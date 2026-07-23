Los datos procesados en ClickHouse suelen almacenarse en el sistema de archivos local de la máquina en la que se ejecuta el servidor de ClickHouse. Esto requiere discos de gran capacidad, que pueden resultar costosos. Para evitar almacenar los datos localmente, se admiten varias opciones de almacenamiento:

Almacenamiento de objetos Amazon S3. Azure Blob Storage. No compatible: Hadoop Distributed File System (HDFS)

ClickHouse también admite motores de tabla externos, que son distintos de la opción de almacenamiento externo descrita en esta página, ya que permiten leer datos almacenados en formatos de archivo genéricos (como Parquet). En esta página describimos la configuración de almacenamiento para las tablas de la familia MergeTree o de la familia Log . para trabajar con datos almacenados en discos Amazon S3 , use el motor de tabla S3. para trabajar con datos almacenados en Azure Blob Storage, use el motor de tabla AzureBlobStorage. para trabajar con datos en Hadoop Distributed File System (no compatible), use el motor de tabla HDFS.

​ Configurar almacenamiento externo

S3 , AzureBlobStorage y HDFS (no compatible) usando un disco de tipo s3 , azure_blob_storage o hdfs (no compatible), respectivamente. Los motores de tabla de la familia MergeTree Log pueden almacenar datos en(no compatible) usando un disco de tipo(no compatible), respectivamente.

El tipo de disco s3 también puede usarse con proveedores de almacenamiento de objetos compatibles con S3, como Alibaba Cloud Object Storage Service. Configure endpoint con el endpoint compatible con S3 del proveedor y tenga en cuenta cualquier requisito de compatibilidad específico del proveedor.

La configuración del disco requiere:

Una sección type , igual a uno de s3 , azure_blob_storage , hdfs (no compatible), local_blob_storage , web . La configuración de un tipo específico de almacenamiento externo.

A partir de la versión 24.1 de ClickHouse, es posible usar una nueva opción de configuración. Requiere especificar:

Un type igual a object_storage object_storage_type , igual a uno de s3 , azure_blob_storage (o simplemente azure a partir de 24.3 ), hdfs (no compatible), local_blob_storage (o simplemente local a partir de 24.3 ), web .

metadata_type (su valor predeterminado es local ), pero también puede establecerse en plain , web y, a partir de 24.4 , plain_rewritable . El uso del tipo de metadatos plain se describe en la web solo puede usarse con el tipo de almacenamiento de objetos web ; el tipo de metadatos local almacena los archivos de metadatos localmente (cada archivo de metadatos contiene la asignación a archivos en el almacenamiento de objetos y cierta metainformación adicional sobre ellos). Opcionalmente, se puede especificar(su valor predeterminado es), pero también puede establecerse eny, a partir de. El uso del tipo de metadatosse describe en la sección sobre Plain Storage ; el tipo de metadatossolo puede usarse con el tipo de almacenamiento de objetos; el tipo de metadatosalmacena los archivos de metadatos localmente (cada archivo de metadatos contiene la asignación a archivos en el almacenamiento de objetos y cierta metainformación adicional sobre ellos).

Por ejemplo:

< s3 > < type > s3 </ type > < endpoint > https://s3.eu-west-1.amazonaws.com/clickhouse-eu-west-1.clickhouse.com/data/ </ endpoint > < use_environment_credentials > 1 </ use_environment_credentials > </ s3 >

equivale a la siguiente configuración (a partir de la versión 24.1 ):

< s3 > < type > object_storage </ type > < object_storage_type > s3 </ object_storage_type > < metadata_type > local </ metadata_type > < endpoint > https://s3.eu-west-1.amazonaws.com/clickhouse-eu-west-1.clickhouse.com/data/ </ endpoint > < use_environment_credentials > 1 </ use_environment_credentials > </ s3 >

La siguiente configuración:

< s3_plain > < type > s3_plain </ type > < endpoint > https://s3.eu-west-1.amazonaws.com/clickhouse-eu-west-1.clickhouse.com/data/ </ endpoint > < use_environment_credentials > 1 </ use_environment_credentials > </ s3_plain >

es igual a:

< s3_plain > < type > object_storage </ type > < object_storage_type > s3 </ object_storage_type > < metadata_type > plain </ metadata_type > < endpoint > https://s3.eu-west-1.amazonaws.com/clickhouse-eu-west-1.clickhouse.com/data/ </ endpoint > < use_environment_credentials > 1 </ use_environment_credentials > </ s3_plain >

Un ejemplo de una configuración de almacenamiento completa sería:

< clickhouse > < storage_configuration > < disks > < s3 > < type > s3 </ type > < endpoint > https://s3.eu-west-1.amazonaws.com/clickhouse-eu-west-1.clickhouse.com/data/ </ endpoint > < use_environment_credentials > 1 </ use_environment_credentials > </ s3 > </ disks > < policies > < s3 > < volumes > < main > < disk > s3 </ disk > </ main > </ volumes > </ s3 > </ policies > </ storage_configuration > </ clickhouse >

A partir de la versión 24.1, también puede tener este aspecto:

< clickhouse > < storage_configuration > < disks > < s3 > < type > object_storage </ type > < object_storage_type > s3 </ object_storage_type > < metadata_type > local </ metadata_type > < endpoint > https://s3.eu-west-1.amazonaws.com/clickhouse-eu-west-1.clickhouse.com/data/ </ endpoint > < use_environment_credentials > 1 </ use_environment_credentials > </ s3 > </ disks > < policies > < s3 > < volumes > < main > < disk > s3 </ disk > </ main > </ volumes > </ s3 > </ policies > </ storage_configuration > </ clickhouse >

Para establecer como opción predeterminada un tipo específico de almacenamiento para todas las tablas MergeTree , agregue la siguiente sección al archivo de configuración:

< clickhouse > < merge_tree > < storage_policy > s3 </ storage_policy > </ merge_tree > </ clickhouse >

Si quieres configurar una política de almacenamiento específica para una tabla concreta, puedes definirla en la cláusula SETTINGS al crear la tabla:

CREATE TABLE test (a Int32, b String) ENGINE = MergeTree() ORDER BY a SETTINGS storage_policy = 's3' ;

También puede usar disk en lugar de storage_policy . En este caso, no es necesario tener la sección storage_policy en el archivo de configuración; basta con una sección disk .

