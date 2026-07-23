Europe/Amsterdam. En este caso, se usa la zona horaria especificada en lugar de la local (predeterminada).
Ejemplo
SELECT
toDateTime('2016-06-15 23:00:00') AS time,
toDate(time) AS date_local,
toDate(time, 'Asia/Yekaterinburg') AS date_yekat,
toString(time, 'US/Samoa') AS time_samoa
┌────────────────time─┬─date_local─┬─date_yekat─┬─time_samoa──────────┐
│ 2016-06-15 23:00:00 │ 2016-06-15 │ 2016-06-16 │ 2016-06-15 09:00:00 │
└─────────────────────┴────────────┴────────────┴─────────────────────┘
Para garantizar la compatibilidad con el estándar SQL, las siguientes funciones,
NOW,
CURRENT_TIMESTAMP,
LOCALTIME,
LOCALTIMESTAMP,
TODAY y
CURRENT_DATE, se pueden usar sin paréntesis.
Introducido en: v22.11.0 Devuelve la fecha y hora actuales en el momento del análisis de la consulta. La función es una expresión constante. Esta función da el mismo resultado que
UTCTimestamp
now('UTC'). Se añadió únicamente por compatibilidad con MySQL. Se recomienda usar
now.
Sintaxis
Esta función no es determinista: puede devolver resultados diferentes para los mismos argumentos.
Alias:
UTCTimestamp()
UTC_timestamp
Argumentos
- Ninguno.
DateTime
Ejemplos
Obtener la marca de tiempo UTC actual
Query
SELECT UTCTimestamp()
Response
┌──────UTCTimestamp()─┐
│ 2024-05-28 08:32:09 │
└─────────────────────┘
Introducido en: v23.9.0 Convierte un número que contiene el año, el mes y el día en un
YYYYMMDDToDate
Date.
Esta función es la opuesta de la función
toYYYYMMDD().
El resultado no está definido si la entrada no codifica un valor
Date válido.
Sintaxis
Argumentos Valor devuelto Devuelve un valor de tipo
YYYYMMDDToDate(YYYYMMDD)
Date a partir de los argumentos proporcionados
Date
Ejemplos
Ejemplo
Query
SELECT YYYYMMDDToDate(20230911);
Response
┌─toYYYYMMDD(20230911)─┐
│ 2023-09-11 │
└──────────────────────┘
Introducido en: v23.9.0 Convierte un número que contiene el año, el mes y el día en un
YYYYMMDDToDate32
Date32.
Esta función es la opuesta de la función
toYYYYMMDD().
La salida no está definida si la entrada no codifica un valor
Date32 válido.
Sintaxis
Argumentos Valor devuelto Devuelve un valor
YYYYMMDDToDate32(YYYYMMDD)
Date32 a partir de los argumentos proporcionados
Date32
Ejemplos
Ejemplo
Query
SELECT YYYYMMDDToDate32(20000507);
Response
┌─YYYYMMDDToDate32(20000507)─┐
│ 2000-05-07 │
└────────────────────────────┘
Introducido en: v23.9.0 Convierte un número que contiene el año, el mes, el día, la hora, el minuto y el segundo en un
YYYYMMDDhhmmssToDateTime
DateTime.
Esta función es la opuesta de la función
toYYYYMMDDhhmmss().
La salida no está definida si la entrada no codifica un valor
DateTime válido.
Sintaxis
Argumentos
YYYYMMDDhhmmssToDateTime(YYYYMMDDhhmmss[, timezone])
YYYYMMDDhhmmss— Número que contiene el año, mes, día, hora, minuto y segundo.
(U)Int*o
Float*o
Decimal
timezone— Nombre de la zona horaria.
String
DateTime a partir de los argumentos indicados
DateTime
Ejemplos
Ejemplo
Query
SELECT YYYYMMDDToDateTime(20230911131415);
Response
┌──────YYYYMMDDhhmmssToDateTime(20230911131415)─┐
│ 2023-09-11 13:14:15 │
└───────────────────────────────────────────────┘
Introducido en: v23.9.0 Convierte un número que contiene el año, mes, día, hora, minuto y segundo en un
YYYYMMDDhhmmssToDateTime64
DateTime64.
Esta función es lo contrario de la función
toYYYYMMDDhhmmss().
La salida no está definida si la entrada no codifica un valor
DateTime64 válido.
Sintaxis
Argumentos
YYYYMMDDhhmmssToDateTime64(YYYYMMDDhhmmss[, precision[, timezone]])
YYYYMMDDhhmmss— Número que contiene el año, el mes, el día, la hora, el minuto y el segundo.
(U)Int*o
Float*o
Decimal
precision— Precisión de la parte fraccionaria (0-9).
UInt8
timezone— Nombre de la zona horaria.
String
DateTime64 a partir de los argumentos proporcionados
DateTime64
Ejemplos
Ejemplo
Query
SELECT YYYYMMDDhhmmssToDateTime64(20230911131415, 3, 'Asia/Istanbul');
Response
┌─YYYYMMDDhhmm⋯/Istanbul')─┐
│ 2023-09-11 13:14:15.000 │
└──────────────────────────┘
Introducido en: v23.9.0 Añade el intervalo de tiempo a la fecha, fecha con hora, o fecha o fecha con hora codificada como cadena proporcionada. Si la suma da como resultado un valor fuera de los límites del tipo de dato, el resultado es indefinido. Sintaxis
addDate
Argumentos
addDate(datetime, interval)
datetime— La fecha o fecha con hora a la que se suma
interval.
Dateor
Date32or
DateTimeor
DateTime64or
String
interval— Intervalo que se va a sumar.
