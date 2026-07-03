SHOW CREATE (TABLE|DATABASE|USER) oculta los secretos, a menos que estén activadas las siguientes opciones de SETTING:
display_secrets_in_show_and_select(SETTING del servidor)
format_display_secrets_in_show_and_select(SETTING de formato)
displaySecretsInShowAndSelect.
Estas sentencias devuelven una única columna de tipo String, que contiene la consulta
SHOW CREATE TABLE | DICTIONARY | VIEW | DATABASE
CREATE utilizada para crear el objeto especificado.
Syntax
SHOW [CREATE] TABLE | TEMPORARY TABLE | DICTIONARY | VIEW | DATABASE [db.]table|view [INTO OUTFILE filename] [FORMAT format]
Si usa esta instrucción para obtener la consulta
CREATE de las tablas del sistema,
obtendrá una consulta ficticia que solo declara la estructura de la tabla,
pero no puede usarse para crearla.
Esta sentencia muestra una lista de todas las bases de datos.
SHOW DATABASES
Es equivalente a la consulta:
Syntax
SHOW DATABASES [[NOT] LIKE | ILIKE '<pattern>'] [LIMIT <N>] [INTO OUTFILE filename] [FORMAT format]
En este ejemplo usamos
SELECT name FROM system.databases [WHERE name [NOT] LIKE | ILIKE '<pattern>'] [LIMIT <N>] [INTO OUTFILE filename] [FORMAT format]
SHOW para obtener los nombres de las bases de datos que contienen la secuencia de caracteres ‘de’ en sus nombres:
Query
SHOW DATABASES LIKE '%de%'
También podemos hacerlo sin distinguir entre mayúsculas y minúsculas:
Response
┌─name────┐
│ default │
└─────────┘
Query
SHOW DATABASES ILIKE '%DE%'
O bien obtén los nombres de las bases de datos que no contengan ‘de’:
Response
┌─name────┐
│ default │
└─────────┘
Query
SHOW DATABASES NOT LIKE '%de%'
Por último, podemos obtener los nombres de las dos primeras bases de datos únicamente:
Response
┌─name───────────────────────────┐
│ _temporary_and_external_tables │
│ system │
│ test │
│ tutorial │
└────────────────────────────────┘
Query
SHOW DATABASES LIMIT 2
Response
┌─name───────────────────────────┐
│ _temporary_and_external_tables │
│ default │
└────────────────────────────────┘
La sentencia
SHOW TABLES
SHOW TABLES muestra una lista de tablas.
Si no se especifica la cláusula
Syntax
SHOW [FULL] [TEMPORARY] TABLES [{FROM | IN} <db>] [[NOT] LIKE | ILIKE '<pattern>'] [LIMIT <N>] [INTO OUTFILE <filename>] [FORMAT <format>]
FROM, la consulta devuelve una lista de tablas de la base de datos actual.
Esta sentencia es idéntica a la siguiente consulta:
En este ejemplo, usamos la sentencia
SELECT name FROM system.tables [WHERE name [NOT] LIKE | ILIKE '<pattern>'] [LIMIT <N>] [INTO OUTFILE <filename>] [FORMAT <format>]
SHOW TABLES para encontrar todas las tablas que contienen ‘user’ en su nombre:
Query
SHOW TABLES FROM system LIKE '%user%'
También podemos hacerlo sin distinguir mayúsculas de minúsculas:
Response
┌─name─────────────┐
│ user_directories │
│ users │
└──────────────────┘
Query
SHOW TABLES FROM system ILIKE '%USER%'
O bien, para encontrar tablas cuyos nombres no contienen la letra ‘s’:
Response
┌─name─────────────┐
│ user_directories │
│ users │
└──────────────────┘
Query
SHOW TABLES FROM system NOT LIKE '%s%'
Por último, podemos obtener los nombres de las dos primeras tablas:
Response
┌─name─────────┐
│ metric_log │
│ metric_log_0 │
│ metric_log_1 │
└──────────────┘
Query
SHOW TABLES FROM system LIMIT 2
Response
┌─name───────────────────────────┐
│ aggregate_function_combinators │
│ asynchronous_metric_log │
└────────────────────────────────┘
La sentencia
SHOW COLUMNS
SHOW COLUMNS muestra una lista de columnas.
