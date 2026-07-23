Muestra el plan de ejecución de una sentencia.

Sintaxis:

EXPLAIN [AST | SYNTAX | QUERY TREE | PLAN | PIPELINE | ANALYZE | ESTIMATE | TABLE OVERRIDE | WHATIF] [setting = value, ...] [ SELECT ... | tableFunction(...) [COLUMNS (...)] [ORDER BY ...] [PARTITION BY ...] [PRIMARY KEY] [SAMPLE BY ...] [TTL ...] ] [FORMAT ...]

Ejemplo:

EXPLAIN SELECT sum ( number ) FROM numbers( 10 ) UNION ALL SELECT sum ( number ) FROM numbers( 10 ) ORDER BY sum ( number ) ASC FORMAT TSV;

Output : sum ( number ) Union ├──Aggregating │ │ Keys: │ │ Aggregates: sum ( number ) │ │ Skip merging: 0 │ └──ReadFromSystemNumbers │ Output : number └──Sorting (Sorting for ORDER BY ) │ Sort description : sum ( number ) ASC └──Aggregating │ Keys: │ Aggregates: sum ( number ) │ Skip merging: 0 └──ReadFromSystemNumbers Output : number

​ Tipos de EXPLAIN

AST — Árbol de sintaxis abstracta.

— Árbol de sintaxis abstracta. SYNTAX — Texto de la consulta tras las optimizaciones a nivel de AST.

— Texto de la consulta tras las optimizaciones a nivel de AST. QUERY TREE — Árbol de consulta tras las optimizaciones a nivel de Query Tree.

— Árbol de consulta tras las optimizaciones a nivel de Query Tree. PLAN — Plan de ejecución de la consulta.

— Plan de ejecución de la consulta. PIPELINE — Canalización de ejecución de la consulta.

— Canalización de ejecución de la consulta. ANALYZE — Ejecuta la consulta y anota el plan de ejecución con métricas de runtime medidas.

— Ejecuta la consulta y anota el plan de ejecución con métricas de runtime medidas. ESTIMATE — Número estimado de filas, marcas y partes que se leerán de las tablas al procesar la consulta.

— Número estimado de filas, marcas y partes que se leerán de las tablas al procesar la consulta. TABLE OVERRIDE — Resultado validado de una sobrescritura de tabla sobre el esquema de una función de tabla.

​ EXPLAIN AST

Muestra el AST de la consulta. Admite todo tipo de consultas, no solo SELECT .

Configuración:

graph – Imprime el AST como un grafo descrito en el lenguaje de descripción de grafos DOT. Valor predeterminado: 0.

Ejemplos:

EXPLAIN AST SELECT 1 ;

SelectWithUnionQuery (children 1 ) ExpressionList (children 1 ) SelectQuery (children 1 ) ExpressionList (children 1 ) Literal UInt64_1

EXPLAIN AST ALTER TABLE t1 DELETE WHERE date = today();

explain AlterQuery t1 (children 1 ) ExpressionList (children 1 ) AlterCommand 27 (children 1 ) Function equals (children 1 ) ExpressionList (children 2 ) Identifier date Function today (children 1 ) ExpressionList

​ EXPLAIN SYNTAX

Muestra el árbol de sintaxis abstracta (AST) de una consulta tras el análisis sintáctico.

Esto se hace analizando la consulta, construyendo el AST y el árbol de consulta, ejecutando opcionalmente el analizador de consultas y las pasadas de optimización, y convirtiendo después el árbol de consulta de nuevo en el AST de la consulta.

Configuración:

oneline – Imprime la consulta en una sola línea. Valor predeterminado: 0 .

– Imprime la consulta en una sola línea. Valor predeterminado: . run_query_tree_passes – Ejecuta las pasadas del árbol de consulta antes de volcar el árbol de consulta. Valor predeterminado: 0 .

– Ejecuta las pasadas del árbol de consulta antes de volcar el árbol de consulta. Valor predeterminado: . query_tree_passes – Si se establece run_query_tree_passes , especifica cuántas pasadas se ejecutan. Si no se especifica query_tree_passes , se ejecutan todas las pasadas.

Ejemplos:

Query EXPLAIN SYNTAX SELECT * FROM system . numbers AS a, system . numbers AS b, system . numbers AS c WHERE a . number = b . number AND b . number = c . number ;

Response SELECT * FROM system . numbers AS a, system . numbers AS b, system . numbers AS c WHERE ( a . number = b . number ) AND ( b . number = c . number )

Con run_query_tree_passes :

Query EXPLAIN SYNTAX run_query_tree_passes = 1 SELECT * FROM system . numbers AS a, system . numbers AS b, system . numbers AS c WHERE a . number = b . number AND b . number = c . number ;

Response SELECT __table1 . number AS `a.number` , __table2 . number AS `b.number` , __table3 . number AS `c.number` FROM system . numbers AS __table1 ALL INNER JOIN system . numbers AS __table2 ON __table1 . number = __table2 . number ALL INNER JOIN system . numbers AS __table3 ON __table2 . number = __table3 . number

​ EXPLAIN QUERY TREE

Configuración:

run_passes — Ejecuta todas las pasadas del árbol de consulta antes de volcarlo. Valor predeterminado: 1 .

— Ejecuta todas las pasadas del árbol de consulta antes de volcarlo. Valor predeterminado: . dump_passes — Vuelca información sobre las pasadas utilizadas antes de volcar el árbol de consulta. Valor predeterminado: 0 .

— Vuelca información sobre las pasadas utilizadas antes de volcar el árbol de consulta. Valor predeterminado: . passes — Especifica cuántas pasadas ejecutar. Si se establece en -1 , ejecuta todas las pasadas. Valor predeterminado: -1 .

