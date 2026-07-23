La función de tabla remote permite acceder a servidores remotos directamente, es decir, sin necesidad de crear una tabla distribuida. La función de tabla remoteSecure es lo mismo que remote , pero a través de una conexión segura.

remote permite acceder a servidores remotos directamente, es decir, sin necesidad de crear una tabla remoteSecure es lo mismo que remote , pero a través de una conexión segura. La función de tablapermite acceder a servidores remotos directamente, es decir, sin necesidad de crear una tabla Distributed . La función de tablaes lo mismo que, pero a través de una conexión segura.

Ambas funciones pueden usarse en consultas SELECT e INSERT cuando el destino es una db / table ordinaria. Cuando el destino es en sí mismo una función de tabla (por ejemplo, remote('127.0.0.1', numbers(10)) ), la tabla es de solo lectura: no hay ninguna tabla remota en la que insertar, por lo que INSERT se rechaza con una excepción NOT_IMPLEMENTED .

remote (addresses_expr, [db, table, user [, password], sharding_key]) remote (addresses_expr, [db.table, user [, password], sharding_key]) remote (named_collection[, option=value [,..]]) remoteSecure(addresses_expr, [db, table, user [, password], sharding_key]) remoteSecure(addresses_expr, [db.table, user [, password], sharding_key]) remoteSecure(named_collection[, option=value [,..]])

Argumento Descripción addresses_expr Una dirección de servidor remoto o una expresión que genere varias direcciones de servidores remotos. Formato: host o host:port .



host se puede especificar como nombre de servidor o como dirección IPv4 o IPv6. Las direcciones IPv6 deben especificarse entre [] .



port es el puerto TCP del servidor remoto. Si se omite, se usa tcp_port del archivo de configuración del servidor para la table function remote (9000 de forma predeterminada) y tcp_port_secure para la table function remoteSecure (9440 de forma predeterminada).



En las direcciones IPv6, el puerto es obligatorio.



Si solo se especifica el parámetro addresses_expr , db y table usarán system.one de forma predeterminada.



Tipo: String. db Nombre de la base de datos. Tipo: String. table Nombre de la tabla. Tipo: String. user Nombre de usuario. Si no se especifica, se usa default . Tipo: String. password Contraseña del usuario. Si no se especifica, se usa una contraseña vacía. Tipo: String. sharding_key Clave de segmentación para distribuir datos entre nodos. Por ejemplo: insert into remote('127.0.0.1:9000,127.0.0.2', db, table, 'default', rand()) . Tipo: UInt32.

Los argumentos también pueden pasarse mediante colecciones con nombre

​ Valor devuelto

Una tabla ubicada en un servidor remoto.

Como las funciones de tabla remote y remoteSecure restablecen la conexión en cada solicitud, se recomienda usar en su lugar una tabla Distributed . Además, si se configuran nombres de host, los nombres se resuelven y los errores no se contabilizan al trabajar con varias réplicas. Si va a procesar una gran cantidad de consultas, cree siempre la tabla Distributed con antelación y no use la función de tabla remote .

La función de tabla remote puede resultar útil en los siguientes casos:

Migración puntual de datos de un sistema a otro

Acceso a un servidor específico para comparar datos, depurar y realizar pruebas; es decir, conexiones ad hoc.

Consultas entre varios clústeres de ClickHouse con fines de investigación.

Solicitudes distribuidas poco frecuentes realizadas manualmente.

Solicitudes distribuidas en las que el conjunto de servidores se redefine cada vez.

