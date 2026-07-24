​ SYSTEM RELOAD EMBEDDED DICTIONARIES

Ok. independientemente del resultado de la actualización de los diccionarios internos. Recarga todos los diccionarios internos . De forma predeterminada, los diccionarios internos están deshabilitados. Siempre devuelveindependientemente del resultado de la actualización de los diccionarios internos.

​ SYSTEM RELOAD DICTIONARIES

SYSTEM RELOAD DICTIONARIES recarga los diccionarios con estado LOADED (consulte la columna status de SELECT sobre tablas con ENGINE = Dictionary . La consultarecarga los diccionarios con estado(consulte la columnade system.dictionaries ); es decir, los diccionarios que ya se habían cargado correctamente. De forma predeterminada, los diccionarios se cargan de forma diferida (consulte dictionaries_lazy_load ), por lo que, en lugar de cargarse automáticamente al inicio, se inicializan en el primer acceso, ya sea al usar la función dictGet o al ejecutarsobre tablas con

Sintaxis

SYSTEM RELOAD DICTIONARIES [ON CLUSTER cluster_name]

​ SYSTEM RELOAD DICTIONARY

Recarga por completo un diccionario dictionary_name , independientemente del estado del diccionario (LOADED / NOT_LOADED / FAILED). Siempre devuelve Ok. , independientemente del resultado de la actualización del diccionario.

SYSTEM RELOAD DICTIONARY [ON CLUSTER cluster_name] dictionary_name

El estado del diccionario se puede comprobar consultando la tabla system.dictionaries .

SELECT name , status FROM system . dictionaries ;

​ SYSTEM UNLOAD DICTIONARY

Descarga un diccionario dictionary_name para liberar la memoria que ocupa, si el estado del diccionario es LOADED . El diccionario se recarga de forma diferida cuando sea necesario de nuevo.

SYSTEM UNLOAD DICTIONARY dictionary_name

El estado del diccionario puede comprobarse consultando la tabla system.dictionaries .

SELECT name , status FROM system . dictionaries ;

​ SYSTEM UNLOAD DICTIONARIES

consulta SYSTEM UNLOAD DICTIONARIES descarga de la memoria todos los diccionarios con estado LOADED (consulte la columna status de Ladescarga de la memoria todos los diccionarios con estado(consulte la columnade system.dictionaries ); es decir, los diccionarios que se habían cargado correctamente con anterioridad.

SYSTEM UNLOAD DICTIONARIES

​ SYSTEM RELOAD MODELS

Esta sentencia y SYSTEM RELOAD MODEL simplemente descargan los modelos de CatBoost de clickhouse-library-bridge. La función catboostEvaluate() carga un modelo en el primer acceso si todavía no está cargado.

Descarga todos los modelos de CatBoost.

Sintaxis

SYSTEM RELOAD MODELS [ON CLUSTER cluster_name]

​ SYSTEM RELOAD MODEL

Descarga un modelo CatBoost ubicado en model_path .

Sintaxis

SYSTEM RELOAD MODEL [ON CLUSTER cluster_name] < model_path >

​ SYSTEM RELOAD FUNCTIONS

Recarga todas las funciones ejecutables definidas por el usuario registradas, o una de ellas, desde un archivo de configuración.

Sintaxis

SYSTEM RELOAD FUNCTIONS [ON CLUSTER cluster_name] SYSTEM RELOAD FUNCTION [ON CLUSTER cluster_name] function_name

​ SYSTEM RELOAD ASYNCHRONOUS METRICS

Vuelve a calcular todas las métricas asíncronas . Dado que las métricas asíncronas se actualizan periódicamente según la configuración asynchronous_metrics_update_period_s , por lo general no es necesario actualizarlas manualmente mediante esta sentencia.

SYSTEM RELOAD ASYNCHRONOUS METRICS [ON CLUSTER cluster_name]

​ SYSTEM CLEAR|DROP DNS CACHE

Borra la caché DNS interna de ClickHouse. A veces (en versiones antiguas de ClickHouse) es necesario usar este comando al modificar la infraestructura (por ejemplo, al cambiar la dirección IP de otro servidor de ClickHouse o del servidor usado por los diccionarios).

Para una gestión más práctica (automática) de la caché, consulte los parámetros disable_internal_dns_cache , dns_cache_max_entries , dns_cache_update_period .

​ SYSTEM CLEAR|DROP MARK CACHE

Limpia la caché de marcas.

​ SYSTEM CLEAR|DROP PRIMARY INDEX CACHE

Borra la caché del índice primario, que almacena en memoria las claves primarias de las tablas MergeTree . Su tamaño se configura con la opción de configuración a nivel de servidor primary_index_cache_size

​ SYSTEM CLEAR|DROP ICEBERG METADATA CACHE

Limpia la caché de metadatos de Iceberg.

​ SYSTEM CLEAR|DROP AVRO SCHEMA CACHE

Borra las cachés por URL de Confluent Schema Registry que utiliza el formato AvroConfluent . Esto elimina tanto la caché de recuperación de esquemas (id → esquema) como la caché de registro de esquemas ( subject + esquema → id), por lo que las lecturas y escrituras posteriores vuelven a recurrir al servidor del registro. Resulta útil cuando se eliminó o reescribió un esquema en el registro, o para verificar la idempotencia del registro en las pruebas.

