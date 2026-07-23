Documentación de funciones de conversión de tipos

​ Problemas habituales con la conversión de datos

to<type> y to<type> no. Lo mismo ocurre con Las funciones cast se comportan de manera diferente en algunos casos, por ejemplo con LowCardinality cast elimina la propiedad LowCardinality , mientras que las funcionesno. Lo mismo ocurre con Nullable ; este comportamiento no es compatible con el estándar SQL y puede modificarse mediante la configuración cast_keep_nullable

Tenga en cuenta la posible pérdida de datos si los valores de un tipo de datos se convierten a otro más pequeño (por ejemplo, de Int64 a Int32 ) o entre tipos de datos incompatibles (por ejemplo, de String a Int ). Asegúrese de comprobar cuidadosamente si el resultado es el esperado.

Ejemplo:

SELECT toTypeName(toLowCardinality( '' ) AS val) AS source_type, toTypeName(toString(val)) AS to_type_result_type, toTypeName( CAST (val, 'String' )) AS cast_result_type ┌─source_type────────────┬─to_type_result_type────┬─cast_result_type─┐ │ LowCardinality(String) │ LowCardinality(String) │ String │ └────────────────────────┴────────────────────────┴──────────────────┘ SELECT toTypeName(toNullable( '' ) AS val) AS source_type, toTypeName(toString(val)) AS to_type_result_type, toTypeName( CAST (val, 'String' )) AS cast_result_type ┌─source_type──────┬─to_type_result_type─┬─cast_result_type─┐ │ Nullable(String) │ Nullable(String) │ String │ └──────────────────┴─────────────────────┴──────────────────┘ SELECT toTypeName(toNullable( '' ) AS val) AS source_type, toTypeName(toString(val)) AS to_type_result_type, toTypeName( CAST (val, 'String' )) AS cast_result_type SETTINGS cast_keep_nullable = 1 ┌─source_type──────┬─to_type_result_type─┬─cast_result_type─┐ │ Nullable(String) │ Nullable(String) │ Nullable(String) │ └──────────────────┴─────────────────────┴──────────────────┘

​ Notas sobre las funciones toString

La familia de funciones toString permite convertir entre números, cadenas (pero no cadenas de longitud fija), fechas y valores de fecha y hora. Todas estas funciones aceptan un argumento.

Al convertir una cadena o a partir de una cadena, el valor se formatea o se analiza según las mismas reglas que en el formato TabSeparated (y en casi todos los demás formatos de texto). Si la cadena no se puede analizar, se lanza una excepción y se cancela la solicitud.

Al convertir fechas en números o viceversa, la fecha corresponde al número de días transcurridos desde el inicio de la época Unix.

Al convertir valores de fecha y hora en números o viceversa, el valor de fecha y hora corresponde al número de segundos transcurridos desde el inicio de la época Unix.

La función toString del argumento DateTime puede aceptar un segundo argumento String que contenga el nombre de la zona horaria, por ejemplo: Europe/Amsterdam . En este caso, la hora se formatea según la zona horaria especificada.

Los formatos de fecha y fecha con hora de las funciones toDate / toDateTime se definen de la siguiente manera:

YYYY-MM-DD YYYY-MM-DD hh:mm:ss

Como excepción, si se convierte de tipos numéricos UInt32, Int32, UInt64 o Int64 a Date, y si el número es mayor o igual que 65536, este se interpreta como una marca de tiempo Unix (y no como un número de días) y se redondea a una fecha. Esto permite admitir el caso habitual de escribir toDate(unix_timestamp) , que de otro modo sería un error y obligaría a escribir la forma más engorrosa toDate(toDateTime(unix_timestamp)) .

La conversión entre una fecha y una fecha con hora se realiza de la forma natural: añadiendo una hora nula o eliminando la hora.

La conversión entre tipos numéricos utiliza las mismas reglas que las asignaciones entre distintos tipos numéricos en C++.

Ejemplo

Query SELECT now () AS ts, time_zone, toString(ts, time_zone) AS str_tz_datetime FROM system . time_zones WHERE time_zone LIKE 'Europe%' LIMIT 10

Response ┌──────────────────ts─┬─time_zone─────────┬─str_tz_datetime─────┐ │ 2023-09-08 19:14:59 │ Europe/Amsterdam │ 2023-09-08 21:14:59 │ │ 2023-09-08 19:14:59 │ Europe/Andorra │ 2023-09-08 21:14:59 │ │ 2023-09-08 19:14:59 │ Europe/Astrakhan │ 2023-09-08 23:14:59 │ │ 2023-09-08 19:14:59 │ Europe/Athens │ 2023-09-08 22:14:59 │ │ 2023-09-08 19:14:59 │ Europe/Belfast │ 2023-09-08 20:14:59 │ │ 2023-09-08 19:14:59 │ Europe/Belgrade │ 2023-09-08 21:14:59 │ │ 2023-09-08 19:14:59 │ Europe/Berlin │ 2023-09-08 21:14:59 │ │ 2023-09-08 19:14:59 │ Europe/Bratislava │ 2023-09-08 21:14:59 │ │ 2023-09-08 19:14:59 │ Europe/Brussels │ 2023-09-08 21:14:59 │ │ 2023-09-08 19:14:59 │ Europe/Bucharest │ 2023-09-08 22:14:59 │ └─────────────────────┴───────────────────┴─────────────────────┘

Consulte también la función toUnixTimestamp

Introducido en: v1.1.0

Convierte un valor a un tipo de dato especificado. A diferencia de la función reinterpret, CAST intenta generar el mismo valor en el tipo de destino. Si no es posible, se genera una excepción.

Sintaxis

CAST (x, T) or CAST (x AS T) or x::T

Argumentos

x — Un valor de cualquier tipo. Any

— Un valor de cualquier tipo. T — El tipo de dato de destino. String

Valor devuelto

Devuelve el valor convertido al tipo de dato de destino. Any

Ejemplos

Uso básico

Query SELECT CAST ( 42 , 'String' )

Response ┌─CAST(42, 'String')─┐ │ 42 │ └────────────────────┘

Uso de la sintaxis AS

Query SELECT CAST ( '2025-01-01' AS Date )

Response ┌─CAST('2025-01-01', 'Date')─┐ │ 2025-01-01 │ └────────────────────────────┘

Uso de la sintaxis ::

Query SELECT '123' ::UInt32

Response ┌─CAST('123', 'UInt32')─┐ │ 123 │ └───────────────────────┘

Introducido en: v21.2.0

Convierte el argumento al tipo de dato Date. Es un alias de compatibilidad con MySQL para toDate . Se comporta igual que toDate .

