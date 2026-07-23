ClickHouse generalmente utiliza el mismo comportamiento que los programas en C++. Las funciones
Problemas habituales con la conversión de datos
to<type> y cast se comportan de manera diferente en algunos casos, por ejemplo con LowCardinality: cast elimina la propiedad LowCardinality, mientras que las funciones
to<type> no. Lo mismo ocurre con Nullable; este comportamiento no es compatible con el estándar SQL y puede modificarse mediante la configuración cast_keep_nullable.
Ejemplo:
Tenga en cuenta la posible pérdida de datos si los valores de un tipo de datos se convierten a otro más pequeño (por ejemplo, de
Int64 a
Int32) o entre
tipos de datos incompatibles (por ejemplo, de
String a
Int). Asegúrese de comprobar cuidadosamente si el resultado es el esperado.
SELECT
toTypeName(toLowCardinality('') AS val) AS source_type,
toTypeName(toString(val)) AS to_type_result_type,
toTypeName(CAST(val, 'String')) AS cast_result_type
┌─source_type────────────┬─to_type_result_type────┬─cast_result_type─┐
│ LowCardinality(String) │ LowCardinality(String) │ String │
└────────────────────────┴────────────────────────┴──────────────────┘
SELECT
toTypeName(toNullable('') AS val) AS source_type,
toTypeName(toString(val)) AS to_type_result_type,
toTypeName(CAST(val, 'String')) AS cast_result_type
┌─source_type──────┬─to_type_result_type─┬─cast_result_type─┐
│ Nullable(String) │ Nullable(String) │ String │
└──────────────────┴─────────────────────┴──────────────────┘
SELECT
toTypeName(toNullable('') AS val) AS source_type,
toTypeName(toString(val)) AS to_type_result_type,
toTypeName(CAST(val, 'String')) AS cast_result_type
SETTINGS cast_keep_nullable = 1
┌─source_type──────┬─to_type_result_type─┬─cast_result_type─┐
│ Nullable(String) │ Nullable(String) │ Nullable(String) │
└──────────────────┴─────────────────────┴──────────────────┘
La familia de funciones
Notas sobre las funciones
Notas sobre las funciones
toString
toString permite convertir entre números, cadenas (pero no cadenas de longitud fija), fechas y valores de fecha y hora.
Todas estas funciones aceptan un argumento.
- Al convertir una cadena o a partir de una cadena, el valor se formatea o se analiza según las mismas reglas que en el formato TabSeparated (y en casi todos los demás formatos de texto). Si la cadena no se puede analizar, se lanza una excepción y se cancela la solicitud.
- Al convertir fechas en números o viceversa, la fecha corresponde al número de días transcurridos desde el inicio de la época Unix.
- Al convertir valores de fecha y hora en números o viceversa, el valor de fecha y hora corresponde al número de segundos transcurridos desde el inicio de la época Unix.
- La función
toStringdel argumento
DateTimepuede aceptar un segundo argumento String que contenga el nombre de la zona horaria, por ejemplo:
Europe/Amsterdam. En este caso, la hora se formatea según la zona horaria especificada.
Los formatos de fecha y fecha con hora de las funciones
Notas sobre las funciones
Notas sobre las funciones
toDate/
toDateTime
toDate/
toDateTime se definen de la siguiente manera:
Como excepción, si se convierte de tipos numéricos UInt32, Int32, UInt64 o Int64 a Date, y si el número es mayor o igual que 65536, este se interpreta como una marca de tiempo Unix (y no como un número de días) y se redondea a una fecha. Esto permite admitir el caso habitual de escribir
YYYY-MM-DD
YYYY-MM-DD hh:mm:ss
toDate(unix_timestamp), que de otro modo sería un error y obligaría a escribir la forma más engorrosa
toDate(toDateTime(unix_timestamp)).
La conversión entre una fecha y una fecha con hora se realiza de la forma natural: añadiendo una hora nula o eliminando la hora.
La conversión entre tipos numéricos utiliza las mismas reglas que las asignaciones entre distintos tipos numéricos en C++.
Ejemplo
Query
SELECT
now() AS ts,
time_zone,
toString(ts, time_zone) AS str_tz_datetime
FROM system.time_zones
WHERE time_zone LIKE 'Europe%'
LIMIT 10
Consulte también la función
Response
┌──────────────────ts─┬─time_zone─────────┬─str_tz_datetime─────┐
│ 2023-09-08 19:14:59 │ Europe/Amsterdam │ 2023-09-08 21:14:59 │
│ 2023-09-08 19:14:59 │ Europe/Andorra │ 2023-09-08 21:14:59 │
│ 2023-09-08 19:14:59 │ Europe/Astrakhan │ 2023-09-08 23:14:59 │
│ 2023-09-08 19:14:59 │ Europe/Athens │ 2023-09-08 22:14:59 │
│ 2023-09-08 19:14:59 │ Europe/Belfast │ 2023-09-08 20:14:59 │
│ 2023-09-08 19:14:59 │ Europe/Belgrade │ 2023-09-08 21:14:59 │
│ 2023-09-08 19:14:59 │ Europe/Berlin │ 2023-09-08 21:14:59 │
│ 2023-09-08 19:14:59 │ Europe/Bratislava │ 2023-09-08 21:14:59 │
│ 2023-09-08 19:14:59 │ Europe/Brussels │ 2023-09-08 21:14:59 │
│ 2023-09-08 19:14:59 │ Europe/Bucharest │ 2023-09-08 22:14:59 │
└─────────────────────┴───────────────────┴─────────────────────┘
toUnixTimestamp.
Introducido en: v1.1.0 Convierte un valor a un tipo de dato especificado. A diferencia de la función reinterpret, CAST intenta generar el mismo valor en el tipo de destino. Si no es posible, se genera una excepción. Sintaxis
CAST
Argumentos Valor devuelto Devuelve el valor convertido al tipo de dato de destino.
