- Almacenamiento de objetos Amazon S3.
- Azure Blob Storage.
- No compatible: Hadoop Distributed File System (HDFS)
ClickHouse también admite motores de tabla externos, que son distintos de la opción de almacenamiento externo descrita en esta página, ya que permiten leer datos almacenados en formatos de archivo genéricos (como Parquet). En esta página describimos la configuración de almacenamiento para las tablas de la familia
MergeTree o de la familia
Log.
- para trabajar con datos almacenados en discos
Amazon S3, use el motor de tabla S3.
- para trabajar con datos almacenados en Azure Blob Storage, use el motor de tabla AzureBlobStorage.
- para trabajar con datos en Hadoop Distributed File System (no compatible), use el motor de tabla HDFS.
Los motores de tabla de la familia
Configurar almacenamiento externo
MergeTree y
Log
pueden almacenar datos en
S3,
AzureBlobStorage y
HDFS (no compatible) usando un disco de tipo
s3,
azure_blob_storage o
hdfs (no compatible), respectivamente.
La configuración del disco requiere:
El tipo de disco
s3 también puede usarse con proveedores de almacenamiento de objetos compatibles con S3, como Alibaba Cloud Object Storage Service. Configure
endpoint con el endpoint compatible con S3 del proveedor y tenga en cuenta cualquier requisito de compatibilidad específico del proveedor.
- Una sección
type, igual a uno de
s3,
azure_blob_storage,
hdfs(no compatible),
local_blob_storage,
web.
- La configuración de un tipo específico de almacenamiento externo.
- Un
typeigual a
object_storage
object_storage_type, igual a uno de
s3,
azure_blob_storage(o simplemente
azurea partir de
24.3),
hdfs(no compatible),
local_blob_storage(o simplemente
locala partir de
24.3),
web.
Opcionalmente, se puede especificar
metadata_type (su valor predeterminado es
local), pero también puede establecerse en
plain,
web y, a partir de
24.4,
plain_rewritable.
El uso del tipo de metadatos
plain se describe en la sección sobre Plain Storage; el tipo de metadatos
web solo puede usarse con el tipo de almacenamiento de objetos
web; el tipo de metadatos
local almacena los archivos de metadatos localmente (cada archivo de metadatos contiene la asignación a archivos en el almacenamiento de objetos y cierta metainformación adicional sobre ellos).
Por ejemplo:
equivale a la siguiente configuración (a partir de la versión
<s3>
<type>s3</type>
<endpoint>https://s3.eu-west-1.amazonaws.com/clickhouse-eu-west-1.clickhouse.com/data/</endpoint>
<use_environment_credentials>1</use_environment_credentials>
</s3>
24.1):
La siguiente configuración:
<s3>
<type>object_storage</type>
<object_storage_type>s3</object_storage_type>
<metadata_type>local</metadata_type>
<endpoint>https://s3.eu-west-1.amazonaws.com/clickhouse-eu-west-1.clickhouse.com/data/</endpoint>
<use_environment_credentials>1</use_environment_credentials>
</s3>
es igual a:
<s3_plain>
<type>s3_plain</type>
<endpoint>https://s3.eu-west-1.amazonaws.com/clickhouse-eu-west-1.clickhouse.com/data/</endpoint>
<use_environment_credentials>1</use_environment_credentials>
</s3_plain>
Un ejemplo de una configuración de almacenamiento completa sería:
<s3_plain>
<type>object_storage</type>
<object_storage_type>s3</object_storage_type>
<metadata_type>plain</metadata_type>
<endpoint>https://s3.eu-west-1.amazonaws.com/clickhouse-eu-west-1.clickhouse.com/data/</endpoint>
<use_environment_credentials>1</use_environment_credentials>
</s3_plain>
A partir de la versión 24.1, también puede tener este aspecto:
<clickhouse>
<storage_configuration>
<disks>
<s3>
<type>s3</type>
<endpoint>https://s3.eu-west-1.amazonaws.com/clickhouse-eu-west-1.clickhouse.com/data/</endpoint>
<use_environment_credentials>1</use_environment_credentials>
</s3>
</disks>
<policies>
<s3>
<volumes>
<main>
<disk>s3</disk>
</main>
</volumes>
</s3>
</policies>
</storage_configuration>
</clickhouse>
Para establecer como opción predeterminada un tipo específico de almacenamiento para todas las tablas
<clickhouse>
<storage_configuration>
<disks>
<s3>
<type>object_storage</type>
<object_storage_type>s3</object_storage_type>
<metadata_type>local</metadata_type>
<endpoint>https://s3.eu-west-1.amazonaws.com/clickhouse-eu-west-1.clickhouse.com/data/</endpoint>
<use_environment_credentials>1</use_environment_credentials>
</s3>
</disks>
<policies>
<s3>
<volumes>
<main>
<disk>s3</disk>
</main>
</volumes>
</s3>
</policies>
</storage_configuration>
</clickhouse>
MergeTree,
agregue la siguiente sección al archivo de configuración:
Si quieres configurar una política de almacenamiento específica para una tabla concreta, puedes definirla en la cláusula SETTINGS al crear la tabla:
<clickhouse>
<merge_tree>
<storage_policy>s3</storage_policy>
</merge_tree>
</clickhouse>
También puede usar
CREATE TABLE test (a Int32, b String)
ENGINE = MergeTree() ORDER BY a
SETTINGS storage_policy = 's3';
disk en lugar de
storage_policy. En este caso, no es necesario
tener la sección
storage_policy en el archivo de configuración; basta con una sección
disk.
