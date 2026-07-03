Puede especificar una lista de columnas para insertar mediante
INSERT INTO [TABLE] [db.]table [(c1, c2, c3)] [SETTINGS ...] VALUES (v11, v12, v13), (v21, v22, v23), ...
(c1, c2, c3). También puede usar una expresión con un selector de columnas, como
*, y/o modificadores como APPLY, EXCEPT, REPLACE.
Por ejemplo, considere la tabla:
SHOW CREATE insert_select_testtable;
CREATE TABLE insert_select_testtable
(
`a` Int8,
`b` String,
`c` Int8
)
ENGINE = MergeTree()
ORDER BY a
Si desea insertar datos en todas las columnas, excepto la columna
INSERT INTO insert_select_testtable (*) VALUES (1, 'a', 1) ;
b, puede hacerlo con la palabra clave
EXCEPT. Según la sintaxis anterior, debe asegurarse de insertar tantos valores (
VALUES (v11, v13)) como columnas especifique (
(c1, c3)):
INSERT INTO insert_select_testtable (* EXCEPT(b)) Values (2, 2);
SELECT * FROM insert_select_testtable;
En este ejemplo, vemos que la segunda fila insertada tiene las columnas
┌─a─┬─b─┬─c─┐
│ 2 │ │ 2 │
└───┴───┴───┘
┌─a─┬─b─┬─c─┐
│ 1 │ a │ 1 │
└───┴───┴───┘
a y
c rellenadas con los valores proporcionados, y
b con el valor predeterminado. También es posible usar la palabra clave
DEFAULT para insertar valores predeterminados:
Si una lista de columnas no incluye todas las columnas existentes, el resto de las columnas se rellena con:
INSERT INTO insert_select_testtable VALUES (1, DEFAULT, 1) ;
- Los valores calculados a partir de las expresiones
DEFAULTespecificadas en la definición de la tabla.
- Ceros y cadenas vacías, si no se han definido expresiones
DEFAULT.
Por ejemplo, el siguiente formato de consulta es idéntico a la versión básica de
INSERT INTO [db.]table [(c1, c2, c3)] FORMAT format_name data_set
INSERT ... VALUES:
ClickHouse elimina todos los espacios y un salto de línea (si lo hay) antes de los datos. Al construir una consulta, recomendamos colocar los datos en una línea nueva después de los operadores de la consulta, lo cual es importante si los datos empiezan con espacios. Ejemplo:
INSERT INTO [db.]table [(c1, c2, c3)] FORMAT Values (v11, v12, v13), (v21, v22, v23), ...
Puede insertar los datos por separado de la consulta mediante el cliente de línea de comandos o la interfaz HTTP.
INSERT INTO t FORMAT TabSeparated
11 Hello, world!
22 Qwerty
Si quiere especificar
SETTINGS para la consulta
INSERT, debe hacerlo antes de la cláusula
FORMAT, ya que todo lo que aparece después de
FORMAT format_name se interpreta como datos. Por ejemplo:
INSERT INTO table SETTINGS ... FORMAT format_name data_set
Si una tabla tiene restricciones, sus expresiones se comprobarán para cada fila de datos insertados. Si alguna de esas restricciones no se cumple, el servidor generará una excepción que incluirá el nombre y la expresión de la restricción, y la consulta se detendrá.
Restricciones
ClickHouse valida los tipos de datos permitidos (controlados por ajustes como
Validación de tipos de datos
enable_time_time64_type,
allow_suspicious_low_cardinality_types,
allow_suspicious_fixed_string_types, etc.) solo durante la creación de tablas (
CREATE TABLE) y la modificación del esquema (
ALTER TABLE), no durante
INSERT.
Esto significa que, si ya existe una tabla con un tipo de datos no permitido, se podrán insertar datos en ella aunque el ajuste correspondiente esté deshabilitado en el servidor. Esto es intencional: una vez creada una tabla, las inserciones no deben bloquearse por ajustes que controlan la creación de tipos.
Por ejemplo:
SET enable_time_time64_type = 1;
CREATE TABLE events
(
`id` UInt64,
`event_time` Time
)
ENGINE = MergeTree()
ORDER BY id;
SET enable_time_time64_type = 0;
-- Esto funciona aunque la configuración esté deshabilitada.
