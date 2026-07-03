SYSTEM y comandos de cuatro letras (4LW) en Keeper. Hay varias formas de inspeccionar los resultados:
- Recopilar muestras en
system.trace_logcon el tipo
JemallocSamplepara analizar cada consulta.
- Ver estadísticas de memoria en tiempo real y obtener perfiles de heap a través de la UI web de jemalloc integrada (26.2+).
- Consultar el perfil actual de heap directamente desde SQL mediante
system.jemalloc_profile_text(26.2+).
- Volcar perfiles de heap a disco y analizarlos con
jeprof.
Esta guía se aplica a las versiones 25.9+. Para versiones anteriores, consulte el perfilado de asignaciones para versiones anteriores a la 25.9.
Para muestrear y perfilar las asignaciones, inicie ClickHouse/Keeper con la opción de configuración
Muestreo de asignaciones
jemalloc_enable_global_profiler habilitada:
<clickhouse>
<jemalloc_enable_global_profiler>1</jemalloc_enable_global_profiler>
</clickhouse>
jemalloc realizará un muestreo de las asignaciones y almacenará la información internamente.
También puede habilitar el muestreo por consulta mediante la configuración
jemalloc_enable_profiler.
Puede almacenar muestras de jemalloc en
Almacenar muestras de jemalloc en
Almacenar muestras de jemalloc en
system.trace_log
system.trace_log con el tipo
JemallocSample.
Para habilitarlo globalmente, use la configuración
jemalloc_collect_global_profile_samples_in_trace_log:
También puede habilitarse para cada consulta mediante la configuración
<clickhouse>
<jemalloc_collect_global_profile_samples_in_trace_log>1</jemalloc_collect_global_profile_samples_in_trace_log>
</clickhouse>
jemalloc_collect_profile_samples_in_trace_log.
Primero, ejecute una consulta con el perfilador de jemalloc habilitado y recopile las muestras en
Ejemplo: analizar el uso de memoria de una consulta
system.trace_log:
SELECT *
FROM numbers(1000000)
ORDER BY number DESC
SETTINGS max_bytes_ratio_before_external_sort = 0
FORMAT `Null`
SETTINGS jemalloc_enable_profiler = 1, jemalloc_collect_profile_samples_in_trace_log = 1
Query id: 8678d8fe-62c5-48b8-b0cd-26851c62dd75
Ok.
0 rows in set. Elapsed: 0.009 sec. Processed 1.00 million rows, 8.00 MB (108.58 million rows/s., 868.61 MB/s.)
Peak memory usage: 12.65 MiB.
Vacía el
Si ClickHouse se inició con
jemalloc_enable_global_profiler, no es necesario habilitar
jemalloc_enable_profiler.
Lo mismo ocurre con
jemalloc_collect_global_profile_samples_in_trace_log y
jemalloc_collect_profile_samples_in_trace_log.
