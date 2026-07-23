Descripción general
Los condicionales siempre devuelven
Uso directo de resultados condicionales
0,
1 o
NULL. Por lo tanto, puedes usar los resultados condicionales directamente así:
SELECT left < right AS is_small
FROM LEFT_RIGHT
┌─is_small─┐
│ ᴺᵁᴸᴸ │
│ 1 │
│ 0 │
│ 0 │
│ ᴺᵁᴸᴸ │
└──────────┘
Cuando intervienen valores
Valores NULL en las expresiones condicionales
NULL en expresiones condicionales, el resultado también será
NULL.
Por lo tanto, debes construir tus consultas con cuidado si los tipos son
SELECT
NULL < 1,
2 < NULL,
NULL < NULL,
NULL = NULL
┌─less(NULL, 1)─┬─less(2, NULL)─┬─less(NULL, NULL)─┬─equals(NULL, NULL)─┐
│ ᴺᵁᴸᴸ │ ᴺᵁᴸᴸ │ ᴺᵁᴸᴸ │ ᴺᵁᴸᴸ │
└───────────────┴───────────────┴──────────────────┴────────────────────┘
Nullable.
El siguiente ejemplo lo demuestra al no añadir una condición de igualdad a
multiIf.
SELECT
left,
right,
multiIf(left < right, 'left is smaller', left > right, 'right is smaller', 'Both equal') AS faulty_result
FROM LEFT_RIGHT
┌─left─┬─right─┬─faulty_result────┐
│ ᴺᵁᴸᴸ │ 4 │ Both equal │
│ 1 │ 3 │ left is smaller │
│ 2 │ 2 │ Both equal │
│ 3 │ 1 │ right is smaller │
│ 4 │ ᴺᵁᴸᴸ │ Both equal │
└──────┴───────┴──────────────────┘
La expresión CASE en ClickHouse ofrece una lógica condicional similar al operador CASE de SQL. Evalúa las condiciones y devuelve valores en función de la primera condición que se cumple. ClickHouse admite dos formas de CASE:
sentencia CASE
CASE WHEN ... THEN ... ELSE ... END
Esta forma ofrece total flexibilidad y se implementa internamente mediante la función multiIf. Cada condición se evalúa de forma independiente, y las expresiones pueden incluir valores no constantes.
SELECT
number,
CASE
WHEN number % 2 = 0 THEN number + 1
WHEN number % 2 = 1 THEN number * 10
ELSE number
END AS result
FROM system.numbers
WHERE number < 5;
-- se traduce a
SELECT
number,
multiIf((number % 2) = 0, number + 1, (number % 2) = 1, number * 10, number) AS result
FROM system.numbers
WHERE number < 5
┌─number─┬─result─┐
│ 0 │ 1 │
│ 1 │ 10 │
│ 2 │ 3 │
│ 3 │ 30 │
│ 4 │ 5 │
└────────┴────────┘
5 rows in set. Elapsed: 0.002 sec.
CASE <expr> WHEN <val1> THEN ... WHEN <val2> THEN ... ELSE ... END
Esta forma más compacta está optimizada para comparar valores constantes y utiliza internamente
caseWithExpression().
Esta forma tampoco requiere que las expresiones de retorno sean constantes.
SELECT
number,
CASE number
WHEN 0 THEN 100
WHEN 1 THEN 200
ELSE 0
END AS result
FROM system.numbers
WHERE number < 3;
-- se traduce a
SELECT
number,
caseWithExpression(number, 0, 100, 1, 200, 0) AS result
FROM system.numbers
WHERE number < 3
┌─number─┬─result─┐
│ 0 │ 100 │
│ 1 │ 200 │
│ 2 │ 0 │
└────────┴────────┘
3 rows in set. Elapsed: 0.002 sec.
