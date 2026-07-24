كتابة ترويسة CORS لـ HTTP.
add_http_cors_header
إذا كان فهرس جدول ما يتضمن منحنىً مالئًا للفراغ، مثل
analyze_index_with_space_filling_curves
ORDER BY mortonEncode(x, y) أو
ORDER BY hilbertEncode(x, y)، وكان الاستعلام يتضمن شروطًا على وسائطه، مثل
x >= 10 AND x <= 20 AND y >= 20 AND y <= 30، فسيُستخدم المنحنى المالئ للفراغ في تحليل الفهرس.
عند تمكينه، يستبدل analyzer طرق العرض العادية (غير المُجسَّدة وغير المعلَّمة بمعلمات) بالاستعلامات الفرعية التي تعرّفها، مما يتيح تحسينات عابرة للحدود مثل دفع عبارات التصفية وتشذيب الأعمدة.
analyzer_inline_views
يُمكّن السلوك القديم لخادم ClickHouse في عمليات
any_join_distinct_right_table_keys
ANY INNER|LEFT JOIN.
عندما يكون السلوك القديم مُمكّنًا:
استخدم هذا الإعداد فقط للتوافق مع الإصدارات السابقة إذا كانت حالات الاستخدام لديك تعتمد على سلوك
JOIN القديم.
- لا تتطابق نتائج العمليتين
t1 ANY LEFT JOIN t2و
t2 ANY RIGHT JOIN t1لأن ClickHouse يستخدم منطق ربط مفاتيح الجداول من اليسار إلى اليمين بعلاقة متعدد إلى واحد.
- تحتوي نتائج عمليات
ANY INNER JOINعلى جميع صفوف الجدول الأيسر، كما هو الحال في عمليات
SEMI LEFT JOIN.
- تتطابق نتائج العمليتين
t1 ANY LEFT JOIN t2و
t2 ANY RIGHT JOIN t1لأن ClickHouse يستخدم منطقًا يوفّر ربطًا للمفاتيح بعلاقة واحد إلى متعدد في عمليات
ANY RIGHT JOIN.
- تحتوي نتائج عمليات
ANY INNER JOINعلى صف واحد لكل مفتاح من الجدولين الأيسر والأيمن.
- 0 — السلوك القديم معطّل.
- 1 — السلوك القديم مُمكّن.
يحدّد الحجم الأقصى للمخزن المؤقت المتكيّف المستخدم عند الكتابة إلى ملفات الأرشيف (على سبيل المثال، أرشيفات tar
archive_adaptive_buffer_max_size_bytes
نوع الواصف المستخدم لطلبات Arrow Flight. يرسل ‘path’ اسم مجموعة البيانات كواصف path. ويرسل ‘command’ استعلام SQL كواصف command (وهو مطلوب لـ Dremio). القيم الممكنة:
arrow_flight_request_descriptor_type
- ‘path’ — استخدم FlightDescriptor::Path (الافتراضي، ويعمل مع معظم خوادم Arrow Flight)
- ‘command’ — استخدم FlightDescriptor::Command مع استعلام SELECT (مطلوب لـ Dremio)
عند ضبطه على
backup_slow_all_threads_after_retryable_s3_error
true، يتم إبطاء جميع الخيوط التي تنفّذ طلبات S3 إلى نقطة نهاية النسخة الاحتياطية نفسها
إذا واجه أي طلب S3 واحد خطأ S3 قابلاً لإعادة المحاولة، مثل ‘Slow Down’.
وعند ضبطه على
false، يتعامل كل خيط مع التراجع بين محاولات طلبات S3 بشكل مستقل عن الخيوط الأخرى.
لا يكون لهذا الإعداد تأثير إلا في ClickHouse Cloud. عدد الخيوط الخلفية المخصّصة لتنزيل أجزاء البيانات الجديدة استباقيًا إلى ذاكرة التخزين المؤقت لنظام الملفات عند تمكين cache_populated_by_fetch. استخدم القيمة صفر للتعطيل.
cache_warmer_threads
احسب تتبّع المكدس النصي عند حدوث استثناءات أثناء تنفيذ الاستعلام. هذا هو السلوك الافتراضي. ويتطلب ذلك عمليات بحث عن الرموز، ما قد يبطئ اختبارات التشويش عند تنفيذ عدد كبير جدًا من الاستعلامات الخاطئة. وفي الحالات العادية، ينبغي ألا تعطّل هذا الخيار.
calculate_text_stack_trace
يلغي استعلامات HTTP للقراءة فقط (مثل
cancel_http_readonly_queries_on_client_close
SELECT) عند إغلاق العميل للاتصال دون انتظار الاستجابة.
القيمة الافتراضية في Cloud:
1.