CREATE TABLE test (a Int32, b String)
ENGINE = MergeTree() ORDER BY a
SETTINGS disk = 's3';
Esta configuración está pensada para tablas MergeTree no replicadas en las que las partes pueden escribirse externamente y la detección de metadatos debe actualizarse desde el almacenamiento. La configuración de MergeTree
refresh_parts_interval y table_disk
refresh_parts_interval permite actualizar periódicamente la lista de partes de datos desde el almacenamiento subyacente (por ejemplo, para detectar partes escritas externamente). La distinción importante es entre metadatos compartidos entre réplicas y metadatos locales de cada réplica (por ejemplo, S3 con metadatos locales por réplica): solo cuando los metadatos se comparten las partes nuevas serán visibles para todas las réplicas. Usar solo almacenamiento de objetos no implica metadatos compartidos.
-
Almacenamiento de objetos (por ejemplo,
disk = 's3') no implica metadatos compartidos. Cuando los metadatos se almacenan localmente en cada réplica (el comportamiento predeterminado), cada réplica gestiona de forma independiente sus punteros a blobs en almacenamiento de objetos. Los cambios realizados en una réplica no son visibles para las demás. En ese caso,
refresh_parts_intervalno hace que las partes nuevas sean visibles entre réplicas, porque los metadatos que lee cada réplica son locales a esa réplica.
-
La actualización automática de partes requiere que los metadatos del filesystem se compartan (o que la tabla use metadatos de solo lectura propiedad de la propia tabla para que la actualización sea aplicable). Configurar
table_disk = truejunto con un disco local de la tabla (por ejemplo,
SETTINGS disk = disk(type=object_storage, ...), table_disk = true) es una forma de obtener la semántica correcta: la tabla controla el ciclo de vida de los metadatos y el almacenamiento se trata como de solo lectura, por lo que
refresh_parts_intervalse ejecuta y pueden detectarse las partes añadidas externamente.
-
Con un disco definido globalmente (por ejemplo,
disk = 's3'en
storage_configuration) y los metadatos locales predeterminados, cada réplica tiene su propio estado de metadatos. Aunque los blobs puedan estar en S3, el almacenamiento no se considera compartido a efectos de
refresh_parts_interval, y las partes nuevas creadas fuera de ClickHouse o en otra réplica no se detectarán.
table_disk = true, como se indicó anteriormente. Si se confía solo en
refresh_parts_interval con metadatos locales de la réplica, las partes no se actualizarán como se espera.
refresh_parts_interval no se usa para tablas ReplicatedMergeTree.
Las tablas replicadas ya sincronizan las partes mediante el mecanismo de replicación.
Esta configuración solo se aplica a tablas MergeTree no replicadas en las que las partes se escriben externamente y se requiere actualizar los metadatos.
También es posible especificar la configuración de almacenamiento sin definir previamente un disco en el archivo de configuración, ya que puede configurarse en los ajustes de la consulta
Configuración dinámica
CREATE/
ATTACH.
La siguiente consulta de ejemplo se basa en la configuración dinámica de disco anterior y
muestra cómo usar un disco local para almacenar en caché datos de una tabla almacenada en una URL.
El siguiente ejemplo añade una caché al almacenamiento externo.
ATTACH TABLE uk_price_paid UUID 'cf712b4f-2ca8-435c-ac23-c4393efe52f7'
(
price UInt32,
date Date,
postcode1 LowCardinality(String),
postcode2 LowCardinality(String),
type Enum8('other' = 0, 'terraced' = 1, 'semi-detached' = 2, 'detached' = 3, 'flat' = 4),
is_new UInt8,
duration Enum8('unknown' = 0, 'freehold' = 1, 'leasehold' = 2),
addr1 String,
addr2 String,
street LowCardinality(String),
locality LowCardinality(String),
town LowCardinality(String),
district LowCardinality(String),
county LowCardinality(String)
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY (postcode1, postcode2, addr1, addr2)
SETTINGS disk = disk(
type=web,
endpoint='https://raw.githubusercontent.com/ClickHouse/web-tables-demo/main/web/'
);
En la configuración resaltada a continuación, observe que el disco de
ATTACH TABLE uk_price_paid UUID 'cf712b4f-2ca8-435c-ac23-c4393efe52f7'
(
price UInt32,
date Date,
postcode1 LowCardinality(String),
postcode2 LowCardinality(String),
type Enum8('other' = 0, 'terraced' = 1, 'semi-detached' = 2, 'detached' = 3, 'flat' = 4),
is_new UInt8,
duration Enum8('unknown' = 0, 'freehold' = 1, 'leasehold' = 2),
addr1 String,
addr2 String,
street LowCardinality(String),
locality LowCardinality(String),
town LowCardinality(String),
district LowCardinality(String),
county LowCardinality(String)
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY (postcode1, postcode2, addr1, addr2)
SETTINGS disk = disk(
type=cache,
max_size='1Gi',
path='/var/lib/clickhouse/custom_disk_cache/',
disk=disk(
type=web,
endpoint='https://raw.githubusercontent.com/ClickHouse/web-tables-demo/main/web/'
)
);
type=web está anidado dentro
del disco de
type=cache.