Interval
interval a
datetime.
Date or
Date32 or
DateTime or
DateTime64
Ejemplos
Añadir un intervalo a una fecha
Query
SELECT addDate(toDate('2018-01-01'), INTERVAL 3 YEAR)
Response
┌─addDate(toDa⋯valYear(3))─┐
│ 2021-01-01 │
└──────────────────────────┘
Introducido en: v1.1.0 Añade un número determinado de días a una fecha, una fecha con hora o una fecha o fecha con hora codificada como cadena. Sintaxis
addDays
Argumentos
addDays(datetime, num)
datetime— Fecha o fecha con hora a la que se debe sumar el número especificado de días.
Dateo
Date32o
DateTimeo
DateTime64o
String
num— Número de días que se deben sumar.
(U)Int*o
Float*
datetime más
num días.
Date o
Date32 o
DateTime o
DateTime64
Ejemplos
Añadir días a distintos tipos de fecha
Query
WITH
toDate('2024-01-01') AS date,
toDateTime('2024-01-01 00:00:00') AS date_time,
'2024-01-01 00:00:00' AS date_time_string
SELECT
addDays(date, 5) AS add_days_with_date,
addDays(date_time, 5) AS add_days_with_date_time,
addDays(date_time_string, 5) AS add_days_with_date_time_string
Uso de la sintaxis alternativa de INTERVAL
Response
┌─add_days_with_date─┬─add_days_with_date_time─┬─add_days_with_date_time_string─┐
│ 2024-01-06 │ 2024-01-06 00:00:00 │ 2024-01-06 00:00:00.000 │
└────────────────────┴─────────────────────────┴────────────────────────────────┘
Query
SELECT dateAdd('1998-06-16'::Date, INTERVAL 10 day)
Response
┌─plus(CAST('1⋯valDay(10))─┐
│ 1998-06-26 │
└──────────────────────────┘
Introducido en: v1.1.0 Añade un número determinado de horas a una fecha, una fecha con hora o una fecha o fecha con hora codificada como cadena. Sintaxis
addHours
Argumentos
addHours(datetime, num)
datetime— Fecha o fecha con hora a la que se añadirá el número especificado de horas.
Dateo
Date32o
DateTimeo
DateTime64o
String
num— Número de horas que se añadirán.
(U)Int*o
Float*
datetime más
num horas
DateTime o
DateTime64(3)
Ejemplos
Añadir horas a distintos tipos de fecha
Query
WITH
toDate('2024-01-01') AS date,
toDateTime('2024-01-01 00:00:00') AS date_time,
'2024-01-01 00:00:00' AS date_time_string
SELECT
addHours(date, 12) AS add_hours_with_date,
addHours(date_time, 12) AS add_hours_with_date_time,
addHours(date_time_string, 12) AS add_hours_with_date_time_string
Uso de la sintaxis alternativa de INTERVAL
Response
┌─add_hours_with_date─┬─add_hours_with_date_time─┬─add_hours_with_date_time_string─┐
│ 2024-01-01 12:00:00 │ 2024-01-01 12:00:00 │ 2024-01-01 12:00:00.000 │
└─────────────────────┴──────────────────────────┴─────────────────────────────────┘
Query
SELECT dateAdd('1998-06-16'::Date, INTERVAL 10 hour)
Response
┌─plus(CAST('1⋯alHour(10))─┐
│ 1998-06-16 10:00:00 │
└──────────────────────────┘
Introducido en: v22.11.0 Suma un intervalo a otro intervalo o a una tupla de intervalos.
addInterval
Sintaxis
Los intervalos del mismo tipo se combinarán en un solo intervalo. Por ejemplo, si se pasan
toIntervalDay(1) y
toIntervalDay(2), el resultado será
(3) en lugar de
(1,1).
Argumentos
addInterval(interval_1, interval_2)
interval_1— Primer intervalo o tupla de intervalos.
Intervalo
Tuple(Interval)
interval_2— Segundo intervalo que se suma.
Interval
Tuple(Interval)
Ejemplos
Sumar intervalos
Query
SELECT addInterval(INTERVAL 1 DAY, INTERVAL 1 MONTH);
SELECT addInterval((INTERVAL 1 DAY, INTERVAL 1 YEAR), INTERVAL 1 MONTH);
SELECT addInterval(INTERVAL 2 DAY, INTERVAL 1 DAY)
Response
┌─addInterval(toIntervalDay(1), toIntervalMonth(1))─┐
│ (1,1) │
└───────────────────────────────────────────────────┘
┌─addInterval((toIntervalDay(1), toIntervalYear(1)), toIntervalMonth(1))─┐
│ (1,1,1) │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌─addInterval(toIntervalDay(2), toIntervalDay(1))─┐
│ (3) │
└─────────────────────────────────────────────────┘
Introducido en: v22.6.0 Añade un número especificado de microsegundos a una fecha y hora o a una fecha y hora codificada como cadena. Sintaxis
addMicroseconds
Argumentos
addMicroseconds(datetime, num)
datetime— Fecha con hora a la que se añadirá el número especificado de microsegundos.
DateTimeo
DateTime64o
String
num— Número de microsegundos que se añadirán.
