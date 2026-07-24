Recarga todos los diccionarios internos. De forma predeterminada, los diccionarios internos están deshabilitados. Siempre devuelve
SYSTEM RELOAD EMBEDDED DICTIONARIES
Ok. independientemente del resultado de la actualización de los diccionarios internos.
La consulta
SYSTEM RELOAD DICTIONARIES
SYSTEM RELOAD DICTIONARIES recarga los diccionarios con estado
LOADED (consulte la columna
status de
system.dictionaries); es decir, los diccionarios que ya se habían cargado correctamente.
De forma predeterminada, los diccionarios se cargan de forma diferida (consulte dictionaries_lazy_load), por lo que, en lugar de cargarse automáticamente al inicio, se inicializan en el primer acceso, ya sea al usar la función
dictGet o al ejecutar
SELECT sobre tablas con
ENGINE = Dictionary.
Sintaxis
SYSTEM RELOAD DICTIONARIES [ON CLUSTER cluster_name]
Recarga por completo un diccionario
SYSTEM RELOAD DICTIONARY
dictionary_name, independientemente del estado del diccionario (LOADED / NOT_LOADED / FAILED).
Siempre devuelve
Ok., independientemente del resultado de la actualización del diccionario.
El estado del diccionario se puede comprobar consultando la tabla
SYSTEM RELOAD DICTIONARY [ON CLUSTER cluster_name] dictionary_name
system.dictionaries.
SELECT name, status FROM system.dictionaries;
Descarga un diccionario
SYSTEM UNLOAD DICTIONARY
dictionary_name para liberar la memoria que ocupa, si el estado del diccionario es
LOADED.
El diccionario se recarga de forma diferida cuando sea necesario de nuevo.
El estado del diccionario puede comprobarse consultando la tabla
SYSTEM UNLOAD DICTIONARY dictionary_name
system.dictionaries.
SELECT name, status FROM system.dictionaries;
La
SYSTEM UNLOAD DICTIONARIES
consulta
SYSTEM UNLOAD DICTIONARIES descarga de la memoria todos los diccionarios con estado
LOADED (consulte la columna
status de
system.dictionaries); es decir, los diccionarios que se habían cargado correctamente con anterioridad.
SYSTEM UNLOAD DICTIONARIES
SYSTEM RELOAD MODELS
Descarga todos los modelos de CatBoost. Sintaxis
Esta sentencia y
SYSTEM RELOAD MODEL simplemente descargan los modelos de CatBoost de clickhouse-library-bridge. La función
catboostEvaluate()
carga un modelo en el primer acceso si todavía no está cargado.
SYSTEM RELOAD MODELS [ON CLUSTER cluster_name]
Descarga un modelo CatBoost ubicado en
SYSTEM RELOAD MODEL
model_path.
Sintaxis
SYSTEM RELOAD MODEL [ON CLUSTER cluster_name] <model_path>
Recarga todas las funciones ejecutables definidas por el usuario registradas, o una de ellas, desde un archivo de configuración. Sintaxis
SYSTEM RELOAD FUNCTIONS
SYSTEM RELOAD FUNCTIONS [ON CLUSTER cluster_name]
SYSTEM RELOAD FUNCTION [ON CLUSTER cluster_name] function_name
Vuelve a calcular todas las métricas asíncronas. Dado que las métricas asíncronas se actualizan periódicamente según la configuración asynchronous_metrics_update_period_s, por lo general no es necesario actualizarlas manualmente mediante esta sentencia.
SYSTEM RELOAD ASYNCHRONOUS METRICS
SYSTEM RELOAD ASYNCHRONOUS METRICS [ON CLUSTER cluster_name]
Borra la caché DNS interna de ClickHouse. A veces (en versiones antiguas de ClickHouse) es necesario usar este comando al modificar la infraestructura (por ejemplo, al cambiar la dirección IP de otro servidor de ClickHouse o del servidor usado por los diccionarios). Para una gestión más práctica (automática) de la caché, consulte los parámetros
SYSTEM CLEAR|DROP DNS CACHE
disable_internal_dns_cache,
dns_cache_max_entries,
dns_cache_update_period.
Limpia la caché de marcas.
SYSTEM CLEAR|DROP MARK CACHE
Borra la caché del índice primario, que almacena en memoria las claves primarias de las tablas
SYSTEM CLEAR|DROP PRIMARY INDEX CACHE
MergeTree.
Su tamaño se configura con la opción de configuración a nivel de servidor
primary_index_cache_size.
Limpia la caché de metadatos de Iceberg.
SYSTEM CLEAR|DROP ICEBERG METADATA CACHE
Borra las cachés por URL de Confluent Schema Registry que utiliza el formato
SYSTEM CLEAR|DROP AVRO SCHEMA CACHE
AvroConfluent. Esto elimina tanto la caché de recuperación de esquemas (id → esquema) como la caché de registro de esquemas (
subject + esquema → id), por lo que las lecturas y escrituras posteriores vuelven a recurrir al servidor del registro. Resulta útil cuando se eliminó o reescribió un esquema en el registro, o para verificar la idempotencia del registro en las pruebas.