CAST(x, T)
or CAST(x AS T)
or x::T
Any
Ejemplos
Uso básico
Query
SELECT CAST(42, 'String')
Uso de la sintaxis AS
Response
┌─CAST(42, 'String')─┐
│ 42 │
└────────────────────┘
Query
SELECT CAST('2025-01-01' AS Date)
Uso de la sintaxis ::
Response
┌─CAST('2025-01-01', 'Date')─┐
│ 2025-01-01 │
└────────────────────────────┘
Query
SELECT '123'::UInt32
Response
┌─CAST('123', 'UInt32')─┐
│ 123 │
└───────────────────────┘
Introducido en: v21.2.0 Convierte el argumento al tipo de dato Date. Es un alias de compatibilidad con MySQL para
DATE
toDate. Se comporta igual que
toDate.
Sintaxis
Argumentos Valor devuelto Devuelve un valor de tipo Date.
DATE(expr)
Date
Ejemplos
Uso básico
Query
SELECT DATE('2023-01-01')
Response
2023-01-01
Introducido en: v1.1.0 Convierte un valor al tipo de dato especificado. A diferencia de
accurateCast
CAST,
accurateCast realiza una comprobación de tipos más estricta y lanza una excepción si la conversión provoca una pérdida de precisión de los datos o si la conversión no es posible.
Esta función es más segura que
CAST, ya que evita la pérdida de precisión y las conversiones no válidas.
Sintaxis
Argumentos Valor devuelto Devuelve el valor convertido al tipo de dato de destino.
accurateCast(x, T)
Any
Ejemplos
Conversión correcta
Query
SELECT accurateCast(42, 'UInt16')
De String a número
Response
┌─accurateCast(42, 'UInt16')─┐
│ 42 │
└────────────────────────────┘
Query
SELECT accurateCast('123.45', 'Float64')
Response
┌─accurateCast('123.45', 'Float64')─┐
│ 123.45 │
└───────────────────────────────────┘
Introducido en: v21.1.0 Convierte un valor a un tipo de dato especificado. Como
accurateCastOrDefault
accurateCast, pero devuelve un valor predeterminado en lugar de lanzar una excepción si la conversión no puede realizarse con precisión.
Si se proporciona un valor predeterminado como segundo argumento, debe ser del tipo de destino.
Si no se proporciona ningún valor predeterminado, se utiliza el valor predeterminado del tipo de destino.
Sintaxis
Argumentos
accurateCastOrDefault(x, T[, default_value])
x— Un valor que se convertirá.
Any
T— El nombre del tipo de dato de destino.
const String
default_value— Opcional. Valor por defecto que se devuelve si la conversión falla.
Any
Any
Ejemplos
Conversión exitosa
Query
SELECT accurateCastOrDefault(42, 'String')
Conversión fallida con valor predeterminado explícito
Response
┌─accurateCastOrDefault(42, 'String')─┐
│ 42 │
└─────────────────────────────────────┘
Query
SELECT accurateCastOrDefault('abc', 'UInt32', 999::UInt32)
Conversión fallida con valor predeterminado implícito
Response
┌─accurateCastOrDefault('abc', 'UInt32', 999)─┐
│ 999 │
└─────────────────────────────────────────────┘
Query
SELECT accurateCastOrDefault('abc', 'UInt32')
Response
┌─accurateCastOrDefault('abc', 'UInt32')─┐
│ 0 │
└────────────────────────────────────────┘
Introducido en: v1.1.0 Convierte un valor a un tipo de dato especificado. Como
accurateCastOrNull
accurateCast, pero devuelve
NULL en lugar de generar una excepción si la conversión no puede realizarse con precisión.
Esta función combina la seguridad de
accurateCast con un manejo adecuado de errores.
Sintaxis
Argumentos Valor devuelto Devuelve el valor convertido al tipo de dato de destino, o
accurateCastOrNull(x, T)
NULL si la conversión no es posible.
Any
Ejemplos
Conversión correcta
Query
SELECT accurateCastOrNull(42, 'String')
Si la conversión falla, devuelve NULL
Response
┌─accurateCastOrNull(42, 'String')─┐
│ 42 │
└──────────────────────────────────┘
Query
SELECT accurateCastOrNull('abc', 'UInt32')
Response
┌─accurateCastOrNull('abc', 'UInt32')─┐
│ ᴺᵁᴸᴸ │
└─────────────────────────────────────┘
Introducido en: v20.7.0 Convierte expresiones arbitrarias en una cadena usando el formato indicado.
formatRow
Sintaxis
Si el formato contiene un sufijo/prefijo, se escribirá en cada fila. Esta función solo admite formatos por filas.
Argumentos Valor devuelto Una cadena formateada. (en los formatos de texto, suele terminar con un carácter de nueva línea).
formatRow(format, x, y, ...)
String
Ejemplos
Uso básico
Query
SELECT formatRow('CSV', number, 'good')
FROM numbers(3)
Con formato personalizado
Response
┌─formatRow('CSV', number, 'good')─┐
│ 0,"good" ↴│
│ 1,"good" ↴│
│ 2,"good" ↴│
└──────────────────────────────────┘
Query
SELECT formatRow('CustomSeparated', number, 'good')
FROM numbers(3)
SETTINGS format_custom_result_before_delimiter='<prefix>\n', format_custom_result_after_delimiter='<suffix>'
Response
┌─formatRow('CustomSeparated', number, 'good')─┐
│ <prefix> ↴│
│↳0 good ↴│
│↳<suffix> │
│ <prefix> ↴│
│↳1 good ↴│
│↳<suffix> │
│ <prefix> ↴│
│↳2 good ↴│
│↳<suffix> │
└──────────────────────────────────────────────┘
Introducido en: v20.7.0 Igual que
formatRowNoNewline
formatRow, pero elimina el carácter de nueva línea de cada fila.