(U)Int*o
Float*
date_time más
num microsegundos
DateTime64
Ejemplos
Añadir microsegundos a distintos tipos de fecha con hora
Query
WITH
toDateTime('2024-01-01 00:00:00') AS date_time,
'2024-01-01 00:00:00' AS date_time_string
SELECT
addMicroseconds(date_time, 1000000) AS add_microseconds_with_date_time,
addMicroseconds(date_time_string, 1000000) AS add_microseconds_with_date_time_string
Uso de la sintaxis alternativa de INTERVAL
Response
┌─add_microseconds_with_date_time─┬─add_microseconds_with_date_time_string─┐
│ 2024-01-01 00:00:01.000000 │ 2024-01-01 00:00:01.000000 │
└─────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────┘
Query
SELECT dateAdd('1998-06-16'::DateTime, INTERVAL 10 microsecond)
Response
┌─plus(CAST('19⋯osecond(10))─┐
│ 1998-06-16 00:00:00.000010 │
└────────────────────────────┘
Introducido en: v22.6.0 Añade una cantidad especificada de milisegundos a una fecha con hora o a una fecha con hora codificada como cadena. Sintaxis
addMilliseconds
Argumentos
addMilliseconds(datetime, num)
datetime— Fecha con hora a la que se añadirá el número especificado de milisegundos.
DateTimeo
DateTime64o
String
num— Número de milisegundos que se añadirán.
(U)Int*o
Float*
datetime con
num milisegundos añadidos
DateTime64
Ejemplos
Añadir milisegundos a distintos tipos de fecha y hora
Query
WITH
toDateTime('2024-01-01 00:00:00') AS date_time,
'2024-01-01 00:00:00' AS date_time_string
SELECT
addMilliseconds(date_time, 1000) AS add_milliseconds_with_date_time,
addMilliseconds(date_time_string, 1000) AS add_milliseconds_with_date_time_string
Uso de la sintaxis alternativa de INTERVAL
Response
┌─add_milliseconds_with_date_time─┬─add_milliseconds_with_date_time_string─┐
│ 2024-01-01 00:00:01.000 │ 2024-01-01 00:00:01.000 │
└─────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────┘
Query
SELECT dateAdd('1998-06-16'::DateTime, INTERVAL 10 millisecond)
Response
┌─plus(CAST('1⋯second(10))─┐
│ 1998-06-16 00:00:00.010 │
└──────────────────────────┘
Introducido en: v1.1.0 Añade un número determinado de minutos a una fecha, una fecha con hora o una fecha o fecha con hora codificada como cadena. Sintaxis
addMinutes
Argumentos
addMinutes(datetime, num)
datetime— Fecha o fecha con hora a la que se añadirá el número especificado de minutos.
Dateo
Date32o
DateTimeo
DateTime64o
String
num— Número de minutos que se añadirán.
(U)Int*o
Float*
datetime más
num minutos.
DateTime o
DateTime64(3)
Ejemplos
Añadir minutos a distintos tipos de fecha
Query
WITH
toDate('2024-01-01') AS date,
toDateTime('2024-01-01 00:00:00') AS date_time,
'2024-01-01 00:00:00' AS date_time_string
SELECT
addMinutes(date, 20) AS add_minutes_with_date,
addMinutes(date_time, 20) AS add_minutes_with_date_time,
addMinutes(date_time_string, 20) AS add_minutes_with_date_time_string
Uso de una sintaxis alternativa de INTERVAL
Response
┌─add_minutes_with_date─┬─add_minutes_with_date_time─┬─add_minutes_with_date_time_string─┐
│ 2024-01-01 00:20:00 │ 2024-01-01 00:20:00 │ 2024-01-01 00:20:00.000 │
└───────────────────────┴────────────────────────────┴───────────────────────────────────┘
Query
SELECT dateAdd('1998-06-16'::Date, INTERVAL 10 minute)
Response
┌─plus(CAST('1⋯Minute(10))─┐
│ 1998-06-16 00:10:00 │
└──────────────────────────┘
Introducido en: v1.1.0 Añade una cantidad determinada de meses a una fecha, una fecha con hora o una fecha o fecha con hora codificada como cadena. Sintaxis
addMonths
Argumentos
addMonths(datetime, num)
datetime— Fecha o fecha con hora a la que se añadirá el número de meses especificado.
Dateo
Date32o
DateTimeo
DateTime64o
String
num— Número de meses que se añadirán.
(U)Int*o
Float*
datetime con
num meses añadidos
Date o
Date32 o
DateTime o
DateTime64
Ejemplos
Añadir meses a distintos tipos de fecha
Query
WITH
toDate('2024-01-01') AS date,
toDateTime('2024-01-01 00:00:00') AS date_time,
'2024-01-01 00:00:00' AS date_time_string
SELECT
addMonths(date, 6) AS add_months_with_date,
addMonths(date_time, 6) AS add_months_with_date_time,
addMonths(date_time_string, 6) AS add_months_with_date_time_string
Uso de la sintaxis alternativa de INTERVAL
Response
┌─add_months_with_date─┬─add_months_with_date_time─┬─add_months_with_date_time_string─┐
│ 2024-07-01 │ 2024-07-01 00:00:00 │ 2024-07-01 00:00:00.000 │
└──────────────────────┴───────────────────────────┴──────────────────────────────────┘
Query
SELECT dateAdd('1998-06-16'::Date, INTERVAL 10 month)
Response
┌─plus(CAST('1⋯lMonth(10))─┐
│ 1999-04-16 │
└──────────────────────────┘
Introducido en: v22.6.0 Añade una cantidad especificada de nanosegundos a una fecha con hora o a una fecha con hora codificada como cadena. Sintaxis
addNanoseconds
Argumentos
addNanoseconds(datetime, num)
datetime— Fecha con hora a la que se sumará el número especificado de nanosegundos.
DateTimeo
DateTime64o
String
num— Número de nanosegundos que se sumarán.