Sintaxis

DATE (expr)

Argumentos

expr — El valor que se va a convertir. String o UInt32 o Date o DateTime

Valor devuelto

Devuelve un valor de tipo Date. Date

Ejemplos

Uso básico

Query SELECT DATE ( '2023-01-01' )

Response 2023-01-01

Introducido en: v1.1.0

accurateCast realiza una comprobación de tipos más estricta y lanza una excepción si la conversión provoca una pérdida de precisión de los datos o si la conversión no es posible. Convierte un valor al tipo de dato especificado. A diferencia de CAST realiza una comprobación de tipos más estricta y lanza una excepción si la conversión provoca una pérdida de precisión de los datos o si la conversión no es posible.

Esta función es más segura que CAST , ya que evita la pérdida de precisión y las conversiones no válidas.

Sintaxis

accurateCast(x, T)

Argumentos

x — Un valor para convertir. Any

— Un valor para convertir. T — El nombre del tipo de dato de destino. String

Valor devuelto

Devuelve el valor convertido al tipo de dato de destino. Any

Ejemplos

Conversión correcta

Query SELECT accurateCast( 42 , 'UInt16' )

Response ┌─accurateCast(42, 'UInt16')─┐ │ 42 │ └────────────────────────────┘

De String a número

Query SELECT accurateCast( '123.45' , 'Float64' )

Response ┌─accurateCast('123.45', 'Float64')─┐ │ 123.45 │ └───────────────────────────────────┘

Introducido en: v21.1.0

Convierte un valor a un tipo de dato especificado. Como accurateCast , pero devuelve un valor predeterminado en lugar de lanzar una excepción si la conversión no puede realizarse con precisión.

Si se proporciona un valor predeterminado como segundo argumento, debe ser del tipo de destino. Si no se proporciona ningún valor predeterminado, se utiliza el valor predeterminado del tipo de destino.

Sintaxis

accurateCastOrDefault(x, T[, default_value])

Argumentos

x — Un valor que se convertirá. Any

— Un valor que se convertirá. T — El nombre del tipo de dato de destino. const String

— El nombre del tipo de dato de destino. default_value — Opcional. Valor por defecto que se devuelve si la conversión falla. Any

Valor devuelto

Devuelve el valor convertido al tipo de dato de destino, o el valor por defecto si la conversión no es posible. Any

Ejemplos

Conversión exitosa

Query SELECT accurateCastOrDefault( 42 , 'String' )

Response ┌─accurateCastOrDefault(42, 'String')─┐ │ 42 │ └─────────────────────────────────────┘

Conversión fallida con valor predeterminado explícito

Query SELECT accurateCastOrDefault( 'abc' , 'UInt32' , 999 ::UInt32)

Response ┌─accurateCastOrDefault('abc', 'UInt32', 999)─┐ │ 999 │ └─────────────────────────────────────────────┘

Conversión fallida con valor predeterminado implícito

Query SELECT accurateCastOrDefault( 'abc' , 'UInt32' )

Response ┌─accurateCastOrDefault('abc', 'UInt32')─┐ │ 0 │ └────────────────────────────────────────┘

Introducido en: v1.1.0

NULL en lugar de generar una excepción si la conversión no puede realizarse con precisión. Convierte un valor a un tipo de dato especificado. Como accurateCast , pero devuelveen lugar de generar una excepción si la conversión no puede realizarse con precisión.

Esta función combina la seguridad de accurateCast con un manejo adecuado de errores.

Sintaxis

accurateCastOrNull(x, T)

Argumentos

x — Un valor que se va a convertir. Any

— Un valor que se va a convertir. T — El nombre del tipo de dato de destino. String

Valor devuelto

NULL si la conversión no es posible. Devuelve el valor convertido al tipo de dato de destino, osi la conversión no es posible. Any

Ejemplos

Conversión correcta

Query SELECT accurateCastOrNull( 42 , 'String' )

Response ┌─accurateCastOrNull(42, 'String')─┐ │ 42 │ └──────────────────────────────────┘

Si la conversión falla, devuelve NULL

Query SELECT accurateCastOrNull( 'abc' , 'UInt32' )

Response ┌─accurateCastOrNull('abc', 'UInt32')─┐ │ ᴺᵁᴸᴸ │ └─────────────────────────────────────┘

Introducido en: v20.7.0

Convierte expresiones arbitrarias en una cadena usando el formato indicado.

Si el formato contiene un sufijo/prefijo, se escribirá en cada fila. Esta función solo admite formatos por filas.

Sintaxis

formatRow(format, x, y, ...)

Argumentos

format — Formato de texto. Por ejemplo, CSV, TSV. String

— Formato de texto. Por ejemplo, CSV, TSV. x, y, ... — Expresiones. Any

Valor devuelto

Una cadena formateada. (en los formatos de texto, suele terminar con un carácter de nueva línea). String

Ejemplos

Uso básico

Query SELECT formatRow( 'CSV' , number , 'good' ) FROM numbers( 3 )

Response ┌─formatRow('CSV', number, 'good')─┐ │ 0,"good" ↴│ │ 1,"good" ↴│ │ 2,"good" ↴│ └──────────────────────────────────┘

Con formato personalizado

Query SELECT formatRow( 'CustomSeparated' , number , 'good' ) FROM numbers( 3 ) SETTINGS format_custom_result_before_delimiter = '<prefix>

' , format_custom_result_after_delimiter = '<suffix>'

Response ┌─formatRow('CustomSeparated', number, 'good')─┐ │ <prefix> ↴│ │↳0 good ↴│ │↳<suffix> │ │ <prefix> ↴│ │↳1 good ↴│ │↳<suffix> │ │ <prefix> ↴│ │↳2 good ↴│ │↳<suffix> │ └──────────────────────────────────────────────┘

Introducido en: v20.7.0

Igual que formatRow , pero elimina el carácter de nueva línea de cada fila.

Convierte expresiones arbitrarias en una cadena con el formato especificado, pero elimina cualquier carácter de nueva línea al final del resultado.

Sintaxis

formatRowNoNewline(format, x, y, ...)

Argumentos

format — Formato de texto. Por ejemplo, CSV, TSV. String

— Formato de texto. Por ejemplo, CSV, TSV. x, y, ... — Expresiones. Any

Valor devuelto

Devuelve una cadena formateada sin saltos de línea. String

Ejemplos

Uso básico

Query SELECT formatRowNoNewline( 'CSV' , number , 'good' ) FROM numbers( 3 )

Response ┌─formatRowNoNewline('CSV', number, 'good')─┐ │ 0,"good" │ │ 1,"good" │ │ 2,"good" │ └───────────────────────────────────────────┘

Introducido en: v20.5.0

Convierte una marca de tiempo Unix en microsegundos en un valor DateTime64 con precisión de microsegundos.

