valor nombre descripción 0 Hello Respuesta de saludo del servidor 1 Data Igual que datos del cliente 2 Exception Excepción durante el procesamiento de la consulta 3 Progress Progreso de la consulta 4 Pong Respuesta a Ping 5 EndOfStream Se transfirieron todos los paquetes 6 ProfileInfo Datos de perfilado 7 Totals Valores totales 8 Extremes Valores extremos (mín., máx.) 9 TablesStatusResponse Respuesta a la solicitud de TableStatus 10 Log Log del sistema de consultas 11 TableColumns Descripción de las columnas 12 UUIDs Lista de identificadores únicos de partes 13 ReadTaskRequest String (UUID) que describe una solicitud para la que se necesita la siguiente tarea 14 ProfileEvents Paquete con eventos de perfil del servidor

Los paquetes Data , Totals y Extremes pueden comprimirse.

campo tipo valor descripción name String Clickhouse Nombre del servidor version_major UVarInt 21 Versión principal del servidor version_minor UVarInt 12 Versión secundaria del servidor revision UVarInt 54452 Revisión del servidor tz String Europe/Moscow Zona horaria del servidor display_name String Clickhouse Nombre del servidor para la UI version_patch UVarInt 3 Versión de parche del servidor

Excepción del servidor durante el procesamiento de la consulta.

campo tipo valor descripción code Int32 60 Véase ErrorCodes.cpp. name String DB::Exception Versión principal del servidor message String DB::Exception: Table X doesn't exist Versión secundaria del servidor stack_trace String ~ Traza de pila de C++ nested Bool true Más errores

Puede ser una secuencia continua de excepciones hasta que nested sea false .

Progreso de la ejecución de la consulta que el servidor informa periódicamente.

El progreso se informa en deltas. Para obtener los totales, acumúlelo en el cliente.

campo tipo valor descripción rows UVarInt 65535 Número de filas bytes UVarInt 871799 Número de bytes total_rows UVarInt 0 Filas totales wrote_rows UVarInt 0 Filas escritas por el cliente wrote_bytes UVarInt 0 Bytes escritos por el cliente

Respuesta al Ping del cliente , sin cuerpo del paquete.

​ Fin del flujo

No se enviarán más paquetes Data; el resultado de la consulta ya se ha transmitido por completo del servidor al cliente.

Sin cuerpo de paquete.

​ Información del perfil

campo tipo rows UVarInt blocks UVarInt bytes UVarInt applied_limit Bool rows_before_limit UVarInt calculated_rows_before_limit Bool

Bloque de datos con el log del servidor.

Se codifica como un bloque de datos de columnas, pero nunca se comprime.

columna tipo time DateTime time_micro UInt32 host_name String query_id String thread_id UInt64 priority Int8 source String text String

​ Eventos de perfil

Bloque de datos con eventos de perfil.

Se codifica como un bloque de datos de columnas, pero nunca se comprime. El tipo de value es UInt64 o Int64 , según la revisión del servidor.