(U)Int*o
Float*
datetime más
num nanosegundos
DateTime64
Ejemplos
Sumar nanosegundos a distintos tipos de fecha y hora
Query
WITH
toDateTime('2024-01-01 00:00:00') AS date_time,
'2024-01-01 00:00:00' AS date_time_string
SELECT
addNanoseconds(date_time, 1000) AS add_nanoseconds_with_date_time,
addNanoseconds(date_time_string, 1000) AS add_nanoseconds_with_date_time_string
Uso de una sintaxis alternativa para INTERVAL
Response
┌─add_nanoseconds_with_date_time─┬─add_nanoseconds_with_date_time_string─┐
│ 2024-01-01 00:00:00.000001000 │ 2024-01-01 00:00:00.000001000 │
└────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┘
Query
SELECT dateAdd('1998-06-16'::DateTime, INTERVAL 1000 nanosecond)
Response
┌─plus(CAST('199⋯osecond(1000))─┐
│ 1998-06-16 00:00:00.000001000 │
└───────────────────────────────┘
Introducido en: v20.1.0 Añade un número especificado de trimestres a una fecha, una fecha con hora o una fecha o fecha con hora codificada como cadena. Sintaxis
addQuarters
Argumentos
addQuarters(datetime, num)
datetime— Fecha o fecha con hora a la que se añadirá el número especificado de trimestres.
Dateo
Date32o
DateTimeo
DateTime64o
String
num— Número de trimestres que se añadirán.
(U)Int*o
Float*
datetime más
num trimestres.
Date o
Date32 o
DateTime o
DateTime64
Ejemplos
Añadir trimestres a distintos tipos de fecha
Query
WITH
toDate('2024-01-01') AS date,
toDateTime('2024-01-01 00:00:00') AS date_time,
'2024-01-01 00:00:00' AS date_time_string
SELECT
addQuarters(date, 1) AS add_quarters_with_date,
addQuarters(date_time, 1) AS add_quarters_with_date_time,
addQuarters(date_time_string, 1) AS add_quarters_with_date_time_string
Uso de la sintaxis alternativa de INTERVAL
Response
┌─add_quarters_with_date─┬─add_quarters_with_date_time─┬─add_quarters_with_date_time_string─┐
│ 2024-04-01 │ 2024-04-01 00:00:00 │ 2024-04-01 00:00:00.000 │
└────────────────────────┴─────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘
Query
SELECT dateAdd('1998-06-16'::Date, INTERVAL 10 quarter)
Response
┌─plus(CAST('1⋯uarter(10))─┐
│ 2000-12-16 │
└──────────────────────────┘
Introducido en: v1.1.0 Añade un número especificado de segundos a una fecha, una fecha con hora, o una fecha o fecha con hora codificada como cadena. Sintaxis
addSeconds
Argumentos
addSeconds(datetime, num)
datetime— Fecha o fecha con hora a la que se añadirá el número especificado de segundos.
Dateo
Date32o
DateTimeo
DateTime64o
String
num— Número de segundos que se van a añadir.
(U)Int*o
Float*
datetime más
num segundos
DateTime o
DateTime64(3)
Ejemplos
Añadir segundos a distintos tipos de fecha
Query
WITH
toDate('2024-01-01') AS date,
toDateTime('2024-01-01 00:00:00') AS date_time,
'2024-01-01 00:00:00' AS date_time_string
SELECT
addSeconds(date, 30) AS add_seconds_with_date,
addSeconds(date_time, 30) AS add_seconds_with_date_time,
addSeconds(date_time_string, 30) AS add_seconds_with_date_time_string
Uso de la sintaxis alternativa de INTERVAL
Response
┌─add_seconds_with_date─┬─add_seconds_with_date_time─┬─add_seconds_with_date_time_string─┐
│ 2024-01-01 00:00:30 │ 2024-01-01 00:00:30 │ 2024-01-01 00:00:30.000 │
└───────────────────────┴────────────────────────────┴───────────────────────────────────┘
Query
SELECT dateAdd('1998-06-16'::Date, INTERVAL 10 second)
Response
┌─dateAdd('1998-06-16'::Date, INTERVAL 10 second)─┐
│ 1998-06-16 00:00:10 │
└─────────────────────────────────────────────────┘
Introducido en: v22.11.0 Añade de forma consecutiva una tupla de intervalos a una fecha o a una fecha y hora. Sintaxis
addTupleOfIntervals
Argumentos
addTupleOfIntervals(datetime, intervals)
datetime— Fecha o fecha con hora a la que se añaden intervalos.
Dateo
Date32o
DateTimeo
DateTime64
intervals— Tupla de intervalos que se añaden a
datetime.
Tuple(Interval)
date con
intervals añadidos.
Date o
Date32 o
DateTime o
DateTime64
Ejemplos
Añadir una tupla de intervalos a una fecha
Query
WITH toDate('2018-01-01') AS date
SELECT addTupleOfIntervals(date, (INTERVAL 1 DAY, INTERVAL 1 MONTH, INTERVAL 1 YEAR))
Response
┌─addTupleOfIntervals(date, (toIntervalDay(1), toIntervalMonth(1), toIntervalYear(1)))─┐
│ 2019-02-02 │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Introducido en: v1.1.0 Añade un número especificado de semanas a una fecha, una fecha con hora o una fecha o fecha con hora codificada como cadena. Sintaxis
addWeeks
Argumentos
addWeeks(datetime, num)
datetime— Fecha o fecha con hora a la que se añade el número especificado de semanas.
Dateo
Date32o
DateTimeo
DateTime64o
String
num— Número de semanas que se añaden.
