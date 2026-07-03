Página que detalla el perfilado de asignaciones en ClickHouse

ClickHouse usa jemalloc como asignador global. Jemalloc incluye herramientas para el muestreo y el perfilado de asignaciones.

ClickHouse y Keeper permiten controlar el muestreo mediante configuraciones, settings de consulta, comandos SYSTEM y comandos de cuatro letras (4LW) en Keeper. Hay varias formas de inspeccionar los resultados:

Recopilar muestras en system.trace_log con el tipo JemallocSample para analizar cada consulta.

con el tipo para analizar cada consulta. Ver estadísticas de memoria en tiempo real y obtener perfiles de heap a través de la UI web de jemalloc integrada (26.2+).

Consultar el perfil actual de heap directamente desde SQL mediante system.jemalloc_profile_text (26.2+).

(26.2+). Volcar perfiles de heap a disco y analizarlos con jeprof .

​ Muestreo de asignaciones

Para muestrear y perfilar las asignaciones, inicie ClickHouse/Keeper con la opción de configuración jemalloc_enable_global_profiler habilitada:

< clickhouse > < jemalloc_enable_global_profiler > 1 </ jemalloc_enable_global_profiler > </ clickhouse >

jemalloc realizará un muestreo de las asignaciones y almacenará la información internamente.

También puede habilitar el muestreo por consulta mediante la configuración jemalloc_enable_profiler .

Advertencia Dado que ClickHouse es una aplicación que realiza muchas asignaciones de memoria, el muestreo de jemalloc puede introducir una sobrecarga de rendimiento.

​ Almacenar muestras de jemalloc en system.trace_log

Puede almacenar muestras de jemalloc en system.trace_log con el tipo JemallocSample . Para habilitarlo globalmente, use la configuración jemalloc_collect_global_profile_samples_in_trace_log :

< clickhouse > < jemalloc_collect_global_profile_samples_in_trace_log > 1 </ jemalloc_collect_global_profile_samples_in_trace_log > </ clickhouse >

Advertencia Dado que ClickHouse es una aplicación que realiza muchas asignaciones de memoria, recopilar todas las muestras en system.trace_log puede generar una carga elevada.

También puede habilitarse para cada consulta mediante la configuración jemalloc_collect_profile_samples_in_trace_log .

​ Ejemplo: analizar el uso de memoria de una consulta

Primero, ejecute una consulta con el perfilador de jemalloc habilitado y recopile las muestras en system.trace_log :

SELECT * FROM numbers( 1000000 ) ORDER BY number DESC SETTINGS max_bytes_ratio_before_external_sort = 0 FORMAT `Null` SETTINGS jemalloc_enable_profiler = 1 , jemalloc_collect_profile_samples_in_trace_log = 1 Query id: 8678d8fe - 62c5 - 48b8 - b0cd - 26851c62dd75 Ok. 0 rows in set . Elapsed: 0 . 009 sec. Processed 1 . 00 million rows , 8 . 00 MB ( 108 . 58 million rows / s., 868 . 61 MB / s.) Peak memory usage: 12 . 65 MiB.

Si ClickHouse se inició con jemalloc_enable_global_profiler , no es necesario habilitar jemalloc_enable_profiler . Lo mismo ocurre con jemalloc_collect_global_profile_samples_in_trace_log y jemalloc_collect_profile_samples_in_trace_log .

Vacía el system.trace_log :

SYSTEM FLUSH LOGS trace_log

A continuación, consúltalo para obtener el uso acumulado de memoria a lo largo del tiempo:

WITH per_bucket AS ( SELECT event_time_microseconds AS bucket_time, sum ( size ) AS bucket_sum FROM system . trace_log WHERE trace_type = 'JemallocSample' AND query_id = '8678d8fe-62c5-48b8-b0cd-26851c62dd75' GROUP BY bucket_time ) SELECT bucket_time, sum (bucket_sum) OVER ( ORDER BY bucket_time ASC ROWS BETWEEN UNBOUNDED PRECEDING AND CURRENT ROW ) AS cumulative_size, formatReadableSize(cumulative_size) AS cumulative_size_readable FROM per_bucket ORDER BY bucket_time

Encuentra el momento en que el uso de memoria fue más alto:

SELECT argMax(bucket_time, cumulative_size), max (cumulative_size) FROM ( WITH per_bucket AS ( SELECT event_time_microseconds AS bucket_time, sum ( size ) AS bucket_sum FROM system . trace_log WHERE trace_type = 'JemallocSample' AND query_id = '8678d8fe-62c5-48b8-b0cd-26851c62dd75' GROUP BY bucket_time ) SELECT bucket_time, sum (bucket_sum) OVER ( ORDER BY bucket_time ASC ROWS BETWEEN UNBOUNDED PRECEDING AND CURRENT ROW ) AS cumulative_size, formatReadableSize(cumulative_size) AS cumulative_size_readable FROM per_bucket ORDER BY bucket_time )

