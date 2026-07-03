SHOW CREATE (TABLE|DATABASE|USER) oculta los secretos, a menos que estén activadas las siguientes opciones de SETTING: display_secrets_in_show_and_select (SETTING del servidor)

(SETTING del servidor) format_display_secrets_in_show_and_select (SETTING de formato) Además, el usuario debe tener el privilegio displaySecretsInShowAndSelect

​ SHOW CREATE TABLE | DICTIONARY | VIEW | DATABASE

Estas sentencias devuelven una única columna de tipo String, que contiene la consulta CREATE utilizada para crear el objeto especificado.

Syntax SHOW [CREATE] TABLE | TEMPORARY TABLE | DICTIONARY | VIEW | DATABASE [db.] table |view [INTO OUTFILE filename] [FORMAT format]

Si usa esta instrucción para obtener la consulta CREATE de las tablas del sistema, obtendrá una consulta ficticia que solo declara la estructura de la tabla, pero no puede usarse para crearla.

​ SHOW DATABASES

Esta sentencia muestra una lista de todas las bases de datos.

Syntax SHOW DATABASES [[NOT] LIKE | ILIKE '<pattern>' ] [LIMIT <N>] [INTO OUTFILE filename] [FORMAT format]

Es equivalente a la consulta:

SELECT name FROM system . databases [WHERE name [NOT] LIKE | ILIKE '<pattern>' ] [LIMIT <N>] [INTO OUTFILE filename] [FORMAT format]

En este ejemplo usamos SHOW para obtener los nombres de las bases de datos que contienen la secuencia de caracteres ‘de’ en sus nombres:

Query SHOW DATABASES LIKE '%de%'

Response ┌─name────┐ │ default │ └─────────┘

También podemos hacerlo sin distinguir entre mayúsculas y minúsculas:

Query SHOW DATABASES ILIKE '%DE%'

Response ┌─name────┐ │ default │ └─────────┘

O bien obtén los nombres de las bases de datos que no contengan ‘de’:

Query SHOW DATABASES NOT LIKE '%de%'

Response ┌─name───────────────────────────┐ │ _temporary_and_external_tables │ │ system │ │ test │ │ tutorial │ └────────────────────────────────┘

Por último, podemos obtener los nombres de las dos primeras bases de datos únicamente:

Query SHOW DATABASES LIMIT 2

Response ┌─name───────────────────────────┐ │ _temporary_and_external_tables │ │ default │ └────────────────────────────────┘

​ Véase también

​ SHOW TABLES

La sentencia SHOW TABLES muestra una lista de tablas.

Syntax SHOW [FULL] [TEMPORARY] TABLES [{FROM | IN} <db>] [[NOT] LIKE | ILIKE '<pattern>' ] [LIMIT <N>] [INTO OUTFILE <filename>] [FORMAT <format>]

Si no se especifica la cláusula FROM , la consulta devuelve una lista de tablas de la base de datos actual.

Esta sentencia es idéntica a la siguiente consulta:

SELECT name FROM system . tables [WHERE name [NOT] LIKE | ILIKE '<pattern>' ] [LIMIT <N>] [INTO OUTFILE <filename>] [FORMAT <format>]

En este ejemplo, usamos la sentencia SHOW TABLES para encontrar todas las tablas que contienen ‘user’ en su nombre:

Query SHOW TABLES FROM system LIKE '%user%'

Response ┌─name─────────────┐ │ user_directories │ │ users │ └──────────────────┘

También podemos hacerlo sin distinguir mayúsculas de minúsculas:

Query SHOW TABLES FROM system ILIKE '%USER%'

Response ┌─name─────────────┐ │ user_directories │ │ users │ └──────────────────┘

O bien, para encontrar tablas cuyos nombres no contienen la letra ‘s’:

Query SHOW TABLES FROM system NOT LIKE '%s%'

Response ┌─name─────────┐ │ metric_log │ │ metric_log_0 │ │ metric_log_1 │ └──────────────┘

Por último, podemos obtener los nombres de las dos primeras tablas:

Query SHOW TABLES FROM system LIMIT 2

Response ┌─name───────────────────────────┐ │ aggregate_function_combinators │ │ asynchronous_metric_log │ └────────────────────────────────┘

​ Véase también

​ SHOW COLUMNS

La sentencia SHOW COLUMNS muestra una lista de columnas.