(U)Int*o
Float*
datetime más
num semanas
Date o
Date32 o
DateTime o
DateTime64
Ejemplos
Añadir semanas a distintos tipos de fecha
Query
WITH
toDate('2024-01-01') AS date,
toDateTime('2024-01-01 00:00:00') AS date_time,
'2024-01-01 00:00:00' AS date_time_string
SELECT
addWeeks(date, 5) AS add_weeks_with_date,
addWeeks(date_time, 5) AS add_weeks_with_date_time,
addWeeks(date_time_string, 5) AS add_weeks_with_date_time_string
Uso de una sintaxis alternativa de INTERVAL
Response
┌─add_weeks_with_date─┬─add_weeks_with_date_time─┬─add_weeks_with_date_time_string─┐
│ 2024-02-05 │ 2024-02-05 00:00:00 │ 2024-02-05 00:00:00.000 │
└─────────────────────┴──────────────────────────┴─────────────────────────────────┘
Query
SELECT dateAdd('1998-06-16'::Date, INTERVAL 10 week)
Response
┌─plus(CAST('1⋯alWeek(10))─┐
│ 1998-08-25 │
└──────────────────────────┘
Introducido en: v1.1.0 Añade un número determinado de años a una fecha, una fecha con hora o una fecha o fecha con hora codificada como cadena. Sintaxis
addYears
Argumentos
addYears(datetime, num)
datetime— Fecha o fecha con hora a la que se añadirá el número de años especificado.
Dateo
Date32o
DateTimeo
DateTime64o
String
num— Número de años que se va a añadir.
(U)Int*o
Float*
datetime más
num años.
Date o
Date32 o
DateTime o
DateTime64
Ejemplos
Añadir años a distintos tipos de fecha
Query
WITH
toDate('2024-01-01') AS date,
toDateTime('2024-01-01 00:00:00') AS date_time,
'2024-01-01 00:00:00' AS date_time_string
SELECT
addYears(date, 1) AS add_years_with_date,
addYears(date_time, 1) AS add_years_with_date_time,
addYears(date_time_string, 1) AS add_years_with_date_time_string
Uso de la sintaxis alternativa de INTERVAL
Response
┌─add_years_with_date─┬─add_years_with_date_time─┬─add_years_with_date_time_string─┐
│ 2025-01-01 │ 2025-01-01 00:00:00 │ 2025-01-01 00:00:00.000 │
└─────────────────────┴──────────────────────────┴─────────────────────────────────┘
Query
SELECT dateAdd('1998-06-16'::Date, INTERVAL 10 year)
Response
┌─plus(CAST('1⋯alYear(10))─┐
│ 2008-06-16 │
└──────────────────────────┘
Introducido en: v23.1.0 Devuelve el componente de la unidad de la diferencia entre
age
startdate y
enddate.
La diferencia se calcula con una precisión de 1 nanosegundo.
Por ejemplo, la diferencia entre 2021-12-29 y 2022-01-01 es de 3 días para la unidad de día,
0 meses para la unidad de mes y 0 años para la unidad de año.
Para ver una alternativa a age, consulte la función
dateDiff.
Sintaxis
Argumentos
age('unit', startdate, enddate[, timezone])
unit— El tipo de intervalo del resultado.
|Unidad
|Posibles valores
|nanosecond
nanosecond,
nanoseconds,
ns
|microsecond
microsecond,
microseconds,
us,
u
|millisecond
millisecond,
milliseconds,
ms
|second
second,
seconds,
ss,
s
|minute
minute,
minutes,
mi,
n
|hour
hour,
hours,
hh,
h
|day
day,
days,
dd,
d
|week
week,
weeks,
wk,
ww
|month
month,
months,
mm,
m
|quarter
quarter,
quarters,
qq,
q
|year
year,
years,
yyyy,
yy
startdate— El primer valor temporal que se resta (el sustraendo).
Dateo
Date32o
DateTimeo
DateTime64
enddate— El segundo valor temporal del que se resta (el minuendo).
Dateo
Date32o
DateTimeo
DateTime64
timezone— Opcional. Nombre de la zona horaria. Si se especifica, se aplica tanto a startdate como a enddate. Si no se especifica, se usan las zonas horarias de startdate y enddate. Si no coinciden, el resultado no está definido.
String
Int32
Ejemplos
Calcular la edad en horas
Query
SELECT age('hour', toDateTime('2018-01-01 22:30:00'), toDateTime('2018-01-02 23:00:00'))
Calcular la edad en distintas unidades
Response
┌─age('hour', toDateTime('2018-01-01 22:30:00'), toDateTime('2018-01-02 23:00:00'))─┐
│ 24 │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Query
SELECT
toDate('2022-01-01') AS e,
toDate('2021-12-29') AS s,
age('day', s, e) AS day_age,
age('month', s, e) AS month_age,
age('year', s, e) AS year_age
Response
┌──────────e─┬──────────s─┬─day_age─┬─month_age─┬─year_age─┐
│ 2022-01-01 │ 2021-12-29 │ 3 │ 0 │ 0 │
└────────────┴────────────┴─────────┴───────────┴──────────┘
Introducido en: v24.7.0 Cambia el componente de día de una fecha o de una fecha y hora. Sintaxis
changeDay
Argumentos
changeDay(date_or_datetime, value)
date_or_datetime— El valor que se debe cambiar.
Dateo
Date32o
DateTimeo
DateTime64
value— El valor nuevo.
(U)Int*
date_or_datetime, con el componente de día modificado.
Date o
Date32 o
DateTime o
DateTime64
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT changeDay('2024-01-31'::DateTime, 15)
Response
2024-01-15 00:00:00
Introducido en: v24.7.0 Cambia el componente de hora de una fecha o fecha y hora. Sintaxis
changeHour
Argumentos
changeHour(date_or_datetime, value)
date_or_datetime— El valor que se va a modificar.
Dateo
Date32o
DateTimeo
DateTime64
value— El nuevo valor.
(U)Int*
date_or_datetime, con el componente de hora modificado.
DateTime o
DateTime64
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT changeHour('2024-01-01 12:00:00'::DateTime, 5)
Response
2024-01-01 05:00:00
Introducido en: v24.7.0 Cambia el componente de minutos de una
changeMinute
fecha o fecha y hora.
Sintaxis
Argumentos
changeMinute(date_or_datetime, value)
date_or_datetime— El valor que se va a modificar.
Dateo
Date32o
DateTimeo
DateTime64
value— El nuevo valor.
(U)Int*
date_or_datetime, con el componente de minutos modificado.
DateTime o
DateTime64
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT changeMinute('2024-01-01 12:30:00'::DateTime, 45)
Response
2024-01-01 12:45:00
Introducido en: v24.7.0 Modifica el componente de mes de una fecha o de una fecha y hora. Sintaxis
changeMonth
Argumentos
changeMonth(date_or_datetime, value)
date_or_datetime— El valor a cambiar.
Dateo
Date32o
DateTimeo
DateTime64
value— El nuevo valor.
(U)Int*
date_or_datetime, con el componente de mes modificado.
Date o
Date32 o
DateTime o
DateTime64
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT changeMonth('2024-01-01'::DateTime, 12)
Response
2024-12-01 00:00:00
Introducido en: v24.7.0 Cambia el componente de segundos de una fecha o de una fecha y hora. Sintaxis
changeSecond
Argumentos
changeSecond(date_or_datetime, value)
date_or_datetime— El valor que se modificará.
Dateo
Date32o
DateTimeo
DateTime64
value— El nuevo valor.
(U)Int*
date_or_datetime, con el componente de segundos modificado.
DateTime o
DateTime64
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT changeSecond('2024-01-01 12:30:45'::DateTime, 15)
Response
2024-01-01 12:30:15
Introducido en: v24.7.0 Cambia el componente de año de una fecha o de una fecha y hora. Sintaxis
changeYear
Argumentos
changeYear(date_or_datetime, value)
date_or_datetime— El valor a cambiar.
Dateo
Date32o
DateTimeo
DateTime64
value— El nuevo valor.
(U)Int*
date_or_datetime con el componente de año modificado.
Date o
Date32 o
DateTime o
DateTime64
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT changeYear('2024-01-01'::DateTime, 2023)
Response
2023-01-01 00:00:00
Introducido en: v23.4.0 Devuelve la cantidad de límites de la
dateDiff
unit especificada que se cruzan entre
startdate y
enddate.
La diferencia se calcula mediante unidades relativas. Por ejemplo, la diferencia entre 2021-12-29 y 2022-01-01 es de 3 días para la unidad day
(consulte
toRelativeDayNum), 1 mes para la unidad month (consulte
toRelativeMonthNum) y 1 año para la unidad year
(consulte
toRelativeYearNum).
Si se especifica la unidad
week,
dateDiff asume que las semanas comienzan en lunes.
Tenga en cuenta que este comportamiento es diferente del de la función
toWeek(), en la que las semanas comienzan de forma predeterminada en domingo.
Como alternativa a
dateDiff, consulte la función
age.
Sintaxis
Alias:
dateDiff(unit, startdate, enddate[, timezone])
timestampDiff,
TIMESTAMP_DIFF,
DATE_DIFF,
date_diff,
timestamp_diff
Argumentos
unit— El tipo de intervalo del resultado.
|Unidad
|Posibles valores
|nanosegundo
nanosecond,
nanoseconds,
ns
|microsegundo
microsecond,
microseconds,
us,
u
|milisegundo
millisecond,
milliseconds,
ms
|segundo
second,
seconds,
ss,
s
|minuto
minute,
minutes,
mi,
n
|hora
hour,
hours,
hh,
h
|día
day,
days,
dd,
d
|semana
week,
weeks,
wk,
ww
|mes
month,
months,
mm,
m
|trimestre
quarter,
quarters,
qq,
q
|año
year,
years,
yyyy,
yy
startdate— El primer valor de tiempo que se resta (el sustraendo).
Dateo
Date32o
DateTimeo
DateTime64
enddate— El segundo valor de tiempo del que se resta (el minuendo).
Dateo
Date32o
DateTimeo
DateTime64
timezone— Opcional. Nombre de la zona horaria. Si se especifica, se aplica tanto a
startdatecomo a
enddate. Si no se especifica, se usan las zonas horarias de
startdatey
enddate. Si no coinciden, el resultado no está definido.
String
enddate y
startdate expresada en
unit.
Int64
Ejemplos
Calcular la diferencia entre fechas en horas
Query
SELECT dateDiff('hour', toDateTime('2018-01-01 22:00:00'), toDateTime('2018-01-02 23:00:00')) AS res
Calcular la diferencia entre fechas en distintas unidades
Response
┌─res─┐
│ 25 │
└─────┘
Query
SELECT
toDate('2022-01-01') AS e,
toDate('2021-12-29') AS s,
dateDiff('day', s, e) AS day_diff,
dateDiff('month', s, e) AS month_diff,
dateDiff('year', s, e) AS year_diff
Response
┌──────────e─┬──────────s─┬─day_diff─┬─month_diff─┬─year_diff─┐
│ 2022-01-01 │ 2021-12-29 │ 3 │ 1 │ 1 │
└────────────┴────────────┴──────────┴────────────┴───────────┘
Introducido en: v21.7.0 Devuelve la parte especificada de una fecha. Valores posibles:
dateName
- ‘year’
- ‘quarter’
- ‘month’
- ‘week’
- ‘dayofyear’
- ‘day’
- ‘weekday’
- ‘hour’
- ‘minute’
- ‘second’
Argumentos
dateName(date_part, date[, timezone])
date_part— La parte de la fecha que desea extraer.
String
datetime— Un valor de fecha o de fecha con hora.
Dateo
Date32o
DateTimeo
DateTime64
timezone— Opcional. Zona horaria.
String
String
Ejemplos
Extraer distintas partes de la fecha
Query
WITH toDateTime('2021-04-14 11:22:33') AS date_value
SELECT
dateName('year', date_value),
dateName('month', date_value),
dateName('day', date_value)
Response
┌─dateName('year', date_value)─┬─dateName('month', date_value)─┬─dateName('day', date_value)─┐
│ 2021 │ April │ 14 │
└──────────────────────────────┴───────────────────────────────┴─────────────────────────────┘
Introducido en: v20.8.0 Trunca un valor de fecha y hora según la parte de la fecha especificada. Sintaxis
dateTrunc
Alias:
dateTrunc(unit, datetime[, timezone])
DATE_TRUNC
Argumentos
unit— El tipo de intervalo al que se trunca el resultado. Valores posibles:
nanosecond(solo DateTime64),
microsecond(solo DateTime64),
millisecond(solo DateTime64),
second,
minute,
hour,
day,
week,
month,
quarter,
year.
String
datetime— Fecha y hora.
Dateo
Date32o
DateTimeo
DateTime64
timezone— Opcional. Nombre de la zona horaria del valor
datetimedevuelto. Si no se especifica, la función usa la zona horaria del parámetro
datetime.
String
Ejemplos Truncar sin zona horaria
|Argumento
unit
|Argumento
datetime
|Tipo de retorno
|Año, Trimestre, Mes, Semana
Date32 o
DateTime64 o
Date o
DateTime
Date32 o
Date
|Día, Hora, Minuto, Segundo
Date32,
DateTime64,
Date o
DateTime
DateTime64 o
DateTime
|Milisegundo, Microsegundo,
|Cualquiera
DateTime64
|Nanosegundo
|con escala 3, 6 o 9
Query
SELECT now(), dateTrunc('hour', now());
Truncar con la zona horaria especificada
Response
┌───────────────now()─┬─dateTrunc('hour', now())──┐
│ 2020-09-28 10:40:45 │ 2020-09-28 10:00:00 │
└─────────────────────┴───────────────────────────┘
Query
SELECT now(), dateTrunc('hour', now(), 'Asia/Istanbul');
Response
┌───────────────now()─┬─dateTrunc('hour', now(), 'Asia/Istanbul')──┐
│ 2020-09-28 10:46:26 │ 2020-09-28 13:00:00 │
└─────────────────────┴────────────────────────────────────────────┘
Introducido en: v1.1.0 Da formato a una fecha o fecha con hora según la cadena de formato especificada.
formatDateTime
format es una expresión constante, por lo que no puede haber varios formatos para una misma columna de resultado.
formatDateTime usa el estilo de formato de fecha y hora de MySQL; consulta la documentación de MySQL.
La operación opuesta de esta función es
parseDateTime.
Mediante campos de reemplazo, puedes definir un patrón para la cadena resultante.
La columna de ejemplo de la tabla siguiente muestra el resultado del formateo para
2018-01-02 22:33:44.
Campos de reemplazo:
|Marcador de posición
|Descripción
|Ejemplo
|%a
|nombre abreviado del día de la semana (Mon-Sun)
|Mon
|%b
|nombre abreviado del mes (Jan-Dec)
|Jan
|%c
|mes como número entero (01-12)
|01
|%C
|año dividido entre 100 y truncado a entero (00-99)
|20
|%d
|día del mes, rellenado con ceros (01-31)
|02
|%D
|fecha corta MM/DD/YY, equivalente a %m/%d/%y
|01/02/18
|%e
|día del mes, rellenado con espacios (1-31)
|2
|%f
|fracción de segundo
|123456
|%F
|fecha corta YYYY-MM-DD, equivalente a %Y-%m-%d
|2018-01-02
|%g
|formato de año de dos dígitos, alineado con ISO 8601
|18
|%G
|formato de año de cuatro dígitos para el número de semana ISO
|2018
|%h
|hora en formato de 12 h (01-12)
|09
|%H
|hora en formato de 24 h (00-23)
|22
|%i
|minuto (00-59)
|33
|%I
|hora en formato de 12 h (01-12)
|10
|%j
|día del año (001-366)
|002
|%k
|hora en formato de 24 h (00-23)
|14
|%l
|hora en formato de 12 h (01-12)
|09
|%m
|mes como número entero (01-12)
|01
|%M
|nombre completo del mes (January-December)
|January
|%n
|carácter de nueva línea
|%p
|indicador AM o PM
|PM
|%Q
|trimestre (1-4)
|1
|%r
|hora en formato de 12 horas HH:MM AM/PM, equivalente a %h:%i %p
|10:30 PM
|%R
|hora en formato de 24 horas HH:MM, equivalente a %H:%i
|22:33
|%s
|segundo (00-59)
|44
|%S
|segundo (00-59)
|44
|%t
|carácter de tabulación horizontal
|%T
|formato de hora ISO 8601 (HH:MM:SS), equivalente a %H:%i:%S
|22:33:44
|%u
|día de la semana ISO 8601 como número, con Monday como 1 (1-7)
|2
|%V
|número de semana ISO 8601 (01-53)
|01
|%w
|día de la semana como número entero, con Sunday como 0 (0-6)
|2
|%W
|nombre completo del día de la semana (Monday-Sunday)
|Monday
|%y
|año, dos últimos dígitos (00-99)
|18
|%Y
|año
|2018
|%z
|desfase horario respecto a UTC como +HHMM o -HHMM
|-0500
|%%
|un signo %
|%
- En versiones de ClickHouse anteriores a v23.4,
%fimprime un único cero (0) si el valor formateado es un Date, Date32 o DateTime (que no tienen fracciones de segundo) o un DateTime64 con una precisión de 0.
- En versiones de ClickHouse anteriores a v25.1,
%fimprime tantos dígitos como especifique la escala de DateTime64 en lugar de 6 dígitos fijos.
- En versiones de ClickHouse anteriores a v23.4,
%Mimprime el minuto (00-59) en lugar del nombre completo del mes (January-December).
Alias:
formatDateTime(datetime, format[, timezone])
DATE_FORMAT
Argumentos
datetime— Una fecha o una fecha y hora para formatear.
Dateo
Date32o
DateTimeo
DateTime64
format— Cadena de formato con campos de reemplazo.
String
timezone— Opcional. Nombre de la zona horaria para la hora formateada.
String
String
Ejemplos
Formatear una fecha con el marcador de posición del año
Query
SELECT formatDateTime(toDate('2010-01-04'), '%g')
Formatear DateTime64 con fracciones de segundo
Response
┌─formatDateTime(toDate('2010-01-04'), '%g')─┐
│ 10 │
└────────────────────────────────────────────┘
Query
SELECT formatDateTime(toDateTime64('2010-01-04 12:34:56.123456', 7), '%f')
Formato con zona horaria
Response
┌─formatDateTime(toDateTime64('2010-01-04 12:34:56.123456', 7), '%f')─┐
│ 1234560 │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Query
SELECT
now() AS ts,
time_zone,
formatDateTime(ts, '%T', time_zone) AS str_tz_time
FROM system.time_zones
WHERE time_zone LIKE 'Europe%'
LIMIT 10
Response
┌──────────────────ts─┬─time_zone─────────┬─str_tz_time─┐
│ 2023-09-08 19:13:40 │ Europe/Amsterdam │ 21:13:40 │
│ 2023-09-08 19:13:40 │ Europe/Andorra │ 21:13:40 │
│ 2023-09-08 19:13:40 │ Europe/Astrakhan │ 23:13:40 │
│ 2023-09-08 19:13:40 │ Europe/Athens │ 22:13:40 │
│ 2023-09-08 19:13:40 │ Europe/Belfast │ 20:13:40 │
│ 2023-09-08 19:13:40 │ Europe/Belgrade │ 21:13:40 │
│ 2023-09-08 19:13:40 │ Europe/Berlin │ 21:13:40 │
│ 2023-09-08 19:13:40 │ Europe/Bratislava │ 21:13:40 │
│ 2023-09-08 19:13:40 │ Europe/Brussels │ 21:13:40 │
│ 2023-09-08 19:13:40 │ Europe/Bucharest │ 22:13:40 │
└─────────────────────┴───────────────────┴─────────────┘
Introducido en: v20.1.0 Es similar a
formatDateTimeInJodaSyntax
formatDateTime, excepto que formatea la fecha y hora con el estilo de Joda en lugar del estilo de MySQL. Consulta la documentación de Joda Time.
La operación opuesta de esta función es
parseDateTimeInJodaSyntax.
Mediante campos de reemplazo, puede definir un patrón para la cadena resultante.
Campos de reemplazo:
Sintaxis
|Marcador de posición
|Descripción
|Presentación
|Ejemplos
|G
|era
|texto
|AD
|C
|siglo de la era (>=0)
|número
|20
|Y
|año de la era (>=0)
|año
|1996
|x
|año de semana (aún no admitido)
|año
|1996
|w
|semana del año de semana (aún no admitido)
|número
|27
|e
|día de la semana
|número
|2
|E
|día de la semana
|texto
|Tuesday; Tue
|y
|año
|año
|1996
|D
|día del año
|número
|189
|M
|mes del año
|mes
|July; Jul; 07
|d
|día del mes
|número
|10
|a
|medio día
|texto
|PM
|K
|hora del medio día (0~11)
|número
|0
|h
|hora de reloj del medio día (1~12)
|número
|12
|H
|hora del día (0~23)
|número
|0
|k
|hora de reloj del día (1~24)
|número
|24
|m
|minuto de la hora
|número
|30
|s
|segundo del minuto
|número
|55
|S
|fracción de segundo
|número
|978
|z
|zona horaria
|texto
|Eastern Standard Time; EST
|Z
|desplazamiento de la zona horaria
|zona
|-0800; -0812
|’
|escape para texto
|delimitador
|”
|comilla simple
|literal
|’
Argumentos
formatDateTimeInJodaSyntax(datetime, format[, timezone])
datetime— Una fecha o una fecha y hora para formatear.
DateTimeo
Dateo
Date32o
DateTime64
format— Cadena de formato con campos de reemplazo de estilo Joda.
String
timezone— Opcional. Nombre de la zona horaria para la hora formateada.
String
String
Ejemplos
Formatear datetime con sintaxis Joda
Query
SELECT formatDateTimeInJodaSyntax(toDateTime('2010-01-04 12:34:56'), 'yyyy-MM-dd HH:mm:ss')
Response
┌─formatDateTimeInJodaSyntax(toDateTime('2010-01-04 12:34:56'), 'yyyy-MM-dd HH:mm:ss')─┐
│ 2010-01-04 12:34:56 │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