Tabla del sistema que contiene información sobre el número de eventos que se han producido en el sistema.

Consultas en ClickHouse Cloud clusterAllReplicas . Consulta Los datos de esta tabla del sistema se almacenan localmente en cada nodo de ClickHouse Cloud. Por lo tanto, para obtener una vista completa de todos los datos, es necesario usar la función. Consulta aquí para más detalles.

Contiene información sobre la cantidad de eventos que se han producido en el sistema. Por ejemplo, en la tabla se puede ver cuántas consultas SELECT se han procesado desde que se inició el servidor de ClickHouse.

event (String) — Nombre del evento.

(String) — Nombre del evento. value (UInt64) — Cantidad de eventos ocurridos.

(UInt64) — Cantidad de eventos ocurridos. description (String) — Descripción del evento.

SELECT * FROM system . events LIMIT 5

┌─event─────────────────────────────────┬─value─┬─description────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Query │ 12 │ Número de consultas que se interpretarán y potencialmente se ejecutarán. No incluye consultas que no se pudieron analizar o que fueron rechazadas por límites de tamaño de AST, límites de cuota o límites en el número de consultas en ejecución simultánea. Puede incluir consultas internas iniciadas por el propio ClickHouse. No cuenta las subconsultas. │ │ SelectQuery │ 8 │ Igual que Query, pero solo para consultas SELECT. │ │ FileOpen │ 73 │ Número de archivos abiertos. │ │ ReadBufferFromFileDescriptorRead │ 155 │ Número de lecturas (read/pread) desde un descriptor de archivo. No incluye sockets. │ │ ReadBufferFromFileDescriptorReadBytes │ 9931 │ Número de bytes leídos desde descriptores de archivo. Si el archivo está comprimido, se mostrará el tamaño de los datos comprimidos. │ └───────────────────────────────────────┴───────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

​ Véase también

system.asynchronous_metrics — Contiene métricas calculadas periódicamente.

system.metrics — Contiene métricas calculadas al instante.

system.metric_log — Contiene un historial de los valores de las métricas de las tablas system.metrics y system.events .

y . Monitorización — Conceptos básicos de la monitorización en ClickHouse.

​ Descripción de eventos

Número de solicitudes emitidas a la API de ACME.

Número de órdenes de certificados ACME emitidas.

Número de solicitudes HTTP enviadas a proveedores de IA.

Número total de tokens del prompt consumidos en todas las llamadas a funciones de IA de la consulta.

Número de lecturas mediante la interfaz AIO de Linux o FreeBSD

Número de bytes leídos mediante la interfaz AIO de Linux o FreeBSD

Número de operaciones de escritura con la interfaz AIO de Linux o FreeBSD

Número de bytes escritos mediante la interfaz AIO de Linux o FreeBSD

Número total de tokens de salida consumidos en todas las llamadas a funciones de IA de la consulta.

​ Filas procesadas por IA

Número de filas que obtuvieron un resultado de IA.

Número de filas que recibieron un valor por defecto debido a una cuota o a un error.

Número de consultas aleatorias intentadas por el AST fuzzer del lado del servidor.

Número total de nuevas direcciones en los resultados de resolución DNS para conexiones HTTP

Número total de direcciones caducadas que ya no aparecen en los resultados de resolución DNS para las conexiones HTTP

Número total de direcciones marcadas como defectuosas debido a errores de conexión en conexiones HTTP

Tiempo total empleado durante la agregación de columnas ordenadas

​ Agregación convertida a dos niveles

Número de veces que una tabla hash de agregación de un solo nivel se convirtió en una de dos niveles en tiempo de ejecución.

Cuántas tablas hash se inicializaron con dos niveles para la agregación.

Para cuántos bloques se aplicó la optimización de rangos de claves iguales

Cantidad de elementos preasignados en las tablas hash para la agregación.

Bytes que pasaron por el limitador ‘max_network_bandwidth_for_all_users’.

Tiempo total durante el que una consulta estuvo en espera para ajustarse a la limitación de ancho de banda de ‘max_network_bandwidth_for_all_users’.

Tiempo total empleado en analizar el índice de las partes de parche

Tiempo total dedicado a aplicar partes de parche a bloques

Número de bytes asignados para la Arena de memoria (usada para GROUP BY y operaciones similares)

Número de fragmentos asignados al área de memoria Arena (utilizada para GROUP BY y operaciones similares)

Tamaño de los datos, en bytes, de las consultas INSERT asíncronas.

Número de veces que se ha encontrado un identificador hash duplicado en la caché de identificadores hash de INSERT asíncronos.

Igual que InsertQuery, pero solo para consultas INSERT asíncronas.

Número de filas insertadas mediante consultas INSERT asíncronas.

Tiempo total que una consulta estuvo esperando los trabajos del cargador asíncrono.