El nombre de la base de datos y de la tabla puede especificarse en forma abreviada como
Syntax
SHOW [EXTENDED] [FULL] COLUMNS {FROM | IN} <table> [{FROM | IN} <db>] [{[NOT] {LIKE | ILIKE} '<pattern>' | WHERE <expr>}] [LIMIT <N>] [INTO
OUTFILE <filename>] [FORMAT <format>]
<db>.<table>,
lo que significa que
FROM tab FROM db y
FROM db.tab son equivalentes.
Si no se especifica ninguna base de datos, la consulta devuelve la lista de columnas de la base de datos actual.
También hay dos palabras clave opcionales:
EXTENDED y
FULL. La palabra clave
EXTENDED actualmente no tiene ningún efecto
y existe por compatibilidad con MySQL. La palabra clave
FULL hace que la salida incluya las columnas
collation,
comment y
privilege.
La instrucción
SHOW COLUMNS genera una tabla de resultados con la siguiente estructura:
En este ejemplo usaremos la instrucción
|Columna
|Descripción
|Tipo
field
|El nombre de la columna
String
type
|El tipo de dato de la columna. Si la consulta se realizó a través del MySQL wire protocol, se muestra el nombre de tipo equivalente en MySQL.
String
null
YES si el tipo de dato de la columna es Nullable,
NO en caso contrario
String
key
PRI si la columna forma parte de la clave primaria,
SOR si la columna forma parte de la clave de ordenación; vacío en caso contrario
String
default
|Expresión predeterminada de la columna si es de tipo
ALIAS,
DEFAULT o
MATERIALIZED; en caso contrario,
NULL.
Nullable(String)
extra
|Información adicional, actualmente sin usar
String
collation
|(solo si se especificó la palabra clave
FULL) Intercalación de la columna, siempre
NULL porque ClickHouse no tiene intercalaciones por columna
Nullable(String)
comment
|(solo si se especificó la palabra clave
FULL) Comentario de la columna
String
privilege
|(solo si se especificó la palabra clave
FULL) El privilegio que tiene en esta columna, actualmente no disponible
String
SHOW COLUMNS para obtener información sobre todas las columnas de la tabla ‘orders’,
a partir de ‘delivery_’:
Query
SHOW COLUMNS FROM 'orders' LIKE 'delivery_%'
Response
┌─field───────────┬─type─────┬─null─┬─key─────┬─default─┬─extra─┐
│ delivery_date │ DateTime │ 0 │ PRI SOR │ ᴺᵁᴸᴸ │ │
│ delivery_status │ Bool │ 0 │ │ ᴺᵁᴸᴸ │ │
└─────────────────┴──────────┴──────┴─────────┴─────────┴───────┘
La sentencia
SHOW DICTIONARIES
SHOW DICTIONARIES muestra una lista de Diccionarios.
Si no se especifica la cláusula
Syntax
SHOW DICTIONARIES [FROM <db>] [LIKE '<pattern>'] [LIMIT <N>] [INTO OUTFILE <filename>] [FORMAT <format>]
FROM, la consulta devuelve la lista de diccionarios de la base de datos actual.
Puede obtener los mismos resultados que con la consulta
SHOW DICTIONARIES de la siguiente manera:
La siguiente consulta selecciona las dos primeras filas de la lista de tablas de la base de datos
SELECT name FROM system.dictionaries WHERE database = <db> [AND name LIKE <pattern>] [LIMIT <N>] [INTO OUTFILE <filename>] [FORMAT <format>]
system cuyos nombres contienen
reg.
