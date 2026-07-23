Documentación de la herramienta de perfilado de consultas por muestreo en ClickHouse

ClickHouse ejecuta un perfilador por muestreo que permite analizar la ejecución de consultas. Con el perfilador, puede identificar las rutinas del código fuente que se usan con más frecuencia durante la ejecución de consultas. Puede rastrear el tiempo de CPU y el tiempo de reloj consumidos, incluido el tiempo inactivo.

El perfilador de consultas se habilita automáticamente en ClickHouse Cloud. La siguiente consulta de ejemplo encuentra las trazas de pila más frecuentes de una consulta perfilada, con los nombres de función resueltos y las ubicaciones en el código fuente:

Reemplace el valor de query_id por el ID de la consulta que quiere perfilar.

ClickHouse Cloud

Autogestionado En ClickHouse Cloud, puede obtener el ID de la consulta haciendo clic en ”…” en el extremo derecho de la barra situada sobre la tabla de resultados de la consulta (junto al selector de tabla/gráfico). Esto abre un menú contextual en el que puede hacer clic en “Copy query ID”. Use clusterAllReplicas(default, system.trace_log) para seleccionar datos de todos los nodos del clúster: SELECT count (), arrayStringConcat(arrayMap(x -> concat (demangle(addressToSymbol(x)), '

' , addressToLine(x)), trace), '

' ) AS sym FROM clusterAllReplicas( default , system . trace_log ) WHERE query_id = '<query_id>' AND trace_type = 'CPU' AND event_date = today() GROUP BY trace ORDER BY count () DESC LIMIT 10 SETTINGS allow_introspection_functions = 1 SELECT count (), arrayStringConcat(arrayMap(x -> concat (demangle(addressToSymbol(x)), '

' , addressToLine(x)), trace), '

' ) AS sym FROM system . trace_log WHERE query_id = '<query_id>' AND trace_type = 'CPU' AND event_date = today() GROUP BY trace ORDER BY count () DESC LIMIT 10 SETTINGS allow_introspection_functions = 1

​ Uso del perfilador de consultas en implementaciones autogestionadas

En las implementaciones autogestionadas, para usar el perfilador de consultas, siga los pasos que se indican a continuación:

1 Instale ClickHouse con información de depuración Instale el paquete clickhouse-common-static-dbg : Siga las instrucciones del paso “Configurar el repositorio de Debian” Ejecute sudo apt-get install clickhouse-server clickhouse-client clickhouse-common-static-dbg para instalar los archivos binarios compilados de ClickHouse con información de depuración Ejecute sudo service clickhouse-server start para iniciar el servidor Ejecute clickhouse-client . El servidor detectará automáticamente los símbolos de depuración de clickhouse-common-static-dbg; no necesita hacer nada especial para habilitarlos 2 Compruebe la configuración del servidor Asegúrese de que la sección trace_log de su archivo de configuración del servidor esté configurada. Está habilitada de forma predeterminada: <!-- Registro de trazas. Almacena trazas de pila recopiladas por los perfiladores de consultas. Consulte la configuración query_profiler_real_time_period_ns y query_profiler_cpu_time_period_ns. --> < trace_log > < database > system </ database > < table > trace_log </ table > < partition_by > toYYYYMM(event_date) </ partition_by > < flush_interval_milliseconds > 7500 </ flush_interval_milliseconds > < max_size_rows > 1048576 </ max_size_rows > < reserved_size_rows > 8192 </ reserved_size_rows > < buffer_size_rows_flush_threshold > 524288 </ buffer_size_rows_flush_threshold > <!-- Indica si los logs deben volcarse al disco en caso de fallo --> < flush_on_crash > false </ flush_on_crash > < symbolize > true </ symbolize > </ trace_log > Esta sección configura la tabla del sistema trace_log , que contiene los resultados del funcionamiento del perfilador. Recuerde que los datos de esta tabla solo son válidos mientras el servidor esté en ejecución. Después de reiniciar el servidor, ClickHouse no limpia la tabla y todas las direcciones de memoria virtual almacenadas pueden quedar inválidas. 3 Configure los temporizadores del perfilador Configure las opciones query_profiler_cpu_time_period_ns query_profiler_real_time_period_ns . Ambas opciones pueden usarse simultáneamente. Estas opciones le permiten configurar los temporizadores del perfilador. Como se trata de opciones de sesión, puede obtener una frecuencia de muestreo distinta para todo el servidor, usuarios individuales o perfiles de usuario, para su sesión interactiva y para cada consulta individual. La frecuencia de muestreo predeterminada es de una muestra por segundo, y tanto los temporizadores de CPU como los de tiempo real están habilitados. Esta frecuencia le permite recopilar información suficiente sobre su clúster de ClickHouse sin afectar al rendimiento del servidor. Si necesita perfilar cada consulta individual, use una frecuencia de muestreo más alta. 4 Analice la tabla del sistema trace_log trace_log , habilite las funciones de introspección con la opción Para analizar la tabla del sistema, habilite las funciones de introspección con la opción allow_introspection_functions SET allow_introspection_functions = 1 Por razones de seguridad, las funciones de introspección están deshabilitadas de forma predeterminada addressToLine , addressToLineWithInlines , addressToSymbol y demangle para obtener los nombres de las funciones y sus posiciones en el código de ClickHouse. Para obtener un perfil de alguna consulta, necesita agregar datos de la tabla trace_log . Puede agregar los datos por funciones individuales o por trazas de pila completas. Use las funciones de introspección para obtener los nombres de las funciones y sus posiciones en el código de ClickHouse. Para obtener un perfil de alguna consulta, necesita agregar datos de la tabla. Puede agregar los datos por funciones individuales o por trazas de pila completas. trace_log , pruebe speedscope. Si necesita visualizar la información de, pruebe flamegraph

​ Crear flame graphs con la función flameGraph

trace_log . La salida es un array de cadenas en un formato compatible con ClickHouse proporciona la función de agregación flameGraph , que genera un flame graph directamente a partir de las trazas de pila almacenadas en. La salida es un array de cadenas en un formato compatible con flamegraph.pl

Sintaxis:

flameGraph(traces, [size = 1], [ptr = 0])

Argumentos:

traces — una traza de pila. Array(UInt64) .