Cuántos mensajes se descartaron del registro de la consola porque la cola de registro asíncrono estaba llena

Cuántos mensajes (aceptados o descartados) se han enviado a la cola asíncrona del log de la consola

Número de mensajes descartados del archivo de registro de errores debido a que la cola de log asíncrono está llena

Cuántos mensajes (aceptados o descartados) se han enviado a la cola asíncrona del registro de errores en archivo

Cantidad de mensajes que se han descartado del archivo de registro porque la cola de registros asíncronos estaba llena

Cuántos mensajes (aceptados o descartados) se han enviado a la cola asíncrona del registro en archivo

Cuántos mensajes se han descartado en syslog porque la cola de registro asíncrono está llena

Cantidad de mensajes (aceptados o descartados) que se han enviado a la cola asíncrona del syslog

Cuántos mensajes se han descartado de text_log porque la cola de logs asíncrona estaba llena

Número de mensajes (aceptados o descartados) que se han enviado a la cola asíncrona de text_log

Tiempo dedicado a esperar las lecturas asíncronas en la lectura local asíncrona.

Número de bytes ignorados durante la lectura asíncrona

Tiempo empleado en esperar lecturas remotas asíncronas.

Número de llamadas a CommitBlockList de la API de Azure Blob Storage

Número de llamadas a CopyObject de la API de Azure Blob Storage

Número de llamadas a CreateContainer de la API de Azure Blob Storage.

Número de llamadas a DeleteObject(s) de la API de Azure Blob Storage.

Número de llamadas a GetObject de la API de Azure.

Número de llamadas a GetProperties de la API de Azure Blob Storage.

Número de solicitudes GET de Azure bloqueadas por el limitador.

Número de solicitudes GET de Azure que pasaron por el limitador: bloqueadas y no bloqueadas.

Tiempo total que una consulta permaneció en espera para ajustarse a la limitación de solicitudes GET de Azure.

Número de llamadas a ListObjects de la API de Azure Blob Storage.

Número de solicitudes PUT de Azure bloqueadas por el limitador.

Número de solicitudes PUT de Azure que pasaron por el limitador: bloqueadas y no bloqueadas.

Tiempo total durante el que una consulta permaneció en espera para ajustarse a la limitación de solicitudes PUT de Azure.

Tiempo total de espera de las solicitudes de lectura de Azure.

Número de solicitudes de lectura en Azure.

Número de errores en las solicitudes de lectura de Azure.

Número de redirecciones de solicitudes de lectura de Azure.

Número de solicitudes de lectura de Azure limitadas por tasa.

Número de llamadas a StageBlock de la API de Azure Blob Storage

Número de llamadas de tipo Upload a la API de Azure blob storage

Tiempo total de espera de las solicitudes de escritura de Azure.

Número de solicitudes de escritura en Azure.

Número de errores en las solicitudes de escritura de Azure.

Número de redirecciones de solicitudes de escritura en Azure.

Número de solicitudes de escritura de Azure con limitación de tasa.

Número de tareas en segundo plano para la carga de marcas

Tiempo invertido en crear entradas de copia de seguridad para los datos de las tablas

Tiempo dedicado a crear entradas de copia de seguridad

Tiempo dedicado a ejecutar tareas posteriores tras crear entradas de copia de seguridad

Cuántas veces se leyó el archivo ‘.lock’ al crear la copia de seguridad

Tiempo dedicado a preparar la información de archivos para las entradas de copia de seguridad

Tamaño total de los archivos leídos localmente para calcular las sumas de verificación de las entradas de copia de seguridad

Número de archivos leídos localmente para calcular sumas de comprobación de las entradas de la copia de seguridad

Tiempo empleado en leer los metadatos de la copia de seguridad desde el archivo .backup

Tamaño total de los archivos leídos desde discos remotos para calcular las sumas de comprobación de las entradas de copia de seguridad

​ Archivos remotos leídos para calcular sumas de comprobación de la copia de seguridad

Número de archivos leídos desde discos remotos para calcular sumas de comprobación de las entradas de copia de seguridad

Bytes que pasaron por el limitador de velocidad ‘max_backup_bandwidth_for_server’.

Tiempo total que una consulta estuvo en pausa para respetar la limitación de velocidad de max_backup_bandwidth_for_server .

Tiempo dedicado a escribir los metadatos de la copia de seguridad en el archivo .backup

Número de copias de seguridad abiertas para su lectura

Número de copias de seguridad abiertas para desbloquear

Número de copias de seguridad abiertas en modo de escritura

Número de errores al bloquear blobs durante la ejecución de BlobCopier

Número de blobs devueltos por el almacenamiento de metadatos

Número de errores al registrar blobs ocurridos durante la ejecución de BlobCopier

Número de blobs cuya replicación mediante BlobCopier se registró en el almacenamiento de metadatos

Número de errores de replicación de blobs producidos durante la ejecución de BlobCopier

Número de blobs replicados por BlobCopier

Número de ejecuciones del hilo BlobCopier

Número de errores de bloqueo de blobs que se produjeron durante la ejecución de BlobKiller

Número de blobs devueltos por el almacenamiento de metadatos

Número de errores producidos al registrar blobs durante la ejecución de BlobKiller

Número de blobs cuya eliminación por parte de BlobKiller se registró en el almacenamiento de metadatos

Número de errores al eliminar blobs durante la ejecución de BlobKiller

Número de tareas de eliminación creadas por BlobKiller

Número de blobs eliminados por BlobKiller

Número de ejecuciones del hilo BlobKiller

Tiempo total invertido en construir índices y tablas hash para aplicar partes de parche en modo Join

Tiempo total dedicado a crear índices para aplicar partes de parche en modo Merge

Cantidad de datos descargados a la caché del sistema de archivos por hilos dedicados en segundo plano.