-- La tabla ya existe, por lo que las inserciones no se bloquean.
INSERT INTO events VALUES (1, '14:30:25');
-- Pero crear una nueva tabla con el tipo Time fallará.
CREATE TABLE events_new
(
`id` UInt64,
`event_time` Time
)
ENGINE = MergeTree()
ORDER BY id; -- ERR: TYPE_TIME_TIME64_IS_NOT_ENABLED
Como consecuencia, un cliente con una versión más reciente (en la que una configuración está habilitada de forma predeterminada) puede insertar datos con tipos de datos no permitidos en un servidor con una versión anterior (en la que la configuración está deshabilitada), siempre que la tabla de destino ya tenga los tipos de columna correspondientes. La validación se aplica en el nivel de DDL, no en el de DML.
Sintaxis
Inserción de los resultados de SELECT
Las columnas se asignan según su posición en la cláusula
INSERT INTO [TABLE] [db.]table [(c1, c2, c3)] SELECT ...
SELECT. Sin embargo, sus nombres en la expresión
SELECT y en la tabla de
INSERT pueden ser distintos. Si es necesario, se realiza una conversión de tipos.
Ninguno de los formatos de datos, excepto el formato Values, permite asignar valores a expresiones como
now(),
1 + 2, etc. El formato Values permite un uso limitado de expresiones, pero no se recomienda, ya que en ese caso se utiliza código ineficiente para ejecutarlas.
No se admiten otras consultas para modificar data parts:
UPDATE,
DELETE,
REPLACE,
MERGE,
UPSERT,
INSERT UPDATE.
Sin embargo, puede eliminar datos antiguos con
ALTER TABLE ... DROP PARTITION.
La cláusula
FORMAT debe especificarse al final de la consulta si la cláusula
SELECT contiene la función de tabla input().
Para insertar un valor predeterminado en lugar de
NULL en una columna con un tipo de dato no anulable, habilite la configuración insert_null_as_default.
INSERT también admite CTE (expresiones de tabla comunes). Por ejemplo, las dos sentencias siguientes son equivalentes:
INSERT INTO x WITH y AS (SELECT * FROM numbers(10)) SELECT * FROM y;
WITH y AS (SELECT * FROM numbers(10)) INSERT INTO x SELECT * FROM y;
Sintaxis
Inserción de datos desde un archivo
Use la sintaxis anterior para insertar datos desde un archivo o varios archivos almacenados en el lado del cliente.
INSERT INTO [TABLE] [db.]table [(c1, c2, c3)] FROM INFILE file_name [COMPRESSION type] [SETTINGS ...] [FORMAT format_name]
file_name y
type son literales de cadena. El formato del archivo de entrada debe especificarse en la cláusula
FORMAT.
Se admiten archivos comprimidos. El tipo de compresión se detecta a partir de la extensión del nombre del archivo. También puede especificarse explícitamente en una cláusula
COMPRESSION. Los tipos admitidos son:
'none',
'gzip',
'deflate',
'br',
'xz',
'zstd',
'lz4',
'bz2'.
Esta funcionalidad está disponible en el cliente de línea de comandos y en clickhouse-local.
Ejemplos
Ejecute las siguientes consultas con el cliente de línea de comandos:
Un solo archivo con FROM INFILE
Query
echo 1,A > input.csv ; echo 2,B >> input.csv
clickhouse-client --query="CREATE TABLE table_from_file (id UInt32, text String) ENGINE=MergeTree() ORDER BY id;"
clickhouse-client --query="INSERT INTO table_from_file FROM INFILE 'input.csv' FORMAT CSV;"
clickhouse-client --query="SELECT * FROM table_from_file FORMAT PrettyCompact;"
Response
┌─id─┬─text─┐
│ 1 │ A │
│ 2 │ B │
└────┴──────┘
Este ejemplo es muy similar al anterior, pero aquí los datos se insertan desde varios archivos con
Varios archivos con FROM INFILE usando globs
FROM INFILE 'input_*.csv.
echo 1,A > input_1.csv ; echo 2,B > input_2.csv
clickhouse-client --query="CREATE TABLE infile_globs (id UInt32, text String) ENGINE=MergeTree() ORDER BY id;"
clickhouse-client --query="INSERT INTO infile_globs FROM INFILE 'input_*.csv' FORMAT CSV;"
clickhouse-client --query="SELECT * FROM infile_globs FORMAT PrettyCompact;"
Se pueden insertar datos en tablas a las que se hace referencia mediante funciones de tabla. Sintaxis
Inserción con una función de tabla
Ejemplo La función de tabla remote se utiliza en las siguientes consultas:
INSERT INTO [TABLE] FUNCTION table_func ...