Vacía la caché de metadatos de Parquet.
SYSTEM DROP PARQUET METADATA CACHE
Limpia la caché en memoria de los archivos de metadatos de Paimon procesados (listas de manifiestos y manifiestos).
SYSTEM CLEAR|DROP PAIMON METADATA CACHE
Borra la caché de polígonos constantes preprocesados que utiliza la función
SYSTEM CLEAR|DROP POINT IN POLYGON CACHE
pointInPolygon. El límite de tamaño configurado (la configuración del servidor
point_in_polygon_cache_size) no se modifica, por lo que la caché sigue aceptando entradas después. Para desactivar la caché, establece
point_in_polygon_cache_size en
0.
Borra las cachés de tokens, cabecera y postings del índice de texto. Si desea borrar una de estas cachés individualmente, puede ejecutar
SYSTEM CLEAR|DROP TEXT INDEX CACHES
SYSTEM CLEAR TEXT INDEX TOKENS CACHE,
SYSTEM CLEAR TEXT INDEX HEADER CACHE, o
SYSTEM CLEAR TEXT INDEX POSTINGS CACHE
Limpia la caché de marcas de índice de los índices secundarios (de omisión de datos).
SYSTEM CLEAR|DROP INDEX MARK CACHE
Limpia la caché de bloques sin comprimir de los índices secundarios (de omisión de datos).
SYSTEM CLEAR|DROP INDEX UNCOMPRESSED CACHE
Borra la caché de los archivos mapeados en memoria.
SYSTEM CLEAR|DROP MMAP CACHE
Borra la caché de páginas en espacio de usuario, es decir, la propia caché en memoria de ClickHouse para los datos leídos del almacenamiento subyacente.
SYSTEM CLEAR|DROP PAGE CACHE
Limpia la caché del índice de similitud vectorial.
SYSTEM CLEAR|DROP VECTOR SIMILARITY INDEX CACHE
Borra la caché de los grupos de conexiones HTTP que se usan para las conexiones salientes.
SYSTEM CLEAR|DROP CONNECTIONS CACHE
Borra la caché de los clients de S3.
SYSTEM CLEAR|DROP S3 CLIENT CACHE
Carga las marcas de una tabla en la caché de marcas. Las marcas de los índices secundarios también se cargan en la caché de marcas de índice.
SYSTEM PREWARM MARK CACHE
SYSTEM PREWARM MARK CACHE [ON CLUSTER cluster_name] [db.]table
Carga los índices primarios de una tabla
SYSTEM PREWARM PRIMARY INDEX CACHE
MergeTree en la caché de índice primario.
SYSTEM PREWARM PRIMARY INDEX CACHE [ON CLUSTER cluster_name] [db.]table
Limpia la caché de metadatos del disco especificado.
SYSTEM CLEAR|DROP DISK METADATA CACHE
SYSTEM DROP DISK METADATA CACHE <disk_name>
Sincroniza el estado en memoria de la caché del sistema de archivos de ClickHouse con los archivos de caché realmente presentes en disco y devuelve el
SYSTEM SYNC FILESYSTEM CACHE
cache_name, la
path y el
size descargado de cada segmento de archivo en caché. Un nombre de caché opcional limita la operación a una sola caché.
SYSTEM SYNC FILESYSTEM CACHE ['<cache_name>']
SYSTEM CLEAR|DROP DISTRIBUTED CACHE
Elimina la caché distribuida. Use
SYSTEM CLEAR|DROP DISTRIBUTED CACHE está disponible solo en ClickHouse Cloud.
CONNECTIONS para eliminar únicamente las conexiones en caché a los servidores de la caché distribuida, o pase un identificador de servidor para actuar sobre un solo servidor.
SYSTEM DROP DISTRIBUTED CACHE [CONNECTIONS | 'server_id']
Las réplicas caídas de las tablas
SYSTEM DROP REPLICA
ReplicatedMergeTree pueden eliminarse con la siguiente sintaxis:
Las consultas eliminarán la ruta de la réplica
SYSTEM DROP REPLICA 'replica_name' FROM TABLE database.table;
SYSTEM DROP REPLICA 'replica_name' FROM DATABASE database;
SYSTEM DROP REPLICA 'replica_name';
SYSTEM DROP REPLICA 'replica_name' FROM ZKPATH '/path/to/table/in/zk';
ReplicatedMergeTree en ZooKeeper. Esto resulta útil cuando la réplica está inactiva y sus metadatos no pueden eliminarse de ZooKeeper mediante
DROP TABLE porque esa tabla ya no existe. Solo eliminará la réplica inactiva/obsoleta y no puede eliminar la réplica local; para eso, use
DROP TABLE.