Syntax SHOW [EXTENDED] [FULL] COLUMNS { FROM | IN } < table > [{FROM | IN} <db>] [{[NOT] { LIKE | ILIKE} '<pattern>' | WHERE < expr > }] [LIMIT <N>] [ INTO OUTFILE < filename > ] [FORMAT <format>]

El nombre de la base de datos y de la tabla puede especificarse en forma abreviada como <db>.<table> , lo que significa que FROM tab FROM db y FROM db.tab son equivalentes. Si no se especifica ninguna base de datos, la consulta devuelve la lista de columnas de la base de datos actual.

También hay dos palabras clave opcionales: EXTENDED y FULL . La palabra clave EXTENDED actualmente no tiene ningún efecto y existe por compatibilidad con MySQL. La palabra clave FULL hace que la salida incluya las columnas collation , comment y privilege .

La instrucción SHOW COLUMNS genera una tabla de resultados con la siguiente estructura:

Columna Descripción Tipo field El nombre de la columna String type El tipo de dato de la columna. Si la consulta se realizó a través del MySQL wire protocol, se muestra el nombre de tipo equivalente en MySQL. String null YES si el tipo de dato de la columna es Nullable, NO en caso contrario String key PRI si la columna forma parte de la clave primaria, SOR si la columna forma parte de la clave de ordenación; vacío en caso contrario String default Expresión predeterminada de la columna si es de tipo ALIAS , DEFAULT o MATERIALIZED ; en caso contrario, NULL . Nullable(String) extra Información adicional, actualmente sin usar String collation (solo si se especificó la palabra clave FULL ) Intercalación de la columna, siempre NULL porque ClickHouse no tiene intercalaciones por columna Nullable(String) comment (solo si se especificó la palabra clave FULL ) Comentario de la columna String privilege (solo si se especificó la palabra clave FULL ) El privilegio que tiene en esta columna, actualmente no disponible String

En este ejemplo usaremos la instrucción SHOW COLUMNS para obtener información sobre todas las columnas de la tabla ‘orders’, a partir de ‘delivery_’:

Query SHOW COLUMNS FROM 'orders' LIKE 'delivery_%'

Response ┌─field───────────┬─type─────┬─null─┬─key─────┬─default─┬─extra─┐ │ delivery_date │ DateTime │ 0 │ PRI SOR │ ᴺᵁᴸᴸ │ │ │ delivery_status │ Bool │ 0 │ │ ᴺᵁᴸᴸ │ │ └─────────────────┴──────────┴──────┴─────────┴─────────┴───────┘

​ Véase también

​ SHOW DICTIONARIES

SHOW DICTIONARIES muestra una lista de La sentenciamuestra una lista de Diccionarios

Syntax SHOW DICTIONARIES [FROM <db>] [LIKE '<pattern>'] [LIMIT <N>] [INTO OUTFILE <filename>] [FORMAT <format>]

Si no se especifica la cláusula FROM , la consulta devuelve la lista de diccionarios de la base de datos actual.

Puede obtener los mismos resultados que con la consulta SHOW DICTIONARIES de la siguiente manera:

SELECT name FROM system . dictionaries WHERE database = < db > [AND name LIKE <pattern>] [LIMIT <N>] [INTO OUTFILE <filename>] [FORMAT <format>]

La siguiente consulta selecciona las dos primeras filas de la lista de tablas de la base de datos system cuyos nombres contienen reg .

