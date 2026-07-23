Documentación sobre funciones para trabajar con fechas y horas

Funciones para trabajar con fechas y horas

La mayoría de las funciones de esta sección aceptan un argumento opcional de zona horaria, por ejemplo, Europe/Amsterdam . En este caso, se usa la zona horaria especificada en lugar de la local (predeterminada).

Ejemplo

SELECT toDateTime( '2016-06-15 23:00:00' ) AS time , toDate( time ) AS date_local, toDate( time , 'Asia/Yekaterinburg' ) AS date_yekat, toString( time , 'US/Samoa' ) AS time_samoa

┌────────────────time─┬─date_local─┬─date_yekat─┬─time_samoa──────────┐ │ 2016-06-15 23:00:00 │ 2016-06-15 │ 2016-06-16 │ 2016-06-15 09:00:00 │ └─────────────────────┴────────────┴────────────┴─────────────────────┘

Para garantizar la compatibilidad con el estándar SQL, las siguientes funciones, NOW , CURRENT_TIMESTAMP , LOCALTIME , LOCALTIMESTAMP , TODAY y CURRENT_DATE , se pueden usar sin paréntesis.

Introducido en: v22.11.0

Devuelve la fecha y hora actuales en el momento del análisis de la consulta. La función es una expresión constante.

now('UTC') . Se añadió únicamente por compatibilidad con MySQL. Se recomienda usar Esta función da el mismo resultado que. Se añadió únicamente por compatibilidad con MySQL. Se recomienda usar now

Esta función no es determinista: puede devolver resultados diferentes para los mismos argumentos.

Sintaxis

UTCTimestamp()

Alias: UTC_timestamp

Argumentos

Ninguno.

Valor devuelto

Devuelve la fecha y hora actuales en el momento del análisis de la consulta. DateTime

Ejemplos

Obtener la marca de tiempo UTC actual

Query SELECT UTCTimestamp()

Response ┌──────UTCTimestamp()─┐ │ 2024-05-28 08:32:09 │ └─────────────────────┘

Introducido en: v23.9.0

Date . Esta función es la opuesta de la función Date válido. Convierte un número que contiene el año, el mes y el día en un. Esta función es la opuesta de la función toYYYYMMDD() . El resultado no está definido si la entrada no codifica un valorválido.

Sintaxis

YYYYMMDDToDate(YYYYMMDD)

Argumentos

YYYYMMDD — Número que contiene el año, el mes y el día. (U)Int* o Float* o Decimal

Valor devuelto

Date a partir de los argumentos proporcionados Devuelve un valor de tipoa partir de los argumentos proporcionados Date

Ejemplos

Ejemplo

Query SELECT YYYYMMDDToDate( 20230911 );

Response ┌─toYYYYMMDD(20230911)─┐ │ 2023-09-11 │ └──────────────────────┘

Introducido en: v23.9.0

Date32 . Esta función es la opuesta de la función Date32 válido. Convierte un número que contiene el año, el mes y el día en un. Esta función es la opuesta de la función toYYYYMMDD() . La salida no está definida si la entrada no codifica un valorválido.

Sintaxis

YYYYMMDDToDate32(YYYYMMDD)

Argumentos

YYYYMMDD — Número que contiene el año, el mes y el día. (U)Int* o Float* o Decimal

Valor devuelto

Date32 a partir de los argumentos proporcionados Devuelve un valora partir de los argumentos proporcionados Date32

Ejemplos

Ejemplo

Query SELECT YYYYMMDDToDate32( 20000507 );

Response ┌─YYYYMMDDToDate32(20000507)─┐ │ 2000-05-07 │ └────────────────────────────┘

Introducido en: v23.9.0

DateTime . Esta función es la opuesta de la función DateTime válido. Convierte un número que contiene el año, el mes, el día, la hora, el minuto y el segundo en un. Esta función es la opuesta de la función toYYYYMMDDhhmmss() . La salida no está definida si la entrada no codifica un valorválido.

Sintaxis

YYYYMMDDhhmmssToDateTime(YYYYMMDDhhmmss[, timezone])

Argumentos

YYYYMMDDhhmmss — Número que contiene el año, mes, día, hora, minuto y segundo. (U)Int* o Float* o Decimal

— Número que contiene el año, mes, día, hora, minuto y segundo. o o timezone — Nombre de la zona horaria. String

Valor devuelto

DateTime a partir de los argumentos indicados Devuelve un valora partir de los argumentos indicados DateTime

Ejemplos

Ejemplo

Query SELECT YYYYMMDDToDateTime( 20230911131415 );

Response ┌──────YYYYMMDDhhmmssToDateTime(20230911131415)─┐ │ 2023-09-11 13:14:15 │ └───────────────────────────────────────────────┘

Introducido en: v23.9.0

DateTime64 . Esta función es lo contrario de la función DateTime64 válido. Convierte un número que contiene el año, mes, día, hora, minuto y segundo en un. Esta función es lo contrario de la función toYYYYMMDDhhmmss() . La salida no está definida si la entrada no codifica un valorválido.

Sintaxis

YYYYMMDDhhmmssToDateTime64(YYYYMMDDhhmmss[, precision[, timezone]])

Argumentos

YYYYMMDDhhmmss — Número que contiene el año, el mes, el día, la hora, el minuto y el segundo. (U)Int* o Float* o Decimal

— Número que contiene el año, el mes, el día, la hora, el minuto y el segundo. o o precision — Precisión de la parte fraccionaria (0-9). UInt8

— Precisión de la parte fraccionaria (0-9). timezone — Nombre de la zona horaria. String

Valor devuelto

DateTime64 a partir de los argumentos proporcionados Devuelve un valora partir de los argumentos proporcionados DateTime64

Ejemplos

Ejemplo

Query SELECT YYYYMMDDhhmmssToDateTime64( 20230911131415 , 3 , 'Asia/Istanbul' );

Response ┌─YYYYMMDDhhmm⋯/Istanbul')─┐ │ 2023-09-11 13:14:15.000 │ └──────────────────────────┘

Introducido en: v23.9.0

Añade el intervalo de tiempo a la fecha, fecha con hora, o fecha o fecha con hora codificada como cadena proporcionada. Si la suma da como resultado un valor fuera de los límites del tipo de dato, el resultado es indefinido.

