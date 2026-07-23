Consultas en ClickHouse CloudLos datos de esta tabla del sistema se almacenan localmente en cada nodo de ClickHouse Cloud. Por lo tanto, para obtener una vista completa de todos los datos, es necesario usar la función
clusterAllReplicas. Consulta aquí para más detalles.
Contiene información sobre la cantidad de eventos que se han producido en el sistema. Por ejemplo, en la tabla se puede ver cuántas consultas
Descripción
SELECT se han procesado desde que se inició el servidor de ClickHouse.
Columnas
event(String) — Nombre del evento.
value(UInt64) — Cantidad de eventos ocurridos.
description(String) — Descripción del evento.
Ejemplo
SELECT * FROM system.events LIMIT 5
┌─event─────────────────────────────────┬─value─┬─description────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Query │ 12 │ Número de consultas que se interpretarán y potencialmente se ejecutarán. No incluye consultas que no se pudieron analizar o que fueron rechazadas por límites de tamaño de AST, límites de cuota o límites en el número de consultas en ejecución simultánea. Puede incluir consultas internas iniciadas por el propio ClickHouse. No cuenta las subconsultas. │
│ SelectQuery │ 8 │ Igual que Query, pero solo para consultas SELECT. │
│ FileOpen │ 73 │ Número de archivos abiertos. │
│ ReadBufferFromFileDescriptorRead │ 155 │ Número de lecturas (read/pread) desde un descriptor de archivo. No incluye sockets. │
│ ReadBufferFromFileDescriptorReadBytes │ 9931 │ Número de bytes leídos desde descriptores de archivo. Si el archivo está comprimido, se mostrará el tamaño de los datos comprimidos. │
└───────────────────────────────────────┴───────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Véase también
- system.asynchronous_metrics — Contiene métricas calculadas periódicamente.
- system.metrics — Contiene métricas calculadas al instante.
- system.metric_log — Contiene un historial de los valores de las métricas de las tablas
system.metricsy
system.events.
- Monitorización — Conceptos básicos de la monitorización en ClickHouse.
Descripción de eventos
Número de solicitudes emitidas a la API de ACME.
ACMEAPIRequests
Número de órdenes de certificados ACME emitidas.
ACMECertificateOrders
Número de solicitudes HTTP enviadas a proveedores de IA.
AIAPICalls
Número total de tokens del prompt consumidos en todas las llamadas a funciones de IA de la consulta.
AIInputTokens
Número de lecturas mediante la interfaz AIO de Linux o FreeBSD
AIORead
Número de bytes leídos mediante la interfaz AIO de Linux o FreeBSD
AIOReadBytes
Número de operaciones de escritura con la interfaz AIO de Linux o FreeBSD
AIOWrite
Número de bytes escritos mediante la interfaz AIO de Linux o FreeBSD
AIOWriteBytes
Número total de tokens de salida consumidos en todas las llamadas a funciones de IA de la consulta.
AIOutputTokens
Número de filas que obtuvieron un resultado de IA.
Filas procesadas por IA
Número de filas que recibieron un valor por defecto debido a una cuota o a un error.
AIRowsSkipped
Número de consultas aleatorias intentadas por el AST fuzzer del lado del servidor.
ASTFuzzerQueries
Número total de nuevas direcciones en los resultados de resolución DNS para conexiones HTTP
AddressesDiscovered
Número total de direcciones caducadas que ya no aparecen en los resultados de resolución DNS para las conexiones HTTP
AddressesExpired
Número total de direcciones marcadas como defectuosas debido a errores de conexión en conexiones HTTP
DireccionesMarcadasComoFallidas
Tiempo total empleado durante la agregación de columnas ordenadas
AggregatingSortedMilliseconds
Número de veces que una tabla hash de agregación de un solo nivel se convirtió en una de dos niveles en tiempo de ejecución.
Agregación convertida a dos niveles
Cuántas tablas hash se inicializaron con dos niveles para la agregación.
AggregationHashTablesInitializedAsTwoLevel
Para cuántos bloques se aplicó la optimización de rangos de claves iguales
AggregationOptimizedEqualRangesOfKeys
Cantidad de elementos preasignados en las tablas hash para la agregación.
AggregationPreallocatedElementsInHashTables
Bytes que pasaron por el limitador ‘max_network_bandwidth_for_all_users’.
AllUsersThrottlerBytes
Tiempo total durante el que una consulta estuvo en espera para ajustarse a la limitación de ancho de banda de ‘max_network_bandwidth_for_all_users’.
AllUsersThrottlerSleepMicroseconds
Tiempo total empleado en analizar el índice de las partes de parche
AnalyzePatchRangesMicroseconds
Tiempo total dedicado a aplicar partes de parche a bloques
ApplyPatchesMicroseconds
Número de bytes asignados para la Arena de memoria (usada para GROUP BY y operaciones similares)
ArenaAllocBytes
Número de fragmentos asignados al área de memoria Arena (utilizada para GROUP BY y operaciones similares)
ArenaAllocChunks
Tamaño de los datos, en bytes, de las consultas INSERT asíncronas.
AsyncInsertBytes
Número de veces que se ha encontrado un identificador hash duplicado en la caché de identificadores hash de INSERT asíncronos.
AsyncInsertCacheHits
Igual que InsertQuery, pero solo para consultas INSERT asíncronas.
AsyncInsertQuery
Número de filas insertadas mediante consultas INSERT asíncronas.
AsyncInsertRows
Tiempo total que una consulta estuvo esperando los trabajos del cargador asíncrono.
AsyncLoaderWaitMicroseconds
Cuántos mensajes se descartaron del registro de la consola porque la cola de registro asíncrono estaba llena
AsyncLoggingConsoleDroppedMessages
Cuántos mensajes (aceptados o descartados) se han enviado a la cola asíncrona del log de la consola
AsyncLoggingConsoleTotalMessages
Número de mensajes descartados del archivo de registro de errores debido a que la cola de log asíncrono está llena
AsyncLoggingErrorFileLogDroppedMessages
Cuántos mensajes (aceptados o descartados) se han enviado a la cola asíncrona del registro de errores en archivo
AsyncLoggingErrorFileLogTotalMessages
Cantidad de mensajes que se han descartado del archivo de registro porque la cola de registros asíncronos estaba llena
AsyncLoggingFileLogDroppedMessages
Cuántos mensajes (aceptados o descartados) se han enviado a la cola asíncrona del registro en archivo
AsyncLoggingFileLogTotalMessages
Cuántos mensajes se han descartado en syslog porque la cola de registro asíncrono está llena
AsyncLoggingSyslogDroppedMessages
Cantidad de mensajes (aceptados o descartados) que se han enviado a la cola asíncrona del syslog
AsyncLoggingSyslogTotalMessages
Cuántos mensajes se han descartado de text_log porque la cola de logs asíncrona estaba llena
AsyncLoggingTextLogDroppedMessages
Número de mensajes (aceptados o descartados) que se han enviado a la cola asíncrona de text_log
AsyncLoggingTextLogTotalMessages
Tiempo dedicado a esperar las lecturas asíncronas en la lectura local asíncrona.
