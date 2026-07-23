En ClickHouse existen las siguientes pruebas:
Tipos de pruebas
- Pruebas funcionales: un conjunto de consultas y scripts que incluye los siguientes subconjuntos superpuestos
- Fast test: el subconjunto mínimo
- Pruebas sin estado, que no requieren cargar datos en las bases de datos
- Pruebas secuenciales, que no pueden ejecutarse en paralelo
- Pruebas de integración, ejecutadas por
pytesten un clúster
- Pruebas unitarias
- Pruebas de rendimiento
- Pruebas de compilación
- Sanitizers
- Fuzzers y algunas otras; consulta las secciones siguientes.
Las pruebas funcionales son las más simples y cómodas de usar. La mayoría de las funcionalidades de ClickHouse pueden probarse con pruebas funcionales, y su uso es obligatorio para cualquier cambio en el código de ClickHouse que pueda probarse de ese modo. Cada prueba funcional envía una o varias consultas a un servidor ClickHouse en ejecución y compara el resultado con la referencia. Las pruebas se encuentran en el directorio
Pruebas funcionales
./tests/queries.
Cada prueba puede ser de uno de estos dos tipos:
.sql y
.sh.
- Una prueba
.sqles un script SQL sencillo que se envía por canalización a
clickhouse-client.
- Una prueba
.shes un script que se ejecuta por sí solo.
.sh.
Debe usar pruebas
.sh solo cuando necesite probar alguna funcionalidad que no pueda ejercerse con SQL puro, como canalizar datos de entrada a
clickhouse-client o probar
clickhouse-local.
Un error común al probar los tipos de datos
DateTime y
DateTime64 es asumir que el servidor usa una zona horaria específica (por ejemplo, “UTC”). No es así: las zonas horarias en las ejecuciones de pruebas de CI
se aleatorizan deliberadamente. La solución alternativa más sencilla es especificar explícitamente la zona horaria de los valores de prueba; por ejemplo,
toDateTime64(val, 3, 'Europe/Amsterdam').
Inicie el servidor de ClickHouse en local, escuchando en el puerto predeterminado (9000). Para ejecutar, por ejemplo, la prueba
Ejecutar una prueba localmente
01428_hash_set_nan_key, vaya a la carpeta del repositorio y ejecute el siguiente comando:
Los resultados de las pruebas (
PATH=<path to clickhouse-client>:$PATH tests/clickhouse-test 01428_hash_set_nan_key
stderr y
stdout) se escriben en los archivos
01428_hash_set_nan_key.[stderr|stdout], ubicados junto a la propia prueba (para
queries/0_stateless/foo.sql, la salida estará en
queries/0_stateless/foo.stdout).
Consulta
tests/clickhouse-test --help para ver todas las opciones de
clickhouse-test.
Puedes ejecutar todas las pruebas o solo un subconjunto indicando un filtro para los nombres de las pruebas:
./clickhouse-test substring.
También hay opciones para ejecutar las pruebas en paralelo o en orden aleatorio.
Muchas pruebas funcionales dependen de utilidades GNU de línea de comandos (
Ejecutar pruebas en macOS (Darwin)
timeout,
head,
sed,
grep,
date, etc.). macOS incluye las variantes BSD de estas herramientas, cuyo comportamiento y cuyas opciones difieren (por ejemplo, BSD
head rechaza
head -c 1G, BSD
ps no admite las opciones largas
-- y no existe
timeout). Ejecutar las pruebas con las herramientas BSD provoca fallos espurios.
Los ejecutores de CI de macOS instalan las herramientas GNU mediante Homebrew y las sitúan antes que las BSD en
PATH. Reproduce lo mismo localmente:
brew install coreutils gnu-sed grep
export PATH="$(brew --prefix)/opt/coreutils/libexec/gnubin:$(brew --prefix)/opt/gnu-sed/libexec/gnubin:$(brew --prefix)/opt/grep/libexec/gnubin:$PATH"
coreutils proporciona GNU
timeout,
head,
date y otras utilidades similares;
gnu-sed y
grep proporcionan GNU
sed y
grep. Después de esto,
which timeout head sed grep debería apuntar a las rutas
gnubin.