Sintaxis

addDate( datetime , interval)

Argumentos

datetime — La fecha o fecha con hora a la que se suma interval . Date or Date32 or DateTime or DateTime64 or String

— La fecha o fecha con hora a la que se suma . or or or or interval — Intervalo que se va a sumar. Interval

Valor devuelto

interval a datetime . Devuelve la fecha o fecha con hora que se obtiene al sumar Date or Date32 or DateTime or DateTime64

Ejemplos

Añadir un intervalo a una fecha

Query SELECT addDate(toDate( '2018-01-01' ), INTERVAL 3 YEAR )

Response ┌─addDate(toDa⋯valYear(3))─┐ │ 2021-01-01 │ └──────────────────────────┘

Introducido en: v1.1.0

Añade un número determinado de días a una fecha, una fecha con hora o una fecha o fecha con hora codificada como cadena.

Sintaxis

addDays( datetime , num)

Argumentos

datetime — Fecha o fecha con hora a la que se debe sumar el número especificado de días. Date o Date32 o DateTime o DateTime64 o String

— Fecha o fecha con hora a la que se debe sumar el número especificado de días. o o o o num — Número de días que se deben sumar. (U)Int* o Float*

Valor devuelto

datetime más num días. Date32 o DateTime o DateTime64 Devuelvemásdías. Date

Ejemplos

Añadir días a distintos tipos de fecha

Query WITH toDate( '2024-01-01' ) AS date , toDateTime( '2024-01-01 00:00:00' ) AS date_time, '2024-01-01 00:00:00' AS date_time_string SELECT addDays( date , 5 ) AS add_days_with_date, addDays(date_time, 5 ) AS add_days_with_date_time, addDays(date_time_string, 5 ) AS add_days_with_date_time_string

Response ┌─add_days_with_date─┬─add_days_with_date_time─┬─add_days_with_date_time_string─┐ │ 2024-01-06 │ 2024-01-06 00:00:00 │ 2024-01-06 00:00:00.000 │ └────────────────────┴─────────────────────────┴────────────────────────────────┘

Uso de la sintaxis alternativa de INTERVAL

Query SELECT dateAdd ( '1998-06-16' :: Date , INTERVAL 10 day )

Response ┌─plus(CAST('1⋯valDay(10))─┐ │ 1998-06-26 │ └──────────────────────────┘

Introducido en: v1.1.0

Añade un número determinado de horas a una fecha, una fecha con hora o una fecha o fecha con hora codificada como cadena.

Sintaxis

addHours( datetime , num)

Argumentos

datetime — Fecha o fecha con hora a la que se añadirá el número especificado de horas. Date o Date32 o DateTime o DateTime64 o String

— Fecha o fecha con hora a la que se añadirá el número especificado de horas. o o o o num — Número de horas que se añadirán. (U)Int* o Float*

Valor devuelto

datetime más num horas DateTime64(3) Devuelvemáshoras DateTime

Ejemplos

Añadir horas a distintos tipos de fecha

Query WITH toDate( '2024-01-01' ) AS date , toDateTime( '2024-01-01 00:00:00' ) AS date_time, '2024-01-01 00:00:00' AS date_time_string SELECT addHours( date , 12 ) AS add_hours_with_date, addHours(date_time, 12 ) AS add_hours_with_date_time, addHours(date_time_string, 12 ) AS add_hours_with_date_time_string

Response ┌─add_hours_with_date─┬─add_hours_with_date_time─┬─add_hours_with_date_time_string─┐ │ 2024-01-01 12:00:00 │ 2024-01-01 12:00:00 │ 2024-01-01 12:00:00.000 │ └─────────────────────┴──────────────────────────┴─────────────────────────────────┘

Uso de la sintaxis alternativa de INTERVAL

Query SELECT dateAdd ( '1998-06-16' :: Date , INTERVAL 10 hour )

Response ┌─plus(CAST('1⋯alHour(10))─┐ │ 1998-06-16 10:00:00 │ └──────────────────────────┘

Introducido en: v22.11.0

Suma un intervalo a otro intervalo o a una tupla de intervalos.

Los intervalos del mismo tipo se combinarán en un solo intervalo. Por ejemplo, si se pasan toIntervalDay(1) y toIntervalDay(2) , el resultado será (3) en lugar de (1,1) .

Sintaxis

addInterval(interval_1, interval_2)

Argumentos

interval_1 — Primer intervalo o tupla de intervalos. Interval o Tuple(Interval)

— Primer intervalo o tupla de intervalos. o interval_2 — Segundo intervalo que se suma. Interval

Valor devuelto

Devuelve una tupla de intervalos Tuple(Interval)

Ejemplos

Sumar intervalos

Query SELECT addInterval(INTERVAL 1 DAY , INTERVAL 1 MONTH ); SELECT addInterval((INTERVAL 1 DAY , INTERVAL 1 YEAR ), INTERVAL 1 MONTH ); SELECT addInterval(INTERVAL 2 DAY , INTERVAL 1 DAY )

Response ┌─addInterval(toIntervalDay(1), toIntervalMonth(1))─┐ │ (1,1) │ └───────────────────────────────────────────────────┘ ┌─addInterval((toIntervalDay(1), toIntervalYear(1)), toIntervalMonth(1))─┐ │ (1,1,1) │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ┌─addInterval(toIntervalDay(2), toIntervalDay(1))─┐ │ (3) │ └─────────────────────────────────────────────────┘

Introducido en: v22.6.0

Añade un número especificado de microsegundos a una fecha y hora o a una fecha y hora codificada como cadena.

