

​ Parámetros de Distributed

Parámetro Descripción cluster El nombre del clúster en el archivo de configuración del servidor database El nombre de una base de datos remota table El nombre de una tabla remota sharding_key (Opcional) La clave de fragmentación.

Es necesario especificar sharding_key para lo siguiente: Para realizar INSERTs en una tabla distribuida (ya que el motor de tabla necesita sharding_key para determinar cómo dividir los datos). Sin embargo, si está habilitado el ajuste insert_distributed_one_random_shard , los INSERTs no necesitan la clave de fragmentación.

en una tabla distribuida (ya que el motor de tabla necesita para determinar cómo dividir los datos). Sin embargo, si está habilitado el ajuste , los no necesitan la clave de fragmentación. Para usar optimize_skip_unused_shards , ya que sharding_key es necesario para determinar qué segmentos se deben consultar policy_name (Opcional) El nombre de la política; se usará para almacenar archivos temporales para el envío en segundo plano

Véase también

ajuste distributed_foreground_insert

MergeTree para ver ejemplos

​ Configuración de Distributed

Setting Description Default value fsync_after_insert Realiza fsync de los datos del archivo después de una inserción en segundo plano en Distributed. Garantiza que el SO haya volcado todos los datos insertados a un archivo en el disco del nodo iniciador. false fsync_directories Realiza fsync en los directorios. Garantiza que el SO haya actualizado los metadatos del directorio después de las operaciones relacionadas con las inserciones en segundo plano en una tabla distribuida (después de insertar, después de enviar los datos al segmento, etc.). false skip_unavailable_shards Si es true , ClickHouse omite silenciosamente los segmentos no disponibles. El comportamiento de esta configuración se controla mediante el parámetro skip_unavailable_shards_mode . false skip_unavailable_shards_mode Controla qué excepciones de un segmento remoto se ignoran cuando skip_unavailable_shards está habilitado: unavailable ignora solo los errores de conexión; unavailable_or_table_missing también ignora la ausencia de una tabla o base de datos; unavailable_or_exception_before_processing también ignora cualquier excepción recibida antes de que el segmento devolviera datos. unavailable_or_table_missing bytes_to_throw_insert Si los bytes comprimidos pendientes de un INSERT en segundo plano superan este valor, se lanzará una excepción. 0 : no lanzar ninguna excepción. 0 bytes_to_delay_insert Si los bytes comprimidos pendientes de un INSERT en segundo plano superan este valor, la consulta se retrasará. 0 : no retrasar. 0 max_delay_to_insert Retraso máximo, en segundos, para insertar datos en una tabla distribuida si hay muchos bytes pendientes de envío en segundo plano. 60 background_insert_batch Lo mismo que distributed_background_insert_batch 0 background_insert_split_batch_on_failure Lo mismo que distributed_background_insert_split_batch_on_failure 0 background_insert_sleep_time_ms Lo mismo que distributed_background_insert_sleep_time_ms 0 background_insert_max_sleep_time_ms Lo mismo que distributed_background_insert_max_sleep_time_ms 0 flush_on_detach Vuelca los datos a los nodos remotos en DETACH / DROP /apagado del servidor. true

Configuración de durabilidad ( fsync_... ): Afecta solo a los INSERT en segundo plano (es decir, distributed_foreground_insert=false ) cuando los datos se almacenan primero en el disco del nodo iniciador y, más tarde, se envían en segundo plano a los segmentos.

en segundo plano (es decir, ) cuando los datos se almacenan primero en el disco del nodo iniciador y, más tarde, se envían en segundo plano a los segmentos. Puede reducir significativamente el rendimiento de INSERT

Afecta a la escritura de los datos almacenados dentro de la carpeta de la tabla distribuida en el nodo que aceptó la inserción. Si necesitas garantías de escritura de datos en las tablas MergeTree subyacentes, consulta la configuración de durabilidad ( ...fsync... ) en system.merge_tree_settings Para la configuración de límites de inserción ( ..._insert ), consulta también: la configuración distributed_foreground_insert

la configuración prefer_localhost_replica

bytes_to_throw_insert se procesa antes que bytes_to_delay_insert , por lo que no debes establecerlo en un valor inferior a bytes_to_delay_insert

Ejemplo

CREATE TABLE hits_all AS hits ENGINE = Distributed (logs, default , hits[, sharding_key[, policy_name]]) SETTINGS fsync_after_insert = 0 , fsync_directories = 0 ;

Los datos se leerán de todos los servidores del clúster logs , desde la tabla default.hits ubicada en cada servidor del clúster. Los datos no solo se leen, sino que también se procesan parcialmente en los servidores remotos (en la medida de lo posible). Por ejemplo, en una consulta con GROUP BY , los datos se agregarán en los servidores remotos y los estados intermedios de las funciones de agregación se enviarán al servidor solicitante. Después, los datos se agregarán de nuevo.

