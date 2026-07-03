- DETACH PARTITION|PART — Mueve una partición o una parte al directorio
detachedy la desvincula.
- DROP PARTITION|PART — Elimina una partición o una parte.
- DROP DETACHED PARTITION|PART - Elimina una parte o todas las partes de una partición de
detached.
- FORGET PARTITION — Elimina los metadatos de una partición de ZooKeeper si está vacía.
- ATTACH PARTITION|PART — Añade a la tabla una partición o una parte desde el directorio
detached.
- ATTACH PARTITION FROM — Copia la partición de datos de una tabla a otra y la añade.
- REPLACE PARTITION — Copia la partición de datos de una tabla a otra y la reemplaza.
- MOVE PARTITION TO TABLE — Mueve la partición de datos de una tabla a otra.
- CLEAR COLUMN IN PARTITION — Restablece el valor de una columna especificada en una partición.
- CLEAR INDEX IN PARTITION — Restablece el índice secundario especificado en una partición.
- FREEZE PARTITION — Crea una copia de seguridad de una partición.
- UNFREEZE PARTITION — Elimina una copia de seguridad de una partición.
- FETCH PARTITION|PART — Descarga una parte o una partición desde otro servidor.
- MOVE PARTITION|PART — Mueve una partición o parte de datos a otro disco o volumen.
- UPDATE IN PARTITION — Actualiza los datos dentro de la partición según una condición.
- DELETE IN PARTITION — Elimina los datos dentro de la partición según una condición.
- REWRITE PARTS — Reescribe por completo las partes de la tabla (o de una partición específica).
DETACH PARTITION|PART
Mueve todos los datos de la partición especificada al directorio
ALTER TABLE table_name [ON CLUSTER cluster] DETACH PARTITION|PART partition_expr
detached. El servidor deja de reconocer la partición de datos desacoplada como si no existiera. El servidor no volverá a reconocer estos datos hasta que ejecutes la consulta ATTACH.
Ejemplo:
Consulte cómo establecer la expresión de partición en la sección Cómo establecer la expresión de partición. Una vez ejecutada la consulta, puede hacer lo que quiera con los datos del directorio
ALTER TABLE mt DETACH PARTITION '2020-11-21';
ALTER TABLE mt DETACH PART 'all_2_2_0';
detached: eliminarlos del sistema de archivos o simplemente dejarlos allí.
Esta consulta se replica: mueve los datos al directorio
detached en todas las réplicas. Tenga en cuenta que solo puede ejecutar esta consulta en una réplica líder. Para comprobar si una réplica es líder, ejecute la consulta
SELECT sobre la tabla system.replicas. Como alternativa, es más fácil ejecutar una consulta
DETACH en todas las réplicas: todas las réplicas lanzan una excepción, excepto las réplicas líderes (ya que se permiten varios líderes).
DROP PARTITION|PART
Elimina la partición especificada de la tabla. Esta consulta marca la partición como inactiva y elimina los datos por completo en aproximadamente 10 minutos. Consulte cómo establecer la expresión de partición en la sección Cómo establecer la expresión de partición. La consulta se replica; elimina los datos en todas las réplicas. Ejemplo:
ALTER TABLE table_name [ON CLUSTER cluster] DROP PARTITION|PART partition_expr
ALTER TABLE mt DROP PARTITION '2020-11-21';
ALTER TABLE mt DROP PART 'all_4_4_0';
DROP DETACHED PARTITION|PART
Elimina la parte especificada o todas las partes de la partición especificada de
ALTER TABLE table_name [ON CLUSTER cluster] DROP DETACHED PARTITION|PART ALL|partition_expr
detached.
Obtenga más información sobre cómo establecer la expresión de partición en la sección Cómo establecer la expresión de partición.
FORGET PARTITION
Elimina todos los metadatos de una partición vacía de ZooKeeper. La consulta falla si la partición no está vacía o no existe. Asegúrese de ejecutarlo solo para particiones que no vayan a volver a usarse nunca. Consulte cómo establecer la expresión de la partición en la sección establecer la expresión de partición. Ejemplo:
ALTER TABLE table_name FORGET PARTITION partition_expr
ALTER TABLE mt FORGET PARTITION '20201121';
ATTACH PARTITION|PART
Añade datos a la tabla desde el directorio
ALTER TABLE table_name ATTACH PARTITION|PART partition_expr
detached. Es posible añadir datos de una partición completa o de una parte individual. Ejemplos:
Lea más sobre establecer la expresión de partición en la sección establecer la expresión de partición. Esta consulta se replica. La réplica iniciadora comprueba si hay datos en el directorio
ALTER TABLE visits ATTACH PARTITION 201901;
ALTER TABLE visits ATTACH PART 201901_2_2_0;
detached.