​ SYSTEM DROP PARQUET METADATA CACHE

Vacía la caché de metadatos de Parquet.

​ SYSTEM CLEAR|DROP PAIMON METADATA CACHE

Limpia la caché en memoria de los archivos de metadatos de Paimon procesados (listas de manifiestos y manifiestos).

​ SYSTEM CLEAR|DROP POINT IN POLYGON CACHE

point_in_polygon_cache_size ) no se modifica, por lo que la caché sigue aceptando entradas después. Para desactivar la caché, establece point_in_polygon_cache_size en 0 . Borra la caché de polígonos constantes preprocesados que utiliza la función pointInPolygon . El límite de tamaño configurado (la configuración del servidor) no se modifica, por lo que la caché sigue aceptando entradas después. Para desactivar la caché, estableceen

​ SYSTEM CLEAR|DROP TEXT INDEX CACHES

Borra las cachés de tokens, cabecera y postings del índice de texto.

Si desea borrar una de estas cachés individualmente, puede ejecutar

SYSTEM CLEAR TEXT INDEX TOKENS CACHE ,

, SYSTEM CLEAR TEXT INDEX HEADER CACHE , o

, o SYSTEM CLEAR TEXT INDEX POSTINGS CACHE

​ SYSTEM CLEAR|DROP INDEX MARK CACHE

Limpia la caché de marcas de índice de los índices secundarios (de omisión de datos).

​ SYSTEM CLEAR|DROP INDEX UNCOMPRESSED CACHE

Limpia la caché de bloques sin comprimir de los índices secundarios (de omisión de datos).

​ SYSTEM CLEAR|DROP MMAP CACHE

Borra la caché de los archivos mapeados en memoria.

​ SYSTEM CLEAR|DROP PAGE CACHE

Borra la caché de páginas en espacio de usuario, es decir, la propia caché en memoria de ClickHouse para los datos leídos del almacenamiento subyacente.

​ SYSTEM CLEAR|DROP VECTOR SIMILARITY INDEX CACHE

Limpia la caché del índice de similitud vectorial.

​ SYSTEM CLEAR|DROP CONNECTIONS CACHE

Borra la caché de los grupos de conexiones HTTP que se usan para las conexiones salientes.

​ SYSTEM CLEAR|DROP S3 CLIENT CACHE

Borra la caché de los clients de S3.

​ SYSTEM PREWARM MARK CACHE

SYSTEM PREWARM MARK CACHE [ON CLUSTER cluster_name] [db.] table

​ SYSTEM PREWARM PRIMARY INDEX CACHE

MergeTree en la Carga los índices primarios de una tablaen la caché de índice primario

SYSTEM PREWARM PRIMARY INDEX CACHE [ON CLUSTER cluster_name] [db.] table

​ SYSTEM CLEAR|DROP DISK METADATA CACHE

Limpia la caché de metadatos del disco especificado.

SYSTEM DROP DISK METADATA CACHE < disk_name >

​ SYSTEM SYNC FILESYSTEM CACHE

Sincroniza el estado en memoria de la caché del sistema de archivos de ClickHouse con los archivos de caché realmente presentes en disco y devuelve el cache_name , la path y el size descargado de cada segmento de archivo en caché. Un nombre de caché opcional limita la operación a una sola caché.

SYSTEM SYNC FILESYSTEM CACHE ['<cache_name>']

​ SYSTEM CLEAR|DROP DISTRIBUTED CACHE

SYSTEM CLEAR|DROP DISTRIBUTED CACHE está disponible solo en ClickHouse Cloud.

Elimina la caché distribuida. Use CONNECTIONS para eliminar únicamente las conexiones en caché a los servidores de la caché distribuida, o pase un identificador de servidor para actuar sobre un solo servidor.

SYSTEM DROP DISTRIBUTED CACHE [CONNECTIONS | 'server_id']

​ SYSTEM DROP REPLICA

Las réplicas caídas de las tablas ReplicatedMergeTree pueden eliminarse con la siguiente sintaxis:

SYSTEM DROP REPLICA 'replica_name' FROM TABLE database . table ; SYSTEM DROP REPLICA 'replica_name' FROM DATABASE database ; SYSTEM DROP REPLICA 'replica_name' ; SYSTEM DROP REPLICA 'replica_name' FROM ZKPATH '/path/to/table/in/zk' ;

Las consultas eliminarán la ruta de la réplica ReplicatedMergeTree en ZooKeeper. Esto resulta útil cuando la réplica está inactiva y sus metadatos no pueden eliminarse de ZooKeeper mediante DROP TABLE porque esa tabla ya no existe. Solo eliminará la réplica inactiva/obsoleta y no puede eliminar la réplica local; para eso, use DROP TABLE . DROP REPLICA no elimina ninguna tabla ni quita ningún dato o metadato del disco.

