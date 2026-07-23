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Devuelve la tabla conectada mediante ODBC.

Sintaxis

Argumentos

Estos parámetros también pueden pasarse mediante colecciones nombradas. Para implementar conexiones ODBC de forma segura, ClickHouse utiliza un programa independiente, clickhouse-odbc-bridge. Si el controlador ODBC se carga directamente desde clickhouse-server, los problemas con el controlador pueden hacer que falle el servidor ClickHouse. ClickHouse inicia automáticamente clickhouse-odbc-bridge cuando es necesario. El programa clickhouse-odbc-bridge se instala desde el mismo paquete que clickhouse-server. Los campos con valores NULL de la tabla externa se convierten en los valores predeterminados del tipo de dato base. Por ejemplo, si un campo de una tabla MySQL remota tiene el tipo INT NULL, se convierte en 0 (el valor predeterminado del tipo de dato Int32 de ClickHouse).

Ejemplo de uso

Obtención de datos de una instalación local de MySQL mediante ODBC Este ejemplo se ha verificado en Ubuntu Linux 18.04 y MySQL server 5.7. Asegúrese de que unixODBC y MySQL Connector estén instalados. De forma predeterminada (si se instaló a partir de paquetes), ClickHouse se inicia con el usuario clickhouse. Por lo tanto, debe crear y configurar este usuario en el servidor MySQL.
Luego, configura la conexión en /etc/odbc.ini.
Puede comprobar la conexión con la utilidad isql de la instalación de unixODBC.
Tabla en MySQL:
Obtención de datos de la tabla MySQL en ClickHouse:

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Última modificación el 23 de julio de 2026