Documentación sobre el formato Native

Entrada Salida Alias ✔ ✔

Native está disponible Native —el protocolo TCP wire que lo transporta— está disponible La especificación oficial completa del formatoestá disponible aquí , y la especificación complementaria del protocolo—el protocolo TCP wire que lo transporta— está disponible aquí

Ambas especificaciones fueron generadas por LLM a partir del código fuente de ClickHouse. El código sigue siendo la principal fuente de verdad: cuando la especificación y el código no coinciden, el código es correcto.

El formato Native es el formato más eficiente de ClickHouse porque es realmente “columnar”, ya que no convierte las columnas en filas.

En este formato, los datos se escriben y se leen por bloques en formato binario. Para cada bloque, se registran uno tras otro el número de filas, el número de columnas, los nombres y tipos de las columnas, y las partes de las columnas del bloque.

Este es el formato que se utiliza en la interfaz nativa para la interacción entre servidores, para usar el cliente de línea de comandos y para los clientes de C++.

Puede usar este formato para generar rápidamente volcados que solo puede leer el sistema de gestión de bases de datos ClickHouse. Puede que no resulte práctico trabajar directamente con este formato.

​ Formato wire de los tipos de datos

Los datos se envían por el wire en un formato columnar, lo que significa que cada columna se envía por separado y que todos los valores de una columna se envían juntos como un único array.

Cada columna de un bloque contiene un encabezado similar a RowBinaryWithNamesAndTypes

Al usar el protocolo binario TCP nativo (o cuando el endpoint HTTP recibe ?client_protocol_version=<n> ), se escribe una estructura BlockInfo antes del recuento de columnas y filas. Los ejemplos de esta sección usan la interfaz HTTP simple, sin versión de protocolo, por lo que se omite BlockInfo .

​ Estructura del bloque

La siguiente consulta devuelve dos columnas, number y str , con tres filas:

curl -XPOST "http://localhost:8123?default_format=Native" --data-binary "SELECT number, toString(number) AS str FROM system.numbers LIMIT 3" > out.bin

Los datos de salida caben en un solo bloque de ClickHouse y tendrán este aspecto:

const data = new Uint8Array ([ // --- Encabezado de bloque --- 0x02 , // 2 columnas 0x03 , // 3 filas // -- Encabezado de columna 1 -- 0x06 , // LEB128 - el nombre de columna 'number' tiene 6 bytes 0x6e , 0x75 , 0x6d , 0x62 , 0x65 , 0x72 , // nombre de columna: 'number' 0x06 , // LEB128 - el tipo de columna 'UInt64' tiene 6 bytes 0x55 , 0x49 , 0x6e , 0x74 , 0x36 , 0x34 , // 'UInt64' 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0x00 , // 0 como UInt64 0x01 , 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0x00 , // 1 como UInt64 0x02 , 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0x00 , // 2 como UInt64 0x03 , // LEB128 - el nombre de columna 'str' tiene 3 bytes 0x73 , 0x74 , 0x72 , // nombre de columna: 'str' 0x06 , // LEB128 - el tipo de columna 'String' tiene 6 bytes 0x53 , 0x74 , 0x72 , 0x69 , 0x6e , 0x67 , // 'String' 0x01 , // LEB128 - la cadena tiene 1 byte 0x30 , // '0' como String 0x01 , // LEB128 - la cadena tiene 1 byte 0x31 , // '1' como String 0x01 , // LEB128 - la cadena tiene 1 byte 0x32 , // '2' como String ])

​ Múltiples bloques

Sin embargo, en muchos casos, los datos no cabrán en un solo bloque, y ClickHouse los enviará en varios bloques. Considere la siguiente consulta, que recupera dos filas con un tamaño de bloque reducido para forzar que los datos se dividan en una fila por bloque:

curl -XPOST "http://localhost:8123?default_format=Native" --data-binary "SELECT number, toString(number) AS str FROM system.numbers LIMIT 2 SETTINGS max_block_size=1" \ > out.bin