Si existen datos, la consulta verifica su integridad. Si todo es correcto, la consulta añade los datos a la tabla.
Si la réplica no iniciadora que recibe el comando ATTACH encuentra la parte con las sumas de comprobación correctas en su propio directorio
detached, adjunta los datos sin descargarlos de otras réplicas.
Si no hay ninguna parte con las sumas de comprobación correctas, los datos se descargan desde cualquier réplica que tenga la parte.
Puede colocar datos en el directorio
detached de una réplica y usar la consulta
ALTER ... ATTACH para añadirlos a la tabla en todas las réplicas.
ATTACH PARTITION FROM
Esta consulta copia la partición de datos de
ALTER TABLE table2 [ON CLUSTER cluster] ATTACH PARTITION partition_expr FROM table1
table1 a
table2.
Tenga en cuenta que:
- Los datos no se eliminarán ni de
table1ni de
table2.
table1puede ser una tabla temporal.
- Ambas tablas deben tener la misma estructura.
- Ambas tablas deben tener la misma clave de partición, la misma clave de ORDER BY y la misma clave primaria.
- Ambas tablas deben tener la misma política de almacenamiento.
- La tabla de destino debe incluir todos los índices y las proyecciones de la tabla de origen. Si la configuración
enforce_index_structure_match_on_partition_manipulationestá habilitada en la tabla de destino, los índices y las proyecciones deben ser idénticos. En caso contrario, la tabla de destino puede tener un superconjunto de los índices y las proyecciones de la tabla de origen.
REPLACE PARTITION
Esta consulta copia la partición de datos de
ALTER TABLE table2 [ON CLUSTER cluster] REPLACE PARTITION partition_expr FROM table1
table1 a
table2 y reemplaza la partición existente en
table2. La operación es atómica.
Tenga en cuenta que:
- No se eliminarán datos de
table1.
table1puede ser una tabla temporal.
- Ambas tablas deben tener la misma estructura.
- Ambas tablas deben tener la misma clave de partición, la misma clave de ORDER BY y la misma clave primaria.
- Ambas tablas deben tener la misma política de almacenamiento.
- La tabla de destino debe incluir todos los índices y las proyecciones de la tabla de origen. Si la opción
enforce_index_structure_match_on_partition_manipulationestá habilitada en la tabla de destino, los índices y las proyecciones deben ser idénticos. De lo contrario, la tabla de destino puede tener un superconjunto de los índices y las proyecciones de la tabla de origen.
MOVE PARTITION TO TABLE
Esta consulta mueve la partición de datos de
ALTER TABLE table_source [ON CLUSTER cluster] MOVE PARTITION partition_expr TO TABLE table_dest
table_source a
table_dest y elimina los datos de
table_source.
Para que la consulta se ejecute correctamente, deben cumplirse las siguientes condiciones:
- Ambas tablas deben tener la misma estructura.
- Ambas tablas deben tener la misma clave de partición, la misma clave de ORDER BY y la misma clave primaria.
- Ambas tablas deben tener la misma política de almacenamiento.
- Ambas tablas deben pertenecer a la misma familia de motores (replicated o non-replicated).
- La tabla de destino debe incluir todos los índices y proyecciones de la tabla de origen. Si la configuración
enforce_index_structure_match_on_partition_manipulationestá habilitada en la tabla de destino, los índices y las proyecciones deben ser idénticos. De lo contrario, la tabla de destino puede tener un superconjunto de los índices y proyecciones de la tabla de origen.
CLEAR COLUMN IN PARTITION
Restablece todos los valores de la columna especificada en una partición. Si la cláusula
ALTER TABLE table_name [ON CLUSTER cluster] CLEAR COLUMN column_name IN PARTITION partition_expr
DEFAULT se definió al crear la tabla, esta consulta establece el valor de la columna en el valor predeterminado especificado.
Ejemplo:
ALTER TABLE visits CLEAR COLUMN hour in PARTITION 201902
FREEZE PARTITION
Esta consulta crea una copia de seguridad local de una partición especificada. Si se omite la cláusula
ALTER TABLE table_name [ON CLUSTER cluster] FREEZE [PARTITION partition_expr] [WITH NAME 'backup_name']
PARTITION, la consulta crea la copia de seguridad de todas las particiones de una sola vez.
Tenga en cuenta que, para las tablas antiguas, puede especificar el prefijo del nombre de la partición (por ejemplo,
Todo el proceso de copia de seguridad se realiza sin detener el servidor.
2019); en ese caso, la consulta crea la copia de seguridad de todas las particiones correspondientes. Puede leer cómo establecer la expresión de partición en la sección Cómo establecer la expresión de partición.