El valor de entrada se interpreta como una marca de tiempo Unix con precisión de microsegundos (número de microsegundos desde 1970-01-01 00:00:00 UTC).

Sintaxis

fromUnixTimestamp64Micro( value [, timezone])

Argumentos

value — Marca de tiempo Unix en microsegundos. Int64

— Marca de tiempo Unix en microsegundos. timezone — Opcional. Zona horaria del valor devuelto. String

Valor devuelto

DateTime64 con precisión de microsegundos. Devuelve un valorcon precisión de microsegundos. DateTime64(6)

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query SELECT fromUnixTimestamp64Micro( 1640995200123456 )

Response ┌─fromUnixTimestamp64Micro(1640995200123456)─┐ │ 2022-01-01 00:00:00.123456 │ └────────────────────────────────────────────┘

Introducido en: v20.5.0

Convierte una marca de tiempo Unix en milisegundos en un valor DateTime64 con precisión de milisegundos.

El valor de entrada se trata como una marca de tiempo Unix con precisión de milisegundos (número de milisegundos transcurridos desde 1970-01-01 00:00:00 UTC).

Sintaxis

fromUnixTimestamp64Milli( value [, timezone])

Argumentos

value — Marca de tiempo Unix en milisegundos. Int64

— Marca de tiempo Unix en milisegundos. timezone — Opcional. Zona horaria del valor devuelto. String

Valor devuelto

DateTime64 con precisión de milisegundos. Un valorcon precisión de milisegundos. DateTime64(3)

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query SELECT fromUnixTimestamp64Milli( 1640995200123 )

Response ┌─fromUnixTimestamp64Milli(1640995200123)─┐ │ 2022-01-01 00:00:00.123 │ └─────────────────────────────────────────┘

Introducido en: v20.5.0

Convierte una marca de tiempo Unix en nanosegundos en un valor DateTime64 con precisión de nanosegundos.

El valor de entrada se interpreta como una marca de tiempo Unix con precisión de nanosegundos (número de nanosegundos transcurridos desde 1970-01-01 00:00:00 UTC).

Ten en cuenta que el valor de entrada se interpreta como una marca de tiempo en UTC, no según la zona horaria del valor de entrada.

Sintaxis

fromUnixTimestamp64Nano( value [, timezone])

Argumentos

value — marca de tiempo Unix en nanosegundos. Int64

— marca de tiempo Unix en nanosegundos. timezone — Opcional. Zona horaria del valor devuelto. String

Valor devuelto

DateTime64 con precisión de nanosegundos. Devuelve un valorcon precisión de nanosegundos. DateTime64(9)

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query SELECT fromUnixTimestamp64Nano( 1640995200123456789 )

Response ┌─fromUnixTimestamp64Nano(1640995200123456789)─┐ │ 2022-01-01 00:00:00.123456789 │ └──────────────────────────────────────────────┘

Introducido en: v24.12.0

Convierte una marca de tiempo Unix en segundos en un valor DateTime64 con precisión de segundos.

El valor de entrada se trata como una marca de tiempo Unix con precisión de segundos (número de segundos desde 1970-01-01 00:00:00 UTC).

Sintaxis

fromUnixTimestamp64Second( value [, timezone])

Argumentos

value — marca de tiempo Unix en segundos. Int64

— marca de tiempo Unix en segundos. timezone — Opcional. Zona horaria del valor devuelto. String

Valor devuelto

DateTime64 con precisión de segundos. Devuelve un valorcon precisión de segundos. DateTime64(0)

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query SELECT fromUnixTimestamp64Second( 1640995200 )

Response ┌─fromUnixTimestamp64Second(1640995200)─┐ │ 2022-01-01 00:00:00 │ └───────────────────────────────────────┘

Introducido en: v23.3.0

Convierte una cadena de fecha y hora según una cadena de formato de fecha de MySQL.

Esta función es la inversa de formatDateTime . Convierte un argumento String usando una String de formato. Devuelve un valor de tipo DateTime.

Sintaxis

parseDateTime(time_string, format[, timezone])

Aliases: TO_UNIXTIME

Argumentos

time_string — Cadena que se analizará para convertirla en DateTime. String

— Cadena que se analizará para convertirla en DateTime. format — Cadena de formato que especifica cómo analizar time_string. String

— Cadena de formato que especifica cómo analizar time_string. timezone — Opcional. Zona horaria. String

Valor devuelto

Devuelve un DateTime obtenido al analizar la cadena de entrada según la cadena de formato de estilo MySQL. DateTime

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query SELECT parseDateTime( '2025-01-04+23:00:00' , '%Y-%m-%d+%H:%i:%s' )

Response ┌─parseDateTime('2025-01-04+23:00:00', '%Y-%m-%d+%H:%i:%s')─┐ │ 2025-01-04 23:00:00 │ └───────────────────────────────────────────────────────────┘

Introducido en: v20.9.0

Convierte una representación textual de una fecha y hora al tipo de dato DateTime

Sintaxis

parseDateTime32BestEffort(time_string[, time_zone])

Argumentos

time_string — String que contiene una fecha y hora para convertir. String

— que contiene una fecha y hora para convertir. time_zone — Opcional. Zona horaria usada para analizar time_string String

Valor devuelto

time_string como un DateTime . DateTime Devuelvecomo un

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query SELECT parseDateTime32BestEffort( '23/10/2025 12:12:57' ) AS parseDateTime32BestEffort

Response ┌─parseDateTime32BestEffort─┐ │ 2025-10-23 12:12:57 │ └───────────────────────────┘

Con zona horaria

Query SELECT parseDateTime32BestEffort( 'Sat, 18 Aug 2025 07:22:16 GMT' , 'Asia/Istanbul' ) AS parseDateTime32BestEffort

Response ┌─parseDateTime32BestEffort─┐ │ 2025-08-18 10:22:16 │ └───────────────────────────┘

marca de tiempo Unix

Query SELECT parseDateTime32BestEffort( '1284101485' ) AS parseDateTime32BestEffort

Response ┌─parseDateTime32BestEffort─┐ │ 2015-07-07 12:04:41 │ └───────────────────────────┘

Introducido en: v20.9.0

NULL cuando encuentra un formato de fecha que no se puede procesar. Igual que parseDateTime32BestEffort , salvo que devuelvecuando encuentra un formato de fecha que no se puede procesar.

