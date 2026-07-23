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La mayoría de las funciones de esta sección aceptan un argumento opcional de zona horaria, por ejemplo, Europe/Amsterdam. En este caso, se usa la zona horaria especificada en lugar de la local (predeterminada). Ejemplo
Para garantizar la compatibilidad con el estándar SQL, las siguientes funciones, NOW, CURRENT_TIMESTAMP, LOCALTIME, LOCALTIMESTAMP, TODAY y CURRENT_DATE, se pueden usar sin paréntesis.

UTCTimestamp

Introducido en: v22.11.0 Devuelve la fecha y hora actuales en el momento del análisis de la consulta. La función es una expresión constante. Esta función da el mismo resultado que now('UTC'). Se añadió únicamente por compatibilidad con MySQL. Se recomienda usar now.
Esta función no es determinista: puede devolver resultados diferentes para los mismos argumentos.
Sintaxis
Alias: UTC_timestamp Argumentos
  • Ninguno.
Valor devuelto Devuelve la fecha y hora actuales en el momento del análisis de la consulta. DateTime Ejemplos Obtener la marca de tiempo UTC actual
Query
Response

YYYYMMDDToDate

Introducido en: v23.9.0 Convierte un número que contiene el año, el mes y el día en un Date. Esta función es la opuesta de la función toYYYYMMDD(). El resultado no está definido si la entrada no codifica un valor Date válido. Sintaxis
Argumentos Valor devuelto Devuelve un valor de tipo Date a partir de los argumentos proporcionados Date Ejemplos Ejemplo
Query
Response

YYYYMMDDToDate32

Introducido en: v23.9.0 Convierte un número que contiene el año, el mes y el día en un Date32. Esta función es la opuesta de la función toYYYYMMDD(). La salida no está definida si la entrada no codifica un valor Date32 válido. Sintaxis
Argumentos Valor devuelto Devuelve un valor Date32 a partir de los argumentos proporcionados Date32 Ejemplos Ejemplo
Query
Response

YYYYMMDDhhmmssToDateTime

Introducido en: v23.9.0 Convierte un número que contiene el año, el mes, el día, la hora, el minuto y el segundo en un DateTime. Esta función es la opuesta de la función toYYYYMMDDhhmmss(). La salida no está definida si la entrada no codifica un valor DateTime válido. Sintaxis
Argumentos
  • YYYYMMDDhhmmss — Número que contiene el año, mes, día, hora, minuto y segundo. (U)Int* o Float* o Decimal
  • timezone — Nombre de la zona horaria. String
Valor devuelto Devuelve un valor DateTime a partir de los argumentos indicados DateTime Ejemplos Ejemplo
Query
Response

YYYYMMDDhhmmssToDateTime64

Introducido en: v23.9.0 Convierte un número que contiene el año, mes, día, hora, minuto y segundo en un DateTime64. Esta función es lo contrario de la función toYYYYMMDDhhmmss(). La salida no está definida si la entrada no codifica un valor DateTime64 válido. Sintaxis
Argumentos
  • YYYYMMDDhhmmss — Número que contiene el año, el mes, el día, la hora, el minuto y el segundo. (U)Int* o Float* o Decimal
  • precision — Precisión de la parte fraccionaria (0-9). UInt8
  • timezone — Nombre de la zona horaria. String
Valor devuelto Devuelve un valor DateTime64 a partir de los argumentos proporcionados DateTime64 Ejemplos Ejemplo
Query
Response

addDate

Introducido en: v23.9.0 Añade el intervalo de tiempo a la fecha, fecha con hora, o fecha o fecha con hora codificada como cadena proporcionada. Si la suma da como resultado un valor fuera de los límites del tipo de dato, el resultado es indefinido. Sintaxis
Argumentos Valor devuelto Devuelve la fecha o fecha con hora que se obtiene al sumar interval a datetime. Date or Date32 or DateTime or DateTime64 Ejemplos Añadir un intervalo a una fecha
Query
Response

addDays

Introducido en: v1.1.0 Añade un número determinado de días a una fecha, una fecha con hora o una fecha o fecha con hora codificada como cadena. Sintaxis
Argumentos Valor devuelto Devuelve datetime más num días. Date o Date32 o DateTime o DateTime64 Ejemplos Añadir días a distintos tipos de fecha
Query
Response
Uso de la sintaxis alternativa de INTERVAL
Query
Response

addHours

Introducido en: v1.1.0 Añade un número determinado de horas a una fecha, una fecha con hora o una fecha o fecha con hora codificada como cadena. Sintaxis
Argumentos Valor devuelto Devuelve datetime más num horas DateTime o DateTime64(3) Ejemplos Añadir horas a distintos tipos de fecha
Query
Response
Uso de la sintaxis alternativa de INTERVAL
Query
Response

