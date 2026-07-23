Documentación del tipo de dato Tuple en ClickHouse

Una tupla de elementos, cada uno con un tipo . Tuple debe contener al menos un elemento.

funciones de orden superior. Las tuplas se usan para la agrupación temporal de columnas. Las columnas pueden agruparse cuando se usa una expresión IN en una consulta, así como para especificar determinados parámetros formales de las funciones lambda. Para más información, consulte las secciones operadores IN

Las tuplas pueden ser el resultado de una consulta. En este caso, en los formatos de texto distintos de JSON, los valores aparecen separados por comas entre () . En los formatos JSON, las tuplas se representan como arrays (en [] ).

​ Creación de tuplas

Puede usar una función para crear una tupla:

tuple(T1, T2, ...)

Ejemplo de cómo crear una tupla:

SELECT tuple( 1 , 'a' ) AS x, toTypeName(x)

┌─x───────┬─toTypeName(tuple(1, 'a'))─┐ │ (1,'a') │ Tuple(UInt8, String) │ └─────────┴───────────────────────────┘

Un Tuple puede contener un único elemento

Ejemplo:

SELECT tuple( 'a' ) AS x;

┌─x─────┐ │ ('a') │ └───────┘

La sintaxis (tuple_element1, tuple_element2) puede usarse para crear una tupla de varios elementos sin necesidad de llamar a la función tuple() .

Ejemplo:

SELECT ( 1 , 'a' ) AS x, (today(), rand (), 'someString' ) AS y, ( 'a' ) AS not_a_tuple;

┌─x───────┬─y──────────────────────────────────────┬─not_a_tuple─┐ │ (1,'a') │ ('2022-09-21',2006973416,'someString') │ a │ └─────────┴────────────────────────────────────────┴─────────────┘

​ Detección de tipos de datos

Al crear tuplas sobre la marcha, ClickHouse infiere el tipo de los argumentos de las tuplas como los tipos más pequeños capaces de contener el valor del argumento proporcionado. Si el valor es NULL , el tipo inferido es Nullable

Ejemplo de detección automática de tipos de datos:

SELECT tuple( 1 , NULL ) AS x, toTypeName(x)

┌─x─────────┬─toTypeName(tuple(1, NULL))──────┐ │ (1, NULL) │ Tuple(UInt8, Nullable(Nothing)) │ └───────────┴─────────────────────────────────┘

​ Referencia a los elementos de Tuple

Se puede hacer referencia a los elementos de Tuple por nombre o por índice:

Query CREATE TABLE named_tuples ( `a` Tuple(s String, i Int64)) ENGINE = Memory; INSERT INTO named_tuples VALUES (( 'y' , 10 )), (( 'x' , - 10 )); SELECT a . s FROM named_tuples; -- por nombre SELECT a . 2 FROM named_tuples; -- por índice

Response ┌─a.s─┐ │ y │ │ x │ └─────┘ ┌─tupleElement(a, 2)─┐ │ 10 │ │ -10 │ └────────────────────┘

​ Operaciones de comparación con Tuple

Dos tuplas se comparan secuencialmente, de izquierda a derecha. Si un elemento de la primera tupla es mayor (o menor) que el elemento correspondiente de la segunda, entonces la primera tupla es mayor (o menor) que la segunda; de lo contrario, si ambos elementos son iguales, se compara el siguiente elemento.

Ejemplo:

SELECT ( 1 , 'z' ) > ( 1 , 'a' ) c1, ( 2022 , 01 , 02 ) > ( 2023 , 04 , 02 ) c2, ( 1 , 2 , 3 ) = ( 3 , 2 , 1 ) c3;

┌─c1─┬─c2─┬─c3─┐ │ 1 │ 0 │ 0 │ └────┴────┴────┘

Ejemplos reales:

CREATE TABLE test ( `year` Int16, `month` Int8, `day` Int8 ) ENGINE = Memory AS SELECT * FROM values (( 2022 , 12 , 31 ), ( 2000 , 1 , 1 )); SELECT * FROM test; ┌─ year ─┬─ month ─┬─ day ─┐ │ 2022 │ 12 │ 31 │ │ 2000 │ 1 │ 1 │ └──────┴───────┴─────┘ SELECT * FROM test WHERE ( year , month , day ) > ( 2010 , 1 , 1 ); ┌─ year ─┬─ month ─┬─ day ─┐ │ 2022 │ 12 │ 31 │ └──────┴───────┴─────┘ CREATE TABLE test ( `key` Int64, `duration` UInt32, `value` Float64 ) ENGINE = Memory AS SELECT * FROM values (( 1 , 42 , 66 . 5 ), ( 1 , 42 , 70 ), ( 2 , 1 , 10 ), ( 2 , 2 , 0 )); SELECT * FROM test; ┌─ key ─┬─duration─┬─ value ─┐ │ 1 │ 42 │ 66 . 5 │ │ 1 │ 42 │ 70 │ │ 2 │ 1 │ 10 │ │ 2 │ 2 │ 0 │ └─────┴──────────┴───────┘ -- Busquemos un valor para cada clave con la mayor duración; si las duraciones son iguales, seleccionamos el valor más alto SELECT key , max (duration), argMax( value , (duration, value )) FROM test GROUP BY key ORDER BY key ASC ; ┌─ key ─┬─ max (duration)─┬─argMax( value , tuple(duration, value ))─┐ │ 1 │ 42 │ 70 │ │ 2 │ 2 │ 0 │ └─────┴───────────────┴───────────────────────────────────────┘

Funcionalidad Beta Requiere SET enable_nullable_tuple_type = 1 Esta es una funcionalidad Beta.

Permite que la tupla completa sea NULL , a diferencia de Tuple(Nullable(T1), Nullable(T2), ...) , donde solo los elementos individuales pueden ser NULL .

Tipo Tuple puede ser NULL Los elementos pueden ser NULL Nullable(Tuple(String, Int64)) ✅ ❌ Tuple(Nullable(String), Nullable(Int64)) ❌ ✅

Ejemplo:

SET enable_nullable_tuple_type = 1 ; CREATE TABLE test ( id UInt32, data Nullable(Tuple(String, Int64)) ) ENGINE = Memory; INSERT INTO test VALUES ( 1 , ( 'hello' , 42 )), ( 2 , NULL ); SELECT * FROM test WHERE data IS NULL ;