SELECT
number,
CASE number
WHEN 0 THEN number + 1
WHEN 1 THEN number * 10
ELSE number
END
FROM system.numbers
WHERE number < 3;
-- se traduce a
SELECT
number,
caseWithExpression(number, 0, number + 1, 1, number * 10, number)
FROM system.numbers
WHERE number < 3
┌─number─┬─caseWithExpr⋯0), number)─┐
│ 0 │ 1 │
│ 1 │ 10 │
│ 2 │ 2 │
└────────┴──────────────────────────┘
3 rows in set. Elapsed: 0.001 sec.
ClickHouse determina el tipo de resultado de una expresión CASE (o su equivalente interno, como
Consideraciones
multiIf) antes de evaluar cualquier condición. Esto es importante cuando las expresiones de retorno difieren en el tipo, por ejemplo, con distintas zonas horarias o tipos numéricos.
- El tipo de resultado se elige en función del tipo compatible más amplio entre todas las ramas.
- Una vez elegido este tipo, todas las demás ramas se convierten implícitamente a él, aunque su lógica nunca llegue a ejecutarse en tiempo de ejecución.
- En tipos como DateTime64, donde la zona horaria forma parte de la firma del tipo, esto puede dar lugar a comportamientos inesperados: la primera zona horaria encontrada puede usarse para todas las ramas, incluso cuando otras ramas especifican zonas horarias diferentes.
Asia/Kolkata
Aquí, ClickHouse ve varios tipos de retorno
SELECT
number,
CASE
WHEN number = 0 THEN fromUnixTimestamp64Milli(0, 'Asia/Kolkata')
WHEN number = 1 THEN fromUnixTimestamp64Milli(0, 'America/Los_Angeles')
ELSE fromUnixTimestamp64Milli(0, 'UTC')
END AS tz
FROM system.numbers
WHERE number < 3;
-- se traduce a
SELECT
number,
multiIf(number = 0, fromUnixTimestamp64Milli(0, 'Asia/Kolkata'), number = 1, fromUnixTimestamp64Milli(0, 'America/Los_Angeles'), fromUnixTimestamp64Milli(0, 'UTC')) AS tz
FROM system.numbers
WHERE number < 3
┌─number─┬──────────────────────tz─┐
│ 0 │ 1970-01-01 05:30:00.000 │
│ 1 │ 1970-01-01 05:30:00.000 │
│ 2 │ 1970-01-01 05:30:00.000 │
└────────┴─────────────────────────┘
3 rows in set. Elapsed: 0.011 sec.
DateTime64(3, <timezone>). Infiere que el tipo común es
DateTime64(3, 'Asia/Kolkata' por ser el primero que encuentra, y convierte implícitamente las demás ramas a este tipo.
Esto puede solucionarse convirtiéndolo en una cadena para conservar el formato de zona horaria previsto:
SELECT
number,
multiIf(
number = 0, formatDateTime(fromUnixTimestamp64Milli(0), '%F %T', 'Asia/Kolkata'),
number = 1, formatDateTime(fromUnixTimestamp64Milli(0), '%F %T', 'America/Los_Angeles'),
formatDateTime(fromUnixTimestamp64Milli(0), '%F %T', 'UTC')
) AS tz
FROM system.numbers
WHERE number < 3;
-- se traduce como
SELECT
number,
multiIf(
number = 0, formatDateTime(fromUnixTimestamp64Milli(0), '%F %T', 'Asia/Kolkata'),
number = 1, formatDateTime(fromUnixTimestamp64Milli(0), '%F %T', 'America/Los_Angeles'),
formatDateTime(fromUnixTimestamp64Milli(0), '%F %T', 'UTC')
) AS tz
FROM system.numbers
WHERE number < 3
┌─number─┬─tz──────────────────┐
│ 0 │ 1970-01-01 05:30:00 │
│ 1 │ 1969-12-31 16:00:00 │
│ 2 │ 1970-01-01 00:00:00 │
└────────┴─────────────────────┘
3 filas en el conjunto. Tiempo transcurrido: 0.002 seg.
