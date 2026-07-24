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Un motor de tabla que almacena series temporales, es decir, un conjunto de valores asociados a marcas de tiempo y etiquetas (o labels):
Esta es una funcionalidad experimental que puede cambiar de formas incompatibles con versiones anteriores en futuras versiones. Habilite el uso del motor de tabla TimeSeries con el ajuste allow_experimental_time_series_table. Ejecute el comando set allow_experimental_time_series_table = 1.

Sintaxis

La palabra clave SAMPLES tiene el alias DATA, que se mantiene por compatibilidad con versiones anteriores.

Uso

Es más fácil empezar con la configuración predeterminada (se puede crear una tabla TimeSeries sin especificar una lista de columnas):
A continuación, esta tabla puede utilizarse con los siguientes protocolos (debe asignarse un puerto en la configuración del servidor):

Columnas externas

Las columnas de una tabla TimeSeries se generan automáticamente. Son columnas externas: no almacenan datos, solo proporcionan la interfaz para SELECT/INSERT. Los datos reales se almacenan en las tablas de destino. Aquí está la lista de las columnas externas: Ejemplo:
Se permite que metric_name esté vacío durante la inserción, lo que significa que el nombre de la métrica se especifica en tags con __name__, por ejemplo:
Para insertar metadatos de métricas, insértelos en las columnas metric_family, type, unit y help:

Especificación de columnas externas

La columna externa time_series se puede incluir explícitamente en una sentencia CREATE TABLE para sobrescribir su tipo predeterminado Array(Tuple(DateTime64(3), Float64)). ClickHouse extrae de la tupla los tipos de marca temporal y escalares, y los propaga a la tabla interna de muestras:
Esto equivale a declarar directamente los tipos de las columnas timestamp y value en la cláusula INNER COLUMNS de sample:
Si ambas formas se usan en la misma sentencia CREATE TABLE, los tipos declarados deben coincidir.

Tablas de destino

Una tabla TimeSeries no tiene datos propios; todo se almacena en sus tablas de destino. Esto es similar al funcionamiento de una vista materializada, con la diferencia de que una vista materializada tiene una sola tabla de destino, mientras que una tabla TimeSeries tiene tres tablas de destino llamadas samples, etiqueta y metrics. Las tablas de destino pueden especificarse explícitamente en la consulta CREATE TABLE o el motor de tabla TimeSeries puede generar automáticamente tablas de destino internas. Las filas insertadas en una tabla TimeSeries se transforman, se dividen en bloques y se insertan en estas tres tablas de destino. Las tablas de destino son las siguientes:

Tabla samples

La tabla samples contiene series temporales asociadas a algún identificador. La tabla samples debe tener las siguientes columnas:

Tabla de tags

La tabla tags contiene identificadores calculados para cada combinación de un nombre de métrica y etiquetas. La tabla tags debe tener las siguientes columnas:

Tabla de métricas

La tabla metrics contiene información sobre las métricas recopiladas, sus tipos y sus descripciones. La tabla metrics debe tener las siguientes columnas:

Creación

Hay varias formas de crear una tabla con el motor de tabla TimeSeries. La sentencia más sencilla
en realidad creará la siguiente tabla (puedes comprobarlo ejecutando SHOW CREATE TABLE my_table):
Así que las columnas se generaron automáticamente y, además, hay tres tablas de destino internas con sus propias definiciones de columnas almacenadas en las cláusulas INNER COLUMNS. Las tablas de destino internas tienen nombres como .inner_id.samples.xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx, .inner_id.tags.xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx, .inner_id.metrics.xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx y cada tabla de destino tiene su propio conjunto de columnas:

Crear una tabla AS desde una tabla existente

La sentencia CREATE TABLE new_table AS existing_table copia de existing_table:
  • SETTINGS
  • INNER COLUMNS para cada tipo
  • INNER ENGINE para cada tipo
La sentencia no está permitida si existing_table tiene destinos externos. La lista de columnas externa se vuelve a generar y no se copia.

