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Una tupla de elementos, cada uno con un tipo. Tuple debe contener al menos un elemento. Las tuplas se usan para la agrupación temporal de columnas. Las columnas pueden agruparse cuando se usa una expresión IN en una consulta, así como para especificar determinados parámetros formales de las funciones lambda. Para más información, consulte las secciones operadores IN y funciones de orden superior. Las tuplas pueden ser el resultado de una consulta. En este caso, en los formatos de texto distintos de JSON, los valores aparecen separados por comas entre (). En los formatos JSON, las tuplas se representan como arrays (en []).

Creación de tuplas

Puede usar una función para crear una tupla:
Ejemplo de cómo crear una tupla:
Un Tuple puede contener un único elemento Ejemplo:
La sintaxis (tuple_element1, tuple_element2) puede usarse para crear una tupla de varios elementos sin necesidad de llamar a la función tuple(). Ejemplo:

Detección de tipos de datos

Al crear tuplas sobre la marcha, ClickHouse infiere el tipo de los argumentos de las tuplas como los tipos más pequeños capaces de contener el valor del argumento proporcionado. Si el valor es NULL, el tipo inferido es Nullable. Ejemplo de detección automática de tipos de datos:

Referencia a los elementos de Tuple

Se puede hacer referencia a los elementos de Tuple por nombre o por índice:
Query
Response

Operaciones de comparación con Tuple

Dos tuplas se comparan secuencialmente, de izquierda a derecha. Si un elemento de la primera tupla es mayor (o menor) que el elemento correspondiente de la segunda, entonces la primera tupla es mayor (o menor) que la segunda; de lo contrario, si ambos elementos son iguales, se compara el siguiente elemento. Ejemplo:
Ejemplos reales:

Nullable(Tuple(T1, T2, …))

Funcionalidad BetaRequiere SET enable_nullable_tuple_type = 1 Esta es una funcionalidad Beta.
Permite que la tupla completa sea NULL, a diferencia de Tuple(Nullable(T1), Nullable(T2), ...), donde solo los elementos individuales pueden ser NULL. Ejemplo:
Última modificación el 23 de julio de 2026