Puede que necesite una máquina bastante potente para ejecutar un subconjunto de pruebas (denominado “Fast test”). La siguiente configuración funciona en una instancia de AWS
Ejecutar Fast test
t3.2xlarge amd64 con Ubuntu y 100 GB de almacenamiento.
- Instale los requisitos previos y vuelva a iniciar sesión.
sudo apt-get update
sudo apt-get install docker.io
sudo usermod -aG docker "$USER"
- Obtenga el código fuente.
git clone --single-branch https://github.com/ClickHouse/ClickHouse
cd ClickHouse
- Compila el código y ejecuta las “fast tests”.
Deberías obtener
python -m ci.praktika run fast
Si dejas la ejecución sin supervisión, puedes usar
Failed: 0, Passed: 7394, Skipped: 1795
nohup o
disown para que siga ejecutándose después de que se pierda la conexión
ssh.
Es posible que necesite una máquina suficientemente potente para ejecutar pruebas sin estado. Lo siguiente funciona en una instancia de AWS
Ejecutar pruebas sin estado
m7i.8xlarge con Ubuntu amd64 y 200 GB de almacenamiento.
- Instale los prerrequisitos y vuelva a iniciar sesión.
sudo apt-get update
sudo apt-get install docker.io
sudo usermod -aG docker "$USER"
sudo tee /etc/docker/daemon.json <<'EOF'
{
"ipv6": true,
"ip6tables": true
}
EOF
sudo systemctl restart docker
- Descarga el código fuente.
git clone --single-branch https://github.com/ClickHouse/ClickHouse
cd ClickHouse
- Compila el código.
python -m ci.praktika run build_debug
cp ci/tmp/build/programs/clickhouse ci/tmp
- Ejecute las pruebas sin estado, que pueden ejecutarse en paralelo.
Deberías obtener
python -m ci.praktika run functional
Nota. Las invocaciones de
Failed: 0, Passed: 8497, Skipped: 103
python -m ci.praktika run ejecutan una tarea específica de integración continua; puedes obtener más información sobre ClickHouse CI aquí.
Para añadir una nueva prueba, primero crea un archivo
Añadir una nueva prueba
.sql o
.sh en el directorio
queries/0_stateless.
Después, genera el archivo
.reference correspondiente con
clickhouse-client < 12345_test.sql > 12345_test.reference o
./12345_test.sh > ./12345_test.reference.
Las pruebas solo deben crear, eliminar, consultar, etc., tablas en la base de datos
test, que se crea automáticamente de antemano.
Se permite usar tablas temporales.
Para configurar localmente el mismo entorno que en CI, instala las configuraciones de prueba (usarán una implementación simulada de ZooKeeper y ajustarán algunos parámetros de configuración)
cd <repository>/tests/config
sudo ./install.sh
Las pruebas deberían ser
- mínimas: crear solo las tablas y columnas imprescindibles, con la mínima complejidad posible,
- rápidas: no tardar más de unos pocos segundos (mejor aún: menos de un segundo),
- correctas y deterministas: fallar si y solo si la funcionalidad en prueba no funciona,
- aisladas/sin estado: no depender del entorno ni del momento de ejecución
- exhaustivas: cubrir casos límite como ceros, nulos, conjuntos vacíos y excepciones (pruebas negativas; para ello, use la sintaxis
-- { serverError xyz }y
-- { clientError xyz }),
- limpiar las tablas al final de la prueba (por si quedan restos),
- asegurarse de que otras pruebas no estén comprobando lo mismo (es decir, use primero grep).
Una prueba
Pruebas con plantillas Jinja
.sql puede escribirse como una plantilla de Jinja2 añadiendo el sufijo
.j2 al nombre del archivo, de modo que
foo.sql pasa a ser
foo.sql.j2. Antes de ejecutar la prueba,
clickhouse-test procesa la plantilla para convertirla en un script
.sql normal y ejecuta el resultado.
