metric_name1[tag1=value1, tag2=value2, ...] = {timestamp1: value1, timestamp2: value2, ...}
metric_name2[...] = ...
Esta es una funcionalidad experimental que puede cambiar de formas incompatibles con versiones anteriores en futuras versiones. Habilite el uso del motor de tabla TimeSeries con el ajuste allow_experimental_time_series_table. Ejecute el comando
set allow_experimental_time_series_table = 1.
Sintaxis
CREATE TABLE name [(columns)] ENGINE=TimeSeries
[SETTINGS var1=value1, ...]
[SAMPLES db.samples_table_name | [SAMPLES INNER COLUMNS (...)] [SAMPLES INNER ENGINE engine(arguments)]]
[TAGS db.tags_table_name | [TAGS INNER COLUMNS (...)] [TAGS INNER ENGINE engine(arguments)]]
[METRICS db.metrics_table_name | [METRICS INNER COLUMNS (...)] [METRICS INNER ENGINE engine(arguments)]]
La palabra clave
SAMPLES tiene el alias
DATA, que se mantiene por compatibilidad con versiones anteriores.
Es más fácil empezar con la configuración predeterminada (se puede crear una tabla
Uso
TimeSeries sin especificar una lista de columnas):
A continuación, esta tabla puede utilizarse con los siguientes protocolos (debe asignarse un puerto en la configuración del servidor):
CREATE TABLE my_table ENGINE=TimeSeries
Las columnas de una tabla TimeSeries se generan automáticamente. Son columnas externas: no almacenan datos, solo proporcionan la interfaz para SELECT/INSERT. Los datos reales se almacenan en las tablas de destino. Aquí está la lista de las columnas externas:
Columnas externas
Ejemplo:
|Nombre
|Tipo
|Descripción
metric_name
String
|El nombre de la métrica
tags
Map(String, String)
|Mapa de etiquetas (labels) de la serie temporal
time_series
Array(Tuple(DateTime64(3), Float64)) de forma predeterminada
|Array de pares (timestamp, valor) de una serie temporal. Los tipos del timestamp y del elemento escalar de la tupla pueden derivarse de la declaración
INNER COLUMNS de las sample (consulta Especificación de columnas externas)
metric_family
String
|El nombre de la familia de métricas (para los metadatos de métricas)
type
String
|El tipo de la métrica (p. ej., “counter”, “gauge”)
unit
String
|La unidad de la métrica
help
String
|La descripción de la métrica
Se permite que
INSERT INTO my_table (metric_name, tags, time_series) VALUES
('cpu_usage', {'job': 'node_exporter', 'instance': 'host1:9100'},
[(toDateTime64('2024-01-01 00:00:00', 3), 0.5), (toDateTime64('2024-01-01 00:01:00', 3), 0.7)])
metric_name esté vacío durante la inserción, lo que significa que el nombre de la métrica se especifica en
tags con
__name__, por ejemplo:
Para insertar metadatos de métricas, insértelos en las columnas
INSERT INTO my_table (tags, time_series) VALUES
({'__name__': 'cpu_usage', 'job': 'test'},
[(toDateTime64('2024-01-01 00:00:00', 3), 0.5)])
metric_family,
type,
unit y
help:
INSERT INTO my_table (metric_name, tags, time_series, metric_family, type, unit, help) VALUES
('http_requests_total', {'method': 'GET'}, [(now64(), 100.0)],
'http_requests_total', 'counter', 'requests', 'Total HTTP requests')
La columna externa
Especificación de columnas externas
time_series se puede incluir explícitamente en una sentencia
CREATE TABLE para sobrescribir su tipo predeterminado
Array(Tuple(DateTime64(3), Float64)). ClickHouse extrae de la tupla los tipos de marca temporal y escalares, y los propaga a la tabla interna de muestras:
Esto equivale a declarar directamente los tipos de las columnas
CREATE TABLE my_table (time_series Array(Tuple(UInt32, Float32))) ENGINE=TimeSeries
timestamp y
value en la cláusula
INNER COLUMNS de sample:
Si ambas formas se usan en la misma sentencia
CREATE TABLE my_table ENGINE=TimeSeries
SAMPLES INNER COLUMNS (timestamp UInt32, value Float32)
CREATE TABLE, los tipos declarados deben coincidir.
