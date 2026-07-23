- ClickHouse Cloud
- Autogestionado
En ClickHouse Cloud, puede obtener el ID de la consulta haciendo clic en ”…” en el extremo derecho de la barra situada sobre la tabla de resultados de la consulta (junto al selector de tabla/gráfico). Esto abre un menú contextual en el que puede hacer clic en “Copy query ID”.Use
clusterAllReplicas(default, system.trace_log) para seleccionar datos de todos los nodos del clúster:
SELECT
count(),
arrayStringConcat(arrayMap(x -> concat(demangle(addressToSymbol(x)), '\n ', addressToLine(x)), trace), '\n') AS sym
FROM clusterAllReplicas(default, system.trace_log)
WHERE query_id = '<query_id>' AND trace_type = 'CPU' AND event_date = today()
GROUP BY trace
ORDER BY count() DESC
LIMIT 10
SETTINGS allow_introspection_functions = 1
En las implementaciones autogestionadas, para usar el perfilador de consultas, siga los pasos que se indican a continuación:
Uso del perfilador de consultas en implementaciones autogestionadas
1
Instale ClickHouse con información de depuración
Instale el paquete
clickhouse-common-static-dbg:
- Siga las instrucciones del paso “Configurar el repositorio de Debian”
- Ejecute
sudo apt-get install clickhouse-server clickhouse-client clickhouse-common-static-dbgpara instalar los archivos binarios compilados de ClickHouse con información de depuración
- Ejecute
sudo service clickhouse-server startpara iniciar el servidor
- Ejecute
clickhouse-client. El servidor detectará automáticamente los símbolos de depuración de clickhouse-common-static-dbg; no necesita hacer nada especial para habilitarlos
2
Compruebe la configuración del servidor
Asegúrese de que la sección
trace_log de su archivo de configuración del servidor esté configurada. Está habilitada de forma predeterminada:
Esta sección configura la tabla del sistema trace_log, que contiene los resultados del funcionamiento del perfilador. Recuerde que los datos de esta tabla solo son válidos mientras el servidor esté en ejecución. Después de reiniciar el servidor, ClickHouse no limpia la tabla y todas las direcciones de memoria virtual almacenadas pueden quedar inválidas.
<!-- Registro de trazas. Almacena trazas de pila recopiladas por los perfiladores de consultas.
Consulte la configuración query_profiler_real_time_period_ns y query_profiler_cpu_time_period_ns. -->
<trace_log>
<database>system</database>
<table>trace_log</table>
<partition_by>toYYYYMM(event_date)</partition_by>
<flush_interval_milliseconds>7500</flush_interval_milliseconds>
<max_size_rows>1048576</max_size_rows>
<reserved_size_rows>8192</reserved_size_rows>
<buffer_size_rows_flush_threshold>524288</buffer_size_rows_flush_threshold>
<!-- Indica si los logs deben volcarse al disco en caso de fallo -->
<flush_on_crash>false</flush_on_crash>
<symbolize>true</symbolize>
</trace_log>
3
Configure los temporizadores del perfilador
Configure las opciones
query_profiler_cpu_time_period_ns o
query_profiler_real_time_period_ns.
Ambas opciones pueden usarse simultáneamente.Estas opciones le permiten configurar los temporizadores del perfilador.
Como se trata de opciones de sesión, puede obtener una frecuencia de muestreo distinta para todo el servidor, usuarios individuales o perfiles de usuario, para su sesión interactiva y para cada consulta individual.La frecuencia de muestreo predeterminada es de una muestra por segundo, y tanto los temporizadores de CPU como los de tiempo real están habilitados.
Esta frecuencia le permite recopilar información suficiente sobre su clúster de ClickHouse sin afectar al rendimiento del servidor.
Si necesita perfilar cada consulta individual, use una frecuencia de muestreo más alta.
4
Analice la tabla del sistema
trace_log
Para analizar la tabla del sistema
trace_log, habilite las funciones de introspección con la opción
allow_introspection_functions:
SET allow_introspection_functions=1
Use las funciones de introspección
Por razones de seguridad, las funciones de introspección están deshabilitadas de forma predeterminada
addressToLine,
addressToLineWithInlines,
addressToSymbol y
demangle para obtener los nombres de las funciones y sus posiciones en el código de ClickHouse.
Para obtener un perfil de alguna consulta, necesita agregar datos de la tabla
trace_log.
Puede agregar los datos por funciones individuales o por trazas de pila completas.
ClickHouse proporciona la función de agregación
Crear flame graphs con la función
Crear flame graphs con la función
flameGraph
flameGraph, que genera un flame graph directamente a partir de las trazas de pila almacenadas en
trace_log.
La salida es un array de cadenas en un formato compatible con flamegraph.pl.
Sintaxis:
Argumentos:
flameGraph(traces, [size = 1], [ptr = 0])
traces— una traza de pila.
Array(UInt64).
size— el tamaño de una asignación para el profiling de memoria.
Int64.
ptr— una dirección de asignación.