Query SHOW DICTIONARIES FROM db LIKE '%reg%' LIMIT 2

Response ┌─name─────────┐ │ regions │ │ region_names │ └──────────────┘

​ SHOW INDEX

Muestra una lista de índices primarios y de omisión de datos de una tabla.

Esta sentencia existe principalmente por compatibilidad con MySQL. Las tablas del sistema system.tables (para las claves primarias) y system.data_skipping_indices (para los índices de omisión de datos) proporcionan información equivalente, pero de una manera más propia de ClickHouse.

Syntax SHOW [EXTENDED] { INDEX | INDEXES | INDICES | KEYS } { FROM | IN } < table > [{FROM | IN} <db>] [WHERE <expr>] [INTO OUTFILE <filename>] [FORMAT <format>]

El nombre de la base de datos y de la tabla puede especificarse de forma abreviada como <db>.<table> ; es decir, FROM tab FROM db y FROM db.tab son equivalentes. Si no se especifica ninguna base de datos, la consulta usa la base de datos actual.

La palabra clave opcional EXTENDED actualmente no tiene ningún efecto y existe por compatibilidad con MySQL.

La instrucción produce una tabla de resultados con la siguiente estructura:

Columna Descripción Tipo table El nombre de la tabla. String non_unique Siempre 1 , ya que ClickHouse no admite restricciones de unicidad. UInt8 key_name El nombre del índice; PRIMARY si el índice es un índice de clave primaria. String seq_in_index Para un índice de clave primaria, la posición de la columna a partir de 1 . Para un índice de omisión de datos: siempre 1 . UInt8 column_name Para un índice de clave primaria, el nombre de la columna. Para un índice de omisión de datos: '' (cadena vacía); consulte el campo “expression”. String collation El orden de la columna en el índice: A si es ascendente, D si es descendente, NULL si no está ordenada. Nullable(String) cardinality Una estimación de la cardinalidad del índice (número de valores únicos en el índice). Actualmente siempre es 0. UInt64 sub_part Siempre NULL porque ClickHouse no admite prefijos de índice como MySQL. Nullable(String) packed Siempre NULL porque ClickHouse no admite índices packed (como MySQL). Nullable(String) null Actualmente no se utiliza index_type El tipo de índice, p. ej., PRIMARY , MINMAX , BLOOM_FILTER , etc. String comment Información adicional sobre el índice; actualmente siempre '' (cadena vacía). String index_comment '' (cadena vacía) porque los índices de ClickHouse no pueden tener un campo COMMENT (como en MySQL). String visible Si el índice es visible para el optimizador, siempre YES . String expression Para un índice de omisión de datos, la expresión del índice. Para un índice de clave primaria: '' (cadena vacía). String

En este ejemplo, usamos la sentencia SHOW INDEX para obtener información sobre todos los índices de la tabla ‘tbl’

Query SHOW INDEX FROM 'tbl'

Response ┌─table─┬─non_unique─┬─key_name─┬─seq_in_index─┬─column_name─┬─collation─┬─cardinality─┬─sub_part─┬─packed─┬─null─┬─index_type───┬─comment─┬─index_comment─┬─visible─┬─expression─┐ │ tbl │ 1 │ blf_idx │ 1 │ 1 │ ᴺᵁᴸᴸ │ 0 │ ᴺᵁᴸᴸ │ ᴺᵁᴸᴸ │ ᴺᵁᴸᴸ │ BLOOM_FILTER │ │ │ YES │ d, b │ │ tbl │ 1 │ mm1_idx │ 1 │ 1 │ ᴺᵁᴸᴸ │ 0 │ ᴺᵁᴸᴸ │ ᴺᵁᴸᴸ │ ᴺᵁᴸᴸ │ MINMAX │ │ │ YES │ a, c, d │ │ tbl │ 1 │ mm2_idx │ 1 │ 1 │ ᴺᵁᴸᴸ │ 0 │ ᴺᵁᴸᴸ │ ᴺᵁᴸᴸ │ ᴺᵁᴸᴸ │ MINMAX │ │ │ YES │ c, d, e │ │ tbl │ 1 │ PRIMARY │ 1 │ c │ A │ 0 │ ᴺᵁᴸᴸ │ ᴺᵁᴸᴸ │ ᴺᵁᴸᴸ │ PRIMARY │ │ │ YES │ │ │ tbl │ 1 │ PRIMARY │ 2 │ a │ A │ 0 │ ᴺᵁᴸᴸ │ ᴺᵁᴸᴸ │ ᴺᵁᴸᴸ │ PRIMARY │ │ │ YES │ │ │ tbl │ 1 │ set_idx │ 1 │ 1 │ ᴺᵁᴸᴸ │ 0 │ ᴺᵁᴸᴸ │ ᴺᵁᴸᴸ │ ᴺᵁᴸᴸ │ SET │ │ │ YES │ e │ └───────┴────────────┴──────────┴──────────────┴─────────────┴───────────┴─────────────┴──────────┴────────┴──────┴──────────────┴─────────┴───────────────┴─────────┴────────────┘