تحقّق من قيم التحقّق عند القراءة. يكون هذا الإعداد مفعّلًا افتراضيًا، ويجب أن يظل مفعّلًا دائمًا في بيئة الإنتاج. لا يُرجى توقّع أي فائدة من تعطيل هذا الإعداد. وقد يُستخدم فقط لأغراض التجربة واختبارات الأداء. لا ينطبق هذا الإعداد إلا على الجداول من عائلة MergeTree. أمّا في محركات الجداول الأخرى، وعند تلقّي البيانات عبر الشبكة، فيُجرى دائمًا التحقّق من قيم التحقّق.
checksum_on_read
زمن الانتظار بالمللي ثانية للحصول على اتصال عندما يكون مجمّع الاتصالات ممتلئًا. القيم الممكنة:
connection_pool_max_wait_ms
- عدد صحيح موجب.
- 0 — مهلة انتظار لا نهائية.
الحد الأقصى لعدد محاولات الاتصال بكل نسخة متماثلة لمحرك الجدول Distributed.
connections_with_failover_max_tries
عند ضبطه على
convert_query_to_cnf
true، سيُحوَّل استعلام
SELECT إلى الصيغة العادية الاقترانية (CNF). في بعض الحالات، قد يؤدي إعادة كتابة الاستعلام بصيغة CNF إلى تنفيذ أسرع (راجع مشكلة Github للاطلاع على الشرح).
على سبيل المثال، لاحظ كيف لا يُعدَّل استعلام
SELECT التالي (وهو السلوك الافتراضي):
الناتج هو:
EXPLAIN SYNTAX
SELECT *
FROM
(
SELECT number AS x
FROM numbers(20)
) AS a
WHERE ((x >= 1) AND (x <= 5)) OR ((x >= 10) AND (x <= 15))
SETTINGS convert_query_to_cnf = false;
لنضبط
┌─explain────────────────────────────────────────────────────────┐
│ SELECT x │
│ FROM │
│ ( │
│ SELECT number AS x │
│ FROM numbers(20) │
│ WHERE ((x >= 1) AND (x <= 5)) OR ((x >= 10) AND (x <= 15)) │
│ ) AS a │
│ WHERE ((x >= 1) AND (x <= 5)) OR ((x >= 10) AND (x <= 15)) │
│ SETTINGS convert_query_to_cnf = 0 │
└────────────────────────────────────────────────────────────────┘
convert_query_to_cnf على
true ونرَ ما الذي سيتغير:
لاحظ أن عبارة
EXPLAIN SYNTAX
SELECT *
FROM
(
SELECT number AS x
FROM numbers(20)
) AS a
WHERE ((x >= 1) AND (x <= 5)) OR ((x >= 10) AND (x <= 15))
SETTINGS convert_query_to_cnf = true;
WHERE أُعيدت كتابتها إلى صيغة CNF، لكن مجموعة النتائج هي نفسها تمامًا — فالمنطق البولياني لم يتغير:
القيم الممكنة: true, false
┌─explain───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ SELECT x │
│ FROM │
│ ( │
│ SELECT number AS x │
│ FROM numbers(20) │
│ WHERE ((x <= 15) OR (x <= 5)) AND ((x <= 15) OR (x >= 1)) AND ((x >= 10) OR (x <= 5)) AND ((x >= 10) OR (x >= 1)) │
│ ) AS a │
│ WHERE ((x >= 10) OR (x >= 1)) AND ((x >= 10) OR (x <= 5)) AND ((x <= 15) OR (x >= 1)) AND ((x <= 15) OR (x <= 5)) │
│ SETTINGS convert_query_to_cnf = 1 │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
يتوقف العدّ بمجرد أن يطابق النمط طولًا صفريًا في الدالة
count_matches_stop_at_empty_match
countMatches.
استخدم INNER JOIN بدلًا من الربط بالفاصلة/CROSS JOIN إذا كانت هناك تعبيرات ربط في قسم WHERE. القيم: 0 - بدون إعادة كتابة، 1 - طبّق ذلك عند الإمكان على الربط بالفاصلة/CROSS JOIN، 2 - افرض إعادة كتابة جميع عمليات الربط بالفاصلة، وCROSS JOIN عند الإمكان
cross_to_inner_join_rewrite
يسمح بأن تكون أنواع البيانات في تعريفات الأعمدة التي لا تتضمن مُعدِّلات صريحة NULL or NOT NULL من النوع Nullable. القيم الممكنة:
data_type_default_nullable
- 1 — تُضبط أنواع البيانات في تعريفات الأعمدة على
Nullableافتراضيًا.
- 0 — تُضبط أنواع البيانات في تعريفات الأعمدة على أنها غير
Nullableافتراضيًا.
التحقق من تجاوز السعة في عمليات الحساب/المقارنة العشرية
decimal_check_overflow
يُفعِّل أو يعطِّل التحقق من إزالة التكرار للعروض المادية التي تتلقى البيانات من جداول Replicated*. القيم الممكنة:
deduplicate_blocks_in_dependent_materialized_views
- 0 — معطّل.
- 1 — مفعّل.