Sintaxis

addMicroseconds( datetime , num)

Argumentos

datetime — Fecha con hora a la que se añadirá el número especificado de microsegundos. DateTime o DateTime64 o String

— Fecha con hora a la que se añadirá el número especificado de microsegundos. o o num — Número de microsegundos que se añadirán. (U)Int* o Float*

Valor devuelto

date_time más num microsegundos Devuelvemásmicrosegundos DateTime64

Ejemplos

Añadir microsegundos a distintos tipos de fecha con hora

Query WITH toDateTime( '2024-01-01 00:00:00' ) AS date_time, '2024-01-01 00:00:00' AS date_time_string SELECT addMicroseconds(date_time, 1000000 ) AS add_microseconds_with_date_time, addMicroseconds(date_time_string, 1000000 ) AS add_microseconds_with_date_time_string

Response ┌─add_microseconds_with_date_time─┬─add_microseconds_with_date_time_string─┐ │ 2024-01-01 00:00:01.000000 │ 2024-01-01 00:00:01.000000 │ └─────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────┘

Uso de la sintaxis alternativa de INTERVAL

Query SELECT dateAdd ( '1998-06-16' :: DateTime , INTERVAL 10 microsecond )

Response ┌─plus(CAST('19⋯osecond(10))─┐ │ 1998-06-16 00:00:00.000010 │ └────────────────────────────┘

Introducido en: v22.6.0

Añade una cantidad especificada de milisegundos a una fecha con hora o a una fecha con hora codificada como cadena.

Sintaxis

addMilliseconds( datetime , num)

Argumentos

datetime — Fecha con hora a la que se añadirá el número especificado de milisegundos. DateTime o DateTime64 o String

— Fecha con hora a la que se añadirá el número especificado de milisegundos. o o num — Número de milisegundos que se añadirán. (U)Int* o Float*

Valor devuelto

datetime con num milisegundos añadidos Devuelveconmilisegundos añadidos DateTime64

Ejemplos

Añadir milisegundos a distintos tipos de fecha y hora

Query WITH toDateTime( '2024-01-01 00:00:00' ) AS date_time, '2024-01-01 00:00:00' AS date_time_string SELECT addMilliseconds(date_time, 1000 ) AS add_milliseconds_with_date_time, addMilliseconds(date_time_string, 1000 ) AS add_milliseconds_with_date_time_string

Response ┌─add_milliseconds_with_date_time─┬─add_milliseconds_with_date_time_string─┐ │ 2024-01-01 00:00:01.000 │ 2024-01-01 00:00:01.000 │ └─────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────┘

Uso de la sintaxis alternativa de INTERVAL

Query SELECT dateAdd ( '1998-06-16' :: DateTime , INTERVAL 10 millisecond )

Response ┌─plus(CAST('1⋯second(10))─┐ │ 1998-06-16 00:00:00.010 │ └──────────────────────────┘

Introducido en: v1.1.0

Añade un número determinado de minutos a una fecha, una fecha con hora o una fecha o fecha con hora codificada como cadena.

Sintaxis

addMinutes( datetime , num)

Argumentos

datetime — Fecha o fecha con hora a la que se añadirá el número especificado de minutos. Date o Date32 o DateTime o DateTime64 o String

— Fecha o fecha con hora a la que se añadirá el número especificado de minutos. o o o o num — Número de minutos que se añadirán. (U)Int* o Float*

Valor devuelto

datetime más num minutos. DateTime64(3) Devuelvemásminutos. DateTime

Ejemplos

Añadir minutos a distintos tipos de fecha

Query WITH toDate( '2024-01-01' ) AS date , toDateTime( '2024-01-01 00:00:00' ) AS date_time, '2024-01-01 00:00:00' AS date_time_string SELECT addMinutes( date , 20 ) AS add_minutes_with_date, addMinutes(date_time, 20 ) AS add_minutes_with_date_time, addMinutes(date_time_string, 20 ) AS add_minutes_with_date_time_string

Response ┌─add_minutes_with_date─┬─add_minutes_with_date_time─┬─add_minutes_with_date_time_string─┐ │ 2024-01-01 00:20:00 │ 2024-01-01 00:20:00 │ 2024-01-01 00:20:00.000 │ └───────────────────────┴────────────────────────────┴───────────────────────────────────┘

Uso de una sintaxis alternativa de INTERVAL

Query SELECT dateAdd ( '1998-06-16' :: Date , INTERVAL 10 minute )

Response ┌─plus(CAST('1⋯Minute(10))─┐ │ 1998-06-16 00:10:00 │ └──────────────────────────┘

Introducido en: v1.1.0

Añade una cantidad determinada de meses a una fecha, una fecha con hora o una fecha o fecha con hora codificada como cadena.

Sintaxis

addMonths( datetime , num)

Argumentos

datetime — Fecha o fecha con hora a la que se añadirá el número de meses especificado. Date o Date32 o DateTime o DateTime64 o String

— Fecha o fecha con hora a la que se añadirá el número de meses especificado. o o o o num — Número de meses que se añadirán. (U)Int* o Float*

Valor devuelto

datetime con num meses añadidos Date32 o DateTime o DateTime64 Devuelveconmeses añadidos Date

Ejemplos

Añadir meses a distintos tipos de fecha

Query WITH toDate( '2024-01-01' ) AS date , toDateTime( '2024-01-01 00:00:00' ) AS date_time, '2024-01-01 00:00:00' AS date_time_string SELECT addMonths( date , 6 ) AS add_months_with_date, addMonths(date_time, 6 ) AS add_months_with_date_time, addMonths(date_time_string, 6 ) AS add_months_with_date_time_string

Response ┌─add_months_with_date─┬─add_months_with_date_time─┬─add_months_with_date_time_string─┐ │ 2024-07-01 │ 2024-07-01 00:00:00 │ 2024-07-01 00:00:00.000 │ └──────────────────────┴───────────────────────────┴──────────────────────────────────┘

Uso de la sintaxis alternativa de INTERVAL

Query SELECT dateAdd ( '1998-06-16' :: Date , INTERVAL 10 month )

Response ┌─plus(CAST('1⋯lMonth(10))─┐ │ 1999-04-16 │ └──────────────────────────┘

Introducido en: v22.6.0

Añade una cantidad especificada de nanosegundos a una fecha con hora o a una fecha con hora codificada como cadena.

