Calcula la distancia entre dos puntos sobre la superficie terrestre usando la fórmula del gran círculo

greatCircleDistance(lon1Deg, lat1Deg, lon2Deg, lat2Deg)

Parámetros de entrada

lon1Deg — Longitud del primer punto en grados. Rango: [-180°, 180°] .

— Longitud del primer punto en grados. Rango: . lat1Deg — Latitud del primer punto en grados. Rango: [-90°, 90°] .

— Latitud del primer punto en grados. Rango: . lon2Deg — Longitud del segundo punto en grados. Rango: [-180°, 180°] .

— Longitud del segundo punto en grados. Rango: . lat2Deg — Latitud del segundo punto en grados. Rango: [-90°, 90°] .

Los valores positivos corresponden a la latitud norte y la longitud este, mientras que los valores negativos corresponden a la latitud sur y la longitud oeste.

Valor devuelto

La distancia entre dos puntos de la superficie terrestre, en metros.

Genera una excepción cuando los valores de los parámetros de entrada están fuera del rango.

Ejemplo

SELECT greatCircleDistance( 55 . 755831 , 37 . 617673 , - 55 . 755831 , - 37 . 617673 ) AS greatCircleDistance

┌─greatCircleDistance─┐ │ 14128352 │ └─────────────────────┘

Es similar a greatCircleDistance , pero calcula la distancia sobre el elipsoide WGS-84 en lugar de hacerlo sobre una esfera. Esta es una aproximación más precisa del geoide terrestre. El rendimiento es el mismo que el de greatCircleDistance (sin pérdida de rendimiento). Se recomienda usar geoDistance para calcular distancias sobre la Tierra.

Nota técnica: para puntos suficientemente cercanos, calculamos la distancia mediante una aproximación plana con la métrica en el plano tangente en el punto medio de las coordenadas.

geoDistance(lon1Deg, lat1Deg, lon2Deg, lat2Deg)

Parámetros de entrada

lon1Deg — Longitud del primer punto en grados. Rango: [-180°, 180°] .

— Longitud del primer punto en grados. Rango: . lat1Deg — Latitud del primer punto en grados. Rango: [-90°, 90°] .

— Latitud del primer punto en grados. Rango: . lon2Deg — Longitud del segundo punto en grados. Rango: [-180°, 180°] .

— Longitud del segundo punto en grados. Rango: . lat2Deg — Latitud del segundo punto en grados. Rango: [-90°, 90°] .

Los valores positivos corresponden a la latitud norte y la longitud este, y los valores negativos corresponden a la latitud sur y la longitud oeste.

Valor devuelto

La distancia entre dos puntos de la superficie terrestre, en metros.

Genera una excepción cuando los valores de los parámetros de entrada están fuera del rango.

Ejemplo

SELECT geoDistance( 38 . 8976 , - 77 . 0366 , 39 . 9496 , - 75 . 1503 ) AS geoDistance

┌─geoDistance─┐ │ 212458.73 │ └─────────────┘

Calcula el ángulo central entre dos puntos de la superficie terrestre usando la fórmula del gran círculo

greatCircleAngle(lon1Deg, lat1Deg, lon2Deg, lat2Deg)

Parámetros de entrada

lon1Deg — Longitud del primer punto, en grados.

— Longitud del primer punto, en grados. lat1Deg — Latitud del primer punto, en grados.

— Latitud del primer punto, en grados. lon2Deg — Longitud del segundo punto, en grados.

— Longitud del segundo punto, en grados. lat2Deg — Latitud del segundo punto, en grados.

Valor devuelto

El ángulo central entre dos puntos, en grados.

Ejemplo

SELECT greatCircleAngle( 0 , 0 , 45 , 0 ) AS arc

┌─arc─┐ │ 45 │ └─────┘

(longitude, latitude) en coordenadas de la Convierte coordenadas geográficas WGS84en coordenadas de la Universal Transversa de Mercator (UTM)

UTM es un conjunto de 60 proyecciones transversas de Mercator, cada una de las cuales cubre una zona longitudinal de 6°, que convierten coordenadas geográficas en una cuadrícula plana en metros. La zona se selecciona automáticamente a partir de la longitud, aplicando las excepciones estándar para Noruega y Svalbard, a menos que se indique una zone explícita. UTM solo está definido para latitudes en el rango [-80°, 84°] ; los casquetes polares usan el sistema UPS por separado.

geoToUTM(longitude, latitude[, zone])

Argumentos

longitude — Longitud en grados. Rango: [-180°, 180°] . Float32 / Float64 .