La primera elimina los metadatos de la réplica 'replica_name' de la tabla database.table . La segunda hace lo mismo para todas las tablas replicadas de la base de datos. La tercera hace lo mismo para todas las tablas replicadas en el servidor local. La cuarta es útil para eliminar los metadatos de una réplica inactiva cuando se eliminaron todas las demás réplicas de una tabla. Requiere que la ruta de la tabla se especifique explícitamente. Debe ser la misma ruta que se pasó como primer argumento del motor ReplicatedMergeTree al crear la tabla.

​ SYSTEM DROP DATABASE REPLICA

Las réplicas inactivas de las bases de datos Replicated pueden eliminarse con la siguiente sintaxis:

SYSTEM DROP DATABASE REPLICA 'replica_name' [FROM SHARD 'shard_name'] FROM DATABASE database ; SYSTEM DROP DATABASE REPLICA 'replica_name' [FROM SHARD 'shard_name']; SYSTEM DROP DATABASE REPLICA 'replica_name' [FROM SHARD 'shard_name'] FROM ZKPATH '/path/to/table/in/zk' ;

Similar a SYSTEM DROP REPLICA , pero elimina de ZooKeeper la ruta de la réplica de la base de datos Replicated cuando no hay ninguna base de datos en la que ejecutar DROP DATABASE . Tenga en cuenta que no elimina las réplicas de ReplicatedMergeTree (por lo que también podría necesitar SYSTEM DROP REPLICA ). Los nombres del segmento y de la réplica son los que se especificaron en los argumentos del motor Replicated al crear la base de datos. Además, estos nombres pueden obtenerse de las columnas database_shard_name y database_replica_name de system.clusters . Si falta la cláusula FROM SHARD , replica_name debe ser un nombre de réplica completo con el formato shard_name|replica_name .

​ SYSTEM CLEAR|DROP UNCOMPRESSED CACHE

Borra la caché de datos sin comprimir. La caché de datos sin comprimir se habilita o deshabilita mediante la configuración use_uncompressed_cache a nivel de consulta/USER/perfil. Su tamaño puede configurarse mediante la configuración uncompressed_cache_size a nivel de servidor.

​ SYSTEM CLEAR|DROP CACHÉ DE EXPRESIONES COMPILADAS

Borra la caché de expresiones compiladas. La caché de expresiones compiladas se activa o desactiva con la configuración compile_expressions de nivel de consulta/usuario/perfil.

​ SYSTEM CLEAR|DROP QUERY CONDITION CACHE

Limpia la caché de condiciones de consulta.

​ SYSTEM CLEAR|DROP CACHE DE ENCABEZADOS DE CIFRADO

Borra la caché de encabezados de cifrado. Esta caché almacena los encabezados de cifrado leídos al inicio de los archivos cifrados y la utiliza la ruta de lectura experimental use_reader_executor para evitar volver a leerlos; su tamaño se configura mediante la opción del servidor encryption_header_cache_size .

​ SYSTEM CLEAR|DROP QUERY CACHE

SYSTEM CLEAR QUERY CACHE; SYSTEM CLEAR QUERY CACHE TAG '<tag>'

Borra la caché de consultas . Si se especifica una etiqueta, solo se eliminan las entradas de la caché de consultas con esa etiqueta.

​ SYSTEM CLEAR|DROP FORMAT SCHEMA CACHE

Limpia la caché de los esquemas cargados desde format_schema_path

Destinos admitidos:

Protobuf: Elimina de la memoria las definiciones importadas de mensajes Protobuf.

Files: Elimina los archivos de esquema en caché almacenados localmente en format_schema_path , generados cuando format_schema_source se establece en query . Nota: Si no se especifica ningún destino, se limpian ambas cachés.

SYSTEM CLEAR | DROP FORMAT SCHEMA CACHE [FOR Protobuf/Files]

​ SYSTEM FLUSH LOGS

Vuelca los mensajes de registro almacenados en búfer en las tablas del sistema, p. ej., system.query_log. Resulta útil sobre todo para la depuración, ya que la mayoría de las tablas del sistema tienen un intervalo de vaciado predeterminado de 7.5 segundos. Esto también crea las tablas del sistema aunque la cola de mensajes esté vacía.

SYSTEM FLUSH LOGS [ON CLUSTER cluster_name] [log_name|[database.table]] [, ...]

Si no desea volcarlo todo, puede volcar uno o varios logs individuales indicando su nombre o su tabla de destino:

SYSTEM FLUSH LOGS query_log, system . query_views_log ;

​ SYSTEM RELOAD CONFIG

Recarga la configuración de ClickHouse. Se utiliza cuando la configuración está almacenada en ZooKeeper. Tenga en cuenta que SYSTEM RELOAD CONFIG no recarga la configuración de USER almacenada en ZooKeeper; solo recarga la configuración de USER almacenada en users.xml . Para recargar toda la configuración de USER , use SYSTEM RELOAD USERS

SYSTEM RELOAD CONFIG [ON CLUSTER cluster_name]

​ SYSTEM RELOAD USERS

Recarga todos los almacenamientos de acceso, incluidos: users.xml, el almacenamiento de acceso en disco local y el almacenamiento de acceso replicado (en ZooKeeper).