También es posible combinar una configuración basada en archivos de configuración con una configuración definida en SQL:
El ejemplo usa
type=web, pero cualquier tipo de disco puede configurarse como dinámico,
incluido un disco local. Los discos locales requieren que el argumento
path esté dentro del
parámetro de configuración del servidor
custom_local_disks_base_directory, que no tiene
ningún valor predeterminado, así que establézcalo también cuando use un disco local.
donde
ATTACH TABLE uk_price_paid UUID 'cf712b4f-2ca8-435c-ac23-c4393efe52f7'
(
price UInt32,
date Date,
postcode1 LowCardinality(String),
postcode2 LowCardinality(String),
type Enum8('other' = 0, 'terraced' = 1, 'semi-detached' = 2, 'detached' = 3, 'flat' = 4),
is_new UInt8,
duration Enum8('unknown' = 0, 'freehold' = 1, 'leasehold' = 2),
addr1 String,
addr2 String,
street LowCardinality(String),
locality LowCardinality(String),
town LowCardinality(String),
district LowCardinality(String),
county LowCardinality(String)
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY (postcode1, postcode2, addr1, addr2)
SETTINGS disk = disk(
type=cache,
max_size='1Gi',
path='/var/lib/clickhouse/custom_disk_cache/',
disk=disk(
type=web,
endpoint='https://raw.githubusercontent.com/ClickHouse/web-tables-demo/main/web/'
)
);
web procede del archivo de configuración del servidor:
<storage_configuration>
<disks>
<web>
<type>web</type>
<endpoint>'https://raw.githubusercontent.com/ClickHouse/web-tables-demo/main/web/'</endpoint>
</web>
</disks>
</storage_configuration>
Uso del almacenamiento S3
Parámetros obligatorios
|Parámetro
|Descripción
endpoint
|URL del endpoint de S3 con estilo
path o
virtual hosted styles. Debe incluir el bucket y la ruta raíz para almacenar los datos.
access_key_id
|ID de la clave de acceso de S3 utilizada para la autenticación.
secret_access_key
|Clave de acceso secreta de S3 utilizada para la autenticación.
|Parámetro
|Descripción
|Valor predeterminado
region
|Nombre de la región de S3.
|-
support_batch_delete
|Controla si se comprueba la compatibilidad con la eliminación por lotes. Establézcalo en
false cuando use Google Cloud Storage (GCS), ya que GCS no admite eliminaciones por lotes.
true
use_environment_credentials
|Lee las credenciales de AWS de las variables de entorno
AWS_ACCESS_KEY_ID,
AWS_SECRET_ACCESS_KEY y
AWS_SESSION_TOKEN, si existen. Nota: las credenciales del entorno se comparten entre todos los discos S3. Para usar credenciales distintas en diferentes discos, especifique
access_key_id y
secret_access_key explícitos para cada disco.
false
use_insecure_imds_request
|Si es
true, usa una solicitud IMDS no segura al obtener credenciales de los metadatos de Amazon EC2.
false
expiration_window_seconds
|Período de gracia (en segundos) para comprobar si las credenciales basadas en expiración han caducado.
120
proxy
|Configuración del proxy para el endpoint de S3. Cada elemento
uri dentro del bloque
proxy debe contener una URL de proxy.
|-
connect_timeout_ms
|Tiempo de espera de conexión del socket, en milisegundos.
10000 (10 segundos)
request_timeout_ms
|Tiempo de espera de la solicitud, en milisegundos.
5000 (5 segundos)
retry_attempts
|Número de reintentos para solicitudes fallidas.
10
single_read_retries
|Número de reintentos ante caídas de conexión durante la lectura.
4
min_bytes_for_seek
|Número mínimo de bytes para usar la operación
seek en lugar de la lectura secuencial.
1 MB
metadata_path
|Ruta local del sistema de archivos donde se almacenan los archivos de metadatos de S3.
/var/lib/clickhouse/disks/<disk_name>/
skip_access_check
|Si es
true, omite las comprobaciones de acceso al disco durante el arranque.
false
header
|Añade el encabezado HTTP especificado a las solicitudes. Puede especificarse varias veces.
|-
server_side_encryption_customer_key_base64
|Encabezados necesarios para acceder a objetos S3 con cifrado SSE-C.
|-
server_side_encryption_kms_key_id
|Encabezados necesarios para acceder a objetos S3 con cifrado SSE-KMS. Una cadena vacía usa la clave S3 administrada por AWS.
|-
server_side_encryption_kms_encryption_context
|Encabezado de contexto de cifrado para SSE-KMS (usado con
server_side_encryption_kms_key_id).
|-
server_side_encryption_kms_bucket_key_enabled
|Habilita las claves de bucket de S3 para SSE-KMS (usado con
server_side_encryption_kms_key_id).
|Coincide con la configuración del bucket
s3_max_put_rps
|Número máximo de solicitudes PUT por segundo antes de aplicar throttling.
0 (ilimitado)
s3_max_put_burst
|Número máximo de solicitudes PUT simultáneas antes de alcanzar el límite de RPS.
|Igual que
s3_max_put_rps
s3_max_get_rps
|Número máximo de solicitudes GET por segundo antes de aplicar throttling.
0 (ilimitado)
s3_max_get_burst
|Número máximo de solicitudes GET simultáneas antes de alcanzar el límite de RPS.
|Igual que
s3_max_get_rps
read_resource
|Nombre del recurso para programar solicitudes de lectura.
|Cadena vacía (deshabilitado)
write_resource
|Nombre del recurso para programar solicitudes de escritura.
|Cadena vacía (deshabilitado)
key_template
|Define el formato de generación de claves de objeto mediante la sintaxis de re2. Requiere la marca
storage_metadata_write_full_object_key. Es incompatible con
root path en
endpoint. Requiere
key_compatibility_prefix.
|-
key_compatibility_prefix
|Obligatorio con
key_template. Especifica el
root path anterior de
endpoint para leer versiones antiguas de metadatos.
|-
read_only
|Solo permite leer desde el disco.
|-
Google Cloud Storage (GCS) también es compatible mediante el tipo
s3. Consulte GCS backed MergeTree.
En
Uso de Plain Storage
22.10 se introdujo un nuevo tipo de disco,
s3_plain, que proporciona almacenamiento de escritura única.
Sus parámetros de configuración son los mismos que los del tipo de disco
s3.