— Longitud en grados. Rango: . / . latitude — Latitud en grados. Rango: [-80°, 84°] . Float32 / Float64 .

— Latitud en grados. Rango: . / . zone — Opcional. Fuerza el uso de esta zona UTM en lugar de seleccionarla automáticamente. Rango: [1, 60] . (U)Int* .

Valor devuelto

(easting, northing, zone, band) : easting y northing en metros ( zone ( band ( band de 'N' o una letra posterior indica el hemisferio norte. Una tupla con nombreen metros ( Float64 ), el número de zona UTM UInt8 ) y la letra de banda de latitud MGRS FixedString(1) ). Undeo una letra posterior indica el hemisferio norte.

Genera una excepción cuando la latitud está fuera de [-80°, 84°] o la longitud está fuera de [-180°, 180°] .

Ejemplo

SELECT geoToUTM( 2 . 294497 , 48 . 858222 ) AS utm; -- Eiffel Tower

(448251.5978370684,5411935.125629659,31,'U')

(longitud, latitud) . Es la operación inversa de Convierte las coordenadas UTM nuevamente a coordenadas geográficas WGS84. Es la operación inversa de geoToUTM

UTMToGeo(easting, northing, zone , is_north)

Argumentos

easting — Coordenada este en metros (incluye el falso este de 500000 m). (U)Int* / Float* .

— Coordenada este en metros (incluye el falso este de 500000 m). / . northing — Coordenada norte en metros (incluye el falso norte de 10000000 m en el hemisferio sur). (U)Int* / Float* .

— Coordenada norte en metros (incluye el falso norte de 10000000 m en el hemisferio sur). / . zone — Número de zona UTM. Rango: [1, 60] . (U)Int* .

— Número de zona UTM. Rango: . . is_north — Hemisferio: 1 para el hemisferio norte, 0 para el hemisferio sur. (U)Int* .

Valor devuelto

(longitude, latitude) en grados. Una tupla con nombreen grados. Tuple(Float64, Float64)

Ejemplo

SELECT UTMToGeo( 448251 . 6 , 5411935 . 13 , 31 , 1 ) AS coord;

(2.2944970289079203,48.85822204127082)

(longitude, latitude) como una cadena del Codifica coordenadas geográficas WGS84como una cadena del Military Grid Reference System (MGRS)

La cadena es <zone><band><100km square><easting><northing> , por ejemplo 31UDQ4825111935 . El argumento precision controla el número de dígitos usados para cada uno de los valores de coordenada este y coordenada norte: 5 (por defecto) para 1 m, 4 para 10 m, 3 para 100 m, 2 para 1 km, 1 para 10 km y 0 únicamente para el cuadrado de cuadrícula de 100 km. MGRS solo está definido para latitudes en el intervalo [-80°, 84°] .

geoToMGRS(longitude, latitude[, precision])

Argumentos

longitude — Longitud en grados. Rango: [-180°, 180°] . Float32 / Float64 .

— Longitud en grados. Rango: . / . latitude — Latitud en grados. Rango: [-80°, 84°] . Float32 / Float64 .

— Latitud en grados. Rango: . / . precision — Opcional. Número de dígitos para cada una de las coordenadas este y norte. Valor predeterminado: 5 . Rango: [0, 5] . (U)Int* .

Valor devuelto

La cadena de referencia MGRS. String

Ejemplo

SELECT geoToMGRS( 2 . 294497 , 48 . 858222 ) AS mgrs, geoToMGRS( 2 . 294497 , 48 . 858222 , 3 ) AS mgrs_100m;

┌─mgrs────────────┬─mgrs_100m───┐ │ 31UDQ4825111935 │ 31UDQ482119 │ └─────────────────┴─────────────┘

(longitud, latitud) . Esta es la operación inversa de Decodifica una cadena MGRS en coordenadas geográficas WGS84. Esta es la operación inversa de geoToMGRS

El punto devuelto es el centro del cuadrado de la cuadrícula indicado, por lo que la precisión del resultado coincide con la precisión codificada en la cadena. Se ignoran los espacios en blanco de la entrada y no se distingue entre mayúsculas y minúsculas en las letras.