addInterval

Introducido en: v22.11.0 Suma un intervalo a otro intervalo o a una tupla de intervalos.
Los intervalos del mismo tipo se combinarán en un solo intervalo. Por ejemplo, si se pasan toIntervalDay(1) y toIntervalDay(2), el resultado será (3) en lugar de (1,1).
Sintaxis
Argumentos Valor devuelto Devuelve una tupla de intervalos Tuple(Interval) Ejemplos Sumar intervalos
Query
Response

addMicroseconds

Introducido en: v22.6.0 Añade un número especificado de microsegundos a una fecha y hora o a una fecha y hora codificada como cadena. Sintaxis
Argumentos
  • datetime — Fecha con hora a la que se añadirá el número especificado de microsegundos. DateTime o DateTime64 o String
  • num — Número de microsegundos que se añadirán. (U)Int* o Float*
Valor devuelto Devuelve date_time más num microsegundos DateTime64 Ejemplos Añadir microsegundos a distintos tipos de fecha con hora
Query
Response
Uso de la sintaxis alternativa de INTERVAL
Query
Response

addMilliseconds

Introducido en: v22.6.0 Añade una cantidad especificada de milisegundos a una fecha con hora o a una fecha con hora codificada como cadena. Sintaxis
Argumentos
  • datetime — Fecha con hora a la que se añadirá el número especificado de milisegundos. DateTime o DateTime64 o String
  • num — Número de milisegundos que se añadirán. (U)Int* o Float*
Valor devuelto Devuelve datetime con num milisegundos añadidos DateTime64 Ejemplos Añadir milisegundos a distintos tipos de fecha y hora
Query
Response
Uso de la sintaxis alternativa de INTERVAL
Query
Response

addMinutes

Introducido en: v1.1.0 Añade un número determinado de minutos a una fecha, una fecha con hora o una fecha o fecha con hora codificada como cadena. Sintaxis
Argumentos Valor devuelto Devuelve datetime más num minutos. DateTime o DateTime64(3) Ejemplos Añadir minutos a distintos tipos de fecha
Query
Response
Uso de una sintaxis alternativa de INTERVAL
Query
Response

addMonths

Introducido en: v1.1.0 Añade una cantidad determinada de meses a una fecha, una fecha con hora o una fecha o fecha con hora codificada como cadena. Sintaxis
Argumentos Valor devuelto Devuelve datetime con num meses añadidos Date o Date32 o DateTime o DateTime64 Ejemplos Añadir meses a distintos tipos de fecha
Query
Response
Uso de la sintaxis alternativa de INTERVAL
Query
Response

addNanoseconds

Introducido en: v22.6.0 Añade una cantidad especificada de nanosegundos a una fecha con hora o a una fecha con hora codificada como cadena. Sintaxis
Argumentos
  • datetime — Fecha con hora a la que se sumará el número especificado de nanosegundos. DateTime o DateTime64 o String
  • num — Número de nanosegundos que se sumarán. (U)Int* o Float*
Valor devuelto Devuelve datetime más num nanosegundos DateTime64 Ejemplos Sumar nanosegundos a distintos tipos de fecha y hora
Query
Response
Uso de una sintaxis alternativa para INTERVAL
Query
Response

addQuarters

Introducido en: v20.1.0 Añade un número especificado de trimestres a una fecha, una fecha con hora o una fecha o fecha con hora codificada como cadena. Sintaxis
Argumentos Valor devuelto Devuelve datetime más num trimestres. Date o Date32 o DateTime o DateTime64 Ejemplos Añadir trimestres a distintos tipos de fecha
Query
Response
Uso de la sintaxis alternativa de INTERVAL
Query
Response

addSeconds

Introducido en: v1.1.0 Añade un número especificado de segundos a una fecha, una fecha con hora, o una fecha o fecha con hora codificada como cadena. Sintaxis
Argumentos Valor devuelto Devuelve datetime más num segundos DateTime o DateTime64(3) Ejemplos Añadir segundos a distintos tipos de fecha
Query
Response
Uso de la sintaxis alternativa de INTERVAL
Query
Response

addTupleOfIntervals

Introducido en: v22.11.0 Añade de forma consecutiva una tupla de intervalos a una fecha o a una fecha y hora. Sintaxis
Argumentos Valor devuelto Devuelve date con intervals añadidos. Date o Date32 o DateTime o DateTime64 Ejemplos Añadir una tupla de intervalos a una fecha
Query
Response