UInt64.
ptr no es cero,
flameGraph empareja las asignaciones (
size > 0) y las liberaciones de memoria (
size < 0) que tienen el mismo tamaño y puntero.
Solo se muestran las asignaciones que no se liberaron.
Las liberaciones de memoria sin correspondencia se ignoran.
flame graph de CPU
Las consultas siguientes requieren que tengas instalado flamegraph.pl.Para ello, ejecuta:
Sustituye
git clone https://github.com/brendangregg/FlameGraph
# Luego úsalo así:
# ~/FlameGraph/flamegraph.pl
flamegraph.pl en las siguientes consultas por la ruta en la que se encuentra
flamegraph.pl en tu equipo
Ejecuta tu consulta y luego genera el flame graph:
SET query_profiler_cpu_time_period_ns = 10000000;
clickhouse client --allow_introspection_functions=1 \
-q "SELECT arrayJoin(flameGraph(arrayReverse(trace)))
FROM system.trace_log
WHERE trace_type = 'CPU' AND query_id = '<query_id>'" \
| flamegraph.pl > flame_cpu.svg
flame graph de memoria — todas las asignaciones
Ejecute la consulta y, a continuación, genere el flame graph:
SET memory_profiler_sample_probability = 1, max_untracked_memory = 1;
clickhouse client --allow_introspection_functions=1 \
-q "SELECT arrayJoin(flameGraph(trace, size))
FROM system.trace_log
WHERE trace_type = 'MemorySample' AND query_id = '<query_id>'" \
| flamegraph.pl --countname=bytes --color=mem > flame_mem.svg
Esta variante relaciona las asignaciones con las desasignaciones por puntero y muestra únicamente la memoria que no se liberó durante la consulta.
flame graph de memoria — asignaciones no liberadas
Ejecute la siguiente consulta para generar el flame graph:
SET memory_profiler_sample_probability = 1, max_untracked_memory = 1,
use_uncompressed_cache = 1,
merge_tree_max_rows_to_use_cache = 100000000000,
merge_tree_max_bytes_to_use_cache = 1000000000000;
clickhouse client --allow_introspection_functions=1 \
-q "SELECT arrayJoin(flameGraph(trace, size, ptr))
FROM system.trace_log
WHERE trace_type = 'MemorySample' AND query_id = '<query_id>'" \
| flamegraph.pl --countname=bytes --color=mem > flame_mem_unfreed.svg
Este enfoque permite identificar el pico de uso de memoria y visualizar qué se había asignado en ese momento.
Flame graph de memoria — asignaciones activas en un momento dado
SET memory_profiler_sample_probability = 1, max_untracked_memory = 1;
Ver el uso de memoria a lo largo del tiempo
SELECT
event_time,
formatReadableSize(max(s)) AS m
FROM (
SELECT
event_time,
sum(size) OVER (ORDER BY event_time) AS s
FROM system.trace_log
WHERE query_id = '<query_id>' AND trace_type = 'MemorySample'
)
GROUP BY event_time
ORDER BY event_time;
Encontrar el momento de mayor uso de memoria
SELECT
argMax(event_time, s),
max(s)
FROM (
SELECT
event_time,
sum(size) OVER (ORDER BY event_time) AS s
FROM system.trace_log
WHERE query_id = '<query_id>' AND trace_type = 'MemorySample'
);
Crear un flame graph de las asignaciones activas en ese instante
clickhouse client --allow_introspection_functions=1 \
-q "SELECT arrayJoin(flameGraph(trace, size, ptr))
FROM (
SELECT * FROM system.trace_log
WHERE trace_type = 'MemorySample'
AND query_id = '<query_id>'
AND event_time <= '<time_point>'
ORDER BY event_time
)" \
| flamegraph.pl --countname=bytes --color=mem > flame_mem_time_point_pos.svg
Crea un flame graph de las liberaciones de memoria posteriores a ese momento (para entender qué se liberó después)
clickhouse client --allow_introspection_functions=1 \
-q "SELECT arrayJoin(flameGraph(trace, -size, ptr))
FROM (
SELECT * FROM system.trace_log
WHERE trace_type = 'MemorySample'
AND query_id = '<query_id>'
AND event_time > '<time_point>'
ORDER BY event_time DESC
)" \
| flamegraph.pl --countname=bytes --color=mem > flame_mem_time_point_neg.svg
El siguiente fragmento de código:
Ejemplo
- Filtra los datos de
trace_logpor un identificador de consulta y la fecha actual.
- Agrupa por traza de pila.
- Usa funciones de introspección para obtener un informe de:
- Los nombres de los símbolos y las funciones correspondientes del código fuente.
- Las ubicaciones de estas funciones en el código fuente.
SELECT
count(),
arrayStringConcat(arrayMap(x -> concat(demangle(addressToSymbol(x)), '\n ', addressToLine(x)), trace), '\n') AS sym
FROM system.trace_log
WHERE (query_id = '<query_id>') AND (event_date = today())
GROUP BY trace
ORDER BY count() DESC
LIMIT 10