— Especifica cuántas pasadas ejecutar. Si se establece en , ejecuta todas las pasadas. Valor predeterminado: . dump_tree — Muestra el árbol de consulta. Valor predeterminado: 1 .

— Muestra el árbol de consulta. Valor predeterminado: . dump_ast — Muestra el AST de la consulta generado a partir del árbol de consulta. Valor predeterminado: 0 .

Ejemplo:

EXPLAIN QUERY TREE SELECT id, value FROM test_table;

QUERY id: 0 PROJECTION COLUMNS id UInt64 value String PROJECTION LIST id: 1 , nodes: 2 COLUMN id: 2 , column_name: id, result_type: UInt64, source_id: 3 COLUMN id: 4 , column_name: value , result_type: String, source_id: 3 JOIN TREE TABLE id: 3 , table_name: default .test_table

​ EXPLAIN PLAN

Muestra los pasos del plan de consulta.

Configuración:

optimize — Controla si las optimizaciones del plan de consulta se aplican antes de mostrar el plan. Predeterminado: 1.

— Controla si las optimizaciones del plan de consulta se aplican antes de mostrar el plan. Predeterminado: 1. header — Imprime el encabezado de salida del paso. Predeterminado: 0.

— Imprime el encabezado de salida del paso. Predeterminado: 0. description — Imprime la descripción del paso. Predeterminado: 1.

— Imprime la descripción del paso. Predeterminado: 1. indexes — Muestra los índices utilizados, el número de partes filtradas y el número de gránulos filtrados para cada índice aplicado. Predeterminado: 0. Compatible con tablas MergeTree. A partir de ClickHouse >= v25.9, esta sentencia solo muestra una salida adecuada cuando se usa con SETTINGS use_query_condition_cache = 0, use_skip_indexes_on_data_read = 0 .

— Muestra los índices utilizados, el número de partes filtradas y el número de gránulos filtrados para cada índice aplicado. Predeterminado: 0. Compatible con tablas MergeTree. A partir de ClickHouse >= v25.9, esta sentencia solo muestra una salida adecuada cuando se usa con . projections — Muestra todas las proyecciones analizadas y su efecto en el filtrado a nivel de parte según las condiciones de la clave primaria de la proyección. Para cada proyección, esta sección incluye estadísticas como el número de partes, filas, marcas y rangos evaluados con la clave primaria de la proyección. También muestra cuántas partes de datos se omitieron debido a este filtrado, sin leer de la propia proyección. Si una proyección se usó realmente para la lectura o solo se analizó para el filtrado puede determinarse mediante el campo description . Predeterminado: 0. Compatible con tablas MergeTree.

— Muestra todas las proyecciones analizadas y su efecto en el filtrado a nivel de parte según las condiciones de la clave primaria de la proyección. Para cada proyección, esta sección incluye estadísticas como el número de partes, filas, marcas y rangos evaluados con la clave primaria de la proyección. También muestra cuántas partes de datos se omitieron debido a este filtrado, sin leer de la propia proyección. Si una proyección se usó realmente para la lectura o solo se analizó para el filtrado puede determinarse mediante el campo . Predeterminado: 0. Compatible con tablas MergeTree. actions — Imprime información detallada sobre las acciones del paso. Predeterminado: 1.

— Imprime información detallada sobre las acciones del paso. Predeterminado: 1. sorting — Imprime la descripción de ordenación de cada paso del plan que produce una salida ordenada. Predeterminado: 0.

— Imprime la descripción de ordenación de cada paso del plan que produce una salida ordenada. Predeterminado: 0. keep_logical_steps — Conserva los pasos lógicos del plan para joins en lugar de convertirlos en implementaciones físicas de join. Predeterminado: 0.

— Conserva los pasos lógicos del plan para joins en lugar de convertirlos en implementaciones físicas de join. Predeterminado: 0. json — Imprime los pasos del plan de consulta como una fila en formato JSON. Predeterminado: 0. Se recomienda usar el formato TabSeparatedRaw (TSVRaw) para evitar escapes innecesarios.

— Imprime los pasos del plan de consulta como una fila en formato JSON. Predeterminado: 0. Se recomienda usar el formato TabSeparatedRaw (TSVRaw) para evitar escapes innecesarios. input_headers — Imprime los encabezados de entrada del paso. Predeterminado: 0. Principalmente útil solo para desarrolladores al depurar problemas relacionados con discrepancias entre los encabezados de entrada y salida.

— Imprime los encabezados de entrada del paso. Predeterminado: 0. Principalmente útil solo para desarrolladores al depurar problemas relacionados con discrepancias entre los encabezados de entrada y salida. column_structure — Imprime también la estructura de las columnas en los encabezados, además de su nombre y tipo. Predeterminado: 0. Principalmente útil solo para desarrolladores al depurar problemas relacionados con discrepancias entre los encabezados de entrada y salida.

— Imprime también la estructura de las columnas en los encabezados, además de su nombre y tipo. Predeterminado: 0. Principalmente útil solo para desarrolladores al depurar problemas relacionados con discrepancias entre los encabezados de entrada y salida. distributed — Muestra los planes de consulta ejecutados en nodos remotos para tablas distribuidas o réplicas paralelas. No compatible con json . Predeterminado: 0.

— Muestra los planes de consulta ejecutados en nodos remotos para tablas distribuidas o réplicas paralelas. No compatible con . Predeterminado: 0. compact — Cuando está habilitado, oculta del plan los pasos de expresión y la información detallada de las acciones (entradas, funciones, alias y posiciones de salida). Solo tiene efecto cuando actions = 1 . Predeterminado: 1.