SYSTEM RELOAD USERS [ON CLUSTER cluster_name]

​ SYSTEM SHUTDOWN

Detiene ClickHouse de forma normal (como service clickhouse-server stop / kill {$pid_clickhouse-server} )

​ SYSTEM KILL

Interrumpe el proceso de ClickHouse (como kill -9 {$ pid_clickhouse-server} )

​ SYSTEM INSTRUMENT

Gestiona los puntos de instrumentación mediante la funcionalidad XRay de LLVM, disponible cuando ClickHouse se compila con ENABLE_XRAY=1 . Esto permite depurar y generar perfiles en producción sin modificar el código fuente y con una sobrecarga mínima. Cuando no se añade ningún punto de instrumentación, la penalización en el rendimiento es insignificante, ya que solo añade un salto adicional a una dirección cercana en el prólogo y el epílogo de aquellas funciones que superan las 200 instrucciones.

​ SYSTEM INSTRUMENT ADD

Agrega un nuevo punto de instrumentación. Las funciones instrumentadas pueden inspeccionarse en la tabla del sistema system.instrumentation . Se puede agregar más de un manejador a la misma función, y se ejecutarán en el mismo orden en que se añadió la instrumentación. Las funciones que se van a instrumentar pueden obtenerse de la tabla del sistema system.symbols

Hay tres tipos diferentes de manejadores que se pueden agregar a las funciones:

Sintaxis

SYSTEM INSTRUMENT ADD FUNCTION HANDLER [ARGUMENTS]

donde FUNCTION es cualquier función o subcadena de una función, como QueryMetricLog::startQuery , y el manejador es uno de los siguientes

Imprime el texto proporcionado como argumento y la traza de pila, ya sea en ENTRY o EXIT de la función.

SYSTEM INSTRUMENT ADD 'QueryMetricLog::startQuery' LOG ENTRY 'this is a log printed at entry' SYSTEM INSTRUMENT ADD 'QueryMetricLog::startQuery' LOG EXIT 'this is a log printed at exit'

Espera una cantidad fija de segundos, ya sea en ENTRY o en EXIT :

SYSTEM INSTRUMENT ADD 'QueryMetricLog::startQuery' SLEEP ENTRY 0 . 5

o para una cantidad aleatoria de segundos con distribución uniforme, indicando el mínimo y el máximo separados por un espacio en blanco:

SYSTEM INSTRUMENT ADD 'QueryMetricLog::startQuery' SLEEP ENTRY 0 1

ENTRY y EXIT de una función. El resultado del perfilado se almacena en Mide el tiempo empleado entrede una función. El resultado del perfilado se almacena en system.trace_log y puede convertirse en Chrome Event Trace Format

SYSTEM INSTRUMENT ADD 'QueryMetricLog::startQuery' PROFILE

​ SYSTEM INSTRUMENT REMOVE

Elimina un único punto de instrumentación con:

SYSTEM INSTRUMENT REMOVE ID

todos ellos con la palabra clave ALL :

SYSTEM INSTRUMENT REMOVE ALL

un conjunto de ID obtenido de una subconsulta:

SYSTEM INSTRUMENT REMOVE ( SELECT id FROM system . instrumentation WHERE handler = 'log' )

o todos los puntos de instrumentación que coincidan con un function_name determinado:

SYSTEM INSTRUMENT REMOVE 'QueryMetricLog::startQuery'

La información sobre el punto de instrumentación puede recopilarse de la tabla del sistema system.instrumentation

​ Gestión de tablas distribuidas

FLUSH DISTRIBUTED y ClickHouse puede gestionar tablas distribuidas . Cuando un usuario inserta datos en estas tablas, ClickHouse primero crea una cola con los datos que deben enviarse a los nodos del clúster y luego los envía de forma asíncrona. Puede gestionar el procesamiento de la cola con las consultas STOP DISTRIBUTED SENDS START DISTRIBUTED SENDS . También puede insertar datos distribuidos de forma síncrona con la configuración distributed_foreground_insert

​ SYSTEM STOP DISTRIBUTED SENDS

Desactiva la distribución de datos en segundo plano al insertar datos en tablas distribuidas.

SYSTEM STOP DISTRIBUTED SENDS [db.] < distributed_table_name > [ON CLUSTER cluster_name]

Si prefer_localhost_replica está habilitado (de forma predeterminada), los datos se insertarán igualmente en el segmento local.

​ SYSTEM FLUSH DISTRIBUTED

Fuerza a ClickHouse a enviar datos a los nodos del clúster de forma síncrona. Si algún nodo no está disponible, ClickHouse lanza una excepción y detiene la ejecución de la consulta. Puede volver a intentar la consulta hasta que se ejecute correctamente, lo que ocurrirá cuando todos los nodos vuelvan a estar en línea.

También puede sobrescribir algunas configuraciones mediante la cláusula SETTINGS ; esto puede ser útil para evitar ciertas limitaciones temporales, como max_concurrent_queries_for_all_users o max_memory_usage .

SYSTEM FLUSH DISTRIBUTED [db.] < distributed_table_name > [ON CLUSTER cluster_name] [SETTINGS ...]