Esto resulta útil cuando una prueba repite la misma consulta con pequeñas variaciones: un bucle genera las consultas a partir de una plantilla compacta, en lugar de escribir cada una a mano. Las construcciones más utilizadas son:
{% for ... %} ... {% endfor %}para repetir un bloque,
{{ expression }}para sustituir un valor en la salida,
-%}y
{%-para eliminar los espacios en blanco adyacentes y mantener limpio el script generado.
se muestra como:
{% for type in ['UInt8', 'UInt16', 'UInt32'] -%}
SELECT toTypeName(0::{{ type }});
{% endfor -%}
La salida esperada puede proporcionarse como un archivo
SELECT toTypeName(0::UInt8);
SELECT toTypeName(0::UInt16);
SELECT toTypeName(0::UInt32);
<name>.reference sin formato que contenga los resultados completamente expandidos, o como una plantilla
<name>.reference.j2, que
clickhouse-test procesa de la misma manera antes de compararla. Use la forma de plantilla cuando la salida esperada también siga un patrón repetitivo. Para ver más ejemplos, consulte los archivos
*.sql.j2 existentes en
tests/queries/0_stateless/.
Una prueba puede tener cero o más etiquetas que especifican las restricciones sobre los contextos en los que se ejecuta en CI. En las pruebas
Restringir la ejecución de pruebas
.sql, las etiquetas se colocan en la primera línea como un comentario SQL:
En las pruebas
-- Tags: no-fasttest, no-replicated-database
-- no-fasttest: <provide_a_reason_for_the_tag_here>
-- no-replicated-database: <provide_a_reason_here>
SELECT 1
.sh, las etiquetas se escriben como comentario en la segunda línea:
Lista de etiquetas disponibles:
#!/usr/bin/env bash
# Tags: no-fasttest, no-replicated-database
# - no-fasttest: <provide_a_reason_for_the_tag_here>
# - no-replicated-database: <provide_a_reason_here>
También se admiten las siguientes opciones:
|Nombre de la etiqueta
|Qué hace
|Ejemplo de uso
disabled
|La prueba no se ejecuta
long
|El tiempo de ejecución de la prueba se extiende de 1 a 10 minutos
deadlock
|La prueba se ejecuta en un bucle durante mucho tiempo
race
|Igual que
deadlock. Se prefiere
deadlock
shard
|Es necesario que el servidor escuche en
127.0.0.*
distributed
|Igual que
shard. Se prefiere
shard
global
|Igual que
shard. Se prefiere
shard
zookeeper
|La prueba requiere Zookeeper o ClickHouse Keeper para ejecutarse
|La prueba usa
ReplicatedMergeTree
replica
|Igual que
zookeeper. Se prefiere
zookeeper
no-fasttest
|La prueba no se ejecuta en Fast test
|La prueba usa el table engine
MySQL, que está deshabilitado en Fast test
fasttest-only
|La prueba solo se ejecuta en Fast test
no-[asan, tsan, msan, ubsan]
|Deshabilita las pruebas en compilaciones con sanitizers
|La prueba se ejecuta en QEMU, que no funciona con sanitizers
no-replicated-database
|Deshabilita la prueba cuando la base de datos predeterminada usa
ReplicatedDatabaseEngine
no-ordinary-database
|Deshabilita la prueba cuando el database engine predeterminado es
Ordinary
no-parallel
|Deshabilita la ejecución en paralelo de otras pruebas con esta
|La prueba lee de tablas
system y los invariantes pueden romperse
no-parallel-replicas
|Deshabilita la prueba cuando las réplicas paralelas están habilitadas
no-debug
|Deshabilita las pruebas en compilaciones Debug
no-release
|Deshabilita las pruebas en compilaciones Release
no-darwin
|Deshabilita la prueba en macOS (Darwin)
|La prueba depende de características específicas de Linux, como consultas distribuidas,
procfs o el servidor HTTP
no-polymorphic-parts,
no-random-settings,
no-random-merge-tree-settings,
no-backward-compatibility-check,
no-cpu-x86_64,
no-cpu-aarch64,
no-cpu-ppc64le,
no-s3-storage.