AsynchronousReadWaitMicroseconds
Número de bytes ignorados durante la lectura asíncrona
AsynchronousReaderIgnoredBytes
Tiempo empleado en esperar lecturas remotas asíncronas.
AsynchronousRemoteReadWaitMicroseconds
Número de llamadas a CommitBlockList de la API de Azure Blob Storage
AzureCommitBlockList
Número de llamadas a CopyObject de la API de Azure Blob Storage
AzureCopyObject
Número de llamadas a CreateContainer de la API de Azure Blob Storage.
AzureCreateContainer
Número de llamadas a DeleteObject(s) de la API de Azure Blob Storage.
AzureDeleteObjects
Número de llamadas a GetObject de la API de Azure.
AzureGetObject
Número de llamadas a GetProperties de la API de Azure Blob Storage.
AzureGetProperties
Número de solicitudes GET de Azure bloqueadas por el limitador.
AzureGetRequestThrottlerBlocked
Número de solicitudes GET de Azure que pasaron por el limitador: bloqueadas y no bloqueadas.
AzureGetRequestThrottlerCount
Tiempo total que una consulta permaneció en espera para ajustarse a la limitación de solicitudes GET de Azure.
AzureGetRequestThrottlerSleepMicroseconds
Número de llamadas a ListObjects de la API de Azure Blob Storage.
AzureListObjects
Número de solicitudes PUT de Azure bloqueadas por el limitador.
AzurePutRequestThrottlerBlocked
Número de solicitudes PUT de Azure que pasaron por el limitador: bloqueadas y no bloqueadas.
AzurePutRequestThrottlerCount
Tiempo total durante el que una consulta permaneció en espera para ajustarse a la limitación de solicitudes PUT de Azure.
AzurePutRequestThrottlerSleepMicroseconds
Tiempo total de espera de las solicitudes de lectura de Azure.
AzureReadMicroseconds
Número de solicitudes de lectura en Azure.
AzureReadRequestsCount
Número de errores en las solicitudes de lectura de Azure.
AzureReadRequestsErrors
Número de redirecciones de solicitudes de lectura de Azure.
AzureReadRequestsRedirects
Número de solicitudes de lectura de Azure limitadas por tasa.
AzureReadRequestsThrottling
Número de llamadas a StageBlock de la API de Azure Blob Storage
AzureStageBlock
Número de llamadas de tipo Upload a la API de Azure blob storage
AzureUpload
Tiempo total de espera de las solicitudes de escritura de Azure.
AzureWriteMicroseconds
Número de solicitudes de escritura en Azure.
AzureWriteRequestsCount
Número de errores en las solicitudes de escritura de Azure.
AzureWriteRequestsErrors
Número de redirecciones de solicitudes de escritura en Azure.
AzureWriteRequestsRedirects
Número de solicitudes de escritura de Azure con limitación de tasa.
AzureWriteRequestsThrottling
Número de tareas en segundo plano para la carga de marcas
BackgroundLoadingMarksTasks
Tiempo invertido en crear entradas de copia de seguridad para los datos de las tablas
BackupEntriesCollectorForTablesDataMicroseconds
Tiempo dedicado a crear entradas de copia de seguridad
BackupEntriesCollectorMicroseconds
Tiempo dedicado a ejecutar tareas posteriores tras crear entradas de copia de seguridad
BackupEntriesCollectorRunPostTasksMicroseconds
Cuántas veces se leyó el archivo ‘.lock’ al crear la copia de seguridad
BackupLockFileReads
Tiempo dedicado a preparar la información de archivos para las entradas de copia de seguridad
BackupPreparingFileInfosMicroseconds
Tamaño total de los archivos leídos localmente para calcular las sumas de verificación de las entradas de copia de seguridad
BackupReadLocalBytesToCalculateChecksums
Número de archivos leídos localmente para calcular sumas de comprobación de las entradas de la copia de seguridad
BackupReadLocalFilesToCalculateChecksums
Tiempo empleado en leer los metadatos de la copia de seguridad desde el archivo .backup
BackupReadMetadataMicroseconds
Tamaño total de los archivos leídos desde discos remotos para calcular las sumas de comprobación de las entradas de copia de seguridad
BackupReadRemoteBytesToCalculateChecksums
Número de archivos leídos desde discos remotos para calcular sumas de comprobación de las entradas de copia de seguridad
Archivos remotos leídos para calcular sumas de comprobación de la copia de seguridad
Bytes que pasaron por el limitador de velocidad ‘max_backup_bandwidth_for_server’.
BackupThrottlerBytes
Tiempo total que una consulta estuvo en pausa para respetar la limitación de velocidad de
BackupThrottlerSleepMicroseconds
max_backup_bandwidth_for_server.
Tiempo dedicado a escribir los metadatos de la copia de seguridad en el archivo .backup
BackupWriteMetadataMicroseconds
Número de copias de seguridad abiertas para su lectura
BackupsOpenedForRead
Número de copias de seguridad abiertas para desbloquear
BackupsOpenedForUnlock
Número de copias de seguridad abiertas en modo de escritura
BackupsOpenedForWrite
Número de errores al bloquear blobs durante la ejecución de BlobCopier
BlobCopierThreadLockBlobsErrors
Número de blobs devueltos por el almacenamiento de metadatos
BlobCopierThreadLockedBlobs
Número de errores al registrar blobs ocurridos durante la ejecución de BlobCopier
BlobCopierThreadRecordBlobsErrors
Número de blobs cuya replicación mediante BlobCopier se registró en el almacenamiento de metadatos
BlobCopierThreadRecordedBlobs
Número de errores de replicación de blobs producidos durante la ejecución de BlobCopier
BlobCopierThreadReplicateBlobsErrors
Número de blobs replicados por BlobCopier
BlobCopierThreadReplicatedBlobs
Número de ejecuciones del hilo BlobCopier
BlobCopierThreadRuns
Número de errores de bloqueo de blobs que se produjeron durante la ejecución de BlobKiller
BlobKillerThreadLockBlobsErrors
Número de blobs devueltos por el almacenamiento de metadatos
BlobKillerThreadLockedBlobs
Número de errores producidos al registrar blobs durante la ejecución de BlobKiller
BlobKillerThreadRecordBlobsErrors
Número de blobs cuya eliminación por parte de BlobKiller se registró en el almacenamiento de metadatos
BlobKillerThreadRecordedBlobs
Número de errores al eliminar blobs durante la ejecución de BlobKiller
BlobKillerThreadRemoveBlobsErrors
Número de tareas de eliminación creadas por BlobKiller
BlobKillerThreadRemoveTasks
Número de blobs eliminados por BlobKiller
BlobKillerThreadRemovedBlobs
Número de ejecuciones del hilo BlobKiller
BlobKillerThreadRuns
Tiempo total invertido en construir índices y tablas hash para aplicar partes de parche en modo Join
BuildPatchesJoinMicroseconds
Tiempo total dedicado a crear índices para aplicar partes de parche en modo Merge
BuildPatchesMergeMicroseconds
Cantidad de datos descargados a la caché del sistema de archivos por hilos dedicados en segundo plano.
