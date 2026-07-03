Tabla del sistema que contiene trazas de pila recopiladas por el perfilador de consultas por muestreo.

Consultas en ClickHouse Cloud clusterAllReplicas . Consulta Los datos de esta tabla del sistema se almacenan localmente en cada nodo de ClickHouse Cloud. Por lo tanto, para obtener una vista completa de todos los datos, es necesario usar la función. Consulta aquí para más detalles.

Contiene trazas de pila recopiladas por el perfilador de consultas por muestreo

query_profiler_cpu_time_period_ns, memory_profiler_step, memory_profiler_sample_probability, trace_profile_events. ClickHouse crea esta tabla cuando está definida la sección de configuración del servidor trace_log . Consulte también estas opciones de configuración: query_profiler_real_time_period_ns

Para analizar logs, use las funciones de introspección addressToLine , addressToLineWithInlines , addressToSymbol y demangle .

Alias:

build_id — Alias de 'E2EEB60ED9503BFFA825B628D480CCDC40B2D416' .

La simbolización puede habilitarse o deshabilitarse en symbolize , dentro de trace_log , en el archivo de configuración del servidor.

SELECT * FROM system . trace_log LIMIT 1 \G

Row 1: ────── hostname: clickhouse.eu-central1.internal event_date: 2025-11-11 event_time: 2025-11-11 11:53:59 event_time_microseconds: 2025-11-11 11:53:59.128333 timestamp_ns: 1762862039128333000 revision: 54504 trace_type: Instrumentation cpu_id: 19 thread_id: 3166432 -- 3,17 millones query_id: ef462508-e189-4ea2-b231-4489506728e8 trace: [350594916,447733712,447742095,447727324,447726659,221642873,450882315,451852359,451905441,451885554,512404306,512509092,612861767,612863269,612466367,612455825,137631896259267,137631896856768] size: 0 ptr: 0 memory_context: Unknown memory_blocked_context: Unknown event: increment: 0 symbols: ['StackTrace::StackTrace()','DB::InstrumentationManager::createTraceLogElement(DB::InstrumentationManager::InstrumentedPointInfo const&, XRayEntryType, std::__1::chrono::time_point<std::__1::chrono::system_clock, std::__1::chrono::duration<long long, std::__1::ratio<1l, 1000000l>>>) const','DB::InstrumentationManager::profile(XRayEntryType, DB::InstrumentationManager::InstrumentedPointInfo const&)','DB::InstrumentationManager::dispatchHandlerImpl(int, XRayEntryType)','DB::InstrumentationManager::dispatchHandler(int, XRayEntryType)','__xray_FunctionEntry','DB::QueryMetricLog::startQuery(std::__1::basic_string<char, std::__1::char_traits<char>, std::__1::allocator<char>> const&, std::__1::chrono::time_point<std::__1::chrono::system_clock, std::__1::chrono::duration<long long, std::__1::ratio<1l, 1000000l>>>, unsigned long)','DB::logQueryStart(std::__1::chrono::time_point<std::__1::chrono::system_clock, std::__1::chrono::duration<long long, std::__1::ratio<1l, 1000000l>>> const&, std::__1::shared_ptr<DB::Context> const&, std::__1::basic_string<char, std::__1::char_traits<char>, std::__1::allocator<char>> const&, unsigned long, std::__1::shared_ptr<DB::IAST> const&, DB::QueryPipeline const&, DB::IInterpreter const*, bool, std::__1::basic_string<char, std::__1::char_traits<char>, std::__1::allocator<char>> const&, std::__1::basic_string<char, std::__1::char_traits<char>, std::__1::allocator<char>> const&, bool)','DB::executeQueryImpl(char const*, char const*, std::__1::shared_ptr<DB::Context>, DB::QueryFlags, DB::QueryProcessingStage::Enum, std::__1::unique_ptr<DB::ReadBuffer, std::__1::default_delete<DB::ReadBuffer>>&, std::__1::shared_ptr<DB::IAST>&, std::__1::shared_ptr<DB::ImplicitTransactionControlExecutor>, std::__1::function<void ()>)','DB::executeQuery(std::__1::basic_string<char, std::__1::char_traits<char>, std::__1::allocator<char>> const&, std::__1::shared_ptr<DB::Context>, DB::QueryFlags, DB::QueryProcessingStage::Enum)','DB::TCPHandler::runImpl()','DB::TCPHandler::run()','Poco::Net::TCPServerConnection::start()','Poco::Net::TCPServerDispatcher::run()','Poco::PooledThread::run()','Poco::ThreadImpl::runnableEntry(void*)','start_thread','__clone3'] lines: ['./build/../src/Common/StackTrace.cpp:395','./src/Common/StackTrace.h:62','./contrib/llvm-project/libcxx/include/__memory/shared_ptr.h:738','./build/./src/Interpreters/InstrumentationManager.cpp:257','./build/./src/Interpreters/InstrumentationManager.cpp:225','/home/ubuntu/ClickHouse/ClickHouse/build/programs/clickhouse','./build/./src/Interpreters/QueryMetricLog.cpp:0','./contrib/llvm-project/libcxx/include/__memory/shared_ptr.h:667','./build/./src/Interpreters/executeQuery.cpp:0','./build/./src/Interpreters/executeQuery.cpp:0','./contrib/llvm-project/libcxx/include/__memory/shared_ptr.h:744','./contrib/llvm-project/libcxx/include/__memory/shared_ptr.h:583','./build/../base/poco/Net/src/TCPServerConnection.cpp:54','../contrib/llvm-project/libcxx/include/__memory/unique_ptr.h:80','./build/../base/poco/Foundation/src/ThreadPool.cpp:219','../base/poco/Foundation/include/Poco/AutoPtr.h:77','/home/ubuntu/ClickHouse/ClickHouse/build/programs/clickhouse','/home/ubuntu/ClickHouse/ClickHouse/build/programs/clickhouse'] function_id: 231255 function_name: DB::QueryMetricLog::startQuery(std::__1::basic_string<char, std::__1::char_traits<char>, std::__1::allocator<char>> const&, std::__1::chrono::time_point<std::__1::chrono::system_clock, std::__1::chrono::duration<long long, std::__1::ratio<1l, 1000000l>>>, unsigned long) handler: profile entry_type: Exit duration_nanoseconds: 58435

