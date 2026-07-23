El sufijo -If puede añadirse al nombre de cualquier función de agregación. En este caso, la función de agregación acepta un argumento adicional: una condición (de tipo Uint8). La función de agregación procesa solo las filas que cumplen la condición. Si la condición no se cumple ni una sola vez, devuelve un valor predeterminado (normalmente ceros o cadenas vacías). Ejemplos:
-If
sumIf(column, cond),
countIf(cond),
avgIf(x, cond),
quantilesTimingIf(level1, level2)(x, cond),
argMinIf(arg, val, cond) y así sucesivamente.
Con las funciones de agregación condicionales, puede calcular agregaciones para varias condiciones a la vez sin usar subconsultas ni
JOINs. Por ejemplo, las funciones de agregación condicionales pueden usarse para implementar la funcionalidad de comparación de segmentos.
El sufijo -Array puede añadirse a cualquier función de agregación. En este caso, la función de agregación toma argumentos del tipo
-Array
Array(T) (arrays) en lugar de argumentos del tipo
T. Si la función de agregación acepta varios argumentos, estos deben ser arrays de la misma longitud. Al procesar arrays, la función de agregación funciona como la función de agregación original sobre todos los elementos del array.
Ejemplo 1:
sumArray(arr) - Suma todos los elementos de todos los arrays
arr. En este ejemplo, podría haberse escrito de forma más simple:
sum(arraySum(arr)).
Ejemplo 2:
uniqArray(arr) – Cuenta el número de elementos únicos en todos los arrays
arr. Esto podría hacerse de una forma más sencilla:
uniq(arrayJoin(arr)), pero no siempre es posible añadir
arrayJoin a una consulta.
-If y -Array pueden combinarse. Sin embargo,
Array debe ir primero y luego
If. Ejemplos:
uniqArrayIf(arr, cond),
quantilesTimingArrayIf(level1, level2)(arr, cond). Debido a este orden, el argumento
cond no será un array.
El sufijo -Map puede añadirse a cualquier función de agregación. Esto crea una función de agregación que toma un tipo Map como argumento y agrega por separado los valores de cada clave del mapa mediante la función de agregación especificada. El resultado también es de tipo Map. Ejemplo
-Map
CREATE TABLE map_map(
date Date,
timeslot DateTime,
status Map(String, UInt64)
) ENGINE = MergeTree
ORDER BY ();
INSERT INTO map_map VALUES
('2000-01-01', '2000-01-01 00:00:00', (['a', 'b', 'c'], [10, 10, 10])),
('2000-01-01', '2000-01-01 00:00:00', (['c', 'd', 'e'], [10, 10, 10])),
('2000-01-01', '2000-01-01 00:01:00', (['d', 'e', 'f'], [10, 10, 10])),
('2000-01-01', '2000-01-01 00:01:00', (['f', 'g', 'g'], [10, 10, 10]));
SELECT
timeslot,
sumMap(status),
avgMap(status),
minMap(status)
FROM map_map
GROUP BY timeslot;
┌────────────timeslot─┬─sumMap(status)───────────────────────┬─avgMap(status)───────────────────────┬─minMap(status)───────────────────────┐
│ 2000-01-01 00:00:00 │ {'a':10,'b':10,'c':20,'d':10,'e':10} │ {'a':10,'b':10,'c':10,'d':10,'e':10} │ {'a':10,'b':10,'c':10,'d':10,'e':10} │
│ 2000-01-01 00:01:00 │ {'d':10,'e':10,'f':20,'g':20} │ {'d':10,'e':10,'f':10,'g':10} │ {'d':10,'e':10,'f':10,'g':10} │
└─────────────────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┘
Si se aplica este combinador, la función de agregación devuelve el mismo valor, pero con un tipo distinto. Se trata de una SimpleAggregateFunction(…) que puede almacenarse en una tabla para usarla con tablas AggregatingMergeTree. Sintaxis
-SimpleState
Argumentos
<aggFunction>SimpleState(x)
x— Parámetros de la función de agregación.
SimpleAggregateFunction(...).
Ejemplo
Query
WITH anySimpleState(number) AS c SELECT toTypeName(c), c FROM numbers(1);
Response
┌─toTypeName(c)────────────────────────┬─c─┐
│ SimpleAggregateFunction(any, UInt64) │ 0 │
└──────────────────────────────────────┴───┘
Si se aplica este combinador, la función de agregación no devuelve el valor resultante (como el número de valores únicos de la función uniq), sino un estado intermedio de la agregación (para
-State
uniq, se trata de la tabla hash para calcular el número de valores únicos). Se trata de un
AggregateFunction(...) que puede usarse para su posterior procesamiento o almacenarse en una tabla para completar la agregación más adelante.
Para trabajar con estos estados, use:
Tenga en cuenta que -MapState no es invariante para los mismos datos, ya que el orden de los datos en el estado intermedio puede cambiar, aunque esto no afecta a la ingestión de esos datos.