La salida:

const data = new Uint8Array ([ // ----- Bloque 1 ----- 0x02 , // 2 columnas 0x01 , // 1 fila 0x06 , // LEB128 - el nombre de columna 'number' tiene 6 bytes 0x6E , 0x75 , 0x6D , 0x62 , 0x65 , 0x72 , // nombre de columna: 'number' 0x06 , // LEB128 - el tipo de columna 'UInt64' tiene 6 bytes 0x55 , 0x49 , 0x6E , 0x74 , 0x36 , 0x34 , // 'UInt64' 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0x00 , // 0 como UInt64 0x03 , // LEB128 - el nombre de columna 'str' tiene 3 bytes 0x73 , 0x74 , 0x72 , // nombre de columna: 'str' 0x06 , // LEB128 - el tipo de columna 'String' tiene 6 bytes 0x53 , 0x74 , 0x72 , 0x69 , 0x6E , 0x67 , // 'String' 0x01 , // LEB128 - la cadena tiene 1 byte 0x30 , // '0' como String // ----- Bloque 2 ----- 0x02 , // 2 columnas 0x01 , // 1 fila 0x06 , // LEB128 - el nombre de columna 'number' tiene 6 bytes 0x6E , 0x75 , 0x6D , 0x62 , 0x65 , 0x72 , // nombre de columna: 'number' 0x06 , // LEB128 - el tipo de columna 'UInt64' tiene 6 bytes 0x55 , 0x49 , 0x6E , 0x74 , 0x36 , 0x34 , // 'UInt64' 0x01 , 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0x00 , // 1 como UInt64 0x03 , // LEB128 - el nombre de columna 'str' tiene 3 bytes 0x73 , 0x74 , 0x72 , // nombre de columna: 'str' 0x06 , // LEB128 - el tipo de columna 'String' tiene 6 bytes 0x53 , 0x74 , 0x72 , 0x69 , 0x6E , 0x67 , // 'String' 0x01 , // LEB128 - la cadena tiene 1 byte 0x31 , // '1' como String ]);

​ Tipos de datos simples

El formato wire de un valor individual de uno de los tipos de datos simples es similar a RowBinary / RowBinaryWithNamesAndTypes . La lista completa de tipos que se ajustan a esta descripción incluye:

(U)Int8, (U)Int16, (U)Int32, (U)Int64, (U)Int128, (U)Int256

Float32, Float64

Bool

String

FixedString(N)

Date

Date32

DateTime

DateTime64

IPv4

IPv6

UUID

​ Tipos de datos complejos

La codificación de los siguientes tipos de datos difiere de RowBinary y RowBinaryWithNamesAndTypes .

Nullable

LowCardinality

Array

Map

Variant

Dynamic

JSON

En el formato Native , una columna Nullable tendrá un número de bytes igual al número de filas del bloque antes de los datos propiamente dichos. Cada uno de estos bytes indica si el valor es NULL o no. Por ejemplo, con esta consulta, cada número impar será NULL :

curl -XPOST "http://localhost:8123?default_format=Native" \ --data-binary "SELECT if(number % 2 = 0, number, NULL) :: Nullable(UInt64) AS maybe_null FROM system.numbers LIMIT 5" \ > out.bin

La salida tendrá este aspecto:

const data = new Uint8Array ([ // --- Encabezado de bloque --- 0x01 , // LEB128 - 1 columna 0x05 , // LEB128 - 5 filas // -- Encabezado de columna -- 0x0A , // LEB128 - el nombre de columna tiene 10 bytes 0x6D , 0x61 , 0x79 , 0x62 , 0x65 , 0x5F , 0x6E , 0x75 , 0x6C , 0x6C , // nombre de columna: 'maybe_null' 0x10 , // LEB128 - el tipo de columna tiene 16 bytes 0x4E , 0x75 , 0x6C , 0x6C , 0x61 , 0x62 , 0x6C , 0x65 , 0x28 , 0x55 , 0x49 , 0x6E , 0x74 , 0x36 , 0x34 , 0x29 , // tipo de columna: 'Nullable(UInt64)' // -- Máscara Nullable -- 0x00 , // La fila 0 es NOT NULL 0x01 , // La fila 1 es NULL 0x00 , // La fila 2 es NOT NULL 0x01 , // La fila 3 es NULL 0x00 , // La fila 4 es NOT NULL // -- Valores UInt64 -- 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0x00 , // Fila 0: 0 como UInt64 // aunque pueda haber un valor válido para este número // en el bloque, igualmente debe devolverse como NULL al usuario. 0x01 , 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0x00 , // Fila #1: NULL 0x02 , 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0x00 , // Fila #2: 2 como UInt64 0x03 , 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0x00 , // Fila #3: NULL, similar a la fila #1 0x04 , 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0x00 , // Fila #4: 4 como UInt64 ]);