Convierte expresiones arbitrarias en una cadena con el formato especificado, pero elimina cualquier carácter de nueva línea al final del resultado.
Sintaxis
Argumentos Valor devuelto Devuelve una cadena formateada sin saltos de línea.
formatRowNoNewline(format, x, y, ...)
String
Ejemplos
Uso básico
Query
SELECT formatRowNoNewline('CSV', number, 'good')
FROM numbers(3)
Response
┌─formatRowNoNewline('CSV', number, 'good')─┐
│ 0,"good" │
│ 1,"good" │
│ 2,"good" │
└───────────────────────────────────────────┘
Introducido en: v20.5.0 Convierte una marca de tiempo Unix en microsegundos en un valor
fromUnixTimestamp64Micro
DateTime64 con precisión de microsegundos.
El valor de entrada se interpreta como una marca de tiempo Unix con precisión de microsegundos (número de microsegundos desde 1970-01-01 00:00:00 UTC).
Sintaxis
Argumentos
fromUnixTimestamp64Micro(value[, timezone])
value— Marca de tiempo Unix en microsegundos.
Int64
timezone— Opcional. Zona horaria del valor devuelto.
String
DateTime64 con precisión de microsegundos.
DateTime64(6)
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT fromUnixTimestamp64Micro(1640995200123456)
Response
┌─fromUnixTimestamp64Micro(1640995200123456)─┐
│ 2022-01-01 00:00:00.123456 │
└────────────────────────────────────────────┘
Introducido en: v20.5.0 Convierte una marca de tiempo Unix en milisegundos en un valor
fromUnixTimestamp64Milli
DateTime64 con precisión de milisegundos.
El valor de entrada se trata como una marca de tiempo Unix con precisión de milisegundos (número de milisegundos transcurridos desde 1970-01-01 00:00:00 UTC).
Sintaxis
Argumentos
fromUnixTimestamp64Milli(value[, timezone])
value— Marca de tiempo Unix en milisegundos.
Int64
timezone— Opcional. Zona horaria del valor devuelto.
String
DateTime64 con precisión de milisegundos.
DateTime64(3)
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT fromUnixTimestamp64Milli(1640995200123)
Response
┌─fromUnixTimestamp64Milli(1640995200123)─┐
│ 2022-01-01 00:00:00.123 │
└─────────────────────────────────────────┘
Introducido en: v20.5.0 Convierte una marca de tiempo Unix en nanosegundos en un valor
fromUnixTimestamp64Nano
DateTime64 con precisión de nanosegundos.
El valor de entrada se interpreta como una marca de tiempo Unix con precisión de nanosegundos (número de nanosegundos transcurridos desde 1970-01-01 00:00:00 UTC).
Sintaxis
Ten en cuenta que el valor de entrada se interpreta como una marca de tiempo en UTC, no según la zona horaria del valor de entrada.
Argumentos
fromUnixTimestamp64Nano(value[, timezone])
value— marca de tiempo Unix en nanosegundos.
Int64
timezone— Opcional. Zona horaria del valor devuelto.
String
DateTime64 con precisión de nanosegundos.
DateTime64(9)
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT fromUnixTimestamp64Nano(1640995200123456789)
Response
┌─fromUnixTimestamp64Nano(1640995200123456789)─┐
│ 2022-01-01 00:00:00.123456789 │
└──────────────────────────────────────────────┘
Introducido en: v24.12.0 Convierte una marca de tiempo Unix en segundos en un valor
fromUnixTimestamp64Second
DateTime64 con precisión de segundos.
El valor de entrada se trata como una marca de tiempo Unix con precisión de segundos (número de segundos desde 1970-01-01 00:00:00 UTC).
Sintaxis
Argumentos
fromUnixTimestamp64Second(value[, timezone])
value— marca de tiempo Unix en segundos.
Int64
timezone— Opcional. Zona horaria del valor devuelto.
String
DateTime64 con precisión de segundos.
DateTime64(0)
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT fromUnixTimestamp64Second(1640995200)
Response
┌─fromUnixTimestamp64Second(1640995200)─┐
│ 2022-01-01 00:00:00 │
└───────────────────────────────────────┘
Introducido en: v23.3.0 Convierte una cadena de fecha y hora según una cadena de formato de fecha de MySQL. Esta función es la inversa de
parseDateTime
formatDateTime.
Convierte un argumento String usando una String de formato. Devuelve un valor de tipo DateTime.
Sintaxis
Aliases:
parseDateTime(time_string, format[, timezone])
TO_UNIXTIME
Argumentos
time_string— Cadena que se analizará para convertirla en DateTime.
String
format— Cadena de formato que especifica cómo analizar time_string.
String
timezone— Opcional. Zona horaria.
String
DateTime
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT parseDateTime('2025-01-04+23:00:00', '%Y-%m-%d+%H:%i:%s')
Response
┌─parseDateTime('2025-01-04+23:00:00', '%Y-%m-%d+%H:%i:%s')─┐
│ 2025-01-04 23:00:00 │
└───────────────────────────────────────────────────────────┘
Introducido en: v20.9.0 Convierte una representación textual de una fecha y hora al tipo de dato
parseDateTime32BestEffort
DateTime.
La función interpreta ISO 8601, RFC 1123 - 5.2.14 RFC-822 Date and Time Specification, los formatos de fecha y hora de ClickHouse y algunos otros.
Sintaxis
Argumentos
parseDateTime32BestEffort(time_string[, time_zone])
time_string—
Stringque contiene una fecha y hora para convertir.
String
time_zone— Opcional. Zona horaria usada para analizar
time_string
String
time_string como un
DateTime.