- el motor de tabla AggregatingMergeTree.
- la función finalizeAggregation.
- la función runningAccumulate.
- el combinador -Merge.
- el combinador -MergeState.
Si se aplica este combinador, la función de agregación toma como argumento el estado intermedio de agregación, combina los estados para completar la agregación y devuelve el valor resultante.
-Merge
Combina los estados intermedios de agregación de la misma manera que el combinador -Merge. Sin embargo, no devuelve el valor resultante, sino un estado intermedio de agregación, similar al combinador -State.
-MergeState
Convierte una función de agregación para tablas en una función de agregación para arrays que agrega los elementos correspondientes de los arrays y devuelve un array de resultados. Por ejemplo,
-ForEach
sumForEach para los arrays
[1, 2],
[3, 4, 5]and
[6, 7] devuelve el resultado
[10, 13, 5] después de sumar los elementos correspondientes de los arrays.
El sufijo
-Tuple
-Tuple puede añadirse a cualquier función de agregación. La función combinada recibe un argumento de tipo
Tuple por cada argumento de la función de agregación subyacente; todas las tuplas deben tener el mismo número de elementos. La agregación se aplica de forma independiente en cada posición de los elementos: recibe el elemento correspondiente de cada
Tuple y devuelve una
Tuple con los resultados.
Si la primera
Tuple de entrada tiene nombres de elementos explícitos, se conservan en el resultado.
Las funciones de agregación que manejan por sí mismas los valores
NULL (
anyRespectNulls,
anyLastRespectNulls, el modificador
RESPECT NULLS) no admiten el tipo
Nullable(Tuple(...)) como argumento; use elementos
Nullable en su lugar.
Sintaxis
Argumentos
<aggFunction>Tuple(tuple1[, tuple2, ...])
tuple1[, tuple2, ...]— Columnas de tipo
Tuple, una por cada argumento de la función de agregación subyacente, todas con el mismo número de elementos. Cada elemento debe ser de un tipo admitido por la función de agregación subyacente en esa posición del argumento.
- Un
Tupleque contiene el resultado de aplicar la función de agregación a cada elemento por separado.
Tuple(aggFunction(element1), aggFunction(element2), ...).
Ejemplo
Consulta:
Resultado:
SELECT sumTuple(t) FROM
(
SELECT tuple(toInt64(1), toFloat64(2.5)) AS t
UNION ALL
SELECT tuple(toInt64(3), toFloat64(4.5))
UNION ALL
SELECT tuple(toInt64(5), toFloat64(6.5))
);
Uso junto con
┌─sumTuple(t)─┐
│ (9,13.5) │
└─────────────┘
GROUP BY:
SELECT
k,
avgTuple(t)
FROM
(
SELECT
number % 2 AS k,
tuple(toInt64(number), toFloat64(number) * 1.5) AS t
FROM numbers(6)
)
GROUP BY k
ORDER BY k;
Uso con una función de agregación con varios argumentos: cada argumento
┌─k─┬─avgTuple(t)─┐
│ 0 │ (2,3) │
│ 1 │ (3,4.5) │
└───┴─────────────┘
Tuple aporta uno de los argumentos de la función subyacente, y los elementos se emparejan según su posición:
corrTuple((a1, a2), (b1, b2)) = (corr(a1, b1), corr(a2, b2))
SELECT corrTuple((a1, a2), (b1, b2))
FROM
(
SELECT
toFloat64(number) AS a1,
toFloat64(number * 2) AS a2,
toFloat64(100 - number) AS b1,
toFloat64(number * 3) AS b2
FROM numbers(10)
);
┌─corrTuple((a1, a2), (b1, b2))─┐
│ (-1,1) │
└───────────────────────────────┘
a1 y
b1 están anticorrelacionados, mientras que
a2 y
b2 son proporcionales, por lo que el resultado es
(-1, 1).
-Tuple se puede combinar con otros combinadores, como
-If. Por ejemplo:
sumTupleIf(tuple_column, cond).
Cada combinación distinta de argumentos se agregará una sola vez. Se ignoran los valores repetidos. Ejemplos:
-Distinct
sum(DISTINCT x) (o
sumDistinct(x)),
groupArray(DISTINCT x) (o
groupArrayDistinct(x)),
corrStable(DISTINCT x, y) (o
corrStableDistinct(x, y)) y así sucesivamente.
Cambia el comportamiento de una función de agregación. Si una función de agregación no tiene valores de entrada, con este combinador devuelve el valor predeterminado de su tipo de dato de retorno. Se aplica a las funciones de agregación que pueden aceptar datos de entrada vacíos.
-OrDefault
-OrDefault puede usarse con otros combinadores.
Sintaxis
Argumentos
<aggFunction>OrDefault(x)
x— Parámetros de la función de agregación.