Funciona de forma similar con Nullable(String) . El indicador de nulo siempre proviene del byte de máscara de Nullable: un valor de máscara de 0x01 significa que la fila es NULL independientemente del contenido de la cadena. En las filas NULL , la cadena subyacente se almacena como una cadena vacía (longitud LEB128 0 ). Tenga en cuenta que una cadena vacía no NULL también tiene una longitud LEB128 de 0 , por lo que solo el byte de máscara distingue ambos casos. Por ejemplo, la siguiente consulta:

curl -XPOST "http://localhost:8123?default_format=Native" \ --data-binary "SELECT if(number % 2 = 0, toString(number), NULL) :: Nullable(String) AS maybe_str FROM system.numbers LIMIT 5" \ > out.bin

La salida tendrá este aspecto:

const data = new Uint8Array ([ // --- Encabezado de bloque --- 0x01 , // LEB128 - 1 columna 0x05 , // LEB128 - 5 filas // -- Encabezado de columna -- 0x09 , // LEB128 - el nombre de columna tiene 9 bytes 0x6d , 0x61 , 0x79 , 0x62 , 0x65 , 0x5f , 0x73 , 0x74 , 0x72 , // nombre de columna: 'maybe_str' 0x10 , // LEB128 - el tipo de columna tiene 16 bytes 0x4e , 0x75 , 0x6c , 0x6c , 0x61 , 0x62 , 0x6c , 0x65 , 0x28 , 0x53 , 0x74 , 0x72 , 0x69 , 0x6e , 0x67 , 0x29 , // tipo de columna: 'Nullable(String)' // -- Máscara Nullable -- 0x00 , // Fila 0 es NOT NULL 0x01 , // Fila 1 es NULL 0x00 , // Fila 2 es NOT NULL 0x01 , // Fila 3 es NULL 0x00 , // Fila 4 es NOT NULL // -- Valores String -- 0x01 , 0x30 , // Fila 0: LEB128 == 1, '0' como String 0x00 , // Fila 1: LEB128 == 0, NULL 0x01 , 0x32 , // Fila 2: LEB128 == 1, '2' como String 0x00 , // Fila 3: LEB128 == 0, NULL 0x01 , 0x34 , // Fila 4: LEB128 == 1, '4' como String ])

LowCardinality es transparente, el formato Native utiliza una codificación columnar basada en diccionario. Una columna se codifica como un prefijo de versión, seguido de un diccionario de valores únicos y un array de índices enteros dentro de ese diccionario. A diferencia de RowBinary , dondees transparente, el formato Native utiliza una codificación columnar basada en diccionario. Una columna se codifica como un prefijo de versión, seguido de un diccionario de valores únicos y un array de índices enteros dentro de ese diccionario.

Una columna puede definirse como LowCardinality(Nullable(T)) , pero no es posible definirla como Nullable(LowCardinality(T)) — siempre dará como resultado un error del servidor.

El prefijo de versión es un UInt64(LE) con valor 1 , escrito una vez por columna. Luego, por bloque, se escribe lo siguiente:

UInt64(LE) — campo de bits IndexesSerializationType . Los bits 0–7 codifican el ancho del índice (0 = UInt8, 1 = UInt16, 2 = UInt32, 3 = UInt64). El bit 8 ( NeedGlobalDictionaryBit ) nunca se establece en el formato Native (el servidor genera una excepción si lo encuentra). El bit 9 indica que hay claves de diccionario adicionales presentes. El bit 10 indica que el diccionario debe restablecerse.

— campo de bits . Los bits 0–7 codifican el ancho del índice (0 = UInt8, 1 = UInt16, 2 = UInt32, 3 = UInt64). El bit 8 ( ) nunca se establece en el formato Native (el servidor genera una excepción si lo encuentra). El bit 9 indica que hay claves de diccionario adicionales presentes. El bit 10 indica que el diccionario debe restablecerse. UInt64(LE) — número de claves del diccionario, seguido de las claves serializadas en bloque mediante la codificación del tipo interno.