addWeeks

Introducido en: v1.1.0 Añade un número especificado de semanas a una fecha, una fecha con hora o una fecha o fecha con hora codificada como cadena. Sintaxis
Argumentos Valor devuelto Devuelve datetime más num semanas Date o Date32 o DateTime o DateTime64 Ejemplos Añadir semanas a distintos tipos de fecha
Query
Response
Uso de una sintaxis alternativa de INTERVAL
Query
Response

addYears

Introducido en: v1.1.0 Añade un número determinado de años a una fecha, una fecha con hora o una fecha o fecha con hora codificada como cadena. Sintaxis
Argumentos Valor devuelto Devuelve datetime más num años. Date o Date32 o DateTime o DateTime64 Ejemplos Añadir años a distintos tipos de fecha
Query
Response
Uso de la sintaxis alternativa de INTERVAL
Query
Response

age

Introducido en: v23.1.0 Devuelve el componente de la unidad de la diferencia entre startdate y enddate. La diferencia se calcula con una precisión de 1 nanosegundo. Por ejemplo, la diferencia entre 2021-12-29 y 2022-01-01 es de 3 días para la unidad de día, 0 meses para la unidad de mes y 0 años para la unidad de año. Para ver una alternativa a age, consulte la función dateDiff. Sintaxis
Argumentos
  • unit — El tipo de intervalo del resultado.
  • startdate — El primer valor temporal que se resta (el sustraendo). Date o Date32 o DateTime o DateTime64
  • enddate — El segundo valor temporal del que se resta (el minuendo). Date o Date32 o DateTime o DateTime64
  • timezone — Opcional. Nombre de la zona horaria. Si se especifica, se aplica tanto a startdate como a enddate. Si no se especifica, se usan las zonas horarias de startdate y enddate. Si no coinciden, el resultado no está definido. String
Valor devuelto Devuelve la diferencia entre enddate y startdate expresada en unit. Int32 Ejemplos Calcular la edad en horas
Query
Response
Calcular la edad en distintas unidades
Query
Response

changeDay

Introducido en: v24.7.0 Cambia el componente de día de una fecha o de una fecha y hora. Sintaxis
Argumentos Valor devuelto Devuelve un valor del mismo tipo que date_or_datetime, con el componente de día modificado. Date o Date32 o DateTime o DateTime64 Ejemplos Ejemplo de uso
Query
Response

changeHour

Introducido en: v24.7.0 Cambia el componente de hora de una fecha o fecha y hora. Sintaxis
Argumentos Valor devuelto Devuelve un valor del mismo tipo que date_or_datetime, con el componente de hora modificado. DateTime o DateTime64 Ejemplos Ejemplo de uso
Query
Response

changeMinute

Introducido en: v24.7.0 Cambia el componente de minutos de una fecha o fecha y hora. Sintaxis
Argumentos Valor devuelto Devuelve un valor del mismo tipo que date_or_datetime, con el componente de minutos modificado. DateTime o DateTime64 Ejemplos Ejemplo de uso
Query
Response

changeMonth

Introducido en: v24.7.0 Modifica el componente de mes de una fecha o de una fecha y hora. Sintaxis
Argumentos Valor devuelto Devuelve un valor del mismo tipo que date_or_datetime, con el componente de mes modificado. Date o Date32 o DateTime o DateTime64 Ejemplos Ejemplo de uso
Query
Response

changeSecond

Introducido en: v24.7.0 Cambia el componente de segundos de una fecha o de una fecha y hora. Sintaxis
Argumentos Valor devuelto Devuelve un valor del mismo tipo que date_or_datetime, con el componente de segundos modificado. DateTime o DateTime64 Ejemplos Ejemplo de uso
Query
Response

changeYear

Introducido en: v24.7.0 Cambia el componente de año de una fecha o de una fecha y hora. Sintaxis
Argumentos Valor devuelto Devuelve un valor del mismo tipo que date_or_datetime con el componente de año modificado. Date o Date32 o DateTime o DateTime64 Ejemplos Ejemplo de uso
Query
Response