عند التمكين (وهو الإعداد الافتراضي)، يتم تخطّي تقليم الأقسام في استعلامات
defer_partition_pruning_after_final
FINAL على الجداول التي لا تكون
أعمدة مفتاح القسم فيها جزءًا من مفتاح الفرز. وهذا هو السلوك الآمن من ناحية الصحة
الذي أُدخل في 26.3: فقد يحتاج
FINAL إلى إزالة تكرار الصفوف التي تشترك في
مفتاح أساسي واحد لكنها موجودة في أقسام مختلفة، وسيؤدي تقليم الأقسام إلى استبعاد
مثل هذه الصفوف بصمت من مدخلات إزالة التكرار.
عند التعطيل، يُطبَّق تقليم الأقسام حتى مع
FINAL، مما يعيد سلوك ما قبل 26.3.
وقد يكون هذا أسرع بكثير للاستعلامات التي تحتوي على شروط
WHERE على
عمود القسم، لكنه يكون صحيحًا فقط عندما يستحيل وجود صفوف لها المفتاح الأساسي نفسه
في أقسام مختلفة — مثل جداول سجل الأحداث التي يُحدَّد فيها عمود القسم وقت insert
ولا يتغير مطلقًا.
لا يؤثر هذا الإعداد إلا في الجداول المُقسَّمة التي لا تكون أعمدة مفتاح القسم فيها مُتضمَّنة
ضمن مفتاح الفرز؛ أما في الجداول الأخرى، فيُطبَّق تقليم الأقسام دائمًا.
القيم الممكنة:
- 0 — طبّق تقليم الأقسام قبل
FINAL(سلوك ما قبل 26.3، أسرع لكنه غير آمن في الحالة العامة).
- 1 — أجّل تقليم الأقسام إلى ما بعد
FINAL(الافتراضي، آمن من ناحية الصحة).
إذا كانت القيمة true، فأدرِج فقط أسماء الأعمدة وأنواعها في نتيجة الاستعلام DESCRIBE
describe_compact_output
اللهجة التي ستُستخدم لتحليل الاستعلام
اللهجة
إذا كان مُمكّنًا، يتجاوز الخادم إرسال صفوف نتيجة الاستعلام إلى العميل. ومع ذلك، يظل الاستعلام يُنفَّذ ويُسجَّل بالكامل على الخادم، كما يواصل العميل تلقي الحزم الأخرى. يُستخدم لحركة المرور الظلية، واختبارات الأداء، والتشويش. ليس له أي تأثير على الاستعلامات الثانوية. يؤثر فقط في بروتوكول TCP الأصلي.
discard_query_data
يحدّد ما يحدث عند تجاوز كمية البيانات أحد الحدود. القيم الممكنة:
distinct_overflow_mode
throw: رفع استثناء (الافتراضي).
break: إيقاف تنفيذ الاستعلام وإرجاع نتيجة جزئية، كما لو أن بيانات المصدر قد نفدت.
حسّن أداء استعلامات FINAL بتجنّب عمليات الدمج عبر أقسام مختلفة. عند تفعيل هذا الإعداد، لن تُدمَج الأجزاء من أقسام مختلفة معًا أثناء استعلامات SELECT FINAL. وبدلًا من ذلك، سيقتصر الدمج على الأجزاء داخل كل قسم على حدة. ويمكن أن يحسّن ذلك أداء الاستعلام بشكل كبير عند العمل مع الجداول المُقسّمة.
do_not_merge_across_partitions_select_final
عند تطبيق دالة على عمود Dynamic باستخدام التنفيذ الافتراضي، يحدد هذا الإعداد ما يحدث للصفوف التي يكون نوعها الفعلي غير متوافق مع الدالة:
dynamic_throw_on_type_mismatch
true(الافتراضي) — طرح استثناء.
false— إرجاع
NULLلتلك الصفوف بدلًا من ذلك.
عند تمكينه، يُسمح فقط بالمعرّفات التي تحتوي على أحرف وأرقام وشرطات سفلية.
enforce_strict_identifier_format
يفعّل أو يعطّل تخطي الملفات الفارغة في الجداول التي تستخدم محرك URL. القيم الممكنة:
engine_url_skip_empty_files
- 0 — يُطلق
SELECTاستثناءً إذا كان الملف الفارغ غير متوافق مع التنسيق المطلوب.
- 1 — يعيد
SELECTنتيجة فارغة للملف الفارغ.
