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Problemas habituales con la conversión de datos

ClickHouse generalmente utiliza el mismo comportamiento que los programas en C++. Las funciones to<type> y cast se comportan de manera diferente en algunos casos, por ejemplo con LowCardinality: cast elimina la propiedad LowCardinality, mientras que las funciones to<type> no. Lo mismo ocurre con Nullable; este comportamiento no es compatible con el estándar SQL y puede modificarse mediante la configuración cast_keep_nullable.
Tenga en cuenta la posible pérdida de datos si los valores de un tipo de datos se convierten a otro más pequeño (por ejemplo, de Int64 a Int32) o entre tipos de datos incompatibles (por ejemplo, de String a Int). Asegúrese de comprobar cuidadosamente si el resultado es el esperado.
Ejemplo:

Notas sobre las funciones toString

La familia de funciones toString permite convertir entre números, cadenas (pero no cadenas de longitud fija), fechas y valores de fecha y hora. Todas estas funciones aceptan un argumento.
  • Al convertir una cadena o a partir de una cadena, el valor se formatea o se analiza según las mismas reglas que en el formato TabSeparated (y en casi todos los demás formatos de texto). Si la cadena no se puede analizar, se lanza una excepción y se cancela la solicitud.
  • Al convertir fechas en números o viceversa, la fecha corresponde al número de días transcurridos desde el inicio de la época Unix.
  • Al convertir valores de fecha y hora en números o viceversa, el valor de fecha y hora corresponde al número de segundos transcurridos desde el inicio de la época Unix.
  • La función toString del argumento DateTime puede aceptar un segundo argumento String que contenga el nombre de la zona horaria, por ejemplo: Europe/Amsterdam. En este caso, la hora se formatea según la zona horaria especificada.

Notas sobre las funciones toDate/toDateTime

Los formatos de fecha y fecha con hora de las funciones toDate/toDateTime se definen de la siguiente manera:
Como excepción, si se convierte de tipos numéricos UInt32, Int32, UInt64 o Int64 a Date, y si el número es mayor o igual que 65536, este se interpreta como una marca de tiempo Unix (y no como un número de días) y se redondea a una fecha. Esto permite admitir el caso habitual de escribir toDate(unix_timestamp), que de otro modo sería un error y obligaría a escribir la forma más engorrosa toDate(toDateTime(unix_timestamp)). La conversión entre una fecha y una fecha con hora se realiza de la forma natural: añadiendo una hora nula o eliminando la hora. La conversión entre tipos numéricos utiliza las mismas reglas que las asignaciones entre distintos tipos numéricos en C++. Ejemplo
Query
Response
Consulte también la función toUnixTimestamp.

CAST

Introducido en: v1.1.0 Convierte un valor a un tipo de dato especificado. A diferencia de la función reinterpret, CAST intenta generar el mismo valor en el tipo de destino. Si no es posible, se genera una excepción. Sintaxis
Argumentos
  • x — Un valor de cualquier tipo. Any
  • T — El tipo de dato de destino. String
Valor devuelto Devuelve el valor convertido al tipo de dato de destino. Any Ejemplos Uso básico
Query
Response
Uso de la sintaxis AS
Query
Response
Uso de la sintaxis ::
Query
Response

DATE

Introducido en: v21.2.0 Convierte el argumento al tipo de dato Date. Es un alias de compatibilidad con MySQL para toDate. Se comporta igual que toDate. Sintaxis
Argumentos Valor devuelto Devuelve un valor de tipo Date. Date Ejemplos Uso básico
Query
Response

accurateCast

Introducido en: v1.1.0 Convierte un valor al tipo de dato especificado. A diferencia de CAST, accurateCast realiza una comprobación de tipos más estricta y lanza una excepción si la conversión provoca una pérdida de precisión de los datos o si la conversión no es posible. Esta función es más segura que CAST, ya que evita la pérdida de precisión y las conversiones no válidas. Sintaxis
Argumentos
  • x — Un valor para convertir. Any
  • T — El nombre del tipo de dato de destino. String
Valor devuelto Devuelve el valor convertido al tipo de dato de destino. Any Ejemplos Conversión correcta
Query
Response
De String a número
Query
Response

