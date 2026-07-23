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Motor Distributed en ClickHouse CloudPara crear un motor de tabla distribuida en ClickHouse Cloud, puede usar las funciones de tabla remote y remoteSecure. La sintaxis Distributed(...) no se puede usar en ClickHouse Cloud.
Las tablas con motor Distributed no almacenan datos propios, sino que permiten el procesamiento distribuido de consultas en varios servidores. La lectura se paraleliza automáticamente. Durante la lectura, se utilizan los índices de las tablas en los servidores remotos, si existen.

Crear una tabla

A partir de una tabla

Cuando la tabla distribuida apunta a una tabla del servidor actual, puede adoptar el esquema de esa tabla:

Motores Remote y RemoteSecure

Remote y RemoteSecure son motores de tabla persistentes que aceptan las mismas expresiones de dirección y credenciales que las funciones de tabla remote y remoteSecure:
RemoteSecure acepta los mismos argumentos y se conecta mediante una conexión segura (de forma predeterminada, se utiliza el puerto TCP seguro). Los argumentos se interpretan exactamente igual que para las funciones de tabla remote y remoteSecure; consulte su descripción para ver las firmas admitidas. La estructura de la tabla puede omitirse, en cuyo caso se infiere a partir de la tabla remota. Por ejemplo:
Este es el equivalente persistente de CREATE TABLE ... AS remote(...). Al igual que la función de tabla remote, estos motores son prácticos, pero no permiten configurar segmentos y réplicas de forma declarativa como sí lo hace Distributed sobre un clúster configurado, por lo que, para un conjunto permanente de servidores de uso frecuente, es preferible definir un clúster y usar el motor Distributed. El destino también puede ser una función de tabla, por ejemplo Remote('127.0.0.1', numbers(10)) o Remote('127.0.0.1', merge(db, '^table_')). Esa tabla es de solo lectura: no hay ninguna tabla remota en la que insertar, por lo que INSERT se rechaza con una excepción NOT_IMPLEMENTED. Esta limitación de solo lectura se aplica por igual a las funciones de tabla remote y remoteSecure: tanto SELECT como INSERT son compatibles para un destino db/table normal, pero un destino de función de tabla (remote('127.0.0.1', numbers(10))) es de solo lectura por la misma razón.

Parámetros de Distributed

Véase también

Configuración de Distributed

Configuración de durabilidad (fsync_...):
  • Afecta solo a los INSERT en segundo plano (es decir, distributed_foreground_insert=false) cuando los datos se almacenan primero en el disco del nodo iniciador y, más tarde, se envían en segundo plano a los segmentos.
  • Puede reducir significativamente el rendimiento de INSERT
  • Afecta a la escritura de los datos almacenados dentro de la carpeta de la tabla distribuida en el nodo que aceptó la inserción. Si necesitas garantías de escritura de datos en las tablas MergeTree subyacentes, consulta la configuración de durabilidad (...fsync...) en system.merge_tree_settings
Para la configuración de límites de inserción (..._insert), consulta también:
Ejemplo
Los datos se leerán de todos los servidores del clúster logs, desde la tabla default.hits ubicada en cada servidor del clúster. Los datos no solo se leen, sino que también se procesan parcialmente en los servidores remotos (en la medida de lo posible). Por ejemplo, en una consulta con GROUP BY, los datos se agregarán en los servidores remotos y los estados intermedios de las funciones de agregación se enviarán al servidor solicitante. Después, los datos se agregarán de nuevo. En lugar del nombre de la base de datos, puede usar una expresión constante que devuelva una cadena. Por ejemplo: currentDatabase().