Sintaxis

parseDateTime32BestEffortOrNull(time_string[, time_zone])

Argumentos

time_string — String que contiene una fecha y hora que se va a convertir. String

— String que contiene una fecha y hora que se va a convertir. time_zone — Opcional. Zona horaria según la cual se analiza time_string . String

Valor devuelto

DateTime obtenido al analizar la cadena, o NULL si el análisis falla. Devuelve un objetoobtenido al analizar la cadena, osi el análisis falla. DateTime

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query SELECT parseDateTime32BestEffortOrNull( '23/10/2025 12:12:57' ) AS valid, parseDateTime32BestEffortOrNull( 'invalid date' ) AS invalid

Response ┌─valid───────────────┬─invalid─┐ │ 2025-10-23 12:12:57 │ ᴺᵁᴸᴸ │ └─────────────────────┴─────────┘

Introducido en: v20.9.0

Igual que parseDateTime32BestEffort , salvo que devuelve una fecha cero o una fecha y hora cero cuando encuentra un formato de fecha que no se puede procesar.

Sintaxis

parseDateTime32BestEffortOrZero(time_string[, time_zone])

Argumentos

time_string — String que contiene una fecha y hora para convertir. String

— que contiene una fecha y hora para convertir. time_zone — Opcional. Zona horaria según la cual se analiza time_string . String

Valor devuelto

DateTime obtenido a partir de la cadena o la fecha cero ( 1970-01-01 00:00:00 ) si el análisis falla. Devuelve un objetoobtenido a partir de la cadena o la fecha cero () si el análisis falla. DateTime

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query SELECT parseDateTime32BestEffortOrZero( '23/10/2025 12:12:57' ) AS valid, parseDateTime32BestEffortOrZero( 'invalid date' ) AS invalid

Response ┌─valid───────────────┬─invalid─────────────┐ │ 2025-10-23 12:12:57 │ 1970-01-01 00:00:00 │ └─────────────────────┴─────────────────────┘

Introducido en: v24.11.0

Analiza una cadena de fecha y hora con precisión de subsegundos según una cadena de formato de fecha de MySQL.

Int64 de ticks: la precisión 8 llega aproximadamente hasta 4892 y la precisión 9 abarca de 1677 a 2262). Esta función es la inversa de formatDateTime para DateTime64. Analiza un argumento de tipo String usando un formato String. Devuelve un valor de tipo DateTime64 que puede representar fechas de 0000 a 9999 con precisión de subsegundos (las precisiones altas cubren un rango más estrecho porque el valor se almacena en un númerode ticks: la precisión 8 llega aproximadamente hasta 4892 y la precisión 9 abarca de 1677 a 2262).

Sintaxis

parseDateTime64(time_string, format[, timezone])

Argumentos

time_string — Cadena que se interpretará como DateTime64. String

— Cadena que se interpretará como DateTime64. format — Cadena de formato que especifica cómo interpretar time_string. String

— Cadena de formato que especifica cómo interpretar time_string. timezone — Opcional. Zona horaria. String

Valor devuelto

Devuelve un DateTime64 obtenido al interpretar la cadena de entrada según la cadena de formato de estilo MySQL. DateTime64

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query SELECT parseDateTime64( '2025-01-04 23:00:00.123' , '%Y-%m-%d %H:%i:%s.%f' )

Response ┌─parseDateTime64('2025-01-04 23:00:00.123', '%Y-%m-%d %H:%i:%s.%f')─┐ │ 2025-01-04 23:00:00.123000 │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Introducido en: v20.1.0

Igual que la función parseDateTimeBestEffort , pero también analiza milisegundos y microsegundos, y devuelve el tipo de dato DateTime64

Sintaxis

parseDateTime64BestEffort(time_string[, precision[, time_zone]])

Argumentos

time_string — Cadena que contiene una fecha o una fecha con hora para convertir. String

— Cadena que contiene una fecha o una fecha con hora para convertir. precision — Opcional. Precisión requerida. 3 para milisegundos, 6 para microsegundos. Valor predeterminado: 3 . UInt8

— Opcional. Precisión requerida. para milisegundos, para microsegundos. Valor predeterminado: . time_zone — Opcional. Zona horaria. La función interpreta time_string según la zona horaria. String

Valor devuelto

time_string convertido al tipo de dato DateTime64 Devuelveconvertido al tipo de dato DateTime64

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query SELECT parseDateTime64BestEffort( '2025-01-01' ) AS a, toTypeName(a) AS t UNION ALL SELECT parseDateTime64BestEffort( '2025-01-01 01:01:00.12346' ) AS a, toTypeName(a) AS t UNION ALL SELECT parseDateTime64BestEffort( '2025-01-01 01:01:00.12346' , 6 ) AS a, toTypeName(a) AS t UNION ALL SELECT parseDateTime64BestEffort( '2025-01-01 01:01:00.12346' , 3 , 'Asia/Istanbul' ) AS a, toTypeName(a) AS t FORMAT PrettyCompactMonoBlock

Response ┌──────────────────────────a─┬─t──────────────────────────────┐ │ 2025-01-01 01:01:00.123000 │ DateTime64(3) │ │ 2025-01-01 00:00:00.000000 │ DateTime64(3) │ │ 2025-01-01 01:01:00.123460 │ DateTime64(6) │ │ 2025-12-31 22:01:00.123000 │ DateTime64(3, 'Asia/Istanbul') │ └────────────────────────────┴────────────────────────────────┘

Introducido en: v20.1.0

NULL cuando encuentra un formato de fecha que no puede procesarse. Igual que parseDateTime64BestEffort , excepto que devuelvecuando encuentra un formato de fecha que no puede procesarse.

Sintaxis

parseDateTime64BestEffortOrNull(time_string[, precision[, time_zone]])

Argumentos

time_string — Cadena que contiene una fecha o una fecha con hora para convertir. String

— Cadena que contiene una fecha o una fecha con hora para convertir. precision — Opcional. Precisión requerida. 3 para milisegundos, 6 para microsegundos. Valor predeterminado: 3 . UInt8

— Opcional. Precisión requerida. para milisegundos, para microsegundos. Valor predeterminado: . time_zone — Opcional. Zona horaria. La función interpreta time_string según la zona horaria. String

Valor devuelto

time_string convertido a NULL si no se puede interpretar la entrada. NULL Devuelveconvertido a DateTime64 , osi no se puede interpretar la entrada. DateTime64

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query SELECT parseDateTime64BestEffortOrNull( '2025-01-01 01:01:00.123' ) AS valid, parseDateTime64BestEffortOrNull( 'invalid' ) AS invalid

Response ┌─valid───────────────────┬─invalid─┐ │ 2025-01-01 01:01:00.123 │ ᴺᵁᴸᴸ │ └─────────────────────────┴─────────┘

Introducido en: v20.1.0

Igual que parseDateTime64BestEffort , excepto que devuelve una fecha cero o una fecha y hora cero cuando encuentra un formato de fecha que no puede procesarse.