Sintaxis

addNanoseconds( datetime , num)

Argumentos

datetime — Fecha con hora a la que se sumará el número especificado de nanosegundos. DateTime o DateTime64 o String

— Fecha con hora a la que se sumará el número especificado de nanosegundos. o o num — Número de nanosegundos que se sumarán. (U)Int* o Float*

Valor devuelto

datetime más num nanosegundos Devuelvemásnanosegundos DateTime64

Ejemplos

Sumar nanosegundos a distintos tipos de fecha y hora

Query WITH toDateTime( '2024-01-01 00:00:00' ) AS date_time, '2024-01-01 00:00:00' AS date_time_string SELECT addNanoseconds(date_time, 1000 ) AS add_nanoseconds_with_date_time, addNanoseconds(date_time_string, 1000 ) AS add_nanoseconds_with_date_time_string

Response ┌─add_nanoseconds_with_date_time─┬─add_nanoseconds_with_date_time_string─┐ │ 2024-01-01 00:00:00.000001000 │ 2024-01-01 00:00:00.000001000 │ └────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┘

Uso de una sintaxis alternativa para INTERVAL

Query SELECT dateAdd ( '1998-06-16' :: DateTime , INTERVAL 1000 nanosecond )

Response ┌─plus(CAST('199⋯osecond(1000))─┐ │ 1998-06-16 00:00:00.000001000 │ └───────────────────────────────┘

Introducido en: v20.1.0

Añade un número especificado de trimestres a una fecha, una fecha con hora o una fecha o fecha con hora codificada como cadena.

Sintaxis

addQuarters( datetime , num)

Argumentos

datetime — Fecha o fecha con hora a la que se añadirá el número especificado de trimestres. Date o Date32 o DateTime o DateTime64 o String

— Fecha o fecha con hora a la que se añadirá el número especificado de trimestres. o o o o num — Número de trimestres que se añadirán. (U)Int* o Float*

Valor devuelto

datetime más num trimestres. Date32 o DateTime o DateTime64 Devuelvemástrimestres. Date

Ejemplos

Añadir trimestres a distintos tipos de fecha

Query WITH toDate( '2024-01-01' ) AS date , toDateTime( '2024-01-01 00:00:00' ) AS date_time, '2024-01-01 00:00:00' AS date_time_string SELECT addQuarters( date , 1 ) AS add_quarters_with_date, addQuarters(date_time, 1 ) AS add_quarters_with_date_time, addQuarters(date_time_string, 1 ) AS add_quarters_with_date_time_string

Response ┌─add_quarters_with_date─┬─add_quarters_with_date_time─┬─add_quarters_with_date_time_string─┐ │ 2024-04-01 │ 2024-04-01 00:00:00 │ 2024-04-01 00:00:00.000 │ └────────────────────────┴─────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘

Uso de la sintaxis alternativa de INTERVAL

Query SELECT dateAdd ( '1998-06-16' :: Date , INTERVAL 10 quarter )

Response ┌─plus(CAST('1⋯uarter(10))─┐ │ 2000-12-16 │ └──────────────────────────┘

Introducido en: v1.1.0

Añade un número especificado de segundos a una fecha, una fecha con hora, o una fecha o fecha con hora codificada como cadena.

Sintaxis

addSeconds( datetime , num)

Argumentos

datetime — Fecha o fecha con hora a la que se añadirá el número especificado de segundos. Date o Date32 o DateTime o DateTime64 o String

— Fecha o fecha con hora a la que se añadirá el número especificado de segundos. o o o o num — Número de segundos que se van a añadir. (U)Int* o Float*

Valor devuelto

datetime más num segundos DateTime64(3) Devuelvemássegundos DateTime

Ejemplos

Añadir segundos a distintos tipos de fecha

Query WITH toDate( '2024-01-01' ) AS date , toDateTime( '2024-01-01 00:00:00' ) AS date_time, '2024-01-01 00:00:00' AS date_time_string SELECT addSeconds( date , 30 ) AS add_seconds_with_date, addSeconds(date_time, 30 ) AS add_seconds_with_date_time, addSeconds(date_time_string, 30 ) AS add_seconds_with_date_time_string

Response ┌─add_seconds_with_date─┬─add_seconds_with_date_time─┬─add_seconds_with_date_time_string─┐ │ 2024-01-01 00:00:30 │ 2024-01-01 00:00:30 │ 2024-01-01 00:00:30.000 │ └───────────────────────┴────────────────────────────┴───────────────────────────────────┘

Uso de la sintaxis alternativa de INTERVAL

Query SELECT dateAdd ( '1998-06-16' :: Date , INTERVAL 10 second )

Response ┌─dateAdd('1998-06-16'::Date, INTERVAL 10 second)─┐ │ 1998-06-16 00:00:10 │ └─────────────────────────────────────────────────┘

Introducido en: v22.11.0

Añade de forma consecutiva una tupla de intervalos a una fecha o a una fecha y hora.

Sintaxis

addTupleOfIntervals( datetime , intervals)

Argumentos

datetime — Fecha o fecha con hora a la que se añaden intervalos. Date o Date32 o DateTime o DateTime64

— Fecha o fecha con hora a la que se añaden intervalos. o o o intervals — Tupla de intervalos que se añaden a datetime . Tuple(Interval)

Valor devuelto

date con intervals añadidos. Date32 o DateTime o DateTime64 Devuelveconañadidos. Date

Ejemplos

Añadir una tupla de intervalos a una fecha

Query WITH toDate( '2018-01-01' ) AS date SELECT addTupleOfIntervals( date , (INTERVAL 1 DAY , INTERVAL 1 MONTH , INTERVAL 1 YEAR ))

Response ┌─addTupleOfIntervals(date, (toIntervalDay(1), toIntervalMonth(1), toIntervalYear(1)))─┐ │ 2019-02-02 │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Introducido en: v1.1.0

Añade un número especificado de semanas a una fecha, una fecha con hora o una fecha o fecha con hora codificada como cadena.