CREATE TABLE test (a Int32, b String) ENGINE = MergeTree() ORDER BY a SETTINGS disk = 's3' ;

Esta configuración está pensada para tablas MergeTree no replicadas en las que las partes pueden escribirse externamente y la detección de metadatos debe actualizarse desde el almacenamiento.

La configuración de MergeTree refresh_parts_interval permite actualizar periódicamente la lista de partes de datos desde el almacenamiento subyacente (por ejemplo, para detectar partes escritas externamente). La distinción importante es entre metadatos compartidos entre réplicas y metadatos locales de cada réplica (por ejemplo, S3 con metadatos locales por réplica): solo cuando los metadatos se comparten las partes nuevas serán visibles para todas las réplicas. Usar solo almacenamiento de objetos no implica metadatos compartidos.

Almacenamiento de objetos (por ejemplo, disk = 's3' ) no implica metadatos compartidos. Cuando los metadatos se almacenan localmente en cada réplica (el comportamiento predeterminado), cada réplica gestiona de forma independiente sus punteros a blobs en almacenamiento de objetos. Los cambios realizados en una réplica no son visibles para las demás. En ese caso, refresh_parts_interval no hace que las partes nuevas sean visibles entre réplicas, porque los metadatos que lee cada réplica son locales a esa réplica.

La actualización automática de partes requiere que los metadatos del filesystem se compartan (o que la tabla use metadatos de solo lectura propiedad de la propia tabla para que la actualización sea aplicable). Configurar table_disk = true junto con un disco local de la tabla (por ejemplo, SETTINGS disk = disk(type=object_storage, ...), table_disk = true ) es una forma de obtener la semántica correcta: la tabla controla el ciclo de vida de los metadatos y el almacenamiento se trata como de solo lectura, por lo que refresh_parts_interval se ejecuta y pueden detectarse las partes añadidas externamente.

Con un disco definido globalmente (por ejemplo, disk = 's3' en storage_configuration ) y los metadatos locales predeterminados, cada réplica tiene su propio estado de metadatos. Aunque los blobs puedan estar en S3, el almacenamiento no se considera compartido a efectos de refresh_parts_interval , y las partes nuevas creadas fuera de ClickHouse o en otra réplica no se detectarán.

Para la actualización automática de partes, asegúrese de que los metadatos se compartan o use un disco a nivel de tabla con table_disk = true , como se indicó anteriormente. Si se confía solo en refresh_parts_interval con metadatos locales de la réplica, las partes no se actualizarán como se espera.

refresh_parts_interval no se usa para tablas ReplicatedMergeTree. Las tablas replicadas ya sincronizan las partes mediante el mecanismo de replicación. Esta configuración solo se aplica a tablas MergeTree no replicadas en las que las partes se escriben externamente y se requiere actualizar los metadatos.

​ Configuración dinámica

También es posible especificar la configuración de almacenamiento sin definir previamente un disco en el archivo de configuración, ya que puede configurarse en los ajustes de la consulta CREATE / ATTACH .

La siguiente consulta de ejemplo se basa en la configuración dinámica de disco anterior y muestra cómo usar un disco local para almacenar en caché datos de una tabla almacenada en una URL.

ATTACH TABLE uk_price_paid UUID 'cf712b4f-2ca8-435c-ac23-c4393efe52f7' ( price UInt32, date Date , postcode1 LowCardinality(String), postcode2 LowCardinality(String), type Enum8( 'other' = 0 , 'terraced' = 1 , 'semi-detached' = 2 , 'detached' = 3 , 'flat' = 4 ), is_new UInt8, duration Enum8( 'unknown' = 0 , 'freehold' = 1 , 'leasehold' = 2 ), addr1 String, addr2 String, street LowCardinality(String), locality LowCardinality(String), town LowCardinality(String), district LowCardinality(String), county LowCardinality(String) ) ENGINE = MergeTree ORDER BY (postcode1, postcode2, addr1, addr2) SETTINGS disk = disk ( type = web, endpoint = 'https://raw.githubusercontent.com/ClickHouse/web-tables-demo/main/web/' );

El siguiente ejemplo añade una caché al almacenamiento externo.

ATTACH TABLE uk_price_paid UUID 'cf712b4f-2ca8-435c-ac23-c4393efe52f7' ( price UInt32, date Date , postcode1 LowCardinality(String), postcode2 LowCardinality(String), type Enum8( 'other' = 0 , 'terraced' = 1 , 'semi-detached' = 2 , 'detached' = 3 , 'flat' = 4 ), is_new UInt8, duration Enum8( 'unknown' = 0 , 'freehold' = 1 , 'leasehold' = 2 ), addr1 String, addr2 String, street LowCardinality(String), locality LowCardinality(String), town LowCardinality(String), district LowCardinality(String), county LowCardinality(String) ) ENGINE = MergeTree ORDER BY (postcode1, postcode2, addr1, addr2) SETTINGS disk = disk ( type = cache, max_size = '1Gi' , path = '/var/lib/clickhouse/custom_disk_cache/' , disk = disk ( type = web, endpoint = 'https://raw.githubusercontent.com/ClickHouse/web-tables-demo/main/web/' ) );

En la configuración resaltada a continuación, observe que el disco de type=web está anidado dentro del disco de type=cache .