Sintaxis

parseDateTime64BestEffortOrZero(time_string[, precision[, time_zone]])

Argumentos

time_string — String que contiene una fecha o una fecha con hora para convertir. String

— que contiene una fecha o una fecha con hora para convertir. precision — Opcional. Precisión requerida. 3 para milisegundos, 6 para microsegundos. Valor predeterminado: 3 . UInt8

— Opcional. Precisión requerida. para milisegundos, para microsegundos. Valor predeterminado: . time_zone — Opcional. Zona horaria. La función interpreta time_string según la zona horaria. String

Valor devuelto

time_string convertido a 1970-01-01 00:00:00.000 ) si no se puede analizar la entrada. Devuelveconvertido a DateTime64 , o una fecha cero/datetime () si no se puede analizar la entrada. DateTime64

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query SELECT parseDateTime64BestEffortOrZero( '2025-01-01 01:01:00.123' ) AS valid, parseDateTime64BestEffortOrZero( 'invalid' ) AS invalid

Response ┌─valid───────────────────┬─invalid─────────────────┐ │ 2025-01-01 01:01:00.123 │ 1970-01-01 00:00:00.000 │ └─────────────────────────┴─────────────────────────┘

Introducido en: v22.8.0

MM/DD/YYYY , etc.) en caso de ambigüedad. Igual que parseDateTime64BestEffort , salvo que esta función prioriza el formato de fecha de EE. UU. (, etc.) en caso de ambigüedad.

Sintaxis

parseDateTime64BestEffortUS(time_string [, precision [, time_zone]])

Argumentos

time_string — Cadena que contiene una fecha o una fecha con hora para convertir. String

— Cadena que contiene una fecha o una fecha con hora para convertir. precision — Opcional. Precisión requerida. 3 para milisegundos, 6 para microsegundos. Valor predeterminado: 3 . UInt8

— Opcional. Precisión requerida. para milisegundos, para microsegundos. Valor predeterminado: . time_zone — Opcional. Zona horaria. La función interpreta time_string según la zona horaria. String

Valor devuelto

time_string convertido a Devuelveconvertido a DateTime64 , con preferencia por el formato de fecha de EE. UU. en casos ambiguos. DateTime64

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query SELECT parseDateTime64BestEffortUS( '02/10/2025 12:30:45.123' ) AS us_format, parseDateTime64BestEffortUS( '15/08/2025 10:15:30.456' ) AS fallback_to_standard

Response ┌─us_format───────────────┬─fallback_to_standard────┐ │ 2025-02-10 12:30:45.123 │ 2025-08-15 10:15:30.456 │ └─────────────────────────┴─────────────────────────┘

Introducido en: v22.8.0

MM/DD/YYYY , etc.) en caso de ambigüedad y devuelve NULL cuando encuentra un formato de fecha que no puede procesarse. Igual que parseDateTime64BestEffort , salvo que esta función prioriza el formato de fecha de EE. UU. (, etc.) en caso de ambigüedad y devuelvecuando encuentra un formato de fecha que no puede procesarse.

Sintaxis

parseDateTime64BestEffortUSOrNull(time_string[, precision[, time_zone]])

Argumentos

time_string — Cadena que contiene una fecha o una fecha con hora para convertir. String

— Cadena que contiene una fecha o una fecha con hora para convertir. precision — Opcional. Precisión requerida. 3 para milisegundos, 6 para microsegundos. Valor predeterminado: 3 . UInt8

— Opcional. Precisión requerida. para milisegundos, para microsegundos. Valor predeterminado: . time_zone — Opcional. Zona horaria. La función interpreta time_string según la zona horaria. String

Valor devuelto

time_string convertido a NULL si la entrada no se puede interpretar. NULL Devuelveconvertido a DateTime64 con preferencia por el formato de EE. UU., osi la entrada no se puede interpretar. DateTime64

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query SELECT parseDateTime64BestEffortUSOrNull( '02/10/2025 12:30:45.123' ) AS valid_us, parseDateTime64BestEffortUSOrNull( 'invalid' ) AS invalid

Response ┌─valid_us────────────────┬─invalid─┐ │ 2025-02-10 12:30:45.123 │ ᴺᵁᴸᴸ │ └─────────────────────────┴─────────┘

Introducido en: v22.8.0

MM/DD/YYYY , etc.) en caso de ambigüedad y devuelve una fecha cero o una fecha y hora cero cuando encuentra un formato de fecha que no puede procesarse. Igual que parseDateTime64BestEffort , salvo que esta función da preferencia al formato de fecha de EE. UU. (, etc.) en caso de ambigüedad y devuelve una fecha cero o una fecha y hora cero cuando encuentra un formato de fecha que no puede procesarse.

Sintaxis

parseDateTime64BestEffortUSOrZero(time_string [, precision [, time_zone]])

Argumentos

time_string — String que contiene una fecha o una fecha con hora para convertir. String

— que contiene una fecha o una fecha con hora para convertir. precision — Opcional. Precisión requerida. 3 para milisegundos, 6 para microsegundos. Valor predeterminado: 3 . UInt8

— Opcional. Precisión requerida. para milisegundos, para microsegundos. Valor predeterminado: . time_zone — Opcional. Zona horaria. La función interpreta time_string según la zona horaria. String

Valor devuelto

time_string convertido a 1970-01-01 00:00:00.000 ) si no se puede analizar la entrada. Devuelveconvertido a DateTime64 con preferencia por el formato de EE. UU., o una fecha/fecha y hora cero () si no se puede analizar la entrada. DateTime64

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query SELECT parseDateTime64BestEffortUSOrZero( '02/10/2025 12:30:45.123' ) AS valid_us, parseDateTime64BestEffortUSOrZero( 'invalid' ) AS invalid

Response ┌─valid_us────────────────┬─invalid─────────────────┐ │ 2025-02-10 12:30:45.123 │ 1970-01-01 00:00:00.000 │ └─────────────────────────┴─────────────────────────┘

Introducido en: v24.10.0

Analiza una cadena de fecha y hora con precisión inferior al segundo según una cadena de formato de fecha de Joda.

