Los paquetes
|valor
|nombre
|descripción
|0
|Hello
|Respuesta de saludo del servidor
|1
|Data
|Igual que datos del cliente
|2
|Exception
|Excepción durante el procesamiento de la consulta
|3
|Progress
|Progreso de la consulta
|4
|Pong
|Respuesta a Ping
|5
|EndOfStream
|Se transfirieron todos los paquetes
|6
|ProfileInfo
|Datos de perfilado
|7
|Totals
|Valores totales
|8
|Extremes
|Valores extremos (mín., máx.)
|9
|TablesStatusResponse
|Respuesta a la solicitud de TableStatus
|10
|Log
|Log del sistema de consultas
|11
|TableColumns
|Descripción de las columnas
|12
|UUIDs
|Lista de identificadores únicos de partes
|13
|ReadTaskRequest
|String (UUID) que describe una solicitud para la que se necesita la siguiente tarea
|14
|ProfileEvents
|Paquete con eventos de perfil del servidor
Data,
Totals y
Extremes pueden comprimirse.
Respuesta a client hello.
Hello
|campo
|tipo
|valor
|descripción
|name
|String
Clickhouse
|Nombre del servidor
|version_major
|UVarInt
21
|Versión principal del servidor
|version_minor
|UVarInt
12
|Versión secundaria del servidor
|revision
|UVarInt
54452
|Revisión del servidor
|tz
|String
Europe/Moscow
|Zona horaria del servidor
|display_name
|String
Clickhouse
|Nombre del servidor para la UI
|version_patch
|UVarInt
3
|Versión de parche del servidor
Excepción del servidor durante el procesamiento de la consulta.
Excepción
Puede ser una secuencia continua de excepciones hasta que
|campo
|tipo
|valor
|descripción
|code
|Int32
60
|Véase ErrorCodes.cpp.
|name
|String
DB::Exception
|Versión principal del servidor
|message
|String
DB::Exception: Table X doesn't exist
|Versión secundaria del servidor
|stack_trace
|String
|~
|Traza de pila de C++
|nested
|Bool
true
|Más errores
nested sea
false.
Progreso de la ejecución de la consulta que el servidor informa periódicamente.
Progress
|campo
|tipo
|valor
|descripción
|rows
|UVarInt
65535
|Número de filas
|bytes
|UVarInt
871799
|Número de bytes
|total_rows
|UVarInt
0
|Filas totales
|wrote_rows
|UVarInt
0
|Filas escritas por el cliente
|wrote_bytes
|UVarInt
0
|Bytes escritos por el cliente
Respuesta al Ping del cliente, sin cuerpo del paquete.
Pong
No se enviarán más paquetes Data; el resultado de la consulta ya se ha transmitido por completo del servidor al cliente. Sin cuerpo de paquete.
Fin del flujo
Información del perfil
|campo
|tipo
|rows
|UVarInt
|blocks
|UVarInt
|bytes
|UVarInt
|applied_limit
|Bool
|rows_before_limit
|UVarInt
|calculated_rows_before_limit
|Bool
Bloque de datos con el log del servidor.
Log
|columna
|tipo
|time
|DateTime
|time_micro
|UInt32
|host_name
|String
|query_id
|String
|thread_id
|UInt64
|priority
|Int8
|source
|String
|text
|String
Bloque de datos con eventos de perfil.
Eventos de perfil
|columna
|tipo
|host_name
|String
|current_time
|DateTime
|thread_id
|UInt64
|type
|Int8
|name
|String
|value
|UInt64 o Int64