A diferencia del tipo de disco
s3, almacena los datos tal cual. En otras palabras,
en lugar de usar nombres de blob generados aleatoriamente, usa nombres de archivo normales
(de la misma forma en que ClickHouse almacena archivos en el disco local) y no almacena
metadatos localmente. Por ejemplo, estos se derivan de los datos en
s3.
Este tipo de disco permite mantener una versión estática de la tabla, ya que no
permite ejecutar merges sobre los datos existentes ni insertar nuevos
datos. Un caso de uso de este tipo de disco es crear backups en él, lo que puede hacerse
mediante
BACKUP TABLE data TO Disk('plain_disk_name', 'backup_name'). Después,
puede hacer
RESTORE TABLE data AS data_restored FROM Disk('plain_disk_name', 'backup_name')
o usar
ATTACH TABLE data (...) ENGINE = MergeTree() SETTINGS disk = 'plain_disk_name'.
Configuración:
A partir de
<s3_plain>
<type>s3_plain</type>
<endpoint>https://s3.eu-west-1.amazonaws.com/clickhouse-eu-west-1.clickhouse.com/data/</endpoint>
<use_environment_credentials>1</use_environment_credentials>
</s3_plain>
24.1, es posible configurar cualquier disco de almacenamiento de objetos (
s3,
azure,
hdfs (no compatible),
local) usando
el tipo de metadatos
plain.
Configuración:
<s3_plain>
<type>object_storage</type>
<object_storage_type>azure</object_storage_type>
<metadata_type>plain</metadata_type>
<endpoint>https://s3.eu-west-1.amazonaws.com/clickhouse-eu-west-1.clickhouse.com/data/</endpoint>
<use_environment_credentials>1</use_environment_credentials>
</s3_plain>
Se introdujo un nuevo tipo de disco
Uso de almacenamiento S3 simple reescribible
s3_plain_rewritable en
24.4.
Al igual que el tipo de disco
s3_plain, no requiere almacenamiento adicional para
los archivos de metadatos. En su lugar, los metadatos se almacenan en S3.
A diferencia del tipo de disco
s3_plain,
s3_plain_rewritable permite ejecutar merges
y admite operaciones
INSERT.
No se admiten las mutaciones ni la replicación de tablas.
Un caso de uso de este tipo de disco es en tablas
MergeTree no replicadas. Aunque
el tipo de disco
s3 es adecuado para tablas
MergeTree no replicadas, puede optar
por el tipo de disco
s3_plain_rewritable si no necesita metadatos locales
para la tabla y está dispuesto a aceptar un conjunto limitado de operaciones. Esto puede
resultar útil, por ejemplo, para las tablas del sistema.
Configuración:
es igual a
<s3_plain_rewritable>
<type>s3_plain_rewritable</type>
<endpoint>https://s3.eu-west-1.amazonaws.com/clickhouse-eu-west-1.clickhouse.com/data/</endpoint>
<use_environment_credentials>1</use_environment_credentials>
</s3_plain_rewritable>
A partir de la versión
<s3_plain_rewritable>
<type>object_storage</type>
<object_storage_type>s3</object_storage_type>
<metadata_type>plain_rewritable</metadata_type>
<endpoint>https://s3.eu-west-1.amazonaws.com/clickhouse-eu-west-1.clickhouse.com/data/</endpoint>
<use_environment_credentials>1</use_environment_credentials>
</s3_plain_rewritable>
24.5, es posible configurar cualquier disco de almacenamiento de objetos
(
s3,
azure,
local) con el tipo de metadatos
plain_rewritable.
Los motores de tabla de la familia
Uso de Azure Blob Storage
MergeTree pueden almacenar datos en Azure Blob Storage
mediante un disco de tipo
azure_blob_storage.
Configuración:
<storage_configuration>
...
<disks>
<blob_storage_disk>
<type>azure_blob_storage</type>
<storage_account_url>http://account.blob.core.windows.net</storage_account_url>
<container_name>container</container_name>
<account_name>account</account_name>
<account_key>pass123</account_key>
<metadata_path>/var/lib/clickhouse/disks/blob_storage_disk/</metadata_path>
<cache_path>/var/lib/clickhouse/disks/blob_storage_disk/cache/</cache_path>
<skip_access_check>false</skip_access_check>
</blob_storage_disk>
</disks>
...
</storage_configuration>
Parámetros de conexión
Parámetros de autenticación (el disco intentará usar todos los métodos disponibles y Managed Identity Credential):
|Parámetro
|Descripción
|Valor predeterminado
storage_account_url (Obligatorio)
|URL de la cuenta de Azure Blob Storage. Ejemplos:
http://account.blob.core.windows.net o
http://azurite1:10000/devstoreaccount1.
|-
container_name
|Nombre del contenedor de destino.
default-container
container_already_exists
|Controla el comportamiento de creación del contenedor:
-
false: crea un contenedor nuevo
-
true: se conecta directamente al contenedor existente
- Si no se establece: comprueba si el contenedor existe y lo crea si es necesario
|-
|Parámetro
|Descripción
connection_string
|Para la autenticación mediante una cadena de conexión.
account_name
|Para la autenticación mediante Shared Key (se usa con
account_key).
account_key
|Para la autenticación mediante Shared Key (se usa con
account_name).
Parámetros de límite
|Parámetro
|Descripción
s3_max_single_part_upload_size
|Tamaño máximo de una sola carga de bloque en Blob Storage.
min_bytes_for_seek
|Tamaño mínimo de una región en la que se puede cambiar la posición de lectura.
max_single_read_retries
|Número máximo de intentos para leer un fragmento de datos desde Blob Storage.
max_single_download_retries
|Número máximo de intentos para descargar un búfer legible desde Blob Storage.
thread_pool_size
|Número máximo de hilos para la creación de instancias de
IDiskRemote.
s3_max_inflight_parts_for_one_file
|Número máximo de solicitudes PUT simultáneas para un solo objeto.