DateTime
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT parseDateTime32BestEffort('23/10/2025 12:12:57')
AS parseDateTime32BestEffort
Con zona horaria
Response
┌─parseDateTime32BestEffort─┐
│ 2025-10-23 12:12:57 │
└───────────────────────────┘
Query
SELECT parseDateTime32BestEffort('Sat, 18 Aug 2025 07:22:16 GMT', 'Asia/Istanbul')
AS parseDateTime32BestEffort
marca de tiempo Unix
Response
┌─parseDateTime32BestEffort─┐
│ 2025-08-18 10:22:16 │
└───────────────────────────┘
Query
SELECT parseDateTime32BestEffort('1284101485')
AS parseDateTime32BestEffort
Response
┌─parseDateTime32BestEffort─┐
│ 2015-07-07 12:04:41 │
└───────────────────────────┘
Introducido en: v20.9.0 Igual que
parseDateTime32BestEffortOrNull
parseDateTime32BestEffort, salvo que devuelve
NULL cuando encuentra un formato de fecha que no se puede procesar.
Sintaxis
Argumentos
parseDateTime32BestEffortOrNull(time_string[, time_zone])
time_string— String que contiene una fecha y hora que se va a convertir.
String
time_zone— Opcional. Zona horaria según la cual se analiza
time_string.
String
DateTime obtenido al analizar la cadena, o
NULL si el análisis falla.
DateTime
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT
parseDateTime32BestEffortOrNull('23/10/2025 12:12:57') AS valid,
parseDateTime32BestEffortOrNull('invalid date') AS invalid
Response
┌─valid───────────────┬─invalid─┐
│ 2025-10-23 12:12:57 │ ᴺᵁᴸᴸ │
└─────────────────────┴─────────┘
Introducido en: v20.9.0 Igual que
parseDateTime32BestEffortOrZero
parseDateTime32BestEffort, salvo que devuelve una fecha cero o una fecha y hora cero cuando encuentra un formato de fecha que no se puede procesar.
Sintaxis
Argumentos
parseDateTime32BestEffortOrZero(time_string[, time_zone])
time_string—
Stringque contiene una fecha y hora para convertir.
String
time_zone— Opcional. Zona horaria según la cual se analiza
time_string.
String
DateTime obtenido a partir de la cadena o la fecha cero (
1970-01-01 00:00:00) si el análisis falla.
DateTime
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT
parseDateTime32BestEffortOrZero('23/10/2025 12:12:57') AS valid,
parseDateTime32BestEffortOrZero('invalid date') AS invalid
Response
┌─valid───────────────┬─invalid─────────────┐
│ 2025-10-23 12:12:57 │ 1970-01-01 00:00:00 │
└─────────────────────┴─────────────────────┘
Introducido en: v24.11.0 Analiza una cadena de fecha y hora con precisión de subsegundos según una cadena de formato de fecha de MySQL. Esta función es la inversa de
parseDateTime64
formatDateTime para DateTime64.
Analiza un argumento de tipo String usando un formato String. Devuelve un valor de tipo DateTime64 que puede representar fechas de 0000 a 9999 con precisión de subsegundos (las precisiones altas cubren un rango más estrecho porque el valor se almacena en un número
Int64 de ticks: la precisión 8 llega aproximadamente hasta 4892 y la precisión 9 abarca de 1677 a 2262).
Sintaxis
Argumentos
parseDateTime64(time_string, format[, timezone])
time_string— Cadena que se interpretará como DateTime64.
String
format— Cadena de formato que especifica cómo interpretar time_string.
String
timezone— Opcional. Zona horaria.
String
DateTime64
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT parseDateTime64('2025-01-04 23:00:00.123', '%Y-%m-%d %H:%i:%s.%f')
Response
┌─parseDateTime64('2025-01-04 23:00:00.123', '%Y-%m-%d %H:%i:%s.%f')─┐
│ 2025-01-04 23:00:00.123000 │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Introducido en: v20.1.0 Igual que la función
parseDateTime64BestEffort
parseDateTimeBestEffort, pero también analiza milisegundos y microsegundos, y devuelve el tipo de dato
DateTime64.
Sintaxis
Argumentos
parseDateTime64BestEffort(time_string[, precision[, time_zone]])
time_string— Cadena que contiene una fecha o una fecha con hora para convertir.
String
precision— Opcional. Precisión requerida.
3para milisegundos,
6para microsegundos. Valor predeterminado:
3.
UInt8
time_zone— Opcional. Zona horaria. La función interpreta
time_stringsegún la zona horaria.
String
time_string convertido al tipo de dato
DateTime64.
DateTime64
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT parseDateTime64BestEffort('2025-01-01') AS a, toTypeName(a) AS t
UNION ALL
SELECT parseDateTime64BestEffort('2025-01-01 01:01:00.12346') AS a, toTypeName(a) AS t
UNION ALL
SELECT parseDateTime64BestEffort('2025-01-01 01:01:00.12346',6) AS a, toTypeName(a) AS t
UNION ALL
SELECT parseDateTime64BestEffort('2025-01-01 01:01:00.12346',3,'Asia/Istanbul') AS a, toTypeName(a) AS t
FORMAT PrettyCompactMonoBlock
Response
┌──────────────────────────a─┬─t──────────────────────────────┐
│ 2025-01-01 01:01:00.123000 │ DateTime64(3) │
│ 2025-01-01 00:00:00.000000 │ DateTime64(3) │
│ 2025-01-01 01:01:00.123460 │ DateTime64(6) │
│ 2025-12-31 22:01:00.123000 │ DateTime64(3, 'Asia/Istanbul') │
└────────────────────────────┴────────────────────────────────┘
Introducido en: v20.1.0 Igual que
parseDateTime64BestEffortOrNull
parseDateTime64BestEffort, excepto que devuelve
NULL cuando encuentra un formato de fecha que no puede procesarse.