El ejemplo usa type=web , pero cualquier tipo de disco puede configurarse como dinámico, incluido un disco local. Los discos locales requieren que el argumento path esté dentro del parámetro de configuración del servidor custom_local_disks_base_directory , que no tiene ningún valor predeterminado, así que establézcalo también cuando use un disco local.

También es posible combinar una configuración basada en archivos de configuración con una configuración definida en SQL:

ATTACH TABLE uk_price_paid UUID 'cf712b4f-2ca8-435c-ac23-c4393efe52f7' ( price UInt32, date Date , postcode1 LowCardinality(String), postcode2 LowCardinality(String), type Enum8( 'other' = 0 , 'terraced' = 1 , 'semi-detached' = 2 , 'detached' = 3 , 'flat' = 4 ), is_new UInt8, duration Enum8( 'unknown' = 0 , 'freehold' = 1 , 'leasehold' = 2 ), addr1 String, addr2 String, street LowCardinality(String), locality LowCardinality(String), town LowCardinality(String), district LowCardinality(String), county LowCardinality(String) ) ENGINE = MergeTree ORDER BY (postcode1, postcode2, addr1, addr2) SETTINGS disk = disk ( type = cache, max_size = '1Gi' , path = '/var/lib/clickhouse/custom_disk_cache/' , disk = disk ( type = web, endpoint = 'https://raw.githubusercontent.com/ClickHouse/web-tables-demo/main/web/' ) );

donde web procede del archivo de configuración del servidor:

< storage_configuration > < disks > < web > < type > web </ type > < endpoint > 'https://raw.githubusercontent.com/ClickHouse/web-tables-demo/main/web/' </ endpoint > </ web > </ disks > </ storage_configuration >

​ Uso del almacenamiento S3

​ Parámetros obligatorios

Parámetro Descripción endpoint URL del endpoint de S3 con estilo path o virtual hosted styles. Debe incluir el bucket y la ruta raíz para almacenar los datos. access_key_id ID de la clave de acceso de S3 utilizada para la autenticación. secret_access_key Clave de acceso secreta de S3 utilizada para la autenticación.

​ Parámetros opcionales

Parámetro Descripción Valor predeterminado region Nombre de la región de S3. - support_batch_delete Controla si se comprueba la compatibilidad con la eliminación por lotes. Establézcalo en false cuando use Google Cloud Storage (GCS), ya que GCS no admite eliminaciones por lotes. true use_environment_credentials Lee las credenciales de AWS de las variables de entorno AWS_ACCESS_KEY_ID , AWS_SECRET_ACCESS_KEY y AWS_SESSION_TOKEN , si existen. Nota: las credenciales del entorno se comparten entre todos los discos S3. Para usar credenciales distintas en diferentes discos, especifique access_key_id y secret_access_key explícitos para cada disco. false use_insecure_imds_request Si es true , usa una solicitud IMDS no segura al obtener credenciales de los metadatos de Amazon EC2. false expiration_window_seconds Período de gracia (en segundos) para comprobar si las credenciales basadas en expiración han caducado. 120 proxy Configuración del proxy para el endpoint de S3. Cada elemento uri dentro del bloque proxy debe contener una URL de proxy. - connect_timeout_ms Tiempo de espera de conexión del socket, en milisegundos. 10000 (10 segundos) request_timeout_ms Tiempo de espera de la solicitud, en milisegundos. 5000 (5 segundos) retry_attempts Número de reintentos para solicitudes fallidas. 10 single_read_retries Número de reintentos ante caídas de conexión durante la lectura. 4 min_bytes_for_seek Número mínimo de bytes para usar la operación seek en lugar de la lectura secuencial. 1 MB metadata_path Ruta local del sistema de archivos donde se almacenan los archivos de metadatos de S3. /var/lib/clickhouse/disks/<disk_name>/ skip_access_check Si es true , omite las comprobaciones de acceso al disco durante el arranque. false header Añade el encabezado HTTP especificado a las solicitudes. Puede especificarse varias veces. - server_side_encryption_customer_key_base64 Encabezados necesarios para acceder a objetos S3 con cifrado SSE-C. - server_side_encryption_kms_key_id Encabezados necesarios para acceder a objetos S3 con cifrado SSE-KMS. Una cadena vacía usa la clave S3 administrada por AWS. - server_side_encryption_kms_encryption_context Encabezado de contexto de cifrado para SSE-KMS (usado con server_side_encryption_kms_key_id ). - server_side_encryption_kms_bucket_key_enabled Habilita las claves de bucket de S3 para SSE-KMS (usado con server_side_encryption_kms_key_id ). Coincide con la configuración del bucket s3_max_put_rps Número máximo de solicitudes PUT por segundo antes de aplicar throttling. 0 (ilimitado) s3_max_put_burst Número máximo de solicitudes PUT simultáneas antes de alcanzar el límite de RPS. Igual que s3_max_put_rps s3_max_get_rps Número máximo de solicitudes GET por segundo antes de aplicar throttling. 0 (ilimitado) s3_max_get_burst Número máximo de solicitudes GET simultáneas antes de alcanzar el límite de RPS. Igual que s3_max_get_rps read_resource Nombre del recurso para programar solicitudes de lectura. Cadena vacía (deshabilitado) write_resource Nombre del recurso para programar solicitudes de escritura. Cadena vacía (deshabilitado) key_template Define el formato de generación de claves de objeto mediante la sintaxis de re2. Requiere la marca storage_metadata_write_full_object_key . Es incompatible con root path en endpoint . Requiere key_compatibility_prefix . - key_compatibility_prefix Obligatorio con key_template . Especifica el root path anterior de endpoint para leer versiones antiguas de metadatos. - read_only Solo permite leer desde el disco. -

s3 . Consulte Google Cloud Storage (GCS) también es compatible mediante el tipo. Consulte GCS backed MergeTree

​ Uso de Plain Storage

En 22.10 se introdujo un nuevo tipo de disco, s3_plain , que proporciona almacenamiento de escritura única. Sus parámetros de configuración son los mismos que los del tipo de disco s3 . A diferencia del tipo de disco s3 , almacena los datos tal cual. En otras palabras, en lugar de usar nombres de blob generados aleatoriamente, usa nombres de archivo normales (de la misma forma en que ClickHouse almacena archivos en el disco local) y no almacena metadatos localmente. Por ejemplo, estos se derivan de los datos en s3 .