— una traza de pila. . size — el tamaño de una asignación para el profiling de memoria. Int64 .

— el tamaño de una asignación para el profiling de memoria. . ptr — una dirección de asignación. UInt64 .

Cuando ptr no es cero, flameGraph empareja las asignaciones ( size > 0 ) y las liberaciones de memoria ( size < 0 ) que tienen el mismo tamaño y puntero. Solo se muestran las asignaciones que no se liberaron. Las liberaciones de memoria sin correspondencia se ignoran.

​ flame graph de CPU

Las consultas siguientes requieren que tengas instalado flamegraph.pl Para ello, ejecuta: git clone https://github.com/brendangregg/FlameGraph # Luego úsalo así: # ~/FlameGraph/flamegraph.pl Sustituye flamegraph.pl en las siguientes consultas por la ruta en la que se encuentra flamegraph.pl en tu equipo

SET query_profiler_cpu_time_period_ns = 10000000 ;

Ejecuta tu consulta y luego genera el flame graph:

clickhouse client --allow_introspection_functions=1 \ -q "SELECT arrayJoin(flameGraph(arrayReverse(trace))) FROM system.trace_log WHERE trace_type = 'CPU' AND query_id = '<query_id>'" \ | flamegraph.pl > flame_cpu.svg

​ flame graph de memoria — todas las asignaciones

SET memory_profiler_sample_probability = 1 , max_untracked_memory = 1 ;

Ejecute la consulta y, a continuación, genere el flame graph:

clickhouse client --allow_introspection_functions=1 \ -q "SELECT arrayJoin(flameGraph(trace, size)) FROM system.trace_log WHERE trace_type = 'MemorySample' AND query_id = '<query_id>'" \ | flamegraph.pl --countname=bytes --color=mem > flame_mem.svg

​ flame graph de memoria — asignaciones no liberadas

Esta variante relaciona las asignaciones con las desasignaciones por puntero y muestra únicamente la memoria que no se liberó durante la consulta.

SET memory_profiler_sample_probability = 1 , max_untracked_memory = 1 , use_uncompressed_cache = 1 , merge_tree_max_rows_to_use_cache = 100000000000 , merge_tree_max_bytes_to_use_cache = 1000000000000 ;

Ejecute la siguiente consulta para generar el flame graph:

clickhouse client --allow_introspection_functions=1 \ -q "SELECT arrayJoin(flameGraph(trace, size, ptr)) FROM system.trace_log WHERE trace_type = 'MemorySample' AND query_id = '<query_id>'" \ | flamegraph.pl --countname=bytes --color=mem > flame_mem_unfreed.svg

​ Flame graph de memoria — asignaciones activas en un momento dado

Este enfoque permite identificar el pico de uso de memoria y visualizar qué se había asignado en ese momento.

SET memory_profiler_sample_probability = 1 , max_untracked_memory = 1 ;

​ Ver el uso de memoria a lo largo del tiempo

SELECT event_time, formatReadableSize( max (s)) AS m FROM ( SELECT event_time, sum ( size ) OVER ( ORDER BY event_time) AS s FROM system . trace_log WHERE query_id = '<query_id>' AND trace_type = 'MemorySample' ) GROUP BY event_time ORDER BY event_time;

​ Encontrar el momento de mayor uso de memoria

SELECT argMax(event_time, s), max (s) FROM ( SELECT event_time, sum ( size ) OVER ( ORDER BY event_time) AS s FROM system . trace_log WHERE query_id = '<query_id>' AND trace_type = 'MemorySample' );

​ Crear un flame graph de las asignaciones activas en ese instante

clickhouse client --allow_introspection_functions=1 \ -q "SELECT arrayJoin(flameGraph(trace, size, ptr)) FROM ( SELECT * FROM system.trace_log WHERE trace_type = 'MemorySample' AND query_id = '<query_id>' AND event_time <= '<time_point>' ORDER BY event_time )" \ | flamegraph.pl --countname=bytes --color=mem > flame_mem_time_point_pos.svg

​ Crea un flame graph de las liberaciones de memoria posteriores a ese momento (para entender qué se liberó después)

clickhouse client --allow_introspection_functions=1 \ -q "SELECT arrayJoin(flameGraph(trace, -size, ptr)) FROM ( SELECT * FROM system.trace_log WHERE trace_type = 'MemorySample' AND query_id = '<query_id>' AND event_time > '<time_point>' ORDER BY event_time DESC )" \ | flamegraph.pl --countname=bytes --color=mem > flame_mem_time_point_neg.svg

El siguiente fragmento de código:

Filtra los datos de trace_log por un identificador de consulta y la fecha actual.

por un identificador de consulta y la fecha actual. Agrupa por traza de pila.

Usa funciones de introspección para obtener un informe de: Los nombres de los símbolos y las funciones correspondientes del código fuente. Las ubicaciones de estas funciones en el código fuente.