DROP REPLICA no elimina ninguna tabla ni quita ningún dato o metadato del disco.
La primera elimina los metadatos de la réplica
'replica_name' de la tabla
database.table.
La segunda hace lo mismo para todas las tablas replicadas de la base de datos.
La tercera hace lo mismo para todas las tablas replicadas en el servidor local.
La cuarta es útil para eliminar los metadatos de una réplica inactiva cuando se eliminaron todas las demás réplicas de una tabla. Requiere que la ruta de la tabla se especifique explícitamente. Debe ser la misma ruta que se pasó como primer argumento del motor
ReplicatedMergeTree al crear la tabla.
Las réplicas inactivas de las bases de datos
SYSTEM DROP DATABASE REPLICA
Replicated pueden eliminarse con la siguiente sintaxis:
Similar a
SYSTEM DROP DATABASE REPLICA 'replica_name' [FROM SHARD 'shard_name'] FROM DATABASE database;
SYSTEM DROP DATABASE REPLICA 'replica_name' [FROM SHARD 'shard_name'];
SYSTEM DROP DATABASE REPLICA 'replica_name' [FROM SHARD 'shard_name'] FROM ZKPATH '/path/to/table/in/zk';
SYSTEM DROP REPLICA, pero elimina de ZooKeeper la ruta de la réplica de la base de datos
Replicated cuando no hay ninguna base de datos en la que ejecutar
DROP DATABASE. Tenga en cuenta que no elimina las réplicas de
ReplicatedMergeTree (por lo que también podría necesitar
SYSTEM DROP REPLICA). Los nombres del segmento y de la réplica son los que se especificaron en los argumentos del motor
Replicated al crear la base de datos. Además, estos nombres pueden obtenerse de las columnas
database_shard_name y
database_replica_name de
system.clusters. Si falta la cláusula
FROM SHARD,
replica_name debe ser un nombre de réplica completo con el formato
shard_name|replica_name.
Borra la caché de datos sin comprimir. La caché de datos sin comprimir se habilita o deshabilita mediante la configuración
SYSTEM CLEAR|DROP UNCOMPRESSED CACHE
use_uncompressed_cache a nivel de consulta/USER/perfil.
Su tamaño puede configurarse mediante la configuración
uncompressed_cache_size a nivel de servidor.
Borra la caché de expresiones compiladas. La caché de expresiones compiladas se activa o desactiva con la configuración
SYSTEM CLEAR|DROP CACHÉ DE EXPRESIONES COMPILADAS
compile_expressions de nivel de consulta/usuario/perfil.
Limpia la caché de condiciones de consulta.
SYSTEM CLEAR|DROP QUERY CONDITION CACHE
Borra la caché de encabezados de cifrado. Esta caché almacena los encabezados de cifrado leídos al inicio de los archivos cifrados y la utiliza la ruta de lectura experimental
SYSTEM CLEAR|DROP CACHE DE ENCABEZADOS DE CIFRADO
use_reader_executor para evitar volver a leerlos; su tamaño se configura mediante la opción del servidor
encryption_header_cache_size.
SYSTEM CLEAR|DROP QUERY CACHE
Borra la caché de consultas. Si se especifica una etiqueta, solo se eliminan las entradas de la caché de consultas con esa etiqueta.
SYSTEM CLEAR QUERY CACHE;
SYSTEM CLEAR QUERY CACHE TAG '<tag>'
Limpia la caché de los esquemas cargados desde
SYSTEM CLEAR|DROP FORMAT SCHEMA CACHE
format_schema_path.
Destinos admitidos:
- Protobuf: Elimina de la memoria las definiciones importadas de mensajes Protobuf.
- Files: Elimina los archivos de esquema en caché almacenados localmente en
format_schema_path, generados cuando
format_schema_sourcese establece en
query. Nota: Si no se especifica ningún destino, se limpian ambas cachés.
SYSTEM CLEAR|DROP FORMAT SCHEMA CACHE [FOR Protobuf/Files]
Vuelca los mensajes de registro almacenados en búfer en las tablas del sistema, p. ej., system.query_log. Resulta útil sobre todo para la depuración, ya que la mayoría de las tablas del sistema tienen un intervalo de vaciado predeterminado de 7.5 segundos. Esto también crea las tablas del sistema aunque la cola de mensajes esté vacía.
SYSTEM FLUSH LOGS
Si no desea volcarlo todo, puede volcar uno o varios logs individuales indicando su nombre o su tabla de destino:
SYSTEM FLUSH LOGS [ON CLUSTER cluster_name] [log_name|[database.table]] [, ...]