— Cuando está habilitado, oculta del plan los pasos de expresión y la información detallada de las acciones (entradas, funciones, alias y posiciones de salida). Solo tiene efecto cuando . Predeterminado: 1. pretty — Imprime el árbol del plan usando caracteres de dibujo de líneas (├──, └──, │) en lugar de sangría para visualizar la jerarquía. También muestra en línea las propiedades del paso de join. Predeterminado: 1.

De forma predeterminada, explain_query_plan_default = 'pretty' , por lo que actions , compact y pretty se inicializan en 1 y el plan se representa en la forma compacta, visualmente estructurada y anotada con acciones. Especificar cualquiera de estas opciones explícitamente en la sentencia EXPLAIN (por ejemplo, EXPLAIN actions = 0, compact = 0, pretty = 0 SELECT ... ) siempre sobrescribe el valor predeterminado. Antes de ClickHouse 26.7, los valores predeterminados de actions , compact y pretty eran 0 . Aún puede obtener esa salida configurando explain_query_plan_default = 'legacy' (globalmente o en SETTINGS por consulta), o configurando compatibility en cualquier versión anterior a 26.7 . Las opciones json y distributed no habilitan los valores predeterminados de pretty ( actions , compact y pretty ), incluso cuando explain_query_plan_default = 'pretty' . Para incluir detalles de las acciones en su salida, configure actions = 1 manualmente.

Ejemplo:

EXPLAIN SELECT sum ( number ) FROM numbers( 10 ) GROUP BY number % 4 LIMIT 1 ;

Output : sum ( number ) Limit (preliminary LIMIT ) │ Limit 1 │ Offset 0 └──Aggregating │ Keys: number MOD 4 │ Aggregates: sum ( number ) │ Skip merging: 0 └──ReadFromSystemNumbers Output : number

No se admite la estimación del costo de los pasos ni de la consulta.

Cuando json = 1 , el plan de consulta se representa en formato JSON. Cada nodo es un diccionario que siempre tiene las claves Node Type , Node Id y Plans . Node Type es una cadena con el nombre del paso, y Node Id es un identificador único del paso (el nombre del paso con un sufijo numérico, p. ej. Union_10 ). Plans es un array con descripciones de pasos secundarios. Pueden añadirse otras claves opcionales según el tipo de nodo y la configuración.

Ejemplo:

EXPLAIN json = 1 , description = 0 SELECT 1 UNION ALL SELECT 2 FORMAT TSVRaw;

[ { "Plan" : { "Node Type" : "Union" , "Node Id" : "Union_10" , "Plans" : [ { "Node Type" : "Expression" , "Node Id" : "Expression_13" , "Plans" : [ { "Node Type" : "ReadFromStorage" , "Node Id" : "ReadFromStorage_0" } ] }, { "Node Type" : "Expression" , "Node Id" : "Expression_16" , "Plans" : [ { "Node Type" : "ReadFromStorage" , "Node Id" : "ReadFromStorage_4" } ] } ] } } ]

Con description = 1, se añade la clave Description al paso:

{ "Node Type" : "ReadFromStorage" , "Description" : "SystemOne" }

Con header = 1, la clave Header se agrega al paso como un array de columnas.

Ejemplo:

EXPLAIN json = 1 , description = 0 , header = 1 SELECT 1 , 2 + dummy;

[ { "Plan" : { "Node Type" : "Expression" , "Node Id" : "Expression_5" , "Header" : [ { "Name" : "1" , "Type" : "UInt8" }, { "Name" : "plus(2, dummy)" , "Type" : "UInt16" } ], "Plans" : [ { "Node Type" : "ReadFromStorage" , "Node Id" : "ReadFromStorage_0" , "Header" : [ { "Name" : "dummy" , "Type" : "UInt8" } ] } ] } } ]

Con indexes = 1, se añade la clave Indexes . Contiene un array de los índices usados. Cada índice se describe como JSON con la clave Type (una cadena Partition Min-Max , Partition , Statistics , PrimaryKey o Skip ) y claves opcionales:

Name — El nombre del índice (actualmente solo se usa para índices Skip ).

— El nombre del índice (actualmente solo se usa para índices ). Keys — El array de columnas que usa el índice.

— El array de columnas que usa el índice. Condition — La condición usada.

— La condición usada. Description — La descripción del índice (actualmente solo se usa para índices Skip ).

— La descripción del índice (actualmente solo se usa para índices ). Parts — El número de partes después/antes de aplicar el índice.

— El número de partes después/antes de aplicar el índice. Granules — El número de gránulos después/antes de aplicar el índice.

— El número de gránulos después/antes de aplicar el índice. Ranges — El número de rangos de gránulos después de aplicar el índice.

Ejemplo:

"Node Type" : "ReadFromMergeTree" , "Indexes" : [ { "Type" : "Partition Min-Max" , "Keys" : [ "y" ], "Condition" : "(y in [1, +inf))" , "Parts" : 4 / 5 , "Granules" : 11 / 12 }, { "Type" : "Partition" , "Keys" : [ "y" , "bitAnd(z, 3)" ], "Condition" : "and((bitAnd(z, 3) not in [1, 1]), and((y in [1, +inf)), (bitAnd(z, 3) not in [1, 1])))" , "Parts" : 3 / 4 , "Granules" : 10 / 11 }, { "Type" : "PrimaryKey" , "Keys" : [ "x" , "y" ], "Condition" : "and((x in [11, +inf)), (y in [1, +inf)))" , "Parts" : 2 / 3 , "Granules" : 6 / 10 , "Search Algorithm" : "generic exclusion search" }, { "Type" : "Skip" , "Name" : "t_minmax" , "Description" : "minmax GRANULARITY 2" , "Parts" : 1 / 2 , "Granules" : 2 / 6 }, { "Type" : "Skip" , "Name" : "t_set" , "Description" : "set GRANULARITY 2" , "" : 1 / 1 , "Granules" : 1 / 2 } ]

Con projections = 1, se añade la clave Projections . Contiene un array de proyecciones analizadas. Cada proyección se describe como JSON con las siguientes claves:

Name — El nombre de la proyección.