​ Véase también

​ SHOW PROCESSLIST

SHOW PROCESSLIST . Muestra el contenido de la tabla system.processes , que contiene una lista de las consultas que se están procesando en ese momento, excluidas las consultas

Syntax SHOW PROCESSLIST [INTO OUTFILE filename] [FORMAT format]

La consulta SELECT * FROM system.processes devuelve datos sobre todas las consultas en curso.

Ejecute en la terminal: $ watch -n1 "clickhouse-client --query='SHOW PROCESSLIST'"

​ SHOW GRANTS

La sentencia SHOW GRANTS muestra los privilegios de un usuario.

Syntax SHOW GRANTS [FOR user1 [, user2 ...]] [WITH IMPLICIT] [FINAL]

Si no se especifica el usuario, la consulta devuelve los privilegios del usuario actual.

El modificador WITH IMPLICIT permite mostrar los privilegios implícitos (p. ej., GRANT SELECT ON system.one )

El modificador FINAL combina todos los privilegios del usuario y los de sus roles concedidos (con herencia)

​ SHOW CREATE USER

SHOW CREATE USER muestra los parámetros que se utilizaron al La sentenciamuestra los parámetros que se utilizaron al crear un usuario

Syntax SHOW CREATE USER [name1 [, name2 ...] | CURRENT_USER]

​ SHOW CREATE ROLE

SHOW CREATE ROLE muestra los parámetros que se utilizaron al La sentenciamuestra los parámetros que se utilizaron al crear el rol

Syntax SHOW CREATE ROLE name1 [, name2 ...]

​ SHOW CREATE ROW POLICY

SHOW CREATE ROW POLICY muestra los parámetros utilizados en la La sentenciamuestra los parámetros utilizados en la creación de la ROW POLICY

Syntax SHOW CREATE [ROW] POLICY name ON [database1.]table1 [, [database2.]table2 ...]

​ SHOW CREATE QUOTA

SHOW CREATE QUOTA muestra los parámetros utilizados en la La sentenciamuestra los parámetros utilizados en la creación de cuotas

Syntax SHOW CREATE QUOTA [name1 [, name2 ...] | CURRENT]

​ SHOW CREATE SETTINGS PROFILE

SHOW CREATE SETTINGS PROFILE muestra los parámetros utilizados al La sentenciamuestra los parámetros utilizados al crear el perfil de configuración

Syntax SHOW CREATE [SETTINGS] PROFILE name1 [, name2 ...]