SYSTEM FLUSH LOGS query_log, system.query_views_log;
Recarga la configuración de ClickHouse. Se utiliza cuando la configuración está almacenada en ZooKeeper. Tenga en cuenta que
SYSTEM RELOAD CONFIG
SYSTEM RELOAD CONFIG no recarga la configuración de
USER almacenada en ZooKeeper; solo recarga la configuración de
USER almacenada en
users.xml. Para recargar toda la configuración de
USER, use
SYSTEM RELOAD USERS
SYSTEM RELOAD CONFIG [ON CLUSTER cluster_name]
Recarga todos los almacenamientos de acceso, incluidos: users.xml, el almacenamiento de acceso en disco local y el almacenamiento de acceso replicado (en ZooKeeper).
SYSTEM RELOAD USERS
SYSTEM RELOAD USERS [ON CLUSTER cluster_name]
Detiene ClickHouse de forma normal (como
SYSTEM SHUTDOWN
service clickhouse-server stop /
kill {$pid_clickhouse-server})
Interrumpe el proceso de ClickHouse (como
SYSTEM KILL
kill -9 {$ pid_clickhouse-server})
Gestiona los puntos de instrumentación mediante la funcionalidad XRay de LLVM, disponible cuando ClickHouse se compila con
SYSTEM INSTRUMENT
ENABLE_XRAY=1.
Esto permite depurar y generar perfiles en producción sin modificar el código fuente y con una sobrecarga mínima.
Cuando no se añade ningún punto de instrumentación, la penalización en el rendimiento es insignificante, ya que solo añade un salto adicional a una
dirección cercana en el prólogo y el epílogo de aquellas funciones que superan las 200 instrucciones.
Agrega un nuevo punto de instrumentación. Las funciones instrumentadas pueden inspeccionarse en la tabla del sistema
SYSTEM INSTRUMENT ADD
system.instrumentation. Se puede agregar más de un manejador a la misma función, y se ejecutarán en el mismo orden en que se añadió la instrumentación.
Las funciones que se van a instrumentar pueden obtenerse de la tabla del sistema
system.symbols.
Hay tres tipos diferentes de manejadores que se pueden agregar a las funciones:
Sintaxis
donde
SYSTEM INSTRUMENT ADD FUNCTION HANDLER [ARGUMENTS]
FUNCTION es cualquier función o subcadena de una función, como
QueryMetricLog::startQuery, y el manejador es uno de los siguientes
Imprime el texto proporcionado como argumento y la traza de pila, ya sea en
LOG
ENTRY o
EXIT de la función.
SYSTEM INSTRUMENT ADD 'QueryMetricLog::startQuery' LOG ENTRY 'this is a log printed at entry'
SYSTEM INSTRUMENT ADD 'QueryMetricLog::startQuery' LOG EXIT 'this is a log printed at exit'
Espera una cantidad fija de segundos, ya sea en
SLEEP
ENTRY o en
EXIT:
o para una cantidad aleatoria de segundos con distribución uniforme, indicando el mínimo y el máximo separados por un espacio en blanco:
SYSTEM INSTRUMENT ADD 'QueryMetricLog::startQuery' SLEEP ENTRY 0.5
SYSTEM INSTRUMENT ADD 'QueryMetricLog::startQuery' SLEEP ENTRY 0 1
Mide el tiempo empleado entre
PERFIL
ENTRY y
EXIT de una función.
El resultado del perfilado se almacena en
system.trace_log y puede convertirse
en Chrome Event Trace Format.
SYSTEM INSTRUMENT ADD 'QueryMetricLog::startQuery' PROFILE
Elimina un único punto de instrumentación con:
SYSTEM INSTRUMENT REMOVE
todos ellos con la palabra clave
SYSTEM INSTRUMENT REMOVE ID
ALL:
un conjunto de ID obtenido de una subconsulta:
SYSTEM INSTRUMENT REMOVE ALL
o todos los puntos de instrumentación que coincidan con un function_name determinado:
SYSTEM INSTRUMENT REMOVE (SELECT id FROM system.instrumentation WHERE handler = 'log')
La información sobre el punto de instrumentación puede recopilarse de la tabla del sistema
SYSTEM INSTRUMENT REMOVE 'QueryMetricLog::startQuery'
system.instrumentation.
ClickHouse puede gestionar tablas distribuidas. Cuando un usuario inserta datos en estas tablas, ClickHouse primero crea una cola con los datos que deben enviarse a los nodos del clúster y luego los envía de forma asíncrona. Puede gestionar el procesamiento de la cola con las consultas
Gestión de tablas distribuidas
STOP DISTRIBUTED SENDS, FLUSH DISTRIBUTED y
START DISTRIBUTED SENDS. También puede insertar datos distribuidos de forma síncrona con la configuración
distributed_foreground_insert.
Desactiva la distribución de datos en segundo plano al insertar datos en tablas distribuidas.
SYSTEM STOP DISTRIBUTED SENDS
SYSTEM STOP DISTRIBUTED SENDS [db.]<distributed_table_name> [ON CLUSTER cluster_name]
Si
prefer_localhost_replica está habilitado (de forma predeterminada), los datos se insertarán igualmente en el segmento local.