Int64 de ticks: la precisión 8 alcanza aproximadamente 4892 y la precisión 9 abarca de 1677 a 2262). Esta función es la inversa de formatDateTimeInJodaSyntax para DateTime64. Analiza un argumento String con una cadena de formato String de estilo Joda. Devuelve un tipo DateTime64 que puede representar fechas de 0000 a 9999 con precisión inferior al segundo (las precisiones altas cubren un intervalo más estrecho porque el valor se almacena en un númerode ticks: la precisión 8 alcanza aproximadamente 4892 y la precisión 9 abarca de 1677 a 2262).

Consulta la documentación de Joda Time para conocer los patrones de formato.

Sintaxis

parseDateTime64InJodaSyntax(time_string, format[, timezone])

Argumentos

time_string — Cadena que se analizará como DateTime64. String

— Cadena que se analizará como DateTime64. format — Cadena de formato en sintaxis Joda que especifica cómo analizar time_string. String

— Cadena de formato en sintaxis Joda que especifica cómo analizar time_string. timezone — Opcional. Zona horaria. String

Valor devuelto

Devuelve un DateTime64 obtenido a partir de la cadena de entrada según la cadena de formato de estilo Joda. DateTime64

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query SELECT parseDateTime64InJodaSyntax( '2025-01-04 23:00:00.123' , 'yyyy-MM-dd HH:mm:ss.SSS' )

Response ┌─parseDateTime64InJodaSyntax('2025-01-04 23:00:00.123', 'yyyy-MM-dd HH:mm:ss.SSS')─┐ │ 2025-01-04 23:00:00.123 │ └───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Introducido en: v24.10.0

NULL cuando encuentra un formato de fecha que no se puede analizar. Igual que parseDateTime64InJodaSyntax , pero devuelvecuando encuentra un formato de fecha que no se puede analizar.

Sintaxis

parseDateTime64InJodaSyntaxOrNull(time_string, format[, timezone])

Argumentos

time_string — Cadena que se analizará como DateTime64. String

— Cadena que se analizará como DateTime64. format — Cadena de formato en sintaxis Joda que especifica cómo analizar time_string. String

— Cadena de formato en sintaxis Joda que especifica cómo analizar time_string. timezone — Opcional. Zona horaria. String

Valor devuelto

Devuelve el valor DateTime64 analizado a partir de la cadena de entrada, o NULL si el análisis falla. Nullable(DateTime64)

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query SELECT parseDateTime64InJodaSyntaxOrNull( '2025-01-04 23:00:00.123' , 'yyyy-MM-dd HH:mm:ss.SSS' )

Response ┌─parseDateTime64InJodaSyntaxOrNull('2025-01-04 23:00:00.123', 'yyyy-MM-dd HH:mm:ss.SSS')─┐ │ 2025-01-04 23:00:00.123 │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Introducido en: v24.10.0

Igual que parseDateTime64InJodaSyntax , pero devuelve una fecha cero cuando encuentra un formato de fecha que no se puede analizar.

Sintaxis

parseDateTime64InJodaSyntaxOrZero(time_string, format[, timezone])

Argumentos

time_string — String que se analizará como DateTime64. String

— String que se analizará como DateTime64. format — Cadena de formato en sintaxis Joda que especifica cómo analizar time_string. String

— Cadena de formato en sintaxis Joda que especifica cómo analizar time_string. timezone — Opcional. Zona horaria. String

Valor devuelto

Devuelve el DateTime64 interpretado a partir de la cadena de entrada, o el valor cero de DateTime64 si el análisis falla. DateTime64

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query SELECT parseDateTime64InJodaSyntaxOrZero( '2025-01-04 23:00:00.123' , 'yyyy-MM-dd HH:mm:ss.SSS' )

Response ┌─parseDateTime64InJodaSyntaxOrZero('2025-01-04 23:00:00.123', 'yyyy-MM-dd HH:mm:ss.SSS')─┐ │ 2025-01-04 23:00:00.123 │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Introducido en: v24.11.0

NULL cuando encuentra un formato de fecha que no se puede analizar. Igual que parseDateTime64 , pero devuelvecuando encuentra un formato de fecha que no se puede analizar.

Sintaxis

parseDateTime64OrNull(time_string, format[, timezone])

Argumentos

time_string — Cadena que se analizará como DateTime64. String

— Cadena que se analizará como DateTime64. format — Cadena de formato que especifica cómo analizar time_string. String

— Cadena de formato que especifica cómo analizar time_string. timezone — Opcional. Zona horaria. String

Valor devuelto

Devuelve el valor DateTime64 analizado a partir de la cadena de entrada, o NULL si el análisis falla. Nullable(DateTime64)

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query SELECT parseDateTime64OrNull( '2025-01-04 23:00:00.123' , '%Y-%m-%d %H:%i:%s.%f' )

Response ┌─parseDateTime64OrNull('2025-01-04 23:00:00.123', '%Y-%m-%d %H:%i:%s.%f')─┐ │ 2025-01-04 23:00:00.123000 │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Introducido en: v24.11.0

Igual que parseDateTime64 , pero devuelve una fecha cero cuando encuentra un formato de fecha que no se puede analizar.

Sintaxis

parseDateTime64OrZero(time_string, format[, timezone])

Argumentos

time_string — Cadena que se analizará como DateTime64. String

— Cadena que se analizará como DateTime64. format — Cadena de formato que especifica cómo analizar time_string. String

— Cadena de formato que especifica cómo analizar time_string. timezone — Opcional. Zona horaria. String

Valor devuelto

Devuelve un DateTime64 interpretado a partir de la cadena de entrada, o el valor cero de DateTime64 si el análisis falla. DateTime64

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query SELECT parseDateTime64OrZero( '2025-01-04 23:00:00.123' , '%Y-%m-%d %H:%i:%s.%f' )

Response ┌─parseDateTime64OrZero('2025-01-04 23:00:00.123', '%Y-%m-%d %H:%i:%s.%f')─┐ │ 2025-01-04 23:00:00.123000 │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Introducido en: v1.1.0

Convierte una fecha y hora en representación String al tipo de dato DateTime. La función analiza ISO 8601 RFC 1123 - 5.2.14 RFC-822 Date and Time Specification, los formatos de fecha y hora de ClickHouse y algunos otros.

Formatos no estándar compatibles:

Una cadena que contiene un Unix timestamp de 9..10 dígitos.

de 9..10 dígitos. Una cadena con una fecha y un componente de hora: YYYYMMDDhhmmss , DD/MM/YYYY hh:mm:ss , DD-MM-YY hh:mm , YYYY-MM-DD hh:mm:ss , etc.

, , , , etc. Una cadena con una fecha, pero sin componente de hora: YYYY , YYYYMM , YYYY*MM , DD/MM/YYYY , DD-MM-YY etc.

