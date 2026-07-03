Inserta datos en una tabla.

Sintaxis

INSERT INTO [TABLE] [db.] table [(c1, c2, c3)] [SETTINGS ...] VALUES (v11, v12, v13), (v21, v22, v23), ...

(c1, c2, c3) . También puede usar una expresión con un * , y/o EXCEPT, REPLACE. Puede especificar una lista de columnas para insertar mediante. También puede usar una expresión con un selector de columnas, como, y/o modificadores como APPLY

Por ejemplo, considere la tabla:

SHOW CREATE insert_select_testtable;

CREATE TABLE insert_select_testtable ( `a` Int8, `b` String, `c` Int8 ) ENGINE = MergeTree() ORDER BY a

INSERT INTO insert_select_testtable ( * ) VALUES ( 1 , 'a' , 1 ) ;

Si desea insertar datos en todas las columnas, excepto la columna b , puede hacerlo con la palabra clave EXCEPT . Según la sintaxis anterior, debe asegurarse de insertar tantos valores ( VALUES (v11, v13) ) como columnas especifique ( (c1, c3) ):

INSERT INTO insert_select_testtable ( * EXCEPT (b)) Values ( 2 , 2 );

SELECT * FROM insert_select_testtable;

┌─a─┬─b─┬─c─┐ │ 2 │ │ 2 │ └───┴───┴───┘ ┌─a─┬─b─┬─c─┐ │ 1 │ a │ 1 │ └───┴───┴───┘

En este ejemplo, vemos que la segunda fila insertada tiene las columnas a y c rellenadas con los valores proporcionados, y b con el valor predeterminado. También es posible usar la palabra clave DEFAULT para insertar valores predeterminados:

INSERT INTO insert_select_testtable VALUES ( 1 , DEFAULT , 1 ) ;

Si una lista de columnas no incluye todas las columnas existentes, el resto de las columnas se rellena con:

Los valores calculados a partir de las expresiones DEFAULT especificadas en la definición de la tabla.

especificadas en la definición de la tabla. Ceros y cadenas vacías, si no se han definido expresiones DEFAULT .

Se pueden pasar datos a INSERT en cualquier formato compatible con ClickHouse. El formato debe especificarse explícitamente en la consulta:

INSERT INTO [db.] table [(c1, c2, c3)] FORMAT format_name data_set

Por ejemplo, el siguiente formato de consulta es idéntico a la versión básica de INSERT ... VALUES :

INSERT INTO [db.] table [(c1, c2, c3)] FORMAT Values (v11, v12, v13), (v21, v22, v23), ...

ClickHouse elimina todos los espacios y un salto de línea (si lo hay) antes de los datos. Al construir una consulta, recomendamos colocar los datos en una línea nueva después de los operadores de la consulta, lo cual es importante si los datos empiezan con espacios.

Ejemplo:

INSERT INTO t FORMAT TabSeparated 11 Hello, world! 22 Qwerty

Si quiere especificar SETTINGS para la consulta INSERT , debe hacerlo antes de la cláusula FORMAT , ya que todo lo que aparece después de FORMAT format_name se interpreta como datos. Por ejemplo: INSERT INTO table SETTINGS ... FORMAT format_name data_set

Si una tabla tiene restricciones , sus expresiones se comprobarán para cada fila de datos insertados. Si alguna de esas restricciones no se cumple, el servidor generará una excepción que incluirá el nombre y la expresión de la restricción, y la consulta se detendrá.

​ Validación de tipos de datos

ClickHouse valida los tipos de datos permitidos (controlados por ajustes como enable_time_time64_type , allow_suspicious_low_cardinality_types , allow_suspicious_fixed_string_types , etc.) solo durante la creación de tablas ( CREATE TABLE ) y la modificación del esquema ( ALTER TABLE ), no durante INSERT .

Esto significa que, si ya existe una tabla con un tipo de datos no permitido, se podrán insertar datos en ella aunque el ajuste correspondiente esté deshabilitado en el servidor. Esto es intencional: una vez creada una tabla, las inserciones no deben bloquearse por ajustes que controlan la creación de tipos.