​ SHOW USERS

SHOW USERS devuelve una lista de nombres de La sentenciadevuelve una lista de nombres de cuentas de usuario . Para ver los parámetros de las cuentas de usuario, consulte la tabla del sistema system.users

Syntax SHOW USERS

​ SHOW ROLES

SHOW ROLES devuelve una lista de system.role_grants . La sentenciadevuelve una lista de roles . Para consultar otros parámetros, consulte las tablas del sistema system.roles

Syntax SHOW [CURRENT|ENABLED] ROLES

​ SHOW PROFILES

SHOW PROFILES devuelve una lista de La sentenciadevuelve una lista de perfiles de configuración . Para ver los parámetros de las cuentas de usuario, consulte la tabla del sistema settings_profiles

Syntax SHOW [SETTINGS] PROFILES

​ SHOW POLICIES

SHOW POLICIES devuelve una lista de La sentenciadevuelve una lista de políticas de fila para la tabla especificada. Para ver los parámetros de las cuentas de usuario, consulte la tabla del sistema system.row_policies

Syntax SHOW [ROW] POLICIES [ON [db.] table ]

​ SHOW QUOTAS

SHOW QUOTAS devuelve una lista de La instruccióndevuelve una lista de cuotas . Para consultar los parámetros de las cuotas, vea la tabla del sistema system.quotas

Syntax SHOW QUOTAS

​ SHOW QUOTA

SHOW QUOTA devuelve el system.quota_usage . La sentenciadevuelve el consumo de cuota para todos los usuarios o para el usuario actual. Para ver otros parámetros, consulte las tablas del sistema system.quotas_usage

Syntax SHOW [CURRENT] QUOTA

​ SHOW ACCESS

SHOW ACCESS muestra todos los roles, La sentenciamuestra todos los usuarios perfiles , etc., y todos sus privilegios

Syntax SHOW ACCESS

SHOW CLUSTER(S) devuelve una lista de clústeres. Todos los clústeres disponibles se muestran en la tabla La sentenciadevuelve una lista de clústeres. Todos los clústeres disponibles se muestran en la tabla system.clusters

La consulta SHOW CLUSTER name muestra cluster , shard_num , replica_num , host_name , host_address y port de la tabla system.clusters para el nombre de clúster especificado.

Syntax SHOW CLUSTER '<name>' SHOW CLUSTERS [[NOT] LIKE |ILIKE '<pattern>' ] [LIMIT <N>]

Query SHOW CLUSTERS;

Response ┌─cluster──────────────────────────────────────┐ │ test_cluster_two_shards │ │ test_cluster_two_shards_internal_replication │ │ test_cluster_two_shards_localhost │ │ test_shard_localhost │ │ test_shard_localhost_secure │ │ test_unavailable_shard │ └──────────────────────────────────────────────┘

Query SHOW CLUSTERS LIKE 'test%' LIMIT 1 ;

Response ┌─cluster─────────────────┐ │ test_cluster_two_shards │ └─────────────────────────┘

Query SHOW CLUSTER 'test_shard_localhost' FORMAT Vertical;

Response Row 1: ────── cluster: test_shard_localhost shard_num: 1 replica_num: 1 host_name: localhost host_address: 127.0.0.1 port: 9000

​ SHOW SETTINGS

SHOW SETTINGS devuelve una lista de los ajustes del sistema y sus valores. Selecciona datos de la tabla La sentenciadevuelve una lista de los ajustes del sistema y sus valores. Selecciona datos de la tabla system.settings

Syntax SHOW [CHANGED] SETTINGS LIKE |ILIKE < name >

LIKE|ILIKE permiten especificar un patrón de coincidencia para el nombre del SETTING. Puede contener comodines como % o _ . La cláusula LIKE es sensible a mayúsculas y minúsculas; ILIKE , no.

Cuando se usa la cláusula CHANGED , la consulta devuelve solo los SETTING modificados con respecto a sus valores predeterminados.