Además de los ajustes anteriores, puede usar flags
USE_* de
system.build_options para definir el uso de características concretas de ClickHouse.
Por ejemplo, si su prueba usa una tabla MySQL, debe añadir la etiqueta
use-mysql.
Una prueba puede especificar los valores mínimo y máximo permitidos para los parámetros de configuración que pueden aleatorizarse durante la ejecución de la prueba. En las pruebas
Especificación de límites para valores aleatorios de configuración
.sh, los límites se escriben como un comentario en la línea siguiente a las etiquetas o en la segunda línea si no se especifican etiquetas:
En las pruebas
#!/usr/bin/env bash
# Tags: no-fasttest
# Random settings limits: max_block_size=(1000, 10000); index_granularity=(100, None)
.sql, las etiquetas se colocan como comentario SQL en la línea siguiente a las etiquetas o en la primera línea:
Si solo necesitas especificar un límite, puedes usar
-- Tags: no-fasttest
-- Random settings limits: max_block_size=(1000, 10000); index_granularity=(100, None)
SELECT 1
None para el otro.
El nombre de la prueba comienza con un prefijo de cinco dígitos seguido de un nombre descriptivo, como
Elección del nombre de la prueba
00422_hash_function_constexpr.sql.
Para elegir el prefijo, busque el prefijo más alto que ya esté presente en el directorio e increméntelo en uno.
Mientras tanto, es posible que se añadan otras pruebas con el mismo prefijo numérico, pero no pasa nada y no dará lugar a ningún problema; no tendrás que cambiarlo más adelante.
ls tests/queries/0_stateless/[0-9]*.reference | tail -n 1
A veces conviene comprobar que se produzca un error del servidor al ejecutar una consulta incorrecta. Para ello, admitimos anotaciones especiales en las pruebas SQL con la siguiente forma:
Comprobación de un error esperado
Esta prueba garantiza que el servidor devuelva un error con el código 49 por la columna desconocida
SELECT x; -- { serverError 49 }
x.
Si no se produce ningún error, o si el error es distinto, la prueba fallará.
Si quiere asegurarse de que el error se produzca en el lado del cliente, use la anotación
clientError en su lugar.
No compruebe una redacción concreta del mensaje de error; puede cambiar en el futuro y hacer que la prueba falle innecesariamente.
Compruebe solo el código de error.
Si el código de error existente no es lo bastante preciso para sus necesidades, considere añadir uno nuevo.
Si quieres usar consultas distribuidas en pruebas funcionales, puedes usar la función de tabla
Prueba de una consulta distribuida
remote con direcciones
127.0.0.{1..2} para que el servidor se consulte a sí mismo; o bien usar clústeres de prueba predefinidos en el archivo de configuración del servidor, como
test_shard_localhost.
Recuerda añadir las palabras
shard o
distributed al nombre de la prueba para que se ejecute en CI con la configuración correcta, donde el servidor está preparado para admitir consultas distribuidas.
A veces, en una prueba de shell, puede que necesites crear un archivo sobre la marcha para usarlo. Ten en cuenta que algunas comprobaciones de CI ejecutan pruebas en paralelo, por lo que, si en tu script creas o eliminas un archivo temporal sin un nombre único, algunas comprobaciones de CI, como Flaky, pueden fallar. Para evitarlo, debes usar la variable de entorno
Trabajo con archivos temporales
$CLICKHOUSE_TEST_UNIQUE_NAME para dar a los archivos temporales un nombre único para la prueba que se está ejecutando.
Así puedes asegurarte de que el archivo que creas durante la configuración o eliminas durante la limpieza es el que usa únicamente esa prueba, y no otra que se esté ejecutando en paralelo.
Si conocemos errores que pueden reproducirse fácilmente mediante pruebas funcionales, colocamos pruebas funcionales preparadas en el directorio
Errores conocidos
tests/queries/bugs.
Estas pruebas se trasladarán a
tests/queries/0_stateless cuando se corrijan los errores.
