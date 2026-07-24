Este motor proporciona integración con el ecosistema Apache Hadoop al permitir gestionar datos en HDFS a través de ClickHouse. Este motor es similar a los motores File y URL, pero ofrece funcionalidades específicas de Hadoop.

Este motor proporciona integración con el ecosistema de Apache Hadoop al permitir gestionar datos en HDFS a través de ClickHouse. Este motor es similar a los motores File URL , pero ofrece funcionalidades específicas de Hadoop.

Esta funcionalidad no cuenta con soporte de los ingenieros de ClickHouse y se sabe que su calidad es irregular. Si surge algún problema, tendrás que solucionarlo por tu cuenta y enviar un pull request.

ENGINE = HDFS(URI, format)

Parámetros del motor

URI - URI completa del archivo en HDFS. La parte de la ruta de URI puede contener globs. En ese caso, la tabla sería de solo lectura.

- URI completa del archivo en HDFS. La parte de la ruta de puede contener globs. En ese caso, la tabla sería de solo lectura. format - especifica uno de los formatos de archivo disponibles. Para realizar consultas SELECT , el formato debe admitir entrada, y para realizar consultas INSERT , salida. Los formatos disponibles se enumeran en la sección Formatos.

- especifica uno de los formatos de archivo disponibles. Para realizar consultas , el formato debe admitir entrada, y para realizar consultas , salida. Los formatos disponibles se enumeran en la sección Formatos. [PARTITION BY expr]

​ PARTITION BY

PARTITION BY — Opcional. En la mayoría de los casos, no se necesita una clave de partición y, si hace falta, por lo general no debe ser más granular que por mes. La partición no acelera las consultas (a diferencia de la expresión ORDER BY). Nunca debe usar una partición demasiado granular. No particione sus datos por identificadores o nombres de clientes (en su lugar, haga que el identificador o el nombre del cliente sea la primera columna de la expresión ORDER BY).

toYYYYMM(date_column) , donde date_column es una columna con una fecha del tipo "YYYYMM" . Para particionar por mes, use la expresión, dondees una columna con una fecha del tipo Date . Aquí, los nombres de las particiones tienen el formato

Ejemplo:

1. Configure la tabla hdfs_engine_table :

CREATE TABLE hdfs_engine_table ( name String, value UInt32) ENGINE = HDFS( 'hdfs://hdfs1:9000/other_storage' , 'TSV' )

2. Complete el archivo:

INSERT INTO hdfs_engine_table VALUES ( 'one' , 1 ), ( 'two' , 2 ), ( 'three' , 3 )

3. Consulta los datos:

SELECT * FROM hdfs_engine_table LIMIT 2

┌─name─┬─value─┐ │ one │ 1 │ │ two │ 2 │ └──────┴───────┘

​ Detalles de implementación

Las lecturas y escrituras pueden ser paralelas.

No se admiten: Las operaciones ALTER y SELECT...SAMPLE . Los índices. La replicación zero-copy es posible, pero no se recomienda.



La replicación zero-copy no está lista para producción La replicación zero-copy está deshabilitada de forma predeterminada en ClickHouse versión 22.8 y posteriores. Esta función no se recomienda para uso en producción.

Globs en la ruta

Varios componentes de la ruta pueden contener globs. Para que un archivo se procese, debe existir y coincidir con el patrón completo de la ruta. La lista de archivos se determina durante SELECT (no en el momento de CREATE ).

* — Sustituye cualquier cantidad de caracteres, excepto / , incluida la cadena vacía.

— Sustituye cualquier cantidad de caracteres, excepto , incluida la cadena vacía. ? — Sustituye cualquier carácter individual.

— Sustituye cualquier carácter individual. {some_string,another_string,yet_another_one} — Sustituye cualquiera de las cadenas 'some_string', 'another_string', 'yet_another_one' .

— Sustituye cualquiera de las cadenas . {N..M} — Sustituye cualquier número en el intervalo de N a M, incluidos ambos extremos.