Query
SELECT avg(number), avgOrDefault(number) FROM numbers(0)
Además,
Response
┌─avg(number)─┬─avgOrDefault(number)─┐
│ nan │ 0 │
└─────────────┴──────────────────────┘
-OrDefault también puede usarse con otros combinadores. Resulta útil cuando la función de agregación no admite una entrada vacía.
Query
SELECT avgOrDefaultIf(x, x > 10)
FROM
(
SELECT toDecimal32(1.23, 2) AS x
)
Response
┌─avgOrDefaultIf(x, greater(x, 10))─┐
│ 0.00 │
└───────────────────────────────────┘
Cambia el comportamiento de una función de agregación. Este combinador convierte el resultado de una función de agregación al tipo de dato Nullable. Si la función de agregación no tiene valores sobre los que calcular, devuelve NULL.
-OrNull
-OrNull puede usarse con otros combinadores.
Sintaxis
Argumentos
<aggFunction>OrNull(x)
x— Parámetros de la función de agregación.
- El resultado de la función de agregación, convertido al tipo de dato
Nullable.
NULL, si no hay nada que agregar.
Nullable(tipo de retorno de la función de agregación).
Ejemplo
Añada
-orNull al final de la función de agregación.
Query
SELECT sumOrNull(number), toTypeName(sumOrNull(number)) FROM numbers(10) WHERE number > 10
Además,
Response
┌─sumOrNull(number)─┬─toTypeName(sumOrNull(number))─┐
│ ᴺᵁᴸᴸ │ Nullable(UInt64) │
└───────────────────┴───────────────────────────────┘
-OrNull también puede usarse con otros combinadores. Resulta útil cuando la función de agregación no admite entradas vacías.
Query
SELECT avgOrNullIf(x, x > 10)
FROM
(
SELECT toDecimal32(1.23, 2) AS x
)
Response
┌─avgOrNullIf(x, greater(x, 10))─┐
│ ᴺᵁᴸᴸ │
└────────────────────────────────┘
Permite dividir los datos en grupos y, a continuación, agregarlos por separado. Los grupos se crean al dividir los valores de una columna en intervalos.
-Resample
Argumentos
<aggFunction>Resample(start, end, step)(<aggFunction_params>, resampling_key)
start— Valor inicial de todo el intervalo requerido para los valores de
resampling_key.
stop— Valor final de todo el intervalo requerido para los valores de
resampling_key. El intervalo completo no incluye el valor
stop:
[start, stop).
step— Paso para dividir el intervalo completo en subintervalos.
aggFunctionse ejecuta en cada uno de esos subintervalos de forma independiente.
resampling_key— Columna cuyos valores se utilizan para dividir los datos en intervalos.
aggFunction_params— Parámetros de
aggFunction.
- Array de resultados de
aggFunctionpara cada subintervalo.
people con los siguientes datos:
Obtengamos los nombres de las personas cuya edad se encuentra en los intervalos
┌─name───┬─age─┬─wage─┐
│ John │ 16 │ 10 │
│ Alice │ 30 │ 15 │
│ Mary │ 35 │ 8 │
│ Evelyn │ 48 │ 11.5 │
│ David │ 62 │ 9.9 │
│ Brian │ 60 │ 16 │
└────────┴─────┴──────┘
[30,60) y
[60,75). Como usamos una representación entera para la edad, obtenemos edades en los intervalos
[30, 59] y
[60,74].
Para agrupar los nombres en un Array, usamos la función de agregación groupArray. Acepta un argumento. En nuestro caso, es la columna
name. La función
groupArrayResample debe usar la columna
age para agrupar los nombres por edad. Para definir los intervalos necesarios, pasamos los argumentos
30, 75, 30 a la función
groupArrayResample.
SELECT groupArrayResample(30, 75, 30)(name, age) FROM people
Observa los resultados.
┌─groupArrayResample(30, 75, 30)(name, age)─────┐
│ [['Alice','Mary','Evelyn'],['David','Brian']] │
└───────────────────────────────────────────────┘
John queda fuera de la muestra porque es demasiado joven. Las demás personas se distribuyen según los intervalos de edad especificados.
Ahora contemos el número total de personas y su salario promedio en los intervalos de edad especificados.
SELECT
countResample(30, 75, 30)(name, age) AS amount,
avgResample(30, 75, 30)(wage, age) AS avg_wage
FROM people
┌─amount─┬─avg_wage──────────────────┐
│ [3,2] │ [11.5,12.949999809265137] │
└────────┴───────────────────────────┘
El sufijo -ArgMin se puede añadir al nombre de cualquier función de agregación. En este caso, la función de agregación admite un argumento adicional, que puede ser cualquier expresión comparable. La función de agregación procesa solo las filas que tienen el valor mínimo de la expresión adicional especificada. Ejemplos:
-ArgMin
sumArgMin(column, expr),
countArgMin(expr),
avgArgMin(x, expr) y así sucesivamente.
Similar al sufijo -ArgMin, pero solo procesa las filas que tienen el valor máximo para la expresión adicional especificada.