— El nombre de la proyección. Condition — La condición de la clave primaria usada por la proyección.

— La condición de la clave primaria usada por la proyección. Description — La descripción de cómo se usa la proyección (p. ej., filtrado a nivel de partes).

— La descripción de cómo se usa la proyección (p. ej., filtrado a nivel de partes). Selected Parts — Número de partes seleccionadas por la proyección.

— Número de partes seleccionadas por la proyección. Selected Marks — Número de marcas seleccionadas.

— Número de marcas seleccionadas. Selected Ranges — Número de rangos seleccionados.

— Número de rangos seleccionados. Selected Rows — Número de filas seleccionadas.

— Número de filas seleccionadas. Filtered Parts — Número de partes omitidas debido al filtrado a nivel de partes.

Ejemplo:

"Node Type" : "ReadFromMergeTree" , "Projections" : [ { "Name" : "region_proj" , "Description" : "Projection has been analyzed and is used for part-level filtering" , "Condition" : "(region in ['us_west', 'us_west'])" , "Search Algorithm" : "binary search" , "Selected Parts" : 3 , "Selected Marks" : 3 , "Selected Ranges" : 3 , "Selected Rows" : 3 , "Filtered Parts" : 2 }, { "Name" : "user_id_proj" , "Description" : "Projection has been analyzed and is used for part-level filtering" , "Condition" : "(user_id in [107, 107])" , "Search Algorithm" : "binary search" , "Selected Parts" : 1 , "Selected Marks" : 1 , "Selected Ranges" : 1 , "Selected Rows" : 1 , "Filtered Parts" : 2 } ]

Con actions = 1, las claves añadidas dependen del tipo de paso.

Ejemplo:

EXPLAIN json = 1 , actions = 1 , description = 0 SELECT 1 FORMAT TSVRaw;

[ { "Plan" : { "Node Type" : "Expression" , "Node Id" : "Expression_5" , "Expression" : { "Inputs" : [ { "Name" : "dummy" , "Type" : "UInt8" } ], "Actions" : [ { "Node Type" : "INPUT" , "Result Type" : "UInt8" , "Result Name" : "dummy" , "Arguments" : [ 0 ], "Removed Arguments" : [ 0 ], "Result" : 0 }, { "Node Type" : "COLUMN" , "Result Type" : "UInt8" , "Result Name" : "1" , "Column" : "Const(UInt8)" , "Arguments" : [], "Removed Arguments" : [], "Result" : 1 } ], "Outputs" : [ { "Name" : "1" , "Type" : "UInt8" } ], "Positions" : [ 1 ] }, "Plans" : [ { "Node Type" : "ReadFromStorage" , "Node Id" : "ReadFromStorage_0" } ] } } ]

Con compact = 0 y actions = 1 , se pueden ver los pasos Expression junto con información detallada sobre las expresiones:

EXPLAIN actions = 1 , compact = 0 SELECT sum ( number ) FROM numbers( 10 ) GROUP BY number % 4 ;

Output: sum(number) Expression ((Project names + Projection)) │ Actions: INPUT : 0 -> sum(__table1.number) UInt64 : 0 │ INPUT :: 1 -> modulo(__table1.number, 4_UInt8) UInt8 : 1 │ ALIAS sum(__table1.number) :: 0 -> sum(number) UInt64 : 2 │ Positions: 2 └──Aggregating │ Keys: number MOD 4 │ Aggregates: sum(number) │ Skip merging: 0 └──Expression ((Before GROUP BY + Change column names to column identifiers)) │ Actions: INPUT : 0 -> number UInt64 : 0 │ COLUMN Const(UInt8) -> 4_UInt8 UInt8 : 1 │ ALIAS number :: 0 -> __table1.number UInt64 : 2 │ FUNCTION modulo(__table1.number : 2, 4_UInt8 :: 1) -> modulo(__table1.number, 4_UInt8) UInt8 : 0 │ Positions: 0 2 └──ReadFromSystemNumbers Output: number

Con distributed = 1, la salida incluye no solo el plan de consulta local, sino también los planes de consulta que se ejecutarán en los nodos remotos. Esto resulta útil para analizar y depurar consultas distribuidas.

distributed se representa solo en la forma legacy (no pretty ), porque la salida pretty no integra los planes de los segmentos remotos en el árbol del plan. Por este motivo, habilitar distributed desactiva automáticamente los valores predeterminados de pretty ( actions , compact y pretty ), independientemente de explain_query_plan_default . Aun así, puede establecer actions=1 manualmente. La opción distributed tampoco se admite junto con json .

Ejemplo con tabla distribuida:

EXPLAIN distributed = 1 SELECT * FROM remote ( '127.0.0.{1,2}' , numbers( 2 )) WHERE number = 1 ;

Union Expression ((Project names + (Projection + (Change column names to column identifiers + (Project names + Projection))))) Filter (( WHERE + Change column names to column identifiers)) ReadFromSystemNumbers Expression ((Project names + (Projection + Change column names to column identifiers))) ReadFromRemote ( Read from remote replica ) Expression ((Project names + Projection)) Filter (( WHERE + Change column names to column identifiers)) ReadFromSystemNumbers

Ejemplo con réplicas paralelas:

SET enable_parallel_replicas = 2 , max_parallel_replicas = 2 , cluster_for_parallel_replicas = 'default' ; EXPLAIN distributed = 1 SELECT sum ( number ) FROM test_table GROUP BY number % 4 ;

Expression ((Project names + Projection)) MergingAggregated Union Aggregating Expression (( Before GROUP BY + Change column names to column identifiers)) ReadFromMergeTree ( default .test_table) ReadFromRemoteParallelReplicas BlocksMarshalling Aggregating Expression (( Before GROUP BY + Change column names to column identifiers)) ReadFromMergeTree ( default .test_table)

En ambos ejemplos, el plan de consulta muestra el flujo de ejecución completo, incluidos los pasos locales y remotos.

