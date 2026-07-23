SELECT e
INSERT sobre datos almacenados en un servidor MySQL remoto.
Sintaxis
mysql({host:port, database, table, user, password[, replace_query, on_duplicate_clause] | named_collection[, option=value [,..]]})
Argumentos
Los argumentos también pueden pasarse mediante colecciones con nombre. En este caso,
|Argument
|Descripción
host:port
|Dirección del servidor MySQL.
database
|Nombre de la base de datos remota.
table
|Nombre de la tabla remota, o una consulta pasada a MySQL tal cual (consulta Pasar una consulta en lugar de un nombre de tabla).
user
|Usuario de MySQL.
password
|Contraseña del usuario.
replace_query
|Indicador que convierte las consultas
INSERT INTO en
REPLACE INTO. Posibles valores:
-
0 - La consulta se ejecuta como
INSERT INTO.
-
1 - La consulta se ejecuta como
REPLACE INTO.
on_duplicate_clause
|La expresión
ON DUPLICATE KEY on_duplicate_clause que se añade a la consulta
INSERT. Solo puede especificarse con
replace_query = 0 (si se pasan simultáneamente
replace_query = 1 y
on_duplicate_clause, ClickHouse genera una excepción).
Ejemplo:
INSERT INTO t (c1,c2) VALUES ('a', 2) ON DUPLICATE KEY UPDATE c2 = c2 + 1;
Aquí,
on_duplicate_clause es
UPDATE c2 = c2 + 1. Consulta la documentación de MySQL para ver qué
on_duplicate_clause puedes usar con la cláusula
ON DUPLICATE KEY.
host y
port deben especificarse por separado. Este enfoque se recomienda para entornos de producción.
Las cláusulas
WHERE simples, como
=, !=, >, >=, <, <=, se ejecutan actualmente en el servidor MySQL.
El resto de las condiciones y la restricción de muestreo
LIMIT se ejecutan en ClickHouse solo después de que termina la consulta a MySQL.
En lugar del nombre de una tabla, el tercer argumento puede ser una consulta
Pasar una consulta en lugar del nombre de una tabla
SELECT que se pasa a MySQL tal cual. La estructura de la tabla resultante se infiere del resultado de la consulta. La consulta puede escribirse como una subconsulta o ir envuelta en la función
query:
Esto es útil para hacer pushdown de joins, agregaciones o cualquier otro procesamiento a MySQL. Esta tabla es de solo lectura: no se permite hacer
SELECT * FROM mysql('localhost:3306', 'test', (SELECT a, b FROM t1 JOIN t2 USING (id) WHERE a > 0), 'user', 'password');
SELECT * FROM mysql('localhost:3306', 'test', query('SELECT a, b FROM t1 JOIN t2 USING (id) WHERE a > 0'), 'user', 'password');
INSERT en ella. La misma sintaxis es compatible con el motor de tabla
MySQL.
Admite varias réplicas que deben listarse con
La forma de subconsulta
(SELECT ...) es analizada por ClickHouse y serializada de nuevo en el dialecto de MySQL (comillas invertidas para los identificadores) antes de enviarse al servidor. Por lo tanto, debe ser SQL válido de ClickHouse. Para pasar sintaxis específica de MySQL que ClickHouse no analiza, use la forma
query('...'), cuyo texto se envía a MySQL literalmente.Cualquier
WHERE,
LIMIT, agregación, etc. externo de la consulta de ClickHouse que la contiene no se hace pushdown a la consulta proporcionada; se aplica en ClickHouse después de recuperar el resultado completo de la consulta. Para restringir los datos leídos desde MySQL, coloque el filtro dentro de la consulta proporcionada. Con
external_table_strict_query = 1, un filtro externo al que no pueda hacerse pushdown se rechaza con una excepción en lugar de aplicarse localmente.
|. Por ejemplo:
or
SELECT name FROM mysql(`mysql{1|2|3}:3306`, 'mysql_database', 'mysql_table', 'user', 'password');
SELECT name FROM mysql(`mysql1:3306|mysql2:3306|mysql3:3306`, 'mysql_database', 'mysql_table', 'user', 'password');
Un objeto de tabla con las mismas columnas que la tabla original de MySQL.
Valor devuelto
Algunos tipos de datos de MySQL pueden asignarse a distintos tipos de ClickHouse; esto se resuelve mediante la configuración a nivel de consulta mysql_datatypes_support_level
En la consulta
INSERT, para distinguir la función de tabla
mysql(...) del nombre de tabla con la lista de nombres de columnas, debe usar las palabras clave
FUNCTION o
TABLE FUNCTION. Vea los ejemplos a continuación.
Tabla en MySQL:
Ejemplos
Selección de datos de ClickHouse:
mysql> CREATE TABLE `test`.`test` (
-> `int_id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
-> `float` FLOAT NOT NULL,
-> PRIMARY KEY (`int_id`));
mysql> INSERT INTO test (`int_id`, `float`) VALUES (1,2);
mysql> SELECT * FROM test;
+--------+-------+
| int_id | float |
+--------+-------+
| 1 | 2 |
+--------+-------+
O bien, usando colecciones con nombre:
SELECT * FROM mysql('localhost:3306', 'test', 'test', 'bayonet', '123');
CREATE NAMED COLLECTION creds AS
host = 'localhost',
port = 3306,
database = 'test',
user = 'bayonet',
password = '123';
SELECT * FROM mysql(creds, table='test');
┌─int_id─┬─float─┐
│ 1 │ 2 │
└────────┴───────┘
Habilita la compresión para la conexión mediante el protocolo MySQL. Valor predeterminado:
enable_compression
false.
Esta configuración se aplica a:
- la función de tabla
mysql;
- el motor de tabla
MySQL;
- el engine de base de datos
MySQL;
- las colecciones con nombre usadas por las integraciones de MySQL.
Reemplazo e inserción:
SELECT *
FROM mysql(
'mysql80:3306',
'clickhouse',
'test_table',
'root',
'password',
SETTINGS enable_compression = 1
);
INSERT INTO FUNCTION mysql('localhost:3306', 'test', 'test', 'bayonet', '123', 1) (int_id, float) VALUES (1, 3);
INSERT INTO TABLE FUNCTION mysql('localhost:3306', 'test', 'test', 'bayonet', '123', 0, 'UPDATE int_id = int_id + 1') (int_id, float) VALUES (1, 4);
SELECT * FROM mysql('localhost:3306', 'test', 'test', 'bayonet', '123');
Copiar datos desde una tabla de MySQL a una tabla de ClickHouse:
┌─int_id─┬─float─┐
│ 1 │ 3 │
│ 2 │ 4 │
└────────┴───────┘
O, si copias solo un lote incremental desde MySQL tomando como referencia el id máximo actual:
CREATE TABLE mysql_copy
(
`id` UInt64,
`datetime` DateTime('UTC'),
`description` String,
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY (id,datetime);
INSERT INTO mysql_copy
SELECT * FROM mysql('host:port', 'database', 'table', 'user', 'password');
INSERT INTO mysql_copy
SELECT * FROM mysql('host:port', 'database', 'table', 'user', 'password')
WHERE id > (SELECT max(id) FROM mysql_copy);