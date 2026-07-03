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SHOW CREATE (TABLE|DATABASE|USER) oculta los secretos, a menos que estén activadas las siguientes opciones de SETTING:Además, el usuario debe tener el privilegio displaySecretsInShowAndSelect.

SHOW CREATE TABLE | DICTIONARY | VIEW | DATABASE

Estas sentencias devuelven una única columna de tipo String, que contiene la consulta CREATE utilizada para crear el objeto especificado.

Sintaxis

Syntax
Si usa esta instrucción para obtener la consulta CREATE de las tablas del sistema, obtendrá una consulta ficticia que solo declara la estructura de la tabla, pero no puede usarse para crearla.

SHOW DATABASES

Esta sentencia muestra una lista de todas las bases de datos.

Sintaxis

Syntax
Es equivalente a la consulta:

Ejemplos

En este ejemplo usamos SHOW para obtener los nombres de las bases de datos que contienen la secuencia de caracteres ‘de’ en sus nombres:
Query
Response
También podemos hacerlo sin distinguir entre mayúsculas y minúsculas:
Query
Response
O bien obtén los nombres de las bases de datos que no contengan ‘de’:
Query
Response
Por último, podemos obtener los nombres de las dos primeras bases de datos únicamente:
Query
Response

Véase también

SHOW TABLES

La sentencia SHOW TABLES muestra una lista de tablas.

Sintaxis

Syntax
Si no se especifica la cláusula FROM, la consulta devuelve una lista de tablas de la base de datos actual. Esta sentencia es idéntica a la siguiente consulta:

Ejemplos

En este ejemplo, usamos la sentencia SHOW TABLES para encontrar todas las tablas que contienen ‘user’ en su nombre:
Query
Response
También podemos hacerlo sin distinguir mayúsculas de minúsculas:
Query
Response
O bien, para encontrar tablas cuyos nombres no contienen la letra ‘s’:
Query
Response
Por último, podemos obtener los nombres de las dos primeras tablas:
Query
Response

Véase también

SHOW COLUMNS

La sentencia SHOW COLUMNS muestra una lista de columnas.

Sintaxis

Syntax
El nombre de la base de datos y de la tabla puede especificarse en forma abreviada como <db>.<table>, lo que significa que FROM tab FROM db y FROM db.tab son equivalentes. Si no se especifica ninguna base de datos, la consulta devuelve la lista de columnas de la base de datos actual. También hay dos palabras clave opcionales: EXTENDED y FULL. La palabra clave EXTENDED actualmente no tiene ningún efecto y existe por compatibilidad con MySQL. La palabra clave FULL hace que la salida incluya las columnas collation, comment y privilege. La instrucción SHOW COLUMNS genera una tabla de resultados con la siguiente estructura:

Ejemplos

En este ejemplo usaremos la instrucción SHOW COLUMNS para obtener información sobre todas las columnas de la tabla ‘orders’, a partir de ‘delivery_’:
Query
Response

Véase también

SHOW DICTIONARIES

La sentencia SHOW DICTIONARIES muestra una lista de Diccionarios.

Sintaxis

Syntax
Si no se especifica la cláusula FROM, la consulta devuelve la lista de diccionarios de la base de datos actual. Puede obtener los mismos resultados que con la consulta SHOW DICTIONARIES de la siguiente manera:

Ejemplos

La siguiente consulta selecciona las dos primeras filas de la lista de tablas de la base de datos system cuyos nombres contienen reg.
Query
Response

SHOW INDEX

Muestra una lista de índices primarios y de omisión de datos de una tabla. Esta sentencia existe principalmente por compatibilidad con MySQL. Las tablas del sistema system.tables (para las claves primarias) y system.data_skipping_indices (para los índices de omisión de datos) proporcionan información equivalente, pero de una manera más propia de ClickHouse.

Sintaxis

Syntax
El nombre de la base de datos y de la tabla puede especificarse de forma abreviada como <db>.<table>; es decir, FROM tab FROM db y FROM db.tab son equivalentes. Si no se especifica ninguna base de datos, la consulta usa la base de datos actual. La palabra clave opcional EXTENDED actualmente no tiene ningún efecto y existe por compatibilidad con MySQL. La instrucción produce una tabla de resultados con la siguiente estructura:

Ejemplos

En este ejemplo, usamos la sentencia SHOW INDEX para obtener información sobre todos los índices de la tabla ‘tbl’
Query
Response

Véase también

SHOW PROCESSLIST

Muestra el contenido de la tabla system.processes, que contiene una lista de las consultas que se están procesando en ese momento, excluidas las consultas SHOW PROCESSLIST.

Sintaxis

Syntax
La consulta SELECT * FROM system.processes devuelve datos sobre todas las consultas en curso.
Ejecute en la terminal:

SHOW GRANTS

La sentencia SHOW GRANTS muestra los privilegios de un usuario.