Las pruebas de integración permiten probar ClickHouse en una configuración en clúster y su interacción con otros servidores, como MySQL, Postgres y MongoDB. Son útiles para emular particiones de red, pérdida de paquetes, etc. Estas pruebas se ejecutan con Docker y crean varios contenedores con distinto software. Consulte
Pruebas de integración
tests/integration/README.md para ver cómo ejecutar estas pruebas.
Tenga en cuenta que no se prueba la integración de ClickHouse con drivers de terceros.
Además, actualmente no tenemos pruebas de integración con nuestros drivers JDBC y ODBC.
Las pruebas unitarias son útiles cuando se quiere probar no ClickHouse en su conjunto, sino una única biblioteca o clase aislada. Puedes habilitar o deshabilitar la compilación de las pruebas con la opción de CMake
Pruebas unitarias
ENABLE_TESTS.
Las pruebas unitarias (y otros programas de prueba) se encuentran en los subdirectorios
tests repartidos por el código.
Para ejecutar las pruebas unitarias, escribe
ninja test.
Algunas pruebas usan
gtest, pero otras son simplemente programas que devuelven un código de salida distinto de cero cuando la prueba falla.
No es necesario tener pruebas unitarias si el código ya está cubierto por pruebas funcionales (y las pruebas funcionales suelen ser mucho más sencillas de usar).
Puedes ejecutar comprobaciones individuales de
gtest llamando directamente al ejecutable, por ejemplo:
$ ./src/unit_tests_dbms --gtest_filter=LocalAddress*
Las pruebas de rendimiento permiten medir y comparar el rendimiento de alguna parte aislada de ClickHouse mediante consultas sintéticas. Las pruebas de rendimiento se encuentran en
Pruebas de rendimiento
tests/performance/.
Cada prueba está representada por un archivo
.xml con una descripción del caso de prueba.
Las pruebas se ejecutan con la herramienta
docker/test/performance-comparison. Consulte el archivo readme para ver cómo invocarla.
Cada prueba ejecuta una o varias consultas (posiblemente con combinaciones de parámetros) en un bucle.
Si desea mejorar el rendimiento de ClickHouse en algún escenario, y las mejoras pueden observarse con consultas simples, es muy recomendable escribir una prueba de rendimiento.
Además, se recomienda escribir pruebas de rendimiento al añadir o modificar funciones SQL que estén relativamente aisladas y no sean demasiado complejas.
Siempre tiene sentido usar
perf top u otras herramientas de
perf durante las pruebas.
Algunos programas del directorio
Herramientas y scripts de prueba
tests no son pruebas ya preparadas, sino herramientas de prueba.
Por ejemplo, para
Lexer hay una herramienta,
src/Parsers/tests/lexer, que simplemente realiza la tokenización de stdin y escribe el resultado coloreado en stdout.
Puede usar este tipo de herramientas como ejemplos de código, así como para exploración y pruebas manuales.
Hay pruebas para modelos de aprendizaje automático en
Pruebas diversas
tests/external_models.
Estas pruebas no se mantienen y deben trasladarse a las pruebas de integración.
Hay una prueba independiente para inserciones con quórum.
Esta prueba ejecuta un clúster de ClickHouse en servidores independientes y emula varios casos de fallo: partición de red, pérdida de paquetes (entre nodos de ClickHouse, entre ClickHouse y ZooKeeper, entre el servidor de ClickHouse y el cliente, etc.),
kill -9,
kill -STOP y
kill -CONT, como Jepsen. Después, la prueba comprueba que todas las inserciones confirmadas se hayan escrito y que ninguna de las inserciones rechazadas se haya escrito.
Cuando desarrolles una nueva funcionalidad, también es razonable probarla manualmente. Puedes hacerlo con los siguientes pasos: Compila ClickHouse. Ejecuta ClickHouse desde la terminal: cambia al directorio
Pruebas manuales
programs/clickhouse-server y ejecútalo con
./clickhouse-server. De forma predeterminada, usará la configuración (
config.xml,
users.xml y los archivos dentro de los directorios
config.d y
users.d) del directorio actual. Para conectarte al servidor de ClickHouse, ejecuta
programs/clickhouse-client/clickhouse-client.