Este tipo de disco permite mantener una versión estática de la tabla, ya que no permite ejecutar merges sobre los datos existentes ni insertar nuevos datos. Un caso de uso de este tipo de disco es crear backups en él, lo que puede hacerse mediante BACKUP TABLE data TO Disk('plain_disk_name', 'backup_name') . Después, puede hacer RESTORE TABLE data AS data_restored FROM Disk('plain_disk_name', 'backup_name') o usar ATTACH TABLE data (...) ENGINE = MergeTree() SETTINGS disk = 'plain_disk_name' .

Configuración:

< s3_plain > < type > s3_plain </ type > < endpoint > https://s3.eu-west-1.amazonaws.com/clickhouse-eu-west-1.clickhouse.com/data/ </ endpoint > < use_environment_credentials > 1 </ use_environment_credentials > </ s3_plain >

A partir de 24.1 , es posible configurar cualquier disco de almacenamiento de objetos ( s3 , azure , hdfs (no compatible), local ) usando el tipo de metadatos plain .

Configuración:

< s3_plain > < type > object_storage </ type > < object_storage_type > azure </ object_storage_type > < metadata_type > plain </ metadata_type > < endpoint > https://s3.eu-west-1.amazonaws.com/clickhouse-eu-west-1.clickhouse.com/data/ </ endpoint > < use_environment_credentials > 1 </ use_environment_credentials > </ s3_plain >

​ Uso de almacenamiento S3 simple reescribible

s3_plain_rewritable en 24.4 . Al igual que el tipo de disco s3_plain , no requiere almacenamiento adicional para los archivos de metadatos. En su lugar, los metadatos se almacenan en S3. A diferencia del tipo de disco s3_plain , s3_plain_rewritable permite ejecutar merges y admite operaciones INSERT . No se admiten las Se introdujo un nuevo tipo de discoen. Al igual que el tipo de disco, no requiere almacenamiento adicional para los archivos de metadatos. En su lugar, los metadatos se almacenan en S3. A diferencia del tipo de discopermite ejecutar merges y admite operaciones. No se admiten las mutaciones ni la replicación de tablas.

Un caso de uso de este tipo de disco es en tablas MergeTree no replicadas. Aunque el tipo de disco s3 es adecuado para tablas MergeTree no replicadas, puede optar por el tipo de disco s3_plain_rewritable si no necesita metadatos locales para la tabla y está dispuesto a aceptar un conjunto limitado de operaciones. Esto puede resultar útil, por ejemplo, para las tablas del sistema.

Configuración:

< s3_plain_rewritable > < type > s3_plain_rewritable </ type > < endpoint > https://s3.eu-west-1.amazonaws.com/clickhouse-eu-west-1.clickhouse.com/data/ </ endpoint > < use_environment_credentials > 1 </ use_environment_credentials > </ s3_plain_rewritable >

es igual a

< s3_plain_rewritable > < type > object_storage </ type > < object_storage_type > s3 </ object_storage_type > < metadata_type > plain_rewritable </ metadata_type > < endpoint > https://s3.eu-west-1.amazonaws.com/clickhouse-eu-west-1.clickhouse.com/data/ </ endpoint > < use_environment_credentials > 1 </ use_environment_credentials > </ s3_plain_rewritable >

A partir de la versión 24.5 , es posible configurar cualquier disco de almacenamiento de objetos ( s3 , azure , local ) con el tipo de metadatos plain_rewritable .

​ Uso de Azure Blob Storage

MergeTree pueden almacenar datos en azure_blob_storage . Los motores de tabla de la familiapueden almacenar datos en Azure Blob Storage mediante un disco de tipo

Configuración:

< storage_configuration > ... < disks > < blob_storage_disk > < type > azure_blob_storage </ type > < storage_account_url > http://account.blob.core.windows.net </ storage_account_url > < container_name > container </ container_name > < account_name > account </ account_name > < account_key > pass123 </ account_key > < metadata_path > /var/lib/clickhouse/disks/blob_storage_disk/ </ metadata_path > < cache_path > /var/lib/clickhouse/disks/blob_storage_disk/cache/ </ cache_path > < skip_access_check > false </ skip_access_check > </ blob_storage_disk > </ disks > ... </ storage_configuration >

​ Parámetros de conexión

Parámetro Descripción Valor predeterminado storage_account_url (Obligatorio) URL de la cuenta de Azure Blob Storage. Ejemplos: http://account.blob.core.windows.net o http://azurite1:10000/devstoreaccount1 . - container_name Nombre del contenedor de destino. default-container container_already_exists Controla el comportamiento de creación del contenedor:

- false : crea un contenedor nuevo

- true : se conecta directamente al contenedor existente

- Si no se establece: comprueba si el contenedor existe y lo crea si es necesario -

Parámetros de autenticación (el disco intentará usar todos los métodos disponibles y Managed Identity Credential):

Parámetro Descripción connection_string Para la autenticación mediante una cadena de conexión. account_name Para la autenticación mediante Shared Key (se usa con account_key ). account_key Para la autenticación mediante Shared Key (se usa con account_name ).