Otros parámetros
Pueden encontrarse ejemplos de configuraciones funcionales en el directorio de pruebas de integración (consulte, por ejemplo, test_merge_tree_azure_blob_storage o test_azure_blob_storage_zero_copy_replication).
|Parámetro
|Descripción
|Valor predeterminado
metadata_path
|Ruta local del sistema de archivos para almacenar archivos de metadatos de Blob Storage.
/var/lib/clickhouse/disks/<disk_name>/
skip_access_check
|Si es
true, omite las comprobaciones de acceso al disco durante el inicio.
false
read_resource
|Nombre del recurso para la planificación de solicitudes de lectura.
|Cadena vacía (deshabilitado)
write_resource
|Nombre del recurso para la planificación de solicitudes de escritura.
|Cadena vacía (deshabilitado)
metadata_keep_free_space_bytes
|Cantidad de espacio libre que se debe reservar en el disco de metadatos.
|-
La replicación zero-copy no está lista para producciónLa replicación zero-copy está deshabilitada de forma predeterminada en ClickHouse versión 22.8 y posteriores. Esta funcionalidad no se recomienda para uso en producción.
En esta configuración de ejemplo:
Uso del almacenamiento HDFS (sin soporte)
- el disco es de tipo
hdfs(sin soporte)
- los datos están alojados en
hdfs://hdfs1:9000/clickhouse/
Ten en cuenta que HDFS puede no funcionar en casos límite.
<clickhouse>
<storage_configuration>
<disks>
<hdfs>
<type>hdfs</type>
<endpoint>hdfs://hdfs1:9000/clickhouse/</endpoint>
<skip_access_check>true</skip_access_check>
</hdfs>
<hdd>
<type>local</type>
<path>/</path>
</hdd>
</disks>
<policies>
<hdfs>
<volumes>
<main>
<disk>hdfs</disk>
</main>
<external>
<disk>hdd</disk>
</external>
</volumes>
</hdfs>
</policies>
</storage_configuration>
</clickhouse>
Puede cifrar los datos almacenados en discos externos S3 o HDFS (no compatible), o en un disco local. Para activar el modo de cifrado, en el archivo de configuración debe definir un disco del tipo
Uso del cifrado de datos
encrypted y elegir el disco en el que se guardarán los datos. Un disco
encrypted cifra todos los archivos escritos en tiempo real y, al leer archivos desde un disco
encrypted, los descifra automáticamente. Así, puede trabajar con un disco
encrypted como si fuera uno normal.
Ejemplo de configuración de disco:
Por ejemplo, cuando ClickHouse escribe datos de una tabla en un archivo
<disks>
<disk1>
<type>local</type>
<path>/path1/</path>
</disk1>
<disk2>
<type>encrypted</type>
<disk>disk1</disk>
<path>path2/</path>
<key>_16_ascii_chars_</key>
</disk2>
</disks>
store/all_1_1_0/data.bin en
disk1, en realidad ese archivo se escribirá en el disco físico en la ruta
/path1/store/all_1_1_0/data.bin.
Al escribir el mismo archivo en
disk2, en realidad se escribirá en el disco físico en la ruta
/path1/path2/store/all_1_1_0/data.bin, en modo cifrado.
Parámetros requeridos
|Parámetro
|Tipo
|Descripción
type
|String
|Debe establecerse en
encrypted para crear un disco cifrado.
disk
|String
|Tipo de disco que se utilizará para el almacenamiento subyacente.
key
|Uint64
|Clave para el cifrado y descifrado. Puede especificarse en formato hexadecimal mediante
key_hex. Se pueden especificar varias claves usando el atributo
id.
Ejemplo de configuración del disco:
|Parámetro
|Tipo
|Predeterminado
|Descripción
path
|String
|Directorio raíz
|Ubicación en el disco donde se guardarán los datos.
current_key_id
|String
|-
|El identificador de clave usado para el cifrado. Todas las claves especificadas pueden usarse para el descifrado.
algorithm
|Enum
AES_128_CTR
|Algoritmo de cifrado. Opciones:
-
AES_128_CTR (clave de 16 bytes)
-
AES_192_CTR (clave de 24 bytes)
-
AES_256_CTR (clave de 32 bytes)
<clickhouse>
<storage_configuration>
<disks>
<disk_s3>
<type>s3</type>
<endpoint>...
</disk_s3>
<disk_s3_encrypted>
<type>encrypted</type>
<disk>disk_s3</disk>
<algorithm>AES_128_CTR</algorithm>
<key_hex id="0">00112233445566778899aabbccddeeff</key_hex>
<key_hex id="1">ffeeddccbbaa99887766554433221100</key_hex>
<current_key_id>1</current_key_id>
</disk_s3_encrypted>
</disks>
</storage_configuration>
</clickhouse>
Es posible configurar una caché local sobre discos en la configuración de almacenamiento a partir de la versión 22.3. En las versiones 22.3 - 22.7, la caché solo es compatible con el tipo de disco
Uso de la caché local
s3. En las versiones >= 22.8, la caché es compatible con cualquier tipo de disco: S3, Azure, Local, Encrypted, etc.
En las versiones >= 23.5, la caché solo es compatible con tipos de disco remotos: S3, Azure, HDFS (sin soporte).
La caché usa la política
LRU.
Ejemplo de configuración para versiones posteriores o iguales a 22.8:
Ejemplo de configuración para versiones anteriores a la versión 22.8:
<clickhouse>
<storage_configuration>
<disks>
<s3>
<type>s3</type>
<endpoint>...</endpoint>
... s3 configuration ...