accurateCastOrDefault

Introducido en: v21.1.0 Convierte un valor a un tipo de dato especificado. Como accurateCast, pero devuelve un valor predeterminado en lugar de lanzar una excepción si la conversión no puede realizarse con precisión. Si se proporciona un valor predeterminado como segundo argumento, debe ser del tipo de destino. Si no se proporciona ningún valor predeterminado, se utiliza el valor predeterminado del tipo de destino. Sintaxis
Argumentos
  • x — Un valor que se convertirá. Any
  • T — El nombre del tipo de dato de destino. const String
  • default_value — Opcional. Valor por defecto que se devuelve si la conversión falla. Any
Valor devuelto Devuelve el valor convertido al tipo de dato de destino, o el valor por defecto si la conversión no es posible. Any Ejemplos Conversión exitosa
Query
Response
Conversión fallida con valor predeterminado explícito
Query
Response
Conversión fallida con valor predeterminado implícito
Query
Response

accurateCastOrNull

Introducido en: v1.1.0 Convierte un valor a un tipo de dato especificado. Como accurateCast, pero devuelve NULL en lugar de generar una excepción si la conversión no puede realizarse con precisión. Esta función combina la seguridad de accurateCast con un manejo adecuado de errores. Sintaxis
Argumentos
  • x — Un valor que se va a convertir. Any
  • T — El nombre del tipo de dato de destino. String
Valor devuelto Devuelve el valor convertido al tipo de dato de destino, o NULL si la conversión no es posible. Any Ejemplos Conversión correcta
Query
Response
Si la conversión falla, devuelve NULL
Query
Response

formatRow

Introducido en: v20.7.0 Convierte expresiones arbitrarias en una cadena usando el formato indicado.
Si el formato contiene un sufijo/prefijo, se escribirá en cada fila. Esta función solo admite formatos por filas.
Sintaxis
Argumentos
  • format — Formato de texto. Por ejemplo, CSV, TSV. String
  • x, y, ... — Expresiones. Any
Valor devuelto Una cadena formateada. (en los formatos de texto, suele terminar con un carácter de nueva línea). String Ejemplos Uso básico
Query
Response
Con formato personalizado
Query
Response

formatRowNoNewline

Introducido en: v20.7.0 Igual que formatRow, pero elimina el carácter de nueva línea de cada fila. Convierte expresiones arbitrarias en una cadena con el formato especificado, pero elimina cualquier carácter de nueva línea al final del resultado. Sintaxis
Argumentos
  • format — Formato de texto. Por ejemplo, CSV, TSV. String
  • x, y, ... — Expresiones. Any
Valor devuelto Devuelve una cadena formateada sin saltos de línea. String Ejemplos Uso básico
Query
Response

fromUnixTimestamp64Micro

Introducido en: v20.5.0 Convierte una marca de tiempo Unix en microsegundos en un valor DateTime64 con precisión de microsegundos. El valor de entrada se interpreta como una marca de tiempo Unix con precisión de microsegundos (número de microsegundos desde 1970-01-01 00:00:00 UTC). Sintaxis
Argumentos
  • value — Marca de tiempo Unix en microsegundos. Int64
  • timezone — Opcional. Zona horaria del valor devuelto. String
Valor devuelto Devuelve un valor DateTime64 con precisión de microsegundos. DateTime64(6) Ejemplos Ejemplo de uso
Query
Response

fromUnixTimestamp64Milli

Introducido en: v20.5.0 Convierte una marca de tiempo Unix en milisegundos en un valor DateTime64 con precisión de milisegundos. El valor de entrada se trata como una marca de tiempo Unix con precisión de milisegundos (número de milisegundos transcurridos desde 1970-01-01 00:00:00 UTC). Sintaxis
Argumentos
  • value — Marca de tiempo Unix en milisegundos. Int64
  • timezone — Opcional. Zona horaria del valor devuelto. String
Valor devuelto Un valor DateTime64 con precisión de milisegundos. DateTime64(3) Ejemplos Ejemplo de uso
Query
Response

