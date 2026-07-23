VARCHAR(255)), pero ClickHouse los ignora.
Alias:
String—
LONGTEXT,
MEDIUMTEXT,
TINYTEXT,
TEXT,
LONGBLOB,
MEDIUMBLOB,
TINYBLOB,
BLOB,
VARCHAR,
CHAR,
CHAR LARGE OBJECT,
CHAR VARYING,
CHARACTER LARGE OBJECT,
CHARACTER VARYING,
NCHAR LARGE OBJECT,
NCHAR VARYING,
NATIONAL CHARACTER LARGE OBJECT,
NATIONAL CHARACTER VARYING,
NATIONAL CHAR VARYING,
NATIONAL CHARACTER,
NATIONAL CHAR,
BINARY LARGE OBJECT,
BINARY VARYING,
ClickHouse no maneja el concepto de codificaciones. Las cadenas pueden contener un conjunto arbitrario de bytes, que se almacenan y se muestran tal cual. Si necesita almacenar texto, recomendamos usar la codificación UTF-8. Como mínimo, si su terminal usa UTF-8 (como se recomienda), podrá leer y escribir sus valores sin necesidad de hacer conversiones. Del mismo modo, algunas funciones para trabajar con cadenas tienen variantes específicas que asumen que la cadena contiene un conjunto de bytes que representa texto codificado en UTF-8. Por ejemplo, la función length calcula la longitud de la cadena en bytes, mientras que la función lengthUTF8 calcula la longitud de la cadena en puntos de código Unicode, asumiendo que el valor está codificado en UTF-8.