Con pretty = 1, el árbol del plan se muestra con caracteres de dibujo de líneas en lugar de sangría, y se muestra información adicional para los pasos clave:

Las columnas de salida de la consulta se imprimen en la parte superior del plan.

se imprimen en la parte superior del plan. Las expresiones en filtros, claves de agregación, descripciones de ordenación y funciones de ventana se muestran en una notación legible para humanos similar a SQL (por ejemplo, a + 1 > 5 en lugar de greater(plus(a, 1), 5) ). Los prefijos internos de los identificadores de columna (como __table1. ) se eliminan para mayor claridad.

en filtros, claves de agregación, descripciones de ordenación y funciones de ventana se muestran en una notación legible para humanos similar a SQL (por ejemplo, en lugar de ). Los prefijos internos de los identificadores de columna (como ) se eliminan para mayor claridad. Los pasos de origen (como ReadFromMergeTree ) muestran sus columnas de salida.

(como ) muestran sus columnas de salida. Los pasos de filtro muestran la condición de filtro en notación SQL. Cuando hay filtros de join en tiempo de ejecución, se muestran por separado.

muestran la condición de filtro en notación SQL. Cuando hay filtros de join en tiempo de ejecución, se muestran por separado. Los pasos de agregación muestran las claves y las funciones de agregación con sus argumentos (por ejemplo, sum(c) , count() ).

muestran las claves y las funciones de agregación con sus argumentos (por ejemplo, , ). Los conjuntos IN de literales de tupla muestran sus valores (truncados para conjuntos grandes), los conjuntos basados en subconsultas se etiquetan como subquery1 , subquery2 , etc., y los conjuntos de tablas con motor Set muestran el nombre de la tabla.

de literales de tupla muestran sus valores (truncados para conjuntos grandes), los conjuntos basados en subconsultas se etiquetan como , , etc., y los conjuntos de tablas con motor muestran el nombre de la tabla. Los pasos de join muestran la relación de join mediante notación matemática, el número estimado de filas del resultado, y qué columnas de salida provienen del lado izquierdo frente al derecho. Se usan los siguientes símbolos para representar distintos tipos de JOIN:

Símbolo Tipo de JOIN ⋈ JOIN interno ⟕ JOIN izquierdo ⟖ JOIN derecho ⟗ JOIN completo ⋉ JOIN semi izquierdo ⋊ JOIN semi derecho ⋉ tachado JOIN anti izquierdo ⋊ tachado JOIN anti derecho × JOIN cruzado

Por ejemplo, t1 ⟕ t2 significa un JOIN izquierdo entre las tablas t1 y t2 . El número entre corchetes después del nombre de la tabla (p. ej., t1[100] ) indica el número estimado de filas cuando hay estadísticas de tabla disponibles.

La opción pretty funciona bien junto con compact = 1 , que oculta los pasos Expression y la información detallada de las acciones, lo que hace que el plan sea más fácil de leer.

Un ejemplo detallado con JOIN:

CREATE TABLE t1 (id UInt64, value String) ENGINE = MergeTree ORDER BY id; CREATE TABLE t2 (id UInt64, value String) ENGINE = MergeTree ORDER BY id; INSERT INTO t1 SELECT number , toString( number ) FROM numbers( 100 ); INSERT INTO t2 SELECT number , toString( number ) FROM numbers( 100 ); EXPLAIN actions = 1 , compact = 1 , pretty = 1 SELECT * FROM t1 INNER JOIN t2 ON t1 . id = t2 . id FORMAT Raw ;

Output: id, value, id, value Join (JOIN FillRightFirst) │ t1[100] ⋈ t2[100] │ Type: inner | Strictness: all | Algorithm: SpillingHashJoin(HashJoin) │ Result rows: 100 │ Join conditions: id = id │ Output: │ Left: id, value │ Right: id, value ├──ReadFromMergeTree (default.t1) │ Read type: Default │ Parts: 1 | Granules: 1 │ Output: id, value │ Runtime filters: RF1(id, id from default.t2) └──BuildRuntimeFilter (Build runtime join filter on id) │ Filter id: RF1 │ Source table: default.t2 └──ReadFromMergeTree (default.t2) Read type: Default Parts: 1 | Granules: 1 Output: id, value

​ EXPLAIN PIPELINE

Configuración:

header — Muestra el encabezado de cada puerto de salida. Valor predeterminado: 0.

— Muestra el encabezado de cada puerto de salida. Valor predeterminado: 0. graph — Muestra un grafo descrito en el lenguaje de descripción de grafos DOT. Valor predeterminado: 0.

— Muestra un grafo descrito en el lenguaje de descripción de grafos DOT. Valor predeterminado: 0. compact — Muestra el grafo en modo compacto si la configuración graph está habilitada. Valor predeterminado: 1.

— Muestra el grafo en modo compacto si la configuración está habilitada. Valor predeterminado: 1. compact_repeated_processor_chains — Compacta las cadenas repetidas de procesadores adyacentes en la salida de texto mostrando una sola copia de la cadena junto con el número de repeticiones. Esto puede facilitar la lectura de las canalizaciones paralelas cuando la misma cadena aparece muchas veces, por ejemplo, en joins. No afecta a la salida del grafo. Valor predeterminado: 0.