​ Conversión al formato Event Trace de Chrome

Los datos de perfilado se pueden convertir al formato Event Trace de Chrome con la siguiente consulta. Guarde la consulta en un archivo chrome_trace.sql :

WITH traces AS ( SELECT * FROM system . trace_log WHERE event_date >= today() AND trace_type = 'Instrumentation' AND handler = 'profile' ORDER BY event_time, entry_type ) SELECT format ( '{{"traceEvents": [{}

]}}' , arrayStringConcat( groupArray( format ( '

{{"name": "{}", "cat": "clickhouse", "ph": "{}", "ts": {}, "pid": 1, "tid": {}, "args": {{"query_id": "{}", "cpu_id": {}, "stack": [{}]}}}},' , function_name, if (entry_type = 0 , 'B' , 'E' ), timestamp_ns / 1000 , toString(thread_id), query_id, cpu_id, arrayStringConcat(arrayMap((x, y) -> concat ( '"' , x, ': ' , y, '", ' ), lines, symbols)) ) ) ) ) FROM traces;

trace.json que luego puedes importar en speedscope. Y ejecútalo con ClickHouse Client para exportarlo a un archivoque luego puedes importar en Perfetto

echo $( clickhouse client --query "$( cat chrome_trace.sql)" ) > trace.json

Podemos omitir la parte de la pila si queremos una traza más compacta, aunque menos informativa.

​ Véase también