Sintaxis
Argumentos
parseDateTime64BestEffortOrNull(time_string[, precision[, time_zone]])
time_string— Cadena que contiene una fecha o una fecha con hora para convertir.
String
precision— Opcional. Precisión requerida.
3para milisegundos,
6para microsegundos. Valor predeterminado:
3.
UInt8
time_zone— Opcional. Zona horaria. La función interpreta
time_stringsegún la zona horaria.
String
time_string convertido a
DateTime64, o
NULL si no se puede interpretar la entrada.
DateTime64 o
NULL
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT parseDateTime64BestEffortOrNull('2025-01-01 01:01:00.123') AS valid,
parseDateTime64BestEffortOrNull('invalid') AS invalid
Response
┌─valid───────────────────┬─invalid─┐
│ 2025-01-01 01:01:00.123 │ ᴺᵁᴸᴸ │
└─────────────────────────┴─────────┘
Introducido en: v20.1.0 Igual que
parseDateTime64BestEffortOrZero
parseDateTime64BestEffort, excepto que devuelve una fecha cero o una fecha y hora cero cuando encuentra un formato de fecha que no puede procesarse.
Sintaxis
Argumentos
parseDateTime64BestEffortOrZero(time_string[, precision[, time_zone]])
time_string—
Stringque contiene una fecha o una fecha con hora para convertir.
String
precision— Opcional. Precisión requerida.
3para milisegundos,
6para microsegundos. Valor predeterminado:
3.
UInt8
time_zone— Opcional. Zona horaria. La función interpreta
time_stringsegún la zona horaria.
String
time_string convertido a
DateTime64, o una fecha cero/datetime (
1970-01-01 00:00:00.000) si no se puede analizar la entrada.
DateTime64
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT parseDateTime64BestEffortOrZero('2025-01-01 01:01:00.123') AS valid,
parseDateTime64BestEffortOrZero('invalid') AS invalid
Response
┌─valid───────────────────┬─invalid─────────────────┐
│ 2025-01-01 01:01:00.123 │ 1970-01-01 00:00:00.000 │
└─────────────────────────┴─────────────────────────┘
Introducido en: v22.8.0 Igual que
parseDateTime64BestEffortUS
parseDateTime64BestEffort, salvo que esta función prioriza el formato de fecha de EE. UU. (
MM/DD/YYYY, etc.) en caso de ambigüedad.
Sintaxis
Argumentos
parseDateTime64BestEffortUS(time_string [, precision [, time_zone]])
time_string— Cadena que contiene una fecha o una fecha con hora para convertir.
String
precision— Opcional. Precisión requerida.
3para milisegundos,
6para microsegundos. Valor predeterminado:
3.
UInt8
time_zone— Opcional. Zona horaria. La función interpreta
time_stringsegún la zona horaria.
String
time_string convertido a
DateTime64, con preferencia por el formato de fecha de EE. UU. en casos ambiguos.
DateTime64
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT parseDateTime64BestEffortUS('02/10/2025 12:30:45.123') AS us_format,
parseDateTime64BestEffortUS('15/08/2025 10:15:30.456') AS fallback_to_standard
Response
┌─us_format───────────────┬─fallback_to_standard────┐
│ 2025-02-10 12:30:45.123 │ 2025-08-15 10:15:30.456 │
└─────────────────────────┴─────────────────────────┘
Introducido en: v22.8.0 Igual que
parseDateTime64BestEffortUSOrNull
parseDateTime64BestEffort, salvo que esta función prioriza el formato de fecha de EE. UU. (
MM/DD/YYYY, etc.) en caso de ambigüedad y devuelve
NULL cuando encuentra un formato de fecha que no puede procesarse.
Sintaxis
Argumentos
parseDateTime64BestEffortUSOrNull(time_string[, precision[, time_zone]])
time_string— Cadena que contiene una fecha o una fecha con hora para convertir.
String
precision— Opcional. Precisión requerida.
3para milisegundos,
6para microsegundos. Valor predeterminado:
3.
UInt8
time_zone— Opcional. Zona horaria. La función interpreta
time_stringsegún la zona horaria.
String
time_string convertido a
DateTime64 con preferencia por el formato de EE. UU., o
NULL si la entrada no se puede interpretar.
DateTime64 o
NULL
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT parseDateTime64BestEffortUSOrNull('02/10/2025 12:30:45.123') AS valid_us,
parseDateTime64BestEffortUSOrNull('invalid') AS invalid
Response
┌─valid_us────────────────┬─invalid─┐
│ 2025-02-10 12:30:45.123 │ ᴺᵁᴸᴸ │
└─────────────────────────┴─────────┘
Introducido en: v22.8.0 Igual que
parseDateTime64BestEffortUSOrZero
parseDateTime64BestEffort, salvo que esta función da preferencia al formato de fecha de EE. UU. (
MM/DD/YYYY, etc.) en caso de ambigüedad y devuelve una fecha cero o una fecha y hora cero cuando encuentra un formato de fecha que no puede procesarse.
Sintaxis
Argumentos
parseDateTime64BestEffortUSOrZero(time_string [, precision [, time_zone]])
time_string—
Stringque contiene una fecha o una fecha con hora para convertir.
String
precision— Opcional. Precisión requerida.
3para milisegundos,
6para microsegundos. Valor predeterminado:
3.
UInt8
time_zone— Opcional. Zona horaria. La función interpreta
time_stringsegún la zona horaria.
String
time_string convertido a
DateTime64 con preferencia por el formato de EE. UU., o una fecha/fecha y hora cero (
1970-01-01 00:00:00.000) si no se puede analizar la entrada.