Clústeres

Los clústeres se configuran en el archivo de configuración del servidor:
Aquí se define un clúster con el nombre logs que consta de dos segmentos, cada uno de los cuales contiene dos réplicas. Los segmentos son los servidores que contienen distintas partes de los datos (para leer todos los datos, debe acceder a todos los segmentos). Las réplicas son servidores duplicados (para leer todos los datos, puede acceder a los datos desde cualquiera de las réplicas). Los nombres de los clústeres no deben contener puntos. Los parámetros host, port y, opcionalmente, user, password, secure, compression, bind_host se especifican para cada servidor: Al especificar réplicas, se seleccionará una de las réplicas disponibles para cada uno de los segmentos al leer. Puede configurar el algoritmo de balanceo de carga (la preferencia por la réplica a la que se accede); consulte la opción load_balancing. Si no se establece la conexión con el servidor, se realizará un intento de conexión con un tiempo de espera corto. Si la conexión falla, se seleccionará la siguiente réplica, y así sucesivamente con todas las réplicas. Si el intento de conexión falla para todas las réplicas, se repetirá de la misma manera varias veces. Esto favorece la resiliencia, pero no proporciona tolerancia a fallos completa: un servidor remoto puede aceptar la conexión, pero no funcionar o funcionar mal. Puede especificar solo uno de los segmentos (en este caso, el procesamiento de consultas debería llamarse remote, en lugar de distributed) o cualquier número de segmentos. En cada segmento, puede especificar desde una hasta cualquier número de réplicas. Puede especificar un número diferente de réplicas para cada segmento. Puede especificar tantos clústeres como desee en la configuración. Para ver sus clústeres, use la tabla system.clusters. El motor Distributed permite trabajar con un clúster como si fuera un servidor local. Sin embargo, la configuración del clúster no puede especificarse dinámicamente; debe configurarse en el archivo de configuración del servidor. Normalmente, todos los servidores de un clúster tendrán la misma configuración de clúster (aunque no es obligatorio). Los clústeres del archivo de configuración se actualizan sobre la marcha, sin reiniciar el servidor. Si necesita enviar una consulta a un conjunto desconocido de segmentos y réplicas cada vez, no necesita crear una tabla Distributed; use en su lugar la función de tabla remote. Consulte la sección Funciones de tabla.