Ten en cuenta que todas las herramientas de clickhouse (server, client, etc.) son solo enlaces simbólicos a un único binario llamado
clickhouse.
Puedes encontrar este binario en
programs/clickhouse.
Todas las herramientas también pueden invocarse como
clickhouse tool en lugar de
clickhouse-tool.
Como alternativa, puedes instalar el paquete de ClickHouse: ya sea la versión estable del repositorio de ClickHouse, o bien puedes compilar el paquete tú mismo con
./release en la raíz del código fuente de ClickHouse.
Luego inicia el servidor con
sudo clickhouse start (o
stop para detener el servidor).
Busca los logs en
/etc/clickhouse-server/clickhouse-server.log.
Cuando ClickHouse ya esté instalado en tu sistema, puedes compilar un nuevo binario
clickhouse y reemplazar el binario existente:
También puede detener el clickhouse-server del sistema y ejecutar su propia instancia con la misma configuración, pero con el registro enviado a la terminal:
$ sudo clickhouse stop
$ sudo cp ./clickhouse /usr/bin/
$ sudo clickhouse start
Ejemplo con gdb:
$ sudo clickhouse stop
$ sudo -u clickhouse /usr/bin/clickhouse server --config-file /etc/clickhouse-server/config.xml
Si
$ sudo -u clickhouse gdb --args /usr/bin/clickhouse server --config-file /etc/clickhouse-server/config.xml
clickhouse-server del sistema ya está en ejecución y no desea detenerlo, puede cambiar los números de puerto en su
config.xml (o redefinirlos en un archivo del directorio
config.d), especificar una ruta de datos adecuada y ejecutarlo.
El binario
clickhouse casi no tiene dependencias y funciona en una amplia variedad de distribuciones de Linux.
Para probar rápidamente sus cambios en un servidor, puede simplemente copiar con
scp el binario
clickhouse recién compilado a su servidor y luego ejecutarlo como en los ejemplos anteriores.
Las pruebas de compilación permiten comprobar que la compilación no falle en varias configuraciones alternativas y en algunos otros sistemas. Estas pruebas también están automatizadas. Ejemplos:
Pruebas de compilación
- compilación cruzada para Darwin x86_64 (macOS)
- compilación cruzada para FreeBSD x86_64
- compilación cruzada para Linux AArch64
- compilación en Ubuntu con bibliotecas de los paquetes del sistema (desaconsejado)
- compilación con enlazado compartido de bibliotecas (desaconsejado)
Cuando ampliamos el protocolo de red de ClickHouse, comprobamos manualmente que un clickhouse-client antiguo funcione con un clickhouse-server nuevo y que un clickhouse-client nuevo funcione con un clickhouse-server antiguo (simplemente ejecutando los binarios de los paquetes correspondientes). También probamos algunos casos automáticamente con pruebas de integración:
Pruebas de compatibilidad del protocolo
- si los datos escritos por una versión anterior de ClickHouse pueden leerse correctamente con la versión nueva;
- si las consultas distribuidas funcionan en un clúster con distintas versiones de ClickHouse.
El código principal de ClickHouse (ubicado en el directorio
Ayuda del compilador
src) se compila con
-Wall -Wextra -Werror y con algunas advertencias adicionales habilitadas.
Sin embargo, estas opciones no están habilitadas para bibliotecas de terceros.
Clang tiene aún más advertencias útiles; puedes buscarlas con
-Weverything y elegir alguna para incluirla en la compilación predeterminada.
Siempre usamos clang para compilar ClickHouse, tanto en desarrollo como en producción.
Puedes compilar en tu propia máquina en modo de depuración (para ahorrar batería de tu portátil), pero ten en cuenta que el compilador puede generar más advertencias con
-O3 gracias a un mejor análisis del flujo de control y entre procedimientos.
Al compilar con clang en modo de depuración, se usa la versión de depuración de
libc++, lo que permite detectar más errores en tiempo de ejecución.