DateTime64
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT parseDateTime64BestEffortUSOrZero('02/10/2025 12:30:45.123') AS valid_us,
parseDateTime64BestEffortUSOrZero('invalid') AS invalid
Response
┌─valid_us────────────────┬─invalid─────────────────┐
│ 2025-02-10 12:30:45.123 │ 1970-01-01 00:00:00.000 │
└─────────────────────────┴─────────────────────────┘
Introducido en: v24.10.0 Analiza una cadena de fecha y hora con precisión inferior al segundo según una cadena de formato de fecha de Joda. Esta función es la inversa de
parseDateTime64InJodaSyntax
formatDateTimeInJodaSyntax para DateTime64.
Analiza un argumento String con una cadena de formato String de estilo Joda. Devuelve un tipo DateTime64 que puede representar fechas de 0000 a 9999 con precisión inferior al segundo (las precisiones altas cubren un intervalo más estrecho porque el valor se almacena en un número
Int64 de ticks: la precisión 8 alcanza aproximadamente 4892 y la precisión 9 abarca de 1677 a 2262).
Consulta la documentación de Joda Time para conocer los patrones de formato.
Sintaxis
Argumentos
parseDateTime64InJodaSyntax(time_string, format[, timezone])
time_string— Cadena que se analizará como DateTime64.
String
format— Cadena de formato en sintaxis Joda que especifica cómo analizar time_string.
String
timezone— Opcional. Zona horaria.
String
DateTime64
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT parseDateTime64InJodaSyntax('2025-01-04 23:00:00.123', 'yyyy-MM-dd HH:mm:ss.SSS')
Response
┌─parseDateTime64InJodaSyntax('2025-01-04 23:00:00.123', 'yyyy-MM-dd HH:mm:ss.SSS')─┐
│ 2025-01-04 23:00:00.123 │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Introducido en: v24.10.0 Igual que
parseDateTime64InJodaSyntaxOrNull
parseDateTime64InJodaSyntax, pero devuelve
NULL cuando encuentra un formato de fecha que no se puede analizar.
Sintaxis
Argumentos
parseDateTime64InJodaSyntaxOrNull(time_string, format[, timezone])
time_string— Cadena que se analizará como DateTime64.
String
format— Cadena de formato en sintaxis Joda que especifica cómo analizar time_string.
String
timezone— Opcional. Zona horaria.
String
Nullable(DateTime64)
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT parseDateTime64InJodaSyntaxOrNull('2025-01-04 23:00:00.123', 'yyyy-MM-dd HH:mm:ss.SSS')
Response
┌─parseDateTime64InJodaSyntaxOrNull('2025-01-04 23:00:00.123', 'yyyy-MM-dd HH:mm:ss.SSS')─┐
│ 2025-01-04 23:00:00.123 │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Introducido en: v24.10.0 Igual que
parseDateTime64InJodaSyntaxOrZero
parseDateTime64InJodaSyntax, pero devuelve una fecha cero cuando encuentra un formato de fecha que no se puede analizar.
Sintaxis
Argumentos
parseDateTime64InJodaSyntaxOrZero(time_string, format[, timezone])
time_string— String que se analizará como DateTime64.
String
format— Cadena de formato en sintaxis Joda que especifica cómo analizar time_string.
String
timezone— Opcional. Zona horaria.
String
DateTime64
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT parseDateTime64InJodaSyntaxOrZero('2025-01-04 23:00:00.123', 'yyyy-MM-dd HH:mm:ss.SSS')
Response
┌─parseDateTime64InJodaSyntaxOrZero('2025-01-04 23:00:00.123', 'yyyy-MM-dd HH:mm:ss.SSS')─┐
│ 2025-01-04 23:00:00.123 │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Introducido en: v24.11.0 Igual que
parseDateTime64OrNull
parseDateTime64, pero devuelve
NULL cuando encuentra un formato de fecha que no se puede analizar.
Sintaxis
Argumentos
parseDateTime64OrNull(time_string, format[, timezone])
time_string— Cadena que se analizará como DateTime64.
String
format— Cadena de formato que especifica cómo analizar time_string.
String
timezone— Opcional. Zona horaria.
String
Nullable(DateTime64)
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT parseDateTime64OrNull('2025-01-04 23:00:00.123', '%Y-%m-%d %H:%i:%s.%f')
Response
┌─parseDateTime64OrNull('2025-01-04 23:00:00.123', '%Y-%m-%d %H:%i:%s.%f')─┐
│ 2025-01-04 23:00:00.123000 │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Introducido en: v24.11.0 Igual que
parseDateTime64OrZero
parseDateTime64, pero devuelve una fecha cero cuando encuentra un formato de fecha que no se puede analizar.
Sintaxis
Argumentos
parseDateTime64OrZero(time_string, format[, timezone])
time_string— Cadena que se analizará como DateTime64.
String
format— Cadena de formato que especifica cómo analizar time_string.
String
timezone— Opcional. Zona horaria.
String
DateTime64
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT parseDateTime64OrZero('2025-01-04 23:00:00.123', '%Y-%m-%d %H:%i:%s.%f')
Response
┌─parseDateTime64OrZero('2025-01-04 23:00:00.123', '%Y-%m-%d %H:%i:%s.%f')─┐
│ 2025-01-04 23:00:00.123000 │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Introducido en: v1.1.0 Convierte una fecha y hora en representación String al tipo de dato DateTime. La función analiza ISO 8601, RFC 1123 - 5.2.14 RFC-822 Date and Time Specification, los formatos de fecha y hora de ClickHouse y algunos otros. Formatos no estándar compatibles:
parseDateTimeBestEffort
- Una cadena que contiene un
Unix timestampde 9..10 dígitos.
- Una cadena con una fecha y un componente de hora:
YYYYMMDDhhmmss,
DD/MM/YYYY hh:mm:ss,
DD-MM-YY hh:mm,
YYYY-MM-DD hh:mm:ss, etc.