{} son similares a la función de tabla Las construcciones conson similares a la función de tabla remote

Ejemplo

Supongamos que tenemos varios archivos en formato TSV con los siguientes URI en HDFS: ‘hdfs://hdfs1:9000/some_dir/some_file_1’

‘hdfs://hdfs1:9000/some_dir/some_file_2’

‘hdfs://hdfs1:9000/some_dir/some_file_3’

‘hdfs://hdfs1:9000/another_dir/some_file_1’

‘hdfs://hdfs1:9000/another_dir/some_file_2’

‘hdfs://hdfs1:9000/another_dir/some_file_3’ Hay varias formas de crear una tabla compuesta por los seis archivos:

CREATE TABLE table_with_range ( name String, value UInt32) ENGINE = HDFS( 'hdfs://hdfs1:9000/{some,another}_dir/some_file_{1..3}' , 'TSV' )

Otra forma:

CREATE TABLE table_with_question_mark ( name String, value UInt32) ENGINE = HDFS( 'hdfs://hdfs1:9000/{some,another}_dir/some_file_?' , 'TSV' )

La tabla se compone de todos los archivos de ambos directorios (todos los archivos deben cumplir el formato y el esquema descritos en la consulta):

CREATE TABLE table_with_asterisk ( name String, value UInt32) ENGINE = HDFS( 'hdfs://hdfs1:9000/{some,another}_dir/*' , 'TSV' )

Si la lista de archivos contiene rangos numéricos con ceros a la izquierda, use la sintaxis con llaves para cada dígito por separado o use ? .

Ejemplo

Cree una tabla con archivos llamados file000 , file001 , … , file999 :

CREATE TABLE big_table ( name String, value UInt32) ENGINE = HDFS( 'hdfs://hdfs1:9000/big_dir/file{0..9}{0..9}{0..9}' , 'CSV' )

Al igual que GraphiteMergeTree, el motor HDFS admite una configuración ampliada mediante el archivo de configuración de ClickHouse. Puede usar dos claves de configuración: una global ( hdfs ) y otra a nivel de usuario ( hdfs_* ). Primero se aplica la configuración global y, después, la configuración a nivel de usuario (si existe).

<!-- Global configuration options for HDFS engine type --> < hdfs > < hadoop_kerberos_keytab > /tmp/keytab/clickhouse.keytab </ hadoop_kerberos_keytab > < hadoop_kerberos_principal > clickuser@TEST.CLICKHOUSE.TECH </ hadoop_kerberos_principal > < hadoop_security_authentication > kerberos </ hadoop_security_authentication > </ hdfs > <!-- Configuration specific for user "root" --> < hdfs_root > < hadoop_kerberos_principal > root@TEST.CLICKHOUSE.TECH </ hadoop_kerberos_principal > </ hdfs_root >

​ Opciones de configuración

​ Compatible con libhdfs3

parámetro valor predeterminado rpc_client_connect_tcpnodelay true dfs_client_read_shortcircuit true output_replace-datanode-on-failure true input_notretry-another-node false input_localread_mappedfile true dfs_client_use_legacy_blockreader_local false rpc_client_ping_interval 10 * 1000 rpc_client_connect_timeout 600 * 1000 rpc_client_read_timeout 3600 * 1000 rpc_client_write_timeout 3600 * 1000 rpc_client_socket_linger_timeout -1 rpc_client_connect_retry 10 rpc_client_timeout 3600 * 1000 dfs_default_replica 3 input_connect_timeout 600 * 1000 input_read_timeout 3600 * 1000 input_write_timeout 3600 * 1000 input_localread_default_buffersize 1 * 1024 * 1024 dfs_prefetchsize 10 input_read_getblockinfo_retry 3 input_localread_blockinfo_cachesize 1000 input_read_max_retry 60 output_default_chunksize 512 output_default_packetsize 64 * 1024 output_default_write_retry 10 output_connect_timeout 600 * 1000 output_read_timeout 3600 * 1000 output_write_timeout 3600 * 1000 output_close_timeout 3600 * 1000 output_packetpool_size 1024 output_heartbeat_interval 10 * 1000 dfs_client_failover_max_attempts 15 dfs_client_read_shortcircuit_streams_cache_size 256 dfs_client_socketcache_expiryMsec 3000 dfs_client_socketcache_capacity 16 dfs_default_blocksize 64 * 1024 * 1024 dfs_default_uri ”hdfs://localhost:9000” hadoop_security_authentication ”simple” hadoop_security_kerberos_ticket_cache_path "" dfs_client_log_severity ”INFO” dfs_domain_socket_path ""