Una tabla
Tablas de destino
TimeSeries no tiene datos propios; todo se almacena en sus tablas de destino.
Esto es similar al funcionamiento de una vista materializada,
con la diferencia de que una vista materializada tiene una sola tabla de destino,
mientras que una tabla
TimeSeries tiene tres tablas de destino llamadas samples, etiqueta y metrics.
Las tablas de destino pueden especificarse explícitamente en la consulta
CREATE TABLE
o el motor de tabla
TimeSeries puede generar automáticamente tablas de destino internas.
Las filas insertadas en una tabla
TimeSeries se transforman, se dividen en bloques y se insertan en estas tres tablas de destino.
Las tablas de destino son las siguientes:
La tabla samples contiene series temporales asociadas a algún identificador. La tabla samples debe tener las siguientes columnas:
Tabla samples
La tabla tags contiene identificadores calculados para cada combinación de un nombre de métrica y etiquetas. La tabla tags debe tener las siguientes columnas:
|Nombre
|¿Obligatorio?
|Tipo predeterminado
|Tipos posibles
|Descripción
id
|[x]
UUID
|cualquiera
|Identifica una combinación de nombres de métricas y etiquetas
timestamp
|[x]
DateTime64(3)
DateTime64(X)
|Un instante temporal
value
|[x]
Float64
Float32 o
Float64
|Un valor asociado al
timestamp
|Nombre
|¿Obligatorio?
|Tipo predeterminado
|Tipos posibles
|Descripción
id
|[x]
UUID
|cualquiera (debe coincidir con el tipo de
id de la tabla samples)
|Un
id identifica una combinación de un nombre de métrica y etiquetas. La expresión DEFAULT especifica cómo calcular ese identificador
metric_name
|[x]
LowCardinality(String)
String o
LowCardinality(String)
|El nombre de una métrica
<tag_value_column>
|[ ]
String
String o
LowCardinality(String) o
LowCardinality(Nullable(String))
|El valor de una etiqueta específica; el nombre de la etiqueta y el nombre de la columna correspondiente se especifican en la configuración tags_to_columns
tags
|[x]
Map(LowCardinality(String), String)
Map(String, String) o
Map(LowCardinality(String), String) o
Map(LowCardinality(String), LowCardinality(String))
|Mapa de etiquetas que excluye la etiqueta
__name__, que contiene el nombre de una métrica, y las etiquetas cuyos nombres se enumeran en la configuración tags_to_columns
all_tags
|[ ]
Map(String, String)
Map(String, String) o
Map(LowCardinality(String), String) o
Map(LowCardinality(String), LowCardinality(String))
|Columna efímera; cada fila es un mapa de todas las etiquetas, excluyendo únicamente la etiqueta
__name__, que contiene el nombre de una métrica. El único propósito de esta columna es usarse al calcular
id
min_time
|[ ]
Nullable(DateTime64(3))
DateTime64(X) o
Nullable(DateTime64(X))
|Marca temporal mínima de la serie temporal con ese
id. La columna se crea si store_min_time_and_max_time es
true
max_time
|[ ]
Nullable(DateTime64(3))
DateTime64(X) o
Nullable(DateTime64(X))
|Marca temporal máxima de la serie temporal con ese
id. La columna se crea si store_min_time_and_max_time es
true
La tabla metrics contiene información sobre las métricas recopiladas, sus tipos y sus descripciones. La tabla metrics debe tener las siguientes columnas:
Tabla de métricas
|Nombre
|¿Obligatorio?
|Tipo predeterminado
|Tipos posibles
|Descripción
metric_family_name
|[x]
String
String o
LowCardinality(String)
|El nombre de una familia de métricas
type
|[x]
LowCardinality(String)
String o
LowCardinality(String)
|El tipo de una familia de métricas; uno de “counter”, “gauge”, “summary”, “stateset”, “histogram”, “gaugehistogram”
unit
|[x]
LowCardinality(String)
String o
LowCardinality(String)
|La unidad utilizada en una métrica
help
|[x]
String
String o
LowCardinality(String)
|La descripción de una métrica
Hay varias formas de crear una tabla con el motor de tabla
Creación
TimeSeries.