- Una cadena con una fecha, pero sin componente de hora:
YYYY,
YYYYMM,
YYYY*MM,
DD/MM/YYYY,
DD-MM-YYetc.
- Una cadena con un día y una hora:
DD,
DD hh,
DD hh:mm. En este caso,
MMse sustituye por
01.
- Una cadena que incluye la fecha y hora junto con información del desfase de zona horaria:
YYYY-MM-DD hh:mm:ss ±h:mm, etc.
- Una marca de tiempo de syslog:
Mmm dd hh:mm:ss. Por ejemplo,
Jun 9 14:20:32.
Argumentos
parseDateTimeBestEffort(time_string[, time_zone])
time_string— Cadena que contiene una fecha y una hora para convertir.
String
time_zone— Opcional. Zona horaria según la cual se analiza
time_string.
String
time_string como
DateTime.
DateTime
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT parseDateTimeBestEffort('23/10/2025 12:12:57') AS parseDateTimeBestEffort
Con zona horaria
Response
┌─parseDateTimeBestEffort─┐
│ 2025-10-23 12:12:57 │
└─────────────────────────┘
Query
SELECT parseDateTimeBestEffort('Sat, 18 Aug 2025 07:22:16 GMT', 'Asia/Istanbul') AS parseDateTimeBestEffort
Marca temporal Unix
Response
┌─parseDateTimeBestEffort─┐
│ 2025-08-18 10:22:16 │
└─────────────────────────┘
Query
SELECT parseDateTimeBestEffort('1735689600') AS parseDateTimeBestEffort
Response
┌─parseDateTimeBestEffort─┐
│ 2025-01-01 00:00:00 │
└─────────────────────────┘
Introducido en: v1.1.0 Igual que
parseDateTimeBestEffortOrNull
parseDateTimeBestEffort, excepto que devuelve
NULL cuando encuentra un formato de fecha que no se puede procesar.
La función analiza ISO 8601, RFC 1123 - 5.2.14 RFC-822 Date and Time Specification, los formatos de fecha y hora de ClickHouse y algunos otros.
Formatos no estándar admitidos:
- Una cadena que contiene un Unix timestamp de 9..10 dígitos.
- Una cadena con una fecha y un componente de hora:
YYYYMMDDhhmmss,
DD/MM/YYYY hh:mm:ss,
DD-MM-YY hh:mm,
YYYY-MM-DD hh:mm:ss, etc.
- Una cadena con una fecha, pero sin componente de hora:
YYYY,
YYYYMM,
YYYY*MM,
DD/MM/YYYY,
DD-MM-YY, etc.
- Una cadena con un día y una hora:
DD,
DD hh,
DD hh:mm. En este caso,
MMse sustituye por
01.
- Una cadena que incluye la fecha y la hora junto con información de desplazamiento de zona horaria:
YYYY-MM-DD hh:mm:ss ±h:mm, etc.
- Un timestamp de syslog:
Mmm dd hh:mm:ss. Por ejemplo,
Jun 9 14:20:32.
Argumentos
parseDateTimeBestEffortOrNull(time_string[, time_zone])
time_string—
Stringque contiene una fecha y hora para convertir.
String
time_zone— Opcional. Zona horaria según la que se interpreta
time_string.
String
time_string como
DateTime, o
NULL si la entrada no se puede interpretar.
DateTime o
NULL
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT parseDateTimeBestEffortOrNull('23/10/2025 12:12:57') AS valid,
parseDateTimeBestEffortOrNull('invalid') AS invalid
Response
┌─valid───────────────┬─invalid─┐
│ 2025-10-23 12:12:57 │ ᴺᵁᴸᴸ │
└─────────────────────┴─────────┘
Introducido en: v1.1.0 Igual que
parseDateTimeBestEffortOrZero
parseDateTimeBestEffort, excepto que devuelve una fecha cero o una fecha y hora cero cuando encuentra un formato de fecha que no puede procesar.
La función analiza ISO 8601, RFC 1123 - 5.2.14 RFC-822 Date and Time Specification, los formatos de fecha y hora de ClickHouse y algunos otros.
Formatos no estándar compatibles:
- Una cadena que contiene una marca de tiempo Unix de 9..10 dígitos.
- Una cadena con una fecha y un componente de hora:
YYYYMMDDhhmmss,
DD/MM/YYYY hh:mm:ss,
DD-MM-YY hh:mm,
YYYY-MM-DD hh:mm:ss, etc.
- Una cadena con una fecha, pero sin componente de hora:
YYYY,
YYYYMM,
YYYY*MM,
DD/MM/YYYY,
DD-MM-YYetc.
- Una cadena con un día y una hora:
DD,
DD hh,
DD hh:mm. En este caso,
MMse sustituye por
01.
- Una cadena que incluye la fecha y la hora junto con información del desfase de zona horaria:
YYYY-MM-DD hh:mm:ss ±h:mm, etc.
- Una marca de tiempo de syslog:
Mmm dd hh:mm:ss. Por ejemplo,
Jun 9 14:20:32.
Argumentos
parseDateTimeBestEffortOrZero(time_string[, time_zone])
time_string—
Stringque contiene una fecha y hora para convertir.
String
time_zone— Opcional. Zona horaria según la cual se interpreta
time_string.
String
time_string como un
DateTime, o una fecha cero/fecha y hora cero (
1970-01-01 o
1970-01-01 00:00:00) si no se puede interpretar la entrada.
DateTime
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT parseDateTimeBestEffortOrZero('23/10/2025 12:12:57') AS valid,
parseDateTimeBestEffortOrZero('invalid') AS invalid
Response
┌─valid───────────────┬─invalid─────────────┐
│ 2025-10-23 12:12:57 │ 1970-01-01 00:00:00 │
└─────────────────────┴─────────────────────┘
Introducido en: v1.1.0 Esta función se comporta como
parseDateTimeBestEffortUS
parseDateTimeBestEffort para formatos de fecha ISO, p. ej.,
YYYY-MM-DD hh:mm:ss, y otros formatos de fecha en los que los componentes de mes y día pueden extraerse de forma inequívoca, p. ej.,
YYYYMMDDhhmmss,
YYYY-MM,
DD hh o
YYYY-MM-DD hh:mm:ss ±h:mm.