fromUnixTimestamp64Nano

Introducido en: v20.5.0 Convierte una marca de tiempo Unix en nanosegundos en un valor DateTime64 con precisión de nanosegundos. El valor de entrada se interpreta como una marca de tiempo Unix con precisión de nanosegundos (número de nanosegundos transcurridos desde 1970-01-01 00:00:00 UTC).
Ten en cuenta que el valor de entrada se interpreta como una marca de tiempo en UTC, no según la zona horaria del valor de entrada.
Sintaxis
Argumentos
  • value — marca de tiempo Unix en nanosegundos. Int64
  • timezone — Opcional. Zona horaria del valor devuelto. String
Valor devuelto Devuelve un valor DateTime64 con precisión de nanosegundos. DateTime64(9) Ejemplos Ejemplo de uso
Query
Response

fromUnixTimestamp64Second

Introducido en: v24.12.0 Convierte una marca de tiempo Unix en segundos en un valor DateTime64 con precisión de segundos. El valor de entrada se trata como una marca de tiempo Unix con precisión de segundos (número de segundos desde 1970-01-01 00:00:00 UTC). Sintaxis
Argumentos
  • value — marca de tiempo Unix en segundos. Int64
  • timezone — Opcional. Zona horaria del valor devuelto. String
Valor devuelto Devuelve un valor DateTime64 con precisión de segundos. DateTime64(0) Ejemplos Ejemplo de uso
Query
Response

parseDateTime

Introducido en: v23.3.0 Convierte una cadena de fecha y hora según una cadena de formato de fecha de MySQL. Esta función es la inversa de formatDateTime. Convierte un argumento String usando una String de formato. Devuelve un valor de tipo DateTime. Sintaxis
Aliases: TO_UNIXTIME Argumentos
  • time_string — Cadena que se analizará para convertirla en DateTime. String
  • format — Cadena de formato que especifica cómo analizar time_string. String
  • timezone — Opcional. Zona horaria. String
Valor devuelto Devuelve un DateTime obtenido al analizar la cadena de entrada según la cadena de formato de estilo MySQL. DateTime Ejemplos Ejemplo de uso
Query
Response

parseDateTime32BestEffort

Introducido en: v20.9.0 Convierte una representación textual de una fecha y hora al tipo de dato DateTime. La función interpreta ISO 8601, RFC 1123 - 5.2.14 RFC-822 Date and Time Specification, los formatos de fecha y hora de ClickHouse y algunos otros. Sintaxis
Argumentos
  • time_stringString que contiene una fecha y hora para convertir. String
  • time_zone — Opcional. Zona horaria usada para analizar time_string String
Valor devuelto Devuelve time_string como un DateTime. DateTime Ejemplos Ejemplo de uso
Query
Response
Con zona horaria
Query
Response
marca de tiempo Unix
Query
Response

parseDateTime32BestEffortOrNull

Introducido en: v20.9.0 Igual que parseDateTime32BestEffort, salvo que devuelve NULL cuando encuentra un formato de fecha que no se puede procesar. Sintaxis
Argumentos
  • time_string — String que contiene una fecha y hora que se va a convertir. String
  • time_zone — Opcional. Zona horaria según la cual se analiza time_string. String
Valor devuelto Devuelve un objeto DateTime obtenido al analizar la cadena, o NULL si el análisis falla. DateTime Ejemplos Ejemplo de uso
Query
Response

parseDateTime32BestEffortOrZero

Introducido en: v20.9.0 Igual que parseDateTime32BestEffort, salvo que devuelve una fecha cero o una fecha y hora cero cuando encuentra un formato de fecha que no se puede procesar. Sintaxis
Argumentos
  • time_stringString que contiene una fecha y hora para convertir. String
  • time_zone — Opcional. Zona horaria según la cual se analiza time_string. String
Valor devuelto Devuelve un objeto DateTime obtenido a partir de la cadena o la fecha cero (1970-01-01 00:00:00) si el análisis falla. DateTime Ejemplos Ejemplo de uso
Query
Response

