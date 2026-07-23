El motor de tabla File guarda los datos en un archivo en uno de los formatos de archivo compatibles ( TabSeparated , Native , etc.).

TabSeparated , Native , etc.). El motor de tabla File guarda los datos en un archivo en uno de los formatos de archivo compatibles (, etc.).

Casos de uso:

Exportación de datos de ClickHouse a un archivo.

Conversión de datos de un formato a otro.

Actualización de datos en ClickHouse mediante la edición de un archivo en un disco.

​ Uso en ClickHouse Server

File (Format)

Format especifica uno de los formatos de archivo disponibles. Para ejecutar consultas SELECT , el formato debe ser compatible con la entrada y, para ejecutar consultas INSERT , con la salida. Los formatos disponibles se enumeran en la sección El parámetroespecifica uno de los formatos de archivo disponibles. Para ejecutar consultas, el formato debe ser compatible con la entrada y, para ejecutar consultas, con la salida. Los formatos disponibles se enumeran en la sección Formatos

File . Usará la carpeta definida por la opción ClickHouse no permite especificar una ruta del sistema de archivos para. Usará la carpeta definida por la opción path en la configuración del servidor.

Al crear una tabla con File(Format) , se crea un subdirectorio vacío en esa carpeta. Cuando se escriben datos en esa tabla, se guardan en el archivo data.Format de ese subdirectorio.

Puede crear manualmente este subdirectorio y archivo en el sistema de archivos del servidor y luego ATTACH a la definición de la tabla con el nombre correspondiente, para poder consultar los datos de ese archivo.

Tenga cuidado con esta funcionalidad, porque ClickHouse no realiza un seguimiento de los cambios externos en este tipo de archivos. El resultado de escrituras simultáneas a través de ClickHouse y fuera de ClickHouse no está definido.

1. Configure la tabla file_engine_table :

CREATE TABLE file_engine_table ( name String, value UInt32) ENGINE = File (TabSeparated)

De forma predeterminada, ClickHouse creará la carpeta /var/lib/clickhouse/data/default/file_engine_table .

2. Crea manualmente /var/lib/clickhouse/data/default/file_engine_table/data.TabSeparated con el siguiente contenido:

$ cat data.TabSeparated one 1 two 2

3. Consulte los datos:

SELECT * FROM file_engine_table

┌─name─┬─value─┐ │ one │ 1 │ │ two │ 2 │ └──────┴───────┘

​ Uso en ClickHouse-local

Format . Los flujos predeterminados de entrada/salida pueden especificarse mediante nombres numéricos o legibles para humanos, como 0 o stdin , 1 o stdout . También es posible leer y escribir archivos comprimidos según un parámetro adicional del motor o la extensión del archivo ( gz , br o xz ). En clickhouse-local , el motor File acepta una ruta de archivo además de. Los flujos predeterminados de entrada/salida pueden especificarse mediante nombres numéricos o legibles para humanos, como. También es posible leer y escribir archivos comprimidos según un parámetro adicional del motor o la extensión del archivo ().

Ejemplo:

$ echo -e "1,2

3,4" | clickhouse-local -q "CREATE TABLE table (a Int64, b Int64) ENGINE = File(CSV, stdin); SELECT a, b FROM table; DROP TABLE table"

​ Detalles de la implementación

Se pueden ejecutar varias consultas SELECT de forma concurrente, pero las consultas INSERT deben esperar unas a otras.

de forma concurrente, pero las consultas deben esperar unas a otras. Se admite la creación de un archivo nuevo mediante una consulta INSERT .

. Si el archivo existe, INSERT le añadirá nuevos valores.

le añadirá nuevos valores. No se admite: ALTER SELECT ... SAMPLE Índices Replicación



​ PARTITION BY

PARTITION BY — Opcional. Es posible crear archivos independientes particionando los datos según una clave de partición. En la mayoría de los casos, no necesita una clave de partición y, si la necesita, por lo general no debería ser más granular que por mes. El particionado no acelera las consultas (a diferencia de la expresión ORDER BY ). Nunca debe usar un particionado demasiado granular. No particione sus datos por identificadores ni nombres de clientes (en su lugar, haga que el identificador o el nombre del cliente sea la primera columna de la expresión ORDER BY ).

toYYYYMM(date_column) , donde date_column es una columna de tipo "YYYYMM" . Para particionar por mes, use la expresión, dondees una columna de tipo Date . Los nombres de las particiones aquí tienen el formato

​ Columnas virtuales

_path — Ruta del archivo. Tipo: LowCardinality(String) .

— Ruta del archivo. Tipo: . _file — Nombre del archivo. Tipo: LowCardinality(String) .

— Nombre del archivo. Tipo: . _size — Tamaño del archivo en bytes. Tipo: Nullable(UInt64) . Si se desconoce el tamaño, el valor es NULL .

— Tamaño del archivo en bytes. Tipo: . Si se desconoce el tamaño, el valor es . _time — Fecha y hora de la última modificación del archivo. Tipo: Nullable(DateTime) . Si se desconoce la hora, el valor es NULL .