Resize 16 → 1 FillingRightJoinSide │ SimpleSquashingTransform │ × 16 Resize 1 → 16

Cuando compact=0 y graph=1 , los nombres de los procesadores contendrán un sufijo adicional con un identificador único de procesador.

Ejemplo:

EXPLAIN PIPELINE SELECT sum ( number ) FROM numbers_mt( 100000 ) GROUP BY number % 4 ;

( Union ) (Expression) ExpressionTransform (Expression) ExpressionTransform (Aggregating) Resize 2 → 1 AggregatingTransform × 2 (Expression) ExpressionTransform × 2 (SettingQuotaAndLimits) (ReadFromStorage) NumbersRange × 2 0 → 1

​ EXPLAIN ANALYZE

EXPLAIN ANALYZE sí ejecuta la consulta, descarta las filas del resultado y muestra el mismo árbol del plan que EXPLAIN PLAN , con cada paso anotado con lo que realmente ocurrió en tiempo de ejecución.

Configuración:

EXPLAIN ANALYZE acepta las mismas opciones de visualización que EXPLAIN PLAN (documentadas en la sección acepta las mismas opciones de visualización que(documentadas en la sección EXPLAIN PLAN ).

Como EXPLAIN ANALYZE realmente ejecuta la consulta encapsulada, se comporta como esa consulta — y, a diferencia de las formas EXPLAIN que no ejecutan — de varias maneras: Cuotas y límites. Se contabiliza en las mismas cuotas y está sujeto a los mismos límites (por ejemplo, query_selects , read_rows ) que ejecutar la consulta directamente. Las fuentes exentas de cuotas durante la planificación (como system.one ) no se contabilizan.

Se contabiliza en las mismas cuotas y está sujeto a los mismos límites (por ejemplo, , ) que ejecutar la consulta directamente. Las fuentes exentas de cuotas durante la planificación (como ) no se contabilizan. Transacciones fallidas. Dentro de una transacción que ya falló ( ROLLED_BACK ), se rechaza con INVALID_TRANSACTION , igual que un SELECT simple: primero ejecute ROLLBACK .

Dentro de una transacción que ya falló ( ), se rechaza con , igual que un simple: primero ejecute . Lecturas en streaming. En una lectura en streaming ( FROM ... STREAM ), se rechaza con NOT_IMPLEMENTED , porque esa lectura nunca finaliza.

En una lectura en streaming ( ), se rechaza con , porque esa lectura nunca finaliza. Consultas distribuidas. No es compatible con consultas ejecutadas en modo distribuido.

Ejemplo:

EXPLAIN ANALYZE SELECT number % 10 AS k, count () FROM numbers_mt( 1000000 ) GROUP BY k;

Query summary: Time: 10.72 ms (planning 6.45 ms · execution 4.26 ms) Read: 1.00 million rows, 8.00 MB (234.49 million rows/s., 1.88 GB/s.) Peak memory: 28.98 KiB Output: number MOD 10, count() Expression ((Project names + Projection)) │ I/O: rows 10 → 10 · 90 B → 90 B │ time 21.82 us (0.5%) · parallelism 0.98/1 └──Aggregating │ Keys: number MOD 10 │ Aggregates: count() │ Skip merging: 0 │ I/O: rows 1.00 million → 10 (0.00%) · 1.00 MB → 90 B │ Stage (partial aggregation): time 868.45 us (20.4%) · parallelism 3.80/15 │ Stage (final aggregation): time 445.27 us (10.4%) · parallelism 1.11/16 └──Expression ((Before GROUP BY + Change column names to column identifiers)) │ I/O: rows 1.00 million → 1.00 million · 8.00 MB → 1.00 MB │ time 677.07 us (15.9%) · parallelism 4.31/15 └──ReadFromSystemNumbers Output: number I/O: rows 0 → 1.00 million · 0 B → 8.00 MB time 993.94 us (23.3%) · parallelism 7.52/15

Veamos la salida. Primero, veamos el encabezado.

Query summary: Time: <total> (planning <planning> · execution <execution>) Read: <rows> rows, <bytes> (<rows/s>, <bytes/s>) Peak memory: <peak>

Time — tiempo total dividido en las fases de planificación (es decir, creación del plan + optimización del plan + construcción de la canalización) y ejecución (ejecución de la canalización).

— tiempo total dividido en las fases de planificación (es decir, creación del plan + optimización del plan + construcción de la canalización) y ejecución (ejecución de la canalización). Read — filas y bytes sin comprimir leídos de las tablas, junto con el rendimiento: los mismos valores que el pie de la consulta normal muestra como “Processed”.

— filas y bytes sin comprimir leídos de las tablas, junto con el rendimiento: los mismos valores que el pie de la consulta normal muestra como “Processed”. Peak memory — memoria máxima utilizada por la consulta.

Ahora veamos las nuevas líneas que aparecen en el plan de consulta.

I/O: rows <in> → <out> (<selectivity>%) · <bytes_in> → <bytes_out> [Stage (<stage>): ]time <t> (<share>%) · parallelism <avg>/<max>

Las filas y los bytes se informan una vez para todo el paso (la línea I/O ). El tiempo y el paralelismo se informan por etapa del paso en las siguientes líneas con sangría.

rows <in> → <out> — filas que entraron y salieron del paso; ( <selectivity> %) muestra cuánto filtró ( out/in ) o expandió los datos el paso; se oculta cuando las filas de entrada son iguales a las de salida y cuando las filas de entrada son iguales a 0 .