Fuerza a ClickHouse a enviar datos a los nodos del clúster de forma síncrona. Si algún nodo no está disponible, ClickHouse lanza una excepción y detiene la ejecución de la consulta. Puede volver a intentar la consulta hasta que se ejecute correctamente, lo que ocurrirá cuando todos los nodos vuelvan a estar en línea. También puede sobrescribir algunas configuraciones mediante la cláusula
SYSTEM FLUSH DISTRIBUTED
SETTINGS; esto puede ser útil para evitar ciertas limitaciones temporales, como
max_concurrent_queries_for_all_users o
max_memory_usage.
SYSTEM FLUSH DISTRIBUTED [db.]<distributed_table_name> [ON CLUSTER cluster_name] [SETTINGS ...]
Cada bloque pendiente se almacena en disco con la configuración de la consulta INSERT inicial, por eso a veces puede convenir sobrescribir esa configuración.
Activa la distribución de datos en segundo plano al insertar datos en tablas distribuidas.
SYSTEM START DISTRIBUTED SENDS
SYSTEM START DISTRIBUTED SENDS [db.]<distributed_table_name> [ON CLUSTER cluster_name]
Cierra el socket y finaliza de forma ordenada las conexiones existentes al servidor en el puerto y con el protocolo especificados. Sin embargo, si la configuración del protocolo correspondiente no se especificó en la configuración de clickhouse-server, este comando no tendrá efecto.
SYSTEM STOP LISTEN
SYSTEM STOP LISTEN [ON CLUSTER cluster_name] [QUERIES ALL | QUERIES DEFAULT | QUERIES CUSTOM | TCP | TCP WITH PROXY | TCP SECURE | HTTP | HTTPS | MYSQL | GRPC | POSTGRESQL | PROMETHEUS | CUSTOM 'protocol']
- Si se especifica el modificador
CUSTOM 'protocol', se detendrá el protocolo personalizado con el nombre indicado, definido en la sección de protocolos de la configuración del servidor.
- Si se especifica el modificador
QUERIES ALL [EXCEPT .. [,..]], se detendrán todos los protocolos, salvo los especificados en la cláusula
EXCEPT.
- Si se especifica el modificador
QUERIES DEFAULT [EXCEPT .. [,..]], se detendrán todos los protocolos predeterminados, salvo los especificados en la cláusula
EXCEPT.
- Si se especifica el modificador
QUERIES CUSTOM [EXCEPT .. [,..]], se detendrán todos los protocolos personalizados, salvo los especificados en la cláusula
EXCEPT.
Permite establecer nuevas conexiones en los protocolos especificados. Sin embargo, si el servidor del puerto y protocolo especificados no se detuvo mediante el comando SYSTEM STOP LISTEN, este comando no tendrá efecto.
SYSTEM START LISTEN
SYSTEM START LISTEN [ON CLUSTER cluster_name] [QUERIES ALL | QUERIES DEFAULT | QUERIES CUSTOM | TCP | TCP WITH PROXY | TCP SECURE | HTTP | HTTPS | MYSQL | GRPC | POSTGRESQL | PROMETHEUS | CUSTOM 'protocol']
ClickHouse puede gestionar los procesos en segundo plano de las tablas MergeTree.
Gestión de tablas MergeTree
Permite detener las fusiones en segundo plano de las tablas de la familia MergeTree:
SYSTEM STOP MERGES
SYSTEM STOP MERGES [ON CLUSTER cluster_name] [ON VOLUME <volume_name> | [db.]merge_tree_family_table_name]
La operación
DETACH / ATTACH sobre la tabla iniciará las fusiones en segundo plano de esa tabla, incluso si antes se habían detenido las fusiones para todas las tablas MergeTree.
Permite iniciar las fusiones en segundo plano para tablas de la familia MergeTree:
SYSTEM START MERGES
SYSTEM START MERGES [ON CLUSTER cluster_name] [ON VOLUME <volume_name> | [db.]merge_tree_family_table_name]
Permite detener la eliminación en segundo plano de datos antiguos según la expresión TTL en tablas de la familia MergeTree: Devuelve
SYSTEM STOP TTL MERGES
Ok. incluso si la tabla no existe o no tiene un motor MergeTree. Devuelve un error cuando la base de datos no existe:
SYSTEM STOP TTL MERGES [ON CLUSTER cluster_name] [[db.]merge_tree_family_table_name]
Permite iniciar la eliminación en segundo plano de datos antiguos según la expresión TTL en tablas de la familia MergeTree: Devuelve
SYSTEM START TTL MERGES
Ok. incluso si la tabla no existe. Devuelve un error cuando la base de datos no existe:
SYSTEM START TTL MERGES [ON CLUSTER cluster_name] [[db.]merge_tree_family_table_name]
Permite detener los movimientos de datos en segundo plano según la expresión TTL de la tabla con la cláusula TO VOLUME o TO DISK para las tablas de la familia MergeTree: Devuelve
SYSTEM STOP MOVES
Ok. incluso si la tabla no existe. Devuelve un error cuando la base de datos no existe:
SYSTEM STOP MOVES [ON CLUSTER cluster_name] [[db.]merge_tree_family_table_name]
Permite iniciar el movimiento de datos en segundo plano de acuerdo con la expresión TTL de la tabla con la cláusula TO VOLUME y TO DISK para las tablas de la familia MergeTree: Devuelve
SYSTEM START MOVES
Ok. incluso si la tabla no existe. Devuelve un error cuando la base de datos no existe:
SYSTEM START MOVES [ON CLUSTER cluster_name] [[db.]merge_tree_family_table_name]
Elimina una copia de seguridad congelada con el nombre especificado de todos los discos. Consulta más información sobre cómo descongelar partes individuales en ALTER TABLE table_name UNFREEZE WITH NAME
SYSTEM UNFREEZE
SYSTEM UNFREEZE WITH NAME <backup_name>
Espere hasta que se hayan cargado todas las partes de datos de una tabla que se cargan asincrónicamente (partes de datos obsoletas).
