Sintaxis
odbc(datasource, external_database, external_table)
odbc(datasource, external_table)
odbc(named_collection)
Argumentos
Estos parámetros también pueden pasarse mediante colecciones nombradas. Para implementar conexiones ODBC de forma segura, ClickHouse utiliza un programa independiente,
|Argumento
|Descripción
datasource
|Nombre de la sección con la configuración de la conexión en el archivo
odbc.ini.
external_database
|Nombre de una base de datos en un sistema de gestión de bases de datos externo.
external_table
|Nombre de una tabla en
external_database.
clickhouse-odbc-bridge. Si el controlador ODBC se carga directamente desde
clickhouse-server, los problemas con el controlador pueden hacer que falle el servidor ClickHouse. ClickHouse inicia automáticamente
clickhouse-odbc-bridge cuando es necesario. El programa
clickhouse-odbc-bridge se instala desde el mismo paquete que
clickhouse-server.
Los campos con valores
NULL de la tabla externa se convierten en los valores predeterminados del tipo de dato base. Por ejemplo, si un campo de una tabla MySQL remota tiene el tipo
INT NULL, se convierte en 0 (el valor predeterminado del tipo de dato
Int32 de ClickHouse).
Obtención de datos de una instalación local de MySQL mediante ODBC Este ejemplo se ha verificado en Ubuntu Linux 18.04 y MySQL server 5.7. Asegúrese de que unixODBC y MySQL Connector estén instalados. De forma predeterminada (si se instaló a partir de paquetes), ClickHouse se inicia con el usuario
Ejemplo de uso
clickhouse. Por lo tanto, debe crear y configurar este usuario en el servidor MySQL.
$ sudo mysql
Luego, configura la conexión en
mysql> CREATE USER 'clickhouse'@'localhost' IDENTIFIED BY 'clickhouse';
mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'clickhouse'@'clickhouse' WITH GRANT OPTION;
/etc/odbc.ini.
Puede comprobar la conexión con la utilidad
$ cat /etc/odbc.ini
[mysqlconn]
DRIVER = /usr/local/lib/libmyodbc5w.so
SERVER = 127.0.0.1
PORT = 3306
DATABASE = test
USERNAME = clickhouse
PASSWORD = clickhouse
isql de la instalación de unixODBC.
Tabla en MySQL:
$ isql -v mysqlconn
+-------------------------+
| Connected! |
| |
...
Obtención de datos de la tabla MySQL en ClickHouse:
mysql> CREATE TABLE `test`.`test` (
-> `int_id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
-> `int_nullable` INT NULL DEFAULT NULL,
-> `float` FLOAT NOT NULL,
-> `float_nullable` FLOAT NULL DEFAULT NULL,
-> PRIMARY KEY (`int_id`));
Query OK, 0 rows affected (0,09 sec)
mysql> insert into test (`int_id`, `float`) VALUES (1,2);
Query OK, 1 row affected (0,00 sec)
mysql> select * from test;
+------+----------+-----+----------+
| int_id | int_nullable | float | float_nullable |
+------+----------+-----+----------+
| 1 | NULL | 2 | NULL |
+------+----------+-----+----------+
1 row in set (0,00 sec)
SELECT * FROM odbc('DSN=mysqlconn', 'test', 'test')
┌─int_id─┬─int_nullable─┬─float─┬─float_nullable─┐
│ 1 │ 0 │ 2 │ 0 │
└────────┴──────────────┴───────┴────────────────┘