Consulta con la cláusula LIKE :

Query SHOW SETTINGS LIKE 'send_timeout' ;

Response ┌─name─────────┬─type────┬─value─┐ │ send_timeout │ Seconds │ 300 │ └──────────────┴─────────┴───────┘

Consulta con la cláusula ILIKE :

Query SHOW SETTINGS ILIKE '%CONNECT_timeout%'

Response ┌─name────────────────────────────────────┬─type─────────┬─value─┐ │ connect_timeout │ Seconds │ 10 │ │ connect_timeout_with_failover_ms │ Milliseconds │ 50 │ │ connect_timeout_with_failover_secure_ms │ Milliseconds │ 100 │ └─────────────────────────────────────────┴──────────────┴───────┘

Consulta con la cláusula CHANGED :

Query SHOW CHANGED SETTINGS ILIKE '%MEMORY%'

Response ┌─name─────────────┬─type───┬─value───────┐ │ max_memory_usage │ UInt64 │ 10000000000 │ └──────────────────┴────────┴─────────────┘

​ SHOW SETTING

La sentencia SHOW SETTING devuelve el valor del SETTING correspondiente al nombre de SETTING especificado.

Syntax SHOW SETTING < name >

​ Véase también

​ SHOW FILESYSTEM CACHES

Query SHOW FILESYSTEM CACHES

Response ┌─Caches────┐ │ s3_cache │ └───────────┘

​ Véase también

la tabla system.settings

​ SHOW ENGINES

SHOW ENGINES muestra el contenido de la tabla La sentenciamuestra el contenido de la tabla system.table_engines , que contiene la descripción de los motores de tabla admitidos por el servidor y la información sobre las funcionalidades que admiten.

Syntax SHOW ENGINES [INTO OUTFILE filename] [FORMAT format]

​ Véase también

​ SHOW FUNCTIONS

SHOW FUNCTIONS muestra el contenido de la tabla La sentenciamuestra el contenido de la tabla system.functions

Syntax SHOW FUNCTIONS [LIKE | ILIKE '<pattern>']

Si se especifica cualquiera de las cláusulas LIKE o ILIKE , la consulta devuelve una lista de funciones del sistema cuyos nombres coinciden con el <pattern> indicado.

​ Véase también

​ SHOW MERGES

SHOW MERGES devuelve una lista de fusiones. Todas las fusiones se muestran en la tabla La sentenciadevuelve una lista de fusiones. Todas las fusiones se muestran en la tabla system.merges

Columna Descripción table Nombre de la tabla. database Nombre de la base de datos en la que se encuentra la tabla. estimate_complete Tiempo estimado para completarse (en segundos). elapsed Tiempo transcurrido (en segundos) desde que comenzó la fusión. progress Porcentaje de trabajo completado (del 0 al 100 %). is_mutation 1 si este proceso es una mutación de parte. size_compressed Tamaño total de los datos comprimidos de las partes fusionadas. memory_usage Consumo de memoria del proceso de fusión.

Syntax SHOW MERGES [[NOT] LIKE |ILIKE '<table_name_pattern>' ] [LIMIT <N>]

Query SHOW MERGES;

Response ┌─table──────┬─database─┬─estimate_complete─┬─elapsed─┬─progress─┬─is_mutation─┬─size_compressed─┬─memory_usage─┐ │ your_table │ default │ 0.14 │ 0.36 │ 73.01 │ 0 │ 5.40 MiB │ 10.25 MiB │ └────────────┴──────────┴───────────────────┴─────────┴──────────┴─────────────┴─────────────────┴──────────────┘

Query SHOW MERGES LIKE 'your_t%' LIMIT 1 ;

Response ┌─table──────┬─database─┬─estimate_complete─┬─elapsed─┬─progress─┬─is_mutation─┬─size_compressed─┬─memory_usage─┐ │ your_table │ default │ 0.14 │ 0.36 │ 73.01 │ 0 │ 5.40 MiB │ 10.25 MiB │ └────────────┴──────────┴───────────────────┴─────────┴──────────┴─────────────┴─────────────────┴──────────────┘

​ SHOW CREATE MASKING POLICY

SHOW CREATE MASKING POLICY muestra los parámetros utilizados al La sentenciamuestra los parámetros utilizados al crear la política de enmascaramiento