عند تفعيل هذا الإعداد، سيقدّم ClickHouse قيمة دقيقة لإحصائية rows_before_limit_at_least، ولكن سيكون ذلك على حساب ضرورة قراءة البيانات التي تسبق الحد بالكامل
exact_rows_before_limit
يضبط الوضع الافتراضي في استعلام EXCEPT. القيم الممكنة: سلسلة فارغة، ‘ALL’، ‘DISTINCT’. إذا كانت فارغة، فسيؤدي الاستعلام من دون وضع إلى إطلاق استثناء.
except_default_mode
يستثني فهارس التخطي المحددة من بنائها وتخزينها أثناء عمليات INSERT. وستظل فهارس التخطي المستثناة تُبنى وتُخزَّن أثناء عمليات الدمج أو من خلال استعلام MATERIALIZE INDEX صريح. لا يكون له أي تأثير إذا كانت materialize_skip_indexes_on_insert مضبوطة على false. مثال:
exclude_materialize_skip_indexes_on_insert
CREATE TABLE tab
(
a UInt64,
b UInt64,
INDEX idx_a a TYPE minmax,
INDEX idx_b b TYPE set(3)
)
ENGINE = MergeTree ORDER BY tuple();
SET exclude_materialize_skip_indexes_on_insert='idx_a'; -- idx_a will be not be updated upon insert
--SET exclude_materialize_skip_indexes_on_insert='idx_a, idx_b'; -- neither index would be updated on insert
INSERT INTO tab SELECT number, number / 50 FROM numbers(100); -- only idx_b is updated
-- since it is a session setting it can be set on a per-query level
INSERT INTO tab SELECT number, number / 50 FROM numbers(100, 100) SETTINGS exclude_materialize_skip_indexes_on_insert='idx_b';
ALTER TABLE tab MATERIALIZE INDEX idx_a; -- this query can be used to explicitly materialize the index
SET exclude_materialize_skip_indexes_on_insert = DEFAULT; -- reset setting to default
نفِّذ استعلامات EXISTS الفرعية غير المرتبطة باعتبارها استعلامات فرعية ذات القيمة المفردة. وكما هو الحال في الاستعلامات الفرعية ذات القيمة المفردة، تُستخدم الذاكرة المؤقتة ويُطبَّق طيّ الثوابت على النتيجة. القيمة الافتراضية في Cloud:
execute_exists_as_scalar_subquery
0.
التنسيق الافتراضي الذي يستخدمه
explain_query_plan_default
EXPLAIN PLAN.
القيم الممكنة:
pretty(الافتراضي منذ 26.7) — تكون
actionsو
compactو
prettyمضبوطة افتراضيًا على
true، ما ينتج مخططًا موجزًا ومنسقًا ومشروحًا بالإجراءات.
legacy— المخرجات المستخدمة قبل 26.7.
actions أو
compact أو
pretty صراحةً في تعليمة
EXPLAIN (على سبيل المثال،
EXPLAIN actions = 0, compact = 0, pretty = 0 SELECT ...) دائمًا إلى تجاوز هذا الإعداد.
يحتفظ
EXPLAIN PLAN مع
json = 1 أو
distributed = 1 بالقيم الافتراضية القديمة (قبل 26.7) بغض النظر عن هذا الإعداد، ما لم يتم ضبط
actions أو
compact أو
pretty صراحةً. ولا يمكن لمخرجات
pretty تمثيل نتائج JSON أو المخططات الموزعة لكل shard، لذا لا تُعرض هذه الأوضاع بشكل صحيح إلا بصيغة
legacy.
الأسماء البديلة:
extract_key_value_pairs_max_pairs_per_row
extract_kvp_max_pairs_per_row
الحد الأقصى لعدد الأزواج التي يمكن أن تُنتجها الدالة
extractKeyValuePairs. يُستخدم كإجراء احترازي لمنع استهلاك قدر كبير جدًا من الذاكرة.
ما إذا كان سيتم احتساب القيم القصوى (القيم الصغرى والكبرى في أعمدة نتيجة استعلام). يقبل 0 أو 1. القيمة الافتراضية هي 0 (معطّل). لمزيد من المعلومات، راجع قسم “القيم القصوى”.
extremes
يفرض توجيه الاستعلام إلى نسخة متماثلة قديمة إذا لم تكن البيانات المحدَّثة متاحة. راجع Replication. يختار ClickHouse أكثر النسخ المتماثلة القديمة صلةً بالجدول. يُستخدم عند تنفيذ
fallback_to_stale_replicas_for_distributed_queries
SELECT من distributed table تشير إلى replicated tables.
افتراضيًا، 1 (مُمكّن).
استراتيجية التقسيم الافتراضية للمحركات المشابهة للملفات.
