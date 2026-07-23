(). En los formatos JSON, las tuplas se representan como arrays (en
[]).
Puede usar una función para crear una tupla:
Creación de tuplas
Ejemplo de cómo crear una tupla:
tuple(T1, T2, ...)
SELECT tuple(1, 'a') AS x, toTypeName(x)
Un Tuple puede contener un único elemento Ejemplo:
┌─x───────┬─toTypeName(tuple(1, 'a'))─┐
│ (1,'a') │ Tuple(UInt8, String) │
└─────────┴───────────────────────────┘
SELECT tuple('a') AS x;
La sintaxis
┌─x─────┐
│ ('a') │
└───────┘
(tuple_element1, tuple_element2) puede usarse para crear una tupla de varios elementos sin necesidad de llamar a la función
tuple().
Ejemplo:
SELECT (1, 'a') AS x, (today(), rand(), 'someString') AS y, ('a') AS not_a_tuple;
┌─x───────┬─y──────────────────────────────────────┬─not_a_tuple─┐
│ (1,'a') │ ('2022-09-21',2006973416,'someString') │ a │
└─────────┴────────────────────────────────────────┴─────────────┘
Al crear tuplas sobre la marcha, ClickHouse infiere el tipo de los argumentos de las tuplas como los tipos más pequeños capaces de contener el valor del argumento proporcionado. Si el valor es NULL, el tipo inferido es Nullable. Ejemplo de detección automática de tipos de datos:
Detección de tipos de datos
SELECT tuple(1, NULL) AS x, toTypeName(x)
┌─x─────────┬─toTypeName(tuple(1, NULL))──────┐
│ (1, NULL) │ Tuple(UInt8, Nullable(Nothing)) │
└───────────┴─────────────────────────────────┘
Se puede hacer referencia a los elementos de Tuple por nombre o por índice:
Referencia a los elementos de Tuple
Query
CREATE TABLE named_tuples (`a` Tuple(s String, i Int64)) ENGINE = Memory;
INSERT INTO named_tuples VALUES (('y', 10)), (('x',-10));
SELECT a.s FROM named_tuples; -- por nombre
SELECT a.2 FROM named_tuples; -- por índice
Response
┌─a.s─┐
│ y │
│ x │
└─────┘
┌─tupleElement(a, 2)─┐
│ 10 │
│ -10 │
└────────────────────┘
Dos tuplas se comparan secuencialmente, de izquierda a derecha. Si un elemento de la primera tupla es mayor (o menor) que el elemento correspondiente de la segunda, entonces la primera tupla es mayor (o menor) que la segunda; de lo contrario, si ambos elementos son iguales, se compara el siguiente elemento. Ejemplo:
Operaciones de comparación con Tuple
SELECT (1, 'z') > (1, 'a') c1, (2022, 01, 02) > (2023, 04, 02) c2, (1,2,3) = (3,2,1) c3;
Ejemplos reales:
┌─c1─┬─c2─┬─c3─┐
│ 1 │ 0 │ 0 │
└────┴────┴────┘
CREATE TABLE test
(
`year` Int16,
`month` Int8,
`day` Int8
)
ENGINE = Memory AS
SELECT *
FROM values((2022, 12, 31), (2000, 1, 1));
SELECT * FROM test;
┌─year─┬─month─┬─day─┐
│ 2022 │ 12 │ 31 │
│ 2000 │ 1 │ 1 │
└──────┴───────┴─────┘
SELECT *
FROM test
WHERE (year, month, day) > (2010, 1, 1);
┌─year─┬─month─┬─day─┐
│ 2022 │ 12 │ 31 │
└──────┴───────┴─────┘
CREATE TABLE test
(
`key` Int64,
`duration` UInt32,
`value` Float64
)
ENGINE = Memory AS
SELECT *
FROM values((1, 42, 66.5), (1, 42, 70), (2, 1, 10), (2, 2, 0));
SELECT * FROM test;
┌─key─┬─duration─┬─value─┐
│ 1 │ 42 │ 66.5 │
│ 1 │ 42 │ 70 │
│ 2 │ 1 │ 10 │
│ 2 │ 2 │ 0 │
└─────┴──────────┴───────┘
-- Busquemos un valor para cada clave con la mayor duración; si las duraciones son iguales, seleccionamos el valor más alto
SELECT
key,
max(duration),
argMax(value, (duration, value))
FROM test
GROUP BY key
ORDER BY key ASC;
┌─key─┬─max(duration)─┬─argMax(value, tuple(duration, value))─┐
│ 1 │ 42 │ 70 │
│ 2 │ 2 │ 0 │
└─────┴───────────────┴───────────────────────────────────────┘
Nullable(Tuple(T1, T2, …))
Permite que la tupla completa sea
Funcionalidad BetaRequiere
SET enable_nullable_tuple_type = 1
Esta es una funcionalidad Beta.
NULL, a diferencia de
Tuple(Nullable(T1), Nullable(T2), ...), donde solo los elementos individuales pueden ser
NULL.
Ejemplo:
|Tipo
|Tuple puede ser NULL
|Los elementos pueden ser NULL
Nullable(Tuple(String, Int64))
|✅
|❌
Tuple(Nullable(String), Nullable(Int64))
|❌
|✅
SET enable_nullable_tuple_type = 1;
CREATE TABLE test (
id UInt32,
data Nullable(Tuple(String, Int64))
) ENGINE = Memory;
INSERT INTO test VALUES (1, ('hello', 42)), (2, NULL);
SELECT * FROM test WHERE data IS NULL;
┌─id─┬─data─┐
│ 2 │ ᴺᵁᴸᴸ │
└────┴──────┘