En el momento de la ejecución, para crear una instantánea de los datos, la consulta crea enlaces físicos a los datos de la tabla. Los enlaces físicos se colocan en el directorio
/var/lib/clickhouse/shadow/N/..., donde:
/var/lib/clickhouse/es el directorio de trabajo de ClickHouse especificado en la configuración.
Nes el número incremental de la copia de seguridad.
- si se especifica el parámetro
WITH NAME, se usa el valor del parámetro
'backup_name'en lugar del número incremental.
Dentro de la copia de seguridad se crea la misma estructura de directorios que en
Si utiliza un conjunto de discos para almacenar datos en una tabla, el directorio
shadow/N aparece en cada disco y almacena las partes de datos que coinciden con la expresión
PARTITION.
/var/lib/clickhouse/. La consulta ejecuta
chmod en todos los archivos para impedir la escritura en ellos.
Después de crear la copia de seguridad, puede copiar los datos de
/var/lib/clickhouse/shadow/ al servidor remoto y luego eliminarlos del servidor local. Tenga en cuenta que la consulta
ALTER t FREEZE PARTITION no se replica. Crea una copia de seguridad local solo en el servidor local.
La consulta crea la copia de seguridad casi al instante (aunque primero espera a que finalicen las consultas actuales sobre la tabla correspondiente).
ALTER TABLE t FREEZE PARTITION copia solo los datos, no los metadatos de la tabla. Para hacer una copia de seguridad de los metadatos de la tabla, copie el archivo
/var/lib/clickhouse/metadata/database/table.sql
Para restaurar datos desde una copia de seguridad, haga lo siguiente:
- Cree la tabla si no existe. Para ver la consulta, use el archivo .sql (reemplace
ATTACHpor
CREATE).
- Copie los datos del directorio
data/database/table/dentro de la copia de seguridad al directorio
/var/lib/clickhouse/data/database/table/detached/.
- Ejecute consultas
ALTER TABLE t ATTACH PARTITIONpara agregar los datos a la tabla.
max_threads.
Para obtener más información sobre las copias de seguridad y la restauración de datos, consulte la sección “Copia de seguridad y restauración en ClickHouse”.
UNFREEZE PARTITION
Elimina del disco las particiones
ALTER TABLE table_name [ON CLUSTER cluster] UNFREEZE [PARTITION 'part_expr'] WITH NAME 'backup_name'
frozen con el nombre especificado. Si se omite la cláusula
PARTITION, la consulta elimina la copia de seguridad de todas las particiones a la vez.
CLEAR INDEX IN PARTITION
La consulta funciona de manera similar a
ALTER TABLE table_name [ON CLUSTER cluster] CLEAR INDEX index_name IN PARTITION partition_expr
CLEAR COLUMN, pero restablece un índice en lugar de los datos de una columna.
FETCH PARTITION|PART
Descarga una partición de otro servidor. Esta consulta solo funciona para las tablas replicadas. La consulta hace lo siguiente:
ALTER TABLE table_name [ON CLUSTER cluster] FETCH PARTITION|PART partition_expr FROM 'path-in-zookeeper'
- Descarga la partición|part del segmento especificado. En ‘path-in-zookeeper’, debe especificar la ruta al segmento en ZooKeeper.
- A continuación, la consulta coloca los datos descargados en el directorio
detachedde la tabla
table_name. Use la consulta ATTACH PARTITION|PART para agregar los datos a la tabla.
- FETCH PARTITION
ALTER TABLE users FETCH PARTITION 201902 FROM '/clickhouse/tables/01-01/visits';
ALTER TABLE users ATTACH PARTITION 201902;
- FETCH PART
Ten en cuenta que:
ALTER TABLE users FETCH PART 201901_2_2_0 FROM '/clickhouse/tables/01-01/visits';
ALTER TABLE users ATTACH PART 201901_2_2_0;
- La
consulta ALTER ... FETCH PARTITION|PARTno se replica. Coloca la parte o partición en el directorio
detachedúnicamente en el servidor local.
- La
consulta ALTER TABLE ... ATTACHsí se replica. Agrega los datos a todas las réplicas. Los datos se agregan a una de las réplicas desde el directorio
detachedy a las demás, desde réplicas vecinas.
ALTER TABLE, no cambia la estructura de la tabla ni modifica de inmediato los datos disponibles en ella.
Mueve particiones o partes de datos a otro volumen o disco en tablas con motor
MOVE PARTITION|PART
MergeTree. Consulte Uso de varios dispositivos de bloque para el almacenamiento de datos.
La consulta
ALTER TABLE table_name [ON CLUSTER cluster] MOVE PARTITION|PART partition_expr TO DISK|VOLUME 'disk_name'
ALTER TABLE t MOVE:
- No se replica, porque distintas réplicas pueden tener políticas de almacenamiento diferentes.