Query
SHOW DICTIONARIES FROM db LIKE '%reg%' LIMIT 2
Response
┌─name─────────┐
│ regions │
│ region_names │
└──────────────┘
Muestra una lista de índices primarios y de omisión de datos de una tabla. Esta sentencia existe principalmente por compatibilidad con MySQL. Las tablas del sistema
SHOW INDEX
system.tables (para
las claves primarias) y
system.data_skipping_indices (para los índices de omisión de datos)
proporcionan información equivalente, pero de una manera más propia de ClickHouse.
El nombre de la base de datos y de la tabla puede especificarse de forma abreviada como
Syntax
SHOW [EXTENDED] {INDEX | INDEXES | INDICES | KEYS } {FROM | IN} <table> [{FROM | IN} <db>] [WHERE <expr>] [INTO OUTFILE <filename>] [FORMAT <format>]
<db>.<table>; es decir,
FROM tab FROM db y
FROM db.tab son
equivalentes. Si no se especifica ninguna base de datos, la consulta usa la base de datos actual.
La palabra clave opcional
EXTENDED actualmente no tiene ningún efecto y existe por compatibilidad con MySQL.
La instrucción produce una tabla de resultados con la siguiente estructura:
En este ejemplo, usamos la sentencia
|Columna
|Descripción
|Tipo
table
|El nombre de la tabla.
String
non_unique
|Siempre
1, ya que ClickHouse no admite restricciones de unicidad.
UInt8
key_name
|El nombre del índice;
PRIMARY si el índice es un índice de clave primaria.
String
seq_in_index
|Para un índice de clave primaria, la posición de la columna a partir de
1. Para un índice de omisión de datos: siempre
1.
UInt8
column_name
|Para un índice de clave primaria, el nombre de la columna. Para un índice de omisión de datos:
'' (cadena vacía); consulte el campo “expression”.
String
collation
|El orden de la columna en el índice:
A si es ascendente,
D si es descendente,
NULL si no está ordenada.
Nullable(String)
cardinality
|Una estimación de la cardinalidad del índice (número de valores únicos en el índice). Actualmente siempre es 0.
UInt64
sub_part
|Siempre
NULL porque ClickHouse no admite prefijos de índice como MySQL.
Nullable(String)
packed
|Siempre
NULL porque ClickHouse no admite índices packed (como MySQL).
Nullable(String)
null
|Actualmente no se utiliza
index_type
|El tipo de índice, p. ej.,
PRIMARY,
MINMAX,
BLOOM_FILTER, etc.
String
comment
|Información adicional sobre el índice; actualmente siempre
'' (cadena vacía).
String
index_comment
'' (cadena vacía) porque los índices de ClickHouse no pueden tener un campo
COMMENT (como en MySQL).
String
visible
|Si el índice es visible para el optimizador, siempre
YES.
String
expression
|Para un índice de omisión de datos, la expresión del índice. Para un índice de clave primaria:
'' (cadena vacía).