Sintaxis

Syntax
Si no se especifica el usuario, la consulta devuelve los privilegios del usuario actual. El modificador WITH IMPLICIT permite mostrar los privilegios implícitos (p. ej., GRANT SELECT ON system.one) El modificador FINAL combina todos los privilegios del usuario y los de sus roles concedidos (con herencia)

SHOW CREATE USER

La sentencia SHOW CREATE USER muestra los parámetros que se utilizaron al crear un usuario.

Sintaxis

Syntax

SHOW CREATE ROLE

La sentencia SHOW CREATE ROLE muestra los parámetros que se utilizaron al crear el rol.

Sintaxis

Syntax

SHOW CREATE ROW POLICY

La sentencia SHOW CREATE ROW POLICY muestra los parámetros utilizados en la creación de la ROW POLICY.

Sintaxis

Syntax

SHOW CREATE QUOTA

La sentencia SHOW CREATE QUOTA muestra los parámetros utilizados en la creación de cuotas.

Sintaxis

Syntax

SHOW CREATE SETTINGS PROFILE

La sentencia SHOW CREATE SETTINGS PROFILE muestra los parámetros utilizados al crear el perfil de configuración.

Sintaxis

Syntax

SHOW USERS

La sentencia SHOW USERS devuelve una lista de nombres de cuentas de usuario. Para ver los parámetros de las cuentas de usuario, consulte la tabla del sistema system.users.

Sintaxis

Syntax

SHOW ROLES

La sentencia SHOW ROLES devuelve una lista de roles. Para consultar otros parámetros, consulte las tablas del sistema system.roles y system.role_grants.

Sintaxis

Syntax

SHOW PROFILES

La sentencia SHOW PROFILES devuelve una lista de perfiles de configuración. Para ver los parámetros de las cuentas de usuario, consulte la tabla del sistema settings_profiles.

Sintaxis

Syntax

SHOW POLICIES

La sentencia SHOW POLICIES devuelve una lista de políticas de fila para la tabla especificada. Para ver los parámetros de las cuentas de usuario, consulte la tabla del sistema system.row_policies.

Sintaxis

Syntax

SHOW QUOTAS

La instrucción SHOW QUOTAS devuelve una lista de cuotas. Para consultar los parámetros de las cuotas, vea la tabla del sistema system.quotas.

Sintaxis

Syntax

SHOW QUOTA

La sentencia SHOW QUOTA devuelve el consumo de cuota para todos los usuarios o para el usuario actual. Para ver otros parámetros, consulte las tablas del sistema system.quotas_usage y system.quota_usage.

Sintaxis

Syntax

SHOW ACCESS

La sentencia SHOW ACCESS muestra todos los usuarios, roles, perfiles, etc., y todos sus privilegios.

Sintaxis

Syntax

SHOW CLUSTER(S)

La sentencia SHOW CLUSTER(S) devuelve una lista de clústeres. Todos los clústeres disponibles se muestran en la tabla system.clusters.
La consulta SHOW CLUSTER name muestra cluster, shard_num, replica_num, host_name, host_address y port de la tabla system.clusters para el nombre de clúster especificado.

Sintaxis

Syntax

Ejemplos

Query
Response
Query
Response
Query
Response

SHOW SETTINGS

La sentencia SHOW SETTINGS devuelve una lista de los ajustes del sistema y sus valores. Selecciona datos de la tabla system.settings.

Sintaxis

Syntax

Cláusulas

LIKE|ILIKE permiten especificar un patrón de coincidencia para el nombre del SETTING. Puede contener comodines como % o _. La cláusula LIKE es sensible a mayúsculas y minúsculas; ILIKE, no. Cuando se usa la cláusula CHANGED, la consulta devuelve solo los SETTING modificados con respecto a sus valores predeterminados.

Ejemplos

Consulta con la cláusula LIKE:
Query
Response
Consulta con la cláusula ILIKE:
Query
Response
Consulta con la cláusula CHANGED:
Query
Response

SHOW SETTING

La sentencia SHOW SETTING devuelve el valor del SETTING correspondiente al nombre de SETTING especificado.

Sintaxis

Syntax

Véase también

SHOW FILESYSTEM CACHES

Ejemplos

Query
Response

Véase también

SHOW ENGINES

La sentencia SHOW ENGINES muestra el contenido de la tabla system.table_engines, que contiene la descripción de los motores de tabla admitidos por el servidor y la información sobre las funcionalidades que admiten.

Sintaxis

Syntax

Véase también

SHOW FUNCTIONS

La sentencia SHOW FUNCTIONS muestra el contenido de la tabla system.functions.

Sintaxis

Syntax
Si se especifica cualquiera de las cláusulas LIKE o ILIKE, la consulta devuelve una lista de funciones del sistema cuyos nombres coinciden con el <pattern> indicado.

Véase también

SHOW MERGES

La sentencia SHOW MERGES devuelve una lista de fusiones. Todas las fusiones se muestran en la tabla system.merges:

Sintaxis

Syntax

Ejemplos

Query
Response
Query
Response

SHOW CREATE MASKING POLICY

La sentencia SHOW CREATE MASKING POLICY muestra los parámetros utilizados al crear la política de enmascaramiento.

Sintaxis

Syntax
Última modificación el 3 de julio de 2026