0 o
1 como
UInt8 o, en algunos casos,
NULL.
El valor cero como argumento se considera
false; los valores distintos de cero se consideran
true.
Introducido en: v1.1.0 Calcula la conjunción lógica de dos o más valores. La configuración
and
short_circuit_function_evaluation controla si se usa la evaluación de cortocircuito.
Si está habilitada,
val_i solo se evalúa si
(val_1 AND val_2 AND ... AND val_{i-1}) es
true.
Por ejemplo, con la evaluación de cortocircuito, no se lanza ninguna excepción por división entre cero al ejecutar la consulta
SELECT and(number = 2, intDiv(1, number)) FROM numbers(5).
El cero como argumento se considera
false; los valores distintos de cero se consideran
true.
Sintaxis
Argumentos
and(val1, val2[, ...])
val1, val2[, ...]— Lista de al menos dos valores.
Nullable((U)Int*)o
Nullable(Float*)
0si al menos un argumento se evalúa como
false
NULLsi ningún argumento se evalúa como
falsey al menos uno de los argumentos es
NULL
1en cualquier otro caso
Nullable(UInt8)
Query
SELECT and(0, 1, -2);
Con NULL
Response
0
Query
SELECT and(NULL, 1, 10, -2);
Response
ᴺᵁᴸᴸ
Introducido en: v1.1.0 Calcula la negación lógica de un valor. Un cero como argumento se considera
not
false; los valores distintos de cero se consideran
true.
Sintaxis
Argumentos Valor devuelto Devuelve:
not(val)
1, si
valse evalúa como
false
0, si
valse evalúa como
true
NULL, si
vales
NULL.
Nullable(UInt8)
Query
SELECT NOT(1);
Response
0
Introducido en: v1.1.0 Calcula la disyunción lógica de dos o más valores. La configuración
or
short_circuit_function_evaluation controla si se usa la evaluación de cortocircuito.
Si está habilitada,
val_i se evalúa solo si
((NOT val_1) AND (NOT val_2) AND ... AND (NOT val_{i-1})) es
true.
Por ejemplo, con la evaluación de cortocircuito, no se produce ninguna excepción de división por cero al ejecutar la consulta
SELECT or(number = 0, intDiv(1, number) != 0) FROM numbers(5).
El cero como argumento se considera
false; los valores distintos de cero se consideran
true.
Sintaxis
Argumentos
or(val1, val2[, ...])
val1, val2[, ...]— Lista de al menos dos valores.
Nullable((U)Int*)o
Nullable(Float*)
1, si al menos un argumento se evalúa como
true
0, si todos los argumentos se evalúan como
false
NULL, si todos los argumentos se evalúan como
falsey al menos uno de ellos es
NULL
Nullable(UInt8)
Query
SELECT or(1, 0, 0, 2, NULL);
Con NULL
Response
1
Query
SELECT or(0, NULL);
Response
ᴺᵁᴸᴸ
Introducido en: v1.1.0 Calcula la disyunción exclusiva lógica de dos o más valores. Cuando hay más de dos valores de entrada, la función primero aplica xor a los dos primeros valores y luego aplica xor al resultado con el tercer valor, y así sucesivamente. El valor cero como argumento se considera
xor
false; los valores distintos de cero se consideran
true.
Sintaxis
Argumentos
xor(val1, val2[, ...])
val1, val2[, ...]— Lista de al menos dos valores.
Nullable((U)Int*)o
Nullable(Float*)
1, para dos valores: si uno de los valores se evalúa como
falsey el otro no
0, para dos valores: si ambos valores se evalúan como
falseo ambos como
true
NULL, si al menos uno de los valores de entrada es
NULL.
Nullable(UInt8)
Query
SELECT xor(0, 1, 1);
Response
0