system.trace_log:
A continuación, consúltalo para obtener el uso acumulado de memoria a lo largo del tiempo:
SYSTEM FLUSH LOGS trace_log
Encuentra el momento en que el uso de memoria fue más alto:
WITH per_bucket AS
(
SELECT
event_time_microseconds AS bucket_time,
sum(size) AS bucket_sum
FROM system.trace_log
WHERE trace_type = 'JemallocSample'
AND query_id = '8678d8fe-62c5-48b8-b0cd-26851c62dd75'
GROUP BY bucket_time
)
SELECT
bucket_time,
sum(bucket_sum) OVER (
ORDER BY bucket_time ASC
ROWS BETWEEN UNBOUNDED PRECEDING AND CURRENT ROW
) AS cumulative_size,
formatReadableSize(cumulative_size) AS cumulative_size_readable
FROM per_bucket
ORDER BY bucket_time
Con ese resultado, vea qué pilas de asignación estuvieron más activas en el punto máximo:
SELECT
argMax(bucket_time, cumulative_size),
max(cumulative_size)
FROM
(
WITH per_bucket AS
(
SELECT
event_time_microseconds AS bucket_time,
sum(size) AS bucket_sum
FROM system.trace_log
WHERE trace_type = 'JemallocSample'
AND query_id = '8678d8fe-62c5-48b8-b0cd-26851c62dd75'
GROUP BY bucket_time
)
SELECT
bucket_time,
sum(bucket_sum) OVER (
ORDER BY bucket_time ASC
ROWS BETWEEN UNBOUNDED PRECEDING AND CURRENT ROW
) AS cumulative_size,
formatReadableSize(cumulative_size) AS cumulative_size_readable
FROM per_bucket
ORDER BY bucket_time
)
SELECT
concat(
'\n',
arrayStringConcat(
arrayMap(
(x, y) -> concat(x, ': ', y),
arrayMap(x -> addressToLine(x), allocation_trace),
arrayMap(x -> demangle(addressToSymbol(x)), allocation_trace)
),
'\n'
)
) AS symbolized_trace,
sum(s) AS per_trace_sum
FROM
(
SELECT
ptr,
sum(size) AS s,
argMax(trace, event_time_microseconds) AS allocation_trace
FROM system.trace_log
WHERE trace_type = 'JemallocSample'
AND query_id = '8678d8fe-62c5-48b8-b0cd-26851c62dd75'
AND event_time_microseconds <= '2025-09-04 11:56:21.737139'
GROUP BY ptr
HAVING s > 0
)
GROUP BY ALL
ORDER BY per_trace_sum ASC
UI web de jemalloc
ClickHouse proporciona una UI web integrada para ver las estadísticas de memoria de jemalloc en el endpoint HTTP
Esta sección se aplica a las versiones 26.2 o posteriores.
/jemalloc.
Muestra métricas de memoria en tiempo real con gráficos, incluidas
allocated,
active,
resident y
mapped, así como estadísticas por arena y por bin.
También puedes obtener perfiles de heap globales y por consulta directamente desde la UI.
- ClickHouse
- Keeper
La UI del servidor incluye todas las pestañas: Summary, Allocations, Arenas, Operations, Global Profiler, Query Profiler y Raw Output.
http://localhost:8123/jemalloc
Obtención de perfiles de heap desde SQL
La tabla del sistema
Esta sección se aplica a las versiones 26.2+.
system.jemalloc_profile_text permite obtener y ver el perfil de heap actual de jemalloc directamente desde SQL, sin necesidad de herramientas externas ni de volcarlo antes a disco.
La tabla tiene una sola columna:
Puede consultar la tabla directamente; no es necesario volcar antes un perfil de heap:
|Columna
|Tipo
|Descripción
line
|String
|Línea del perfil de heap de jemalloc simbolizado.
SELECT * FROM system.jemalloc_profile_text
El formato de salida se controla mediante la configuración
Formato de salida
jemalloc_profile_text_output_format, que admite tres valores:
raw— perfil de heap en bruto, tal como lo genera jemalloc.
symbolized— formato compatible con jeprof con símbolos de función integrados. Como los símbolos ya están integrados,
jeprofpuede analizar la salida sin necesidad del binario de ClickHouse.
collapsed(predeterminado) — collapsed stacks compatibles con FlameGraph, una pila por línea con el recuento de bytes.
Para obtener una salida simbolizada:
SELECT * FROM system.jemalloc_profile_text
SETTINGS jemalloc_profile_text_output_format = 'raw'
SELECT * FROM system.jemalloc_profile_text
SETTINGS jemalloc_profile_text_output_format = 'symbolized'
Ajustes adicionales
jemalloc_profile_text_symbolize_with_inline(Bool, valor predeterminado:
true) — Indica si se deben incluir los frames inline al simbolizar. Desactivarlo acelera significativamente la simbolización, pero reduce la precisión, ya que las llamadas a funciones inline no aparecerán en los stacks. Solo afecta a los formatos
symbolizedy
collapsed.
jemalloc_profile_text_collapsed_use_count(Bool, valor predeterminado:
false) — Al usar el formato
collapsed, agrupa por número de asignaciones en lugar de por bytes.