Número de partes de datos que CacheWarmer descargó por completo.

Bytes escritos desde la fuente (sistema de archivos remoto, etc.) hacia la caché del sistema de archivos

Tiempo empleado en escribir datos en la caché del sistema de archivos

Tiempo de preparación del búfer

Bytes leídos desde el origen de la caché del sistema de archivos. Los segmentos de la caché se leen de izquierda a derecha en su totalidad; es posible que necesitemos predescargar alguna parte del segmento que no sea relevante para la tarea actual solo para llegar a los datos necesarios

Bytes leídos del origen de la caché del sistema de archivos para la predescarga (desde remote fs, etc.)

Tiempo de lectura desde el origen de la caché del sistema de archivos durante la predescarga (desde el sistema de archivos remoto, etc.)

Bytes leídos de la caché del sistema de archivos

Número de veces que una lectura desde la caché del sistema de archivos produjo un acierto de caché.

Tiempo de lectura desde la caché del sistema de archivos

Número de veces que una lectura desde la caché del sistema de archivos no encontró los datos en la caché.

Bytes leídos del origen de la caché del sistema de archivos (del sistema de archivos remoto, etc.)

Tiempo de lectura desde la fuente de la caché del sistema de archivos (sistema de archivos remoto, etc.)

Tiempo empleado en esperar al búfer de lectura interno (incluida la espera de la caché)

Bytes escritos desde el origen (remote fs, etc.) en la caché del sistema de archivos

Tiempo empleado en escribir datos en la caché del sistema de archivos

Número de veces que se produjo un error al intentar eliminar un nodo efímero. Esto no supone ningún problema, ya que nuestra implementación de la biblioteca ZooKeeper garantiza que la sesión expirará y que el nodo se eliminará.

Número de trazas de pila descartadas por el perfilador de consultas o el manejador de señales porque la tubería está llena o no se puede escribir en ella.

Tiempo total empleado en fusionar columnas ordenadas

Tiempo total empleado en el colapso de columnas ordenadas

Tiempo dedicado a cancel() en las tareas del ejecutor Common.

Tiempo dedicado a executeStep() en las tareas del ejecutor Common.

Tiempo dedicado a restablecer la tarea del ejecutor Common.

Tiempo empleado en esperar a que finalice el ejecutor «Common».

Número de bytes utilizados para compilar expresiones.

Tiempo total dedicado a compilar expresiones a código LLVM.

Número de veces que se inició la compilación del código LLVM generado (para crear una función fusionada para expresiones complejas).

Número de veces que se ejecutó una función compilada.

Número de bloques comprimidos (bloques de datos que se comprimen de forma independiente entre sí) leídos de fuentes comprimidas (archivos, red).

Número de bytes no comprimidos (es decir, el número de bytes después de la descompresión) leídos desde fuentes comprimidas (archivos, red).

Número de veces que el checksum del bloque comprimido no coincidió.

Tiempo total dedicado a detectar cambios de bit causados por discrepancias en la suma de comprobación de bloques comprimidos.

Número de veces que una discrepancia en la suma de comprobación de un bloque comprimido se debió a una diferencia de un solo bit.

Número total de eventos de reducción de CPU

Tiempo total que una consulta estuvo esperando debido al desalojo de slots de CPU.

Número total de preempciones de CPU

Número de consultas retrasadas por la presión sobre la capacidad de los slots de CPU. Indicador de contención: excluye las esperas por aumento diferido de slots en un servidor sin contención.

Número total de slots de CPU obtenidos

Número total de slots de CPU no competitivos adquiridos

Número de slots de CPU que no se concedieron en el momento de la asignación debido a limitaciones de capacidad. Excluye los slots retenidos por la asignación diferida.

Número de slots de CPU concedidos según la garantía de 1 hilo por consulta y para las consultas con la configuración ‘use_concurrency_control’ = 0

Número total de eventos de escalado al alza de la CPU

Tiempo total que una consulta estuvo esperando solicitudes de recursos para obtener CPU slots.

Número total de slots de consulta adquiridos

Tiempo total que una consulta estuvo esperando a que hubiera slots de consulta disponibles

Tiempo total empleado en esperar un slot en el pool de conexiones.

Número de veces que se adquirió el bloqueo de Context o que se intentó adquirirlo. Se trata de un bloqueo global.

