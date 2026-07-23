El rastreador de sobreasignación por usuario encuentra la consulta con el mayor ratio de overcommit en la lista de consultas del usuario. El ratio de overcommit de una consulta se calcula como el número de bytes asignados dividido entre el valor de la configuración
Rastreador de sobreasignación por usuario
memory_overcommit_ratio_denominator_for_user.
Si
memory_overcommit_ratio_denominator_for_user de la consulta es igual a cero, el rastreador de sobreasignación no elegirá esa consulta.
El tiempo de espera se establece mediante la configuración
memory_usage_overcommit_max_wait_microseconds.
Ejemplo
SELECT number FROM numbers(1000) GROUP BY number SETTINGS memory_overcommit_ratio_denominator_for_user=4000, memory_usage_overcommit_max_wait_microseconds=500
El rastreador global de sobreasignación encuentra la consulta con el mayor ratio de overcommit entre todas las consultas. En este caso, el ratio de overcommit se calcula como el número de bytes asignados dividido por el valor de la configuración
Rastreador global de sobreasignación
memory_overcommit_ratio_denominator.
Si
memory_overcommit_ratio_denominator de la consulta es igual a cero, el rastreador de sobreasignación no seleccionará esta consulta.
El tiempo de espera se establece mediante el parámetro
memory_usage_overcommit_max_wait_microseconds en el archivo de configuración.