parseDateTime64

Introducido en: v24.11.0 Analiza una cadena de fecha y hora con precisión de subsegundos según una cadena de formato de fecha de MySQL. Esta función es la inversa de formatDateTime para DateTime64. Analiza un argumento de tipo String usando un formato String. Devuelve un valor de tipo DateTime64 que puede representar fechas de 0000 a 9999 con precisión de subsegundos (las precisiones altas cubren un rango más estrecho porque el valor se almacena en un número Int64 de ticks: la precisión 8 llega aproximadamente hasta 4892 y la precisión 9 abarca de 1677 a 2262). Sintaxis
Argumentos
  • time_string — Cadena que se interpretará como DateTime64. String
  • format — Cadena de formato que especifica cómo interpretar time_string. String
  • timezone — Opcional. Zona horaria. String
Valor devuelto Devuelve un DateTime64 obtenido al interpretar la cadena de entrada según la cadena de formato de estilo MySQL. DateTime64 Ejemplos Ejemplo de uso
Query
Response

parseDateTime64BestEffort

Introducido en: v20.1.0 Igual que la función parseDateTimeBestEffort, pero también analiza milisegundos y microsegundos, y devuelve el tipo de dato DateTime64. Sintaxis
Argumentos
  • time_string — Cadena que contiene una fecha o una fecha con hora para convertir. String
  • precision — Opcional. Precisión requerida. 3 para milisegundos, 6 para microsegundos. Valor predeterminado: 3. UInt8
  • time_zone — Opcional. Zona horaria. La función interpreta time_string según la zona horaria. String
Valor devuelto Devuelve time_string convertido al tipo de dato DateTime64. DateTime64 Ejemplos Ejemplo de uso
Query
Response

parseDateTime64BestEffortOrNull

Introducido en: v20.1.0 Igual que parseDateTime64BestEffort, excepto que devuelve NULL cuando encuentra un formato de fecha que no puede procesarse. Sintaxis
Argumentos
  • time_string — Cadena que contiene una fecha o una fecha con hora para convertir. String
  • precision — Opcional. Precisión requerida. 3 para milisegundos, 6 para microsegundos. Valor predeterminado: 3. UInt8
  • time_zone — Opcional. Zona horaria. La función interpreta time_string según la zona horaria. String
Valor devuelto Devuelve time_string convertido a DateTime64, o NULL si no se puede interpretar la entrada. DateTime64 o NULL Ejemplos Ejemplo de uso
Query
Response

parseDateTime64BestEffortOrZero

Introducido en: v20.1.0 Igual que parseDateTime64BestEffort, excepto que devuelve una fecha cero o una fecha y hora cero cuando encuentra un formato de fecha que no puede procesarse. Sintaxis
Argumentos
  • time_stringString que contiene una fecha o una fecha con hora para convertir. String
  • precision — Opcional. Precisión requerida. 3 para milisegundos, 6 para microsegundos. Valor predeterminado: 3. UInt8
  • time_zone — Opcional. Zona horaria. La función interpreta time_string según la zona horaria. String
Valor devuelto Devuelve time_string convertido a DateTime64, o una fecha cero/datetime (1970-01-01 00:00:00.000) si no se puede analizar la entrada. DateTime64 Ejemplos Ejemplo de uso
Query
Response

parseDateTime64BestEffortUS

Introducido en: v22.8.0 Igual que parseDateTime64BestEffort, salvo que esta función prioriza el formato de fecha de EE. UU. (MM/DD/YYYY, etc.) en caso de ambigüedad. Sintaxis
Argumentos
  • time_string — Cadena que contiene una fecha o una fecha con hora para convertir. String
  • precision — Opcional. Precisión requerida. 3 para milisegundos, 6 para microsegundos. Valor predeterminado: 3. UInt8
  • time_zone — Opcional. Zona horaria. La función interpreta time_string según la zona horaria. String
Valor devuelto Devuelve time_string convertido a DateTime64, con preferencia por el formato de fecha de EE. UU. en casos ambiguos. DateTime64 Ejemplos Ejemplo de uso
Query
Response