CacheWarmerBytesDownloaded
Número de partes de datos que CacheWarmer descargó por completo.
CacheWarmerDataPartsDownloaded
Bytes escritos desde la fuente (sistema de archivos remoto, etc.) hacia la caché del sistema de archivos
CachedReadBufferCacheWriteBytes
Tiempo empleado en escribir datos en la caché del sistema de archivos
CachedReadBufferCacheWriteMicroseconds
Tiempo de preparación del búfer
CachedReadBufferCreateBufferMicroseconds
Bytes leídos desde el origen de la caché del sistema de archivos. Los segmentos de la caché se leen de izquierda a derecha en su totalidad; es posible que necesitemos predescargar alguna parte del segmento que no sea relevante para la tarea actual solo para llegar a los datos necesarios
CachedReadBufferPredownloadedBytes
Bytes leídos del origen de la caché del sistema de archivos para la predescarga (desde remote fs, etc.)
CachedReadBufferPredownloadedFromSourceBytes
Tiempo de lectura desde el origen de la caché del sistema de archivos durante la predescarga (desde el sistema de archivos remoto, etc.)
CachedReadBufferPredownloadedFromSourceMicroseconds
Bytes leídos de la caché del sistema de archivos
CachedReadBufferReadFromCacheBytes
Número de veces que una lectura desde la caché del sistema de archivos produjo un acierto de caché.
CachedReadBufferReadFromCacheHits
Tiempo de lectura desde la caché del sistema de archivos
CachedReadBufferReadFromCacheMicroseconds
Número de veces que una lectura desde la caché del sistema de archivos no encontró los datos en la caché.
CachedReadBufferReadFromCacheMisses
Bytes leídos del origen de la caché del sistema de archivos (del sistema de archivos remoto, etc.)
CachedReadBufferReadFromSourceBytes
Tiempo de lectura desde la fuente de la caché del sistema de archivos (sistema de archivos remoto, etc.)
CachedReadBufferReadFromSourceMicroseconds
Tiempo empleado en esperar al búfer de lectura interno (incluida la espera de la caché)
CachedReadBufferWaitReadBufferMicroseconds
Bytes escritos desde el origen (remote fs, etc.) en la caché del sistema de archivos
CachedWriteBufferCacheWriteBytes
Tiempo empleado en escribir datos en la caché del sistema de archivos
CachedWriteBufferCacheWriteMicroseconds
Número de veces que se produjo un error al intentar eliminar un nodo efímero. Esto no supone ningún problema, ya que nuestra implementación de la biblioteca ZooKeeper garantiza que la sesión expirará y que el nodo se eliminará.
CannotRemoveEphemeralNode
Número de trazas de pila descartadas por el perfilador de consultas o el manejador de señales porque la tubería está llena o no se puede escribir en ella.
CannotWriteToWriteBufferDiscard
Tiempo total empleado en fusionar columnas ordenadas
CoalescingSortedMilliseconds
Tiempo total empleado en el colapso de columnas ordenadas
CollapsingSortedMilliseconds
Tiempo dedicado a cancel() en las tareas del ejecutor Common.
CommonBackgroundExecutorTaskCancelMicroseconds
Tiempo dedicado a executeStep() en las tareas del ejecutor Common.
CommonBackgroundExecutorTaskExecuteStepMicroseconds
Tiempo dedicado a restablecer la tarea del ejecutor Common.
CommonBackgroundExecutorTaskResetMicroseconds
Tiempo empleado en esperar a que finalice el ejecutor «Common».
CommonBackgroundExecutorWaitMicroseconds
Número de bytes utilizados para compilar expresiones.
CompileExpressionsBytes
Tiempo total dedicado a compilar expresiones a código LLVM.
CompileExpressionsMicroseconds
Número de veces que se inició la compilación del código LLVM generado (para crear una función fusionada para expresiones complejas).
CompileFunction
Número de veces que se ejecutó una función compilada.
CompiledFunctionExecute
Número de bloques comprimidos (bloques de datos que se comprimen de forma independiente entre sí) leídos de fuentes comprimidas (archivos, red).
CompressedReadBufferBlocks
Número de bytes no comprimidos (es decir, el número de bytes después de la descompresión) leídos desde fuentes comprimidas (archivos, red).
CompressedReadBufferBytes
Número de veces que el checksum del bloque comprimido no coincidió.
CompressedReadBufferChecksumDoesntMatch
Tiempo total dedicado a detectar cambios de bit causados por discrepancias en la suma de comprobación de bloques comprimidos.
CompressedReadBufferChecksumDoesntMatchMicroseconds
Número de veces que una discrepancia en la suma de comprobación de un bloque comprimido se debió a una diferencia de un solo bit.
CompressedReadBufferChecksumDoesntMatchSingleBitMismatch
Número total de eventos de reducción de CPU
ConcurrencyControlDownscales
Tiempo total que una consulta estuvo esperando debido al desalojo de slots de CPU.
ConcurrencyControlPreemptedMicroseconds
Número total de preempciones de CPU
ConcurrencyControlPreemptions
Número de consultas retrasadas por la presión sobre la capacidad de los slots de CPU. Indicador de contención: excluye las esperas por aumento diferido de slots en un servidor sin contención.
ConcurrencyControlQueriesDelayed
Número total de slots de CPU obtenidos
ConcurrencyControlSlotsAcquired
Número total de slots de CPU no competitivos adquiridos
ConcurrencyControlSlotsAcquiredNonCompeting
Número de slots de CPU que no se concedieron en el momento de la asignación debido a limitaciones de capacidad. Excluye los slots retenidos por la asignación diferida.
ConcurrencyControlSlotsDelayed
Número de slots de CPU concedidos según la garantía de 1 hilo por consulta y para las consultas con la configuración ‘use_concurrency_control’ = 0
ConcurrencyControlSlotsGranted
Número total de eventos de escalado al alza de la CPU
ConcurrencyControlUpscales
Tiempo total que una consulta estuvo esperando solicitudes de recursos para obtener CPU slots.
ConcurrencyControlWaitMicroseconds
Número total de slots de consulta adquiridos
ConcurrentQuerySlotsAcquired
Tiempo total que una consulta estuvo esperando a que hubiera slots de consulta disponibles
ConcurrentQueryWaitMicroseconds
Tiempo total empleado en esperar un slot en el pool de conexiones.
ConnectionPoolIsFullMicroseconds
Número de veces que se adquirió el bloqueo de Context o que se intentó adquirirlo. Se trata de un bloqueo global.
ContextLock
Tiempo de espera del bloqueo de Context en microsegundos
ContextLockWaitMicroseconds
Número total de solicitudes de asignación de fusiones
CoordinatedMergesMergeAssignmentRequest
Tiempo total empleado por el cliente de asignación de fusiones
CoordinatedMergesMergeAssignmentRequestMicroseconds
Número total de solicitudes para la asignación de fusiones
CoordinatedMergesMergeAssignmentResponse
Tiempo total empleado por el controlador de asignación de fusiones
CoordinatedMergesMergeAssignmentResponseMicroseconds
Tiempo total dedicado a obtener metadatos actualizados dentro del coordinador de fusiones
CoordinatedMergesMergeCoordinatorFetchMetadataMicroseconds
Tiempo total dedicado a filtrar las fusiones preparadas en el coordinador de fusiones
CoordinatedMergesMergeCoordinatorFilterMicroseconds
Número total de adquisiciones exclusivas del bloqueo del estado del coordinador
CoordinatedMergesMergeCoordinatorLockStateExclusivelyCount
Tiempo total dedicado al bloqueo exclusivo del mutex del estado del coordinador Número total de adquisiciones FOR SHARE del bloqueo de estado del coordinador Tiempo total dedicado al bloqueo del mutex del estado del coordinador en modo compartido
CoordinatedMergesMergeCoordinatorLockStateExclusivelyMicroseconds
Tiempo total empleado en encontrar un merge mediante selectores de merge dentro del coordinador de fusiones
CoordinatedMergesMergeCoordinatorSelectMergesMicroseconds
Número total de actualizaciones del coordinador de fusiones
CoordinatedMergesMergeCoordinatorUpdateCount
Tiempo total dedicado a actualizar el estado del coordinador de fusiones
CoordinatedMergesMergeCoordinatorUpdateMicroseconds
Número total de actualizaciones del merge worker
CoordinatedMergesMergeWorkerUpdateCount
Tiempo total dedicado a actualizar el estado local de las fusiones asignadas al worker
CoordinatedMergesMergeWorkerUpdateMicroseconds
Se creó correctamente una entrada de registro para fusionar partes en ReplicatedMergeTree.
CreatedLogEntryForMerge
Se creó correctamente una entrada de registro para mutar partes en ReplicatedMergeTree.
CreatedLogEntryForMutation
Número de veces que se creó un búfer de lectura con O_DIRECT para la lectura de datos (al elegir entre otros métodos de lectura).
CreatedReadBufferDirectIO
Número de veces que se intentó crear un búfer de lectura con O_DIRECT para leer datos (al elegir entre otros métodos de lectura), pero el SO no lo permitió (debido a la falta de compatibilidad del filesystem u otras razones) y se volvió al método de lectura habitual.
CreatedReadBufferDirectIOFailed
Número de veces que se creó un búfer de lectura con ‘mmap’ para leer datos (al elegir entre otros métodos de lectura).
CreatedReadBufferMMap
Número de veces que se intentó crear un búfer de lectura con ‘mmap’ para leer datos (al elegir entre otros métodos de lectura), pero el SO no lo permitió (por falta de compatibilidad con el filesystem u otras razones) y se recurrió al método de lectura habitual.
CreatedReadBufferMMapFailed
Número de veces que se creó un búfer de lectura ordinario para leer datos (al escoger entre otros métodos de lectura).
CreatedReadBufferOrdinary
Número total de errores en la resolución DNS
DNSError
Número de veces que los datos tras la fusión no son idénticos byte a byte a los datos de otras réplicas. Puede haber varias razones:
DataAfterMergeDiffersFromReplica
- Uso de una versión más reciente de la biblioteca de compresión tras una actualización del servidor.
- Uso de otro método de compresión.
- Algoritmo de compresión no determinista (muy poco probable).
- Algoritmo de fusión no determinista debido a un error lógico en el código.
- Corrupción de datos en memoria debido a un error en el código.
- Corrupción de datos en memoria debido a un problema de hardware.
- Modificación manual de los datos de origen después del inicio del servidor.
- Modificación manual de las sumas de verificación almacenadas en ZooKeeper.
- La configuración relacionada con el formato de las partes, como ‘enable_mixed_granularity_parts’, es distinta entre réplicas. El servidor detectó esta situación correctamente y descargará la parte fusionada desde la réplica para garantizar un resultado idéntico byte a byte.
Número de veces que los datos tras una mutación no son idénticos byte a byte a los datos de otras réplicas. Además de las razones descritas en ‘DataAfterMergeDiffersFromReplica’, esto también puede deberse a una mutación no determinista.
DataAfterMutationDiffersFromReplica
Número de filas procesadas por la implementación predeterminada para valores NULL durante la ejecución de funciones
DefaultImplementationForNullsRows
Número de filas que contienen valores NULL procesadas por la implementación predeterminada para NULL durante la ejecución de funciones
DefaultImplementationForNullsRowsWithNulls
Número de veces que el INSERT de un bloque en una tabla MergeTree se limitó debido al elevado número de partes de datos activas en la partición.
DelayedInserts
Número total de milisegundos empleados mientras el INSERT de un bloque en una tabla MergeTree se vio limitado debido al elevado número de partes de datos activas en la partición.
DelayedInsertsMilliseconds
Número de veces que la mutación de una tabla MergeTree se vio limitada debido al elevado número de mutaciones sin finalizar en la tabla.
DelayedMutations
Número total de milisegundos transcurridos mientras la mutación de una tabla MergeTree estuvo limitada debido al elevado número de mutaciones sin finalizar en la tabla.
DelayedMutationsMilliseconds
Número de archivos omitidos durante la poda de particiones en DeltaLake
DeltaLakePartitionPrunedFiles
Número de archivos escaneados durante los callbacks de escaneo de DeltaLake
DeltaLakeScannedFiles
Número de veces que se inicializó una instantánea de una tabla de DeltaLake (cargada desde el almacenamiento de objetos)
DeltaLakeSnapshotInitializations
Número de claves consultadas en diccionarios de tipo ‘cache’ que se encontraron en la caché, pero estaban obsoletas.
DictCacheKeysExpired
Número de claves buscadas en diccionarios de tipo ‘cache’ y encontradas en la caché.
DictCacheKeysHit
Número de claves buscadas en diccionarios de tipo ‘cache’ que no se encontraron.
DictCacheKeysNotFound
Número de claves solicitadas desde la fuente de datos para los diccionarios de tipo ‘cache’.
DictCacheKeysRequested
Número de claves solicitadas a la fuente de datos para diccionarios de tipo ‘cache’ y encontradas en ella.
DictCacheKeysRequestedFound
Número de claves solicitadas a la fuente de datos para diccionarios de tipo ‘cache’ que no se encontraron en dicha fuente.
DictCacheKeysRequestedMiss
Número de nanosegundos empleados en esperar el bloqueo de lectura para consultar los datos de los diccionarios de tipo ‘cache’.
DictCacheLockReadNs
Número de nanosegundos dedicados a esperar el bloqueo de escritura para actualizar los datos de los diccionarios de tipo ‘cache’.
DictCacheLockWriteNs
Número de nanosegundos empleados en consultar las fuentes de datos externas para los diccionarios de tipo ‘cache’.
DictCacheRequestTimeNs
Número de solicitudes en bloque a las fuentes de datos externas para los diccionarios de tipo ‘cache’.
DictCacheRequests
Número de veces que se llamó a la función F_FULLFSYNC/fsync/fdatasync en directorios.