— filas que entraron y salieron del paso; ( %) muestra cuánto filtró ( ) o expandió los datos el paso; se oculta cuando las filas de entrada son iguales a las de salida y cuando las filas de entrada son iguales a . <bytes_in> → <bytes_out> — bytes en memoria sin comprimir que fluyen por el paso (se omite cuando ambos son cero).

— bytes en memoria sin comprimir que fluyen por el paso (se omite cuando ambos son cero). time <t> (<share>%) — tiempo de reloj durante el que la etapa estuvo activa y su proporción del tiempo de ejecución de la consulta (es decir, sin incluir el tiempo de build). Tenga en cuenta que las proporciones pueden sumar más del 100% porque las etapas y los pasos se ejecutan de forma concurrente.

— tiempo de reloj durante el que la etapa estuvo activa y su proporción del tiempo de ejecución de la consulta (es decir, sin incluir el tiempo de build). Tenga en cuenta que las proporciones pueden sumar más del 100% porque las etapas y los pasos se ejecutan de forma concurrente. parallelism <avg>/<max> — número medio de hilos de CPU trabajando a la vez dentro de esta etapa, sobre el máximo que podía usar. Un valor cercano al máximo significa que la etapa estuvo bien paralelizada; un valor cercano a 1 significa que se ejecutó casi siempre en serie.

— número medio de hilos de CPU trabajando a la vez dentro de esta etapa, sobre el máximo que podía usar. Un valor cercano al máximo significa que la etapa estuvo bien paralelizada; un valor cercano a 1 significa que se ejecutó casi siempre en serie. Stage (<stage>) — el nombre de la etapa. Un paso con una sola etapa imprime la línea de tiempo directamente, sin una etiqueta Stage (...) . Los pasos con varias etapas imprimen una línea etiquetada por etapa; por ejemplo, Aggregating muestra Stage (partial aggregation) y Stage (final aggregation) , y un hash join muestra Stage (build) y Stage (probe) .

ClickHouse paraleliza no solo la ejecución de tareas dentro de un paso del plan, sino también la ejecución de los propios pasos del plan. La métrica parallelism refleja solo el trabajo de este paso. Otros pasos pueden ejecutarse de forma concurrente, por lo que este valor no muestra cómo se compara el paralelismo del paso con el de toda la consulta.

El valor máximo en parallelism se calcula como el mínimo entre: el número total de tareas dentro del paso del plan; el número máximo de hilos de procesamiento de consultas configurado en max_threads .

Con processors = 1 , se imprime una línea adicional debajo de cada etapa que muestra la distribución del tiempo transcurrido entre los procesadores de la etapa:

Time per processor (<n>): min <t> · median <t> · max <t> · sum <t>

<n> es el número de procesadores de la etapa. Una gran diferencia entre median y max apunta a un desequilibrio de carga entre los procesadores paralelos.

​ EXPLAIN ESTIMATE

Muestra el número estimado de filas, marcas y partes que se leerán de las tablas al procesar la consulta. Funciona con tablas de la familia MergeTree

Ejemplo

Crear una tabla:

Query CREATE TABLE ttt (i Int64) ENGINE = MergeTree() ORDER BY i SETTINGS index_granularity = 16 , write_final_mark = 0 ; INSERT INTO ttt SELECT number FROM numbers( 128 ); OPTIMIZE TABLE ttt;

Query EXPLAIN ESTIMATE SELECT * FROM ttt;

Response ┌─database─┬─table─┬─parts─┬─rows─┬─marks─┐ │ default │ ttt │ 1 │ 128 │ 8 │ └──────────┴───────┴───────┴──────┴───────┘

​ EXPLAIN WHATIF

SELECT , sin materializar el índice en disco. Defina uno o más candidatos con EXPLAIN WHATIF SELECT ... para ver, para cada candidato, si aplica, las marcas estimadas leídas, los bytes estimados y la tasa de omisión. Estima el beneficio que tendría un índice de omisión hipotético en una consulta, sin materializar el índice en disco. Defina uno o más candidatos con CREATE HYPOTHETICAL INDEX y luego ejecutepara ver, para cada candidato, si aplica, las marcas estimadas leídas, los bytes estimados y la tasa de omisión.

Sintaxis

EXPLAIN WHATIF [empirical = 0] SELECT ...

Configuración

empirical — 1 (predeterminado) ejecuta el índice en memoria sobre los gránulos descartados según la línea base para medir la tasa de descarte (un límite superior). 0 omite ese paso. En cualquier caso, si empirical no produce un resultado (porque está deshabilitado o porque el índice no puede evaluarse en memoria), el estimador recurre a las estadísticas de columna y, por último, a un resumen únicamente de aplicabilidad si ninguna de las dos está disponible.

Salida

Baseline (after PK + partition + existing indexes): table: db.t parts: 1 marks: 100 est_bytes: 1.50 MiB (only when the query reads rows) With idx_b (minmax, hypothetical): status: applicable marks: 1 est_bytes: 15.00 KiB (only when baseline bytes are known) skip_ratio: 99.0% Estimation: source: empirical | statistical | applicability_only empirical_status: ok | unsupported | disabled sampled_parts: 50 / 100 (only when source = empirical) sampled_marks: 50 / 100 (only when source = empirical) elapsed_us: 631 (only when source = empirical)

source — cómo se generó la estimación. empirical : construyó el índice en memoria sobre los gránulos podados por la línea base y contó los gránulos que el índice omitiría. Este es un límite superior; consulta las limitaciones en CREATE HYPOTHETICAL INDEX . statistical : se deriva de las estadísticas de columnas. Se usa cuando empirical está deshabilitado ( empirical = 0 ) o cuando empirical no pudo producir un resultado, y hay estadísticas de columnas definidas en las columnas relevantes. applicability_only : el índice es aplicable al predicado, pero ni la estimación empirical ni la statistical produjeron un resultado (p. ej., empirical = 0 y no hay estadísticas de columnas definidas). Informa skip_ratio: 0.0% como límite conservador.