— número de claves del diccionario, seguido de las claves serializadas en bloque mediante la codificación del tipo interno. UInt64(LE) — número de filas, seguido de los valores de índice serializados en bloque usando el ancho de UInt correspondiente.

El diccionario siempre contiene un valor predeterminado en el índice 0 (por ejemplo, una cadena vacía para String , 0 para los tipos numéricos). Para LowCardinality(Nullable(T)) , el índice 0 representa NULL , y las claves se serializan sin el contenedor Nullable .

Por ejemplo, LowCardinality(String) con 5 filas ['foo', 'bar', 'baz', 'foo', 'bar'] :

// Prefijo de versión 01 00 00 00 00 00 00 00 // UInt64(LE) = 1 // IndexesSerializationType: índices UInt8, tiene claves, actualizar diccionario 00 06 00 00 00 00 00 00 // UInt64(LE) = 0x0600 04 00 00 00 00 00 00 00 // 4 claves del diccionario 00 // clave 0: "" (predeterminado) 03 66 6f 6f // clave 1: "foo" 03 62 61 72 // clave 2: "bar" 03 62 61 7a // clave 3: "baz" 05 00 00 00 00 00 00 00 // 5 filas 01 02 03 01 02 // índices → "foo", "bar", "baz", "foo", "bar"

Con LowCardinality(Nullable(String)) , el índice 0 es NULL :

01 00 00 00 00 00 00 00 // versión 00 06 00 00 00 00 00 00 // IndexesSerializationType 03 00 00 00 00 00 00 00 // 3 claves 00 // clave 0: NULL 00 // clave 1: "" (predeterminado) 03 79 65 73 // clave 2: "yes" 05 00 00 00 00 00 00 00 // 5 filas 02 00 02 00 02 // índices → "yes", NULL, "yes", NULL, "yes"

A diferencia de RowBinary , donde cada array va precedido de un recuento LEB128 del número de elementos, el formato Native codifica los arrays como dos subflujos columnares:

N offsets UInt64 acumulativos ( little-endian , 8 bytes cada uno). La fila i tiene offset[i] - offset[i-1] elementos, con offset[-1] implícitamente igual a 0.

acumulativos ( , 8 bytes cada uno). La fila tiene elementos, con implícitamente igual a 0. Todos los elementos anidados de todas las filas, serializados en bloque de forma contigua.

Por ejemplo, Array(UInt32) con 3 filas [[0, 10], [1, 11], [2, 12]] :

// Desplazamientos 02 00 00 00 00 00 00 00 // 2 (fila 0: 2 elementos) 04 00 00 00 00 00 00 00 // 4 (fila 1: 2 elementos) 06 00 00 00 00 00 00 00 // 6 (fila 2: 2 elementos) // Valores UInt32 anidados (6 en total) 00 00 00 00 // 0 0a 00 00 00 // 10 01 00 00 00 // 1 0b 00 00 00 // 11 02 00 00 00 // 2 0c 00 00 00 // 12

Un array vacío tiene el mismo desplazamiento que la fila anterior. Por ejemplo, Array(String) con 4 filas [[], ['0'], ['0','1'], ['0','1','2']] :

00 00 00 00 00 00 00 00 // 0 (vacío) 01 00 00 00 00 00 00 00 // 1 03 00 00 00 00 00 00 00 // 3 06 00 00 00 00 00 00 00 // 6 01 30 // "0" 01 30 // "0" 01 31 // "1" 01 30 // "0" 01 31 // "1" 01 32 // "2"

Map(K, V) se codifica como Array(Tuple(K, V)) — offsets del array, seguidos de todas las claves y luego de todos los valores. Esto difiere de Unse codifica como— offsets del array, seguidos de todas las claves y luego de todos los valores. Esto difiere de RowBinary , donde las claves y los valores se intercalan en cada entrada.

Por ejemplo, Map(String, UInt64) con 3 filas [{'a':0,'b':10}, {'a':1,'b':11}, {'a':2,'b':12}] :

// Desplazamientos del array 02 00 00 00 00 00 00 00 // 2 04 00 00 00 00 00 00 00 // 4 06 00 00 00 00 00 00 00 // 6 // Todas las claves (6 Strings) 01 61 // "a" 01 62 // "b" 01 61 // "a" 01 62 // "b" 01 61 // "a" 01 62 // "b" // Todos los valores (6 UInt64s) 00 00 00 00 00 00 00 00 // 0 0a 00 00 00 00 00 00 00 // 10 01 00 00 00 00 00 00 00 // 1 0b 00 00 00 00 00 00 00 // 11 02 00 00 00 00 00 00 00 // 2 0c 00 00 00 00 00 00 00 // 12

A diferencia de RowBinary , donde cada fila lleva su propio byte discriminante seguido del valor en línea, el formato Native separa los discriminantes de los datos.