Dado que el formato de salida predeterminado es
Ejemplo: generar un flame graph desde SQL
collapsed, puedes redirigir la salida directamente a FlameGraph:
Para generar un flame graph según el recuento de asignaciones en lugar de por bytes:
clickhouse-client -q "SELECT * FROM system.jemalloc_profile_text" | flamegraph.pl --color=mem --title="Allocation Flame Graph" --width 2400 > result.svg
clickhouse-client -q "SELECT * FROM system.jemalloc_profile_text SETTINGS jemalloc_profile_text_collapsed_use_count = 1" | flamegraph.pl --color=mem --title="Allocation Count Flame Graph" --width 2400 > result.svg
Si necesitas guardar perfiles de heap como archivos para analizarlos sin conexión con
Volcado de perfiles de heap a disco
jeprof, puedes volcarlos a disco.
De forma predeterminada, el archivo del perfil de heap se generará en
/tmp/jemalloc_clickhouse._pid_._seqnum_.heap, donde
_pid_ es el PID de ClickHouse y
_seqnum_ es el número de secuencia global del perfil de heap actual.
Para Keeper, el archivo predeterminado es
/tmp/jemalloc_keeper._pid_._seqnum_.heap y sigue las mismas reglas.
Para volcar el perfil actual:
Se puede definir una ubicación diferente añadiendo la opción
- ClickHouse
- Keeper
Devolverá la ubicación del perfil volcado.
SYSTEM JEMALLOC FLUSH PROFILE
prof_prefix a la variable de entorno
MALLOC_CONF.
Por ejemplo, si quieres generar perfiles en la carpeta
/data, donde el prefijo del nombre de archivo será
my_current_profile, puedes ejecutar ClickHouse/Keeper con la siguiente variable de entorno:
El archivo generado se añadirá al prefijo, al PID y al número de secuencia.
MALLOC_CONF=prof_prefix:/data/my_current_profile
Después de volcar los perfiles de heap en disco, se pueden analizar con la herramienta de
Análisis de archivos de perfiles de heap con
Análisis de archivos de perfiles de heap con
jeprof
jemalloc llamada jeprof. Se puede instalar de varias maneras:
- Usando el gestor de paquetes del sistema
- Clonando el repositorio de jemalloc y ejecutando
autogen.shdesde la carpeta raíz. Esto le proporcionará el script
jeprofdentro de la carpeta
bin
jeprof --help para ver la lista completa de opciones.
A partir de la versión 26.1+, ClickHouse genera automáticamente perfiles de heap simbolizados al ejecutar
Perfiles de heap simbolizados
SYSTEM JEMALLOC FLUSH PROFILE.
El perfil simbolizado (con la extensión
.symbolized) contiene símbolos de función integrados y puede analizarse con
jeprof sin necesidad del binario de ClickHouse.
Por ejemplo, cuando ejecutas:
ClickHouse devolverá la ruta al perfil simbolizado (p. ej.,
SYSTEM JEMALLOC FLUSH PROFILE
/tmp/jemalloc_clickhouse.12345.0.heap.symbolized).
Luego puedes analizarlo directamente con
jeprof:
jeprof /tmp/jemalloc_clickhouse.12345.0.heap.symbolized --output_format [ > output_file]
Si tienes un heap profile no simbolizado más antiguo y todavía tienes acceso al binario de ClickHouse, puedes usar el enfoque tradicional:
No se requiere el binario: Al usar perfiles simbolizados (archivos
.symbolized), no necesitas proporcionar a
jeprof la ruta del binario de ClickHouse. Esto facilita mucho el análisis de perfiles en distintas máquinas o después de actualizar el binario.
jeprof path/to/clickhouse path/to/heap/profile --output_format [ > output_file]
Al comparar dos perfiles, puede usar el argumento
Para perfiles no simbolizados,
jeprof usa
addr2line para generar stacktraces, lo que puede ser bastante lento.
Si es así, se recomienda instalar una implementación alternativa de la herramienta.