Sintaxis

addWeeks( datetime , num)

Argumentos

datetime — Fecha o fecha con hora a la que se añade el número especificado de semanas. Date o Date32 o DateTime o DateTime64 o String

— Fecha o fecha con hora a la que se añade el número especificado de semanas. o o o o num — Número de semanas que se añaden. (U)Int* o Float*

Valor devuelto

datetime más num semanas Date32 o DateTime o DateTime64 Devuelvemássemanas Date

Ejemplos

Añadir semanas a distintos tipos de fecha

Query WITH toDate( '2024-01-01' ) AS date , toDateTime( '2024-01-01 00:00:00' ) AS date_time, '2024-01-01 00:00:00' AS date_time_string SELECT addWeeks( date , 5 ) AS add_weeks_with_date, addWeeks(date_time, 5 ) AS add_weeks_with_date_time, addWeeks(date_time_string, 5 ) AS add_weeks_with_date_time_string

Response ┌─add_weeks_with_date─┬─add_weeks_with_date_time─┬─add_weeks_with_date_time_string─┐ │ 2024-02-05 │ 2024-02-05 00:00:00 │ 2024-02-05 00:00:00.000 │ └─────────────────────┴──────────────────────────┴─────────────────────────────────┘

Uso de una sintaxis alternativa de INTERVAL

Query SELECT dateAdd ( '1998-06-16' :: Date , INTERVAL 10 week )

Response ┌─plus(CAST('1⋯alWeek(10))─┐ │ 1998-08-25 │ └──────────────────────────┘

Introducido en: v1.1.0

Añade un número determinado de años a una fecha, una fecha con hora o una fecha o fecha con hora codificada como cadena.

Sintaxis

addYears( datetime , num)

Argumentos

datetime — Fecha o fecha con hora a la que se añadirá el número de años especificado. Date o Date32 o DateTime o DateTime64 o String

— Fecha o fecha con hora a la que se añadirá el número de años especificado. o o o o num — Número de años que se va a añadir. (U)Int* o Float*

Valor devuelto

datetime más num años. Date32 o DateTime o DateTime64 Devuelvemásaños. Date

Ejemplos

Añadir años a distintos tipos de fecha

Query WITH toDate( '2024-01-01' ) AS date , toDateTime( '2024-01-01 00:00:00' ) AS date_time, '2024-01-01 00:00:00' AS date_time_string SELECT addYears( date , 1 ) AS add_years_with_date, addYears(date_time, 1 ) AS add_years_with_date_time, addYears(date_time_string, 1 ) AS add_years_with_date_time_string

Response ┌─add_years_with_date─┬─add_years_with_date_time─┬─add_years_with_date_time_string─┐ │ 2025-01-01 │ 2025-01-01 00:00:00 │ 2025-01-01 00:00:00.000 │ └─────────────────────┴──────────────────────────┴─────────────────────────────────┘

Uso de la sintaxis alternativa de INTERVAL

Query SELECT dateAdd ( '1998-06-16' :: Date , INTERVAL 10 year )

Response ┌─plus(CAST('1⋯alYear(10))─┐ │ 2008-06-16 │ └──────────────────────────┘

Introducido en: v23.1.0

Devuelve el componente de la unidad de la diferencia entre startdate y enddate . La diferencia se calcula con una precisión de 1 nanosegundo.

Por ejemplo, la diferencia entre 2021-12-29 y 2022-01-01 es de 3 días para la unidad de día, 0 meses para la unidad de mes y 0 años para la unidad de año.

Para ver una alternativa a age, consulte la función dateDiff

Sintaxis

age( 'unit' , startdate, enddate[, timezone])

Argumentos

unit — El tipo de intervalo del resultado.

Unidad Posibles valores nanosecond nanosecond , nanoseconds , ns microsecond microsecond , microseconds , us , u millisecond millisecond , milliseconds , ms second second , seconds , ss , s minute minute , minutes , mi , n hour hour , hours , hh , h day day , days , dd , d week week , weeks , wk , ww month month , months , mm , m quarter quarter , quarters , qq , q year year , years , yyyy , yy

startdate — El primer valor temporal que se resta (el sustraendo). Date o Date32 o DateTime o DateTime64

— El primer valor temporal que se resta (el sustraendo). o o o enddate — El segundo valor temporal del que se resta (el minuendo). Date o Date32 o DateTime o DateTime64

— El segundo valor temporal del que se resta (el minuendo). o o o timezone — Opcional. Nombre de la zona horaria. Si se especifica, se aplica tanto a startdate como a enddate. Si no se especifica, se usan las zonas horarias de startdate y enddate. Si no coinciden, el resultado no está definido. String

Valor devuelto

Devuelve la diferencia entre enddate y startdate expresada en unit. Int32

Ejemplos

Calcular la edad en horas

Query SELECT age( 'hour' , toDateTime( '2018-01-01 22:30:00' ), toDateTime( '2018-01-02 23:00:00' ))

Response ┌─age('hour', toDateTime('2018-01-01 22:30:00'), toDateTime('2018-01-02 23:00:00'))─┐ │ 24 │ └───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Calcular la edad en distintas unidades

Query SELECT toDate( '2022-01-01' ) AS e, toDate( '2021-12-29' ) AS s, age( 'day' , s, e) AS day_age, age( 'month' , s, e) AS month_age, age( 'year' , s, e) AS year_age

Response ┌──────────e─┬──────────s─┬─day_age─┬─month_age─┬─year_age─┐ │ 2022-01-01 │ 2021-12-29 │ 3 │ 0 │ 0 │ └────────────┴────────────┴─────────┴───────────┴──────────┘

Introducido en: v24.7.0

Cambia el componente de día de una fecha o de una fecha y hora.