Query
CREATE TABLE simple_table (id UInt32, text String) ENGINE=MergeTree() ORDER BY id;
INSERT INTO TABLE FUNCTION remote('localhost', default.simple_table)
VALUES (100, 'inserted via remote()');
SELECT * FROM simple_table;
Response
┌──id─┬─text──────────────────┐
│ 100 │ inserted via remote() │
└─────┴───────────────────────┘
De forma predeterminada, los servicios de ClickHouse Cloud proporcionan múltiples réplicas para alta disponibilidad. Cuando te conectas a un servicio, se establece una conexión con una de estas réplicas. Después de que un
Inserción en ClickHouse Cloud
INSERT se complete correctamente, los datos se escriben en el almacenamiento subyacente. Sin embargo, las réplicas pueden tardar un tiempo en recibir estas actualizaciones. Por lo tanto, si usas una conexión distinta que ejecuta una consulta
SELECT en alguna de esas otras réplicas, es posible que los datos actualizados todavía no se hayan reflejado.
Es posible usar
select_sequential_consistency para forzar que la réplica reciba las actualizaciones más recientes. Aquí tienes un ejemplo de una consulta
SELECT que usa esta configuración:
Tenga en cuenta que usar
SELECT .... SETTINGS select_sequential_consistency = 1;
select_sequential_consistency aumentará la carga en ClickHouse Keeper (utilizado internamente por ClickHouse Cloud) y puede ralentizar el rendimiento en función de la carga del servicio. Recomendamos no habilitar esta configuración salvo que sea necesario. La forma recomendada es ejecutar lecturas/escrituras en la misma sesión o usar un driver de cliente que utilice el protocolo nativo (y, por tanto, admita conexiones persistentes).
En una configuración replicada, los datos serán visibles en otras réplicas una vez que se hayan replicado. Los datos empiezan a replicarse (a descargarse en otras réplicas) inmediatamente después de un
Inserción en una configuración replicada
INSERT. Esto difiere de ClickHouse Cloud, donde los datos se escriben de inmediato en almacenamiento compartido y las réplicas se suscriben a los cambios de metadatos.
Tenga en cuenta que, en las configuraciones replicadas, los
INSERTs a veces pueden tardar bastante (del orden de un segundo), ya que requieren confirmar la operación en ClickHouse Keeper para el consenso distribuido. Usar S3 para el almacenamiento también añade latencia.
Consideraciones de rendimiento
INSERT ordena los datos de entrada por clave primaria y los divide en particiones según una clave de partición. Si se insertan datos en varias particiones a la vez, el rendimiento de la consulta
INSERT puede reducirse significativamente. Para evitarlo:
- Añada datos en lotes bastante grandes, por ejemplo, 100,000 filas cada vez.
- Agrupe los datos por clave de partición antes de cargarlos en ClickHouse.
- Los datos se añaden en tiempo real.
- Se cargan datos que normalmente ya están ordenados por tiempo.
Es posible insertar datos de forma asíncrona mediante inserciones pequeñas pero frecuentes. Los datos de esas inserciones se combinan en lotes y luego se insertan de forma segura en una tabla. Para usar las inserciones asíncronas, habilite la configuración
Inserciones asíncronas
async_insert.
Usar
async_insert o el motor de tabla
Buffer implica un almacenamiento en búfer adicional.
Cuando se insertan grandes cantidades de datos, ClickHouse optimiza el rendimiento de escritura mediante un proceso llamado “squashing”. Los bloques pequeños de datos insertados en memoria se fusionan y compactan en bloques más grandes antes de escribirse en disco. El squashing reduce la sobrecarga asociada a cada operación de escritura. En este proceso, los datos insertados estarán disponibles para consulta una vez que ClickHouse termine de escribir cada
Inserciones grandes o prolongadas
max_insert_block_size filas.
Ver también