Por ejemplo:

SET enable_time_time64_type = 1 ; CREATE TABLE events ( `id` UInt64, `event_time` Time ) ENGINE = MergeTree() ORDER BY id; SET enable_time_time64_type = 0 ; -- Esto funciona aunque la configuración esté deshabilitada. -- La tabla ya existe, por lo que las inserciones no se bloquean. INSERT INTO events VALUES ( 1 , '14:30:25' ); -- Pero crear una nueva tabla con el tipo Time fallará. CREATE TABLE events_new ( `id` UInt64, `event_time` Time ) ENGINE = MergeTree() ORDER BY id; -- ERR: TYPE_TIME_TIME64_IS_NOT_ENABLED

Como consecuencia, un cliente con una versión más reciente (en la que una configuración está habilitada de forma predeterminada) puede insertar datos con tipos de datos no permitidos en un servidor con una versión anterior (en la que la configuración está deshabilitada), siempre que la tabla de destino ya tenga los tipos de columna correspondientes. La validación se aplica en el nivel de DDL, no en el de DML.

​ Inserción de los resultados de SELECT

Sintaxis

INSERT INTO [TABLE] [db.] table [(c1, c2, c3)] SELECT ...

Las columnas se asignan según su posición en la cláusula SELECT . Sin embargo, sus nombres en la expresión SELECT y en la tabla de INSERT pueden ser distintos. Si es necesario, se realiza una conversión de tipos.

Ninguno de los formatos de datos, excepto el formato Values, permite asignar valores a expresiones como now() , 1 + 2 , etc. El formato Values permite un uso limitado de expresiones, pero no se recomienda, ya que en ese caso se utiliza código ineficiente para ejecutarlas.

No se admiten otras consultas para modificar data parts: UPDATE , DELETE , REPLACE , MERGE , UPSERT , INSERT UPDATE . Sin embargo, puede eliminar datos antiguos con ALTER TABLE ... DROP PARTITION .

FORMAT debe especificarse al final de la consulta si la cláusula SELECT contiene la función de tabla La cláusuladebe especificarse al final de la consulta si la cláusulacontiene la función de tabla input()

NULL en una columna con un tipo de dato no anulable, habilite la configuración Para insertar un valor predeterminado en lugar deen una columna con un tipo de dato no anulable, habilite la configuración insert_null_as_default

INSERT también admite CTE (expresiones de tabla comunes). Por ejemplo, las dos sentencias siguientes son equivalentes:

INSERT INTO x WITH y AS ( SELECT * FROM numbers( 10 )) SELECT * FROM y; WITH y AS ( SELECT * FROM numbers( 10 )) INSERT INTO x SELECT * FROM y;

​ Inserción de datos desde un archivo

Sintaxis

INSERT INTO [TABLE] [db.] table [(c1, c2, c3)] FROM INFILE file_name [COMPRESSION type] [SETTINGS ...] [FORMAT format_name]

cliente. file_name y type son literales de cadena. El FORMAT . Use la sintaxis anterior para insertar datos desde un archivo o varios archivos almacenados en el lado delson literales de cadena. El formato del archivo de entrada debe especificarse en la cláusula

Se admiten archivos comprimidos. El tipo de compresión se detecta a partir de la extensión del nombre del archivo. También puede especificarse explícitamente en una cláusula COMPRESSION . Los tipos admitidos son: 'none' , 'gzip' , 'deflate' , 'br' , 'xz' , 'zstd' , 'lz4' , 'bz2' .

Ejemplos

​ Un solo archivo con FROM INFILE

Ejecute las siguientes consultas con el cliente de línea de comandos

Query echo 1,A > input.csv ; echo 2,B >> input.csv clickhouse-client --query= "CREATE TABLE table_from_file (id UInt32, text String) ENGINE=MergeTree() ORDER BY id;" clickhouse-client --query= "INSERT INTO table_from_file FROM INFILE 'input.csv' FORMAT CSV;" clickhouse-client --query= "SELECT * FROM table_from_file FORMAT PrettyCompact;"

Response ┌─id─┬─text─┐ │ 1 │ A │ │ 2 │ B │ └────┴──────┘

​ Varios archivos con FROM INFILE usando globs

Este ejemplo es muy similar al anterior, pero aquí los datos se insertan desde varios archivos con FROM INFILE 'input_*.csv .

echo 1,A > input_1.csv ; echo 2,B > input_2.csv clickhouse-client --query= "CREATE TABLE infile_globs (id UInt32, text String) ENGINE=MergeTree() ORDER BY id;" clickhouse-client --query= "INSERT INTO infile_globs FROM INFILE 'input_*.csv' FORMAT CSV;" clickhouse-client --query= "SELECT * FROM infile_globs FORMAT PrettyCompact;"

* , puedes usar rangos ( {1,2} o {1..9} ) y otras Además de seleccionar varios archivos con, puedes usar rangos () y otras sustituciones de glob . Cualquiera de estas tres opciones funciona con el ejemplo anterior: INSERT INTO infile_globs FROM INFILE 'input_*.csv' FORMAT CSV; INSERT INTO infile_globs FROM INFILE 'input_{1,2}.csv' FORMAT CSV; INSERT INTO infile_globs FROM INFILE 'input_?.csv' FORMAT CSV;

​ Inserción con una función de tabla

Se pueden insertar datos en tablas a las que se hace referencia mediante funciones de tabla

Sintaxis

INSERT INTO [TABLE] FUNCTION table_func ...