Sanitizers
Si el proceso (ClickHouse server o cliente) se bloquea al iniciarse al ejecutarlo en local, es posible que tengas que deshabilitar la aleatorización del espacio de direcciones:
sudo sysctl kernel.randomize_va_space=0
Ejecutamos pruebas funcionales, de integración, de estrés y unitarias con ASan en cada commit.
Sanitizador de direcciones
Ejecutamos pruebas funcionales, de integración, de estrés y unitarias con TSan en cada commit.
Sanitizador de hilos
Ejecutamos pruebas funcionales, de integración, de estrés y unitarias con MSan para cada commit.
Sanitizador de memoria
Ejecutamos pruebas funcionales, de integración, de estrés y unitarias con UBSan para cada commit. El código de algunas bibliotecas de terceros no está sanitizado para detectar UB.
Sanitizador de comportamiento indefinido
Antes solíamos ejecutar pruebas funcionales con Valgrind durante la noche, pero ya no lo hacemos. Tarda varias horas. Actualmente hay un falso positivo conocido en la biblioteca
Valgrind (memcheck)
re2; consulta este artículo.
El fuzzing de ClickHouse se implementa tanto con libFuzzer como con consultas SQL aleatorias. Todas las pruebas de fuzzing deben ejecutarse con sanitizers (Address y Undefined). LibFuzzer se utiliza para pruebas de fuzzing aisladas del código de bibliotecas. Los fuzzers se implementan como parte del código de pruebas y llevan el sufijo “_fuzzer” en el nombre. Puede encontrar un ejemplo de fuzzer en
Fuzzing
src/Parsers/fuzzers/lexer_fuzzer.cpp.
Las configuraciones, diccionarios y corpus específicos de LibFuzzer se almacenan en
tests/fuzz.
Le animamos a escribir pruebas de fuzzing para cualquier funcionalidad que procese entradas de usuario.
Los fuzzers no se compilan de forma predeterminada.
Para compilar los fuzzers, deben establecerse las opciones
-DENABLE_FUZZING=1 y
-DENABLE_TESTS=1.
Recomendamos deshabilitar Jemalloc al compilar fuzzers.
La configuración utilizada para integrar el fuzzing de ClickHouse con
Google OSS-Fuzz puede encontrarse en
docker/fuzz.
También usamos una prueba de fuzzing sencilla para generar consultas SQL aleatorias y comprobar que el server no se cae al ejecutarlas.
Puede encontrarla en
00746_sql_fuzzy.pl.
Esta prueba debe ejecutarse de forma continua (durante la noche y más tiempo).
También usamos un sofisticado fuzzer de consultas basado en AST, capaz de encontrar una gran cantidad de casos límite.
Realiza permutaciones y sustituciones aleatorias en el AST de las consultas.
Recuerda nodos del AST de pruebas anteriores para utilizarlos en el fuzzing de pruebas posteriores, mientras las procesa en orden aleatorio.
Puede obtener más información sobre este fuzzer en este artículo del blog.
Las pruebas de estrés son otro caso de fuzzing. Consisten en ejecutar todas las pruebas funcionales en paralelo, en orden aleatorio, con un único servidor. No se comprueban los resultados de las pruebas. Se comprueba que:
Prueba de estrés
- el servidor no se bloquea y que no se activan traps de depuración ni del sanitizer;
- no hay interbloqueos;
- la estructura de la base de datos es coherente;
- el servidor puede detenerse correctamente después de la prueba y volver a iniciarse sin excepciones.
Thread Fuzzer (por favor, no debe confundirse con Thread Sanitizer) es otro tipo de fuzzing que permite randomizar el orden de ejecución de los hilos. Ayuda a encontrar aún más casos límite.
Thread fuzzer
Nuestro equipo de seguridad realizó una revisión general básica de las funciones de seguridad de ClickHouse.
Auditoría de seguridad
Ejecutamos
Analizadores estáticos
clang-tidy en cada commit.
Las comprobaciones de
clang-static-analyzer también están habilitadas.
clang-tidy también se utiliza para algunas comprobaciones de estilo.
Hemos evaluado
clang-tidy,
Coverity,
cppcheck,
PVS-Studio,
tscancode,
CodeQL.