</s3>
<cache>
<type>cache</type>
<disk>s3</disk>
<path>/s3_cache/</path>
<max_size>10Gi</max_size>
</cache>
</disks>
<policies>
<s3_cache>
<volumes>
<main>
<disk>cache</disk>
</main>
</volumes>
</s3_cache>
<policies>
</storage_configuration>
Ajustes de configuración del disco de caché del sistema de archivos: Estos ajustes deben definirse en la sección de configuración del disco.
<clickhouse>
<storage_configuration>
<disks>
<s3>
<type>s3</type>
<endpoint>...</endpoint>
... s3 configuration ...
<data_cache_enabled>1</data_cache_enabled>
<data_cache_max_size>10737418240</data_cache_max_size>
</s3>
</disks>
<policies>
<s3_cache>
<volumes>
<main>
<disk>s3</disk>
</main>
</volumes>
</s3_cache>
<policies>
</storage_configuration>
|Parameter
|Type
|Default
|Description
path
|String
|-
|Obligatorio. Ruta al directorio donde se almacenará la caché.
max_size
|Size
|-
|Obligatorio. Tamaño máximo de la caché en bytes o en un formato legible (p. ej.,
10Gi). Los archivos se expulsan según la política LRU cuando se alcanza el límite. Admite formatos
ki,
Mi,
Gi (desde la v22.10).
cache_on_write_operations
|Boolean
false
|Habilita la caché write-through para las consultas
INSERT y las fusiones en segundo plano. Se puede anular para cada consulta con
enable_filesystem_cache_on_write_operations.
enable_filesystem_query_cache_limit
|Boolean
false
|Habilita límites de tamaño de caché por consulta basados en
max_query_cache_size.
enable_cache_hits_threshold
|Boolean
false
|Cuando está habilitado, los datos solo se almacenan en caché después de leerse varias veces.
cache_hits_threshold
|Integer
0
|Número de lecturas necesarias antes de que los datos se almacenen en caché (requiere
enable_cache_hits_threshold).
enable_bypass_cache_with_threshold
|Boolean
false
|Omite la caché para rangos de lectura grandes.
bypass_cache_threshold
|Size
256Mi
|Tamaño del rango de lectura que activa la omisión de la caché (requiere
enable_bypass_cache_with_threshold).
max_file_segment_size
|Size
8Mi
|Tamaño máximo de un único archivo de caché en bytes o en un formato legible.
max_elements
|Integer
10000000
|Número máximo de archivos de caché.
load_metadata_threads
|Integer
16
|Número de hilos para cargar los metadatos de la caché durante el arranque.
use_split_cache
|Boolean
false
|Separa los archivos entre sistema y datos.
split_cache_ratio
|Double
0.1
|Proporción del segmento del sistema con respecto al tamaño total de la caché para split_cache.
Nota: Los valores de tamaño admiten unidades como
ki,
Mi,
Gi, etc. (p. ej.,
10Gi).
Configuración de consulta/perfil de la caché del sistema de archivos
|Configuración
|Tipo
|Predeterminado
|Descripción
enable_filesystem_cache
|Booleano
true
|Habilita o deshabilita el uso de la caché por consulta, incluso cuando se utiliza un tipo de disco
cache.
read_from_filesystem_cache_if_exists_otherwise_bypass_cache
|Booleano
false
|Cuando está habilitado, usa la caché solo si los datos ya existen; los datos nuevos no se almacenarán en caché.
enable_filesystem_cache_on_write_operations
|Booleano
false (Cloud:
true)
|Habilita la caché write-through. Requiere
cache_on_write_operations en la configuración de la caché.
enable_filesystem_cache_log
|Booleano
false
|Habilita el registro detallado del uso de la caché en
system.filesystem_cache_log.
filesystem_cache_allow_background_download
|Booleano
true
|Permite que los segmentos descargados parcialmente se completen en segundo plano. Desactívelo para mantener las descargas en primer plano para la consulta o sesión actual.
max_query_cache_size
|Tamaño
false
|Tamaño máximo de la caché por consulta. Requiere
enable_filesystem_query_cache_limit en la configuración de la caché.
filesystem_cache_skip_download_if_exceeds_per_query_cache_write_limit
|Booleano
true
|Controla el comportamiento cuando se alcanza
max_query_cache_size:
-
true: Detiene la descarga de datos nuevos
-
false: Expulsa datos antiguos para dejar espacio para los datos nuevos
Tablas del sistema de la caché del sistema de archivos
|Nombre de la tabla
|Descripción
|Requisitos
system.filesystem_cache
|Muestra el estado actual de la caché del sistema de archivos.
|Ninguno
system.filesystem_cache_log
|Proporciona estadísticas detalladas del uso de la caché por consulta.