Escritura de datos

Hay dos métodos para escribir datos en un clúster: Primero, puede definir en qué servidores escribir cada dato y realizar la escritura directamente en cada segmento. En otras palabras, ejecutar sentencias INSERT directamente en las tablas remotas del clúster a las que apunta la tabla distribuida. Esta es la solución más flexible, ya que puede usar cualquier esquema de sharding, incluso uno no trivial debido a los requisitos del dominio. También es la solución más óptima, ya que los datos pueden escribirse en distintos segmentos de forma completamente independiente. Segundo, puede ejecutar sentencias INSERT en una tabla distribuida. En este caso, la tabla distribuirá por sí misma los datos insertados entre los servidores. Para poder escribir en una tabla distribuida, debe tener configurado el parámetro sharding_key (excepto si solo hay un segmento). Cada segmento puede tener un <weight> definido en el archivo de configuración. De forma predeterminada, el peso es 1. Los datos se distribuyen entre los segmentos en una cantidad proporcional al peso del segmento. Se suman todos los pesos de los segmentos y, después, el peso de cada segmento se divide por el total para determinar la proporción correspondiente. Por ejemplo, si hay dos segmentos y el primero tiene un peso de 1 mientras que el segundo tiene un peso de 2, al primero se le enviará un tercio (1 / 3) de las filas insertadas y al segundo se le enviarán dos tercios (2 / 3). Cada segmento puede tener definido el parámetro internal_replication en el archivo de configuración. Si este parámetro se establece en true, la operación de escritura selecciona la primera réplica en buen estado y escribe los datos en ella. Úselo si las tablas subyacentes a la tabla distribuida son tablas replicadas (por ejemplo, cualquiera de los motores de tabla Replicated*MergeTree). Una de las réplicas de la tabla recibirá la escritura, y esta se replicará automáticamente en las demás réplicas. Si internal_replication se establece en false (el valor predeterminado), los datos se escriben en todas las réplicas. En este caso, la tabla distribuida replica por sí misma los datos. Esto es peor que usar tablas replicadas porque no se comprueba la consistencia de las réplicas y, con el tiempo, contendrán datos ligeramente distintos. Para seleccionar el segmento al que se envía una fila de datos, se analiza la expresión de sharding y se toma el resto de dividirla por el peso total de los segmentos. La fila se envía al segmento que corresponde al semiintervalo de restos desde prev_weights hasta prev_weights + weight, donde prev_weights es el peso total de los segmentos con el número más pequeño, y weight es el peso de este segmento. Por ejemplo, si hay dos segmentos y el primero tiene un peso de 9 mientras que el segundo tiene un peso de 10, la fila se enviará al primer segmento para los restos del rango [0, 9), y al segundo para los restos del rango [9, 19). La expresión de sharding puede ser cualquier expresión formada por constantes y columnas de tabla que devuelva un entero. Por ejemplo, puede usar la expresión rand() para distribuir los datos aleatoriamente, o UserID para distribuirlos según el resto de dividir el ID del usuario (de este modo, los datos de un mismo usuario residirán en un único segmento, lo que simplifica la ejecución de IN y JOIN por usuario). Si una de las columnas no se distribuye de forma suficientemente uniforme, puede envolverla en una función hash, por ejemplo intHash64(UserID). Un simple resto de la división es una solución limitada para el sharding y no siempre es adecuada. Funciona para volúmenes de datos medianos y grandes (decenas de servidores), pero no para volúmenes de datos muy grandes (cientos de servidores o más). En este último caso, utilice el esquema de sharding que requiera el dominio en lugar de basarse en las entradas de las tablas distribuidas. Debe prestar atención al esquema de sharding en los siguientes casos:
  • Se usan consultas que requieren unir datos (IN o JOIN) por una clave específica. Si los datos están fragmentados por esta clave, puede usar IN o JOIN local en lugar de GLOBAL IN o GLOBAL JOIN, lo cual es mucho más eficiente.
  • Se usa un gran número de servidores (cientos o más) con un gran número de consultas pequeñas, por ejemplo, consultas de datos de clientes individuales (p. ej., sitios web, anunciantes o socios). Para que las consultas pequeñas no afecten a todo el clúster, tiene sentido ubicar los datos de un único cliente en un único segmento. Como alternativa, puede configurar un sharding de dos niveles: dividir todo el clúster en “capas”, donde una capa puede constar de múltiples segmentos. Los datos de un único cliente se ubican en una sola capa, pero se pueden añadir segmentos a una capa según sea necesario, y los datos se distribuyen aleatoriamente dentro de ella. Se crean tablas distribuidas para cada capa, y se crea una única tabla distribuida compartida para las consultas globales.
Los datos se escriben en segundo plano. Cuando se insertan en la tabla, el bloque de datos simplemente se escribe en el sistema de archivos local. Los datos se envían a los servidores remotos en segundo plano lo antes posible. La periodicidad del envío de datos se controla mediante los ajustes distributed_background_insert_sleep_time_ms y distributed_background_insert_max_sleep_time_ms. El motor Distributed envía por separado cada archivo con datos insertados, pero puede habilitar el envío por lotes de archivos con el ajuste distributed_background_insert_batch. Este ajuste mejora el rendimiento del clúster al aprovechar mejor los recursos del servidor local y de la red. Debe comprobar si los datos se envían correctamente revisando la lista de archivos (datos pendientes de envío) en el directorio de la tabla: /var/lib/clickhouse/data/database/table/. El número de hilos que ejecutan tareas en segundo plano puede establecerse con el ajuste background_distributed_schedule_pool_size. Si el servidor dejó de estar disponible o sufrió un reinicio brusco (por ejemplo, debido a un fallo de hardware) después de un INSERT en una tabla distribuida, los datos insertados podrían perderse. Si se detecta una parte de datos dañada en el directorio de la tabla, se transfiere al subdirectorio broken y deja de utilizarse.

Lectura de datos

Al consultar una tabla distribuida, las consultas SELECT se envían a todos los segmentos y funcionan independientemente de cómo estén distribuidos los datos entre ellos (incluso pueden distribuirse completamente al azar). Cuando se añade un nuevo segmento, no es necesario transferirle los datos antiguos. En su lugar, puede escribir datos nuevos en él asignándole un mayor peso; los datos se distribuirán de forma ligeramente desigual, pero las consultas seguirán funcionando de forma correcta y eficiente. Cuando la opción max_parallel_replicas está habilitada, el procesamiento de consultas se paraleliza en todas las réplicas dentro de un mismo segmento. Para obtener más información, consulte la sección max_parallel_replicas. Para obtener más información sobre cómo se procesan las consultas distribuidas in y global in, consulte esta documentación.

Columnas virtuales

_Shard_num

_shard_num — Contiene el valor shard_num de la tabla system.clusters. Tipo: UInt32.
Como las funciones de tabla remote y [cluster](../../../sql-reference/table-functions/cluster.md) crean internamente una tabla Distributed temporal, _shard_num` también está disponible allí.
Véase también
Última modificación el 23 de julio de 2026