Uso
Parámetros del motor
ENGINE = HDFS(URI, format)
URI- URI completa del archivo en HDFS. La parte de la ruta de
URIpuede contener globs. En ese caso, la tabla sería de solo lectura.
format- especifica uno de los formatos de archivo disponibles. Para realizar consultas
SELECT, el formato debe admitir entrada, y para realizar consultas
INSERT, salida. Los formatos disponibles se enumeran en la sección Formatos.
- [PARTITION BY expr]
PARTITION BY
PARTITION BY — Opcional. En la mayoría de los casos, no se necesita una clave de partición y, si hace falta, por lo general no debe ser más granular que por mes. La partición no acelera las consultas (a diferencia de la expresión ORDER BY). Nunca debe usar una partición demasiado granular. No particione sus datos por identificadores o nombres de clientes (en su lugar, haga que el identificador o el nombre del cliente sea la primera columna de la expresión ORDER BY).
Para particionar por mes, use la expresión
toYYYYMM(date_column), donde
date_column es una columna con una fecha del tipo Date. Aquí, los nombres de las particiones tienen el formato
"YYYYMM".
Ejemplo:
1. Configure la tabla
hdfs_engine_table:
2. Complete el archivo:
CREATE TABLE hdfs_engine_table (name String, value UInt32) ENGINE=HDFS('hdfs://hdfs1:9000/other_storage', 'TSV')
3. Consulta los datos:
INSERT INTO hdfs_engine_table VALUES ('one', 1), ('two', 2), ('three', 3)
SELECT * FROM hdfs_engine_table LIMIT 2
┌─name─┬─value─┐
│ one │ 1 │
│ two │ 2 │
└──────┴───────┘
Detalles de implementación
- Las lecturas y escrituras pueden ser paralelas.
- No se admiten:
- Las operaciones
ALTERy
SELECT...SAMPLE.
- Los índices.
- La replicación zero-copy es posible, pero no se recomienda.
- Las operaciones
Globs en la ruta Varios componentes de la ruta pueden contener globs. Para que un archivo se procese, debe existir y coincidir con el patrón completo de la ruta. La lista de archivos se determina durante
La replicación zero-copy no está lista para producciónLa replicación zero-copy está deshabilitada de forma predeterminada en ClickHouse versión 22.8 y posteriores. Esta función no se recomienda para uso en producción.
SELECT (no en el momento de
CREATE).
*— Sustituye cualquier cantidad de caracteres, excepto
/, incluida la cadena vacía.
?— Sustituye cualquier carácter individual.
{some_string,another_string,yet_another_one}— Sustituye cualquiera de las cadenas
'some_string', 'another_string', 'yet_another_one'.
{N..M}— Sustituye cualquier número en el intervalo de N a M, incluidos ambos extremos.
{} son similares a la función de tabla remote.
Ejemplo
-
Supongamos que tenemos varios archivos en formato TSV con los siguientes URI en HDFS:
- ‘hdfs://hdfs1:9000/some_dir/some_file_1’
- ‘hdfs://hdfs1:9000/some_dir/some_file_2’
- ‘hdfs://hdfs1:9000/some_dir/some_file_3’
- ‘hdfs://hdfs1:9000/another_dir/some_file_1’
- ‘hdfs://hdfs1:9000/another_dir/some_file_2’
- ‘hdfs://hdfs1:9000/another_dir/some_file_3’
- Hay varias formas de crear una tabla compuesta por los seis archivos:
Otra forma:
CREATE TABLE table_with_range (name String, value UInt32) ENGINE = HDFS('hdfs://hdfs1:9000/{some,another}_dir/some_file_{1..3}', 'TSV')
La tabla se compone de todos los archivos de ambos directorios (todos los archivos deben cumplir el formato y el esquema descritos en la consulta):
CREATE TABLE table_with_question_mark (name String, value UInt32) ENGINE = HDFS('hdfs://hdfs1:9000/{some,another}_dir/some_file_?', 'TSV')
CREATE TABLE table_with_asterisk (name String, value UInt32) ENGINE = HDFS('hdfs://hdfs1:9000/{some,another}_dir/*', 'TSV')
Ejemplo Cree una tabla con archivos llamados
Si la lista de archivos contiene rangos numéricos con ceros a la izquierda, use la sintaxis con llaves para cada dígito por separado o use
?.
file000,
file001, … ,
file999:
CREATE TABLE big_table (name String, value UInt32) ENGINE = HDFS('hdfs://hdfs1:9000/big_dir/file{0..9}{0..9}{0..9}', 'CSV')
Al igual que GraphiteMergeTree, el motor HDFS admite una configuración ampliada mediante el archivo de configuración de ClickHouse. Puede usar dos claves de configuración: una global (
Configuración
hdfs) y otra a nivel de usuario (
hdfs_*). Primero se aplica la configuración global y, después, la configuración a nivel de usuario (si existe).