parseDateTime64BestEffortUSOrNull

Introducido en: v22.8.0 Igual que parseDateTime64BestEffort, salvo que esta función prioriza el formato de fecha de EE. UU. (MM/DD/YYYY, etc.) en caso de ambigüedad y devuelve NULL cuando encuentra un formato de fecha que no puede procesarse. Sintaxis
Argumentos
  • time_string — Cadena que contiene una fecha o una fecha con hora para convertir. String
  • precision — Opcional. Precisión requerida. 3 para milisegundos, 6 para microsegundos. Valor predeterminado: 3. UInt8
  • time_zone — Opcional. Zona horaria. La función interpreta time_string según la zona horaria. String
Valor devuelto Devuelve time_string convertido a DateTime64 con preferencia por el formato de EE. UU., o NULL si la entrada no se puede interpretar. DateTime64 o NULL Ejemplos Ejemplo de uso
Query
Response

parseDateTime64BestEffortUSOrZero

Introducido en: v22.8.0 Igual que parseDateTime64BestEffort, salvo que esta función da preferencia al formato de fecha de EE. UU. (MM/DD/YYYY, etc.) en caso de ambigüedad y devuelve una fecha cero o una fecha y hora cero cuando encuentra un formato de fecha que no puede procesarse. Sintaxis
Argumentos
  • time_stringString que contiene una fecha o una fecha con hora para convertir. String
  • precision — Opcional. Precisión requerida. 3 para milisegundos, 6 para microsegundos. Valor predeterminado: 3. UInt8
  • time_zone — Opcional. Zona horaria. La función interpreta time_string según la zona horaria. String
Valor devuelto Devuelve time_string convertido a DateTime64 con preferencia por el formato de EE. UU., o una fecha/fecha y hora cero (1970-01-01 00:00:00.000) si no se puede analizar la entrada. DateTime64 Ejemplos Ejemplo de uso
Query
Response

parseDateTime64InJodaSyntax

Introducido en: v24.10.0 Analiza una cadena de fecha y hora con precisión inferior al segundo según una cadena de formato de fecha de Joda. Esta función es la inversa de formatDateTimeInJodaSyntax para DateTime64. Analiza un argumento String con una cadena de formato String de estilo Joda. Devuelve un tipo DateTime64 que puede representar fechas de 0000 a 9999 con precisión inferior al segundo (las precisiones altas cubren un intervalo más estrecho porque el valor se almacena en un número Int64 de ticks: la precisión 8 alcanza aproximadamente 4892 y la precisión 9 abarca de 1677 a 2262). Consulta la documentación de Joda Time para conocer los patrones de formato. Sintaxis
Argumentos
  • time_string — Cadena que se analizará como DateTime64. String
  • format — Cadena de formato en sintaxis Joda que especifica cómo analizar time_string. String
  • timezone — Opcional. Zona horaria. String
Valor devuelto Devuelve un DateTime64 obtenido a partir de la cadena de entrada según la cadena de formato de estilo Joda. DateTime64 Ejemplos Ejemplo de uso
Query
Response

parseDateTime64InJodaSyntaxOrNull

Introducido en: v24.10.0 Igual que parseDateTime64InJodaSyntax, pero devuelve NULL cuando encuentra un formato de fecha que no se puede analizar. Sintaxis
Argumentos
  • time_string — Cadena que se analizará como DateTime64. String
  • format — Cadena de formato en sintaxis Joda que especifica cómo analizar time_string. String
  • timezone — Opcional. Zona horaria. String
Valor devuelto Devuelve el valor DateTime64 analizado a partir de la cadena de entrada, o NULL si el análisis falla. Nullable(DateTime64) Ejemplos Ejemplo de uso
Query
Response