MGRSToGeo(mgrs)

Argumentos

mgrs — cadena de referencia MGRS que se va a decodificar. String / FixedString .

Valor devuelto

(longitude, latitude) en grados. Una tupla con nombreen grados. Tuple(Float64, Float64)

Ejemplo

SELECT MGRSToGeo( '31UDQ4825111935' ) AS coord;

(2.294495618908297,48.85822536113692)

Comprueba si el punto pertenece a al menos una de las elipses. Las coordenadas son geométricas y se expresan en el sistema de coordenadas cartesianas.

pointInEllipses(x, y, x₀, y₀, a₀, b₀,...,xₙ, yₙ, aₙ, bₙ)

Parámetros de entrada

x, y — Coordenadas de un punto en el plano.

— Coordenadas de un punto en el plano. xᵢ, yᵢ — Coordenadas del centro de la elipse i .

— Coordenadas del centro de la elipse . aᵢ, bᵢ — Ejes de la elipse i en unidades de las coordenadas x e y .

La cantidad de parámetros de entrada debe ser 2+4⋅n , donde n es el número de elipses.

Valores devueltos

1 si el punto está dentro de al menos una de las elipses; 0 si no lo está.

Ejemplo

SELECT pointInEllipses( 10 ., 10 ., 10 ., 9 . 1 , 1 ., 0 . 9999 )

┌─pointInEllipses(10., 10., 10., 9.1, 1., 0.9999)─┐ │ 1 │ └─────────────────────────────────────────────────┘

Comprueba si el punto está dentro del polígono en el plano.

pointInPolygon((x, y), [(a, b), (c, d) ...], ...)

Valores de entrada

(x, y) — Coordenadas de un punto en el plano. Tipo de dato — Tuple — Una tupla de dos números, o un Point.

— Coordenadas de un punto en el plano. Tipo de dato — Tuple — Una tupla de dos números, o un Point. [(a, b), (c, d) ...] — Vértices del polígono. Tipo de dato — Array o Ring. Cada vértice se representa mediante un par de coordenadas (a, b) . Los vértices deben especificarse en sentido horario o antihorario. El número mínimo de vértices es 3.

— Vértices del polígono. Tipo de dato — Array o Ring. Cada vértice se representa mediante un par de coordenadas . Los vértices deben especificarse en sentido horario o antihorario. El número mínimo de vértices es 3. La función admite polígonos con huecos (secciones recortadas). Tipo de dato — Polygon. Pase el Polygon completo como segundo argumento, o bien pase primero el anillo exterior y luego cada hueco como argumento adicional independiente.

completo como segundo argumento, o bien pase primero el anillo exterior y luego cada hueco como argumento adicional independiente. La función también admite multipolígonos. Tipo de dato — MultiPolygon. Pase el MultiPolygon completo como segundo argumento, o indique cada polígono componente como un argumento independiente.

completo como segundo argumento, o indique cada polígono componente como un argumento independiente. El argumento del polígono también puede ser una columna Geometry que contenga valores de tipo polígono ( Ring , Polygon o MultiPolygon ).

Polygon, MultiPolygon y Los tipos de polígono ( Ring Geometry ) pueden pasarse tanto como constantes como columnas de tabla normales (no constantes). Cuando el polígono se proporciona mediante varios argumentos independientes (un anillo exterior seguido de huecos, o varios polígonos de un multipolígono), todos esos argumentos deben ser constantes.

Valores devueltos

1 si el punto está dentro del polígono, 0 si no lo está. Si el punto está en el borde del polígono, la función puede devolver 0 o 1.

Ejemplo

SELECT pointInPolygon(( 3 ., 3 .), [(6, 0), (8, 4), (5, 8), (0, 2)]) AS res

┌─res─┐ │ 1 │ └─────┘

El polígono también puede proporcionarse mediante los tipos de datos geométricos con nombre, incluso como columna de una tabla:

CREATE TABLE poly (id UInt32, shape Polygon ) ENGINE = Memory; INSERT INTO poly VALUES ( 1 , [[(0, 0), (10, 0), (10, 10), (0, 10)], [(4, 4), (6, 4), (6, 6), (4, 6)]]); SELECT id, pointInPolygon(( 2 ., 2 .), shape) AS res FROM poly;

┌─id─┬─res─┐ │ 1 │ 1 │ └────┴─────┘