Introducido en: v24.5.0 Limita un valor para que se mantenga dentro de los límites mínimo y máximo especificados. Si el valor es menor que el mínimo, devuelve el mínimo. Si el valor es mayor que el máximo, devuelve el máximo. De lo contrario, devuelve el propio valor. Todos los argumentos deben ser de tipos comparables. El tipo de resultado es el tipo compatible de mayor tamaño entre todos los argumentos. Sintaxis
clamp
Argumentos
clamp(value, min, max)
value— El valor que se va a acotar. -
min— El límite mínimo. -
max— El límite máximo.
Query
SELECT clamp(5, 1, 10) AS result;
Valor inferior al mínimo
Response
┌─result─┐
│ 5 │
└────────┘
Query
SELECT clamp(-3, 0, 7) AS result;
Valor superior al máximo
Response
┌─result─┐
│ 0 │
└────────┘
Query
SELECT clamp(15, 0, 7) AS result;
Response
┌─result─┐
│ 7 │
└────────┘
Introducido en: v1.1.0 Devuelve el valor más alto entre los argumentos. Los argumentos
greatest
NULL se ignoran.
- Para arrays, devuelve el array lexicográficamente mayor.
- Para los tipos
DateTime, el tipo del resultado se promueve al tipo más grande (p. ej.,
DateTime64si se mezcla con
DateTime32).
Sintaxis
Use la configuración
least_greatest_legacy_null_behavior para cambiar el comportamiento de
NULLLa versión 24.12 introdujo un cambio incompatible con versiones anteriores por el que los valores
NULL se ignoran, mientras que antes devolvía
NULL si alguno de los argumentos era
NULL.
Para conservar el comportamiento anterior, establezca la configuración
least_greatest_legacy_null_behavior (valor predeterminado:
false) en
true.
Argumentos
greatest(x1[, x2, ...])
x1[, x2, ...]— Uno o varios valores para comparar. Todos los argumentos deben ser de tipos comparables.
Any
Any
Ejemplos
Tipos numéricos
Query
-- The type returned is a Float64 as the UInt8 must be promoted to 64 bit for the comparison.
SELECT greatest(1, 2, toUInt8(3), 3.) AS result, toTypeName(result) AS type;
Arrays
Response
┌─result─┬─type────┐
│ 3 │ Float64 │
└────────┴─────────┘
Query
SELECT greatest(['hello'], ['there'], ['world']);
Tipos de DateTime
Response
┌─greatest(['hello'], ['there'], ['world'])─┐
│ ['world'] │
└───────────────────────────────────────────┘
Query
-- The type returned is a DateTime64 as the DateTime32 must be promoted to 64 bit for the comparison.
SELECT greatest(toDateTime32('2025-01-02 12:00:00'), toDateTime64('2025-01-01 12:00:00.000', 3));
Response
┌─greatest(toD⋯0.000', 3))─┐
│ 2025-01-02 12:00:00.000 │
└──────────────────────────┘
Introducido en: v1.1.0 Realiza una bifurcación condicional.
if
- Si la condición
condse evalúa como un valor distinto de cero, la función devuelve el resultado de la expresión
then.
- Si
condse evalúa como cero o NULL, se devuelve el resultado de la expresión
else.
short_circuit_function_evaluation controla si se utiliza la evaluación de cortocircuito.
Si está habilitada, la expresión
then se evalúa solo en las filas en las que
cond es verdadero, y la expresión
else, en las que
cond es falso.
Por ejemplo, con la evaluación de cortocircuito, no se produce ninguna excepción por división entre cero al ejecutar la siguiente consulta:
SELECT if(number = 0, 0, intDiv(42, number)) FROM numbers(10)
then y
else deben ser de tipo similar.
Sintaxis
Argumentos
if(cond, then, else)
cond— La condición evaluada.
UInt8o
Nullable(UInt8)o
NULL
then— La expresión que se devuelve si
condes verdadera. -
else— La expresión que se devuelve si
condes falsa o
NULL.
then o
else, según la condición
cond.
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT if(1, 2 + 2, 2 + 6) AS res;
Response
┌─res─┐
│ 4 │
└─────┘
Introducido en: v1.1.0 Devuelve el valor más pequeño entre los argumentos. Los argumentos
least
NULL se ignoran.
- Para arrays, devuelve el array menor en orden lexicográfico.