Sintaxis

changeDay(date_or_datetime, value )

Argumentos

date_or_datetime — El valor que se debe cambiar. Date o Date32 o DateTime o DateTime64

— El valor que se debe cambiar. o o o value — El valor nuevo. (U)Int*

Valor devuelto

date_or_datetime , con el componente de día modificado. Date32 o DateTime o DateTime64 Devuelve un valor del mismo tipo que, con el componente de día modificado. Date

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query SELECT changeDay( '2024-01-31' :: DateTime , 15 )

Response 2024-01-15 00:00:00

Introducido en: v24.7.0

Cambia el componente de hora de una fecha o fecha y hora.

Sintaxis

changeHour(date_or_datetime, value )

Argumentos

date_or_datetime — El valor que se va a modificar. Date o Date32 o DateTime o DateTime64

— El valor que se va a modificar. o o o value — El nuevo valor. (U)Int*

Valor devuelto

date_or_datetime , con el componente de hora modificado. DateTime64 Devuelve un valor del mismo tipo que, con el componente de hora modificado. DateTime

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query SELECT changeHour( '2024-01-01 12:00:00' :: DateTime , 5 )

Response 2024-01-01 05:00:00

Introducido en: v24.7.0

Cambia el componente de minutos de una fecha o fecha y hora .

Sintaxis

changeMinute(date_or_datetime, value )

Argumentos

date_or_datetime — El valor que se va a modificar. Date o Date32 o DateTime o DateTime64

— El valor que se va a modificar. o o o value — El nuevo valor. (U)Int*

Valor devuelto

date_or_datetime , con el componente de minutos modificado. DateTime64 Devuelve un valor del mismo tipo que, con el componente de minutos modificado. DateTime

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query SELECT changeMinute( '2024-01-01 12:30:00' :: DateTime , 45 )

Response 2024-01-01 12:45:00

Introducido en: v24.7.0

Modifica el componente de mes de una fecha o de una fecha y hora.

Sintaxis

changeMonth(date_or_datetime, value )

Argumentos

date_or_datetime — El valor a cambiar. Date o Date32 o DateTime o DateTime64

— El valor a cambiar. o o o value — El nuevo valor. (U)Int*

Valor devuelto

date_or_datetime , con el componente de mes modificado. Date32 o DateTime o DateTime64 Devuelve un valor del mismo tipo que, con el componente de mes modificado. Date

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query SELECT changeMonth( '2024-01-01' :: DateTime , 12 )

Response 2024-12-01 00:00:00

Introducido en: v24.7.0

Cambia el componente de segundos de una fecha o de una fecha y hora.

Sintaxis

changeSecond(date_or_datetime, value )

Argumentos

date_or_datetime — El valor que se modificará. Date o Date32 o DateTime o DateTime64

— El valor que se modificará. o o o value — El nuevo valor. (U)Int*

Valor devuelto

date_or_datetime , con el componente de segundos modificado. DateTime64 Devuelve un valor del mismo tipo que, con el componente de segundos modificado. DateTime

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query SELECT changeSecond( '2024-01-01 12:30:45' :: DateTime , 15 )

Response 2024-01-01 12:30:15

Introducido en: v24.7.0

Cambia el componente de año de una fecha o de una fecha y hora.

Sintaxis

changeYear(date_or_datetime, value )

Argumentos

date_or_datetime — El valor a cambiar. Date o Date32 o DateTime o DateTime64

— El valor a cambiar. o o o value — El nuevo valor. (U)Int*

Valor devuelto

date_or_datetime con el componente de año modificado. Date32 o DateTime o DateTime64 Devuelve un valor del mismo tipo quecon el componente de año modificado. Date

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query SELECT changeYear( '2024-01-01' :: DateTime , 2023 )

Response 2023-01-01 00:00:00

Introducido en: v23.4.0

unit especificada que se cruzan entre startdate y enddate . La diferencia se calcula mediante unidades relativas. Por ejemplo, la diferencia entre 2021-12-29 y 2022-01-01 es de 3 días para la unidad day (consulte Devuelve la cantidad de límites de laespecificada que se cruzan entre. La diferencia se calcula mediante unidades relativas. Por ejemplo, la diferencia entre 2021-12-29 y 2022-01-01 es de 3 días para la unidad day (consulte toRelativeDayNum ), 1 mes para la unidad month (consulte toRelativeMonthNum ) y 1 año para la unidad year (consulte toRelativeYearNum ).

Si se especifica la unidad week , dateDiff asume que las semanas comienzan en lunes. Tenga en cuenta que este comportamiento es diferente del de la función toWeek() , en la que las semanas comienzan de forma predeterminada en domingo.

dateDiff , consulte la función Como alternativa a, consulte la función age

Sintaxis

dateDiff (unit, startdate, enddate[, timezone])

Alias: timestampDiff , TIMESTAMP_DIFF , DATE_DIFF , date_diff , timestamp_diff

Argumentos

unit — El tipo de intervalo del resultado.

Unidad Posibles valores nanosegundo nanosecond , nanoseconds , ns microsegundo microsecond , microseconds , us , u milisegundo millisecond , milliseconds , ms segundo second , seconds , ss , s minuto minute , minutes , mi , n hora hour , hours , hh , h día day , days , dd , d semana week , weeks , wk , ww mes month , months , mm , m trimestre quarter , quarters , qq , q año year , years , yyyy , yy

startdate — El primer valor de tiempo que se resta (el sustraendo). Date o Date32 o DateTime o DateTime64

— El primer valor de tiempo que se resta (el sustraendo). o o o enddate — El segundo valor de tiempo del que se resta (el minuendo). Date o Date32 o DateTime o DateTime64

— El segundo valor de tiempo del que se resta (el minuendo). o o o timezone — Opcional. Nombre de la zona horaria. Si se especifica, se aplica tanto a startdate como a enddate . Si no se especifica, se usan las zonas horarias de startdate y enddate . Si no coinciden, el resultado no está definido. String

Valor devuelto

enddate y startdate expresada en unit . Int64 Devuelve la diferencia entreexpresada en

Ejemplos

Calcular la diferencia entre fechas en horas

Query SELECT dateDiff ( 'hour' , toDateTime( '2018-01-01 22:00:00' ), toDateTime( '2018-01-02 23:00:00' )) AS res

Response ┌─res─┐ │ 25 │ └─────┘

Calcular la diferencia entre fechas en distintas unidades

Query SELECT toDate( '2022-01-01' ) AS e, toDate( '2021-12-29' ) AS s, dateDiff ( 'day' , s, e) AS day_diff, dateDiff ( 'month' , s, e) AS month_diff, dateDiff ( 'year' , s, e) AS year_diff

Response ┌──────────e─┬──────────s─┬─day_diff─┬─month_diff─┬─year_diff─┐ │ 2022-01-01 │ 2021-12-29 │ 3 │ 1 │ 1 │ └────────────┴────────────┴──────────┴────────────┴───────────┘

Introducido en: v21.7.0

Devuelve la parte especificada de una fecha.