Cada bloque pendiente se almacena en disco con la configuración de la consulta INSERT inicial, por eso a veces puede convenir sobrescribir esa configuración.

​ SYSTEM START DISTRIBUTED SENDS

Activa la distribución de datos en segundo plano al insertar datos en tablas distribuidas.

SYSTEM START DISTRIBUTED SENDS [db.] < distributed_table_name > [ON CLUSTER cluster_name]

​ SYSTEM STOP LISTEN

Cierra el socket y finaliza de forma ordenada las conexiones existentes al servidor en el puerto y con el protocolo especificados.

Sin embargo, si la configuración del protocolo correspondiente no se especificó en la configuración de clickhouse-server, este comando no tendrá efecto.

SYSTEM STOP LISTEN [ON CLUSTER cluster_name] [QUERIES ALL | QUERIES DEFAULT | QUERIES CUSTOM | TCP | TCP WITH PROXY | TCP SECURE | HTTP | HTTPS | MYSQL | GRPC | POSTGRESQL | PROMETHEUS | CUSTOM 'protocol']

Si se especifica el modificador CUSTOM 'protocol' , se detendrá el protocolo personalizado con el nombre indicado, definido en la sección de protocolos de la configuración del servidor.

, se detendrá el protocolo personalizado con el nombre indicado, definido en la sección de protocolos de la configuración del servidor. Si se especifica el modificador QUERIES ALL [EXCEPT .. [,..]] , se detendrán todos los protocolos, salvo los especificados en la cláusula EXCEPT .

, se detendrán todos los protocolos, salvo los especificados en la cláusula . Si se especifica el modificador QUERIES DEFAULT [EXCEPT .. [,..]] , se detendrán todos los protocolos predeterminados, salvo los especificados en la cláusula EXCEPT .

, se detendrán todos los protocolos predeterminados, salvo los especificados en la cláusula . Si se especifica el modificador QUERIES CUSTOM [EXCEPT .. [,..]] , se detendrán todos los protocolos personalizados, salvo los especificados en la cláusula EXCEPT .

​ SYSTEM START LISTEN

Permite establecer nuevas conexiones en los protocolos especificados.

Sin embargo, si el servidor del puerto y protocolo especificados no se detuvo mediante el comando SYSTEM STOP LISTEN, este comando no tendrá efecto.

SYSTEM START LISTEN [ON CLUSTER cluster_name] [QUERIES ALL | QUERIES DEFAULT | QUERIES CUSTOM | TCP | TCP WITH PROXY | TCP SECURE | HTTP | HTTPS | MYSQL | GRPC | POSTGRESQL | PROMETHEUS | CUSTOM 'protocol']

​ Gestión de tablas MergeTree

ClickHouse puede gestionar los procesos en segundo plano de las tablas MergeTree

​ SYSTEM STOP MERGES

Permite detener las fusiones en segundo plano de las tablas de la familia MergeTree:

SYSTEM STOP MERGES [ON CLUSTER cluster_name] [ON VOLUME <volume_name> | [db.]merge_tree_family_table_name]

La operación DETACH / ATTACH sobre la tabla iniciará las fusiones en segundo plano de esa tabla, incluso si antes se habían detenido las fusiones para todas las tablas MergeTree.

​ SYSTEM START MERGES

Permite iniciar las fusiones en segundo plano para tablas de la familia MergeTree:

SYSTEM START MERGES [ON CLUSTER cluster_name] [ON VOLUME <volume_name> | [db.]merge_tree_family_table_name]

​ SYSTEM STOP TTL MERGES

Ok. incluso si la tabla no existe o no tiene un motor MergeTree. Devuelve un error cuando la base de datos no existe: Permite detener la eliminación en segundo plano de datos antiguos según la expresión TTL en tablas de la familia MergeTree: Devuelveincluso si la tabla no existe o no tiene un motor MergeTree. Devuelve un error cuando la base de datos no existe:

SYSTEM STOP TTL MERGES [ON CLUSTER cluster_name] [[db.]merge_tree_family_table_name]

​ SYSTEM START TTL MERGES

Ok. incluso si la tabla no existe. Devuelve un error cuando la base de datos no existe: Permite iniciar la eliminación en segundo plano de datos antiguos según la expresión TTL en tablas de la familia MergeTree: Devuelveincluso si la tabla no existe. Devuelve un error cuando la base de datos no existe:

SYSTEM START TTL MERGES [ON CLUSTER cluster_name] [[db.]merge_tree_family_table_name]

​ SYSTEM STOP MOVES

Ok. incluso si la tabla no existe. Devuelve un error cuando la base de datos no existe: Permite detener los movimientos de datos en segundo plano según la expresión TTL de la tabla con la cláusula TO VOLUME o TO DISK para las tablas de la familia MergeTree: Devuelveincluso si la tabla no existe. Devuelve un error cuando la base de datos no existe:

SYSTEM STOP MOVES [ON CLUSTER cluster_name] [[db.]merge_tree_family_table_name]