String
SHOW INDEX para obtener información sobre todos los índices de la tabla ‘tbl’
Query
SHOW INDEX FROM 'tbl'
Response
┌─table─┬─non_unique─┬─key_name─┬─seq_in_index─┬─column_name─┬─collation─┬─cardinality─┬─sub_part─┬─packed─┬─null─┬─index_type───┬─comment─┬─index_comment─┬─visible─┬─expression─┐
│ tbl │ 1 │ blf_idx │ 1 │ 1 │ ᴺᵁᴸᴸ │ 0 │ ᴺᵁᴸᴸ │ ᴺᵁᴸᴸ │ ᴺᵁᴸᴸ │ BLOOM_FILTER │ │ │ YES │ d, b │
│ tbl │ 1 │ mm1_idx │ 1 │ 1 │ ᴺᵁᴸᴸ │ 0 │ ᴺᵁᴸᴸ │ ᴺᵁᴸᴸ │ ᴺᵁᴸᴸ │ MINMAX │ │ │ YES │ a, c, d │
│ tbl │ 1 │ mm2_idx │ 1 │ 1 │ ᴺᵁᴸᴸ │ 0 │ ᴺᵁᴸᴸ │ ᴺᵁᴸᴸ │ ᴺᵁᴸᴸ │ MINMAX │ │ │ YES │ c, d, e │
│ tbl │ 1 │ PRIMARY │ 1 │ c │ A │ 0 │ ᴺᵁᴸᴸ │ ᴺᵁᴸᴸ │ ᴺᵁᴸᴸ │ PRIMARY │ │ │ YES │ │
│ tbl │ 1 │ PRIMARY │ 2 │ a │ A │ 0 │ ᴺᵁᴸᴸ │ ᴺᵁᴸᴸ │ ᴺᵁᴸᴸ │ PRIMARY │ │ │ YES │ │
│ tbl │ 1 │ set_idx │ 1 │ 1 │ ᴺᵁᴸᴸ │ 0 │ ᴺᵁᴸᴸ │ ᴺᵁᴸᴸ │ ᴺᵁᴸᴸ │ SET │ │ │ YES │ e │
└───────┴────────────┴──────────┴──────────────┴─────────────┴───────────┴─────────────┴──────────┴────────┴──────┴──────────────┴─────────┴───────────────┴─────────┴────────────┘
Muestra el contenido de la tabla
SHOW PROCESSLIST
system.processes, que contiene una lista de las consultas que se están procesando en ese momento, excluidas las consultas
SHOW PROCESSLIST.
La consulta
Syntax
SHOW PROCESSLIST [INTO OUTFILE filename] [FORMAT format]
SELECT * FROM system.processes devuelve datos sobre todas las consultas en curso.
La sentencia
SHOW GRANTS
SHOW GRANTS muestra los privilegios de un usuario.
Si no se especifica el usuario, la consulta devuelve los privilegios del usuario actual. El modificador
Syntax
SHOW GRANTS [FOR user1 [, user2 ...]] [WITH IMPLICIT] [FINAL]
WITH IMPLICIT permite mostrar los privilegios implícitos (p. ej.,
GRANT SELECT ON system.one)
El modificador
FINAL combina todos los privilegios del usuario y los de sus roles concedidos (con herencia)
La sentencia
SHOW CREATE USER
SHOW CREATE USER muestra los parámetros que se utilizaron al crear un usuario.
Syntax
SHOW CREATE USER [name1 [, name2 ...] | CURRENT_USER]
La sentencia
SHOW CREATE ROLE
SHOW CREATE ROLE muestra los parámetros que se utilizaron al crear el rol.
Syntax
SHOW CREATE ROLE name1 [, name2 ...]
La sentencia
SHOW CREATE ROW POLICY
SHOW CREATE ROW POLICY muestra los parámetros utilizados en la creación de la ROW POLICY.
Syntax
SHOW CREATE [ROW] POLICY name ON [database1.]table1 [, [database2.]table2 ...]
La sentencia
SHOW CREATE QUOTA
SHOW CREATE QUOTA muestra los parámetros utilizados en la creación de cuotas.
Syntax
SHOW CREATE QUOTA [name1 [, name2 ...] | CURRENT]
La sentencia
SHOW CREATE SETTINGS PROFILE
SHOW CREATE SETTINGS PROFILE muestra los parámetros utilizados al crear el perfil de configuración.
Syntax
SHOW CREATE [SETTINGS] PROFILE name1 [, name2 ...]
La sentencia
SHOW USERS
SHOW USERS devuelve una lista de nombres de cuentas de usuario.
Para ver los parámetros de las cuentas de usuario, consulte la tabla del sistema
system.users.
Syntax
SHOW USERS
La sentencia
SHOW ROLES
SHOW ROLES devuelve una lista de roles.