En lugar del nombre de la base de datos, puede usar una expresión constante que devuelva una cadena. Por ejemplo: currentDatabase() .

Los clústeres se configuran en el archivo de configuración del servidor

< remote_servers > < logs > <!-- Inter-server per-cluster secret for Distributed queries default: no secret (no authentication will be performed) If set, then Distributed queries will be validated on shards, so at least: - such cluster should exist on the shard, - such cluster should have the same secret. And also (and which is more important), the initial_user will be used as current user for the query. --> <!-- <secret></secret> --> <!-- Optional. Whether distributed DDL queries (ON CLUSTER clause) are allowed for this cluster. Default: true (allowed). --> <!-- <allow_distributed_ddl_queries>true</allow_distributed_ddl_queries> --> < shard > <!-- Optional. Shard weight when writing data. Default: 1. --> < weight > 1 </ weight > <!-- Optional. The shard name. Must be non-empty and unique among shards in the cluster. If not specified, will be empty. --> < name > shard_01 </ name > <!-- Optional. Whether to write data to just one of the replicas. Default: false (write data to all replicas). --> < internal_replication > false </ internal_replication > < replica > <!-- Optional. Priority of the replica for load balancing (see also load_balancing setting). Default: 1 (less value has more priority). --> < priority > 1 </ priority > < host > example01-01-1 </ host > < port > 9000 </ port > </ replica > < replica > < host > example01-01-2 </ host > < port > 9000 </ port > </ replica > </ shard > < shard > < weight > 2 </ weight > < name > shard_02 </ name > < internal_replication > false </ internal_replication > < replica > < host > example01-02-1 </ host > < port > 9000 </ port > </ replica > < replica > < host > example01-02-2 </ host > < secure > 1 </ secure > < port > 9440 </ port > </ replica > </ shard > </ logs > </ remote_servers >

Aquí se define un clúster con el nombre logs que consta de dos segmentos, cada uno de los cuales contiene dos réplicas. Los segmentos son los servidores que contienen distintas partes de los datos (para leer todos los datos, debe acceder a todos los segmentos). Las réplicas son servidores duplicados (para leer todos los datos, puede acceder a los datos desde cualquiera de las réplicas).

Los nombres de los clústeres no deben contener puntos.

Los parámetros host , port y, opcionalmente, user , password , secure , compression , bind_host se especifican para cada servidor:

Parámetro Descripción Valor predeterminado host La dirección del servidor remoto. Puede usar el dominio o una dirección IPv4 o IPv6. Si especifica el dominio, el servidor realiza una solicitud DNS al iniciarse y el resultado se conserva mientras el servidor esté en ejecución. Si la solicitud DNS falla, el servidor no se inicia. Si cambia el registro DNS, reinicie el servidor. - port El puerto TCP para la actividad de mensajería ( tcp_port en la configuración, normalmente establecido en 9000). No debe confundirse con http_port . - user Nombre del usuario para conectarse a un servidor remoto. Este usuario debe tener permisos de acceso para conectarse al servidor especificado. El acceso se configura en el archivo users.xml . Para obtener más información, consulte la sección Permisos de acceso. default password La contraseña para conectarse a un servidor remoto (no enmascarada). ” secure Indica si se debe usar una conexión SSL/TLS segura. Normalmente también requiere especificar el puerto (el puerto seguro predeterminado es 9440 ). El servidor debe escuchar en <tcp_port_secure>9440</tcp_port_secure> y estar configurado con los certificados correctos. false compression Utiliza compresión de datos. true bind_host La dirección de origen que se usará al conectarse al servidor remoto desde este nodo. Solo se admiten direcciones IPv4. Está pensado para casos de uso avanzados de despliegue en los que es necesario establecer la dirección IP de origen que usan las consultas distribuidas de ClickHouse. -

Al especificar réplicas, se seleccionará una de las réplicas disponibles para cada uno de los segmentos al leer. Puede configurar el algoritmo de balanceo de carga (la preferencia por la réplica a la que se accede); consulte la opción load_balancing . Si no se establece la conexión con el servidor, se realizará un intento de conexión con un tiempo de espera corto. Si la conexión falla, se seleccionará la siguiente réplica, y así sucesivamente con todas las réplicas. Si el intento de conexión falla para todas las réplicas, se repetirá de la misma manera varias veces. Esto favorece la resiliencia, pero no proporciona tolerancia a fallos completa: un servidor remoto puede aceptar la conexión, pero no funcionar o funcionar mal.