file_like_engine_default_partition_strategy
الحد الأقصى لعمليات الجلب المسبق. يشير الصفر إلى عدم وجود حد. ويُوصى باستخدام الإعداد
filesystem_prefetches_limit
filesystem_prefetches_max_memory_usage بدلًا من ذلك إذا كنت تريد تقييد عدد عمليات الجلب المسبق
يطبّق المُعدِّل FINAL تلقائيًا على جميع الجداول في الاستعلام التي يمكن تطبيق FINAL عليها، بما في ذلك الجداول المنضمّة والجداول في الاستعلامات الفرعية والجداول الموزعة. القيم الممكنة:
final
- 0 - معطّل
- 1 - مُمكّن
CREATE TABLE test
(
key Int64,
some String
)
ENGINE = ReplacingMergeTree
ORDER BY key;
INSERT INTO test FORMAT Values (1, 'first');
INSERT INTO test FORMAT Values (1, 'second');
SELECT * FROM test;
┌─key─┬─some───┐
│ 1 │ second │
└─────┴────────┘
┌─key─┬─some──┐
│ 1 │ first │
└─────┴───────┘
SELECT * FROM test SETTINGS final = 1;
┌─key─┬─some───┐
│ 1 │ second │
└─────┴────────┘
SET final = 1;
SELECT * FROM test;
┌─key─┬─some───┐
│ 1 │ second │
└─────┴────────┘
عند تمكين هذا الإعداد، تُنهى أجزاء الإسقاط بشكل متزامن أثناء INSERT، مما يقلل استخدام الذاكرة عند الذروة، ولكن على حساب تقليل توازي الرفع إلى S3. افتراضيًا، يظل تدفق المخرجات لكل إسقاط نشطًا إلى أن يُنهى الجزء بالكامل (بما في ذلك جميع الإسقاطات)، مما يتيح تداخل عمليات الرفع إلى S3، لكنه يزيد استخدام الذاكرة عند الذروة بما يتناسب مع عدد الإسقاطات. لا يؤثر هذا الإعداد إلا في مسار INSERT؛ أما الدمج وعمليات mutation فتُنهي الإسقاطات بشكل متزامن بالفعل.
finalize_projection_parts_synchronously
يضبط تنسيق البيانات لأعمدة Nested. القيم الممكنة:
flatten_nested
- 1 — يُسطَّح عمود Nested إلى مصفوفات منفصلة.
- 0 — يبقى عمود Nested مصفوفة واحدة من قيم Tuple.
0، يمكن استخدام أي مستوى من التعشيق.
أمثلة
الاستعلام:
النتيجة:
SET flatten_nested = 1;
CREATE TABLE t_nest (`n` Nested(a UInt32, b UInt32)) ENGINE = MergeTree ORDER BY tuple();
SHOW CREATE TABLE t_nest;
الاستعلام:
┌─statement───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ CREATE TABLE default.t_nest
(
`n.a` Array(UInt32),
`n.b` Array(UInt32)
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY tuple()
SETTINGS index_granularity = 8192 │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
النتيجة:
SET flatten_nested = 0;
CREATE TABLE t_nest (`n` Nested(a UInt32, b UInt32)) ENGINE = MergeTree ORDER BY tuple();
SHOW CREATE TABLE t_nest;
┌─statement──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ CREATE TABLE default.t_nest
(
`n` Nested(a UInt32, b UInt32)
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY tuple()
SETTINGS index_granularity = 8192 │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
يؤدي إلى تمكين fsync أو تعطيله عند كتابة ملفات
fsync_metadata
.sql. ويكون مفعّلًا افتراضيًا.
قد يكون من المنطقي تعطيله إذا كان لدى الخادم ملايين الجداول الصغيرة التي تُنشأ وتُحذف باستمرار.
إذا كانت القيمة false، فستُصدر دوال h3، مثل h3CellAreaM2، استثناءً إذا كان الإدخال غير صالح. وإذا كانت القيمة true، فستُرجع 0 أو القيمة الافتراضية.
functions_h3_default_if_invalid
إذا كانت الوسيطات الأربع للدوال
geo_distance_returns_float64_on_float64_arguments
geoDistance و
greatCircleDistance و
greatCircleAngle كلها من النوع Float64، فستُرجِع Float64 وتستخدم دقة مضاعفة في العمليات الحسابية الداخلية. في إصدارات ClickHouse السابقة، كانت هذه الدوال تُرجِع دائمًا Float32.
تقبل الدالة ‘geoToH3’ (lon, lat) إذا ضُبطت على ‘lon_lat’، و(lat, lon) إذا ضُبطت على ‘lat_lon’.
geotoh3_argument_order
الحد الأقصى لعدد العناوين المسموح بها (مثل وحدات التخزين الخارجية ودوال الجداول وغيرها).
glob_expansion_max_elements
تعيد الدالة ‘h3ToGeo’ القيمة (lon, lat) إذا كانت القيمة true، وإلا فتُعيد (lat, lon).
h3togeo_lon_lat_result_order
مهلة الانتظار بالمللي ثانية لاستلام حزمة Hello من النسخ المتماثلة أثناء المصافحة.
handshake_timeout_ms
مهلة الاتصال لإنشاء اتصال مع نسخة متماثلة لطلبات Hedged
hedged_connection_timeout_ms
يحدد الحد الأقصى لعدد المطابقات المبرزة في كل صف في الدالة highlight. استخدمه للحماية من الإفراط في استخدام الذاكرة عند إبراز الأنماط كثيرة التكرار في النصوص الكبيرة. القيم الممكنة:
highlight_max_matches_per_row
- عدد صحيح موجب.