Al igual que en RowBinary, los tipos de la definición siempre se ordenan alfabéticamente, y el discriminante es el índice dentro de esa lista ordenada. 0xFF (255) representa NULL .

Una columna Variant se codifica de la siguiente manera:

Prefijo del modo de discriminadores UInt64(LE) ( 0 = BASIC, 1 = COMPACT). La salida del formato Native suele usar BASIC ( 0 ); el modo COMPACT puede aparecer al leer datos almacenados con use_compact_variant_discriminators_serialization activado.

( = BASIC, = COMPACT). La salida del formato Native suele usar BASIC ( ); el modo COMPACT puede aparecer al leer datos almacenados con activado. N discriminadores UInt8 , uno por fila.

, uno por fila. Los datos de cada tipo de variante como una columna en bloque independiente que contiene solo las filas correspondientes, en orden de discriminante.

Por ejemplo, Variant(String, UInt32) con 5 filas [0::UInt32, 'hello', NULL, 3::UInt32, 'hello'] (ordenados: String = 0, UInt32 = 1):

00 00 00 00 00 00 00 00 // modo de discriminadores = BASIC 01 00 ff 01 00 // UInt32, String, NULL, UInt32, String // String (2 valores, filas 1 y 4) 05 68 65 6c 6c 6f // "hello" 05 68 65 6c 6c 6f // "hello" // UInt32 (2 valores, filas 0 y 3) 00 00 00 00 // 0 03 00 00 00 // 3

Dynamic como un prefijo de estructura seguido de una columna A diferencia de RowBinary , donde cada valor es autodescriptivo (prefijo de tipo + valor), el formato Native serializacomo un prefijo de estructura seguido de una columna Variant

El prefijo de estructura contiene una versión de serialización UInt64(LE) , luego el número de tipos dinámicos (como VarUInt) y, a continuación, los nombres de los tipos como cadenas. En la versión V1, el recuento de tipos se escribe dos veces por compatibilidad. Los datos que siguen corresponden a una columna Variant cuya lista de tipos incluye los tipos dinámicos más un tipo interno SharedVariant , ordenados alfabéticamente.

Por ejemplo, Dynamic con 5 filas [0::UInt32, 'hello', NULL, 3::UInt32, 'hello'] :

// Prefijo de estructura (V1) 01 00 00 00 00 00 00 00 // versión = V1 02 // núm. de tipos (V1 escribe dos veces) 02 // núm. de tipos 06 53 74 72 69 6e 67 // "String" 06 55 49 6e 74 33 32 // "UInt32" // Datos Variant: Variant(SharedVariant, String, UInt32) // discriminantes: SharedVariant=0, String=1, UInt32=2 00 00 00 00 00 00 00 00 // modo de discriminadores = BASIC 02 01 ff 02 01 // UInt32, String, NULL, UInt32, String // SharedVariant: 0 valores 05 68 65 6c 6c 6f // String: "hello" 05 68 65 6c 6c 6f // String: "hello" 00 00 00 00 // UInt32: 0 03 00 00 00 // UInt32: 3

JSON en una estructura columnar. La codificación es compleja y depende de la versión: consta de un prefijo de estructura con la versión de serialización, nombres de rutas dinámicas y la disposición de los datos compartidos, seguido de rutas tipadas (cada una como una columna en bloque), rutas dinámicas (cada una como una columna A diferencia de RowBinary , donde cada fila contiene su propia descripción con nombres de rutas y valores, el formato Native serializaen una estructura columnar. La codificación es compleja y depende de la versión: consta de un prefijo de estructura con la versión de serialización, nombres de rutas dinámicas y la disposición de los datos compartidos, seguido de rutas tipadas (cada una como una columna en bloque), rutas dinámicas (cada una como una columna Dynamic ) y datos compartidos para las rutas de desbordamiento.