|Requiere
enable_filesystem_cache_log = true
Comandos de la caché
Este comando solo se admite cuando no se proporciona
SYSTEM CLEAR|DROP FILESYSTEM CACHE (<cache_name>) (ON CLUSTER) —
ON CLUSTER
<cache_name>
Muestra una lista de las cachés del sistema de archivos configuradas en el servidor. (En las versiones anteriores o iguales a
SHOW FILESYSTEM CACHES
22.8, el comando se llama
SHOW CACHES)
Query
SHOW FILESYSTEM CACHES
Response
┌─Caches────┐
│ s3_cache │
└───────────┘
Muestra la configuración de la caché y algunas estadísticas generales de una caché concreta. El nombre de la caché puede obtenerse con el comando
DESCRIBE FILESYSTEM CACHE '<cache_name>'
SHOW FILESYSTEM CACHES. (En versiones anteriores
o iguales a
22.8, el comando se llama
DESCRIBE CACHE)
Query
DESCRIBE FILESYSTEM CACHE 's3_cache'
Response
┌────max_size─┬─max_elements─┬─max_file_segment_size─┬─boundary_alignment─┬─cache_on_write_operations─┬─cache_hits_threshold─┬─current_size─┬─current_elements─┬─path───────┬─background_download_threads─┬─enable_bypass_cache_with_threshold─┐
│ 10000000000 │ 1048576 │ 104857600 │ 4194304 │ 1 │ 0 │ 3276 │ 54 │ /s3_cache/ │ 2 │ 0 │
└─────────────┴──────────────┴───────────────────────┴────────────────────┴───────────────────────────┴──────────────────────┴──────────────┴──────────────────┴────────────┴─────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘
|Métricas actuales de la caché
|Métricas asíncronas de la caché
|Eventos de perfil de la caché
FilesystemCacheSize
FilesystemCacheBytes
CachedReadBufferReadFromSourceBytes,
CachedReadBufferReadFromCacheBytes
FilesystemCacheElements
FilesystemCacheFiles
CachedReadBufferReadFromSourceMicroseconds,
CachedReadBufferReadFromCacheMicroseconds
CachedReadBufferCacheWriteBytes,
CachedReadBufferCacheWriteMicroseconds
CachedWriteBufferCacheWriteBytes,
CachedWriteBufferCacheWriteMicroseconds
Este es un disco de solo lectura. Sus datos solo se leen y nunca se modifican. Una tabla nueva se carga en este disco mediante la consulta
Uso de almacenamiento web estático (solo lectura)
ATTACH TABLE (consulte el ejemplo a continuación). En realidad, el disco local
no se utiliza; cada consulta
SELECT dará lugar a una solicitud
http para
obtener los datos necesarios. Cualquier modificación de los datos de la tabla producirá una
excepción; es decir, no se permiten los siguientes tipos de consultas:
CREATE TABLE,
ALTER TABLE,
RENAME TABLE,
DETACH TABLE y
TRUNCATE TABLE.
El almacenamiento web puede utilizarse con fines de solo lectura. Un caso de uso
es alojar datos de muestra o migrar datos. Existe una herramienta,
clickhouse-static-files-uploader,
que prepara un directorio de datos para una tabla determinada (
SELECT data_paths FROM system.tables WHERE name = 'table_name').
Para cada tabla que necesite, se obtiene un directorio de archivos. Estos archivos se pueden cargar
en, por ejemplo, un servidor web de archivos estáticos. Después de esta preparación,
puede cargar esta tabla en cualquier servidor de ClickHouse mediante
DiskWeb.
En esta configuración de ejemplo:
- el disco es de tipo
web
- los datos están alojados en
http://nginx:80/test1/
- se utiliza una caché en el almacenamiento local
En esta consulta
<clickhouse>
<storage_configuration>
<disks>
<web>
<type>web</type>
<endpoint>http://nginx:80/test1/</endpoint>
</web>
<cached_web>
<type>cache</type>
<disk>web</disk>
<path>cached_web_cache/</path>
<max_size>100000000</max_size>
</cached_web>
</disks>
<policies>
<web>
<volumes>
<main>
<disk>web</disk>
</main>
</volumes>
</web>
<cached_web>
<volumes>
<main>
<disk>cached_web</disk>
</main>
</volumes>
</cached_web>
</policies>
</storage_configuration>
</clickhouse>
ATTACH TABLE, el
UUID proporcionado coincide con el nombre del directorio de los datos, y el endpoint es la URL del contenido raw de GitHub.
Un caso de prueba ya preparado. Debes añadir esta configuración a config:
ATTACH TABLE uk_price_paid UUID 'cf712b4f-2ca8-435c-ac23-c4393efe52f7'
(
price UInt32,
date Date,
postcode1 LowCardinality(String),
postcode2 LowCardinality(String),
type Enum8('other' = 0, 'terraced' = 1, 'semi-detached' = 2, 'detached' = 3, 'flat' = 4),
is_new UInt8,
duration Enum8('unknown' = 0, 'freehold' = 1, 'leasehold' = 2),
addr1 String,
addr2 String,
street LowCardinality(String),
locality LowCardinality(String),
town LowCardinality(String),
district LowCardinality(String),
county LowCardinality(String)
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY (postcode1, postcode2, addr1, addr2)
SETTINGS disk = disk(
type=web,
endpoint='https://raw.githubusercontent.com/ClickHouse/web-tables-demo/main/web/'
);
Y luego, ejecuta esta consulta:
<clickhouse>
<storage_configuration>
<disks>
<web>
<type>web</type>
<endpoint>https://clickhouse-datasets.s3.yandex.net/disk-with-static-files-tests/test-hits/</endpoint>
</web>
</disks>
<policies>
<web>
<volumes>
<main>
<disk>web</disk>
</main>
</volumes>
</web>
</policies>
</storage_configuration>
</clickhouse>
ATTACH TABLE test_hits UUID '1ae36516-d62d-4218-9ae3-6516d62da218'
(
WatchID UInt64,
JavaEnable UInt8,
Title String,
GoodEvent Int16,
EventTime DateTime,