parseDateTime64InJodaSyntaxOrZero

Introducido en: v24.10.0 Igual que parseDateTime64InJodaSyntax, pero devuelve una fecha cero cuando encuentra un formato de fecha que no se puede analizar. Sintaxis
Argumentos
  • time_string — String que se analizará como DateTime64. String
  • format — Cadena de formato en sintaxis Joda que especifica cómo analizar time_string. String
  • timezone — Opcional. Zona horaria. String
Valor devuelto Devuelve el DateTime64 interpretado a partir de la cadena de entrada, o el valor cero de DateTime64 si el análisis falla. DateTime64 Ejemplos Ejemplo de uso
Query
Response

parseDateTime64OrNull

Introducido en: v24.11.0 Igual que parseDateTime64, pero devuelve NULL cuando encuentra un formato de fecha que no se puede analizar. Sintaxis
Argumentos
  • time_string — Cadena que se analizará como DateTime64. String
  • format — Cadena de formato que especifica cómo analizar time_string. String
  • timezone — Opcional. Zona horaria. String
Valor devuelto Devuelve el valor DateTime64 analizado a partir de la cadena de entrada, o NULL si el análisis falla. Nullable(DateTime64) Ejemplos Ejemplo de uso
Query
Response

parseDateTime64OrZero

Introducido en: v24.11.0 Igual que parseDateTime64, pero devuelve una fecha cero cuando encuentra un formato de fecha que no se puede analizar. Sintaxis
Argumentos
  • time_string — Cadena que se analizará como DateTime64. String
  • format — Cadena de formato que especifica cómo analizar time_string. String
  • timezone — Opcional. Zona horaria. String
Valor devuelto Devuelve un DateTime64 interpretado a partir de la cadena de entrada, o el valor cero de DateTime64 si el análisis falla. DateTime64 Ejemplos Ejemplo de uso
Query
Response

parseDateTimeBestEffort

Introducido en: v1.1.0 Convierte una fecha y hora en representación String al tipo de dato DateTime. La función analiza ISO 8601, RFC 1123 - 5.2.14 RFC-822 Date and Time Specification, los formatos de fecha y hora de ClickHouse y algunos otros. Formatos no estándar compatibles:
  • Una cadena que contiene un Unix timestamp de 9..10 dígitos.
  • Una cadena con una fecha y un componente de hora: YYYYMMDDhhmmss, DD/MM/YYYY hh:mm:ss, DD-MM-YY hh:mm, YYYY-MM-DD hh:mm:ss, etc.
  • Una cadena con una fecha, pero sin componente de hora: YYYY, YYYYMM, YYYY*MM, DD/MM/YYYY, DD-MM-YY etc.
  • Una cadena con un día y una hora: DD, DD hh, DD hh:mm. En este caso, MM se sustituye por 01.
  • Una cadena que incluye la fecha y hora junto con información del desfase de zona horaria: YYYY-MM-DD hh:mm:ss ±h:mm, etc.
  • Una marca de tiempo de syslog: Mmm dd hh:mm:ss. Por ejemplo, Jun 9 14:20:32.
En todos los formatos con separador, la función analiza nombres de meses expresados con el nombre completo o con las tres primeras letras del nombre del mes. Si no se especifica el año, se considera que es el año actual. Sintaxis
Argumentos
  • time_string — Cadena que contiene una fecha y una hora para convertir. String
  • time_zone — Opcional. Zona horaria según la cual se analiza time_string. String
Valor devuelto Devuelve time_string como DateTime. DateTime Ejemplos Ejemplo de uso
Query
Response
Con zona horaria
Query
Response
Marca temporal Unix
Query
Response