, , , , etc. Una cadena con un día y una hora: DD , DD hh , DD hh:mm . En este caso, MM se sustituye por 01 .

, , . En este caso, se sustituye por . Una cadena que incluye la fecha y hora junto con información del desfase de zona horaria: YYYY-MM-DD hh:mm:ss ±h:mm , etc.

, etc. Una marca de tiempo de syslog: Mmm dd hh:mm:ss . Por ejemplo, Jun 9 14:20:32 .

En todos los formatos con separador, la función analiza nombres de meses expresados con el nombre completo o con las tres primeras letras del nombre del mes. Si no se especifica el año, se considera que es el año actual.

Sintaxis

parseDateTimeBestEffort(time_string[, time_zone])

Argumentos

time_string — Cadena que contiene una fecha y una hora para convertir. String

— Cadena que contiene una fecha y una hora para convertir. time_zone — Opcional. Zona horaria según la cual se analiza time_string . String

Valor devuelto

time_string como DateTime . DateTime Devuelvecomo

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query SELECT parseDateTimeBestEffort( '23/10/2025 12:12:57' ) AS parseDateTimeBestEffort

Response ┌─parseDateTimeBestEffort─┐ │ 2025-10-23 12:12:57 │ └─────────────────────────┘

Con zona horaria

Query SELECT parseDateTimeBestEffort( 'Sat, 18 Aug 2025 07:22:16 GMT' , 'Asia/Istanbul' ) AS parseDateTimeBestEffort

Response ┌─parseDateTimeBestEffort─┐ │ 2025-08-18 10:22:16 │ └─────────────────────────┘

Marca temporal Unix

Query SELECT parseDateTimeBestEffort( '1735689600' ) AS parseDateTimeBestEffort

Response ┌─parseDateTimeBestEffort─┐ │ 2025-01-01 00:00:00 │ └─────────────────────────┘

Introducido en: v1.1.0

Formatos no estándar admitidos:

Una cadena que contiene un Unix timestamp de 9..10 dígitos.

Una cadena con una fecha y un componente de hora: YYYYMMDDhhmmss , DD/MM/YYYY hh:mm:ss , DD-MM-YY hh:mm , YYYY-MM-DD hh:mm:ss , etc.

, , , , etc. Una cadena con una fecha, pero sin componente de hora: YYYY , YYYYMM , YYYY*MM , DD/MM/YYYY , DD-MM-YY , etc.

, , , , , etc. Una cadena con un día y una hora: DD , DD hh , DD hh:mm . En este caso, MM se sustituye por 01 .

, , . En este caso, se sustituye por . Una cadena que incluye la fecha y la hora junto con información de desplazamiento de zona horaria: YYYY-MM-DD hh:mm:ss ±h:mm , etc.

, etc. Un timestamp de syslog: Mmm dd hh:mm:ss . Por ejemplo, Jun 9 14:20:32 .

En todos los formatos con separador, la función analiza nombres de meses expresados con su nombre completo o con las tres primeras letras del nombre del mes. Si no se especifica el año, se considera que es el año actual.

Sintaxis

parseDateTimeBestEffortOrNull(time_string[, time_zone])

Argumentos

time_string — String que contiene una fecha y hora para convertir. String

— que contiene una fecha y hora para convertir. time_zone — Opcional. Zona horaria según la que se interpreta time_string . String

Valor devuelto

time_string como DateTime , o NULL si la entrada no se puede interpretar. NULL Devuelvecomo, osi la entrada no se puede interpretar. DateTime

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query SELECT parseDateTimeBestEffortOrNull( '23/10/2025 12:12:57' ) AS valid, parseDateTimeBestEffortOrNull( 'invalid' ) AS invalid

Response ┌─valid───────────────┬─invalid─┐ │ 2025-10-23 12:12:57 │ ᴺᵁᴸᴸ │ └─────────────────────┴─────────┘

Introducido en: v1.1.0

Formatos no estándar compatibles:

Una cadena que contiene una marca de tiempo Unix de 9..10 dígitos.

Una cadena con una fecha y un componente de hora: YYYYMMDDhhmmss , DD/MM/YYYY hh:mm:ss , DD-MM-YY hh:mm , YYYY-MM-DD hh:mm:ss , etc.

, , , , etc. Una cadena con una fecha, pero sin componente de hora: YYYY , YYYYMM , YYYY*MM , DD/MM/YYYY , DD-MM-YY etc.

, , , , etc. Una cadena con un día y una hora: DD , DD hh , DD hh:mm . En este caso, MM se sustituye por 01 .

, , . En este caso, se sustituye por . Una cadena que incluye la fecha y la hora junto con información del desfase de zona horaria: YYYY-MM-DD hh:mm:ss ±h:mm , etc.

, etc. Una marca de tiempo de syslog: Mmm dd hh:mm:ss . Por ejemplo, Jun 9 14:20:32 .

Para todos los formatos con separador, la función analiza nombres de meses expresados con su nombre completo o con las tres primeras letras del nombre del mes. Si no se especifica el año, se considera igual al año actual.

Sintaxis

parseDateTimeBestEffortOrZero(time_string[, time_zone])

Argumentos

time_string — String que contiene una fecha y hora para convertir. String

— que contiene una fecha y hora para convertir. time_zone — Opcional. Zona horaria según la cual se interpreta time_string . String

Valor devuelto

time_string como un DateTime , o una fecha cero/fecha y hora cero ( 1970-01-01 o 1970-01-01 00:00:00 ) si no se puede interpretar la entrada. Devuelvecomo un, o una fecha cero/fecha y hora cero () si no se puede interpretar la entrada. DateTime

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query SELECT parseDateTimeBestEffortOrZero( '23/10/2025 12:12:57' ) AS valid, parseDateTimeBestEffortOrZero( 'invalid' ) AS invalid

Response ┌─valid───────────────┬─invalid─────────────┐ │ 2025-10-23 12:12:57 │ 1970-01-01 00:00:00 │ └─────────────────────┴─────────────────────┘

Introducido en: v1.1.0

YYYY-MM-DD hh:mm:ss , y otros formatos de fecha en los que los componentes de mes y día pueden extraerse de forma inequívoca, p. ej., YYYYMMDDhhmmss , YYYY-MM , DD hh o YYYY-MM-DD hh:mm:ss ±h:mm . Si los componentes de mes y día no pueden extraerse de forma inequívoca, p. ej., MM/DD/YYYY , MM-DD-YYYY o MM-DD-YY , da preferencia al formato de fecha de EE. UU. en lugar de DD/MM/YYYY , DD-MM-YYYY o DD-MM-YY . Como excepción a lo anterior, si el mes es mayor que 12 y menor o igual que 31, esta función vuelve al comportamiento de 15/08/2020 se interpreta como 2020-08-15 . Esta función se comporta como parseDateTimeBestEffort para formatos de fecha ISO, p. ej.,, y otros formatos de fecha en los que los componentes de mes y día pueden extraerse de forma inequívoca, p. ej.,. Si los componentes de mes y día no pueden extraerse de forma inequívoca, p. ej.,, da preferencia al formato de fecha de EE. UU. en lugar de. Como excepción a lo anterior, si el mes es mayor que 12 y menor o igual que 31, esta función vuelve al comportamiento de parseDateTimeBestEffort ; p. ej.,se interpreta como

