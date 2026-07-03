0 o 1 como NULL . Las funciones que se muestran a continuación realizan operaciones lógicas sobre argumentos de tipos numéricos arbitrarios. Devuelvencomo UInt8 o, en algunos casos,

El valor cero como argumento se considera false ; los valores distintos de cero se consideran true .

Introducido en: v1.1.0

Calcula la conjunción lógica de dos o más valores.

val_i solo se evalúa si (val_1 AND val_2 AND ... AND val_{i-1}) es true . La configuración short_circuit_function_evaluation controla si se usa la evaluación de cortocircuito. Si está habilitada,solo se evalúa sies

Por ejemplo, con la evaluación de cortocircuito, no se lanza ninguna excepción por división entre cero al ejecutar la consulta SELECT and(number = 2, intDiv(1, number)) FROM numbers(5) . El cero como argumento se considera false ; los valores distintos de cero se consideran true .

Sintaxis

and (val1, val2[, ...])

Argumentos

val1, val2[, ...] — Lista de al menos dos valores. Nullable((U)Int*) o Nullable(Float*)

Valor devuelto

Devuelve:

0 si al menos un argumento se evalúa como false

si al menos un argumento se evalúa como NULL si ningún argumento se evalúa como false y al menos uno de los argumentos es NULL

si ningún argumento se evalúa como y al menos uno de los argumentos es 1 en cualquier otro caso Nullable(UInt8)

Ejemplos

Uso básico

Query SELECT and ( 0 , 1 , - 2 );

Response 0

Con NULL

Query SELECT and ( NULL , 1 , 10 , - 2 );

Response ᴺᵁᴸᴸ

Introducido en: v1.1.0

Calcula la negación lógica de un valor. Un cero como argumento se considera false ; los valores distintos de cero se consideran true .

Sintaxis

not (val)

Argumentos

val — El valor. (U)Int* o Float*

Valor devuelto

Devuelve:

1 , si val se evalúa como false

, si se evalúa como 0 , si val se evalúa como true

, si se evalúa como NULL , si val es NULL . Nullable(UInt8)

Ejemplos

Uso básico

Query SELECT NOT ( 1 );

Response 0

Introducido en: v1.1.0

Calcula la disyunción lógica de dos o más valores.

val_i se evalúa solo si ((NOT val_1) AND (NOT val_2) AND ... AND (NOT val_{i-1})) es true . La configuración short_circuit_function_evaluation controla si se usa la evaluación de cortocircuito. Si está habilitada,se evalúa solo sies

Por ejemplo, con la evaluación de cortocircuito, no se produce ninguna excepción de división por cero al ejecutar la consulta SELECT or(number = 0, intDiv(1, number) != 0) FROM numbers(5) . El cero como argumento se considera false ; los valores distintos de cero se consideran true .

Sintaxis

or (val1, val2[, ...])

Argumentos

val1, val2[, ...] — Lista de al menos dos valores. Nullable((U)Int*) o Nullable(Float*)

Valor devuelto

Devuelve:

1 , si al menos un argumento se evalúa como true

, si al menos un argumento se evalúa como 0 , si todos los argumentos se evalúan como false

, si todos los argumentos se evalúan como NULL , si todos los argumentos se evalúan como false y al menos uno de ellos es NULL Nullable(UInt8)

Ejemplos

Uso básico

Query SELECT or ( 1 , 0 , 0 , 2 , NULL );

Response 1

Con NULL

Query SELECT or ( 0 , NULL );

Response ᴺᵁᴸᴸ

Introducido en: v1.1.0

Calcula la disyunción exclusiva lógica de dos o más valores. Cuando hay más de dos valores de entrada, la función primero aplica xor a los dos primeros valores y luego aplica xor al resultado con el tercer valor, y así sucesivamente. El valor cero como argumento se considera false ; los valores distintos de cero se consideran true .

Sintaxis

xor(val1, val2[, ...])

Argumentos

val1, val2[, ...] — Lista de al menos dos valores. Nullable((U)Int*) o Nullable(Float*)

Valor devuelto

Devuelve:

1 , para dos valores: si uno de los valores se evalúa como false y el otro no

, para dos valores: si uno de los valores se evalúa como y el otro no 0 , para dos valores: si ambos valores se evalúan como false o ambos como true

, para dos valores: si ambos valores se evalúan como o ambos como NULL , si al menos uno de los valores de entrada es NULL . Nullable(UInt8)

Ejemplos

Uso básico

Query SELECT xor( 0 , 1 , 1 );