- Devuelve un error si el disco o volumen especificado no está configurado. La consulta también devuelve un error si no pueden aplicarse las condiciones de movimiento de datos especificadas en la política de almacenamiento.
- Puede devolver un error cuando los datos que se van a mover ya han sido movidos por un proceso en segundo plano, por una consulta
ALTER TABLE t MOVEconcurrente o como resultado de la fusión de datos en segundo plano. En este caso, el usuario no debe realizar ninguna acción adicional.
ALTER TABLE hits MOVE PART '20190301_14343_16206_438' TO VOLUME 'slow'
ALTER TABLE hits MOVE PARTITION '2019-09-01' TO DISK 'fast_ssd'
Manipula los datos de la partición especificada que coinciden con la expresión de filtrado indicada. Se implementa como una mutación. Sintaxis:
UPDATE IN PARTITION
ALTER TABLE [db.]table [ON CLUSTER cluster] UPDATE column1 = expr1 [, ...] [IN PARTITION partition_expr] WHERE filter_expr
-- usando el nombre de la partición
ALTER TABLE mt UPDATE x = x + 1 IN PARTITION 2 WHERE p = 2;
-- usando el id de la partición
ALTER TABLE mt UPDATE x = x + 1 IN PARTITION ID '2' WHERE p = 2;
Véase también
Elimina los datos de la partición especificada que coinciden con la expresión de filtrado indicada. Se implementa como una mutación. Sintaxis:
DELETE IN PARTITION
ALTER TABLE [db.]table [ON CLUSTER cluster] DELETE [IN PARTITION partition_expr] WHERE filter_expr
-- usando el nombre de la partición
ALTER TABLE mt DELETE IN PARTITION 2 WHERE p = 2;
-- usando el id de la partición
ALTER TABLE mt DELETE IN PARTITION ID '2' WHERE p = 2;
Esto reescribirá las partes desde cero con todos los ajustes nuevos. Tiene sentido, ya que los ajustes a nivel de tabla, como
REWRITE PARTS
use_const_adaptive_granularity, de forma predeterminada solo se aplican a las partes recién escritas.
ALTER TABLE mt REWRITE PARTS;
ALTER TABLE mt REWRITE PARTS IN PARTITION 2;
Véase también
Puede especificar la expresión de partición en las consultas
Establecer la expresión de partición
ALTER ... PARTITION de distintas formas:
- Como un valor de la columna
partitionde la tabla
system.parts. Por ejemplo,
ALTER TABLE visits DETACH PARTITION 201901.
- Usando la palabra clave
ALL. Solo puede usarse con DROP/DETACH/ATTACH/ATTACH FROM. Por ejemplo,
ALTER TABLE visits ATTACH PARTITION ALL.
- Como una tupla de expresiones o constantes que coincida (en tipos) con la tupla de claves de particionamiento de la tabla. En el caso de una clave de particionamiento de un solo elemento, la expresión debe envolverse en la función
tuple (...). Por ejemplo,
ALTER TABLE visits DETACH PARTITION tuple(toYYYYMM(toDate('2019-01-25'))).
- Usando el ID de la partición. El ID de la partición es un identificador de cadena de la partición (legible para las personas, si es posible) que se usa como nombre de las particiones en el sistema de archivos y en ZooKeeper. El ID de la partición debe especificarse en la cláusula
PARTITION ID, entre comillas simples. Por ejemplo,
ALTER TABLE visits DETACH PARTITION ID '201901'.
- En las consultas ALTER ATTACH PART y DROP DETACHED PART, para especificar el nombre de una parte, use un literal de cadena con un valor de la columna
namede la tabla system.detached_parts. Por ejemplo,
ALTER TABLE visits ATTACH PART '201901_1_1_0'.
String, debe especificar su nombre entre comillas (
'). Para los tipos
Date e
Int*, no se necesitan comillas.
Todas las reglas anteriores también se aplican a la consulta OPTIMIZE. Si necesita especificar la única partición al optimizar una tabla no particionada, establezca la expresión
PARTITION tuple(). Por ejemplo:
OPTIMIZE TABLE table_not_partitioned PARTITION tuple() FINAL;
IN PARTITION especifica la partición a la que se aplican las expresiones UPDATE o DELETE en la consulta
ALTER TABLE. Solo se crean nuevas partes a partir de la partición especificada. De este modo,
IN PARTITION ayuda a reducir la carga cuando la tabla está dividida en muchas particiones y solo necesita actualizar los datos de forma puntual.
Los ejemplos de consultas
ALTER ... PARTITION se muestran en las pruebas
00502_custom_partitioning_local y
00502_custom_partitioning_replicated_zookeeper.