dateDiff

Introducido en: v23.4.0 Devuelve la cantidad de límites de la unit especificada que se cruzan entre startdate y enddate. La diferencia se calcula mediante unidades relativas. Por ejemplo, la diferencia entre 2021-12-29 y 2022-01-01 es de 3 días para la unidad day (consulte toRelativeDayNum), 1 mes para la unidad month (consulte toRelativeMonthNum) y 1 año para la unidad year (consulte toRelativeYearNum). Si se especifica la unidad week, dateDiff asume que las semanas comienzan en lunes. Tenga en cuenta que este comportamiento es diferente del de la función toWeek(), en la que las semanas comienzan de forma predeterminada en domingo. Como alternativa a dateDiff, consulte la función age. Sintaxis
Alias: timestampDiff, TIMESTAMP_DIFF, DATE_DIFF, date_diff, timestamp_diff Argumentos
  • unit — El tipo de intervalo del resultado.
  • startdate — El primer valor de tiempo que se resta (el sustraendo). Date o Date32 o DateTime o DateTime64
  • enddate — El segundo valor de tiempo del que se resta (el minuendo). Date o Date32 o DateTime o DateTime64
  • timezone — Opcional. Nombre de la zona horaria. Si se especifica, se aplica tanto a startdate como a enddate. Si no se especifica, se usan las zonas horarias de startdate y enddate. Si no coinciden, el resultado no está definido. String
Valor devuelto Devuelve la diferencia entre enddate y startdate expresada en unit. Int64 Ejemplos Calcular la diferencia entre fechas en horas
Query
Response
Calcular la diferencia entre fechas en distintas unidades
Query
Response

dateName

Introducido en: v21.7.0 Devuelve la parte especificada de una fecha. Valores posibles:
  • ‘year’
  • ‘quarter’
  • ‘month’
  • ‘week’
  • ‘dayofyear’
  • ‘day’
  • ‘weekday’
  • ‘hour’
  • ‘minute’
  • ‘second’
Sintaxis
Argumentos Valor devuelto Devuelve la parte especificada de la fecha. String Ejemplos Extraer distintas partes de la fecha
Query
Response

dateTrunc

Introducido en: v20.8.0 Trunca un valor de fecha y hora según la parte de la fecha especificada. Sintaxis
Alias: DATE_TRUNC Argumentos
  • unit — El tipo de intervalo al que se trunca el resultado. Valores posibles: nanosecond (solo DateTime64), microsecond (solo DateTime64), millisecond (solo DateTime64), second, minute, hour, day, week, month, quarter, year. String
  • datetime — Fecha y hora. Date o Date32 o DateTime o DateTime64
  • timezone — Opcional. Nombre de la zona horaria del valor datetime devuelto. Si no se especifica, la función usa la zona horaria del parámetro datetime. String
Valor devuelto Devuelve el valor de fecha y hora truncado. Ejemplos Truncar sin zona horaria
Query
Response
Truncar con la zona horaria especificada
Query
Response

formatDateTime

Introducido en: v1.1.0 Da formato a una fecha o fecha con hora según la cadena de formato especificada. format es una expresión constante, por lo que no puede haber varios formatos para una misma columna de resultado. formatDateTime usa el estilo de formato de fecha y hora de MySQL; consulta la documentación de MySQL. La operación opuesta de esta función es parseDateTime. Mediante campos de reemplazo, puedes definir un patrón para la cadena resultante. La columna de ejemplo de la tabla siguiente muestra el resultado del formateo para 2018-01-02 22:33:44. Campos de reemplazo:
  • En versiones de ClickHouse anteriores a v23.4, %f imprime un único cero (0) si el valor formateado es un Date, Date32 o DateTime (que no tienen fracciones de segundo) o un DateTime64 con una precisión de 0.
  • En versiones de ClickHouse anteriores a v25.1, %f imprime tantos dígitos como especifique la escala de DateTime64 en lugar de 6 dígitos fijos.
  • En versiones de ClickHouse anteriores a v23.4, %M imprime el minuto (00-59) en lugar del nombre completo del mes (January-December).
Sintaxis
Alias: DATE_FORMAT Argumentos
  • datetime — Una fecha o una fecha y hora para formatear. Date o Date32 o DateTime o DateTime64
  • format — Cadena de formato con campos de reemplazo. String
  • timezone — Opcional. Nombre de la zona horaria para la hora formateada. String
Valor devuelto Devuelve valores de fecha y hora según el formato especificado. String Ejemplos Formatear una fecha con el marcador de posición del año
Query
Response
Formatear DateTime64 con fracciones de segundo
Query
Response
Formato con zona horaria
Query
Response

formatDateTimeInJodaSyntax

Introducido en: v20.1.0 Es similar a formatDateTime, excepto que formatea la fecha y hora con el estilo de Joda en lugar del estilo de MySQL. Consulta la documentación de Joda Time. La operación opuesta de esta función es parseDateTimeInJodaSyntax. Mediante campos de reemplazo, puede definir un patrón para la cadena resultante. Campos de reemplazo: Sintaxis
Argumentos
  • datetime — Una fecha o una fecha y hora para formatear. DateTime o Date o Date32 o DateTime64
  • format — Cadena de formato con campos de reemplazo de estilo Joda. String
  • timezone — Opcional. Nombre de la zona horaria para la hora formateada. String
Valor devuelto Devuelve valores de fecha y hora según el formato especificado. String Ejemplos Formatear datetime con sintaxis Joda
Query
Response