​ Opciones adicionales de ClickHouse

parámetro valor predeterminado hadoop_kerberos_keytab "" hadoop_kerberos_principal "" libhdfs3_conf ""

hadoop_security_kerberos_ticket_cache_path y libhdfs3_conf solo pueden ser globales, no específicos para cada usuario

​ Compatibilidad con Kerberos

hadoop_security_authentication tiene el valor kerberos , ClickHouse se autentica mediante Kerberos. Los parámetros están hadoop_security_kerberos_ticket_cache_path puede ser útil. Tenga en cuenta que, debido a las limitaciones de libhdfs3, solo se admite el enfoque tradicional; las comunicaciones del datanode no están protegidas mediante SASL ( HADOOP_SECURE_DN_USER es un indicador fiable de este enfoque de seguridad). Use tests/integration/test_storage_kerberized_hdfs/hdfs_configs/bootstrap.sh como referencia. Si el parámetrotiene el valor, ClickHouse se autentica mediante Kerberos. Los parámetros están aquí , ypuede ser útil. Tenga en cuenta que, debido a las limitaciones de libhdfs3, solo se admite el enfoque tradicional; las comunicaciones del datanode no están protegidas mediante SASL (es un indicador fiable de este enfoque de seguridad). Usecomo referencia.

Si se especifican hadoop_kerberos_keytab , hadoop_kerberos_principal o hadoop_security_kerberos_ticket_cache_path , se utilizará la autenticación de Kerberos. En este caso, hadoop_kerberos_keytab y hadoop_kerberos_principal son obligatorios.

​ Compatibilidad con HDFS NameNode HA

libhdfs3 admite HA para el NameNode de HDFS.

Copie hdfs-site.xml desde un nodo de HDFS a /etc/clickhouse-server/ .

desde un nodo de HDFS a . Agregue la siguiente sección al archivo de configuración de ClickHouse:

< hdfs > < libhdfs3_conf > /etc/clickhouse-server/hdfs-site.xml </ libhdfs3_conf > </ hdfs >

Luego, usa el valor de la etiqueta dfs.nameservices de hdfs-site.xml como dirección del namenode en el URI de HDFS. Por ejemplo, sustituye hdfs://appadmin@192.168.101.11:8020/abc/ por hdfs://appadmin@my_nameservice/abc/ .

​ Columnas virtuales

_path — Ruta del archivo. Tipo: LowCardinality(String) .

— Ruta del archivo. Tipo: . _file — Nombre del archivo. Tipo: LowCardinality(String) .

— Nombre del archivo. Tipo: . _size — Tamaño del archivo en bytes. Tipo: Nullable(UInt64) . Si se desconoce el tamaño, el valor es NULL .

— Tamaño del archivo en bytes. Tipo: . Si se desconoce el tamaño, el valor es . _time — Fecha y hora de la última modificación del archivo. Tipo: Nullable(DateTime) . Si se desconoce la hora, el valor es NULL .

​ Configuración de almacenamiento

hdfs_truncate_on_insert - permite truncar el archivo antes de insertar datos en él. Deshabilitado de forma predeterminada.

hdfs_create_new_file_on_insert - permite crear un archivo nuevo en cada inserción si el formato tiene un sufijo. Deshabilitado de forma predeterminada.

hdfs_skip_empty_files - permite omitir archivos vacíos durante la lectura. Deshabilitado de forma predeterminada.

Véase también