Como alternativa,
git clone https://github.com/gimli-rs/addr2line.git --depth=1 --branch=0.23.0
cd addr2line
cargo build --features bin --release
cp ./target/release/addr2line path/to/current/addr2line
llvm-addr2line funciona igual de bien (pero tenga en cuenta que
llvm-objdump no es compatible con
jeprof).Y después úselo así:
jeprof --tools addr2line:/usr/bin/llvm-addr2line,nm:/usr/bin/llvm-nm,objdump:/usr/bin/objdump,c++filt:/usr/bin/llvm-cxxfilt
--base:
jeprof --base /path/to/first.heap.symbolized /path/to/second.heap.symbolized --output_format [ > output_file]
Con perfiles simbolizados (recomendado):
Ejemplos
- Genere un archivo de texto con cada procedimiento en una línea:
jeprof /tmp/jemalloc_clickhouse.12345.0.heap.symbolized --text > result.txt
- Genera un archivo PDF con el grafo de llamadas:
Uso de perfiles sin simbolizar (requiere el binario):
jeprof /tmp/jemalloc_clickhouse.12345.0.heap.symbolized --pdf > result.pdf
- Genere un archivo de texto con un procedimiento por línea:
jeprof /path/to/clickhouse /tmp/jemalloc_clickhouse.12345.0.heap --text > result.txt
- Genera un archivo PDF con un grafo de llamadas:
jeprof /path/to/clickhouse /tmp/jemalloc_clickhouse.12345.0.heap --pdf > result.pdf
Generar un flame graph
jeprof permite generar collapsed stacks para crear flame graphs.
Debe usar el argumento
--collapsed:
O con un perfil sin simbolizar:
jeprof /tmp/jemalloc_clickhouse.12345.0.heap.symbolized --collapsed > result.collapsed
Después, puedes usar muchas herramientas distintas para visualizar collapsed stacks. La más popular es FlameGraph, que incluye un script llamado
jeprof /path/to/clickhouse /tmp/jemalloc_clickhouse.12345.0.heap --collapsed > result.collapsed
flamegraph.pl:
Otra herramienta interesante es speedscope, que te permite analizar los stacks recopilados de forma más interactiva.
cat result.collapsed | /path/to/FlameGraph/flamegraph.pl --color=mem --title="Allocation Flame Graph" --width 2400 > result.svg
Opciones adicionales para el perfilador
jemalloc ofrece muchas opciones relacionadas con el perfilador. Se pueden controlar modificando la variable de entorno
MALLOC_CONF.
Por ejemplo, el intervalo entre muestras de asignación puede controlarse con
lg_prof_sample.
Si desea volcar el perfil de heap cada N bytes, puede habilitarlo con
lg_prof_interval.
Se recomienda consultar la página de referencia de
jemalloc para ver la lista completa de opciones.
ClickHouse/Keeper exponen métricas relacionadas con
Otros recursos
jemalloc de muchas formas distintas.
Tabla del sistema
asynchronous_metrics
Referencia
SELECT *
FROM system.asynchronous_metrics
WHERE metric LIKE '%jemalloc%'
FORMAT Vertical
Contiene información sobre las asignaciones de memoria realizadas mediante el asignador jemalloc en distintas clases de tamaño (bins), agregadas de todas las arenas. Referencia
Tabla del sistema
Tabla del sistema
jemalloc_bins
Devuelve la salida completa de
Tabla del sistema
Tabla del sistema
jemalloc_stats (26.2+)
malloc_stats_print() en una sola cadena. Equivale al comando
SYSTEM JEMALLOC STATS.
SELECT * FROM system.jemalloc_stats
Todas las métricas relacionadas con
Prometheus
jemalloc de
asynchronous_metrics también están expuestas a través del endpoint de Prometheus tanto en ClickHouse como en Keeper.
Referencia
Keeper admite el comando 4LW
Comando 4LW
Comando 4LW
jmst de Keeper
jmst, que devuelve estadísticas básicas del asignador de memoria:
echo jmst | nc localhost 9181