Sintaxis

parseDateTimeBestEffortUS(time_string[, time_zone])

Argumentos

time_string — String que contiene una fecha y hora que se convertirán. String

— que contiene una fecha y hora que se convertirán. time_zone — Opcional. Zona horaria según la cual se interpreta time_string . String

Valor devuelto

time_string como DateTime y, en casos ambiguos, prioriza el formato de fecha de EE. UU. Devuelvecomoy, en casos ambiguos, prioriza el formato de fecha de EE. UU. DateTime

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query SELECT parseDateTimeBestEffortUS( '02/10/2025' ) AS us_format, parseDateTimeBestEffortUS( '15/08/2025' ) AS fallback_to_standard

Response ┌─us_format───────────┬─fallback_to_standard─┐ │ 2025-02-10 00:00:00 │ 2025-08-15 00:00:00 │ └─────────────────────┴──────────────────────┘

Introducido en: v1.1.0

NULL cuando encuentra un formato de fecha que no se puede procesar. Igual que la función parseDateTimeBestEffortUS , salvo que devuelvecuando encuentra un formato de fecha que no se puede procesar.

NULL si se producen errores de análisis. Esta función se comporta como parseDateTimeBestEffort con los formatos de fecha ISO, pero en los casos ambiguos da prioridad al formato de fecha de EE. UU. y devuelvesi se producen errores de análisis.

Sintaxis

parseDateTimeBestEffortUSOrNull(time_string[, time_zone])

Argumentos

time_string — String que contiene una fecha y hora para convertir. String

— que contiene una fecha y hora para convertir. time_zone — Opcional. Zona horaria según la cual se interpreta time_string . String

Valor devuelto

time_string como un DateTime con preferencia por el formato de EE. UU., o NULL si la entrada no se puede interpretar. NULL Devuelvecomo un DateTime con preferencia por el formato de EE. UU., osi la entrada no se puede interpretar. DateTime

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query SELECT parseDateTimeBestEffortUSOrNull( '02/10/2025' ) AS valid_us, parseDateTimeBestEffortUSOrNull( 'invalid' ) AS invalid

Response ┌─valid_us────────────┬─invalid─┐ │ 2025-02-10 00:00:00 │ ᴺᵁᴸᴸ │ └─────────────────────┴─────────┘

Introducido en: v1.1.0

1970-01-01 ) o una fecha cero con hora ( 1970-01-01 00:00:00 ) cuando encuentra un formato de fecha que no puede procesarse. Igual que la función parseDateTimeBestEffortUS , salvo que devuelve una fecha cero () o una fecha cero con hora () cuando encuentra un formato de fecha que no puede procesarse.

Esta función se comporta como parseDateTimeBestEffort para los formatos de fecha ISO, pero en los casos ambiguos da prioridad al formato de fecha de EE. UU. y devuelve un valor cero si se producen errores de análisis.

Sintaxis

parseDateTimeBestEffortUSOrZero(time_string[, time_zone])

Argumentos

time_string — String que contiene una fecha y hora que se va a convertir. String

— que contiene una fecha y hora que se va a convertir. time_zone — Opcional. Zona horaria según la cual se interpreta time_string . String

Valor devuelto

time_string como un DateTime usando la preferencia de formato de EE. UU., o una fecha/fecha y hora cero ( 1970-01-01 o 1970-01-01 00:00:00 ) si no se puede interpretar la entrada. Devuelvecomo unusando la preferencia de formato de EE. UU., o una fecha/fecha y hora cero () si no se puede interpretar la entrada. DateTime

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query SELECT parseDateTimeBestEffortUSOrZero( '02/10/2025' ) AS valid_us, parseDateTimeBestEffortUSOrZero( 'invalid' ) AS invalid

Response ┌─valid_us────────────┬─invalid─────────────┐ │ 2025-02-10 00:00:00 │ 1970-01-01 00:00:00 │ └─────────────────────┴─────────────────────┘

Introducido en: v23.3.0

Interpreta una cadena de fecha y hora según una cadena de formato de fecha de Joda.

Esta función es la inversa de formatDateTimeInJodaSyntax . Interpreta un argumento de tipo String usando una cadena de formato de estilo Joda. Devuelve un valor de tipo DateTime.

Consulta la documentación de Joda Time para conocer los patrones de formato.

Sintaxis

parseDateTimeInJodaSyntax(time_string, format[, timezone])

Argumentos

time_string — Cadena para analizar como DateTime. String

— Cadena para analizar como DateTime. format — Cadena de formato en sintaxis Joda que especifica cómo interpretar time_string. String

— Cadena de formato en sintaxis Joda que especifica cómo interpretar time_string. timezone — Opcional. Zona horaria. String

Valor devuelto

Devuelve un DateTime interpretado a partir de la cadena de entrada según la cadena de formato de estilo Joda. DateTime

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query SELECT parseDateTimeInJodaSyntax( '2025-01-04 23:00:00' , 'yyyy-MM-dd HH:mm:ss' )

Response ┌─parseDateTimeInJodaSyntax('2025-01-04 23:00:00', 'yyyy-MM-dd HH:mm:ss')─┐ │ 2025-01-04 23:00:00 │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Introducido en: v23.3.0

NULL cuando encuentra un formato de fecha que no se puede analizar. Igual que parseDateTimeInJodaSyntax , pero devuelvecuando encuentra un formato de fecha que no se puede analizar.

Sintaxis

parseDateTimeInJodaSyntaxOrNull(time_string, format[, timezone])

Argumentos

time_string — Cadena para analizar como DateTime. String

— Cadena para analizar como DateTime. format — Cadena de formato en sintaxis Joda que especifica cómo interpretar time_string. String

— Cadena de formato en sintaxis Joda que especifica cómo interpretar time_string. timezone — Opcional. Zona horaria. String

Valor devuelto

Devuelve el valor DateTime obtenido al interpretar la cadena de entrada, o NULL si el análisis falla. Nullable(DateTime)

Ejemplos

Ejemplo de uso