​ Parámetros de límite

Parámetro Descripción s3_max_single_part_upload_size Tamaño máximo de una sola carga de bloque en Blob Storage. min_bytes_for_seek Tamaño mínimo de una región en la que se puede cambiar la posición de lectura. max_single_read_retries Número máximo de intentos para leer un fragmento de datos desde Blob Storage. max_single_download_retries Número máximo de intentos para descargar un búfer legible desde Blob Storage. thread_pool_size Número máximo de hilos para la creación de instancias de IDiskRemote . s3_max_inflight_parts_for_one_file Número máximo de solicitudes PUT simultáneas para un solo objeto.

​ Otros parámetros

Parámetro Descripción Valor predeterminado metadata_path Ruta local del sistema de archivos para almacenar archivos de metadatos de Blob Storage. /var/lib/clickhouse/disks/<disk_name>/ skip_access_check Si es true , omite las comprobaciones de acceso al disco durante el inicio. false read_resource Nombre del recurso para la planificación de solicitudes de lectura. Cadena vacía (deshabilitado) write_resource Nombre del recurso para la planificación de solicitudes de escritura. Cadena vacía (deshabilitado) metadata_keep_free_space_bytes Cantidad de espacio libre que se debe reservar en el disco de metadatos. -

Pueden encontrarse ejemplos de configuraciones funcionales en el directorio de pruebas de integración (consulte, por ejemplo, test_merge_tree_azure_blob_storage test_azure_blob_storage_zero_copy_replication ).

La replicación zero-copy no está lista para producción La replicación zero-copy está deshabilitada de forma predeterminada en ClickHouse versión 22.8 y posteriores. Esta funcionalidad no se recomienda para uso en producción.

​ Uso del almacenamiento HDFS (sin soporte)

En esta configuración de ejemplo:

el disco es de tipo hdfs (sin soporte)

(sin soporte) los datos están alojados en hdfs://hdfs1:9000/clickhouse/

HDFS no tiene soporte y, por lo tanto, podrían surgir problemas al usarlo. No dudes en enviar una pull request con la corrección si aparece algún problema.

< clickhouse > < storage_configuration > < disks > < hdfs > < type > hdfs </ type > < endpoint > hdfs://hdfs1:9000/clickhouse/ </ endpoint > < skip_access_check > true </ skip_access_check > </ hdfs > < hdd > < type > local </ type > < path > / </ path > </ hdd > </ disks > < policies > < hdfs > < volumes > < main > < disk > hdfs </ disk > </ main > < external > < disk > hdd </ disk > </ external > </ volumes > </ hdfs > </ policies > </ storage_configuration > </ clickhouse >

Ten en cuenta que HDFS puede no funcionar en casos límite.

​ Uso del cifrado de datos

encrypted y elegir el disco en el que se guardarán los datos. Un disco encrypted cifra todos los archivos escritos en tiempo real y, al leer archivos desde un disco encrypted , los descifra automáticamente. Así, puede trabajar con un disco encrypted como si fuera uno normal. Puede cifrar los datos almacenados en discos externos S3 HDFS (no compatible), o en un disco local. Para activar el modo de cifrado, en el archivo de configuración debe definir un disco del tipoy elegir el disco en el que se guardarán los datos. Un discocifra todos los archivos escritos en tiempo real y, al leer archivos desde un disco, los descifra automáticamente. Así, puede trabajar con un discocomo si fuera uno normal.

Ejemplo de configuración de disco:

< disks > < disk1 > < type > local </ type > < path > /path1/ </ path > </ disk1 > < disk2 > < type > encrypted </ type > < disk > disk1 </ disk > < path > path2/ </ path > < key > _16_ascii_chars_ </ key > </ disk2 > </ disks >

Por ejemplo, cuando ClickHouse escribe datos de una tabla en un archivo store/all_1_1_0/data.bin en disk1 , en realidad ese archivo se escribirá en el disco físico en la ruta /path1/store/all_1_1_0/data.bin .

Al escribir el mismo archivo en disk2 , en realidad se escribirá en el disco físico en la ruta /path1/path2/store/all_1_1_0/data.bin , en modo cifrado.

​ Parámetros requeridos

Parámetro Tipo Descripción type String Debe establecerse en encrypted para crear un disco cifrado. disk String Tipo de disco que se utilizará para el almacenamiento subyacente. key Uint64 Clave para el cifrado y descifrado. Puede especificarse en formato hexadecimal mediante key_hex . Se pueden especificar varias claves usando el atributo id .

​ Parámetros opcionales

Parámetro Tipo Predeterminado Descripción path String Directorio raíz Ubicación en el disco donde se guardarán los datos. current_key_id String - El identificador de clave usado para el cifrado. Todas las claves especificadas pueden usarse para el descifrado. algorithm Enum AES_128_CTR Algoritmo de cifrado. Opciones:

- AES_128_CTR (clave de 16 bytes)

- AES_192_CTR (clave de 24 bytes)

- AES_256_CTR (clave de 32 bytes)

Ejemplo de configuración del disco:

< clickhouse > < storage_configuration > < disks > < disk_s3 > < type > s3 </ type > < endpoint > ... </ disk_s3 > < disk_s3_encrypted > < type > encrypted </ type > < disk > disk_s3 </ disk > < algorithm > AES_128_CTR </ algorithm > < key_hex id = "0" > 00112233445566778899aabbccddeeff </ key_hex > < key_hex id = "1" > ffeeddccbbaa99887766554433221100 </ key_hex > < current_key_id > 1 </ current_key_id > </ disk_s3_encrypted > </ disks > </ storage_configuration > </ clickhouse >

​ Uso de la caché local

Es posible configurar una caché local sobre discos en la configuración de almacenamiento a partir de la versión 22.3. En las versiones 22.3 - 22.7, la caché solo es compatible con el tipo de disco s3 . En las versiones >= 22.8, la caché es compatible con cualquier tipo de disco: S3, Azure, Local, Encrypted, etc. En las versiones >= 23.5, la caché solo es compatible con tipos de disco remotos: S3, Azure, HDFS (sin soporte). La caché usa la política LRU .