Si los componentes de mes y día no pueden extraerse de forma inequívoca, p. ej.,
MM/DD/YYYY,
MM-DD-YYYY o
MM-DD-YY, da preferencia al formato de fecha de EE. UU. en lugar de
DD/MM/YYYY,
DD-MM-YYYY o
DD-MM-YY.
Como excepción a lo anterior, si el mes es mayor que 12 y menor o igual que 31, esta función vuelve al comportamiento de
parseDateTimeBestEffort; p. ej.,
15/08/2020 se interpreta como
2020-08-15.
Sintaxis
Argumentos
parseDateTimeBestEffortUS(time_string[, time_zone])
time_string—
Stringque contiene una fecha y hora que se convertirán.
String
time_zone— Opcional. Zona horaria según la cual se interpreta
time_string.
String
time_string como
DateTime y, en casos ambiguos, prioriza el formato de fecha de EE. UU.
DateTime
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT parseDateTimeBestEffortUS('02/10/2025') AS us_format,
parseDateTimeBestEffortUS('15/08/2025') AS fallback_to_standard
Response
┌─us_format───────────┬─fallback_to_standard─┐
│ 2025-02-10 00:00:00 │ 2025-08-15 00:00:00 │
└─────────────────────┴──────────────────────┘
Introducido en: v1.1.0 Igual que la función
parseDateTimeBestEffortUSOrNull
parseDateTimeBestEffortUS, salvo que devuelve
NULL cuando encuentra un formato de fecha que no se puede procesar.
Esta función se comporta como
parseDateTimeBestEffort con los formatos de fecha ISO, pero en los casos ambiguos da prioridad al formato de fecha de EE. UU. y devuelve
NULL si se producen errores de análisis.
Sintaxis
Argumentos
parseDateTimeBestEffortUSOrNull(time_string[, time_zone])
time_string—
Stringque contiene una fecha y hora para convertir.
String
time_zone— Opcional. Zona horaria según la cual se interpreta
time_string.
String
time_string como un DateTime con preferencia por el formato de EE. UU., o
NULL si la entrada no se puede interpretar.
DateTime o
NULL
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT parseDateTimeBestEffortUSOrNull('02/10/2025') AS valid_us,
parseDateTimeBestEffortUSOrNull('invalid') AS invalid
Response
┌─valid_us────────────┬─invalid─┐
│ 2025-02-10 00:00:00 │ ᴺᵁᴸᴸ │
└─────────────────────┴─────────┘
Introducido en: v1.1.0 Igual que la función
parseDateTimeBestEffortUSOrZero
parseDateTimeBestEffortUS, salvo que devuelve una fecha cero (
1970-01-01) o una fecha cero con hora (
1970-01-01 00:00:00) cuando encuentra un formato de fecha que no puede procesarse.
Esta función se comporta como
parseDateTimeBestEffort para los formatos de fecha ISO, pero en los casos ambiguos da prioridad al formato de fecha de EE. UU. y devuelve un valor cero si se producen errores de análisis.
Sintaxis
Argumentos
parseDateTimeBestEffortUSOrZero(time_string[, time_zone])
time_string—
Stringque contiene una fecha y hora que se va a convertir.
String
time_zone— Opcional. Zona horaria según la cual se interpreta
time_string.
String
time_string como un
DateTime usando la preferencia de formato de EE. UU., o una fecha/fecha y hora cero (
1970-01-01 o
1970-01-01 00:00:00) si no se puede interpretar la entrada.
DateTime
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT parseDateTimeBestEffortUSOrZero('02/10/2025') AS valid_us,
parseDateTimeBestEffortUSOrZero('invalid') AS invalid
Response
┌─valid_us────────────┬─invalid─────────────┐
│ 2025-02-10 00:00:00 │ 1970-01-01 00:00:00 │
└─────────────────────┴─────────────────────┘
Introducido en: v23.3.0 Interpreta una cadena de fecha y hora según una cadena de formato de fecha de Joda. Esta función es la inversa de
parseDateTimeInJodaSyntax
formatDateTimeInJodaSyntax.
Interpreta un argumento de tipo String usando una cadena de formato de estilo Joda. Devuelve un valor de tipo DateTime.
Consulta la documentación de Joda Time para conocer los patrones de formato.
Sintaxis
Argumentos
parseDateTimeInJodaSyntax(time_string, format[, timezone])
time_string— Cadena para analizar como DateTime.
String
format— Cadena de formato en sintaxis Joda que especifica cómo interpretar time_string.
String
timezone— Opcional. Zona horaria.
String
DateTime
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT parseDateTimeInJodaSyntax('2025-01-04 23:00:00', 'yyyy-MM-dd HH:mm:ss')
Response
┌─parseDateTimeInJodaSyntax('2025-01-04 23:00:00', 'yyyy-MM-dd HH:mm:ss')─┐
│ 2025-01-04 23:00:00 │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Introducido en: v23.3.0 Igual que
parseDateTimeInJodaSyntaxOrNull
parseDateTimeInJodaSyntax, pero devuelve
NULL cuando encuentra un formato de fecha que no se puede analizar.
Sintaxis
Argumentos
parseDateTimeInJodaSyntaxOrNull(time_string, format[, timezone])
time_string— Cadena para analizar como DateTime.
String
format— Cadena de formato en sintaxis Joda que especifica cómo interpretar time_string.
String
timezone— Opcional. Zona horaria.
String
Nullable(DateTime)
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query