Tiempo de espera del bloqueo de Context en microsegundos

Número total de solicitudes de asignación de fusiones

Tiempo total empleado por el cliente de asignación de fusiones

Número total de solicitudes para la asignación de fusiones

Tiempo total empleado por el controlador de asignación de fusiones

Tiempo total dedicado a obtener metadatos actualizados dentro del coordinador de fusiones

Tiempo total dedicado a filtrar las fusiones preparadas en el coordinador de fusiones

Número total de adquisiciones exclusivas del bloqueo del estado del coordinador

Tiempo total dedicado al bloqueo exclusivo del mutex del estado del coordinador

Número total de adquisiciones FOR SHARE del bloqueo de estado del coordinador

Tiempo total dedicado al bloqueo del mutex del estado del coordinador en modo compartido

Tiempo total empleado en encontrar un merge mediante selectores de merge dentro del coordinador de fusiones

Número total de actualizaciones del coordinador de fusiones

Tiempo total dedicado a actualizar el estado del coordinador de fusiones

Número total de actualizaciones del merge worker

Tiempo total dedicado a actualizar el estado local de las fusiones asignadas al worker

Se creó correctamente una entrada de registro para fusionar partes en ReplicatedMergeTree.

Se creó correctamente una entrada de registro para mutar partes en ReplicatedMergeTree.

Número de veces que se creó un búfer de lectura con O_DIRECT para la lectura de datos (al elegir entre otros métodos de lectura).

Número de veces que se intentó crear un búfer de lectura con O_DIRECT para leer datos (al elegir entre otros métodos de lectura), pero el SO no lo permitió (debido a la falta de compatibilidad del filesystem u otras razones) y se volvió al método de lectura habitual.

Número de veces que se creó un búfer de lectura con ‘mmap’ para leer datos (al elegir entre otros métodos de lectura).

Número de veces que se intentó crear un búfer de lectura con ‘mmap’ para leer datos (al elegir entre otros métodos de lectura), pero el SO no lo permitió (por falta de compatibilidad con el filesystem u otras razones) y se recurrió al método de lectura habitual.

Número de veces que se creó un búfer de lectura ordinario para leer datos (al escoger entre otros métodos de lectura).

Número total de errores en la resolución DNS

Número de veces que los datos tras la fusión no son idénticos byte a byte a los datos de otras réplicas. Puede haber varias razones:

Uso de una versión más reciente de la biblioteca de compresión tras una actualización del servidor. Uso de otro método de compresión. Algoritmo de compresión no determinista (muy poco probable). Algoritmo de fusión no determinista debido a un error lógico en el código. Corrupción de datos en memoria debido a un error en el código. Corrupción de datos en memoria debido a un problema de hardware. Modificación manual de los datos de origen después del inicio del servidor. Modificación manual de las sumas de verificación almacenadas en ZooKeeper. La configuración relacionada con el formato de las partes, como ‘enable_mixed_granularity_parts’, es distinta entre réplicas. El servidor detectó esta situación correctamente y descargará la parte fusionada desde la réplica para garantizar un resultado idéntico byte a byte.

Número de veces que los datos tras una mutación no son idénticos byte a byte a los datos de otras réplicas. Además de las razones descritas en ‘DataAfterMergeDiffersFromReplica’, esto también puede deberse a una mutación no determinista.

Número de filas procesadas por la implementación predeterminada para valores NULL durante la ejecución de funciones

Número de filas que contienen valores NULL procesadas por la implementación predeterminada para NULL durante la ejecución de funciones

Número de veces que el INSERT de un bloque en una tabla MergeTree se limitó debido al elevado número de partes de datos activas en la partición.

Número total de milisegundos empleados mientras el INSERT de un bloque en una tabla MergeTree se vio limitado debido al elevado número de partes de datos activas en la partición.

Número de veces que la mutación de una tabla MergeTree se vio limitada debido al elevado número de mutaciones sin finalizar en la tabla.

Número total de milisegundos transcurridos mientras la mutación de una tabla MergeTree estuvo limitada debido al elevado número de mutaciones sin finalizar en la tabla.

Número de archivos omitidos durante la poda de particiones en DeltaLake

Número de archivos escaneados durante los callbacks de escaneo de DeltaLake

Número de veces que se inicializó una instantánea de una tabla de DeltaLake (cargada desde el almacenamiento de objetos)

Número de claves consultadas en diccionarios de tipo ‘cache’ que se encontraron en la caché, pero estaban obsoletas.

Número de claves buscadas en diccionarios de tipo ‘cache’ y encontradas en la caché.

Número de claves buscadas en diccionarios de tipo ‘cache’ que no se encontraron.

Número de claves solicitadas desde la fuente de datos para los diccionarios de tipo ‘cache’.

Número de claves solicitadas a la fuente de datos para diccionarios de tipo ‘cache’ y encontradas en ella.

Número de claves solicitadas a la fuente de datos para diccionarios de tipo ‘cache’ que no se encontraron en dicha fuente.

Número de nanosegundos empleados en esperar el bloqueo de lectura para consultar los datos de los diccionarios de tipo ‘cache’.

Número de nanosegundos dedicados a esperar el bloqueo de escritura para actualizar los datos de los diccionarios de tipo ‘cache’.

Número de nanosegundos empleados en consultar las fuentes de datos externas para los diccionarios de tipo ‘cache’.

Número de solicitudes en bloque a las fuentes de datos externas para los diccionarios de tipo ‘cache’.

Número de veces que se llamó a la función F_FULLFSYNC/fsync/fdatasync en directorios.

Tiempo total empleado en esperar la llamada al sistema F_FULLFSYNC/fsync/fdatasync para directorios.