- Para los tipos DateTime, el tipo de resultado se promueve al tipo más grande (p. ej., DateTime64 si se mezcla con DateTime32).
Sintaxis
Use la configuración
least_greatest_legacy_null_behavior para cambiar el comportamiento de
NULLLa versión 24.12 introdujo un cambio no retrocompatible por el que los valores
NULL se ignoran, mientras que antes devolvía
NULL si uno de los argumentos era
NULL.
Para conservar el comportamiento anterior, establezca la configuración
least_greatest_legacy_null_behavior (valor predeterminado:
false) en
true.
Argumentos
least(x1[, x2, ...])
x1[, x2, ...]— Un único valor o varios valores para comparar. Todos los argumentos deben ser de tipos comparables.
Any
Any
Ejemplos
Tipos numéricos
Query
-- The type returned is a Float64 as the UInt8 must be promoted to 64 bit for the comparison.
SELECT least(1, 2, toUInt8(3), 3.) AS result, toTypeName(result) AS type;
Arrays
Response
┌─result─┬─type────┐
│ 1 │ Float64 │
└────────┴─────────┘
Query
SELECT least(['hello'], ['there'], ['world']);
Tipos de DateTime
Response
┌─least(['hell⋯ ['world'])─┐
│ ['hello'] │
└──────────────────────────┘
Query
-- The type returned is a DateTime64 as the DateTime32 must be promoted to 64 bit for the comparison.
SELECT least(toDateTime32('2025-01-02 12:00:00'), toDateTime64('2025-01-01 12:00:00.000', 3));
Response
┌─least(toDate⋯0.000', 3))─┐
│ 2025-01-01 12:00:00.000 │
└──────────────────────────┘
Introducido en: v1.1.0 Permite escribir el operador
multiIf
CASE de forma más compacta en la consulta.
Evalúa cada condición en orden. Para la primera condición que sea verdadera (distinta de cero y no
NULL), devuelve el valor de la rama correspondiente.
Si ninguna de las condiciones es verdadera, devuelve el valor de
else.
El ajuste
short_circuit_function_evaluation controla
si se utiliza la evaluación de cortocircuito. Si está habilitada, la expresión
then_i se evalúa solo en las filas donde
((NOT cond_1) AND ... AND (NOT cond_{i-1}) AND cond_i) es verdadera.
Por ejemplo, con la evaluación de cortocircuito, no se lanza ninguna excepción por división entre cero al ejecutar la siguiente consulta:
Todas las expresiones de las ramas y de else deben tener un supertipo común. Las condiciones
SELECT multiIf(number = 2, intDiv(1, number), number = 5) FROM numbers(10)
NULL se tratan como falsas.
Sintaxis
Alias:
multiIf(cond_1, then_1, cond_2, then_2, ..., else)
caseWithoutExpression,
caseWithoutExpr
Argumentos
cond_N— La enésima condición evaluada que determina si se devuelve
then_N.
UInt8o
Nullable(UInt8)o
NULL
then_N— El resultado de la función cuando
cond_Nes verdadero. -
else— El resultado de la función si ninguna condición es verdadera.
then_N para el
cond_N que se cumpla; en caso contrario, devuelve el valor de
else.
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
CREATE TABLE LEFT_RIGHT (left Nullable(UInt8), right Nullable(UInt8)) ENGINE = Memory;
INSERT INTO LEFT_RIGHT VALUES (NULL, 4), (1, 3), (2, 2), (3, 1), (4, NULL);
SELECT
left,
right,
multiIf(left < right, 'left is smaller', left > right, 'left is greater', left = right, 'Both equal', 'Null value') AS result
FROM LEFT_RIGHT;
Response
┌─left─┬─right─┬─result──────────┐
│ ᴺᵁᴸᴸ │ 4 │ Null value │
│ 1 │ 3 │ left is smaller │
│ 2 │ 2 │ Both equal │
│ 3 │ 1 │ left is greater │
│ 4 │ ᴺᵁᴸᴸ │ Null value │
└──────┴───────┴─────────────────┘