Con ese resultado, vea qué pilas de asignación estuvieron más activas en el punto máximo:

SELECT concat ( '

' , arrayStringConcat( arrayMap( (x, y) -> concat (x, ': ' , y), arrayMap(x -> addressToLine(x), allocation_trace), arrayMap(x -> demangle(addressToSymbol(x)), allocation_trace) ), '

' ) ) AS symbolized_trace, sum (s) AS per_trace_sum FROM ( SELECT ptr, sum ( size ) AS s, argMax(trace, event_time_microseconds) AS allocation_trace FROM system . trace_log WHERE trace_type = 'JemallocSample' AND query_id = '8678d8fe-62c5-48b8-b0cd-26851c62dd75' AND event_time_microseconds <= '2025-09-04 11:56:21.737139' GROUP BY ptr HAVING s > 0 ) GROUP BY ALL ORDER BY per_trace_sum ASC

​ UI web de jemalloc

Esta sección se aplica a las versiones 26.2 o posteriores.

ClickHouse proporciona una UI web integrada para ver las estadísticas de memoria de jemalloc en el endpoint HTTP /jemalloc . Muestra métricas de memoria en tiempo real con gráficos, incluidas allocated , active , resident y mapped , así como estadísticas por arena y por bin. También puedes obtener perfiles de heap globales y por consulta directamente desde la UI.

ClickHouse

Keeper http://localhost:8123/jemalloc La UI del servidor incluye todas las pestañas: Summary, Allocations, Arenas, Operations, Global Profiler, Query Profiler y Raw Output. http://localhost:9182/jemalloc La UI de Keeper está disponible en el puerto de control HTTP. Este puerto está deshabilitado de forma predeterminada y debe habilitarse explícitamente configurando keeper_server.http_control.port en la configuración de Keeper: < clickhouse > < keeper_server > < http_control > < port > 9182 </ port > </ http_control > </ keeper_server > </ clickhouse > Una vez habilitada, la UI ofrece las mismas visualizaciones que el servidor — Summary, Allocations, Arenas, Operations, Global Profiler y Raw Output — excepto la pestaña Query Profiler, que requiere SQL y system.trace_log . Seguridad El puerto de control HTTP de Keeper no tiene autenticación a nivel de aplicación. A diferencia de la UI de jemalloc de ClickHouse Server — donde todas las consultas de datos pasan por el manejador HTTP de SQL y requieren credenciales de usuario/contraseña — los endpoints de la API REST de Keeper no requieren autenticación. Esto es coherente con otros endpoints de control HTTP de Keeper (commands, storage, dashboard). Restringe el acceso a este puerto mediante controles de red: vincula Keeper a localhost, usa reglas de firewall o colócalo detrás de un proxy inverso con autenticación. Si no se configura listen_host , Keeper escucha únicamente en localhost de forma predeterminada. Keeper también expone endpoints de la API REST para acceso programático: GET /jemalloc/stats — salida sin procesar de malloc_stats_print

— salida sin procesar de GET /jemalloc/status — estado del profiling en JSON ( prof_enabled , prof_active , thread_active_init , lg_sample )

— estado del profiling en JSON ( , , , ) GET /jemalloc/profile?format={collapsed|raw} — hace flush de un perfil de heap con simbolización en el servidor; devuelve collapsed stacks aptas para renderizar flame graphs (predeterminado) o el dump sin procesar de jemalloc

​ Obtención de perfiles de heap desde SQL

Esta sección se aplica a las versiones 26.2+.

La tabla del sistema system.jemalloc_profile_text permite obtener y ver el perfil de heap actual de jemalloc directamente desde SQL, sin necesidad de herramientas externas ni de volcarlo antes a disco.

La tabla tiene una sola columna:

Columna Tipo Descripción line String Línea del perfil de heap de jemalloc simbolizado.

Puede consultar la tabla directamente; no es necesario volcar antes un perfil de heap:

SELECT * FROM system . jemalloc_profile_text

​ Formato de salida

El formato de salida se controla mediante la configuración jemalloc_profile_text_output_format , que admite tres valores:

raw — perfil de heap en bruto, tal como lo genera jemalloc.

— perfil de heap en bruto, tal como lo genera jemalloc. symbolized — formato compatible con jeprof con símbolos de función integrados. Como los símbolos ya están integrados, jeprof puede analizar la salida sin necesidad del binario de ClickHouse.