Número de llamadas a CommitBlockList en la API de Azure Blob Storage de Disk Azure

Número de llamadas a CopyObject de la API de Azure Blob Storage de Disk Azure

Número de llamadas a CreateContainer en la API de Azure Blob Storage de Disk Azure.

Número de llamadas a DeleteObject(s) de la API de Azure Blob Storage.

Número de llamadas a la API GetObject de Disk Azure.

Número de llamadas a GetProperties de la API de Azure Blob Storage de Disk Azure.

Número de solicitudes GET al disco de Azure bloqueadas por el limitador de tasa.

Número de solicitudes GET al disco de Azure que pasaron por el limitador de tasa: bloqueadas y no bloqueadas.

Tiempo total que una consulta permaneció en espera para cumplir con la limitación de solicitudes GET del disco de Azure.

Número de llamadas a ListObjects de la API de Azure Blob Storage de Disk Azure.

Número de solicitudes PUT al disco de Azure bloqueadas por el limitador de tasa.

Número de solicitudes PUT al disco de Azure que pasaron por el limitador de tasa: bloqueadas y no bloqueadas.

Tiempo total que una consulta permaneció en espera para ajustarse a la limitación de tasa de solicitudes PUT del disco de Azure.

Tiempo total de espera de las solicitudes de lectura del disco de Azure.

Número de solicitudes de lectura del disco de Azure.

Número de errores en las solicitudes de lectura del disco de Azure.

Número de redireccionamientos de solicitudes de lectura del disco de Azure.

Número de solicitudes de lectura del disco de Azure limitadas por tasa.

Número de llamadas a StageBlock de la API de Azure Blob Storage de Disk Azure

Número de llamadas de carga a la API de Azure Blob Storage de Disk Azure

Tiempo total de espera de las solicitudes de escritura en disco de Azure.

Número de solicitudes de escritura de disco de Azure.

Número de errores en las solicitudes de escritura del disco de Azure.

Número de redireccionamientos de solicitudes de escritura en disco de Azure.

​ Limitación de solicitudes de escritura en disco de Azure

Número de solicitudes de escritura en disco de Azure sujetas a limitación de tasa.

Número de conexiones creadas del disco

Tiempo total dedicado a crear conexiones para el disco

Número de veces que falla la creación de una conexión para el disco

Número de conexiones expiradas del disco

Número de conexiones preservadas del disco

Número de conexiones reiniciadas del disco

Número de conexiones reutilizadas del disco

Tiempo de espera hasta que se complete la eliminación pendiente del blob tras confirmar la transacción de metadatos

Número de directorios creados por el almacenamiento de metadatos ‘plain_rewritable’ de AzureObjectStorage.

Número de directorios eliminados por el almacenamiento de metadatos ‘plain_rewritable’ de AzureObjectStorage.

Número de discos plain_rewritable con diseño heredado.

Número de directorios creados por el almacenamiento de metadatos ‘plain_rewritable’ para LocalObjectStorage.

Número de directorios eliminados por el almacenamiento de metadatos ‘plain_rewritable’ de LocalObjectStorage.

Número de directorios creados por el almacenamiento de metadatos ‘plain_rewritable’ para S3ObjectStorage.

Número de directorios eliminados por el almacenamiento de metadatos ‘plain_rewritable’ en S3ObjectStorage.

Tiempo total de espera de la llamada al sistema de lectura. Incluye lecturas desde la caché de páginas.

Número de llamadas a AbortMultipartUpload de la API de DiskS3.

Número de llamadas a la API DiskS3 CompleteMultipartUpload.

Número de llamadas a CopyObject de la API de DiskS3.

Número de llamadas a la API de DiskS3 CreateMultipartUpload.

Número de llamadas a DeleteObject de la API de DiskS3.

Número de llamadas a GetObject de la API de DiskS3.

Número de llamadas a la API de DiskS3 GetObjectTagging.

Número de solicitudes GET y SELECT de DiskS3 bloqueadas por el limitador de tasa.

Número de solicitudes GET y SELECT de DiskS3 que pasaron por el limitador de tasa: bloqueadas y no bloqueadas.

Tiempo total durante el que una consulta permaneció en espera para ajustarse a la limitación de tasa de las solicitudes GET y SELECT de DiskS3.

Número de llamadas a HeadObject de la API de DiskS3.

Número de llamadas a ListObjects de la API de DiskS3.

Número de llamadas a PutObject de la API de DiskS3.

Número de solicitudes PUT, COPY, POST y LIST de DiskS3 bloqueadas por el limitador de tasa.

Número de solicitudes PUT, COPY, POST y LIST de DiskS3 que pasaron por el throttler: bloqueadas y no bloqueadas.

Tiempo total que una consulta permaneció en espera para ajustarse a la limitación de tasa de las solicitudes PUT, COPY, POST y LIST de DiskS3.

Tiempo de las solicitudes GET y HEAD al almacenamiento de DiskS3.