Ejemplo de configuración para versiones posteriores o iguales a 22.8:

< clickhouse > < storage_configuration > < disks > < s3 > < type > s3 </ type > < endpoint > ... </ endpoint > ... s3 configuration ... </ s3 > < cache > < type > cache </ type > < disk > s3 </ disk > < path > /s3_cache/ </ path > < max_size > 10Gi </ max_size > </ cache > </ disks > < policies > < s3_cache > < volumes > < main > < disk > cache </ disk > </ main > </ volumes > </ s3_cache > < policies > </ storage_configuration >

Ejemplo de configuración para versiones anteriores a la versión 22.8:

< clickhouse > < storage_configuration > < disks > < s3 > < type > s3 </ type > < endpoint > ... </ endpoint > ... s3 configuration ... < data_cache_enabled > 1 </ data_cache_enabled > < data_cache_max_size > 10737418240 </ data_cache_max_size > </ s3 > </ disks > < policies > < s3_cache > < volumes > < main > < disk > s3 </ disk > </ main > </ volumes > </ s3_cache > < policies > </ storage_configuration >

Ajustes de configuración del disco de caché del sistema de archivos:

Estos ajustes deben definirse en la sección de configuración del disco.

Parameter Type Default Description path String - Obligatorio. Ruta al directorio donde se almacenará la caché. max_size Size - Obligatorio. Tamaño máximo de la caché en bytes o en un formato legible (p. ej., 10Gi ). Los archivos se expulsan según la política LRU cuando se alcanza el límite. Admite formatos ki , Mi , Gi (desde la v22.10). cache_on_write_operations Boolean false Habilita la caché write-through para las consultas INSERT y las fusiones en segundo plano. Se puede anular para cada consulta con enable_filesystem_cache_on_write_operations . enable_filesystem_query_cache_limit Boolean false Habilita límites de tamaño de caché por consulta basados en max_query_cache_size . enable_cache_hits_threshold Boolean false Cuando está habilitado, los datos solo se almacenan en caché después de leerse varias veces. cache_hits_threshold Integer 0 Número de lecturas necesarias antes de que los datos se almacenen en caché (requiere enable_cache_hits_threshold ). enable_bypass_cache_with_threshold Boolean false Omite la caché para rangos de lectura grandes. bypass_cache_threshold Size 256Mi Tamaño del rango de lectura que activa la omisión de la caché (requiere enable_bypass_cache_with_threshold ). max_file_segment_size Size 8Mi Tamaño máximo de un único archivo de caché en bytes o en un formato legible. max_elements Integer 10000000 Número máximo de archivos de caché. load_metadata_threads Integer 16 Número de hilos para cargar los metadatos de la caché durante el arranque. use_split_cache Boolean false Separa los archivos entre sistema y datos. split_cache_ratio Double 0.1 Proporción del segmento del sistema con respecto al tamaño total de la caché para split_cache.

Nota: Los valores de tamaño admiten unidades como ki , Mi , Gi , etc. (p. ej., 10Gi ).

​ Configuración de consulta/perfil de la caché del sistema de archivos

Configuración Tipo Predeterminado Descripción enable_filesystem_cache Booleano true Habilita o deshabilita el uso de la caché por consulta, incluso cuando se utiliza un tipo de disco cache . read_from_filesystem_cache_if_exists_otherwise_bypass_cache Booleano false Cuando está habilitado, usa la caché solo si los datos ya existen; los datos nuevos no se almacenarán en caché. enable_filesystem_cache_on_write_operations Booleano false (Cloud: true ) Habilita la caché write-through. Requiere cache_on_write_operations en la configuración de la caché. enable_filesystem_cache_log Booleano false Habilita el registro detallado del uso de la caché en system.filesystem_cache_log . filesystem_cache_allow_background_download Booleano true Permite que los segmentos descargados parcialmente se completen en segundo plano. Desactívelo para mantener las descargas en primer plano para la consulta o sesión actual. max_query_cache_size Tamaño false Tamaño máximo de la caché por consulta. Requiere enable_filesystem_query_cache_limit en la configuración de la caché. filesystem_cache_skip_download_if_exceeds_per_query_cache_write_limit Booleano true Controla el comportamiento cuando se alcanza max_query_cache_size :

- true : Detiene la descarga de datos nuevos

- false : Expulsa datos antiguos para dejar espacio para los datos nuevos

La configuración de la caché y la configuración de consultas de la caché corresponden a la versión más reciente de ClickHouse; es posible que algunas opciones no estén disponibles en versiones anteriores.

​ Tablas del sistema de la caché del sistema de archivos

Nombre de la tabla Descripción Requisitos system.filesystem_cache Muestra el estado actual de la caché del sistema de archivos. Ninguno system.filesystem_cache_log Proporciona estadísticas detalladas del uso de la caché por consulta. Requiere enable_filesystem_cache_log = true

​ Comandos de la caché

SYSTEM CLEAR|DROP FILESYSTEM CACHE (<cache_name>) (ON CLUSTER) — ON CLUSTER

Este comando solo se admite cuando no se proporciona <cache_name>

SHOW FILESYSTEM CACHES

Muestra una lista de las cachés del sistema de archivos configuradas en el servidor. (En las versiones anteriores o iguales a 22.8 , el comando se llama SHOW CACHES )

Query SHOW FILESYSTEM CACHES

Response ┌─Caches────┐ │ s3_cache │ └───────────┘

DESCRIBE FILESYSTEM CACHE '<cache_name>'

Muestra la configuración de la caché y algunas estadísticas generales de una caché concreta. El nombre de la caché puede obtenerse con el comando SHOW FILESYSTEM CACHES . (En versiones anteriores o iguales a 22.8 , el comando se llama DESCRIBE CACHE )

Query DESCRIBE FILESYSTEM CACHE 's3_cache'

