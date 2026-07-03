LIMIT n BY expressions selecciona las primeras
n filas para cada valor distinto de
expressions. La clave de
LIMIT BY puede contener cualquier cantidad de expresiones.
ClickHouse admite las siguientes variantes de sintaxis:
LIMIT [offset_value, ]n BY expressions
LIMIT n OFFSET offset_value BY expressions
LIMIT n BY expressions y devuelve las primeras
n filas para cada combinación distinta de
expressions. Si se especifica
OFFSET, para cada bloque de datos que pertenezca a una combinación distinta de
expressions, ClickHouse omite
offset_value filas desde el inicio del bloque y devuelve como resultado un máximo de
n filas. Si
offset_value es mayor que el número de filas del bloque de datos, ClickHouse no devuelve ninguna fila de ese bloque.
Si desea usar números de columna en lugar de nombres de columna en la cláusula
LIMIT BY no está relacionado con LIMIT. Ambos pueden usarse en la misma consulta.
LIMIT BY, habilite la configuración enable_positional_arguments.
Tabla de ejemplo:
Ejemplos
Consultas:
CREATE TABLE limit_by(id Int, val Int) ENGINE = Memory;
INSERT INTO limit_by VALUES (1, 10), (1, 11), (1, 12), (2, 20), (2, 21);
SELECT * FROM limit_by ORDER BY id, val LIMIT 2 BY id;
┌─id─┬─val─┐
│ 1 │ 10 │
│ 1 │ 11 │
│ 2 │ 20 │
│ 2 │ 21 │
└────┴─────┘
SELECT * FROM limit_by ORDER BY id, val LIMIT 1, 2 BY id;
La consulta
┌─id─┬─val─┐
│ 1 │ 11 │
│ 1 │ 12 │
│ 2 │ 21 │
└────┴─────┘
SELECT * FROM limit_by ORDER BY id, val LIMIT 2 OFFSET 1 BY id devuelve el mismo resultado.
La siguiente consulta devuelve los 5 principales sitios de referencia para cada par
domain, device_type, con un máximo de 100 filas en total (
LIMIT n BY + LIMIT).
SELECT
domainWithoutWWW(URL) AS domain,
domainWithoutWWW(REFERRER_URL) AS referrer,
device_type,
count() cnt
FROM hits
GROUP BY domain, referrer, device_type
ORDER BY cnt DESC
LIMIT 5 BY domain, device_type
LIMIT 100;
LIMIT BY también funciona con límites y offsets negativos. Al igual que la cláusula LIMIT negativa, puede usar valores negativos con
LIMIT BY para seleccionar filas desde el final de cada grupo.
SELECT * FROM limit_by ORDER BY id, val LIMIT -2 BY id;
Devuelve las 2 últimas filas para cada
┌─id─┬─val─┐
│ 1 │ 11 │
│ 1 │ 12 │
│ 2 │ 20 │
│ 2 │ 21 │
└────┴─────┘
id. Para
id = 1, obtenemos las filas
11 y
12; para
id = 2, se devuelven ambas filas porque el grupo solo tiene 2 filas.
SELECT * FROM limit_by ORDER BY id, val LIMIT -1 OFFSET -1 BY id;
Devuelve la penúltima fila de cada
┌─id─┬─val─┐
│ 1 │ 11 │
│ 2 │ 20 │
└────┴─────┘
id: el
OFFSET -1 al final descarta la última fila de cada grupo, y el
-1 inicial conserva luego la última fila de lo que queda.
También se pueden mezclar
LIMIT y
OFFSET con signos distintos. Por ejemplo, para descartar la primera fila de cada grupo y luego conservar las 2 últimas de lo que queda:
SELECT * FROM limit_by ORDER BY id, val LIMIT -2 OFFSET 1 BY id;
Para
┌─id─┬─val─┐
│ 1 │ 11 │
│ 1 │ 12 │
│ 2 │ 21 │
└────┴─────┘
id = 1, se omite la primera fila (
10); se devuelven las 2 últimas,
11 y
12. Para
id = 2, se omite la primera fila (
20), por lo que solo queda
21.
LIMIT BY ALL
LIMIT BY ALL equivale a enumerar todas las expresiones del
SELECT que no son funciones de agregación.
Por ejemplo:
es igual a
SELECT col1, col2, col3 FROM table LIMIT 2 BY ALL;
En el caso especial de que haya una función cuyos argumentos incluyan tanto funciones de agregación como otros campos, las claves de
SELECT col1, col2, col3 FROM table LIMIT 2 BY col1, col2, col3;
LIMIT BY contendrán el máximo de campos no agregados que podamos extraer de ella.
Por ejemplo:
es lo mismo que
SELECT substring(a, 4, 2), substring(substring(a, 1, 2), 1, count(b)) FROM t LIMIT 2 BY ALL;
SELECT substring(a, 4, 2), substring(substring(a, 1, 2), 1, count(b)) FROM t LIMIT 2 BY substring(a, 4, 2), substring(a, 1, 2);
Tabla de ejemplo:
Ejemplos
Consultas:
CREATE TABLE limit_by(id Int, val Int) ENGINE = Memory;
INSERT INTO limit_by VALUES (1, 10), (1, 11), (1, 12), (2, 20), (2, 21);
SELECT * FROM limit_by ORDER BY id, val LIMIT 2 BY id;
┌─id─┬─val─┐
│ 1 │ 10 │
│ 1 │ 11 │
│ 2 │ 20 │
│ 2 │ 21 │
└────┴─────┘
SELECT * FROM limit_by ORDER BY id, val LIMIT 1, 2 BY id;
La consulta
┌─id─┬─val─┐
│ 1 │ 11 │
│ 1 │ 12 │
│ 2 │ 21 │
└────┴─────┘
SELECT * FROM limit_by ORDER BY id, val LIMIT 2 OFFSET 1 BY id devuelve el mismo resultado.
Con
LIMIT BY ALL:
Esto equivale a:
SELECT id, val FROM limit_by ORDER BY id, val LIMIT 2 BY ALL;
SELECT id, val FROM limit_by ORDER BY id, val LIMIT 2 BY id, val;