Número de intentos de solicitudes GET y HEAD al almacenamiento de DiskS3, incluido el intento inicial y cualquier reintento, pero sin contar los reintentos realizados internamente por la estrategia de reintento de S3

Número de errores recuperables para solicitudes GET y HEAD al almacenamiento DiskS3, excluidos los reintentos realizados internamente por la estrategia de reintento de S3

Número de solicitudes GET y HEAD al almacenamiento de DiskS3.

Número de errores no debidos a throttling en las solicitudes GET y HEAD al almacenamiento de DiskS3.

Número de redirecciones en las solicitudes GET y HEAD al almacenamiento de DiskS3.

Número de errores 429 y 503 en las solicitudes GET y HEAD al almacenamiento de DiskS3.

Número de llamadas a UploadPart de la API de DiskS3.

Número de llamadas a la API UploadPartCopy de DiskS3.

Tiempo de las solicitudes POST, DELETE, PUT y PATCH al almacenamiento de DiskS3.

Número de intentos de solicitudes POST, DELETE, PUT y PATCH al almacenamiento de DiskS3, incluido el intento inicial y cualquier reintento, pero sin contar los reintentos realizados internamente por la estrategia de reintento

Número de errores recuperables para solicitudes POST, DELETE, PUT y PATCH al almacenamiento DiskS3, excluidos los reintentos realizados internamente por la estrategia de reintento

Número de solicitudes POST, DELETE, PUT y PATCH al almacenamiento de DiskS3.

Número de errores no causados por limitación de tasa en solicitudes POST, DELETE, PUT y PATCH al almacenamiento de DiskS3.

Número de redirecciones en las solicitudes POST, DELETE, PUT y PATCH al almacenamiento de DiskS3.

Número de errores 429 y 503 en las solicitudes POST, DELETE, PUT y PATCH al almacenamiento de DiskS3.

Tiempo total empleado en esperar la syscall de escritura. Esto incluye las escrituras en la caché de páginas.

Evento de conexión de Distributed Cache. Número de intentos de conexión a Distributed Cache

Evento del Client de Distributed Cache. Número de fallos al conectarse a un servidor de Distributed Cache antes de realizar una solicitud (se cuenta una vez por solicitud, después de agotar todos los intentos de conexión, a diferencia de DistrCacheUnsuccessfulConnectAttempts, que se cuenta por intento). Un timeout mientras se espera una conexión disponible del grupo también se cuenta aquí. Los fallos al reconectarse durante la creación de la solicitud se contabilizan en DistrCacheMakeRequestErrors

Evento de conexión de Distributed Cache. Tiempo empleado en conectarse a Distributed Cache

Evento del búfer de lectura de Distributed Cache. Tiempo dedicado a leer desde el búfer de respaldo en lugar de usar la distributed cache

Evento de conexión de Distributed Cache. Tiempo dedicado a obtener el cliente de Distributed Cache

Evento del cliente de Distributed Cache. Tiempo de espera para recibir la respuesta de Distributed Cache

Evento del registro de Distributed Cache. Número de reconstrucciones del hash ring de Distributed Cache

Evento del registro de Distributed Cache. Tiempo empleado en adquirir el bloqueo de DistributedCacheRegistry

Evento del cliente de Distributed Cache. Número de errores de Distributed Cache al realizar una solicitud

Evento del búfer de lectura de Distributed Cache. Tiempo empleado en ReadBufferFromDistributedCache::nextImpl

Evento del búfer de escritura de Distributed Cache. Número de bytes escritos en el almacenamiento de objetos

Evento del búfer de escritura de Distributed Cache. Tiempo invertido en escribir en el almacenamiento de objetos

Evento de conexión de Distributed Cache. El número de conexiones abiertas al Distributed Cache

Evento de conexión de Distributed Cache. El número de conexiones abiertas a Distributed Cache sin pasar por el pool

Evento del búfer de lectura de Distributed Cache. Tiempo empleado en precalcular los rangos de lectura

Evento del búfer de lectura de Distributed Cache. Número de veces que se cambió el rango de lectura debido a un cambio en seek/last_position

Evento del búfer de lectura de Distributed Cache. Número de veces que se restablece el rango de lectura debido a un cambio en seek / last_position

Evento del búfer de lectura de Distributed Cache. Número de veces que se restablece el rango de lectura debido a un cambio en seek/last_position

Evento del búfer de lectura de Distributed Cache. Bytes leídos del búfer de respaldo

Evento de Client de Distributed Cache. Número total de errores de Distributed Cache durante las solicitudes de lectura (equals DistrCacheReadErrorsRetriable + DistrCacheReadErrorsNonRetriable)

Evento del Client de Distributed Cache. Número de errores no reintentables de Distributed Cache durante las solicitudes de lectura

Evento del Client de Distributed Cache. Número de errores reintentables de Distributed Cache durante las solicitudes de lectura (se cuentan cada vez que ocurren, incluidas las que se recuperaron mediante un reintento)

Evento del búfer de lectura de Distributed Cache. Tiempo empleado en leer desde Distributed Cache

Evento del búfer de lectura de Distributed Cache. Número de reintentos de la solicitud de lectura tras un error reintentable (incluidos los reintentos de la creación inicial de la solicitud)

Evento del búfer de lectura de Distributed Cache. Número de veces que un error de lectura reintentable no se resolvió dentro del límite de reintentos de la solicitud de lectura

Bytes que pasaron por el limitador de tasa ‘max_distributed_cache_read_bandwidth_for_server’.