Valores posibles:

‘year’

‘quarter’

‘month’

‘week’

‘dayofyear’

‘day’

‘weekday’

‘hour’

‘minute’

‘second’

Sintaxis

dateName (date_part, date [, timezone])

Argumentos

date_part — La parte de la fecha que desea extraer. String

— La parte de la fecha que desea extraer. datetime — Un valor de fecha o de fecha con hora. Date o Date32 o DateTime o DateTime64

— Un valor de fecha o de fecha con hora. o o o timezone — Opcional. Zona horaria. String

Valor devuelto

Devuelve la parte especificada de la fecha. String

Ejemplos

Extraer distintas partes de la fecha

Query WITH toDateTime( '2021-04-14 11:22:33' ) AS date_value SELECT dateName ( 'year' , date_value), dateName ( 'month' , date_value), dateName ( 'day' , date_value)

Response ┌─dateName('year', date_value)─┬─dateName('month', date_value)─┬─dateName('day', date_value)─┐ │ 2021 │ April │ 14 │ └──────────────────────────────┴───────────────────────────────┴─────────────────────────────┘

Introducido en: v20.8.0

Trunca un valor de fecha y hora según la parte de la fecha especificada.

Sintaxis

dateTrunc (unit, datetime [, timezone])

Alias: DATE_TRUNC

Argumentos

unit — El tipo de intervalo al que se trunca el resultado. Valores posibles: nanosecond (solo DateTime64), microsecond (solo DateTime64), millisecond (solo DateTime64), second , minute , hour , day , week , month , quarter , year . String

— El tipo de intervalo al que se trunca el resultado. Valores posibles: (solo DateTime64), (solo DateTime64), (solo DateTime64), , , , , , , , . datetime — Fecha y hora. Date o Date32 o DateTime o DateTime64

— Fecha y hora. o o o timezone — Opcional. Nombre de la zona horaria del valor datetime devuelto. Si no se especifica, la función usa la zona horaria del parámetro datetime . String

Valor devuelto

Devuelve el valor de fecha y hora truncado.

Argumento unit Argumento datetime Tipo de retorno Año, Trimestre, Mes, Semana Date32 o DateTime64 o Date o DateTime Date32 o Date Día, Hora, Minuto, Segundo Date32 , DateTime64 , Date o DateTime DateTime64 o DateTime Milisegundo, Microsegundo, Cualquiera DateTime64 Nanosegundo con escala 3, 6 o 9

Ejemplos

Truncar sin zona horaria

Query SELECT now (), dateTrunc ( 'hour' , now ());

Response ┌───────────────now()─┬─dateTrunc('hour', now())──┐ │ 2020-09-28 10:40:45 │ 2020-09-28 10:00:00 │ └─────────────────────┴───────────────────────────┘

Truncar con la zona horaria especificada

Query SELECT now (), dateTrunc ( 'hour' , now (), 'Asia/Istanbul' );

Response ┌───────────────now()─┬─dateTrunc('hour', now(), 'Asia/Istanbul')──┐ │ 2020-09-28 10:46:26 │ 2020-09-28 13:00:00 │ └─────────────────────┴────────────────────────────────────────────┘

Introducido en: v1.1.0

Da formato a una fecha o fecha con hora según la cadena de formato especificada. format es una expresión constante, por lo que no puede haber varios formatos para una misma columna de resultado.

formatDateTime usa el estilo de formato de fecha y hora de MySQL; consulta la usa el estilo de formato de fecha y hora de MySQL; consulta la documentación de MySQL

La operación opuesta de esta función es parseDateTime

Mediante campos de reemplazo, puedes definir un patrón para la cadena resultante. La columna de ejemplo de la tabla siguiente muestra el resultado del formateo para 2018-01-02 22:33:44 .

Campos de reemplazo:

Marcador de posición Descripción Ejemplo %a nombre abreviado del día de la semana (Mon-Sun) Mon %b nombre abreviado del mes (Jan-Dec) Jan %c mes como número entero (01-12) 01 %C año dividido entre 100 y truncado a entero (00-99) 20 %d día del mes, rellenado con ceros (01-31) 02 %D fecha corta MM/DD/YY, equivalente a %m/%d/%y 01/02/18 %e día del mes, rellenado con espacios (1-31) 2 %f fracción de segundo 123456 %F fecha corta YYYY-MM-DD, equivalente a %Y-%m-%d 2018-01-02 %g formato de año de dos dígitos, alineado con ISO 8601 18 %G formato de año de cuatro dígitos para el número de semana ISO 2018 %h hora en formato de 12 h (01-12) 09 %H hora en formato de 24 h (00-23) 22 %i minuto (00-59) 33 %I hora en formato de 12 h (01-12) 10 %j día del año (001-366) 002 %k hora en formato de 24 h (00-23) 14 %l hora en formato de 12 h (01-12) 09 %m mes como número entero (01-12) 01 %M nombre completo del mes (January-December) January %n carácter de nueva línea %p indicador AM o PM PM %Q trimestre (1-4) 1 %r hora en formato de 12 horas HH:MM AM/PM, equivalente a %h:%i %p 10:30 PM %R hora en formato de 24 horas HH:MM, equivalente a %H:%i 22:33 %s segundo (00-59) 44 %S segundo (00-59) 44 %t carácter de tabulación horizontal %T formato de hora ISO 8601 (HH:MM:SS), equivalente a %H:%i:%S 22:33:44 %u día de la semana ISO 8601 como número, con Monday como 1 (1-7) 2 %V número de semana ISO 8601 (01-53) 01 %w día de la semana como número entero, con Sunday como 0 (0-6) 2 %W nombre completo del día de la semana (Monday-Sunday) Monday %y año, dos últimos dígitos (00-99) 18 %Y año 2018 %z desfase horario respecto a UTC como +HHMM o -HHMM -0500 %% un signo % %

