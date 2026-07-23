N bytes (no caracteres ni puntos de código).
Para declarar una columna de tipo
FixedString, use la siguiente sintaxis:
Donde
<column_name> FixedString(N)
N es un número natural.
El tipo
FixedString es eficiente cuando los datos tienen una longitud de exactamente
N bytes. En cualquier otro caso, es probable que reduzca la eficiencia.
Ejemplos de valores que pueden almacenarse de forma eficiente en columnas de tipo
FixedString:
- La representación binaria de direcciones IP (
FixedString(16)para IPv6).
- Códigos de idioma (ru_RU, en_US, …).
- Códigos de divisa (USD, RUB, …).
- Representación binaria de hashes (
FixedString(16)para MD5,
FixedString(32)para SHA256).
- Rellena una cadena con bytes nulos si la cadena contiene menos de
Nbytes.
- Lanza la excepción
Too large value for FixedString(N)si la cadena contiene más de
Nbytes.
FixedString(2):
INSERT INTO FixedStringTable VALUES ('a'), ('ab'), ('');
SELECT
name,
toTypeName(name),
length(name),
empty(name)
FROM FixedStringTable;
Tenga en cuenta que la longitud del valor
┌─name─┬─toTypeName(name)─┬─length(name)─┬─empty(name)─┐
│ a │ FixedString(2) │ 2 │ 0 │
│ ab │ FixedString(2) │ 2 │ 0 │
│ │ FixedString(2) │ 2 │ 1 │
└──────┴──────────────────┴──────────────┴─────────────┘
FixedString(N) es constante. La función length devuelve
N incluso si el valor
FixedString(N) está rellenado únicamente con bytes nulos, pero la función empty devuelve
1 en este caso.
Al seleccionar datos con la cláusula
WHERE, el resultado varía según cómo se especifique la condición:
- Si se usa el operador de igualdad
=o
==, o la función
equals, ClickHouse no tiene en cuenta el carácter
\0; es decir, las consultas
SELECT * FROM FixedStringTable WHERE name = 'a';y
SELECT * FROM FixedStringTable WHERE name = 'a\0';devuelven el mismo resultado.
- Si se usa la cláusula
LIKE, ClickHouse sí tiene en cuenta el carácter
\0, por lo que puede ser necesario especificar explícitamente el carácter
\0en la condición de filtro.
SELECT name
FROM FixedStringTable
WHERE name = 'a'
FORMAT JSONStringsEachRow
{"name":"a\u0000"}
SELECT name
FROM FixedStringTable
WHERE name = 'a\0'
FORMAT JSONStringsEachRow
{"name":"a\u0000"}
SELECT name
FROM FixedStringTable
WHERE name = 'a'
FORMAT JSONStringsEachRow
Query id: c32cec28-bb9e-4650-86ce-d74a1694d79e
{"name":"a\u0000"}
SELECT name
FROM FixedStringTable
WHERE name LIKE 'a'
FORMAT JSONStringsEachRow
0 rows in set.
SELECT name
FROM FixedStringTable
WHERE name LIKE 'a\0'
FORMAT JSONStringsEachRow
{"name":"a\u0000"}