parseDateTimeBestEffortOrNull

Introducido en: v1.1.0 Igual que parseDateTimeBestEffort, excepto que devuelve NULL cuando encuentra un formato de fecha que no se puede procesar. La función analiza ISO 8601, RFC 1123 - 5.2.14 RFC-822 Date and Time Specification, los formatos de fecha y hora de ClickHouse y algunos otros. Formatos no estándar admitidos:
  • Una cadena que contiene un Unix timestamp de 9..10 dígitos.
  • Una cadena con una fecha y un componente de hora: YYYYMMDDhhmmss, DD/MM/YYYY hh:mm:ss, DD-MM-YY hh:mm, YYYY-MM-DD hh:mm:ss, etc.
  • Una cadena con una fecha, pero sin componente de hora: YYYY, YYYYMM, YYYY*MM, DD/MM/YYYY, DD-MM-YY, etc.
  • Una cadena con un día y una hora: DD, DD hh, DD hh:mm. En este caso, MM se sustituye por 01.
  • Una cadena que incluye la fecha y la hora junto con información de desplazamiento de zona horaria: YYYY-MM-DD hh:mm:ss ±h:mm, etc.
  • Un timestamp de syslog: Mmm dd hh:mm:ss. Por ejemplo, Jun 9 14:20:32.
En todos los formatos con separador, la función analiza nombres de meses expresados con su nombre completo o con las tres primeras letras del nombre del mes. Si no se especifica el año, se considera que es el año actual. Sintaxis
Argumentos
  • time_stringString que contiene una fecha y hora para convertir. String
  • time_zone — Opcional. Zona horaria según la que se interpreta time_string. String
Valor devuelto Devuelve time_string como DateTime, o NULL si la entrada no se puede interpretar. DateTime o NULL Ejemplos Ejemplo de uso
Query
Response

parseDateTimeBestEffortOrZero

Introducido en: v1.1.0 Igual que parseDateTimeBestEffort, excepto que devuelve una fecha cero o una fecha y hora cero cuando encuentra un formato de fecha que no puede procesar. La función analiza ISO 8601, RFC 1123 - 5.2.14 RFC-822 Date and Time Specification, los formatos de fecha y hora de ClickHouse y algunos otros. Formatos no estándar compatibles:
  • Una cadena que contiene una marca de tiempo Unix de 9..10 dígitos.
  • Una cadena con una fecha y un componente de hora: YYYYMMDDhhmmss, DD/MM/YYYY hh:mm:ss, DD-MM-YY hh:mm, YYYY-MM-DD hh:mm:ss, etc.
  • Una cadena con una fecha, pero sin componente de hora: YYYY, YYYYMM, YYYY*MM, DD/MM/YYYY, DD-MM-YY etc.
  • Una cadena con un día y una hora: DD, DD hh, DD hh:mm. En este caso, MM se sustituye por 01.
  • Una cadena que incluye la fecha y la hora junto con información del desfase de zona horaria: YYYY-MM-DD hh:mm:ss ±h:mm, etc.
  • Una marca de tiempo de syslog: Mmm dd hh:mm:ss. Por ejemplo, Jun 9 14:20:32.
Para todos los formatos con separador, la función analiza nombres de meses expresados con su nombre completo o con las tres primeras letras del nombre del mes. Si no se especifica el año, se considera igual al año actual. Sintaxis
Argumentos
  • time_stringString que contiene una fecha y hora para convertir. String
  • time_zone — Opcional. Zona horaria según la cual se interpreta time_string. String
Valor devuelto Devuelve time_string como un DateTime, o una fecha cero/fecha y hora cero (1970-01-01 o 1970-01-01 00:00:00) si no se puede interpretar la entrada. DateTime Ejemplos Ejemplo de uso
Query
Response