— formato compatible con jeprof con símbolos de función integrados. Como los símbolos ya están integrados, puede analizar la salida sin necesidad del binario de ClickHouse. collapsed (predeterminado) — collapsed stacks compatibles con FlameGraph, una pila por línea con el recuento de bytes.

Por ejemplo, para obtener el perfil en bruto:

SELECT * FROM system . jemalloc_profile_text SETTINGS jemalloc_profile_text_output_format = 'raw'

Para obtener una salida simbolizada:

SELECT * FROM system . jemalloc_profile_text SETTINGS jemalloc_profile_text_output_format = 'symbolized'

​ Ajustes adicionales

jemalloc_profile_text_symbolize_with_inline (Bool, valor predeterminado: true ) — Indica si se deben incluir los frames inline al simbolizar. Desactivarlo acelera significativamente la simbolización, pero reduce la precisión, ya que las llamadas a funciones inline no aparecerán en los stacks. Solo afecta a los formatos symbolized y collapsed .

(Bool, valor predeterminado: ) — Indica si se deben incluir los frames inline al simbolizar. Desactivarlo acelera significativamente la simbolización, pero reduce la precisión, ya que las llamadas a funciones inline no aparecerán en los stacks. Solo afecta a los formatos y . jemalloc_profile_text_collapsed_use_count (Bool, valor predeterminado: false ) — Al usar el formato collapsed , agrupa por número de asignaciones en lugar de por bytes.

​ Ejemplo: generar un flame graph desde SQL

Dado que el formato de salida predeterminado es collapsed , puedes redirigir la salida directamente a FlameGraph:

clickhouse-client -q "SELECT * FROM system.jemalloc_profile_text" | flamegraph.pl --color=mem --title= "Allocation Flame Graph" --width 2400 > result.svg

Para generar un flame graph según el recuento de asignaciones en lugar de por bytes:

clickhouse-client -q "SELECT * FROM system.jemalloc_profile_text SETTINGS jemalloc_profile_text_collapsed_use_count = 1" | flamegraph.pl --color=mem --title= "Allocation Count Flame Graph" --width 2400 > result.svg

​ Volcado de perfiles de heap a disco

Si necesitas guardar perfiles de heap como archivos para analizarlos sin conexión con jeprof , puedes volcarlos a disco.

De forma predeterminada, el archivo del perfil de heap se generará en /tmp/jemalloc_clickhouse._pid_._seqnum_.heap , donde _pid_ es el PID de ClickHouse y _seqnum_ es el número de secuencia global del perfil de heap actual. Para Keeper, el archivo predeterminado es /tmp/jemalloc_keeper._pid_._seqnum_.heap y sigue las mismas reglas.

Para volcar el perfil actual:

ClickHouse

Keeper SYSTEM JEMALLOC FLUSH PROFILE Devolverá la ubicación del perfil volcado. echo jmfp | nc localhost 9181

Se puede definir una ubicación diferente añadiendo la opción prof_prefix a la variable de entorno MALLOC_CONF . Por ejemplo, si quieres generar perfiles en la carpeta /data , donde el prefijo del nombre de archivo será my_current_profile , puedes ejecutar ClickHouse/Keeper con la siguiente variable de entorno:

MALLOC_CONF = prof_prefix:/data/my_current_profile

El archivo generado se añadirá al prefijo, al PID y al número de secuencia.

​ Análisis de archivos de perfiles de heap con jeprof

jemalloc llamada Después de volcar los perfiles de heap en disco, se pueden analizar con la herramienta dellamada jeprof . Se puede instalar de varias maneras:

Usando el gestor de paquetes del sistema

Clonando el repositorio de jemalloc y ejecutando autogen.sh desde la carpeta raíz. Esto le proporcionará el script jeprof dentro de la carpeta bin

Hay varios formatos de salida disponibles. Ejecute jeprof --help para ver la lista completa de opciones.

​ Perfiles de heap simbolizados

A partir de la versión 26.1+, ClickHouse genera automáticamente perfiles de heap simbolizados al ejecutar SYSTEM JEMALLOC FLUSH PROFILE . El perfil simbolizado (con la extensión .symbolized ) contiene símbolos de función integrados y puede analizarse con jeprof sin necesidad del binario de ClickHouse.

Por ejemplo, cuando ejecutas:

SYSTEM JEMALLOC FLUSH PROFILE

ClickHouse devolverá la ruta al perfil simbolizado (p. ej., /tmp/jemalloc_clickhouse.12345.0.heap.symbolized ).

Luego puedes analizarlo directamente con jeprof :

jeprof /tmp/jemalloc_clickhouse.12345.0.heap.symbolized --output_format [ > output_file]

No se requiere el binario: Al usar perfiles simbolizados (archivos .symbolized ), no necesitas proporcionar a jeprof la ruta del binario de ClickHouse. Esto facilita mucho el análisis de perfiles en distintas máquinas o después de actualizar el binario.

