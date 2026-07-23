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Los paquetes Data, Totals y Extremes pueden comprimirse.

Hello

Respuesta a client hello.

Excepción

Excepción del servidor durante el procesamiento de la consulta. Puede ser una secuencia continua de excepciones hasta que nested sea false.

Progress

Progreso de la ejecución de la consulta que el servidor informa periódicamente.
El progreso se informa en deltas. Para obtener los totales, acumúlelo en el cliente.

Pong

Respuesta al Ping del cliente, sin cuerpo del paquete.

Fin del flujo

No se enviarán más paquetes Data; el resultado de la consulta ya se ha transmitido por completo del servidor al cliente. Sin cuerpo de paquete.

Información del perfil

Log

Bloque de datos con el log del servidor.
Se codifica como un bloque de datos de columnas, pero nunca se comprime.

Eventos de perfil

Bloque de datos con eventos de perfil.
Se codifica como un bloque de datos de columnas, pero nunca se comprime.El tipo de value es UInt64 o Int64, según la revisión del servidor.
Última modificación el 23 de julio de 2026