Response ┌────max_size─┬─max_elements─┬─max_file_segment_size─┬─boundary_alignment─┬─cache_on_write_operations─┬─cache_hits_threshold─┬─current_size─┬─current_elements─┬─path───────┬─background_download_threads─┬─enable_bypass_cache_with_threshold─┐ │ 10000000000 │ 1048576 │ 104857600 │ 4194304 │ 1 │ 0 │ 3276 │ 54 │ /s3_cache/ │ 2 │ 0 │ └─────────────┴──────────────┴───────────────────────┴────────────────────┴───────────────────────────┴──────────────────────┴──────────────┴──────────────────┴────────────┴─────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘

Métricas actuales de la caché Métricas asíncronas de la caché Eventos de perfil de la caché FilesystemCacheSize FilesystemCacheBytes CachedReadBufferReadFromSourceBytes , CachedReadBufferReadFromCacheBytes FilesystemCacheElements FilesystemCacheFiles CachedReadBufferReadFromSourceMicroseconds , CachedReadBufferReadFromCacheMicroseconds CachedReadBufferCacheWriteBytes , CachedReadBufferCacheWriteMicroseconds CachedWriteBufferCacheWriteBytes , CachedWriteBufferCacheWriteMicroseconds

​ Uso de almacenamiento web estático (solo lectura)

ATTACH TABLE (consulte el ejemplo a continuación). En realidad, el disco local no se utiliza; cada consulta SELECT dará lugar a una solicitud http para obtener los datos necesarios. Cualquier modificación de los datos de la tabla producirá una excepción; es decir, no se permiten los siguientes tipos de consultas: ALTER TABLE , RENAME TABLE , DETACH TABLE y clickhouse-static-files-uploader , que prepara un directorio de datos para una tabla determinada ( SELECT data_paths FROM system.tables WHERE name = 'table_name' ). Para cada tabla que necesite, se obtiene un directorio de archivos. Estos archivos se pueden cargar en, por ejemplo, un servidor web de archivos estáticos. Después de esta preparación, puede cargar esta tabla en cualquier servidor de ClickHouse mediante DiskWeb . Este es un disco de solo lectura. Sus datos solo se leen y nunca se modifican. Una tabla nueva se carga en este disco mediante la consulta(consulte el ejemplo a continuación). En realidad, el disco local no se utiliza; cada consultadará lugar a una solicitudpara obtener los datos necesarios. Cualquier modificación de los datos de la tabla producirá una excepción; es decir, no se permiten los siguientes tipos de consultas: CREATE TABLE TRUNCATE TABLE . El almacenamiento web puede utilizarse con fines de solo lectura. Un caso de uso es alojar datos de muestra o migrar datos. Existe una herramienta,, que prepara un directorio de datos para una tabla determinada (). Para cada tabla que necesite, se obtiene un directorio de archivos. Estos archivos se pueden cargar en, por ejemplo, un servidor web de archivos estáticos. Después de esta preparación, puede cargar esta tabla en cualquier servidor de ClickHouse mediante

En esta configuración de ejemplo:

el disco es de tipo web

los datos están alojados en http://nginx:80/test1/

se utiliza una caché en el almacenamiento local

< clickhouse > < storage_configuration > < disks > < web > < type > web </ type > < endpoint > http://nginx:80/test1/ </ endpoint > </ web > < cached_web > < type > cache </ type > < disk > web </ disk > < path > cached_web_cache/ </ path > < max_size > 100000000 </ max_size > </ cached_web > </ disks > < policies > < web > < volumes > < main > < disk > web </ disk > </ main > </ volumes > </ web > < cached_web > < volumes > < main > < disk > cached_web </ disk > </ main > </ volumes > </ cached_web > </ policies > </ storage_configuration > </ clickhouse >

El almacenamiento también puede configurarse temporalmente dentro de una consulta, si no se prevé usar un conjunto de datos web de forma rutinaria; consulte la configuración dinámica y omita editar el archivo de configuración. Hay un conjunto de datos de demostración alojado en GitHub. Para preparar sus propias tablas para el almacenamiento web, consulte la herramienta clickhouse-static-files-uploader

En esta consulta ATTACH TABLE , el UUID proporcionado coincide con el nombre del directorio de los datos, y el endpoint es la URL del contenido raw de GitHub.

ATTACH TABLE uk_price_paid UUID 'cf712b4f-2ca8-435c-ac23-c4393efe52f7' ( price UInt32, date Date , postcode1 LowCardinality(String), postcode2 LowCardinality(String), type Enum8( 'other' = 0 , 'terraced' = 1 , 'semi-detached' = 2 , 'detached' = 3 , 'flat' = 4 ), is_new UInt8, duration Enum8( 'unknown' = 0 , 'freehold' = 1 , 'leasehold' = 2 ), addr1 String, addr2 String, street LowCardinality(String), locality LowCardinality(String), town LowCardinality(String), district LowCardinality(String), county LowCardinality(String) ) ENGINE = MergeTree ORDER BY (postcode1, postcode2, addr1, addr2) SETTINGS disk = disk ( type = web, endpoint = 'https://raw.githubusercontent.com/ClickHouse/web-tables-demo/main/web/' );

Un caso de prueba ya preparado. Debes añadir esta configuración a config:

< clickhouse > < storage_configuration > < disks > < web > < type > web </ type > < endpoint > https://clickhouse-datasets.s3.yandex.net/disk-with-static-files-tests/test-hits/ </ endpoint > </ web > </ disks > < policies > < web > < volumes > < main > < disk > web </ disk > </ main > </ volumes > </ web > </ policies > </ storage_configuration > </ clickhouse >

Y luego, ejecuta esta consulta:

ATTACH TABLE test_hits UUID '1ae36516-d62d-4218-9ae3-6516d62da218' ( WatchID UInt64, JavaEnable UInt8, Title String, GoodEvent Int16, EventTime DateTime , EventDate Date , CounterID UInt32, ClientIP UInt32, ClientIP6 FixedString( 16 ), RegionID UInt32, UserID UInt64, CounterClass Int8, OS UInt8, UserAgent UInt8, URL String, Referer String, URLDomain String, RefererDomain String, Refresh UInt8, IsRobot UInt8, RefererCategories Array (UInt16), URLCategories Array (UInt16), URLRegions Array (UInt32), RefererRegions Array (UInt32), ResolutionWidth UInt16, ResolutionHeight UInt16, ResolutionDepth UInt8, FlashMajor UInt8, FlashMinor UInt8, FlashMinor2 String, NetMajor UInt8, NetMinor UInt8, UserAgentMajor UInt16, UserAgentMinor FixedString( 2 ), CookieEnable UInt8, JavascriptEnable UInt8, IsMobile UInt8, MobilePhone UInt8, MobilePhoneModel String, Params String, IPNetworkID UInt32, TraficSourceID Int8, SearchEngineID UInt16, SearchPhrase String, AdvEngineID UInt8, IsArtifical UInt8, WindowClientWidth UInt16, WindowClientHeight UInt16, ClientTimeZone Int16, ClientEventTime DateTime , SilverlightVersion1 UInt8, SilverlightVersion2 UInt8, SilverlightVersion3 UInt32, SilverlightVersion4 UInt16, PageCharset String, CodeVersion UInt32, IsLink UInt8, IsDownload UInt8, IsNotBounce UInt8, FUniqID UInt64, HID UInt32, IsOldCounter UInt8, IsEvent UInt8, IsParameter UInt8, DontCountHits UInt8, WithHash UInt8, HitColor FixedString( 1 ), UTCEventTime DateTime , Age UInt8, Sex UInt8, Income UInt8, Interests UInt16, Robotness UInt8, GeneralInterests Array (UInt16), RemoteIP UInt32, RemoteIP6 FixedString( 16 ), WindowName Int32, OpenerName Int32, HistoryLength Int16, BrowserLanguage FixedString( 2 ), BrowserCountry FixedString( 2 ), SocialNetwork String, SocialAction String, HTTPError UInt16, SendTiming Int32, DNSTiming Int32, ConnectTiming Int32, ResponseStartTiming Int32, ResponseEndTiming Int32, FetchTiming Int32, RedirectTiming Int32, DOMInteractiveTiming Int32, DOMContentLoadedTiming Int32, DOMCompleteTiming Int32, LoadEventStartTiming Int32, LoadEventEndTiming Int32, NSToDOMContentLoadedTiming Int32, FirstPaintTiming Int32, RedirectCount Int8, SocialSourceNetworkID UInt8, SocialSourcePage String, ParamPrice Int64, ParamOrderID String, ParamCurrency FixedString( 3 ), ParamCurrencyID UInt16, GoalsReached Array (UInt32), OpenstatServiceName String, OpenstatCampaignID String, OpenstatAdID String, OpenstatSourceID String, UTMSource String, UTMMedium String, UTMCampaign String, UTMContent String, UTMTerm String, FromTag String, HasGCLID UInt8, RefererHash UInt64, URLHash UInt64, CLID UInt32, YCLID UInt64, ShareService String, ShareURL String, ShareTitle String, ParsedParams Nested( Key1 String, Key2 String, Key3 String, Key4 String, Key5 String, ValueDouble Float64), IslandID FixedString( 16 ), RequestNum UInt32, RequestTry UInt8 ) ENGINE = MergeTree() PARTITION BY toYYYYMM(EventDate) ORDER BY (CounterID, EventDate, intHash32(UserID)) SAMPLE BY intHash32(UserID) SETTINGS storage_policy = 'web' ;

​ Parámetros obligatorios

Parámetro Descripción type web . De lo contrario, el disco no se crea. endpoint La URL del endpoint en formato path . La URL del endpoint debe incluir una ruta raíz donde se almacenan los datos cargados.

​ Parámetros opcionales

Parámetro Descripción Valor predeterminado min_bytes_for_seek El número mínimo de bytes para usar la operación de seek en lugar de una lectura secuencial 1 MB remote_fs_read_backoff_threashold El tiempo máximo de espera al intentar leer datos desde el disco remoto 10000 segundos remote_fs_read_backoff_max_tries El número máximo de intentos de lectura con backoff 5

DB:Exception Unreachable URL , puedes intentar ajustar esta configuración: http_receive_timeout, keep_alive_timeout. Si una consulta falla con la excepción, puedes intentar ajustar esta configuración: http_connection_timeout

Para obtener archivos para la carga, ejecuta: clickhouse static-files-disk-uploader --metadata-path <path> --output-dir <dir> ( --metadata-path se puede encontrar en la consulta SELECT data_paths FROM system.tables WHERE name = 'table_name' ).

Al cargar archivos mediante endpoint , deben cargarse en la ruta <endpoint>/store/ , pero la configuración solo debe contener endpoint .

Si la URL no es accesible al cargar el disco mientras el servidor inicia las tablas, se capturan todos los errores. Si en este caso hubo errores, las tablas pueden volver a cargarse (hacerse visibles) mediante DETACH TABLE table_name -> ATTACH TABLE table_name . Si los metadatos se cargaron correctamente durante el inicio del servidor, las tablas están disponibles de inmediato.

Usa la configuración http_max_single_read_retries para limitar el número máximo de reintentos durante una sola lectura HTTP.

​ Replicación zero-copy (no lista para producción)

La replicación zero-copy es posible, pero no se recomienda, con discos S3 y HDFS (no compatibles). La replicación zero-copy significa que, si los datos se almacenan de forma remota en varias máquinas y es necesario sincronizarlos, solo se replican los metadatos (las rutas a las partes de datos), pero no los datos en sí.