​ SYSTEM START MOVES

Ok. incluso si la tabla no existe. Devuelve un error cuando la base de datos no existe: Permite iniciar el movimiento de datos en segundo plano de acuerdo con la expresión TTL de la tabla con la cláusula TO VOLUME y TO DISK para las tablas de la familia MergeTree: Devuelveincluso si la tabla no existe. Devuelve un error cuando la base de datos no existe:

SYSTEM START MOVES [ON CLUSTER cluster_name] [[db.]merge_tree_family_table_name]

​ SYSTEM UNFREEZE

Elimina una copia de seguridad congelada con el nombre especificado de todos los discos. Consulta más información sobre cómo descongelar partes individuales en ALTER TABLE table_name UNFREEZE WITH NAME

SYSTEM UNFREEZE WITH NAME < backup_name >

​ SYSTEM WAIT LOADING PARTS

Espere hasta que se hayan cargado todas las partes de datos de una tabla que se cargan asincrónicamente (partes de datos obsoletas).

SYSTEM WAIT LOADING PARTS [ON CLUSTER cluster_name] [db.]merge_tree_family_table_name

​ Gestión de tablas ReplicatedMergeTree

ClickHouse puede gestionar los procesos en segundo plano relacionados con la replicación en las tablas ReplicatedMergeTree

​ SYSTEM STOP FETCHES

Permite detener las recuperaciones en segundo plano de las partes insertadas para las tablas de la familia ReplicatedMergeTree : Siempre devuelve Ok. , independientemente del motor de tabla e incluso si la tabla o la base de datos no existen.

SYSTEM STOP FETCHES [ON CLUSTER cluster_name] [[db.]replicated_merge_tree_family_table_name]

​ SYSTEM START FETCHES

Permite iniciar las operaciones de recuperación en segundo plano de las partes insertadas para las tablas de la familia ReplicatedMergeTree : Siempre devuelve Ok. , independientemente del motor de la tabla, incluso si la tabla o la base de datos no existen.

SYSTEM START FETCHES [ON CLUSTER cluster_name] [[db.]replicated_merge_tree_family_table_name]

​ SYSTEM STOP REPLICATED SENDS

Permite detener los envíos en segundo plano a otras réplicas del clúster de las nuevas partes insertadas en tablas de la familia ReplicatedMergeTree :

SYSTEM STOP REPLICATED SENDS [ON CLUSTER cluster_name] [[db.]replicated_merge_tree_family_table_name]

​ SYSTEM START REPLICATED SENDS

Permite iniciar en segundo plano el envío a otras réplicas del clúster de las nuevas partes insertadas en tablas de la familia ReplicatedMergeTree :

SYSTEM START REPLICATED SENDS [ON CLUSTER cluster_name] [[db.]replicated_merge_tree_family_table_name]

​ SYSTEM STOP REPLICATION QUEUES

Permite detener las tareas en segundo plano de recuperación de las colas de replicación almacenadas en ZooKeeper para tablas de la familia ReplicatedMergeTree . Posibles tipos de tareas en segundo plano: merges, fetches, mutación y sentencias DDL con la cláusula ON CLUSTER:

SYSTEM STOP REPLICATION QUEUES [ON CLUSTER cluster_name] [[db.]replicated_merge_tree_family_table_name]

​ SYSTEM START REPLICATION QUEUES

Permite iniciar tareas de recuperación en segundo plano desde las colas de replicación almacenadas en ZooKeeper para las tablas de la familia ReplicatedMergeTree . Posibles tipos de tareas en segundo plano: merges, recuperación, mutación, sentencias DDL con la cláusula ON CLUSTER:

SYSTEM START REPLICATION QUEUES [ON CLUSTER cluster_name] [[db.]replicated_merge_tree_family_table_name]

​ SYSTEM STOP PULLING REPLICATION LOG

Detiene la carga de nuevas entradas del log de replicación en la cola de replicación de una tabla ReplicatedMergeTree .

SYSTEM STOP PULLING REPLICATION LOG [ON CLUSTER cluster_name] [[db.]replicated_merge_tree_family_table_name]

​ SYSTEM START PULLING REPLICATION LOG

Anula SYSTEM STOP PULLING REPLICATION LOG .

SYSTEM START PULLING REPLICATION LOG [ON CLUSTER cluster_name] [[db.]replicated_merge_tree_family_table_name]

​ SYSTEM SYNC REPLICA

Espera hasta que una tabla ReplicatedMergeTree se sincronice con otras réplicas de un clúster, pero no más de receive_timeout segundos.

SYSTEM SYNC REPLICA [ON CLUSTER cluster_name] [db.]replicated_merge_tree_family_table_name [IF EXISTS] [STRICT | LIGHTWEIGHT [FROM 'srcReplica1'[, 'srcReplica2'[, ...]]] | PULL]

Después de ejecutar esta sentencia, [db.]replicated_merge_tree_family_table_name recupera comandos del log replicado común y los incorpora a su propia cola de replicación; luego, la consulta espera hasta que la réplica procese todos los comandos recuperados. Se admiten los siguientes modificadores:

Con IF EXISTS (disponible desde la versión 25.6), la consulta no devolverá ningún error si la tabla no existe. Esto resulta útil al añadir una nueva réplica a un clúster, cuando ya forma parte de la configuración del clúster pero aún está en proceso de crear y sincronizar la tabla.