SYSTEM WAIT LOADING PARTS
SYSTEM WAIT LOADING PARTS [ON CLUSTER cluster_name] [db.]merge_tree_family_table_name
ClickHouse puede gestionar los procesos en segundo plano relacionados con la replicación en las tablas ReplicatedMergeTree.
Gestión de tablas ReplicatedMergeTree
Permite detener las recuperaciones en segundo plano de las partes insertadas para las tablas de la familia
SYSTEM STOP FETCHES
ReplicatedMergeTree:
Siempre devuelve
Ok., independientemente del motor de tabla e incluso si la tabla o la base de datos no existen.
SYSTEM STOP FETCHES [ON CLUSTER cluster_name] [[db.]replicated_merge_tree_family_table_name]
Permite iniciar las operaciones de recuperación en segundo plano de las partes insertadas para las tablas de la familia
SYSTEM START FETCHES
ReplicatedMergeTree:
Siempre devuelve
Ok., independientemente del motor de la tabla, incluso si la tabla o la base de datos no existen.
SYSTEM START FETCHES [ON CLUSTER cluster_name] [[db.]replicated_merge_tree_family_table_name]
Permite detener los envíos en segundo plano a otras réplicas del clúster de las nuevas partes insertadas en tablas de la familia
SYSTEM STOP REPLICATED SENDS
ReplicatedMergeTree:
SYSTEM STOP REPLICATED SENDS [ON CLUSTER cluster_name] [[db.]replicated_merge_tree_family_table_name]
Permite iniciar en segundo plano el envío a otras réplicas del clúster de las nuevas partes insertadas en tablas de la familia
SYSTEM START REPLICATED SENDS
ReplicatedMergeTree:
SYSTEM START REPLICATED SENDS [ON CLUSTER cluster_name] [[db.]replicated_merge_tree_family_table_name]
Permite detener las tareas en segundo plano de recuperación de las colas de replicación almacenadas en ZooKeeper para tablas de la familia
SYSTEM STOP REPLICATION QUEUES
ReplicatedMergeTree. Posibles tipos de tareas en segundo plano: merges, fetches, mutación y sentencias DDL con la cláusula ON CLUSTER:
SYSTEM STOP REPLICATION QUEUES [ON CLUSTER cluster_name] [[db.]replicated_merge_tree_family_table_name]
Permite iniciar tareas de recuperación en segundo plano desde las colas de replicación almacenadas en ZooKeeper para las tablas de la familia
SYSTEM START REPLICATION QUEUES
ReplicatedMergeTree. Posibles tipos de tareas en segundo plano: merges, recuperación, mutación, sentencias DDL con la cláusula ON CLUSTER:
SYSTEM START REPLICATION QUEUES [ON CLUSTER cluster_name] [[db.]replicated_merge_tree_family_table_name]
Detiene la carga de nuevas entradas del log de replicación en la cola de replicación de una tabla
SYSTEM STOP PULLING REPLICATION LOG
ReplicatedMergeTree.
SYSTEM STOP PULLING REPLICATION LOG [ON CLUSTER cluster_name] [[db.]replicated_merge_tree_family_table_name]
Anula
SYSTEM START PULLING REPLICATION LOG
SYSTEM STOP PULLING REPLICATION LOG.
SYSTEM START PULLING REPLICATION LOG [ON CLUSTER cluster_name] [[db.]replicated_merge_tree_family_table_name]
Espera hasta que una tabla
SYSTEM SYNC REPLICA
ReplicatedMergeTree se sincronice con otras réplicas de un clúster, pero no más de
receive_timeout segundos.