حجم قائمة المرشحين الديناميكية عند البحث في فهرس تشابه المتجهات، ويُعرف أيضًا باسم ‘ef_search’.
hnsw_candidate_list_size_for_search
مدة انتهاء صلاحية HSTS. تعني القيمة 0 تعطيل HSTS.
hsts_max_age
مهلة إغلاق اتصالات TCP الخاملة بعد عدد الثواني المحدد. القيم الممكنة:
idle_connection_timeout
- عدد صحيح موجب (0 - إغلاق فوري، بعد 0 ثانية).
إذا كان مُمكّنًا، فسيُدرج ‘ORDER BY rand()’ في استعلامات SELECT التي لا تحتوي على بند ORDER BY. يُطبَّق هذا فقط عندما يكون عمق الاستعلام الفرعي = 0. ولا تتأثر الاستعلامات الفرعية ولا INSERT INTO … SELECT. إذا كان التركيب على المستوى الأعلى هو UNION، فسيُدرج ‘ORDER BY rand()’ في جميع الفروع بشكل مستقل. هذا مفيد فقط لأغراض الاختبار والتطوير (إذ إن غياب ORDER BY يُعدّ مصدرًا لنتائج استعلام غير حتمية).
inject_random_order_for_select_without_order_by
الفاصل الزمني بالميكروثانية للتحقق مما إذا كان تنفيذ الطلب قد أُلغي وإرسال معلومات التقدّم.
interactive_delay
يُعيّن الوضع الافتراضي في استعلام INTERSECT. القيم الممكنة: سلسلة فارغة، ‘ALL’، ‘DISTINCT’. إذا كانت القيمة فارغة، فسيؤدي الاستعلام بدون وضع إلى إثارة استثناء.
intersect_default_mode
إذا كان هذا الإعداد ممكّنًا، فستُرجِع الدالتان ‘least’ و ‘greatest’ القيمة NULL إذا كانت إحدى وسيطاتهما NULL.
least_greatest_legacy_null_behavior
أدرِج أسماء جميع عناصر قيم Tuple الحرفية الكبيرة في أسماء الأعمدة بدلًا من hash. هذا الإعداد موجود فقط لأسباب التوافق. من المنطقي ضبطه على ‘true’ أثناء إجراء تحديث متدرّج للعنقود من إصدار أقل من 21.7 إلى إصدار أعلى.
legacy_column_name_of_tuple_literal
يحدّد الحد الأقصى لعدد الصفوف التي يمكن الحصول عليها من نتيجة الاستعلام. ويعدّل القيمة التي تحددها عبارة LIMIT، بحيث لا يمكن أن يتجاوز الحد المحدد في الاستعلام الحد الذي يفرضه هذا الإعداد. القيم الممكنة:
limit
- 0 — عدد الصفوف غير مقيّد.
- عدد صحيح موجب.
تحميل علامات MergeTree بصورة غير متزامنة القيمة الافتراضية في Cloud:
load_marks_asynchronously
1.
يحدّد عدد الثواني التي ينتظرها طلب القفل قبل أن يفشل. تُستخدم مهلة القفل للحماية من حالات التوقف المتبادل أثناء تنفيذ عمليات القراءة والكتابة على الجداول. وعند انتهاء المهلة وفشل طلب القفل، يرفع خادم ClickHouse الاستثناء “Locking attempt timed out! Possible deadlock avoided. Client should retry.” مع رمز الخطأ
lock_acquire_timeout
DEADLOCK_AVOIDED.
القيم الممكنة:
- عدد صحيح موجب (بالثواني).
- 0 — لا توجد مهلة للقفل.
عند استخدام آلية تحديد أولويات الاستعلامات (راجع الإعداد
low_priority_query_wait_time_ms
priority)، تنتظر الاستعلامات منخفضة الأولوية حتى تنتهي الاستعلامات ذات الأولوية الأعلى. يحدّد هذا الإعداد مدة هذا الانتظار.
إنشاء خطة استعلام موزعة.
make_distributed_plan
عند إنشاء جدول
merge_table_max_tables_to_look_for_schema_inference
Merge من دون مخطط صريح، أو عند استخدام دالة الجدول
merge، يُستنتج المخطط باعتباره اتحادًا لما لا يزيد على العدد المحدد من الجداول المطابقة.
إذا كان عدد الجداول أكبر من ذلك، فسيُستنتج المخطط من أول عدد محدد من الجداول.
إذا كان هذا الخيار مُمكّنًا، فستُرجِع جداول MongoDB خطأً عند تعذّر إنشاء استعلام MongoDB. وإلا، فسيقرأ ClickHouse الجدول بالكامل ويعالجه محليًا. لا ينطبق هذا الخيار عند تعيين ‘allow_experimental_analyzer=0’.
mongodb_throw_on_unsupported_query
لا تُضِف أسماءً مستعارة إلى قائمة التعبيرات على المستوى الأعلى عند إعادة كتابة عمليات الربط المتعددة
multiple_joins_try_to_keep_original_names
تطبيع أسماء الدوال إلى صيغها القياسية
normalize_function_names
يحدّد عدد الصفوف التي يجب تخطيها قبل البدء في إرجاع الصفوف من الاستعلام. ويُعدّل قيمة الإزاحة المحددة بواسطة عبارة OFFSET، بحيث تُجمع هاتان القيمتان. القيم الممكنة:
offset
- 0 — لا يتم تخطي أي صفوف.