Tiempo total durante el que una consulta permaneció en espera para ajustarse a la limitación de velocidad de ‘max_distributed_cache_read_bandwidth_for_server’.

Evento del cliente de Distributed Cache. Número de errores de Distributed Cache al recibir la respuesta a una solicitud

Evento de cliente de Distributed Cache. Número total de paquetes RefreshCredentials recibidos de Distributed Cache

Evento del cliente de Distributed Cache. Número total de paquetes de datos recibidos desde Distributed Cache

Evento del cliente de Distributed Cache. Número de bytes de los paquetes Data recibidos de Distributed Cache

Evento del cliente de Distributed Cache. Número total de paquetes Error recibidos desde Distributed Cache

Evento de cliente de Distributed Cache. Número total de paquetes Ok recibidos desde Distributed Cache

Evento de cliente de Distributed Cache. Número total de paquetes Stop recibidos del Distributed Cache

Evento del registro de Distributed Cache. Tiempo dedicado a actualizar el registro de Distributed Cache

Evento del registro de Distributed Cache. Número de actualizaciones del registro de Distributed Cache

Evento de conexión de Distributed Cache. Tiempo empleado en eliminar las conexiones obsoletas del pool

Evento de conexión de Distributed Cache. Número de conexiones reutilizadas con Distributed Cache

Evento del cliente de Distributed Cache. Número total de paquetes de datos enviados a Distributed Cache

Evento del cliente de Distributed Cache. El número de bytes de los paquetes Data enviados a Distributed Cache

Evento del servidor de Distributed Cache. Número de paquetes AckRequest en DistributedCacheServer

Evento del servidor de Distributed Cache. El número de veces que Distributed Cache encontró los datos en la caché mientras leía desde la caché del sistema de archivos

Evento del servidor de Distributed Cache. Número de veces que la caché distribuida sufrió un fallo de caché al leer desde la caché del sistema de archivos

Evento del servidor de Distributed Cache. Número de bytes leídos desde el almacenamiento de objetos para la predescarga en Distributed Cache al leer desde la caché del sistema de archivos

Evento del servidor de Distributed Cache. Número de bytes leídos de la caché de Distributed Cache al leer desde la caché del sistema de archivos

Evento del servidor de Distributed Cache. Número de bytes escritos en la caché de Distributed Cache al leer desde la caché del sistema de archivos

Evento del servidor de Distributed Cache. Número de bytes leídos del almacenamiento de objetos en Distributed Cache al leer desde la caché del sistema de archivos

Evento del servidor Distributed Cache. Número de paquetes ContinueRequest en DistributedCacheServer

Evento del servidor de Distributed Cache. Se actualizó el número de credenciales expiradas

Evento del servidor de Distributed Cache. Número de paquetes EndRequest en el DistributedCacheServer

Evento del servidor de Distributed Cache. La cantidad de nuevos clientes de S3 en caché

Evento del servidor de Distributed Cache. Tiempo dedicado al procesamiento de la solicitud en el lado del servidor de DistributedCache

Evento del servidor de Distributed Cache. Número de paquetes RefreshCredentials del cliente en DistributedCacheServer

Evento del servidor Distributed Cache. La cantidad de clientes de S3 en caché reutilizados

Evento del servidor de Distributed Cache. Tiempo dedicado en shutdownAllConnections a esperar a que las conexiones activas finalicen (o se cierren de forma forzada) durante el apagado del servidor

Evento del servidor de Distributed Cache. Número de veces que se omitió el servidor de Distributed Cache debido a intentos fallidos previos de conexión.

Evento del servidor de Distributed Cache. Número de paquetes StartRequest en el DistributedCacheServer

Evento del búfer de lectura de Distributed Cache. Número de cambios entre servidores de Distributed Cache en la caché con lectura/escritura directa

Evento de Distributed Cache. Número de cambios de servidor durante la lectura o escritura porque cambió el servidor seleccionado por hash (p. ej., debido al desregistro del servidor)

Evento de conexión de Distributed Cache. Número de reconexiones debidas a conexiones obsoletas del pool (cerradas por el extremo remoto)

Evento del búfer de lectura de Distributed Cache. Tiempo necesario para iniciar un nuevo rango de lectura con Distributed Cache

Evento de conexión de Distributed Cache. Número de intentos de conexión exitosos a Distributed Cache

Evento del registro de Distributed Cache. Número de actualizaciones exitosas en el registro de servidores

Evento de Client de Distributed Cache. Número de errores de distributed cache en las solicitudes a las tablas del sistema de introspección (system.distributed_cache, system.distributed_cache_metrics, system.distributed_cache_events). Estas solicitudes no se reintentan, por lo que los errores reintentables y no reintentables se contabilizan conjuntamente

Evento de conexión de Distributed Cache. Número de bytes escritos en los archivos temporales creados en Distributed Cache

Evento de conexión de Distributed Cache. Número de archivos temporales creados en Distributed Cache