Puede especificar solo uno de los segmentos (en este caso, el procesamiento de consultas debería llamarse remote , en lugar de distributed ) o cualquier número de segmentos. En cada segmento, puede especificar desde una hasta cualquier número de réplicas. Puede especificar un número diferente de réplicas para cada segmento.

Puede especificar tantos clústeres como desee en la configuración.

Para ver sus clústeres, use la tabla system.clusters .

El motor Distributed permite trabajar con un clúster como si fuera un servidor local. Sin embargo, la configuración del clúster no puede especificarse dinámicamente; debe configurarse en el archivo de configuración del servidor. Normalmente, todos los servidores de un clúster tendrán la misma configuración de clúster (aunque no es obligatorio). Los clústeres del archivo de configuración se actualizan sobre la marcha, sin reiniciar el servidor.

Distributed ; use en su lugar la función de tabla remote . Consulte la sección Si necesita enviar una consulta a un conjunto desconocido de segmentos y réplicas cada vez, no necesita crear una tabla; use en su lugar la función de tabla. Consulte la sección Funciones de tabla

​ Escritura de datos

Hay dos métodos para escribir datos en un clúster:

Primero, puede definir en qué servidores escribir cada dato y realizar la escritura directamente en cada segmento. En otras palabras, ejecutar sentencias INSERT directamente en las tablas remotas del clúster a las que apunta la tabla distribuida. Esta es la solución más flexible, ya que puede usar cualquier esquema de sharding, incluso uno no trivial debido a los requisitos del dominio. También es la solución más óptima, ya que los datos pueden escribirse en distintos segmentos de forma completamente independiente.

Segundo, puede ejecutar sentencias INSERT en una tabla distribuida. En este caso, la tabla distribuirá por sí misma los datos insertados entre los servidores. Para poder escribir en una tabla distribuida, debe tener configurado el parámetro sharding_key (excepto si solo hay un segmento).

Cada segmento puede tener un <weight> definido en el archivo de configuración. De forma predeterminada, el peso es 1 . Los datos se distribuyen entre los segmentos en una cantidad proporcional al peso del segmento. Se suman todos los pesos de los segmentos y, después, el peso de cada segmento se divide por el total para determinar la proporción correspondiente. Por ejemplo, si hay dos segmentos y el primero tiene un peso de 1 mientras que el segundo tiene un peso de 2, al primero se le enviará un tercio (1 / 3) de las filas insertadas y al segundo se le enviarán dos tercios (2 / 3).

Cada segmento puede tener definido el parámetro internal_replication en el archivo de configuración. Si este parámetro se establece en true , la operación de escritura selecciona la primera réplica en buen estado y escribe los datos en ella. Úselo si las tablas subyacentes a la tabla distribuida son tablas replicadas (por ejemplo, cualquiera de los motores de tabla Replicated*MergeTree ). Una de las réplicas de la tabla recibirá la escritura, y esta se replicará automáticamente en las demás réplicas.

Si internal_replication se establece en false (el valor predeterminado), los datos se escriben en todas las réplicas. En este caso, la tabla distribuida replica por sí misma los datos. Esto es peor que usar tablas replicadas porque no se comprueba la consistencia de las réplicas y, con el tiempo, contendrán datos ligeramente distintos.

Para seleccionar el segmento al que se envía una fila de datos, se analiza la expresión de sharding y se toma el resto de dividirla por el peso total de los segmentos. La fila se envía al segmento que corresponde al semiintervalo de restos desde prev_weights hasta prev_weights + weight , donde prev_weights es el peso total de los segmentos con el número más pequeño, y weight es el peso de este segmento. Por ejemplo, si hay dos segmentos y el primero tiene un peso de 9 mientras que el segundo tiene un peso de 10, la fila se enviará al primer segmento para los restos del rango [0, 9), y al segundo para los restos del rango [9, 19).

La expresión de sharding puede ser cualquier expresión formada por constantes y columnas de tabla que devuelva un entero. Por ejemplo, puede usar la expresión rand() para distribuir los datos aleatoriamente, o UserID para distribuirlos según el resto de dividir el ID del usuario (de este modo, los datos de un mismo usuario residirán en un único segmento, lo que simplifica la ejecución de IN y JOIN por usuario). Si una de las columnas no se distribuye de forma suficientemente uniforme, puede envolverla en una función hash, por ejemplo intHash64(UserID) .