Para consultar otros parámetros,
consulte las tablas del sistema
system.roles y
system.role_grants.
Syntax
SHOW [CURRENT|ENABLED] ROLES
La sentencia
SHOW PROFILES
SHOW PROFILES devuelve una lista de perfiles de configuración.
Para ver los parámetros de las cuentas de usuario, consulte la tabla del sistema
settings_profiles.
Syntax
SHOW [SETTINGS] PROFILES
La sentencia
SHOW POLICIES
SHOW POLICIES devuelve una lista de políticas de fila para la tabla especificada.
Para ver los parámetros de las cuentas de usuario, consulte la tabla del sistema
system.row_policies.
Syntax
SHOW [ROW] POLICIES [ON [db.]table]
La instrucción
SHOW QUOTAS
SHOW QUOTAS devuelve una lista de cuotas.
Para consultar los parámetros de las cuotas, vea la tabla del sistema
system.quotas.
Syntax
SHOW QUOTAS
La sentencia
SHOW QUOTA
SHOW QUOTA devuelve el consumo de cuota para todos los usuarios o para el usuario actual.
Para ver otros parámetros, consulte las tablas del sistema
system.quotas_usage y
system.quota_usage.
Syntax
SHOW [CURRENT] QUOTA
La sentencia
SHOW ACCESS
SHOW ACCESS muestra todos los usuarios, roles, perfiles, etc., y todos sus privilegios.
Syntax
SHOW ACCESS
La sentencia
SHOW CLUSTER(S)
SHOW CLUSTER(S) devuelve una lista de clústeres.
Todos los clústeres disponibles se muestran en la tabla
system.clusters.
La consulta
SHOW CLUSTER name muestra
cluster,
shard_num,
replica_num,
host_name,
host_address y
port de la tabla
system.clusters para el nombre de clúster especificado.
Syntax
SHOW CLUSTER '<name>'
SHOW CLUSTERS [[NOT] LIKE|ILIKE '<pattern>'] [LIMIT <N>]
Query
SHOW CLUSTERS;
Response
┌─cluster──────────────────────────────────────┐
│ test_cluster_two_shards │
│ test_cluster_two_shards_internal_replication │
│ test_cluster_two_shards_localhost │
│ test_shard_localhost │
│ test_shard_localhost_secure │
│ test_unavailable_shard │
└──────────────────────────────────────────────┘
Query
SHOW CLUSTERS LIKE 'test%' LIMIT 1;
Response
┌─cluster─────────────────┐
│ test_cluster_two_shards │
└─────────────────────────┘
Query
SHOW CLUSTER 'test_shard_localhost' FORMAT Vertical;
Response
Row 1:
──────
cluster: test_shard_localhost
shard_num: 1
replica_num: 1
host_name: localhost
host_address: 127.0.0.1
port: 9000
La sentencia
SHOW SETTINGS
SHOW SETTINGS devuelve una lista de los ajustes del sistema y sus valores.
Selecciona datos de la tabla
system.settings.
Syntax
SHOW [CHANGED] SETTINGS LIKE|ILIKE <name>
Cláusulas
LIKE|ILIKE permiten especificar un patrón de coincidencia para el nombre del SETTING. Puede contener comodines como
% o
_. La cláusula
LIKE es sensible a mayúsculas y minúsculas;
ILIKE, no.
Cuando se usa la cláusula
CHANGED, la consulta devuelve solo los SETTING modificados con respecto a sus valores predeterminados.