Si tienes un heap profile no simbolizado más antiguo y todavía tienes acceso al binario de ClickHouse, puedes usar el enfoque tradicional:

jeprof path/to/clickhouse path/to/heap/profile --output_format [ > output_file]

jeprof usa addr2line para generar stacktraces, lo que puede ser bastante lento. Si es así, se recomienda instalar una Para perfiles no simbolizados,usapara generar stacktraces, lo que puede ser bastante lento. Si es así, se recomienda instalar una implementación alternativa de la herramienta. git clone https://github.com/gimli-rs/addr2line.git --depth=1 --branch=0.23.0 cd addr2line cargo build --features bin --release cp ./target/release/addr2line path/to/current/addr2line Como alternativa, llvm-addr2line funciona igual de bien (pero tenga en cuenta que llvm-objdump no es compatible con jeprof ). Y después úselo así: jeprof --tools addr2line:/usr/bin/llvm-addr2line,nm:/usr/bin/llvm-nm,objdump:/usr/bin/objdump,c++filt:/usr/bin/llvm-cxxfilt

Al comparar dos perfiles, puede usar el argumento --base :

jeprof --base /path/to/first.heap.symbolized /path/to/second.heap.symbolized --output_format [ > output_file]

Con perfiles simbolizados (recomendado):

Genere un archivo de texto con cada procedimiento en una línea:

jeprof /tmp/jemalloc_clickhouse.12345.0.heap.symbolized --text > result.txt

Genera un archivo PDF con el grafo de llamadas:

jeprof /tmp/jemalloc_clickhouse.12345.0.heap.symbolized --pdf > result.pdf

Uso de perfiles sin simbolizar (requiere el binario):

Genere un archivo de texto con un procedimiento por línea:

jeprof /path/to/clickhouse /tmp/jemalloc_clickhouse.12345.0.heap --text > result.txt

Genera un archivo PDF con un grafo de llamadas:

jeprof /path/to/clickhouse /tmp/jemalloc_clickhouse.12345.0.heap --pdf > result.pdf

​ Generar un flame graph

jeprof permite generar collapsed stacks para crear flame graphs.

Debe usar el argumento --collapsed :

jeprof /tmp/jemalloc_clickhouse.12345.0.heap.symbolized --collapsed > result.collapsed

O con un perfil sin simbolizar:

jeprof /path/to/clickhouse /tmp/jemalloc_clickhouse.12345.0.heap --collapsed > result.collapsed

Después, puedes usar muchas herramientas distintas para visualizar collapsed stacks.

flamegraph.pl : La más popular es FlameGraph , que incluye un script llamado

cat result.collapsed | /path/to/FlameGraph/flamegraph.pl --color=mem --title= "Allocation Flame Graph" --width 2400 > result.svg

Otra herramienta interesante es speedscope , que te permite analizar los stacks recopilados de forma más interactiva.

​ Opciones adicionales para el perfilador

jemalloc ofrece muchas opciones relacionadas con el perfilador. Se pueden controlar modificando la variable de entorno MALLOC_CONF . Por ejemplo, el intervalo entre muestras de asignación puede controlarse con lg_prof_sample . Si desea volcar el perfil de heap cada N bytes, puede habilitarlo con lg_prof_interval .

jemalloc para ver la lista completa de opciones. Se recomienda consultar la página de referencia depara ver la lista completa de opciones.

​ Otros recursos

ClickHouse/Keeper exponen métricas relacionadas con jemalloc de muchas formas distintas.

Advertencia Es importante tener en cuenta que ninguna de estas métricas está sincronizada con las demás y que los valores pueden diferir.

​ Tabla del sistema asynchronous_metrics

SELECT * FROM system . asynchronous_metrics WHERE metric LIKE '%jemalloc%' FORMAT Vertical

​ Tabla del sistema jemalloc_bins

Contiene información sobre las asignaciones de memoria realizadas mediante el asignador jemalloc en distintas clases de tamaño (bins), agregadas de todas las arenas.

​ Tabla del sistema jemalloc_stats (26.2+)

Devuelve la salida completa de malloc_stats_print() en una sola cadena. Equivale al comando SYSTEM JEMALLOC STATS .

SELECT * FROM system . jemalloc_stats

Todas las métricas relacionadas con jemalloc de asynchronous_metrics también están expuestas a través del endpoint de Prometheus tanto en ClickHouse como en Keeper.

​ Comando 4LW jmst de Keeper

jmst , que devuelve Keeper admite el comando 4LW, que devuelve estadísticas básicas del asignador de memoria