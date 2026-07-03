LIMIT n BY expressions selecciona las primeras n filas para cada valor distinto de expressions . La clave de LIMIT BY puede contener cualquier cantidad de Una consulta con la cláusulaselecciona las primerasfilas para cada valor distinto de. La clave depuede contener cualquier cantidad de expresiones

ClickHouse admite las siguientes variantes de sintaxis:

LIMIT [offset_value, ]n BY expressions

LIMIT n OFFSET offset_value BY expressions

LIMIT n BY expressions y devuelve las primeras n filas para cada combinación distinta de expressions . Si se especifica OFFSET , para cada bloque de datos que pertenezca a una combinación distinta de expressions , ClickHouse omite offset_value filas desde el inicio del bloque y devuelve como resultado un máximo de n filas. Si offset_value es mayor que el número de filas del bloque de datos, ClickHouse no devuelve ninguna fila de ese bloque. Durante el procesamiento de la consulta, ClickHouse selecciona los datos ordenados por la clave de ordenación. La clave de ordenación se establece explícitamente mediante una cláusula ORDER BY o implícitamente como una propiedad del motor de la tabla (el orden de las filas solo se garantiza cuando se usa ORDER BY ; de lo contrario, los bloques de filas no estarán ordenados debido al procesamiento multihilo). A continuación, ClickHouse aplicay devuelve las primerasfilas para cada combinación distinta de. Si se especifica, para cada bloque de datos que pertenezca a una combinación distinta de, ClickHouse omitefilas desde el inicio del bloque y devuelve como resultado un máximo defilas. Sies mayor que el número de filas del bloque de datos, ClickHouse no devuelve ninguna fila de ese bloque.

LIMIT BY no está relacionado con no está relacionado con LIMIT . Ambos pueden usarse en la misma consulta.

LIMIT BY , habilite la configuración Si desea usar números de columna en lugar de nombres de columna en la cláusula, habilite la configuración enable_positional_arguments

Tabla de ejemplo:

CREATE TABLE limit_by (id Int , val Int ) ENGINE = Memory; INSERT INTO limit_by VALUES ( 1 , 10 ), ( 1 , 11 ), ( 1 , 12 ), ( 2 , 20 ), ( 2 , 21 );

Consultas:

SELECT * FROM limit_by ORDER BY id, val LIMIT 2 BY id;

┌─id─┬─val─┐ │ 1 │ 10 │ │ 1 │ 11 │ │ 2 │ 20 │ │ 2 │ 21 │ └────┴─────┘

SELECT * FROM limit_by ORDER BY id, val LIMIT 1 , 2 BY id;

┌─id─┬─val─┐ │ 1 │ 11 │ │ 1 │ 12 │ │ 2 │ 21 │ └────┴─────┘

La consulta SELECT * FROM limit_by ORDER BY id, val LIMIT 2 OFFSET 1 BY id devuelve el mismo resultado.

La siguiente consulta devuelve los 5 principales sitios de referencia para cada par domain, device_type , con un máximo de 100 filas en total ( LIMIT n BY + LIMIT ).

SELECT domainWithoutWWW( URL ) AS domain, domainWithoutWWW(REFERRER_URL) AS referrer, device_type, count () cnt FROM hits GROUP BY domain, referrer, device_type ORDER BY cnt DESC LIMIT 5 BY domain, device_type LIMIT 100 ;

LIMIT BY también funciona con límites y offsets negativos. Al igual que la LIMIT BY para seleccionar filas desde el final de cada grupo. también funciona con límites y offsets negativos. Al igual que la cláusula LIMIT negativa , puede usar valores negativos conpara seleccionar filas desde el final de cada grupo.

SELECT * FROM limit_by ORDER BY id, val LIMIT - 2 BY id;

┌─id─┬─val─┐ │ 1 │ 11 │ │ 1 │ 12 │ │ 2 │ 20 │ │ 2 │ 21 │ └────┴─────┘

Devuelve las 2 últimas filas para cada id . Para id = 1 , obtenemos las filas 11 y 12 ; para id = 2 , se devuelven ambas filas porque el grupo solo tiene 2 filas.

SELECT * FROM limit_by ORDER BY id, val LIMIT - 1 OFFSET - 1 BY id;

┌─id─┬─val─┐ │ 1 │ 11 │ │ 2 │ 20 │ └────┴─────┘

Devuelve la penúltima fila de cada id : el OFFSET -1 al final descarta la última fila de cada grupo, y el -1 inicial conserva luego la última fila de lo que queda.

También se pueden mezclar LIMIT y OFFSET con signos distintos. Por ejemplo, para descartar la primera fila de cada grupo y luego conservar las 2 últimas de lo que queda:

SELECT * FROM limit_by ORDER BY id, val LIMIT - 2 OFFSET 1 BY id;

┌─id─┬─val─┐ │ 1 │ 11 │ │ 1 │ 12 │ │ 2 │ 21 │ └────┴─────┘

Para id = 1 , se omite la primera fila ( 10 ); se devuelven las 2 últimas, 11 y 12 . Para id = 2 , se omite la primera fila ( 20 ), por lo que solo queda 21 .

​ LIMIT BY ALL

LIMIT BY ALL equivale a enumerar todas las expresiones del SELECT que no son funciones de agregación.

Por ejemplo:

SELECT col1, col2, col3 FROM table LIMIT 2 BY ALL;

es igual a

SELECT col1, col2, col3 FROM table LIMIT 2 BY col1, col2, col3;

En el caso especial de que haya una función cuyos argumentos incluyan tanto funciones de agregación como otros campos, las claves de LIMIT BY contendrán el máximo de campos no agregados que podamos extraer de ella.

Por ejemplo:

SELECT substring (a, 4 , 2 ), substring ( substring (a, 1 , 2 ), 1 , count (b)) FROM t LIMIT 2 BY ALL;

es lo mismo que

SELECT substring (a, 4 , 2 ), substring ( substring (a, 1 , 2 ), 1 , count (b)) FROM t LIMIT 2 BY substring (a, 4 , 2 ), substring (a, 1 , 2 );

Tabla de ejemplo:

CREATE TABLE limit_by (id Int , val Int ) ENGINE = Memory; INSERT INTO limit_by VALUES ( 1 , 10 ), ( 1 , 11 ), ( 1 , 12 ), ( 2 , 20 ), ( 2 , 21 );

Consultas:

SELECT * FROM limit_by ORDER BY id, val LIMIT 2 BY id;

┌─id─┬─val─┐ │ 1 │ 10 │ │ 1 │ 11 │ │ 2 │ 20 │ │ 2 │ 21 │ └────┴─────┘

SELECT * FROM limit_by ORDER BY id, val LIMIT 1 , 2 BY id;

┌─id─┬─val─┐ │ 1 │ 11 │ │ 1 │ 12 │ │ 2 │ 21 │ └────┴─────┘

La consulta SELECT * FROM limit_by ORDER BY id, val LIMIT 2 OFFSET 1 BY id devuelve el mismo resultado.

Con LIMIT BY ALL :

SELECT id, val FROM limit_by ORDER BY id, val LIMIT 2 BY ALL;

Esto equivale a: