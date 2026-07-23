Ejemplo
CREATE TABLE s3_engine_table (name String, value UInt32)
ENGINE=S3('https://clickhouse-public-datasets.s3.amazonaws.com/my-test-bucket-768/test-data.csv.gz', 'CSV', 'gzip')
SETTINGS input_format_with_names_use_header = 0;
INSERT INTO s3_engine_table VALUES ('one', 1), ('two', 2), ('three', 3);
SELECT * FROM s3_engine_table LIMIT 2;
┌─name─┬─value─┐
│ one │ 1 │
│ two │ 2 │
└──────┴───────┘
Crear una tabla
CREATE TABLE s3_engine_table (name String, value UInt32)
ENGINE = S3(path [, NOSIGN | aws_access_key_id, aws_secret_access_key,] format, [compression], [partition_strategy], [partition_columns_in_data_file], [extra_credentials])
[PARTITION BY expr]
[SETTINGS ...]
Parámetros del motor
path— URL del bucket con la ruta al archivo. Admite los siguientes comodines en modo
readonly:
*,
**,
?,
{abc,def}y
{N..M}, donde
Ny
Mson números, y
'abc'y
'def'son cadenas. Para obtener más información, consulte a continuación.
NOSIGN- Si esta palabra clave se proporciona en lugar de las credenciales, ninguna de las solicitudes se firmará.
format— El formato del archivo.
aws_access_key_id,
aws_secret_access_key- Credenciales de larga duración para el usuario de la cuenta de AWS. Puede usarlas para autenticar sus solicitudes. El parámetro es opcional. Si no se especifican credenciales, se usarán las del archivo de configuración. Para obtener más información, consulte Using S3 for Data Storage.
compression— Tipo de compresión. Valores admitidos:
none,
gzip/gz,
brotli/br,
xz/LZMA,
zstd/zst. El parámetro es opcional. De forma predeterminada, la compresión se detecta automáticamente según la extensión del archivo.
partition_strategy– Opciones:
wildcardo
hive.
wildcardrequiere un
{_partition_id}en la ruta, que se sustituye por la clave de partición.
hiveno permite comodines, asume que la ruta es la raíz de la tabla y genera directorios particionados al estilo de Hive con IDs de Snowflake como nombres de archivo y el formato de archivo como extensión. El valor predeterminado es la configuración
file_like_engine_default_partition_strategy(
wildcarden configuraciones
compatibilityanteriores a
26.6;
hiveen caso contrario).
partition_columns_in_data_file- Solo se usa con la estrategia de partición
hive. Indica a ClickHouse si debe esperar que las columnas de partición se escriban en el archivo de datos. El valor predeterminado es
false.
storage_class_name- Opciones:
STANDARD,
REDUCED_REDUNDANCY,
STANDARD_IA,
ONEZONE_IA,
INTELLIGENT_TIERING,
GLACIER_IR,
EXPRESS_ONEZONE. Solo se admiten las storage classes de S3 que permiten la recuperación inmediata (las clases de archivado como
GLACIERy
DEEP_ARCHIVEno se admiten). Permite especificar AWS S3 Intelligent Tiering.
extra_credentials- Opcional. Se usa para pasar un
role_arnpara el acceso basado en roles en ClickHouse Cloud. Consulte Secure S3 para ver los pasos de configuración.
El motor de tabla
Caché de datos
S3 admite el almacenamiento en caché de datos en el disco local.
Consulte las opciones de configuración de la caché del sistema de archivos y su uso en esta sección.
El almacenamiento en caché se realiza según la ruta y el ETag del objeto de almacenamiento, por lo que ClickHouse no leerá una versión desactualizada de la caché.
Para habilitar el almacenamiento en caché, utilice la configuración
filesystem_cache_name = '<name>' y
enable_filesystem_cache = 1.
Hay dos formas de definir la caché en el archivo de configuración.
SELECT *
FROM s3('http://minio:10000/clickhouse//test_3.csv', 'minioadmin', 'minioadminpassword', 'CSV')
SETTINGS filesystem_cache_name = 'cache_for_s3', enable_filesystem_cache = 1;
- añada la siguiente sección al archivo de configuración de ClickHouse:
<clickhouse>
<filesystem_caches>
<cache_for_s3>
<path>path to cache directory</path>
<max_size>10Gi</max_size>
</cache_for_s3>
</filesystem_caches>
</clickhouse>
- reutilizar la configuración de la caché (y, por lo tanto, el almacenamiento en caché) de la sección
storage_configurationde ClickHouse, descrita aquí
PARTITION BY
PARTITION BY — Opcional. En la mayoría de los casos no necesita una clave de partición y, si la necesita, por lo general no debe ser más granular que por mes. La partición no acelera las consultas (a diferencia de la expresión ORDER BY). Nunca debe usar una partición demasiado granular. No particione sus datos por identificadores o nombres de clientes (en su lugar, haga que el identificador o el nombre del cliente sea la primera columna de la expresión ORDER BY).
Para particionar por mes, use la expresión
toYYYYMM(date_column), donde
date_column es una columna con una fecha del tipo Date. Aquí, los nombres de las particiones tienen el formato
"YYYYMM".
Estrategia de particionado
wildcard: Reemplaza el comodín
{_partition_id} en la ruta del archivo por la clave de partición real. La lectura no es compatible. Se selecciona de forma predeterminada solo cuando
compatibility es anterior a
26.6; de lo contrario, el valor predeterminado es
hive (consulta la configuración
file_like_engine_default_partition_strategy).
hive implementa el particionado de estilo Hive para lecturas y escrituras. La lectura se implementa mediante un patrón glob recursivo; es equivalente a
SELECT * FROM s3('table_root/**.parquet').
La escritura genera archivos con el siguiente formato:
<prefix>/<key1=val1/key2=val2...>/<snowflakeid>.<toLower(file_format)>.
Nota: Al usar la estrategia de particionado
hive, la configuración
use_hive_partitioning no tiene efecto.
Ejemplo de estrategia de particionado
hive:
CREATE TABLE t_03363_parquet (year UInt16, country String, counter UInt8)
ENGINE = S3(s3_conn, filename = 't_03363_parquet', format = Parquet, partition_strategy='hive')
PARTITION BY (year, country);
INSERT INTO t_03363_parquet VALUES
(2022, 'USA', 1),
(2022, 'Canada', 2),
(2023, 'USA', 3),
(2023, 'Mexico', 4),
(2024, 'France', 5),
(2024, 'Germany', 6),
(2024, 'Germany', 7),
(1999, 'Brazil', 8),
(2100, 'Japan', 9),
(2024, 'CN', 10),
(2025, '', 11);
select _path, * from t_03363_parquet;
┌─_path──────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─year─┬─country─┬─counter─┐
│ test/t_03363_parquet/year=2100/country=Japan/7329604473272971264.parquet │ 2100 │ Japan │ 9 │
│ test/t_03363_parquet/year=2024/country=France/7329604473323302912.parquet │ 2024 │ France │ 5 │
│ test/t_03363_parquet/year=2022/country=Canada/7329604473314914304.parquet │ 2022 │ Canada │ 2 │
│ test/t_03363_parquet/year=1999/country=Brazil/7329604473289748480.parquet │ 1999 │ Brazil │ 8 │
│ test/t_03363_parquet/year=2023/country=Mexico/7329604473293942784.parquet │ 2023 │ Mexico │ 4 │
│ test/t_03363_parquet/year=2023/country=USA/7329604473319108608.parquet │ 2023 │ USA │ 3 │
│ test/t_03363_parquet/year=2025/country=/7329604473327497216.parquet │ 2025 │ │ 11 │
│ test/t_03363_parquet/year=2024/country=CN/7329604473310720000.parquet │ 2024 │ CN │ 10 │
│ test/t_03363_parquet/year=2022/country=USA/7329604473298137088.parquet │ 2022 │ USA │ 1 │
│ test/t_03363_parquet/year=2024/country=Germany/7329604473306525696.parquet │ 2024 │ Germany │ 6 │
│ test/t_03363_parquet/year=2024/country=Germany/7329604473306525696.parquet │ 2024 │ Germany │ 7 │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────┴─────────┴─────────┘
Este ejemplo usa la receta de Docker Compose, que integra ClickHouse y MinIO. Debería poder reproducir las mismas consultas con S3 sustituyendo los valores de endpoint y autenticación. Tenga en cuenta que el endpoint de S3 en la configuración de
Consulta de datos particionados
ENGINE usa el token de parámetro
{_partition_id} como parte del objeto de S3 (nombre de archivo), y que las consultas SELECT se hacen sobre los nombres de objeto resultantes (por ejemplo,
test_3.csv).
Como se muestra en el ejemplo, por el momento no se admite directamente consultar tablas de S3 particionadas, pero puede hacerse consultando las particiones individuales mediante la función de tabla S3.El principal caso de uso de escribir datos particionados en S3 es facilitar la transferencia de esos datos a otro sistema ClickHouse (por ejemplo, migrar de sistemas on-prem a ClickHouse Cloud). Dado que los datasets de ClickHouse suelen ser muy grandes y que la fiabilidad de la red no siempre es perfecta, tiene sentido transferir los datasets en subconjuntos; de ahí la escritura particionada.
Crear la tabla
CREATE TABLE p
(
`column1` UInt32,
`column2` UInt32,
`column3` UInt32
)
ENGINE = S3(
'http://minio:10000/clickhouse//test_{_partition_id}.csv',
'minioadmin',
'minioadminpassword',
'CSV',
partition_strategy='wildcard')
PARTITION BY column3
Insertar datos
INSERT INTO p VALUES (1, 2, 3), (3, 2, 1), (78, 43, 45)
Seleccionar desde la partición 3
SELECT *
FROM s3('http://minio:10000/clickhouse//test_3.csv', 'minioadmin', 'minioadminpassword', 'CSV')
┌─c1─┬─c2─┬─c3─┐
│ 1 │ 2 │ 3 │
└────┴────┴────┘
Seleccionar desde la partición 1
SELECT *
FROM s3('http://minio:10000/clickhouse//test_1.csv', 'minioadmin', 'minioadminpassword', 'CSV')
┌─c1─┬─c2─┬─c3─┐
│ 3 │ 2 │ 1 │
└────┴────┴────┘
Seleccionar desde la partición 45
SELECT *
FROM s3('http://minio:10000/clickhouse//test_45.csv', 'minioadmin', 'minioadminpassword', 'CSV')
┌─c1─┬─c2─┬─c3─┐
│ 78 │ 43 │ 45 │
└────┴────┴────┘
Es normal que intentes
Limitación
Select * from p, pero, como se indicó antes, esta consulta fallará; usa la consulta anterior.
SELECT * FROM p
Received exception from server (version 23.4.1):
Code: 48. DB::Exception: Received from localhost:9000. DB::Exception: Reading from a partitioned S3 storage is not implemented yet. (NOT_IMPLEMENTED)
Tenga en cuenta que las filas solo se pueden insertar en archivos nuevos. No hay ciclos de fusión ni operaciones de división de archivos. Una vez que se escribe un archivo, los insert posteriores fallarán. Para evitarlo, puede usar los ajustes
Insertar datos
s3_truncate_on_insert y
s3_create_new_file_on_insert. Consulte más detalles aquí.
Columnas virtuales
_path— Ruta del archivo. Tipo:
LowCardinality(String).
_file— Nombre del archivo. Tipo:
LowCardinality(String).
_size— Tamaño del archivo en bytes. Tipo:
Nullable(UInt64). Si se desconoce el tamaño, el valor es
NULL.
_time— Hora de la última modificación del archivo. Tipo:
Nullable(DateTime). Si se desconoce la hora, el valor es
NULL.
_etag— ETag del archivo. Tipo:
LowCardinality(String). Si se desconoce el etag, el valor es
NULL.
_tags— Etiquetas del archivo. Tipo:
Map(String, String). Si no hay etiquetas, el valor es un mapa vacío `’.
Detalles de implementación
- Las lecturas y escrituras pueden ejecutarse en paralelo
- No se admiten:
- Las operaciones
ALTERy
SELECT...SAMPLE.
- Índices.
- La replicación zero-copy es posible, pero no se admite.
- Las operaciones
La replicación zero-copy no está lista para producciónLa replicación zero-copy está deshabilitada de forma predeterminada en ClickHouse versión 22.8 y posteriores. Esta funcionalidad no se recomienda para su uso en producción.
El argumento
Comodines en path
path puede especificar varios archivos mediante comodines similares a los de bash. Para que un archivo se procese, debe existir y coincidir con el patrón completo de path. La lista de archivos se determina durante
SELECT (no en el momento de
CREATE).
*— Sustituye cualquier cantidad de caracteres, excepto
/, incluida la cadena vacía.
**— Sustituye cualquier cantidad de caracteres, incluido
/, incluida la cadena vacía.
?— Sustituye cualquier carácter individual.
{some_string,another_string,yet_another_one}— Sustituye cualquiera de las cadenas
'some_string', 'another_string', 'yet_another_one'.
{N..M}— Sustituye cualquier número en el rango de N a M, incluidos ambos extremos. N y M pueden tener ceros a la izquierda; por ejemplo,
000..078.
{} son similares a la table function remote.
Ejemplo con comodines 1 Cree una tabla con archivos llamados
Si la lista de archivos contiene rangos numéricos con ceros a la izquierda, use la construcción con llaves para cada dígito por separado o use
?.
file-000.csv,
file-001.csv, … ,
file-999.csv:
Ejemplo con comodines 2 Supongamos que tenemos varios archivos en formato CSV con las siguientes URI en S3:
CREATE TABLE big_table (name String, value UInt32)
ENGINE = S3('https://clickhouse-public-datasets.s3.amazonaws.com/my-bucket/my_folder/file-{000..999}.csv', 'CSV');
- ‘https://clickhouse-public-datasets.s3.amazonaws.com/my-bucket/some_folder/some_file_1.csv'
- ‘https://clickhouse-public-datasets.s3.amazonaws.com/my-bucket/some_folder/some_file_2.csv'
- ‘https://clickhouse-public-datasets.s3.amazonaws.com/my-bucket/some_folder/some_file_3.csv'
- ‘https://clickhouse-public-datasets.s3.amazonaws.com/my-bucket/another_folder/some_file_1.csv'
- ‘https://clickhouse-public-datasets.s3.amazonaws.com/my-bucket/another_folder/some_file_2.csv'
- ‘https://clickhouse-public-datasets.s3.amazonaws.com/my-bucket/another_folder/some_file_3.csv'
- Especifique el intervalo de sufijos de los archivos:
CREATE TABLE table_with_range (name String, value UInt32)
ENGINE = S3('https://clickhouse-public-datasets.s3.amazonaws.com/my-bucket/{some,another}_folder/some_file_{1..3}', 'CSV');
- Tome todos los archivos con el prefijo
some_file_(no debe haber archivos adicionales con ese prefijo en ninguna de las dos carpetas):
CREATE TABLE table_with_question_mark (name String, value UInt32)
ENGINE = S3('https://clickhouse-public-datasets.s3.amazonaws.com/my-bucket/{some,another}_folder/some_file_?', 'CSV');
- Tome todos los archivos de ambas carpetas (todos los archivos deben ajustarse al formato y al esquema descritos en la consulta):
CREATE TABLE table_with_asterisk (name String, value UInt32)
ENGINE = S3('https://clickhouse-public-datasets.s3.amazonaws.com/my-bucket/{some,another}_folder/*', 'CSV');
Configuración de almacenamiento
- s3_truncate_on_insert - permite truncar el archivo antes de insertar en él. Deshabilitado de forma predeterminada.
- s3_create_new_file_on_insert - permite crear un archivo nuevo en cada inserción si el formato tiene sufijo. Deshabilitado de forma predeterminada.
- s3_skip_empty_files - permite omitir archivos vacíos durante la lectura. Habilitado de forma predeterminada.
La siguiente configuración puede establecerse antes de ejecutar la consulta o incluirse en el archivo de configuración.
Configuración relacionada con S3
s3_max_single_part_upload_size— El tamaño máximo del objeto que se puede cargar en S3 mediante una carga de una sola parte. El valor predeterminado es
32Mb.
s3_min_upload_part_size— El tamaño mínimo de la parte que se va a cargar durante una carga multiparte en S3 Multipart upload. El valor predeterminado es
16Mb.
s3_max_redirects— Número máximo de saltos de redirección de S3 permitidos. El valor predeterminado es
10.
s3_single_read_retries— El número máximo de reintentos durante una lectura individual. El valor predeterminado es
4.
s3_max_put_rps— Tasa máxima de solicitudes PUT por segundo antes de aplicar limitación. El valor predeterminado es
0(ilimitado).
s3_max_put_burst— Número máximo de solicitudes que pueden emitirse simultáneamente antes de alcanzar el límite de solicitudes por segundo. De forma predeterminada (valor
0), es igual a
s3_max_put_rps.
s3_max_get_rps— Tasa máxima de solicitudes GET por segundo antes de aplicar limitación. El valor predeterminado es
0(ilimitado).
s3_max_get_burst— Número máximo de solicitudes que pueden emitirse simultáneamente antes de alcanzar el límite de solicitudes por segundo. De forma predeterminada (valor
0), es igual a
s3_max_get_rps.
s3_upload_part_size_multiply_factor- Multiplica
s3_min_upload_part_sizepor este factor cada vez que se hayan cargado
s3_multiply_parts_count_thresholdpartes en una sola escritura en S3. El valor predeterminado es
2.
s3_upload_part_size_multiply_parts_count_threshold- Cada vez que se cargue este número de partes en S3,
s3_min_upload_part_sizese multiplica por
s3_upload_part_size_multiply_factor. El valor predeterminado es
500.
s3_max_inflight_parts_for_one_file- Limita la cantidad de solicitudes PUT que pueden ejecutarse de forma concurrente para un objeto. Este número debe limitarse. El valor
0significa ilimitado. El valor predeterminado es
20. Cada parte en curso tiene un búfer de tamaño
s3_min_upload_part_sizepara las primeras
s3_upload_part_size_multiply_factorpartes, y uno mayor cuando el archivo es lo suficientemente grande; consulte
upload_part_size_multiply_factor. Con la configuración predeterminada, un archivo cargado consume como máximo
320Mbsi el archivo es menor de
8G. El consumo es mayor para archivos más grandes.
s3_max_redirects debe establecerse en cero para evitar ataques SSRF; como alternativa, debe especificarse
remote_host_filter en la configuración del servidor.
Las siguientes configuraciones pueden especificarse en el archivo de configuración para un endpoint determinado (que coincidirá con el prefijo exacto de una URL):
Configuración basada en endpoints
endpoint— Especifica el prefijo de un endpoint. Obligatorio.
access_key_idy
secret_access_key— Especifican las credenciales que se usarán con el endpoint indicado. Opcional.
use_environment_credentials— Si se establece en
true, el cliente de S3 intentará obtener las credenciales de las variables de entorno y de los metadatos de Amazon EC2 para el endpoint indicado. Opcional; el valor predeterminado es
false.
region— Especifica el nombre de la región de S3. Opcional.
use_insecure_imds_request— Si se establece en
true, el cliente de S3 usará una solicitud IMDS no segura al obtener credenciales de los metadatos de Amazon EC2. Opcional; el valor predeterminado es
false.
expiration_window_seconds— Período de gracia para comprobar si las credenciales con vencimiento ya han caducado. Opcional; el valor predeterminado es
120.
no_sign_request- Ignora todas las credenciales para que las solicitudes no se firmen. Es útil para acceder a buckets públicos.
header— Añade la cabecera HTTP especificada a una solicitud para el endpoint indicado. Opcional; puede especificarse varias veces.
access_header- Añade la cabecera HTTP especificada a una solicitud para el endpoint indicado cuando no hay otras credenciales procedentes de otra fuente.
server_side_encryption_customer_key_base64— Si se especifica, se establecerán las cabeceras necesarias para acceder a objetos S3 con cifrado SSE-C. Opcional.
server_side_encryption_kms_key_id- Si se especifica, se establecerán las cabeceras necesarias para acceder a objetos S3 con cifrado SSE-KMS. Si se especifica una cadena vacía, se usará la clave de S3 administrada por AWS. Opcional.
server_side_encryption_kms_encryption_context- Si se especifica junto con
server_side_encryption_kms_key_id, se establecerá la cabecera del contexto de cifrado indicado para SSE-KMS. Opcional.
server_side_encryption_kms_bucket_key_enabled- Si se especifica junto con
server_side_encryption_kms_key_id, se establecerá la cabecera para habilitar las claves de bucket de S3 para SSE-KMS. Opcional; puede ser
trueo
false; de forma predeterminada no se establece nada (coincide con la configuración a nivel de bucket).
max_single_read_retries— Número máximo de intentos durante una sola lectura. El valor predeterminado es
4. Opcional.
max_put_rps,
max_put_burst,
max_get_rpsy
max_get_burst- Configuraciones de limitación de velocidad (consulte la descripción anterior) que se usarán para un endpoint específico en lugar de por consulta. Opcional.
<s3>
<endpoint-name>
<endpoint>https://clickhouse-public-datasets.s3.amazonaws.com/my-test-bucket-768/</endpoint>
<!-- <access_key_id>ACCESS_KEY_ID</access_key_id> -->
<!-- <secret_access_key>SECRET_ACCESS_KEY</secret_access_key> -->
<!-- <region>us-west-1</region> -->
<!-- <use_environment_credentials>false</use_environment_credentials> -->
<!-- <use_insecure_imds_request>false</use_insecure_imds_request> -->
<!-- <expiration_window_seconds>120</expiration_window_seconds> -->
<!-- <no_sign_request>false</no_sign_request> -->
<!-- <header>Authorization: Bearer SOME-TOKEN</header> -->
<!-- <server_side_encryption_customer_key_base64>BASE64-ENCODED-KEY</server_side_encryption_customer_key_base64> -->
<!-- <server_side_encryption_kms_key_id>KMS_KEY_ID</server_side_encryption_kms_key_id> -->
<!-- <server_side_encryption_kms_encryption_context>KMS_ENCRYPTION_CONTEXT</server_side_encryption_kms_encryption_context> -->
<!-- <server_side_encryption_kms_bucket_key_enabled>true</server_side_encryption_kms_bucket_key_enabled> -->
<!-- <max_single_read_retries>4</max_single_read_retries> -->
</endpoint-name>
</s3>
Supongamos que tenemos varios archivos comprimidos con los siguientes URI en S3:
Trabajar con archivos comprimidos
- ‘https://s3-us-west-1.amazonaws.com/umbrella-static/top-1m-2018-01-10.csv.zip'
- ‘https://s3-us-west-1.amazonaws.com/umbrella-static/top-1m-2018-01-11.csv.zip'
- ‘https://s3-us-west-1.amazonaws.com/umbrella-static/top-1m-2018-01-12.csv.zip'
SELECT *
FROM s3(
'https://s3-us-west-1.amazonaws.com/umbrella-static/top-1m-2018-01-1{0..2}.csv.zip :: *.csv'
);
ClickHouse admite tres formatos de archivo: ZIP TAR 7Z Aunque se puede acceder a los archivos ZIP y TAR desde cualquier ubicación de almacenamiento compatible, los archivos 7Z solo pueden leerse desde el sistema de archivos local donde está instalado ClickHouse.
ClickHouse intenta obtener credenciales de muchos tipos de fuentes diferentes. A veces, esto puede ocasionar problemas al acceder a algunos buckets públicos, lo que hace que el cliente devuelva el código de error
Acceso a buckets públicos
403.
Este problema puede evitarse usando la palabra clave
NOSIGN, que obliga al cliente a ignorar todas las credenciales y a no firmar las solicitudes.
CREATE TABLE big_table (name String, value UInt32)
ENGINE = S3('https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/aapl_stock.csv', NOSIGN, 'CSVWithNames');
Para obtener más información sobre cómo optimizar el rendimiento de la función s3, consulta nuestra guía detallada.
Optimización del rendimiento
En ClickHouse Cloud, puede utilizar el acceso basado en roles para autenticarse con S3 en lugar de usar claves de acceso. Consulte Secure S3 para conocer los pasos de configuración. Una vez configurado, se puede pasar un
Acceso basado en roles
roleARN mediante el parámetro
extra_credentials:
También se puede proporcionar un
CREATE TABLE my_s3_table(name String, value UInt32)
ENGINE = S3('https://my-bucket.s3.amazonaws.com/data/*.csv', extra_credentials(role_arn = 'arn:aws:iam::111111111111:role/ClickHouseAccessRole-001'), 'CSV')
external_id opcional junto con
role_arn. Se pasa como el parámetro
ExternalId de la llamada
AssumeRole de AWS STS, lo que permite que la política de confianza del rol requiera un secreto compartido para mitigar el problema del delegado confuso:
CREATE TABLE my_s3_table(name String, value UInt32)
ENGINE = S3('https://my-bucket.s3.amazonaws.com/data/*.csv', extra_credentials(role_arn = 'arn:aws:iam::111111111111:role/ClickHouseAccessRole-001', external_id = 'my-external-id'), 'CSV')