Después de ejecutar esta sentencia,
SYSTEM SYNC REPLICA [ON CLUSTER cluster_name] [db.]replicated_merge_tree_family_table_name [IF EXISTS] [STRICT | LIGHTWEIGHT [FROM 'srcReplica1'[, 'srcReplica2'[, ...]]] | PULL]
[db.]replicated_merge_tree_family_table_name recupera comandos del log replicado común y los incorpora a su propia cola de replicación; luego, la consulta espera hasta que la réplica procese todos los comandos recuperados. Se admiten los siguientes modificadores:
- Con
IF EXISTS(disponible desde la versión 25.6), la consulta no devolverá ningún error si la tabla no existe. Esto resulta útil al añadir una nueva réplica a un clúster, cuando ya forma parte de la configuración del clúster pero aún está en proceso de crear y sincronizar la tabla.
- Si se especificó un modificador
STRICT, la consulta espera a que la cola de replicación quede vacía. Es posible que la versión
STRICTnunca llegue a completarse si siguen apareciendo nuevas entradas en la cola de replicación.
- Si se especificó un modificador
LIGHTWEIGHT, la consulta espera únicamente a que se procesen las entradas
GET_PART,
ATTACH_PART,
DROP_RANGE,
REPLACE_RANGEy
DROP_PART. Además, el modificador LIGHTWEIGHT admite una cláusula opcional FROM ‘srcReplicas’, donde ‘srcReplicas’ es una lista de nombres de réplicas de origen separada por comas. Esta extensión permite una sincronización más específica al centrarse solo en las tareas de replicación procedentes de las réplicas de origen indicadas.
- Si se especificó un modificador
PULL, la consulta extrae nuevas entradas de la cola de replicación desde ZooKeeper, pero no espera a que se procese nada.
Espera hasta que la base de datos replicada especificada aplique todos los cambios de esquema de la cola de DDL de esa base de datos. Sintaxis
SYNC DATABASE REPLICA
SYSTEM SYNC DATABASE REPLICA replicated_database_name;
Permite reinicializar el estado de la sesión de ZooKeeper para la tabla
SYSTEM RESTART REPLICA
ReplicatedMergeTree; compara el estado actual con ZooKeeper como fuente de referencia y añade tareas a la cola de ZooKeeper si es necesario.
La inicialización de la cola de replicación a partir de los datos de ZooKeeper se realiza del mismo modo que con la sentencia
ATTACH TABLE. Durante un breve período, la tabla no estará disponible para ninguna operación.
SYSTEM RESTART REPLICA [ON CLUSTER cluster_name] [db.]replicated_merge_tree_family_table_name
Restaura una réplica si [posiblemente] los datos están presentes, pero se han perdido los metadatos de ZooKeeper. Funciona solo en tablas
SYSTEM RESTORE REPLICA
ReplicatedMergeTree en modo de solo lectura.
La consulta puede ejecutarse después de:
- La pérdida de la raíz
/de ZooKeeper.
- La pérdida de la ruta de réplicas
/replicas.
- La pérdida de la ruta de una réplica individual
/replicas/replica_name/.
Las partes en todos los estados se mueven a la carpeta
detached/. Las partes activas antes de la pérdida de datos (committed) se adjuntan.
Restaura una réplica si es posible que los datos sigan presentes, pero se han perdido los metadatos de ZooKeeper. Sintaxis
SYSTEM RESTORE DATABASE REPLICA
Ejemplo
SYSTEM RESTORE DATABASE REPLICA repl_db [ON CLUSTER cluster]
Sintaxis
CREATE DATABASE repl_db
ENGINE=Replicated("/clickhouse/repl_db", shard1, replica1);
CREATE TABLE repl_db.test_table (n UInt32)
ENGINE = ReplicatedMergeTree
ORDER BY n PARTITION BY n % 10;
-- zookeeper_delete_path("/clickhouse/repl_db", recursive=True) <- pérdida de raíz.
SYSTEM RESTORE DATABASE REPLICA repl_db;
Sintaxis alternativa:
SYSTEM RESTORE REPLICA [db.]replicated_merge_tree_family_table_name [ON CLUSTER cluster_name]
Ejemplo Creación de una tabla en varios servidores. Si se pierden los metadatos de la réplica en ZooKeeper, la tabla quedará adjunta en modo de solo lectura porque faltan los metadatos. La última consulta debe ejecutarse en cada réplica.
SYSTEM RESTORE REPLICA [ON CLUSTER cluster_name] [db.]replicated_merge_tree_family_table_name
Otra forma:
CREATE TABLE test(n UInt32)
ENGINE = ReplicatedMergeTree('/clickhouse/tables/test/', '{replica}')
ORDER BY n PARTITION BY n % 10;
INSERT INTO test SELECT * FROM numbers(1000);
-- zookeeper_delete_path("/clickhouse/tables/test", recursive=True) <- pérdida de raíz.