Consulta con la cláusula
LIKE:
Query
SHOW SETTINGS LIKE 'send_timeout';
Consulta con la cláusula
Response
┌─name─────────┬─type────┬─value─┐
│ send_timeout │ Seconds │ 300 │
└──────────────┴─────────┴───────┘
ILIKE:
Query
SHOW SETTINGS ILIKE '%CONNECT_timeout%'
Consulta con la cláusula
Response
┌─name────────────────────────────────────┬─type─────────┬─value─┐
│ connect_timeout │ Seconds │ 10 │
│ connect_timeout_with_failover_ms │ Milliseconds │ 50 │
│ connect_timeout_with_failover_secure_ms │ Milliseconds │ 100 │
└─────────────────────────────────────────┴──────────────┴───────┘
CHANGED:
Query
SHOW CHANGED SETTINGS ILIKE '%MEMORY%'
Response
┌─name─────────────┬─type───┬─value───────┐
│ max_memory_usage │ UInt64 │ 10000000000 │
└──────────────────┴────────┴─────────────┘
La sentencia
SHOW SETTING
SHOW SETTING devuelve el valor del SETTING correspondiente al nombre de SETTING especificado.
Syntax
SHOW SETTING <name>
- tabla
system.settings
SHOW FILESYSTEM CACHES
Query
SHOW FILESYSTEM CACHES
Response
┌─Caches────┐
│ s3_cache │
└───────────┘
- la tabla
system.settings
La sentencia
SHOW ENGINES
SHOW ENGINES muestra el contenido de la tabla
system.table_engines,
que contiene la descripción de los motores de tabla admitidos por el servidor y la información sobre las funcionalidades que admiten.
Syntax
SHOW ENGINES [INTO OUTFILE filename] [FORMAT format]
- tabla system.table_engines
La sentencia
SHOW FUNCTIONS
SHOW FUNCTIONS muestra el contenido de la tabla
system.functions.
Si se especifica cualquiera de las cláusulas
Syntax
SHOW FUNCTIONS [LIKE | ILIKE '<pattern>']
LIKE o
ILIKE, la consulta devuelve una lista de funciones del sistema cuyos nombres coinciden con el
<pattern> indicado.
- Tabla
system.functions
La sentencia
SHOW MERGES
SHOW MERGES devuelve una lista de fusiones.
Todas las fusiones se muestran en la tabla
system.merges:
|Columna
|Descripción
table
|Nombre de la tabla.
database
|Nombre de la base de datos en la que se encuentra la tabla.
estimate_complete
|Tiempo estimado para completarse (en segundos).
elapsed
|Tiempo transcurrido (en segundos) desde que comenzó la fusión.
progress
|Porcentaje de trabajo completado (del 0 al 100 %).
is_mutation
|1 si este proceso es una mutación de parte.
size_compressed
|Tamaño total de los datos comprimidos de las partes fusionadas.
memory_usage
|Consumo de memoria del proceso de fusión.
Syntax
SHOW MERGES [[NOT] LIKE|ILIKE '<table_name_pattern>'] [LIMIT <N>]
Query
SHOW MERGES;
Response
┌─table──────┬─database─┬─estimate_complete─┬─elapsed─┬─progress─┬─is_mutation─┬─size_compressed─┬─memory_usage─┐
│ your_table │ default │ 0.14 │ 0.36 │ 73.01 │ 0 │ 5.40 MiB │ 10.25 MiB │
└────────────┴──────────┴───────────────────┴─────────┴──────────┴─────────────┴─────────────────┴──────────────┘
Query
SHOW MERGES LIKE 'your_t%' LIMIT 1;
Response
┌─table──────┬─database─┬─estimate_complete─┬─elapsed─┬─progress─┬─is_mutation─┬─size_compressed─┬─memory_usage─┐
│ your_table │ default │ 0.14 │ 0.36 │ 73.01 │ 0 │ 5.40 MiB │ 10.25 MiB │
└────────────┴──────────┴───────────────────┴─────────┴──────────┴─────────────┴─────────────────┴──────────────┘
La sentencia
SHOW CREATE MASKING POLICY
SHOW CREATE MASKING POLICY muestra los parámetros utilizados al crear la política de enmascaramiento.
Syntax
SHOW CREATE MASKING POLICY name ON [database.]table