La sentencia más sencilla
en realidad creará la siguiente tabla (puedes comprobarlo ejecutando
CREATE TABLE my_table ENGINE=TimeSeries
SHOW CREATE TABLE my_table):
Así que las columnas se generaron automáticamente y, además, hay tres tablas de destino internas con sus propias definiciones de columnas almacenadas en las cláusulas
CREATE TABLE my_table
(
`metric_name` String,
`tags` Map(String, String),
`time_series` Array(Tuple(DateTime64(3), Float64)),
`metric_family` String,
`type` String,
`unit` String,
`help` String
)
ENGINE = TimeSeries
SAMPLES INNER COLUMNS
(
`id` UUID,
`timestamp` DateTime64(3),
`value` Float64
)
SAMPLES INNER ENGINE = MergeTree ORDER BY (id, timestamp)
TAGS INNER COLUMNS
(
`id` UUID DEFAULT reinterpretAsUUID(sipHash128(metric_name, all_tags)),
`metric_name` LowCardinality(String),
`tags` Map(LowCardinality(String), String),
`all_tags` Map(String, String) EPHEMERAL,
`min_time` SimpleAggregateFunction(min, Nullable(DateTime64(3))),
`max_time` SimpleAggregateFunction(max, Nullable(DateTime64(3)))
)
TAGS INNER ENGINE = AggregatingMergeTree PRIMARY KEY metric_name ORDER BY (metric_name, id) SETTINGS allow_dimensions_outside_sorting_key = 1
METRICS INNER COLUMNS
(
`metric_family_name` String,
`type` LowCardinality(String),
`unit` LowCardinality(String),
`help` String
)
METRICS INNER ENGINE = ReplacingMergeTree ORDER BY metric_family_name
INNER COLUMNS.
Las tablas de destino internas tienen nombres como
.inner_id.samples.xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx,
.inner_id.tags.xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx,
.inner_id.metrics.xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx
y cada tabla de destino tiene su propio conjunto de columnas:
CREATE TABLE default.`.inner_id.samples.xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx`
(
`id` UUID,
`timestamp` DateTime64(3),
`value` Float64
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY (id, timestamp)
CREATE TABLE default.`.inner_id.tags.xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx`
(
`id` UUID DEFAULT reinterpretAsUUID(sipHash128(metric_name, all_tags)),
`metric_name` LowCardinality(String),
`tags` Map(LowCardinality(String), String),
`all_tags` Map(String, String) EPHEMERAL,
`min_time` SimpleAggregateFunction(min, Nullable(DateTime64(3))),
`max_time` SimpleAggregateFunction(max, Nullable(DateTime64(3)))
)
ENGINE = AggregatingMergeTree
PRIMARY KEY metric_name
ORDER BY (metric_name, id)
SETTINGS allow_dimensions_outside_sorting_key = 1
CREATE TABLE default.`.inner_id.metrics.xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx`
(
`metric_family_name` String,
`type` LowCardinality(String),
`unit` LowCardinality(String),
`help` String
)
ENGINE = ReplacingMergeTree
ORDER BY metric_family_name
La sentencia
Crear una tabla AS desde una tabla existente
CREATE TABLE new_table AS existing_table copia de
existing_table:
SETTINGS
INNER COLUMNSpara cada tipo
INNER ENGINEpara cada tipo
existing_table tiene destinos externos.