Ejemplo

La función de tabla remote se utiliza en las siguientes consultas:

Query CREATE TABLE simple_table (id UInt32, text String) ENGINE = MergeTree() ORDER BY id; INSERT INTO TABLE FUNCTION remote ( 'localhost' , default .simple_table) VALUES ( 100 , 'inserted via remote()' ); SELECT * FROM simple_table;

Response ┌──id─┬─text──────────────────┐ │ 100 │ inserted via remote() │ └─────┴───────────────────────┘

​ Inserción en ClickHouse Cloud

De forma predeterminada, los servicios de ClickHouse Cloud proporcionan múltiples réplicas para alta disponibilidad. Cuando te conectas a un servicio, se establece una conexión con una de estas réplicas.

Después de que un INSERT se complete correctamente, los datos se escriben en el almacenamiento subyacente. Sin embargo, las réplicas pueden tardar un tiempo en recibir estas actualizaciones. Por lo tanto, si usas una conexión distinta que ejecuta una consulta SELECT en alguna de esas otras réplicas, es posible que los datos actualizados todavía no se hayan reflejado.

Es posible usar select_sequential_consistency para forzar que la réplica reciba las actualizaciones más recientes. Aquí tienes un ejemplo de una consulta SELECT que usa esta configuración:

SELECT .... SETTINGS select_sequential_consistency = 1 ;

Tenga en cuenta que usar select_sequential_consistency aumentará la carga en ClickHouse Keeper (utilizado internamente por ClickHouse Cloud) y puede ralentizar el rendimiento en función de la carga del servicio. Recomendamos no habilitar esta configuración salvo que sea necesario. La forma recomendada es ejecutar lecturas/escrituras en la misma sesión o usar un driver de cliente que utilice el protocolo nativo (y, por tanto, admita conexiones persistentes).

​ Inserción en una configuración replicada

En una configuración replicada, los datos serán visibles en otras réplicas una vez que se hayan replicado. Los datos empiezan a replicarse (a descargarse en otras réplicas) inmediatamente después de un INSERT . Esto difiere de ClickHouse Cloud, donde los datos se escriben de inmediato en almacenamiento compartido y las réplicas se suscriben a los cambios de metadatos.

Tenga en cuenta que, en las configuraciones replicadas, los INSERTs a veces pueden tardar bastante (del orden de un segundo), ya que requieren confirmar la operación en ClickHouse Keeper para el consenso distribuido. Usar S3 para el almacenamiento también añade latencia.

​ Consideraciones de rendimiento

INSERT ordena los datos de entrada por clave primaria y los divide en particiones según una clave de partición. Si se insertan datos en varias particiones a la vez, el rendimiento de la consulta INSERT puede reducirse significativamente. Para evitarlo:

Añada datos en lotes bastante grandes, por ejemplo, 100,000 filas cada vez.

Agrupe los datos por clave de partición antes de cargarlos en ClickHouse.

El rendimiento no disminuirá si:

Los datos se añaden en tiempo real.

Se cargan datos que normalmente ya están ordenados por tiempo.

​ Inserciones asíncronas

Es posible insertar datos de forma asíncrona mediante inserciones pequeñas pero frecuentes. Los datos de esas inserciones se combinan en lotes y luego se insertan de forma segura en una tabla. Para usar las inserciones asíncronas, habilite la configuración async_insert

async_insert o el Usaro el motor de tabla Buffer implica un almacenamiento en búfer adicional.

​ Inserciones grandes o prolongadas

Cuando se insertan grandes cantidades de datos, ClickHouse optimiza el rendimiento de escritura mediante un proceso llamado “squashing”. Los bloques pequeños de datos insertados en memoria se fusionan y compactan en bloques más grandes antes de escribirse en disco. El squashing reduce la sobrecarga asociada a cada operación de escritura. En este proceso, los datos insertados estarán disponibles para consulta una vez que ClickHouse termine de escribir cada max_insert_block_size filas.

Ver también