- عدد صحيح موجب.
الاستعلام:
CREATE TABLE test (i UInt64) ENGINE = MergeTree() ORDER BY i;
INSERT INTO test SELECT number FROM numbers(500);
النتيجة:
SET limit = 5;
SET offset = 7;
SELECT * FROM test LIMIT 10 OFFSET 100;
┌───i─┐
│ 107 │
│ 108 │
│ 109 │
└─────┘
قراءة لقطة مستهدفة على مستوى الاستعلام لوضع Paimon التزايدي. عند القيمة >0، سيجلب القارئ فقط دلتا للـ snapshot_id المحدد دون تقديم المؤشر المائي المعتمد. القيمة الافتراضية: -1 (معطّل)
paimon_target_snapshot_id
موازاة المخرجات في خطوة القراءة من وحدات التخزين. يتيح هذا إجراء معالجة الاستعلامات بالتوازي مباشرةً بعد القراءة من وحدة التخزين، إذا أمكن ذلك
parallelize_output_from_storages
يسمح بإرجاع نتيجة جزئية للاستعلام بعد الإلغاء.
partial_result_on_first_cancel
يسجّل إحصاءات الفهرس لكل جزء
per_part_index_stats
يُعلّق التنفيذ في حلقة انتظار الاستعلام على الخادم لعدد الثواني المحدد.
poll_interval
لهجة SQL المصدر لمحوّل polyglot (مثل: ‘sqlite’ و’mysql’ و’postgresql’ و’snowflake’ و’duckdb’).
polyglot_dialect
الاحتمال التقريبي لفشل استعلامات PostgreSQL الداخلية (المستخدمة في النسخ المتماثل). القيمة الصالحة ضمن النطاق [0.0f, 1.0f]
postgresql_fault_injection_probability
يجمع إحصاءات انتقائية عبارات الشرط في
predicate_statistics_sample_rate
system.predicate_statistics_log. عند تعيينه إلى N > 0، تُؤخذ عيّنة من نحو 1/N من الاستعلامات (استنادًا إلى معرّف الاستعلام). 0 يعني تعطيله.
الحد الأقصى لحجم مخزن الجلب المسبق المؤقت المستخدم للقراءة من نظام الملفات. تُقيَّد القيم التي تتجاوز 256 MiB عند 256 MiB، لأن مخزن القراءة المؤقت لا يحتاج مطلقًا إلى حجم أكبر.
prefetch_buffer_size
يسمح بعرض أسماء الأنواع المتداخلة بعمق بصورة منسقة مع مسافات بادئة في query
print_pretty_type_names
DESCRIBE وفي الدالة
toTypeName().
مثال:
CREATE TABLE test (a Tuple(b String, c Tuple(d Nullable(UInt64), e Array(UInt32), f Array(Tuple(g String, h Map(String, Array(Tuple(i String, j UInt64))))), k Date), l Nullable(String))) ENGINE=Memory;
DESCRIBE TABLE test FORMAT TSVRaw SETTINGS print_pretty_type_names=1;
a Tuple(
b String,
c Tuple(
d Nullable(UInt64),
e Array(UInt32),
f Array(Tuple(
g String,
h Map(
String,
Array(Tuple(
i String,
j UInt64
))
)
)),
k Date
),
l Nullable(String)
)
priority الاستعلام. 1 هي الأعلى، وكلما زادت القيمة انخفضت priority؛ 0 يعني عدم استخدام الأولويات.
priority
تمكين تمرير أدوار المستخدم من العقدة المُرسِلة إلى العُقد الأخرى أثناء تنفيذ استعلام.
push_external_roles_in_interserver_queries
الفاصل الزمني، بالمللي ثانية، الذي تُجمع عنده بيانات query_metric_log لكل استعلام على حدة. إذا ضُبطت هذه القيمة على أي قيمة سالبة، فستأخذ قيمة
query_metric_log_interval
collect_interval_milliseconds من إعداد query_metric_log، أو ستُستخدم القيمة الافتراضية 1000 إذا لم تكن موجودة.
لتعطيل جمع البيانات لاستعلام واحد، اضبط
query_metric_log_interval على 0.