parseDateTimeBestEffortUS

Introducido en: v1.1.0 Esta función se comporta como parseDateTimeBestEffort para formatos de fecha ISO, p. ej., YYYY-MM-DD hh:mm:ss, y otros formatos de fecha en los que los componentes de mes y día pueden extraerse de forma inequívoca, p. ej., YYYYMMDDhhmmss, YYYY-MM, DD hh o YYYY-MM-DD hh:mm:ss ±h:mm. Si los componentes de mes y día no pueden extraerse de forma inequívoca, p. ej., MM/DD/YYYY, MM-DD-YYYY o MM-DD-YY, da preferencia al formato de fecha de EE. UU. en lugar de DD/MM/YYYY, DD-MM-YYYY o DD-MM-YY. Como excepción a lo anterior, si el mes es mayor que 12 y menor o igual que 31, esta función vuelve al comportamiento de parseDateTimeBestEffort; p. ej., 15/08/2020 se interpreta como 2020-08-15. Sintaxis
Argumentos
  • time_stringString que contiene una fecha y hora que se convertirán. String
  • time_zone — Opcional. Zona horaria según la cual se interpreta time_string. String
Valor devuelto Devuelve time_string como DateTime y, en casos ambiguos, prioriza el formato de fecha de EE. UU. DateTime Ejemplos Ejemplo de uso
Query
Response

parseDateTimeBestEffortUSOrNull

Introducido en: v1.1.0 Igual que la función parseDateTimeBestEffortUS, salvo que devuelve NULL cuando encuentra un formato de fecha que no se puede procesar. Esta función se comporta como parseDateTimeBestEffort con los formatos de fecha ISO, pero en los casos ambiguos da prioridad al formato de fecha de EE. UU. y devuelve NULL si se producen errores de análisis. Sintaxis
Argumentos
  • time_stringString que contiene una fecha y hora para convertir. String
  • time_zone — Opcional. Zona horaria según la cual se interpreta time_string. String
Valor devuelto Devuelve time_string como un DateTime con preferencia por el formato de EE. UU., o NULL si la entrada no se puede interpretar. DateTime o NULL Ejemplos Ejemplo de uso
Query
Response

parseDateTimeBestEffortUSOrZero

Introducido en: v1.1.0 Igual que la función parseDateTimeBestEffortUS, salvo que devuelve una fecha cero (1970-01-01) o una fecha cero con hora (1970-01-01 00:00:00) cuando encuentra un formato de fecha que no puede procesarse. Esta función se comporta como parseDateTimeBestEffort para los formatos de fecha ISO, pero en los casos ambiguos da prioridad al formato de fecha de EE. UU. y devuelve un valor cero si se producen errores de análisis. Sintaxis
Argumentos
  • time_stringString que contiene una fecha y hora que se va a convertir. String
  • time_zone — Opcional. Zona horaria según la cual se interpreta time_string. String
Valor devuelto Devuelve time_string como un DateTime usando la preferencia de formato de EE. UU., o una fecha/fecha y hora cero (1970-01-01 o 1970-01-01 00:00:00) si no se puede interpretar la entrada. DateTime Ejemplos Ejemplo de uso
Query
Response

parseDateTimeInJodaSyntax

Introducido en: v23.3.0 Interpreta una cadena de fecha y hora según una cadena de formato de fecha de Joda. Esta función es la inversa de formatDateTimeInJodaSyntax. Interpreta un argumento de tipo String usando una cadena de formato de estilo Joda. Devuelve un valor de tipo DateTime. Consulta la documentación de Joda Time para conocer los patrones de formato. Sintaxis
Argumentos
  • time_string — Cadena para analizar como DateTime. String
  • format — Cadena de formato en sintaxis Joda que especifica cómo interpretar time_string. String
  • timezone — Opcional. Zona horaria. String
Valor devuelto Devuelve un DateTime interpretado a partir de la cadena de entrada según la cadena de formato de estilo Joda. DateTime Ejemplos Ejemplo de uso
Query
Response

parseDateTimeInJodaSyntaxOrNull

Introducido en: v23.3.0 Igual que parseDateTimeInJodaSyntax, pero devuelve NULL cuando encuentra un formato de fecha que no se puede analizar. Sintaxis
Argumentos
  • time_string — Cadena para analizar como DateTime. String
  • format — Cadena de formato en sintaxis Joda que especifica cómo interpretar time_string. String
  • timezone — Opcional. Zona horaria. String
Valor devuelto Devuelve el valor DateTime obtenido al interpretar la cadena de entrada, o NULL si el análisis falla. Nullable(DateTime) Ejemplos Ejemplo de uso
Query