La lista de columnas externa se vuelve a generar y no se copia.
Puede ajustar los tipos de las columnas en las tablas de destino internas mediante la cláusula
Ajuste de los tipos de las columnas
INNER COLUMNS. Por ejemplo, para almacenar marcas de tiempo en microsegundos y valores como
Float32:
La misma cláusula puede usarse para especificar códecs y otros atributos de la columna:
CREATE TABLE my_table ENGINE=TimeSeries
SAMPLES INNER COLUMNS (timestamp DateTime64(6), value Float32)
CREATE TABLE my_table ENGINE=TimeSeries
SAMPLES INNER COLUMNS (timestamp DateTime64(3) CODEC(DoubleDelta))
La columna
La columna
La columna
id
id contiene identificadores; cada uno se calcula a partir de una combinación de un nombre de métrica y etiquetas.
El tipo y la expresión
DEFAULT utilizados para generar los identificadores se pueden personalizar mediante la cláusula
TAGS INNER COLUMNS:
El tipo de la columna
CREATE TABLE my_table ENGINE=TimeSeries
TAGS INNER COLUMNS (id UInt64 DEFAULT sipHash64(metric_name, all_tags))
id debe ser uno de estos:
UUID,
UInt64,
UInt128 o
FixedString(16). Si no se proporciona ninguna expresión
DEFAULT, ClickHouse la elegirá automáticamente en función del tipo de
id. Los tipos de
id declarados en las tablas internas de samples y etiquetas deben coincidir.
La configuración
id_generator permite la misma personalización sin usar la cláusula
INNER COLUMNS:
Si el ajuste está definido, se usa para generar
CREATE TABLE my_table ENGINE=TimeSeries
SETTINGS id_generator = 'sipHash64(metric_name, all_tags)'
id incluso si el
DEFAULT de la columna contiene otra expresión.
Hay dos columnas que contienen mapas de tags:
tags y
all_tags. En este ejemplo significan lo mismo; sin embargo, pueden ser diferentes
si se usa la configuración
tags_to_columns. Esta configuración permite especificar que una tag concreta debe almacenarse en una columna independiente en lugar de almacenarse
en un mapa dentro de la columna
tags:
Esta sentencia añadirá las columnas
CREATE TABLE my_table
ENGINE = TimeSeries
SETTINGS tags_to_columns = {'instance': 'instance', 'job': 'job'}
instance y
job a la tabla de destino interna tag.
En este caso, la columna
tags no contendrá las tags
instance y
job,
pero la columna
all_tags sí las contendrá. La columna
all_tags es efímera y su único propósito es servir para la expresión DEFAULT
de la columna
id.
De forma predeterminada, las tablas internas de destino usan los siguientes motores de tabla:
Motores de las tablas internas de destino
- la tabla samples usa MergeTree;
- la tabla tags usa AggregatingMergeTree porque los mismos datos suelen insertarse varias veces en esta tabla, por lo que hace falta una forma
de eliminar duplicados, y también porque es necesario realizar agregación para las columnas
min_timey
max_time;
- la tabla de métrica usa ReplacingMergeTree porque los mismos datos suelen insertarse varias veces en esta tabla, por lo que hace falta una forma de eliminar duplicados.
La tabla tags mantiene las columnas de etiquetas (y los Maps
CREATE TABLE my_table ENGINE=TimeSeries
SAMPLES ENGINE=ReplicatedMergeTree
TAGS ENGINE=ReplicatedAggregatingMergeTree
METRICS ENGINE=ReplicatedReplacingMergeTree
tags/
all_tags) fuera de su clave de ordenación,
algo que
AggregatingMergeTree rechaza de forma predeterminada (consulte
allow_dimensions_outside_sorting_key).