<!-- Global configuration options for HDFS engine type -->
<hdfs>
<hadoop_kerberos_keytab>/tmp/keytab/clickhouse.keytab</hadoop_kerberos_keytab>
<hadoop_kerberos_principal>clickuser@TEST.CLICKHOUSE.TECH</hadoop_kerberos_principal>
<hadoop_security_authentication>kerberos</hadoop_security_authentication>
</hdfs>
<!-- Configuration specific for user "root" -->
<hdfs_root>
<hadoop_kerberos_principal>root@TEST.CLICKHOUSE.TECH</hadoop_kerberos_principal>
</hdfs_root>
Opciones de configuración
Compatible con libhdfs3
La referencia de configuración de HDFS puede aclarar algunos parámetros.
|parámetro
|valor predeterminado
|rpc_client_connect_tcpnodelay
|true
|dfs_client_read_shortcircuit
|true
|output_replace-datanode-on-failure
|true
|input_notretry-another-node
|false
|input_localread_mappedfile
|true
|dfs_client_use_legacy_blockreader_local
|false
|rpc_client_ping_interval
|10 * 1000
|rpc_client_connect_timeout
|600 * 1000
|rpc_client_read_timeout
|3600 * 1000
|rpc_client_write_timeout
|3600 * 1000
|rpc_client_socket_linger_timeout
|-1
|rpc_client_connect_retry
|10
|rpc_client_timeout
|3600 * 1000
|dfs_default_replica
|3
|input_connect_timeout
|600 * 1000
|input_read_timeout
|3600 * 1000
|input_write_timeout
|3600 * 1000
|input_localread_default_buffersize
|1 * 1024 * 1024
|dfs_prefetchsize
|10
|input_read_getblockinfo_retry
|3
|input_localread_blockinfo_cachesize
|1000
|input_read_max_retry
|60
|output_default_chunksize
|512
|output_default_packetsize
|64 * 1024
|output_default_write_retry
|10
|output_connect_timeout
|600 * 1000
|output_read_timeout
|3600 * 1000
|output_write_timeout
|3600 * 1000
|output_close_timeout
|3600 * 1000
|output_packetpool_size
|1024
|output_heartbeat_interval
|10 * 1000
|dfs_client_failover_max_attempts
|15
|dfs_client_read_shortcircuit_streams_cache_size
|256
|dfs_client_socketcache_expiryMsec
|3000
|dfs_client_socketcache_capacity
|16
|dfs_default_blocksize
|64 * 1024 * 1024
|dfs_default_uri
|”hdfs://localhost:9000”
|hadoop_security_authentication
|”simple”
|hadoop_security_kerberos_ticket_cache_path
|""
|dfs_client_log_severity
|”INFO”
|dfs_domain_socket_path
|""
Opciones adicionales de ClickHouse
|parámetro
|valor predeterminado
|hadoop_kerberos_keytab
|""
|hadoop_kerberos_principal
|""
|libhdfs3_conf
|""
Limitaciones
hadoop_security_kerberos_ticket_cache_pathy
libhdfs3_confsolo pueden ser globales, no específicos para cada usuario
Si el parámetro
Compatibilidad con Kerberos
hadoop_security_authentication tiene el valor
kerberos, ClickHouse se autentica mediante Kerberos.
Los parámetros están aquí, y
hadoop_security_kerberos_ticket_cache_path puede ser útil.
Tenga en cuenta que, debido a las limitaciones de libhdfs3, solo se admite el enfoque tradicional;
las comunicaciones del datanode no están protegidas mediante SASL (
HADOOP_SECURE_DN_USER es un indicador fiable de este
enfoque de seguridad). Use
tests/integration/test_storage_kerberized_hdfs/hdfs_configs/bootstrap.sh como referencia.
Si se especifican
hadoop_kerberos_keytab,
hadoop_kerberos_principal o
hadoop_security_kerberos_ticket_cache_path, se utilizará la autenticación de Kerberos. En este caso,
hadoop_kerberos_keytab y
hadoop_kerberos_principal son obligatorios.
libhdfs3 admite HA para el NameNode de HDFS.
Compatibilidad con HDFS NameNode HA
- Copie
hdfs-site.xmldesde un nodo de HDFS a
/etc/clickhouse-server/.
- Agregue la siguiente sección al archivo de configuración de ClickHouse:
<hdfs>
<libhdfs3_conf>/etc/clickhouse-server/hdfs-site.xml</libhdfs3_conf>
</hdfs>
- Luego, usa el valor de la etiqueta
dfs.nameservicesde
hdfs-site.xmlcomo dirección del namenode en el URI de HDFS. Por ejemplo, sustituye
hdfs://appadmin@192.168.101.11:8020/abc/por
hdfs://appadmin@my_nameservice/abc/.
Columnas virtuales
_path— Ruta del archivo. Tipo:
LowCardinality(String).
_file— Nombre del archivo. Tipo:
LowCardinality(String).
_size— Tamaño del archivo en bytes. Tipo:
Nullable(UInt64). Si se desconoce el tamaño, el valor es
NULL.
_time— Fecha y hora de la última modificación del archivo. Tipo:
Nullable(DateTime). Si se desconoce la hora, el valor es
NULL.
Configuración de almacenamiento
- hdfs_truncate_on_insert - permite truncar el archivo antes de insertar datos en él. Deshabilitado de forma predeterminada.
- hdfs_create_new_file_on_insert - permite crear un archivo nuevo en cada inserción si el formato tiene un sufijo. Deshabilitado de forma predeterminada.
- hdfs_skip_empty_files - permite omitir archivos vacíos durante la lectura. Deshabilitado de forma predeterminada.