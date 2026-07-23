SELECT e
INSERT sobre datos almacenados en un servidor PostgreSQL remoto.
Sintaxis
postgresql({host:port, database, table, user, password[, schema, [, on_conflict]] | named_collection[, option=value [,..]]} [, SETTINGS name=value, ...])
Argumentos
Los argumentos también pueden pasarse mediante colecciones con nombre. En este caso,
|Argumento
|Descripción
host:port
|Dirección del servidor de PostgreSQL.
database
|Nombre de la base de datos remota.
table
|Nombre de la tabla remota o una consulta pasada a PostgreSQL tal cual (consulte Pasar una consulta en lugar de un nombre de tabla).
user
|Usuario de PostgreSQL.
password
|Contraseña del usuario.
schema
|Esquema de tabla distinto del predeterminado. Opcional.
on_conflict
|Estrategia de resolución de conflictos. Ejemplo:
ON CONFLICT DO NOTHING. Opcional.
host y
port deben especificarse por separado. Este enfoque se recomienda para entornos de producción.
Un objeto de tipo tabla con las mismas columnas que la tabla original de PostgreSQL.
Valor devuelto
En la consulta
INSERT, para distinguir la función de tabla
postgresql(...) del nombre de la tabla con una lista de nombres de columnas, debe usar las palabras clave
FUNCTION o
TABLE FUNCTION. Vea los ejemplos a continuación.
El pool de conexiones que utiliza la función de tabla
Configuración
postgresql (y el motor de tabla
PostgreSQL) puede configurarse con una cláusula
SETTINGS al final. Si no se especifica una configuración, se usa de forma predeterminada el valor de la configuración
postgresql_* correspondiente a nivel de consulta. Consulte la sección Configuración del motor de tabla para ver la lista completa de las configuraciones
postgresql_connection_pool_* y
postgresql_connection_attempt_timeout, así como sus valores predeterminados.
Ejemplo:
SELECT * FROM postgresql('localhost:5432', 'test', 'test', 'postgresql_user', 'password', SETTINGS postgresql_connection_pool_size = 32);
Las consultas
Detalles de implementación
SELECT del lado de PostgreSQL se ejecutan como
COPY (SELECT ...) TO STDOUT dentro de una transacción de PostgreSQL de solo lectura, con commit después de cada consulta
SELECT.
Las cláusulas
WHERE simples, como
=,
!=,
>,
>=,
<,
<= e
IN, se ejecutan en el servidor PostgreSQL.
Todos los joins, las agregaciones, la ordenación, las condiciones
IN [ array ] y la restricción de muestreo
LIMIT se ejecutan en ClickHouse solo después de que finaliza la consulta a PostgreSQL.
En lugar del nombre de una tabla, el tercer argumento puede ser una consulta
Pasar una consulta en lugar del nombre de una tabla
SELECT que se pasa a PostgreSQL tal cual. La estructura de la tabla resultante se infiere a partir del resultado de la consulta. La consulta puede escribirse como una subconsulta o envolverse en la función
query:
Esto es útil para hacer pushdown de joins, agregaciones o cualquier otro procesamiento a PostgreSQL. Dicha tabla es de solo lectura: no se permite hacer
SELECT * FROM postgresql('localhost:5432', 'test', (SELECT a, b FROM t1 JOIN t2 USING (id) WHERE a > 0), 'user', 'password');
SELECT * FROM postgresql('localhost:5432', 'test', query('SELECT a, b FROM t1 JOIN t2 USING (id) WHERE a > 0'), 'user', 'password');
INSERT en ella. La misma sintaxis es compatible con el motor de tabla
PostgreSQL.
Las consultas
La forma de subconsulta
(SELECT ...) es analizada por ClickHouse y se vuelve a serializar en el dialecto de PostgreSQL (entrecomillado de identificadores de PostgreSQL y escaping de literales de cadena) antes de enviarse al servidor. Por lo tanto, debe ser una consulta ClickHouse SQL válida. Para pasar sintaxis específica de PostgreSQL que ClickHouse no analiza, usa la forma
query('...'), cuyo texto se envía a PostgreSQL literalmente.Cualquier
WHERE,
LIMIT, agregación, etc., externos de la consulta de ClickHouse circundante no se hacen pushdown en la consulta pasada; se aplican en ClickHouse después de recuperar el resultado completo de la consulta. Para restringir los datos leídos desde PostgreSQL, coloca el filtro dentro de la consulta pasada. Con
external_table_strict_query = 1, un filtro externo que no puede hacerse pushdown se rechaza con una excepción en lugar de aplicarse localmente.