En versiones de ClickHouse anteriores a v23.4, %f imprime un único cero (0) si el valor formateado es un Date, Date32 o DateTime (que no tienen fracciones de segundo) o un DateTime64 con una precisión de 0.

imprime un único cero (0) si el valor formateado es un Date, Date32 o DateTime (que no tienen fracciones de segundo) o un DateTime64 con una precisión de 0. En versiones de ClickHouse anteriores a v25.1, %f imprime tantos dígitos como especifique la escala de DateTime64 en lugar de 6 dígitos fijos.

imprime tantos dígitos como especifique la escala de DateTime64 en lugar de 6 dígitos fijos. En versiones de ClickHouse anteriores a v23.4, %M imprime el minuto (00-59) en lugar del nombre completo del mes (January-December).

Sintaxis

formatDateTime( datetime , format[, timezone])

Alias: DATE_FORMAT

Argumentos

datetime — Una fecha o una fecha y hora para formatear. Date o Date32 o DateTime o DateTime64

— Una fecha o una fecha y hora para formatear. o o o format — Cadena de formato con campos de reemplazo. String

— Cadena de formato con campos de reemplazo. timezone — Opcional. Nombre de la zona horaria para la hora formateada. String

Valor devuelto

Devuelve valores de fecha y hora según el formato especificado. String

Ejemplos

Formatear una fecha con el marcador de posición del año

Query SELECT formatDateTime(toDate( '2010-01-04' ), '%g' )

Response ┌─formatDateTime(toDate('2010-01-04'), '%g')─┐ │ 10 │ └────────────────────────────────────────────┘

Formatear DateTime64 con fracciones de segundo

Query SELECT formatDateTime(toDateTime64( '2010-01-04 12:34:56.123456' , 7 ), '%f' )

Response ┌─formatDateTime(toDateTime64('2010-01-04 12:34:56.123456', 7), '%f')─┐ │ 1234560 │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Formato con zona horaria

Query SELECT now () AS ts, time_zone, formatDateTime(ts, '%T' , time_zone) AS str_tz_time FROM system . time_zones WHERE time_zone LIKE 'Europe%' LIMIT 10

Response ┌──────────────────ts─┬─time_zone─────────┬─str_tz_time─┐ │ 2023-09-08 19:13:40 │ Europe/Amsterdam │ 21:13:40 │ │ 2023-09-08 19:13:40 │ Europe/Andorra │ 21:13:40 │ │ 2023-09-08 19:13:40 │ Europe/Astrakhan │ 23:13:40 │ │ 2023-09-08 19:13:40 │ Europe/Athens │ 22:13:40 │ │ 2023-09-08 19:13:40 │ Europe/Belfast │ 20:13:40 │ │ 2023-09-08 19:13:40 │ Europe/Belgrade │ 21:13:40 │ │ 2023-09-08 19:13:40 │ Europe/Berlin │ 21:13:40 │ │ 2023-09-08 19:13:40 │ Europe/Bratislava │ 21:13:40 │ │ 2023-09-08 19:13:40 │ Europe/Brussels │ 21:13:40 │ │ 2023-09-08 19:13:40 │ Europe/Bucharest │ 22:13:40 │ └─────────────────────┴───────────────────┴─────────────┘

Introducido en: v20.1.0

formatDateTime , excepto que formatea la fecha y hora con el estilo de Joda en lugar del estilo de MySQL. Consulta la Es similar a, excepto que formatea la fecha y hora con el estilo de Joda en lugar del estilo de MySQL. Consulta la documentación de Joda Time

La operación opuesta de esta función es parseDateTimeInJodaSyntax

Mediante campos de reemplazo, puede definir un patrón para la cadena resultante.

Campos de reemplazo:

Marcador de posición Descripción Presentación Ejemplos G era texto AD C siglo de la era (>=0) número 20 Y año de la era (>=0) año 1996 x año de semana (aún no admitido) año 1996 w semana del año de semana (aún no admitido) número 27 e día de la semana número 2 E día de la semana texto Tuesday; Tue y año año 1996 D día del año número 189 M mes del año mes July; Jul; 07 d día del mes número 10 a medio día texto PM K hora del medio día (0~11) número 0 h hora de reloj del medio día (1~12) número 12 H hora del día (0~23) número 0 k hora de reloj del día (1~24) número 24 m minuto de la hora número 30 s segundo del minuto número 55 S fracción de segundo número 978 z zona horaria texto Eastern Standard Time; EST Z desplazamiento de la zona horaria zona -0800; -0812 ’ escape para texto delimitador ” comilla simple literal ’

Sintaxis

formatDateTimeInJodaSyntax( datetime , format[, timezone])

Argumentos

datetime — Una fecha o una fecha y hora para formatear. DateTime o Date o Date32 o DateTime64

— Una fecha o una fecha y hora para formatear. o o o format — Cadena de formato con campos de reemplazo de estilo Joda. String

— Cadena de formato con campos de reemplazo de estilo Joda. timezone — Opcional. Nombre de la zona horaria para la hora formateada. String

Valor devuelto

Devuelve valores de fecha y hora según el formato especificado. String

Ejemplos

Formatear datetime con sintaxis Joda

Query SELECT formatDateTimeInJodaSyntax(toDateTime( '2010-01-04 12:34:56' ), 'yyyy-MM-dd HH:mm:ss' )