Un simple resto de la división es una solución limitada para el sharding y no siempre es adecuada. Funciona para volúmenes de datos medianos y grandes (decenas de servidores), pero no para volúmenes de datos muy grandes (cientos de servidores o más). En este último caso, utilice el esquema de sharding que requiera el dominio en lugar de basarse en las entradas de las tablas distribuidas.

Debe prestar atención al esquema de sharding en los siguientes casos:

Se usan consultas que requieren unir datos ( IN o JOIN ) por una clave específica. Si los datos están fragmentados por esta clave, puede usar IN o JOIN local en lugar de GLOBAL IN o GLOBAL JOIN , lo cual es mucho más eficiente.

o ) por una clave específica. Si los datos están fragmentados por esta clave, puede usar o local en lugar de o , lo cual es mucho más eficiente. Se usa un gran número de servidores (cientos o más) con un gran número de consultas pequeñas, por ejemplo, consultas de datos de clientes individuales (p. ej., sitios web, anunciantes o socios). Para que las consultas pequeñas no afecten a todo el clúster, tiene sentido ubicar los datos de un único cliente en un único segmento. Como alternativa, puede configurar un sharding de dos niveles: dividir todo el clúster en “capas”, donde una capa puede constar de múltiples segmentos. Los datos de un único cliente se ubican en una sola capa, pero se pueden añadir segmentos a una capa según sea necesario, y los datos se distribuyen aleatoriamente dentro de ella. Se crean tablas distribuidas para cada capa, y se crea una única tabla distribuida compartida para las consultas globales.

Distributed envía por separado cada archivo con datos insertados, pero puede habilitar el envío por lotes de archivos con el ajuste /var/lib/clickhouse/data/database/table/ . El número de hilos que ejecutan tareas en segundo plano puede establecerse con el ajuste Los datos se escriben en segundo plano. Cuando se insertan en la tabla, el bloque de datos simplemente se escribe en el sistema de archivos local. Los datos se envían a los servidores remotos en segundo plano lo antes posible. La periodicidad del envío de datos se controla mediante los ajustes distributed_background_insert_sleep_time_ms distributed_background_insert_max_sleep_time_ms . El motorenvía por separado cada archivo con datos insertados, pero puede habilitar el envío por lotes de archivos con el ajuste distributed_background_insert_batch . Este ajuste mejora el rendimiento del clúster al aprovechar mejor los recursos del servidor local y de la red. Debe comprobar si los datos se envían correctamente revisando la lista de archivos (datos pendientes de envío) en el directorio de la tabla:. El número de hilos que ejecutan tareas en segundo plano puede establecerse con el ajuste background_distributed_schedule_pool_size

Si el servidor dejó de estar disponible o sufrió un reinicio brusco (por ejemplo, debido a un fallo de hardware) después de un INSERT en una tabla distribuida, los datos insertados podrían perderse. Si se detecta una parte de datos dañada en el directorio de la tabla, se transfiere al subdirectorio broken y deja de utilizarse.

​ Lectura de datos

Al consultar una tabla distribuida, las consultas SELECT se envían a todos los segmentos y funcionan independientemente de cómo estén distribuidos los datos entre ellos (incluso pueden distribuirse completamente al azar). Cuando se añade un nuevo segmento, no es necesario transferirle los datos antiguos. En su lugar, puede escribir datos nuevos en él asignándole un mayor peso; los datos se distribuirán de forma ligeramente desigual, pero las consultas seguirán funcionando de forma correcta y eficiente.

max_parallel_replicas está habilitada, el procesamiento de consultas se paraleliza en todas las réplicas dentro de un mismo segmento. Para obtener más información, consulte la sección Cuando la opciónestá habilitada, el procesamiento de consultas se paraleliza en todas las réplicas dentro de un mismo segmento. Para obtener más información, consulte la sección max_parallel_replicas

in y global in , consulte Para obtener más información sobre cómo se procesan las consultas distribuidas, consulte esta documentación.

​ Columnas virtuales

_shard_num — Contiene el valor shard_num de la tabla system.clusters . Tipo: — Contiene el valorde la tabla. Tipo: UInt32

cluster](../../../sql-reference/table-functions/cluster.md) crean internamente una tabla Distributed temporal, _shard_num` también está disponible allí. Como las funciones de tabla remote y [_shard_num` también está disponible allí.

Véase también