INSERT del lado de PostgreSQL se ejecutan como
COPY "table_name" (field1, field2, ... fieldN) FROM STDIN dentro de una transacción de PostgreSQL, con autocommit después de cada sentencia
INSERT.
Los tipos Array de PostgreSQL se convierten en arrays de ClickHouse.
Admite varias réplicas, que deben listarse con
Ten cuidado: en PostgreSQL, una columna de tipo array como Integer[] puede contener arrays de distintas dimensiones en diferentes filas, pero en ClickHouse solo se permite tener arrays multidimensionales de la misma dimensión en todas las filas.
|. Por ejemplo:
o
SELECT name FROM postgresql(`postgres{1|2|3}:5432`, 'postgres_database', 'postgres_table', 'user', 'password');
Admite prioridades de réplicas para la fuente de diccionario de PostgreSQL. Cuanto mayor sea el número en el mapa, menor será la prioridad. La prioridad más alta es
SELECT name FROM postgresql(`postgres1:5431|postgres2:5432`, 'postgres_database', 'postgres_table', 'user', 'password');
0.
Tabla en PostgreSQL:
Ejemplos
Seleccionar datos de ClickHouse con argumentos simples:
postgres=# CREATE TABLE "public"."test" (
"int_id" SERIAL,
"int_nullable" INT NULL DEFAULT NULL,
"float" FLOAT NOT NULL,
"str" VARCHAR(100) NOT NULL DEFAULT '',
"float_nullable" FLOAT NULL DEFAULT NULL,
PRIMARY KEY (int_id));
CREATE TABLE
postgres=# INSERT INTO test (int_id, str, "float") VALUES (1,'test',2);
INSERT 0 1
postgresql> SELECT * FROM test;
int_id | int_nullable | float | str | float_nullable
--------+--------------+-------+------+----------------
1 | | 2 | test |
(1 row)
O bien usando colecciones con nombre:
SELECT * FROM postgresql('localhost:5432', 'test', 'test', 'postgresql_user', 'password') WHERE str IN ('test');
CREATE NAMED COLLECTION mypg AS
host = 'localhost',
port = 5432,
database = 'test',
user = 'postgresql_user',
password = 'password';
SELECT * FROM postgresql(mypg, table='test') WHERE str IN ('test');
Inserción:
┌─int_id─┬─int_nullable─┬─float─┬─str──┬─float_nullable─┐
│ 1 │ ᴺᵁᴸᴸ │ 2 │ test │ ᴺᵁᴸᴸ │
└────────┴──────────────┴───────┴──────┴────────────────┘
INSERT INTO TABLE FUNCTION postgresql('localhost:5432', 'test', 'test', 'postgrsql_user', 'password') (int_id, float) VALUES (2, 3);
SELECT * FROM postgresql('localhost:5432', 'test', 'test', 'postgresql_user', 'password');
Uso de un esquema distinto del predeterminado:
┌─int_id─┬─int_nullable─┬─float─┬─str──┬─float_nullable─┐
│ 1 │ ᴺᵁᴸᴸ │ 2 │ test │ ᴺᵁᴸᴸ │
│ 2 │ ᴺᵁᴸᴸ │ 3 │ │ ᴺᵁᴸᴸ │
└────────┴──────────────┴───────┴──────┴────────────────┘
postgres=# CREATE SCHEMA "nice.schema";
postgres=# CREATE TABLE "nice.schema"."nice.table" (a integer);
postgres=# INSERT INTO "nice.schema"."nice.table" SELECT i FROM generate_series(0, 99) as t(i)
CREATE TABLE pg_table_schema_with_dots (a UInt32)
ENGINE PostgreSQL('localhost:5432', 'clickhouse', 'nice.table', 'postgrsql_user', 'password', 'nice.schema');
Replicar o migrar datos de Postgres con PeerDB
Además de las funciones de tabla, también puedes usar PeerDB de ClickHouse para configurar un pipeline de datos continuo de Postgres a ClickHouse. PeerDB es una herramienta diseñada específicamente para replicar datos de Postgres a ClickHouse mediante captura de cambios de datos (CDC).