(disponible desde la versión 25.6), la consulta no devolverá ningún error si la tabla no existe. Esto resulta útil al añadir una nueva réplica a un clúster, cuando ya forma parte de la configuración del clúster pero aún está en proceso de crear y sincronizar la tabla. Si se especificó un modificador STRICT , la consulta espera a que la cola de replicación quede vacía. Es posible que la versión STRICT nunca llegue a completarse si siguen apareciendo nuevas entradas en la cola de replicación.

, la consulta espera a que la cola de replicación quede vacía. Es posible que la versión nunca llegue a completarse si siguen apareciendo nuevas entradas en la cola de replicación. Si se especificó un modificador LIGHTWEIGHT , la consulta espera únicamente a que se procesen las entradas GET_PART , ATTACH_PART , DROP_RANGE , REPLACE_RANGE y DROP_PART . Además, el modificador LIGHTWEIGHT admite una cláusula opcional FROM ‘srcReplicas’, donde ‘srcReplicas’ es una lista de nombres de réplicas de origen separada por comas. Esta extensión permite una sincronización más específica al centrarse solo en las tareas de replicación procedentes de las réplicas de origen indicadas.

, la consulta espera únicamente a que se procesen las entradas , , , y . Además, el modificador LIGHTWEIGHT admite una cláusula opcional FROM ‘srcReplicas’, donde ‘srcReplicas’ es una lista de nombres de réplicas de origen separada por comas. Esta extensión permite una sincronización más específica al centrarse solo en las tareas de replicación procedentes de las réplicas de origen indicadas. Si se especificó un modificador PULL , la consulta extrae nuevas entradas de la cola de replicación desde ZooKeeper, pero no espera a que se procese nada.

​ SYNC DATABASE REPLICA

Espera hasta que la base de datos replicada especificada aplique todos los cambios de esquema de la cola de DDL de esa base de datos.

Sintaxis

SYSTEM SYNC DATABASE REPLICA replicated_database_name;

​ SYSTEM RESTART REPLICA

Permite reinicializar el estado de la sesión de ZooKeeper para la tabla ReplicatedMergeTree ; compara el estado actual con ZooKeeper como fuente de referencia y añade tareas a la cola de ZooKeeper si es necesario. La inicialización de la cola de replicación a partir de los datos de ZooKeeper se realiza del mismo modo que con la sentencia ATTACH TABLE . Durante un breve período, la tabla no estará disponible para ninguna operación.

SYSTEM RESTART REPLICA [ON CLUSTER cluster_name] [db.]replicated_merge_tree_family_table_name

​ SYSTEM RESTORE REPLICA

Restaura una réplica si [posiblemente] los datos están presentes, pero se han perdido los metadatos de ZooKeeper.

Funciona solo en tablas ReplicatedMergeTree en modo de solo lectura.

La consulta puede ejecutarse después de:

La pérdida de la raíz / de ZooKeeper.

de ZooKeeper. La pérdida de la ruta de réplicas /replicas .

. La pérdida de la ruta de una réplica individual /replicas/replica_name/ .

La réplica adjunta las partes encontradas localmente y envía información sobre ellas a ZooKeeper. Las partes presentes en una réplica antes de la pérdida de metadatos no se vuelven a obtener de otras réplicas si no están desactualizadas (por lo que la restauración de la réplica no implica volver a descargar todos los datos a través de la red).

Las partes en todos los estados se mueven a la carpeta detached/ . Las partes activas antes de la pérdida de datos (committed) se adjuntan.

​ SYSTEM RESTORE DATABASE REPLICA

Restaura una réplica si es posible que los datos sigan presentes, pero se han perdido los metadatos de ZooKeeper.

Sintaxis

SYSTEM RESTORE DATABASE REPLICA repl_db [ON CLUSTER cluster]

Ejemplo

CREATE DATABASE repl_db ENGINE = Replicated ( "/clickhouse/repl_db" , shard1, replica1); CREATE TABLE repl_db .test_table (n UInt32) ENGINE = ReplicatedMergeTree ORDER BY n PARTITION BY n % 10 ; -- zookeeper_delete_path("/clickhouse/repl_db", recursive=True) <- pérdida de raíz. SYSTEM RESTORE DATABASE REPLICA repl_db;

Sintaxis

SYSTEM RESTORE REPLICA [db.]replicated_merge_tree_family_table_name [ON CLUSTER cluster_name]

Sintaxis alternativa:

SYSTEM RESTORE REPLICA [ON CLUSTER cluster_name] [db.]replicated_merge_tree_family_table_name

Ejemplo

Creación de una tabla en varios servidores. Si se pierden los metadatos de la réplica en ZooKeeper, la tabla quedará adjunta en modo de solo lectura porque faltan los metadatos. La última consulta debe ejecutarse en cada réplica.