Esto es seguro aquí porque esas columnas dependen funcionalmente de
id, que forma parte de la clave de ordenación, por lo que todas las
filas que un merge en segundo plano colapsa comparten los mismos valores. Cuando la tabla interna de tags se genera o su
motor se especifica en línea como arriba,
TimeSeries establece automáticamente
allow_dimensions_outside_sorting_key = 1 en ella;
para una tabla de tags de agregación externa creada manualmente, debe configurarlo usted mismo.
Es posible hacer que una tabla
Tablas de destino externas
TimeSeries utilice una tabla creada manualmente:
Los tipos de columna de las tablas externas (
CREATE TABLE samples_for_my_table
(
`id` UUID,
`timestamp` DateTime64(3),
`value` Float64
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY (id, timestamp);
CREATE TABLE tags_for_my_table ...
CREATE TABLE metrics_for_my_table ...
CREATE TABLE my_table ENGINE=TimeSeries SAMPLES samples_for_my_table TAGS tags_for_my_table METRICS metrics_for_my_table;
id,
timestamp,
value y las
<tag_value_column> enumeradas en
tags_to_columns) deben coincidir con los que la tabla
TimeSeries generaría internamente en otras circunstancias (consulte tabla Samples, tabla Etiquetas y tabla Metrics para conocer las restricciones de tipo). Las discrepancias de tipo se notifican en el momento de
CREATE.
La expresión del generador de id para un destino externo de etiquetas se resuelve en tiempo de INSERT en el siguiente orden: la configuración
id_generator (si está establecida), luego el
DEFAULT declarado en la columna
id de la tabla externa (si existe) y, por último, el generador canónico derivado del tipo de
id. Por lo tanto, la configuración sobrescribe cualquier
DEFAULT declarado en la tabla externa; consulte La columna
id para obtener más detalles.
Se pueden modificar dos ajustes después de
Modificar los ajustes
CREATE:
id_generator
filter_by_min_time_and_max_time
Ten en cuenta que cambiar
ALTER TABLE my_table MODIFY SETTING id_generator = 'sipHash64(metric_name, all_tags)';
ALTER TABLE my_table MODIFY SETTING filter_by_min_time_and_max_time = 0;
id_generator cuando ya hay datos en la tabla de etiquetas puede generar IDs distintos para la misma combinación de métrica+tag: las filas antiguas conservan sus IDs anteriores y las nuevas usan el nuevo generador.
Los demás ajustes no se pueden cambiar con
ALTER ... MODIFY SETTING porque quedan incorporados en el esquema de las tablas internas en el momento de
CREATE.
Aquí tienes una lista de configuraciones que se pueden especificar al definir una tabla
Configuración
TimeSeries:
|Nombre
|Tipo
|Predeterminado
|Descripción
id_generator
|Expression
|depende del tipo de
id
|Expresión que calcula el identificador (huella) de una serie temporal a partir de sus etiquetas. Si no se establece, se usa la expresión predeterminada para la columna
id. Si la expresión predeterminada para la columna
id tampoco está establecida, la expresión se elige automáticamente
tags_to_columns
|Map
|Map que especifica qué etiquetas deben colocarse en columnas independientes en la tabla tags. Sintaxis:
{'tag1': 'column1', 'tag2' : column2, ...}
use_all_tags_column_to_generate_id
|Bool
|true
|Al generar una expresión para calcular el identificador de una serie temporal, esta opción permite usar la columna
all_tags en ese cálculo
store_min_time_and_max_time
|Bool
|true
|Si se establece en true, la tabla almacenará
min_time y
max_time para cada serie temporal
aggregate_min_time_and_max_time
|Bool
|true
|Al crear una tabla
tags interna de destino, esta opción permite usar
SimpleAggregateFunction(min, Nullable(DateTime64(3))) en lugar de solo
Nullable(DateTime64(3)) como tipo de la columna
min_time, y lo mismo para la columna
max_time
filter_by_min_time_and_max_time
|Bool
|true
|Si se establece en true, la tabla usará las columnas
min_time y
max_time para filtrar las series temporales
Aquí tienes una lista de funciones que admiten una tabla
Funciones
TimeSeries como argumento: