Calcula la distancia entre dos puntos sobre la superficie terrestre usando la fórmula del gran círculo.
greatCircleDistance
Parámetros de entrada
greatCircleDistance(lon1Deg, lat1Deg, lon2Deg, lat2Deg)
lon1Deg— Longitud del primer punto en grados. Rango:
[-180°, 180°].
lat1Deg— Latitud del primer punto en grados. Rango:
[-90°, 90°].
lon2Deg— Longitud del segundo punto en grados. Rango:
[-180°, 180°].
lat2Deg— Latitud del segundo punto en grados. Rango:
[-90°, 90°].
SELECT greatCircleDistance(55.755831, 37.617673, -55.755831, -37.617673) AS greatCircleDistance
┌─greatCircleDistance─┐
│ 14128352 │
└─────────────────────┘
Es similar a
geoDistance
greatCircleDistance, pero calcula la distancia sobre el elipsoide WGS-84 en lugar de hacerlo sobre una esfera. Esta es una aproximación más precisa del geoide terrestre.
El rendimiento es el mismo que el de
greatCircleDistance (sin pérdida de rendimiento). Se recomienda usar
geoDistance para calcular distancias sobre la Tierra.
Nota técnica: para puntos suficientemente cercanos, calculamos la distancia mediante una aproximación plana con la métrica en el plano tangente en el punto medio de las coordenadas.
Parámetros de entrada
geoDistance(lon1Deg, lat1Deg, lon2Deg, lat2Deg)
lon1Deg— Longitud del primer punto en grados. Rango:
[-180°, 180°].
lat1Deg— Latitud del primer punto en grados. Rango:
[-90°, 90°].
lon2Deg— Longitud del segundo punto en grados. Rango:
[-180°, 180°].
lat2Deg— Latitud del segundo punto en grados. Rango:
[-90°, 90°].
SELECT geoDistance(38.8976, -77.0366, 39.9496, -75.1503) AS geoDistance
┌─geoDistance─┐
│ 212458.73 │
└─────────────┘
Calcula el ángulo central entre dos puntos de la superficie terrestre usando la fórmula del gran círculo.
greatCircleAngle
Parámetros de entrada
greatCircleAngle(lon1Deg, lat1Deg, lon2Deg, lat2Deg)
lon1Deg— Longitud del primer punto, en grados.
lat1Deg— Latitud del primer punto, en grados.
lon2Deg— Longitud del segundo punto, en grados.
lat2Deg— Latitud del segundo punto, en grados.
SELECT greatCircleAngle(0, 0, 45, 0) AS arc
┌─arc─┐
│ 45 │
└─────┘
Convierte coordenadas geográficas WGS84
geoToUTM
(longitude, latitude) en coordenadas de la Universal Transversa de Mercator (UTM).
UTM es un conjunto de 60 proyecciones transversas de Mercator, cada una de las cuales cubre una zona longitudinal de 6°, que convierten coordenadas geográficas en una cuadrícula plana en metros. La zona se selecciona automáticamente a partir de la longitud, aplicando las excepciones estándar para Noruega y Svalbard, a menos que se indique una
zone explícita. UTM solo está definido para latitudes en el rango
[-80°, 84°]; los casquetes polares usan el sistema UPS por separado.
Argumentos
geoToUTM(longitude, latitude[, zone])
longitude— Longitud en grados. Rango:
[-180°, 180°].
Float32/
Float64.
latitude— Latitud en grados. Rango:
[-80°, 84°].
Float32/
Float64.
zone— Opcional. Fuerza el uso de esta zona UTM en lugar de seleccionarla automáticamente. Rango:
[1, 60].
(U)Int*.
(easting, northing, zone, band):
easting y
northing en metros (
Float64), el número de zona UTM
zone (
UInt8) y la letra de banda de latitud MGRS
band (
FixedString(1)). Un
band de
'N' o una letra posterior indica el hemisferio norte.
Genera una excepción cuando la latitud está fuera de
[-80°, 84°] o la longitud está fuera de
[-180°, 180°].
Ejemplo
SELECT geoToUTM(2.294497, 48.858222) AS utm; -- Eiffel Tower
(448251.5978370684,5411935.125629659,31,'U')
Convierte las coordenadas UTM nuevamente a coordenadas geográficas WGS84
UTMToGeo
(longitud, latitud). Es la operación inversa de
geoToUTM.
Argumentos
UTMToGeo(easting, northing, zone, is_north)
easting— Coordenada este en metros (incluye el falso este de 500000 m).
(U)Int*/
Float*.
northing— Coordenada norte en metros (incluye el falso norte de 10000000 m en el hemisferio sur).
(U)Int*/
Float*.
zone— Número de zona UTM. Rango:
[1, 60].
(U)Int*.
is_north— Hemisferio:
1para el hemisferio norte,
0para el hemisferio sur.
(U)Int*.
(longitude, latitude) en grados.
Tuple(Float64, Float64).
Ejemplo
SELECT UTMToGeo(448251.6, 5411935.13, 31, 1) AS coord;
(2.2944970289079203,48.85822204127082)
Codifica coordenadas geográficas WGS84
geoToMGRS
(longitude, latitude) como una cadena del Military Grid Reference System (MGRS).
La cadena es
<zone><band><100km square><easting><northing>, por ejemplo
31UDQ4825111935. El argumento
precision controla el número de dígitos usados para cada uno de los valores de coordenada este y coordenada norte:
5 (por defecto) para 1 m,
4 para 10 m,
3 para 100 m,
2 para 1 km,
1 para 10 km y
0 únicamente para el cuadrado de cuadrícula de 100 km. MGRS solo está definido para latitudes en el intervalo
[-80°, 84°].
Argumentos
geoToMGRS(longitude, latitude[, precision])
longitude— Longitud en grados. Rango:
[-180°, 180°].
Float32/
Float64.
latitude— Latitud en grados. Rango:
[-80°, 84°].
Float32/
Float64.
precision— Opcional. Número de dígitos para cada una de las coordenadas este y norte. Valor predeterminado:
5. Rango:
[0, 5].
(U)Int*.
String.
Ejemplo
SELECT geoToMGRS(2.294497, 48.858222) AS mgrs, geoToMGRS(2.294497, 48.858222, 3) AS mgrs_100m;
┌─mgrs────────────┬─mgrs_100m───┐
│ 31UDQ4825111935 │ 31UDQ482119 │
└─────────────────┴─────────────┘
Decodifica una cadena MGRS en coordenadas geográficas WGS84
MGRSToGeo
(longitud, latitud). Esta es la operación inversa de
geoToMGRS.
El punto devuelto es el centro del cuadrado de la cuadrícula indicado, por lo que la precisión del resultado coincide con la precisión codificada en la cadena. Se ignoran los espacios en blanco de la entrada y no se distingue entre mayúsculas y minúsculas en las letras.
Argumentos
MGRSToGeo(mgrs)
mgrs— cadena de referencia MGRS que se va a decodificar.
String/
FixedString.
(longitude, latitude) en grados.
Tuple(Float64, Float64).
Ejemplo
SELECT MGRSToGeo('31UDQ4825111935') AS coord;
(2.294495618908297,48.85822536113692)
Comprueba si el punto pertenece a al menos una de las elipses. Las coordenadas son geométricas y se expresan en el sistema de coordenadas cartesianas.
pointInEllipses
Parámetros de entrada
pointInEllipses(x, y, x₀, y₀, a₀, b₀,...,xₙ, yₙ, aₙ, bₙ)
x, y— Coordenadas de un punto en el plano.
xᵢ, yᵢ— Coordenadas del centro de la elipse
i.
aᵢ, bᵢ— Ejes de la elipse
ien unidades de las coordenadas
xe
y.
2+4⋅n, donde
n es el número de elipses.
Valores devueltos
1 si el punto está dentro de al menos una de las elipses;
0 si no lo está.
Ejemplo
SELECT pointInEllipses(10., 10., 10., 9.1, 1., 0.9999)
┌─pointInEllipses(10., 10., 10., 9.1, 1., 0.9999)─┐
│ 1 │
└─────────────────────────────────────────────────┘
Comprueba si el punto está dentro del polígono en el plano.
pointInPolygon
Valores de entrada
pointInPolygon((x, y), [(a, b), (c, d) ...], ...)
(x, y)— Coordenadas de un punto en el plano. Tipo de dato — Tuple — Una tupla de dos números, o un Point.
[(a, b), (c, d) ...]— Vértices del polígono. Tipo de dato — Array o Ring. Cada vértice se representa mediante un par de coordenadas
(a, b). Los vértices deben especificarse en sentido horario o antihorario. El número mínimo de vértices es 3.
- La función admite polígonos con huecos (secciones recortadas). Tipo de dato — Polygon. Pase el
Polygoncompleto como segundo argumento, o bien pase primero el anillo exterior y luego cada hueco como argumento adicional independiente.
- La función también admite multipolígonos. Tipo de dato — MultiPolygon. Pase el
MultiPolygoncompleto como segundo argumento, o indique cada polígono componente como un argumento independiente.
- El argumento del polígono también puede ser una columna Geometry que contenga valores de tipo polígono (
Ring,
Polygono
MultiPolygon).
1 si el punto está dentro del polígono,
0 si no lo está.
Si el punto está en el borde del polígono, la función puede devolver 0 o 1.
Ejemplo
SELECT pointInPolygon((3., 3.), [(6, 0), (8, 4), (5, 8), (0, 2)]) AS res
El polígono también puede proporcionarse mediante los tipos de datos geométricos con nombre, incluso como columna de una tabla:
┌─res─┐
│ 1 │
└─────┘
CREATE TABLE poly (id UInt32, shape Polygon) ENGINE = Memory;
INSERT INTO poly VALUES (1, [[(0, 0), (10, 0), (10, 10), (0, 10)], [(4, 4), (6, 4), (6, 6), (4, 6)]]);
SELECT id, pointInPolygon((2., 2.), shape) AS res FROM poly;
┌─id─┬─res─┐
│ 1 │ 1 │
└────┴─────┘
Nota • Puede establecer
validate_polygons = 0para omitir la validación geométrica. •
pointInPolygonasume que cada polígono está bien formado. Si la entrada se interseca a sí misma, tiene anillos en un orden incorrecto o bordes superpuestos, los resultados dejan de ser fiables, especialmente para puntos que están exactamente sobre un borde, un vértice o dentro de una autointersección, donde la noción de “dentro” frente a “fuera” no está definida. • Cuando el argumento del polígono es constante y el punto se expresa mediante columnas de clave indexadas (por ejemplo,
pointInPolygon((x, y), constant_polygon)en una tabla donde
x, yforman parte de la
PRIMARY KEYo están incluidas en un índice
minmax), ClickHouse puede usar tanto la clave primaria como los índices de omisión de datos
minmaxpara descartar gránulos irrelevantes.