Encontrará instrucciones de uso en el directorio
tests/instructions/.
Si usa
CLion como IDE, puede aprovechar algunas comprobaciones de
clang-tidy desde el primer momento.
También usamos
shellcheck para el análisis estático de scripts de shell.
En la compilación de depuración usamos un allocator personalizado que aplica ASLR a las asignaciones a nivel de usuario. También protegemos manualmente las regiones de memoria que, tras la asignación, deberían ser de solo lectura. En la compilación de depuración también incorporamos una personalización de libc que garantiza que no se llamen funciones “perjudiciales” (obsoletas, inseguras o no seguras para subprocesos). Las aserciones de depuración se usan ampliamente. En la compilación de depuración, si se lanza una excepción con el código “error lógico” (lo que implica un bug), el programa finaliza de inmediato. Esto permite usar excepciones en la compilación de release, pero hacer que actúen como aserciones en la compilación de depuración. Se usa la versión de depuración de jemalloc para las compilaciones de depuración. Se usa la versión de depuración de libc++ para las compilaciones de depuración.
Endurecimiento
Los datos almacenados en disco tienen suma de verificación. Los datos de las tablas MergeTree se verifican simultáneamente de tres maneras* (bloques de datos comprimidos, bloques de datos sin comprimir y la suma de verificación total de todos los bloques). Los datos transferidos por la red entre el cliente y el servidor, o entre servidores, también tienen suma de verificación. La replicación garantiza datos idénticos bit a bit en las réplicas. Esto es necesario para protegerse de hardware defectuoso (degradación de bits en medios de almacenamiento, cambios de bits en la RAM del servidor, cambios de bits en la RAM del controlador de red, cambios de bits en la RAM del switch de red, cambios de bits en la RAM del cliente, cambios de bits en el medio de transmisión). Tenga en cuenta que los cambios de bits son habituales y es probable que se produzcan incluso con RAM ECC y con sumas de verificación TCP (si consigue ejecutar miles de servidores que procesan petabytes de datos cada día). Vea el video (en ruso). ClickHouse proporciona diagnósticos que ayudarán a los ingenieros de operaciones a detectar hardware defectuoso.
Comprobaciones de integridad en tiempo de ejecución
- y no es lento.
Las reglas de estilo de código se describen aquí. Para comprobar algunas infracciones de estilo habituales, puede usar el script
Estilo de código
utils/check-style.
Para imponer el estilo correcto en su código, puede usar
clang-format.
El archivo
.clang-format se encuentra en la raíz del código fuente.
En su mayor parte, se ajusta a nuestro estilo de código actual.
Pero no se recomienda aplicar
clang-format a archivos existentes porque empeora el formato.
Puede usar la herramienta
clang-format-diff, que puede encontrar en el repositorio de código fuente de clang.
Como alternativa, puede probar la herramienta
uncrustify para reformatear su código.
La configuración está en
uncrustify.cfg, en la raíz del código fuente.
Se ha probado menos que
clang-format.
CLion tiene su propio formateador de código, que debe ajustarse a nuestro estilo de código.
También hacemos seguimiento de la cobertura de pruebas, pero solo para las pruebas funcionales y únicamente para clickhouse-server. Se lleva a cabo a diario.
Cobertura de pruebas
Existe una comprobación automatizada para detectar pruebas inestables. Ejecuta todas las pruebas nuevas 100 veces (para las pruebas funcionales) o 10 veces (para las pruebas de integración). Si la prueba falla хотя sea una sola vez, se considera inestable.
Pruebas de las pruebas
Ejecutamos las pruebas con GitHub Actions. Los trabajos de compilación y las pruebas se ejecutan en Sandbox para cada commit. Los paquetes generados y los resultados de las pruebas se publican en GitHub y pueden descargarse mediante enlaces directos. Los artefactos se conservan durante varios meses. Cuando envías un pull request en GitHub, lo etiquetamos como “can be tested” y nuestro sistema de CI compilará paquetes de ClickHouse (release, debug, con address sanitizer, etc.) para ti.