SYSTEM RESTART REPLICA test;
SYSTEM RESTORE REPLICA test;
SYSTEM RESTORE REPLICA test ON CLUSTER cluster;
Permite reinicializar el estado de las sesiones de ZooKeeper para todas las tablas
SYSTEM RESTART REPLICAS
ReplicatedMergeTree; compara el estado actual con ZooKeeper como fuente de verdad y añade tareas a la cola de ZooKeeper si es necesario
Permite vaciar la caché del sistema de archivos.
SYSTEM CLEAR|DROP FILESYSTEM CACHE
SYSTEM CLEAR FILESYSTEM CACHE [ON CLUSTER cluster_name]
SYSTEM SYNC FILE CACHE
Realizará la llamada al sistema sync.
Es demasiado costoso y puede prestarse a un uso indebido.
SYSTEM SYNC FILE CACHE [ON CLUSTER cluster_name]
Carga las claves primarias de la tabla indicada o de todas las tablas.
SYSTEM LOAD PRIMARY KEY
SYSTEM LOAD PRIMARY KEY [db.]name
SYSTEM LOAD PRIMARY KEY
Descargue las claves primarias de la tabla especificada o de todas las tablas.
SYSTEM UNLOAD PRIMARY KEY
SYSTEM UNLOAD PRIMARY KEY [db.]name
SYSTEM UNLOAD PRIMARY KEY
Comandos para controlar las tareas en segundo plano que realizan las vistas materializadas actualizables Supervise
Gestión de vistas materializadas actualizables
system.view_refreshes mientras las utiliza.
Deshabilita la actualización periódica de la vista indicada o de todas las vistas actualizables. Si hay una actualización en curso, también la cancela. Si la vista está en una base de datos Replicated o Shared,
SYSTEM STOP [REPLICATED] VIEW, STOP VIEWS
STOP VIEW solo afecta a la réplica actual, mientras que
STOP REPLICATED VIEW afecta a todas las réplicas.
El estado de detención no persiste tras reiniciar el servidor. Después de un reinicio, las vistas reanudarán sus programas de actualización configurados. En las bases de datos Replicated o Shared,
SYSTEM STOP VIEW solo afecta a la réplica actual. Usa
SYSTEM STOP REPLICATED VIEW para detener las actualizaciones en todas las réplicas.
SYSTEM STOP VIEW [db.]name
SYSTEM STOP VIEWS
Habilita la actualización periódica de la vista indicada o de todas las vistas actualizables. No se activa ninguna actualización inmediata. Si la vista está en una base de datos Replicated o Shared,
SYSTEM START [REPLICATED] VIEW, START VIEWS
START VIEW revierte el efecto de
STOP VIEW y
START REPLICATED VIEW revierte el efecto de
STOP REPLICATED VIEW.
START VIEW también revierte el efecto de
PAUSE VIEW.
SYSTEM START VIEW [db.]name
SYSTEM START VIEWS
Deshabilita la actualización periódica de la vista especificada o de todas las vistas actualizables. A diferencia de
SYSTEM PAUSE VIEW, PAUSE VIEWS
SYSTEM STOP VIEW,
SYSTEM PAUSE VIEW no interrumpe una actualización que ya esté en curso: deja que la actualización en ejecución termine y solo impide las actualizaciones posteriores.
Para revertirlo, use
SYSTEM START VIEW o
SYSTEM START VIEWS.
El estado de pausa no se mantiene entre reinicios del servidor. Después de reiniciar, las vistas reanudarán la programación de actualización configurada. En bases de datos Replicated o Shared,
SYSTEM PAUSE VIEW solo afecta a la réplica actual.
SYSTEM PAUSE VIEW [db.]name
SYSTEM PAUSE VIEWS
Activa una actualización inmediata, fuera de programación, de la vista indicada.
SYSTEM REFRESH VIEW
SYSTEM REFRESH VIEW [db.]name
Espera a que finalice la actualización en curso. Si no hay ninguna actualización en curso, devuelve el resultado inmediatamente. Si el último intento de actualización falló, devuelve un error. Se puede usar justo después de crear una nueva vista materializada actualizable (sin la palabra clave EMPTY) para esperar a que finalice la actualización inicial. Si la vista está en una base de datos Replicated o Shared y la actualización se está ejecutando en otra réplica, espera a que finalice esa actualización.
SYSTEM WAIT VIEW
SYSTEM WAIT VIEW [db.]name
Si hay una actualización en curso de la vista especificada en la réplica actual, se interrumpe y se cancela. En caso contrario, no hace nada.
SYSTEM CANCEL VIEW
SYSTEM CANCEL VIEW [db.]name
Espera hasta que el archivo especificado haya sido procesado o haya fallado de forma permanente en la tabla S3Queue o AzureQueue indicada. Devuelve inmediatamente si el archivo ya se había procesado. Genera un error si el archivo ha fallado de forma permanente (se agotaron todos los reintentos).
SYSTEM FLUSH OBJECT STORAGE QUEUE
SYSTEM FLUSH OBJECT STORAGE QUEUE [db.]table_name PATH 'path'