CREATE TABLE test (n UInt32) ENGINE = ReplicatedMergeTree( '/clickhouse/tables/test/' , '{replica}' ) ORDER BY n PARTITION BY n % 10 ; INSERT INTO test SELECT * FROM numbers( 1000 ); -- zookeeper_delete_path("/clickhouse/tables/test", recursive=True) <- pérdida de raíz. SYSTEM RESTART REPLICA test; SYSTEM RESTORE REPLICA test;

Otra forma:

SYSTEM RESTORE REPLICA test ON CLUSTER cluster;

​ SYSTEM RESTART REPLICAS

Permite reinicializar el estado de las sesiones de ZooKeeper para todas las tablas ReplicatedMergeTree ; compara el estado actual con ZooKeeper como fuente de verdad y añade tareas a la cola de ZooKeeper si es necesario

​ SYSTEM CLEAR|DROP FILESYSTEM CACHE

Permite vaciar la caché del sistema de archivos.

SYSTEM CLEAR FILESYSTEM CACHE [ON CLUSTER cluster_name]

​ SYSTEM SYNC FILE CACHE

Es demasiado costoso y puede prestarse a un uso indebido.

Realizará la llamada al sistema sync.

SYSTEM SYNC FILE CACHE [ON CLUSTER cluster_name]

​ SYSTEM LOAD PRIMARY KEY

Carga las claves primarias de la tabla indicada o de todas las tablas.

SYSTEM LOAD PRIMARY KEY [db.] name

SYSTEM LOAD PRIMARY KEY

​ SYSTEM UNLOAD PRIMARY KEY

Descargue las claves primarias de la tabla especificada o de todas las tablas.

SYSTEM UNLOAD PRIMARY KEY [db.] name

SYSTEM UNLOAD PRIMARY KEY

​ Gestión de vistas materializadas actualizables

Comandos para controlar las tareas en segundo plano que realizan las vistas materializadas actualizables

Supervise system.view_refreshes mientras las utiliza.

​ SYSTEM STOP [REPLICATED] VIEW, STOP VIEWS

Deshabilita la actualización periódica de la vista indicada o de todas las vistas actualizables. Si hay una actualización en curso, también la cancela.

Si la vista está en una base de datos Replicated o Shared, STOP VIEW solo afecta a la réplica actual, mientras que STOP REPLICATED VIEW afecta a todas las réplicas.

El estado de detención no persiste tras reiniciar el servidor. Después de un reinicio, las vistas reanudarán sus programas de actualización configurados. En las bases de datos Replicated o Shared, SYSTEM STOP VIEW solo afecta a la réplica actual. Usa SYSTEM STOP REPLICATED VIEW para detener las actualizaciones en todas las réplicas.

SYSTEM STOP VIEW [db.] name

SYSTEM STOP VIEWS

​ SYSTEM START [REPLICATED] VIEW, START VIEWS

Habilita la actualización periódica de la vista indicada o de todas las vistas actualizables. No se activa ninguna actualización inmediata.

Si la vista está en una base de datos Replicated o Shared, START VIEW revierte el efecto de STOP VIEW y START REPLICATED VIEW revierte el efecto de STOP REPLICATED VIEW . START VIEW también revierte el efecto de PAUSE VIEW .

SYSTEM START VIEW [db.] name

SYSTEM START VIEWS

​ SYSTEM PAUSE VIEW, PAUSE VIEWS

Deshabilita la actualización periódica de la vista especificada o de todas las vistas actualizables. A diferencia de SYSTEM STOP VIEW , SYSTEM PAUSE VIEW no interrumpe una actualización que ya esté en curso: deja que la actualización en ejecución termine y solo impide las actualizaciones posteriores.

Para revertirlo, use SYSTEM START VIEW o SYSTEM START VIEWS .

El estado de pausa no se mantiene entre reinicios del servidor. Después de reiniciar, las vistas reanudarán la programación de actualización configurada. En bases de datos Replicated o Shared, SYSTEM PAUSE VIEW solo afecta a la réplica actual.

SYSTEM PAUSE VIEW [db.] name

SYSTEM PAUSE VIEWS

​ SYSTEM REFRESH VIEW

Activa una actualización inmediata, fuera de programación, de la vista indicada.

SYSTEM REFRESH VIEW [db.] name

​ SYSTEM WAIT VIEW

Espera a que finalice la actualización en curso. Si no hay ninguna actualización en curso, devuelve el resultado inmediatamente. Si el último intento de actualización falló, devuelve un error.

Se puede usar justo después de crear una nueva vista materializada actualizable (sin la palabra clave EMPTY) para esperar a que finalice la actualización inicial.

Si la vista está en una base de datos Replicated o Shared y la actualización se está ejecutando en otra réplica, espera a que finalice esa actualización.

SYSTEM WAIT VIEW [db.] name

​ SYSTEM CANCEL VIEW

Si hay una actualización en curso de la vista especificada en la réplica actual, se interrumpe y se cancela. En caso contrario, no hace nada.

SYSTEM CANCEL VIEW [db.] name

​ SYSTEM FLUSH OBJECT STORAGE QUEUE

Espera hasta que el archivo especificado haya sido procesado o haya fallado de forma permanente en la tabla S3Queue AzureQueue indicada. Devuelve inmediatamente si el archivo ya se había procesado. Genera un error si el archivo ha fallado de forma permanente (se agotaron todos los reintentos).