EventDate Date,
CounterID UInt32,
ClientIP UInt32,
ClientIP6 FixedString(16),
RegionID UInt32,
UserID UInt64,
CounterClass Int8,
OS UInt8,
UserAgent UInt8,
URL String,
Referer String,
URLDomain String,
RefererDomain String,
Refresh UInt8,
IsRobot UInt8,
RefererCategories Array(UInt16),
URLCategories Array(UInt16),
URLRegions Array(UInt32),
RefererRegions Array(UInt32),
ResolutionWidth UInt16,
ResolutionHeight UInt16,
ResolutionDepth UInt8,
FlashMajor UInt8,
FlashMinor UInt8,
FlashMinor2 String,
NetMajor UInt8,
NetMinor UInt8,
UserAgentMajor UInt16,
UserAgentMinor FixedString(2),
CookieEnable UInt8,
JavascriptEnable UInt8,
IsMobile UInt8,
MobilePhone UInt8,
MobilePhoneModel String,
Params String,
IPNetworkID UInt32,
TraficSourceID Int8,
SearchEngineID UInt16,
SearchPhrase String,
AdvEngineID UInt8,
IsArtifical UInt8,
WindowClientWidth UInt16,
WindowClientHeight UInt16,
ClientTimeZone Int16,
ClientEventTime DateTime,
SilverlightVersion1 UInt8,
SilverlightVersion2 UInt8,
SilverlightVersion3 UInt32,
SilverlightVersion4 UInt16,
PageCharset String,
CodeVersion UInt32,
IsLink UInt8,
IsDownload UInt8,
IsNotBounce UInt8,
FUniqID UInt64,
HID UInt32,
IsOldCounter UInt8,
IsEvent UInt8,
IsParameter UInt8,
DontCountHits UInt8,
WithHash UInt8,
HitColor FixedString(1),
UTCEventTime DateTime,
Age UInt8,
Sex UInt8,
Income UInt8,
Interests UInt16,
Robotness UInt8,
GeneralInterests Array(UInt16),
RemoteIP UInt32,
RemoteIP6 FixedString(16),
WindowName Int32,
OpenerName Int32,
HistoryLength Int16,
BrowserLanguage FixedString(2),
BrowserCountry FixedString(2),
SocialNetwork String,
SocialAction String,
HTTPError UInt16,
SendTiming Int32,
DNSTiming Int32,
ConnectTiming Int32,
ResponseStartTiming Int32,
ResponseEndTiming Int32,
FetchTiming Int32,
RedirectTiming Int32,
DOMInteractiveTiming Int32,
DOMContentLoadedTiming Int32,
DOMCompleteTiming Int32,
LoadEventStartTiming Int32,
LoadEventEndTiming Int32,
NSToDOMContentLoadedTiming Int32,
FirstPaintTiming Int32,
RedirectCount Int8,
SocialSourceNetworkID UInt8,
SocialSourcePage String,
ParamPrice Int64,
ParamOrderID String,
ParamCurrency FixedString(3),
ParamCurrencyID UInt16,
GoalsReached Array(UInt32),
OpenstatServiceName String,
OpenstatCampaignID String,
OpenstatAdID String,
OpenstatSourceID String,
UTMSource String,
UTMMedium String,
UTMCampaign String,
UTMContent String,
UTMTerm String,
FromTag String,
HasGCLID UInt8,
RefererHash UInt64,
URLHash UInt64,
CLID UInt32,
YCLID UInt64,
ShareService String,
ShareURL String,
ShareTitle String,
ParsedParams Nested(
Key1 String,
Key2 String,
Key3 String,
Key4 String,
Key5 String,
ValueDouble Float64),
IslandID FixedString(16),
RequestNum UInt32,
RequestTry UInt8
)
ENGINE = MergeTree()
PARTITION BY toYYYYMM(EventDate)
ORDER BY (CounterID, EventDate, intHash32(UserID))
SAMPLE BY intHash32(UserID)
SETTINGS storage_policy='web';
Parámetros obligatorios
|Parámetro
|Descripción
type
web. De lo contrario, el disco no se crea.
endpoint
|La URL del endpoint en formato
path. La URL del endpoint debe incluir una ruta raíz donde se almacenan los datos cargados.
Si una consulta falla con la excepción
|Parámetro
|Descripción
|Valor predeterminado
min_bytes_for_seek
|El número mínimo de bytes para usar la operación de seek en lugar de una lectura secuencial
1 MB
remote_fs_read_backoff_threashold
|El tiempo máximo de espera al intentar leer datos desde el disco remoto
10000 segundos
remote_fs_read_backoff_max_tries
|El número máximo de intentos de lectura con backoff
5
DB:Exception Unreachable URL, puedes intentar ajustar esta configuración: http_connection_timeout, http_receive_timeout, keep_alive_timeout.
Para obtener archivos para la carga, ejecuta:
clickhouse static-files-disk-uploader --metadata-path <path> --output-dir <dir> (
--metadata-path se puede encontrar en la consulta
SELECT data_paths FROM system.tables WHERE name = 'table_name').
Al cargar archivos mediante
endpoint, deben cargarse en la ruta
<endpoint>/store/, pero la configuración solo debe contener
endpoint.
Si la URL no es accesible al cargar el disco mientras el servidor inicia las tablas, se capturan todos los errores. Si en este caso hubo errores, las tablas pueden volver a cargarse (hacerse visibles) mediante
DETACH TABLE table_name ->
ATTACH TABLE table_name. Si los metadatos se cargaron correctamente durante el inicio del servidor, las tablas están disponibles de inmediato.
Usa la configuración http_max_single_read_retries para limitar el número máximo de reintentos durante una sola lectura HTTP.
La replicación zero-copy es posible, pero no se recomienda, con discos
Replicación zero-copy (no lista para producción)
S3 y
HDFS (no compatibles). La replicación zero-copy significa que, si los datos se almacenan de forma remota en varias máquinas y es necesario sincronizarlos, solo se replican los metadatos (las rutas a las partes de datos), pero no los datos en sí.
La replicación zero-copy no está lista para producciónLa replicación zero-copy está deshabilitada de forma predeterminada en ClickHouse 22.8 y versiones posteriores. Esta funcionalidad no se recomienda para uso en producción.