Ajuste de los tipos de las columnas

Puede ajustar los tipos de las columnas en las tablas de destino internas mediante la cláusula INNER COLUMNS. Por ejemplo, para almacenar marcas de tiempo en microsegundos y valores como Float32:
La misma cláusula puede usarse para especificar códecs y otros atributos de la columna:

La columna id

La columna id contiene identificadores; cada uno se calcula a partir de una combinación de un nombre de métrica y etiquetas. El tipo y la expresión DEFAULT utilizados para generar los identificadores se pueden personalizar mediante la cláusula TAGS INNER COLUMNS:
El tipo de la columna id debe ser uno de estos: UUID, UInt64, UInt128 o FixedString(16). Si no se proporciona ninguna expresión DEFAULT, ClickHouse la elegirá automáticamente en función del tipo de id. Los tipos de id declarados en las tablas internas de samples y etiquetas deben coincidir. La configuración id_generator permite la misma personalización sin usar la cláusula INNER COLUMNS:
Si el ajuste está definido, se usa para generar id incluso si el DEFAULT de la columna contiene otra expresión.

Las columnas tags y all_tags

Hay dos columnas que contienen mapas de tags: tags y all_tags. En este ejemplo significan lo mismo; sin embargo, pueden ser diferentes si se usa la configuración tags_to_columns. Esta configuración permite especificar que una tag concreta debe almacenarse en una columna independiente en lugar de almacenarse en un mapa dentro de la columna tags:
Esta sentencia añadirá las columnas instance y job a la tabla de destino interna tag. En este caso, la columna tags no contendrá las tags instance y job, pero la columna all_tags sí las contendrá. La columna all_tags es efímera y su único propósito es servir para la expresión DEFAULT de la columna id.

Motores de las tablas internas de destino

De forma predeterminada, las tablas internas de destino usan los siguientes motores de tabla:
  • la tabla samples usa MergeTree;
  • la tabla tags usa AggregatingMergeTree porque los mismos datos suelen insertarse varias veces en esta tabla, por lo que hace falta una forma de eliminar duplicados, y también porque es necesario realizar agregación para las columnas min_time y max_time;
  • la tabla de métrica usa ReplacingMergeTree porque los mismos datos suelen insertarse varias veces en esta tabla, por lo que hace falta una forma de eliminar duplicados.
También se pueden usar otros motores de tabla para las tablas internas de destino si así se especifica:
La tabla tags mantiene las columnas de etiquetas (y los Maps tags/all_tags) fuera de su clave de ordenación, algo que AggregatingMergeTree rechaza de forma predeterminada (consulte allow_dimensions_outside_sorting_key). Esto es seguro aquí porque esas columnas dependen funcionalmente de id, que forma parte de la clave de ordenación, por lo que todas las filas que un merge en segundo plano colapsa comparten los mismos valores. Cuando la tabla interna de tags se genera o su motor se especifica en línea como arriba, TimeSeries establece automáticamente allow_dimensions_outside_sorting_key = 1 en ella; para una tabla de tags de agregación externa creada manualmente, debe configurarlo usted mismo.

Tablas de destino externas

Es posible hacer que una tabla TimeSeries utilice una tabla creada manualmente:
Los tipos de columna de las tablas externas (id, timestamp, value y las <tag_value_column> enumeradas en tags_to_columns) deben coincidir con los que la tabla TimeSeries generaría internamente en otras circunstancias (consulte tabla Samples, tabla Etiquetas y tabla Metrics para conocer las restricciones de tipo). Las discrepancias de tipo se notifican en el momento de CREATE. La expresión del generador de id para un destino externo de etiquetas se resuelve en tiempo de INSERT en el siguiente orden: la configuración id_generator (si está establecida), luego el DEFAULT declarado en la columna id de la tabla externa (si existe) y, por último, el generador canónico derivado del tipo de id. Por lo tanto, la configuración sobrescribe cualquier DEFAULT declarado en la tabla externa; consulte La columna id para obtener más detalles.

Modificar los ajustes

Se pueden modificar dos ajustes después de CREATE:
  • id_generator
  • filter_by_min_time_and_max_time
Ten en cuenta que cambiar id_generator cuando ya hay datos en la tabla de etiquetas puede generar IDs distintos para la misma combinación de métrica+tag: las filas antiguas conservan sus IDs anteriores y las nuevas usan el nuevo generador. Los demás ajustes no se pueden cambiar con ALTER ... MODIFY SETTING porque quedan incorporados en el esquema de las tablas internas en el momento de CREATE.

Configuración

Aquí tienes una lista de configuraciones que se pueden especificar al definir una tabla TimeSeries:

Funciones

Aquí tienes una lista de funciones que admiten una tabla TimeSeries como argumento:
Última modificación el 24 de julio de 2026