— cómo se generó la estimación. sampled_parts / sampled_marks — <baseline-pruned> / <total in the table> . Muestra qué fracción de la tabla quedó tras la poda por PK, partición e índices existentes; es decir, la entrada del índice hipotético.

/ — . Muestra qué fracción de la tabla quedó tras la poda por PK, partición e índices existentes; es decir, la entrada del índice hipotético. est_bytes — una estimación de los bytes leídos, derivada del tamaño medio de fila de la tabla, por lo que es aproximada y varía según el almacenamiento y la compresión. La línea de base aparece solo cuando la consulta lee filas; la línea por candidato, solo cuando se conoce la estimación de bytes de la línea de base.

La configuración se escribe en línea entre WHATIF y SELECT ; no hay palabra clave SETTINGS (esto coincide con cómo otras variantes de EXPLAIN aceptan sus opciones).

Si no hay índices hipotéticos definidos para la tabla, EXPLAIN WHATIF informa status: not_applicable con una sugerencia para crear uno.

Fila combinada (múltiples candidatos)

Cuando dos o más candidatos se evalúan empíricamente, EXPLAIN WHATIF agrega un bloque adicional llamado (combined: idx_a, idx_b, ...) después de las filas de cada candidato. Informa del beneficio conjunto de tener todos esos índices a la vez: una lectura real conserva un gránulo solo si sobrevive a todos los índices de omisión, por lo que la estimación combinada es la intersección de los gránulos supervivientes de los candidatos. Por tanto, su skip_ratio es al menos tan alta como la del mejor candidato individual: los índices complementarios podan más juntos, mientras que los redundantes la dejan sin cambios.

Solo contribuyen los candidatos con source: empirical , porque la fila combinada se construye al intersectar sus conjuntos de supervivencia por gránulo. Los candidatos estimados como statistical o applicability_only no tienen datos por gránulo y se excluyen; en consecuencia, el bloque combinado aparece solo cuando al menos dos candidatos produjeron una estimación empírica y, en caso contrario, se omite (por ejemplo, con empirical = 0 ). Sus campos de estimación se leen igual que los de un bloque empírico por candidato, excepto que elapsed_us es 0 — la estimación combinada se deriva de los escaneos por candidato, no de un escaneo nuevo. El nombre sintético (combined: ...) es solo una etiqueta del informe y no puede usarse con force_data_skipping_indices .

Ejemplo empírico

CREATE TABLE t (a UInt64, b UInt64) ENGINE = MergeTree ORDER BY a SETTINGS index_granularity = 100 ; INSERT INTO t SELECT number , number FROM numbers( 10000 ); CREATE HYPOTHETICAL INDEX idx_b ON t (b) TYPE minmax GRANULARITY 1 ; EXPLAIN WHATIF SELECT * FROM t WHERE b = 42 ;

Baseline (after PK + partition + existing indexes): table: default.t parts: 1 marks: 100 est_bytes: 85.52 KiB With idx_b (minmax, hypothetical): status: applicable marks: 1 est_bytes: 875.00 B skip_ratio: 99.0% Estimation: source: empirical empirical_status: ok sampled_parts: 1 / 1 sampled_marks: 100 / 100

El minmax hipotético podaría de 100 marcas a 1 — skip_ratio: 99.0% . ( est_bytes es una estimación basada en el tamaño promedio de la fila, por lo que la cifra exacta puede variar.)

Ejemplo estadístico

statistical , defínalas primero en las columnas correspondientes y espere a que finalice la mutación de materialización: Las estadísticas de columna están desactivadas de forma predeterminada. Para usar la ruta, defínalas primero en las columnas correspondientes y espere a que finalice la mutación de materialización:

ALTER TABLE t ADD STATISTICS b TYPE TDigest; ALTER TABLE t MATERIALIZE STATISTICS b SETTINGS mutations_sync = 1 ;

Luego, deshabilite el método empírico para que el estimador vuelva a usar las estadísticas de columna:

EXPLAIN WHATIF empirical = 0 SELECT * FROM t WHERE b < 10 ;

With idx_b (minmax, hypothetical): status: applicable marks: 1 est_bytes: 1.66 KiB skip_ratio: 99.9% Estimation: source: statistical empirical_status: disabled

El número proviene de la selectividad de las estadísticas de columna para b < 10 (aproximadamente 10 filas de 10000) y se muestra como un límite superior de skip_ratio . No hay sampled_parts / sampled_marks : no se leyó ningún dato.

Si ninguna de las dos vías está disponible (p. ej., empirical = 0 y no hay estadísticas de columna definidas), el estimador informa source: applicability_only y un skip_ratio: 0.0% conservador.

​ EXPLAIN TABLE OVERRIDE

Muestra el resultado de una sobrescritura de tabla aplicada al esquema de una tabla a la que se accede mediante una función de tabla. También realiza ciertas validaciones y genera una excepción si la sobrescritura hubiera provocado algún tipo de fallo.

Ejemplo

Suponga que tiene una tabla MySQL remota como esta:

Query CREATE TABLE db .tbl ( id INT PRIMARY KEY , created DATETIME DEFAULT now () )

Query EXPLAIN TABLE OVERRIDE mysql( '127.0.0.1:3306' , 'db' , 'tbl' , 'root' , 'clickhouse' ) PARTITION BY toYYYYMM(assumeNotNull(created))

Response ┌─explain─────────────────────────────────────────────────┐ │ PARTITION BY uses columns: `created` Nullable(DateTime) │ └─────────────────────────────────────────────────────────┘