Evento de conexión de Distributed Cache. Número de intentos fallidos de conexión a Distributed Cache

Evento del registro de Distributed Cache. Número de actualizaciones fallidas del registro de servidores

Evento del cliente de Distributed Cache. El número de bytes de los paquetes Data que se ignoraron

Evento del cliente de Distributed Cache. Número de paquetes no utilizados omitidos de Distributed Cache

Evento del cliente de Distributed Cache. Número de asignaciones adicionales de búfer cuando no se pudo reutilizar un búfer existente

Evento del búfer de escritura de Distributed Cache. Número de bytes escritos en Distributed Cache

Evento del Client de Distributed Cache. Número total de errores de Distributed Cache durante las solicitudes de escritura (equals DistrCacheWriteErrorsRetriable + DistrCacheWriteErrorsNonRetriable). Un Stop de caché write-through iniciado por el server es control de flujo, no un error, y no se cuenta

Evento del Client de Distributed Cache. Número de errores no reintentables en Distributed Cache durante las solicitudes de escritura

Evento de Client de Distributed Cache. Número de errores de Distributed Cache que admiten reintento durante las solicitudes de escritura (se cuentan en cada ocurrencia, incluidas las recuperadas mediante un reintento)

Evento del búfer de escritura de Distributed Cache. Tiempo dedicado a WriteBufferFromDistributedCache::writeToFileSegment

Evento del búfer de escritura de Distributed Cache. Número de reintentos de solicitud de escritura tras un error reintentable

Evento del búfer de escritura de Distributed Cache. Número de veces que un error de escritura reintentable no se resolvió dentro del límite de reintentos de la solicitud de escritura

Bytes que pasaron por el limitador ‘max_distributed_cache_write_bandwidth_for_server’.

Tiempo total durante el que una consulta permaneció en espera para cumplir con la limitación de velocidad de ‘max_distributed_cache_write_bandwidth_for_server’.

Número de fallos de la inserción asíncrona en una tabla distribuida (con ‘distributed_foreground_insert’ = 0)

Número de conexiones a otros servidores realizadas durante la ejecución distribuida de consultas. Sucede cuando se establece una conexión nueva en lugar de reutilizar una del pool.

Recuento total de fallos de una conexión distribuida tras agotarse todos los reintentos.

Recuento total cuando falla una conexión distribuida con reintento.

Número de veces que se rechazó una réplica de una consulta distribuida porque no contenía una tabla necesaria para la consulta.

Número de reconexiones a otros servidores realizadas durante la ejecución distribuida de consultas. Esto puede ocurrir cuando se obtiene una conexión obsoleta del pool de conexiones

Número de réplicas omitidas durante INSERT en una tabla distribuida porque las réplicas eran de solo lectura

Número de veces que se rechazó una réplica en una consulta distribuida porque alguna tabla necesaria para la consulta tenía un retraso de replicación superior al umbral configurado.

Número total de intentos de conexión distribuida.

Recuento total de conexiones distribuidas exitosas a un servidor utilizable (con la tabla requerida, aunque posiblemente obsoleta).

Número de veces que el INSERT de un bloque en una tabla distribuida se vio limitado debido a un alto número de bytes pendientes.

Número total de milisegundos transcurridos mientras el INSERT de un bloque en una tabla distribuida se limitó debido al elevado número de bytes pendientes.

Tiempo total empleado durante el análisis distribuido de índices

Número de partes faltantes durante el análisis distribuido de índices que se resolverán de forma local

Número de partes enviadas para el análisis distribuido de índices

Número de veces que el análisis distribuido de índices falló en una de las réplicas y se recurrió a la réplica local

Número de veces que el análisis distribuido de índices falló en una de las réplicas sin fallback (falló al conectarse)

Número de réplicas (la réplica local se contabiliza una vez) para las que se ha programado el análisis distribuido de índices

Número de hosts distintos a los que se asignó al menos una tarea al ejecutar una consulta con make_distributed_plan.

Se establece en 1 cuando una consulta make_distributed_plan se ejecuta en el mismo proceso mediante el ejecutor local ( distributed_plan_execute_locally ), en lugar de enviarse a workers remotos.

Número de tareas enviadas a workers remotos al ejecutar una consulta con make_distributed_plan. Un valor distinto de cero indica que la consulta se ejecutó realmente de forma distribuida.

Número de veces que se rechazó el INSERT de un bloque en una tabla distribuida con la excepción ‘Too many bytes’ debido al elevado número de bytes pendientes.

Se ha superado el tiempo de espera mientras se esperaba a los segmentos durante la inserción síncrona en una tabla distribuida (con ‘distributed_foreground_insert’ = 1)

Se deduplicó el número de inserts asíncronos en el bloque insertado en una tabla ReplicatedMergeTree.

Número de inserciones sincrónicas en una tabla *MergeTree que fueron deduplicadas.

Tiempo total dedicado a comprobar si había duplicados en los bloques insertados en tablas *MergeTree.

Número de archivos leídos en motores de tabla que funcionan con archivos (como File/S3/URL/HDFS).

Tiempo real transcurrido al ejecutar funciones definidas por el usuario de tipo executable y executable_pool, en microsegundos.