Remote y RemoteSecure para crear una tabla persistente en lugar de una tabla ad hoc; consulte Los mismos parámetros pueden usarse con los motores de tablapara crear una tabla persistente en lugar de una tabla ad hoc; consulte motores Remote y RemoteSecure

example01-01-1 example01-01-1:9440 example01-01-1:9000 localhost 127.0.0.1 [::]:9440 [::]:9000 [2a02:6b8:0:1111::11]:9000

Se pueden indicar varias direcciones separadas por comas. En este caso, ClickHouse usará procesamiento distribuido y enviará la consulta a todas las direcciones especificadas (como si fueran segmentos con datos diferentes). Ejemplo:

example01-01-1,example01-02-1

​ Selección de datos de un servidor remoto:

SELECT * FROM remote ( '127.0.0.1' , db . remote_engine_table ) LIMIT 3 ;

CREATE NAMED COLLECTION creds AS host = '127.0.0.1' , database = 'db' ; SELECT * FROM remote (creds, table = 'remote_engine_table' ) LIMIT 3 ;

​ Inserción de datos en una tabla de un servidor remoto:

CREATE TABLE remote_table ( name String, value UInt32) ENGINE = Memory; INSERT INTO FUNCTION remote ( '127.0.0.1' , currentDatabase(), 'remote_table' ) VALUES ( 'test' , 42 ); SELECT * FROM remote_table;

​ Migración de tablas de un sistema a otro:

Este ejemplo utiliza una tabla de un dataset de ejemplo. La base de datos es imdb y la tabla es actors .

​ En el sistema ClickHouse de origen (el sistema que actualmente hospeda los datos)

Verifique la base de datos de origen y el nombre de la tabla ( imdb.actors ) show databases show tables in imdb

Obtenga la sentencia CREATE TABLE del origen:

SELECT create_table_query FROM system . tables WHERE database = 'imdb' AND table = 'actors'

Respuesta

CREATE TABLE imdb .actors ( `id` UInt32, `first_name` String, `last_name` String, `gender` FixedString( 1 )) ENGINE = MergeTree ORDER BY (id, first_name, last_name, gender);

​ En el sistema ClickHouse de destino

Cree la base de datos de destino: CREATE DATABASE imdb

Usando la sentencia CREATE TABLE del origen, cree la tabla de destino: CREATE TABLE imdb .actors ( `id` UInt32, `first_name` String, `last_name` String, `gender` FixedString( 1 )) ENGINE = MergeTree ORDER BY (id, first_name, last_name, gender);

​ De vuelta en la implementación de origen

Inserte datos en la nueva base de datos y la nueva tabla creadas en el sistema remoto. Necesitará el host, el puerto, el nombre de usuario, la contraseña, la base de datos de destino y la tabla de destino.

INSERT INTO FUNCTION remoteSecure( 'remote.clickhouse.cloud:9440' , 'imdb.actors' , 'USER' , 'PASSWORD' ) SELECT * from imdb . actors

Los patrones entre { } se usan para generar un conjunto de segmentos y para especificar réplicas. Si hay varios pares de { } , se genera el producto cartesiano de los conjuntos correspondientes.

Se admiten los siguientes tipos de patrones.

{a,b,c} - Representa cualquiera de las cadenas alternativas a , b o c . El patrón se sustituye por a en la dirección del primer segmento, por b en la dirección del segundo segmento, y así sucesivamente. Por ejemplo, example0{1,2}-1 genera las direcciones example01-1 y example02-1 .

- Representa cualquiera de las cadenas alternativas , o . El patrón se sustituye por en la dirección del primer segmento, por en la dirección del segundo segmento, y así sucesivamente. Por ejemplo, genera las direcciones y . {N..M} - Un rango de números. Este patrón genera direcciones de segmentos con índices crecientes desde N hasta M (incluido). Por ejemplo, example0{1..2}-1 genera example01-1 y example02-1 .

- Un rango de números. Este patrón genera direcciones de segmentos con índices crecientes desde hasta (incluido). Por ejemplo, genera y . {0n..0m} - Un rango de números con ceros a la izquierda. Este patrón conserva los ceros a la izquierda en los índices. Por ejemplo, example{01..03}-1 genera example01-1 , example02-1 y example03-1 .

- Un rango de números con ceros a la izquierda. Este patrón conserva los ceros a la izquierda en los índices. Por ejemplo, genera , y . {a|b} - Cualquier número de variantes separadas por un | . El patrón especifica réplicas. Por ejemplo, example01-{1|2} genera las réplicas example01-1 y example01-2 .