DirectorySync
Tiempo total empleado en esperar la llamada al sistema F_FULLFSYNC/fsync/fdatasync para directorios.
DirectorySyncElapsedMicroseconds
Número de llamadas a CommitBlockList en la API de Azure Blob Storage de Disk Azure
DiskAzureCommitBlockList
Número de llamadas a CopyObject de la API de Azure Blob Storage de Disk Azure
DiskAzureCopyObject
Número de llamadas a CreateContainer en la API de Azure Blob Storage de Disk Azure.
DiskAzureCreateContainer
Número de llamadas a DeleteObject(s) de la API de Azure Blob Storage.
DiskAzureDeleteObjects
Número de llamadas a la API GetObject de Disk Azure.
DiskAzureGetObject
Número de llamadas a GetProperties de la API de Azure Blob Storage de Disk Azure.
DiskAzureGetProperties
Número de solicitudes GET al disco de Azure bloqueadas por el limitador de tasa.
DiskAzureGetRequestThrottlerBlocked
Número de solicitudes GET al disco de Azure que pasaron por el limitador de tasa: bloqueadas y no bloqueadas.
DiskAzureGetRequestThrottlerCount
Tiempo total que una consulta permaneció en espera para cumplir con la limitación de solicitudes GET del disco de Azure.
DiskAzureGetRequestThrottlerSleepMicroseconds
Número de llamadas a ListObjects de la API de Azure Blob Storage de Disk Azure.
DiskAzureListObjects
Número de solicitudes PUT al disco de Azure bloqueadas por el limitador de tasa.
DiskAzurePutRequestThrottlerBlocked
Número de solicitudes PUT al disco de Azure que pasaron por el limitador de tasa: bloqueadas y no bloqueadas.
DiskAzurePutRequestThrottlerCount
Tiempo total que una consulta permaneció en espera para ajustarse a la limitación de tasa de solicitudes PUT del disco de Azure.
DiskAzurePutRequestThrottlerSleepMicroseconds
Tiempo total de espera de las solicitudes de lectura del disco de Azure.
DiskAzureReadMicroseconds
Número de solicitudes de lectura del disco de Azure.
DiskAzureReadRequestsCount
Número de errores en las solicitudes de lectura del disco de Azure.
DiskAzureReadRequestsErrors
Número de redireccionamientos de solicitudes de lectura del disco de Azure.
DiskAzureReadRequestsRedirects
Número de solicitudes de lectura del disco de Azure limitadas por tasa.
DiskAzureReadRequestsThrottling
Número de llamadas a StageBlock de la API de Azure Blob Storage de Disk Azure
DiskAzureStageBlock
Número de llamadas de carga a la API de Azure Blob Storage de Disk Azure
DiskAzureUpload
Tiempo total de espera de las solicitudes de escritura en disco de Azure.
DiskAzureWriteMicroseconds
Número de solicitudes de escritura de disco de Azure.
DiskAzureWriteRequestsCount
Número de errores en las solicitudes de escritura del disco de Azure.
DiskAzureWriteRequestsErrors
Número de redireccionamientos de solicitudes de escritura en disco de Azure.
DiskAzureWriteRequestsRedirects
Número de solicitudes de escritura en disco de Azure sujetas a limitación de tasa.
Limitación de solicitudes de escritura en disco de Azure
Número de conexiones creadas del disco
DiskConnectionsCreated
Tiempo total dedicado a crear conexiones para el disco
DiskConnectionsElapsedMicroseconds
Número de veces que falla la creación de una conexión para el disco
DiskConnectionsErrors
Número de conexiones expiradas del disco
DiskConnectionsExpired
Número de conexiones preservadas del disco
DiskConnectionsPreserved
Número de conexiones reiniciadas del disco
DiskConnectionsReset
Número de conexiones reutilizadas del disco
DiskConnectionsReused
Tiempo de espera hasta que se complete la eliminación pendiente del blob tras confirmar la transacción de metadatos
DiskObjectStorageWaitBlobRemovalMicroseconds
Número de directorios creados por el almacenamiento de metadatos ‘plain_rewritable’ de AzureObjectStorage.
DiskPlainRewritableAzureDirectoryCreated
Número de directorios eliminados por el almacenamiento de metadatos ‘plain_rewritable’ de AzureObjectStorage.
DiskPlainRewritableAzureDirectoryRemoved
Número de discos
DiskPlainRewritableLegacyLayoutDiskCount
plain_rewritable con diseño heredado.
Número de directorios creados por el almacenamiento de metadatos ‘plain_rewritable’ para LocalObjectStorage.
DiskPlainRewritableLocalDirectoryCreated
Número de directorios eliminados por el almacenamiento de metadatos ‘plain_rewritable’ de LocalObjectStorage.
DiskPlainRewritableLocalDirectoryRemoved
Número de directorios creados por el almacenamiento de metadatos ‘plain_rewritable’ para S3ObjectStorage.
DiskPlainRewritableS3DirectoryCreated
Número de directorios eliminados por el almacenamiento de metadatos ‘plain_rewritable’ en S3ObjectStorage.
DiskPlainRewritableS3DirectoryRemoved
Tiempo total de espera de la llamada al sistema de lectura. Incluye lecturas desde la caché de páginas.
DiskReadElapsedMicroseconds
Número de llamadas a AbortMultipartUpload de la API de DiskS3.
DiskS3AbortMultipartUpload
Número de llamadas a la API DiskS3 CompleteMultipartUpload.
DiskS3CompleteMultipartUpload
Número de llamadas a CopyObject de la API de DiskS3.
DiskS3CopyObject
Número de llamadas a la API de DiskS3 CreateMultipartUpload.
DiskS3CreateMultipartUpload
Número de llamadas a DeleteObject de la API de DiskS3.
DiskS3DeleteObjects
Número de llamadas a GetObject de la API de DiskS3.
DiskS3GetObject
Número de llamadas a la API de DiskS3 GetObjectTagging.
DiskS3GetObjectTagging
Número de solicitudes GET y SELECT de DiskS3 bloqueadas por el limitador de tasa.
DiskS3GetRequestThrottlerBlocked
Número de solicitudes GET y SELECT de DiskS3 que pasaron por el limitador de tasa: bloqueadas y no bloqueadas.
DiskS3GetRequestThrottlerCount
Tiempo total durante el que una consulta permaneció en espera para ajustarse a la limitación de tasa de las solicitudes GET y SELECT de DiskS3.
DiskS3GetRequestThrottlerSleepMicroseconds
Número de llamadas a HeadObject de la API de DiskS3.
DiskS3HeadObject
Número de llamadas a ListObjects de la API de DiskS3.
DiskS3ListObjects
Número de llamadas a PutObject de la API de DiskS3.
DiskS3PutObject
Número de solicitudes PUT, COPY, POST y LIST de DiskS3 bloqueadas por el limitador de tasa.
DiskS3PutRequestThrottlerBlocked
Número de solicitudes PUT, COPY, POST y LIST de DiskS3 que pasaron por el throttler: bloqueadas y no bloqueadas.
DiskS3PutRequestThrottlerCount
Tiempo total que una consulta permaneció en espera para ajustarse a la limitación de tasa de las solicitudes PUT, COPY, POST y LIST de DiskS3.
DiskS3PutRequestThrottlerSleepMicroseconds
Tiempo de las solicitudes GET y HEAD al almacenamiento de DiskS3.
DiskS3ReadMicroseconds
Número de intentos de solicitudes GET y HEAD al almacenamiento de DiskS3, incluido el intento inicial y cualquier reintento, pero sin contar los reintentos realizados internamente por la estrategia de reintento de S3
DiskS3ReadRequestAttempts
Número de errores recuperables para solicitudes GET y HEAD al almacenamiento DiskS3, excluidos los reintentos realizados internamente por la estrategia de reintento de S3
DiskS3ReadRequestRetryableErrors
Número de solicitudes GET y HEAD al almacenamiento de DiskS3.
DiskS3ReadRequestsCount
Número de errores no debidos a throttling en las solicitudes GET y HEAD al almacenamiento de DiskS3.
DiskS3ReadRequestsErrors
Número de redirecciones en las solicitudes GET y HEAD al almacenamiento de DiskS3.
DiskS3ReadRequestsRedirects
Número de errores 429 y 503 en las solicitudes GET y HEAD al almacenamiento de DiskS3.
DiskS3ReadRequestsThrottling
Número de llamadas a UploadPart de la API de DiskS3.
DiskS3UploadPart
Número de llamadas a la API UploadPartCopy de DiskS3.
DiskS3UploadPartCopy
Tiempo de las solicitudes POST, DELETE, PUT y PATCH al almacenamiento de DiskS3.
DiskS3WriteMicroseconds
Número de intentos de solicitudes POST, DELETE, PUT y PATCH al almacenamiento de DiskS3, incluido el intento inicial y cualquier reintento, pero sin contar los reintentos realizados internamente por la estrategia de reintento
DiskS3WriteRequestAttempts
Número de errores recuperables para solicitudes POST, DELETE, PUT y PATCH al almacenamiento DiskS3, excluidos los reintentos realizados internamente por la estrategia de reintento
DiskS3WriteRequestRetryableErrors
Número de solicitudes POST, DELETE, PUT y PATCH al almacenamiento de DiskS3.
DiskS3WriteRequestsCount
Número de errores no causados por limitación de tasa en solicitudes POST, DELETE, PUT y PATCH al almacenamiento de DiskS3.
DiskS3WriteRequestsErrors
Número de redirecciones en las solicitudes POST, DELETE, PUT y PATCH al almacenamiento de DiskS3.
DiskS3WriteRequestsRedirects
Número de errores 429 y 503 en las solicitudes POST, DELETE, PUT y PATCH al almacenamiento de DiskS3.
DiskS3WriteRequestsThrottling
Tiempo total empleado en esperar la syscall de escritura. Esto incluye las escrituras en la caché de páginas.
DiskWriteElapsedMicroseconds
Evento de conexión de Distributed Cache. Número de intentos de conexión a Distributed Cache
DistrCacheConnectAttempts
Evento del Client de Distributed Cache. Número de fallos al conectarse a un servidor de Distributed Cache antes de realizar una solicitud (se cuenta una vez por solicitud, después de agotar todos los intentos de conexión, a diferencia de DistrCacheUnsuccessfulConnectAttempts, que se cuenta por intento). Un timeout mientras se espera una conexión disponible del grupo también se cuenta aquí. Los fallos al reconectarse durante la creación de la solicitud se contabilizan en DistrCacheMakeRequestErrors
DistrCacheConnectErrors
Evento de conexión de Distributed Cache. Tiempo empleado en conectarse a Distributed Cache
DistrCacheConnectMicroseconds
Evento del búfer de lectura de Distributed Cache. Tiempo dedicado a leer desde el búfer de respaldo en lugar de usar la distributed cache
DistrCacheFallbackReadMicroseconds
Evento de conexión de Distributed Cache. Tiempo dedicado a obtener el cliente de Distributed Cache
DistrCacheGetClientMicroseconds
Evento del cliente de Distributed Cache. Tiempo de espera para recibir la respuesta de Distributed Cache
DistrCacheGetResponseMicroseconds
Evento del registro de Distributed Cache. Número de reconstrucciones del hash ring de Distributed Cache
DistrCacheHashRingRebuilds
Evento del registro de Distributed Cache. Tiempo empleado en adquirir el bloqueo de DistributedCacheRegistry
DistrCacheLockRegistryMicroseconds
Evento del cliente de Distributed Cache. Número de errores de Distributed Cache al realizar una solicitud
DistrCacheMakeRequestErrors
Evento del búfer de lectura de Distributed Cache. Tiempo empleado en ReadBufferFromDistributedCache::nextImpl
DistrCacheNextImplMicroseconds
Evento del búfer de escritura de Distributed Cache. Número de bytes escritos en el almacenamiento de objetos
DistrCacheObjectStorageWriteBytes
Evento del búfer de escritura de Distributed Cache. Tiempo invertido en escribir en el almacenamiento de objetos
DistrCacheObjectStorageWriteMicroseconds
Evento de conexión de Distributed Cache. El número de conexiones abiertas al Distributed Cache
DistrCacheOpenedConnections
Evento de conexión de Distributed Cache. El número de conexiones abiertas a Distributed Cache sin pasar por el pool
DistrCacheOpenedConnectionsBypassingPool
Evento del búfer de lectura de Distributed Cache. Tiempo empleado en precalcular los rangos de lectura
DistrCachePrecomputeRangesMicroseconds
Evento del búfer de lectura de Distributed Cache. Número de veces que se cambió el rango de lectura debido a un cambio en seek/last_position
DistrCacheRangeChange
Evento del búfer de lectura de Distributed Cache. Número de veces que se restablece el rango de lectura debido a un cambio en
DistrCacheRangeResetBackward
seek/
last_position
Evento del búfer de lectura de Distributed Cache. Número de veces que se restablece el rango de lectura debido a un cambio en seek/last_position
DistrCacheRangeResetForward
Evento del búfer de lectura de Distributed Cache. Bytes leídos del búfer de respaldo
DistrCacheReadBytesFromFallbackBuffer
Evento de Client de Distributed Cache. Número total de errores de Distributed Cache durante las solicitudes de lectura (equals DistrCacheReadErrorsRetriable + DistrCacheReadErrorsNonRetriable)
DistrCacheReadErrors
Evento del Client de Distributed Cache. Número de errores no reintentables de Distributed Cache durante las solicitudes de lectura
DistrCacheReadErrorsNonRetriable
Evento del Client de Distributed Cache. Número de errores reintentables de Distributed Cache durante las solicitudes de lectura (se cuentan cada vez que ocurren, incluidas las que se recuperaron mediante un reintento)
DistrCacheReadErrorsRetriable
Evento del búfer de lectura de Distributed Cache. Tiempo empleado en leer desde Distributed Cache
DistrCacheReadMicroseconds
Evento del búfer de lectura de Distributed Cache. Número de reintentos de la solicitud de lectura tras un error reintentable (incluidos los reintentos de la creación inicial de la solicitud)
DistrCacheReadRequestRetries
Evento del búfer de lectura de Distributed Cache. Número de veces que un error de lectura reintentable no se resolvió dentro del límite de reintentos de la solicitud de lectura
DistrCacheReadRequestRetriesExhausted
Bytes que pasaron por el limitador de tasa ‘max_distributed_cache_read_bandwidth_for_server’.
DistrCacheReadThrottlerBytes
Tiempo total durante el que una consulta permaneció en espera para ajustarse a la limitación de velocidad de ‘max_distributed_cache_read_bandwidth_for_server’.
DistrCacheReadThrottlerSleepMicroseconds
Evento del cliente de Distributed Cache. Número de errores de Distributed Cache al recibir la respuesta a una solicitud
DistrCacheReceiveResponseErrors
Evento de cliente de Distributed Cache. Número total de paquetes RefreshCredentials recibidos de Distributed Cache
DistrCacheReceivedCredentialsRefreshPackets
Evento del cliente de Distributed Cache. Número total de paquetes de datos recibidos desde Distributed Cache
DistrCacheReceivedDataPackets
Evento del cliente de Distributed Cache. Número de bytes de los paquetes Data recibidos de Distributed Cache
DistrCacheReceivedDataPacketsBytes
Evento del cliente de Distributed Cache. Número total de paquetes Error recibidos desde Distributed Cache
DistrCacheReceivedErrorPackets
Evento de cliente de Distributed Cache. Número total de paquetes Ok recibidos desde Distributed Cache
DistrCacheReceivedOkPackets
Evento de cliente de Distributed Cache. Número total de paquetes Stop recibidos del Distributed Cache
DistrCacheReceivedStopPackets
Evento del registro de Distributed Cache. Tiempo dedicado a actualizar el registro de Distributed Cache
DistrCacheRegistryUpdateMicroseconds
Evento del registro de Distributed Cache. Número de actualizaciones del registro de Distributed Cache
DistrCacheRegistryUpdates
Evento de conexión de Distributed Cache. Tiempo empleado en eliminar las conexiones obsoletas del pool
DistrCacheRemoveOutdatedMicroseconds
Evento de conexión de Distributed Cache. Número de conexiones reutilizadas con Distributed Cache
DistrCacheReusedConnections
Evento del cliente de Distributed Cache. Número total de paquetes de datos enviados a Distributed Cache
DistrCacheSentDataPackets
Evento del cliente de Distributed Cache. El número de bytes de los paquetes Data enviados a Distributed Cache
DistrCacheSentDataPacketsBytes
Evento del servidor de Distributed Cache. Número de paquetes AckRequest en DistributedCacheServer
DistrCacheServerAckRequestPackets
Evento del servidor de Distributed Cache. El número de veces que Distributed Cache encontró los datos en la caché mientras leía desde la caché del sistema de archivos
DistrCacheServerCachedReadBufferCacheHits
Evento del servidor de Distributed Cache. Número de veces que la caché distribuida sufrió un fallo de caché al leer desde la caché del sistema de archivos
DistrCacheServerCachedReadBufferCacheMisses
Evento del servidor de Distributed Cache. Número de bytes leídos desde el almacenamiento de objetos para la predescarga en Distributed Cache al leer desde la caché del sistema de archivos
DistrCacheServerCachedReadBufferCachePredownloadBytes
Evento del servidor de Distributed Cache. Número de bytes leídos de la caché de Distributed Cache al leer desde la caché del sistema de archivos
DistrCacheServerCachedReadBufferCacheReadBytes
Evento del servidor de Distributed Cache. Número de bytes escritos en la caché de Distributed Cache al leer desde la caché del sistema de archivos
DistrCacheServerCachedReadBufferCacheWrittenBytes
Evento del servidor de Distributed Cache. Número de bytes leídos del almacenamiento de objetos en Distributed Cache al leer desde la caché del sistema de archivos
DistrCacheServerCachedReadBufferObjectStorageReadBytes
Evento del servidor Distributed Cache. Número de paquetes ContinueRequest en DistributedCacheServer
DistrCacheServerContinueRequestPackets
Evento del servidor de Distributed Cache. Se actualizó el número de credenciales expiradas
DistrCacheServerCredentialsRefresh
Evento del servidor de Distributed Cache. Número de paquetes EndRequest en el DistributedCacheServer
DistrCacheServerEndRequestPackets
Evento del servidor de Distributed Cache. La cantidad de nuevos clientes de S3 en caché
DistrCacheServerNewS3CachedClients
Evento del servidor de Distributed Cache. Tiempo dedicado al procesamiento de la solicitud en el lado del servidor de DistributedCache
DistrCacheServerProcessRequestMicroseconds
Evento del servidor de Distributed Cache. Número de paquetes RefreshCredentials del cliente en DistributedCacheServer
DistrCacheServerReceivedCredentialsRefreshPackets
Evento del servidor Distributed Cache. La cantidad de clientes de S3 en caché reutilizados
DistrCacheServerReusedS3CachedClients
Evento del servidor de Distributed Cache. Tiempo dedicado en shutdownAllConnections a esperar a que las conexiones activas finalicen (o se cierren de forma forzada) durante el apagado del servidor
DistrCacheServerShutdownConnectionsMicroseconds
Evento del servidor de Distributed Cache. Número de veces que se omitió el servidor de Distributed Cache debido a intentos fallidos previos de conexión.
DistrCacheServerSkipped
Evento del servidor de Distributed Cache. Número de paquetes StartRequest en el DistributedCacheServer
DistrCacheServerStartRequestPackets
Evento del búfer de lectura de Distributed Cache. Número de cambios entre servidores de Distributed Cache en la caché con lectura/escritura directa
DistrCacheServerSwitches
Evento de Distributed Cache. Número de cambios de servidor durante la lectura o escritura porque cambió el servidor seleccionado por hash (p. ej., debido al desregistro del servidor)
DistrCacheServerUpdates
Evento de conexión de Distributed Cache. Número de reconexiones debidas a conexiones obsoletas del pool (cerradas por el extremo remoto)
DistrCacheStaleReconnections
Evento del búfer de lectura de Distributed Cache. Tiempo necesario para iniciar un nuevo rango de lectura con Distributed Cache
DistrCacheStartRangeMicroseconds
Evento de conexión de Distributed Cache. Número de intentos de conexión exitosos a Distributed Cache
DistrCacheSuccessfulConnectAttempts
Evento del registro de Distributed Cache. Número de actualizaciones exitosas en el registro de servidores
DistrCacheSuccessfulRegistryUpdates
Evento de Client de Distributed Cache. Número de errores de distributed cache en las solicitudes a las tablas del sistema de introspección (system.distributed_cache, system.distributed_cache_metrics, system.distributed_cache_events). Estas solicitudes no se reintentan, por lo que los errores reintentables y no reintentables se contabilizan conjuntamente
DistrCacheSystemTablesErrors
Evento de conexión de Distributed Cache. Número de bytes escritos en los archivos temporales creados en Distributed Cache
DistrCacheTemporaryFilesBytesWritten
Evento de conexión de Distributed Cache. Número de archivos temporales creados en Distributed Cache
DistrCacheTemporaryFilesCreated
Evento de conexión de Distributed Cache. Número de intentos fallidos de conexión a Distributed Cache
DistrCacheUnsuccessfulConnectAttempts
Evento del registro de Distributed Cache. Número de actualizaciones fallidas del registro de servidores
DistrCacheUnsuccessfulRegistryUpdates
Evento del cliente de Distributed Cache. El número de bytes de los paquetes Data que se ignoraron
DistrCacheUnusedDataPacketsBytes
Evento del cliente de Distributed Cache. Número de paquetes no utilizados omitidos de Distributed Cache
DistrCacheUnusedPackets
Evento del cliente de Distributed Cache. Número de asignaciones adicionales de búfer cuando no se pudo reutilizar un búfer existente
DistrCacheUnusedPacketsBufferAllocations
Evento del búfer de escritura de Distributed Cache. Número de bytes escritos en Distributed Cache
DistrCacheWriteBytes
Evento del Client de Distributed Cache. Número total de errores de Distributed Cache durante las solicitudes de escritura (equals DistrCacheWriteErrorsRetriable + DistrCacheWriteErrorsNonRetriable). Un
DistrCacheWriteErrors
Stop de caché write-through iniciado por el server es control de flujo, no un error, y no se cuenta
Evento del Client de Distributed Cache. Número de errores no reintentables en Distributed Cache durante las solicitudes de escritura
DistrCacheWriteErrorsNonRetriable
Evento de Client de Distributed Cache. Número de errores de Distributed Cache que admiten reintento durante las solicitudes de escritura (se cuentan en cada ocurrencia, incluidas las recuperadas mediante un reintento)
DistrCacheWriteErrorsRetriable
Evento del búfer de escritura de Distributed Cache. Tiempo dedicado a
DistrCacheWriteMicroseconds
WriteBufferFromDistributedCache::writeToFileSegment
Evento del búfer de escritura de Distributed Cache. Número de reintentos de solicitud de escritura tras un error reintentable
DistrCacheWriteRequestRetries
Evento del búfer de escritura de Distributed Cache. Número de veces que un error de escritura reintentable no se resolvió dentro del límite de reintentos de la solicitud de escritura
DistrCacheWriteRequestRetriesExhausted
Bytes que pasaron por el limitador ‘max_distributed_cache_write_bandwidth_for_server’.
DistrCacheWriteThrottlerBytes
Tiempo total durante el que una consulta permaneció en espera para cumplir con la limitación de velocidad de ‘max_distributed_cache_write_bandwidth_for_server’.
DistrCacheWriteThrottlerSleepMicroseconds
Número de fallos de la inserción asíncrona en una tabla distribuida (con ‘distributed_foreground_insert’ = 0)
DistributedAsyncInsertionFailures
Número de conexiones a otros servidores realizadas durante la ejecución distribuida de consultas. Sucede cuando se establece una conexión nueva en lugar de reutilizar una del pool.
DistributedConnectionConnectCount
Recuento total de fallos de una conexión distribuida tras agotarse todos los reintentos.
DistributedConnectionFailAtAll
Recuento total cuando falla una conexión distribuida con reintento.
DistributedConnectionFailTry
Número de veces que se rechazó una réplica de una consulta distribuida porque no contenía una tabla necesaria para la consulta.
DistributedConnectionMissingTable
Número de reconexiones a otros servidores realizadas durante la ejecución distribuida de consultas. Esto puede ocurrir cuando se obtiene una conexión obsoleta del pool de conexiones
DistributedConnectionReconnectCount
Número de réplicas omitidas durante INSERT en una tabla distribuida porque las réplicas eran de solo lectura
DistributedConnectionSkipReadOnlyReplica
Número de veces que se rechazó una réplica en una consulta distribuida porque alguna tabla necesaria para la consulta tenía un retraso de replicación superior al umbral configurado.
DistributedConnectionStaleReplica
Número total de intentos de conexión distribuida.
DistributedConnectionTries
Recuento total de conexiones distribuidas exitosas a un servidor utilizable (con la tabla requerida, aunque posiblemente obsoleta).
DistributedConnectionUsable
Número de veces que el INSERT de un bloque en una tabla distribuida se vio limitado debido a un alto número de bytes pendientes.
DistributedDelayedInserts
Número total de milisegundos transcurridos mientras el INSERT de un bloque en una tabla distribuida se limitó debido al elevado número de bytes pendientes.
DistributedDelayedInsertsMilliseconds
Tiempo total empleado durante el análisis distribuido de índices
DistributedIndexAnalysisMicroseconds
Número de partes faltantes durante el análisis distribuido de índices que se resolverán de forma local
DistributedIndexAnalysisMissingParts
Número de partes enviadas para el análisis distribuido de índices
DistributedIndexAnalysisParts
Número de veces que el análisis distribuido de índices falló en una de las réplicas y se recurrió a la réplica local Número de veces que el análisis distribuido de índices falló en una de las réplicas sin fallback (falló al conectarse)
DistributedIndexAnalysisReplicaFallback
Número de réplicas (la réplica local se contabiliza una vez) para las que se ha programado el análisis distribuido de índices
DistributedIndexAnalysisScheduledReplicas
Número de hosts distintos a los que se asignó al menos una tarea al ejecutar una consulta con make_distributed_plan.
DistributedPlanHostsUsed
Se establece en 1 cuando una consulta
DistributedPlanLocalExecution
make_distributed_plan se ejecuta en el mismo proceso mediante el ejecutor local (
distributed_plan_execute_locally), en lugar de enviarse a workers remotos.
Número de tareas enviadas a workers remotos al ejecutar una consulta con make_distributed_plan. Un valor distinto de cero indica que la consulta se ejecutó realmente de forma distribuida.
DistributedPlanRemoteTasks
Número de veces que se rechazó el INSERT de un bloque en una tabla distribuida con la excepción ‘Too many bytes’ debido al elevado número de bytes pendientes.
DistributedRejectedInserts
Se ha superado el tiempo de espera mientras se esperaba a los segmentos durante la inserción síncrona en una tabla distribuida (con ‘distributed_foreground_insert’ = 1)
DistributedSyncInsertionTimeoutExceeded
Se deduplicó el número de inserts asíncronos en el bloque insertado en una tabla ReplicatedMergeTree.
DuplicatedAsyncInserts
Número de inserciones sincrónicas en una tabla *MergeTree que fueron deduplicadas.
DuplicatedInsertedBlocks
Tiempo total dedicado a comprobar si había duplicados en los bloques insertados en tablas *MergeTree.
DuplicationElapsedMicroseconds
Número de archivos leídos en motores de tabla que funcionan con archivos (como File/S3/URL/HDFS).
EngineFileLikeReadFiles
Tiempo real transcurrido al ejecutar funciones definidas por el usuario de tipo executable y executable_pool, en microsegundos.