القيمة الافتراضية: -1
مدة الانتظار في قائمة انتظار الطلبات، إذا تجاوز عدد الطلبات المتزامنة الحد الأقصى.
queue_max_wait_ms
مدة الانتظار لقراءة البيانات من RabbitMQ قبل إعادة المحاولة.
rabbitmq_max_wait_ms
0 - لا توجد أي قيود على وضع القراءة فقط. 1 - يُسمح فقط بطلبات القراءة، وكذلك بتغيير الإعدادات المسموح بها صراحةً. 2 - يُسمح فقط بطلبات القراءة، وكذلك بتغيير الإعدادات، باستثناء الإعداد ‘readonly’.
readonly
الحد الأقصى لعدد التكرارات لاستنتاج أنواع الأعمدة في تعبيرات الجدول الشائعة التعاودية. تُحدَّد أنواع الأعمدة عبر تطبيق
recursive_cte_max_steps_in_type_inference
getLeastSupertype تكراريًا على الطرفين غير التعاودي والتعاودي من UNION ALL حتى الوصول إلى حالة الاستقرار. اضبط القيمة على 0 لتعطيل توسيع الأنواع والاكتفاء بالأنواع من الجزء غير التعاودي فقط.
يحدّد الحد الأقصى لعدد المطابقات لتعبير نمطي واحد في كل صف. استخدمه للحماية من الاستهلاك المفرط للذاكرة عند استخدام تعبير نمطي جشع في الدالة extractAllGroupsHorizontal. القيم الممكنة:
regexp_max_matches_per_row
- عدد صحيح موجب.
استبعِد الأنماط التي يُحتمل أن يكون تقييمها مكلفًا باستخدام hyperscan (بسبب التضخم في حالات NFA)
reject_expensive_hyperscan_regexps
إذا لم ينخفض استهلاك الذاكرة بعد إعادة الدمج بهذه النسبة، فسيتم تعطيل إعادة الدمج.
remerge_sort_lowered_memory_bytes_ratio
الحد الأدنى من البايتات المطلوب للقراءة عن بُعد (URL، S3) لإجراء seek بدلًا من القراءة مع ignore.
remote_read_min_bytes_for_seek
rename_files_after_processing
- النوع: String
- القيمة الافتراضية: سلسلة فارغة
file. عند تعيين هذا الخيار، ستُعاد تسمية جميع الملفات التي تقرؤها دالة الجدول
file وفقًا للنمط المحدد باستخدام العناصر النائبة، وذلك فقط إذا تمت معالجة الملفات بنجاح.
العناصر النائبة
%a— اسم الملف الأصلي كاملًا (على سبيل المثال، “sample.csv”).
%f— اسم الملف الأصلي بدون امتداد (على سبيل المثال، “sample”).
%e— امتداد الملف الأصلي متضمّنًا النقطة (على سبيل المثال، “.csv”).
%t— الطابع الزمني (بالميكروثانية).
%%— علامة النسبة المئوية (”%”).
مثال
-
الخيار:
--rename_files_after_processing="processed_%f_%t%e"
-
الاستعلام:
SELECT * FROM file('sample.csv')
sample.csv بنجاح، فسيُعاد تسمية الملف إلى
processed_sample_1683473210851438.csv
يحدّد مدة الانتظار (بالثواني) حتى تنفّذ النسخ المتماثلة غير النشطة استعلامات
replication_wait_for_inactive_replica_timeout
ALTER أو
OPTIMIZE أو
TRUNCATE.
القيم الممكنة:
0— عدم الانتظار.
- عدد صحيح سالب — الانتظار لمدة غير محدودة.
- عدد صحيح موجب — عدد الثواني المطلوب انتظارها.
يُستخدم هذا الإعداد في جدولة أعباء العمل. وهو الحد الأدنى من RAM المحجوزة لاستخدامها لتشغيل استعلام على خادم واحد. ويُجرى الحجز عبر التسلسل الهرمي لـ WORKLOAD باستخدام قيمة إعداد الاستعلام
reserve_memory
workload.
إذا لم تكن هناك ذاكرة كافية متاحة لعبء العمل، فسيُمنع الاستعلام من البدء وينتظر في حالة pending إلى أن يمكن تلبية الحجز.
تعني القيمة
0 عدم وجود حجز.
لا يسري هذا الإعداد إلا إذا تم إنشاء مورد MEMORY RESERVATION.
استبدال محرك الجدول من ReplicatedMergeTree إلى SharedMergeTree أثناء RESTORE.
القيمة الافتراضية في Cloud:
1.
يحدّد ما يجب فعله إذا تجاوز حجم النتيجة أحد الحدود. القيم الممكنة:
result_overflow_mode
throw: يرفع استثناءً (الافتراضي).
break: يوقف تنفيذ الاستعلام ويُرجع نتيجة جزئية، كما لو أن البيانات المصدرية قد نفدت.
Break التنفيذ إلا على
مستوى الكتلة. وهذا يعني أن عدد الصفوف المُعادة يكون أكبر من
max_result_rows، ومن مضاعفات
max_block_size
ويعتمد على
max_threads.
مثال
Query
SET max_threads = 3, max_block_size = 3333;
SET max_result_rows = 3334, result_overflow_mode = 'break';
SELECT *
FROM numbers_mt(100000)
FORMAT Null;
Result
6666 rows in set. ...
عند التمكين، يوفّر ClickHouse قيمة دقيقة لإحصائية rows_before_aggregation، التي تمثل عدد الصفوف المقروءة قبل التجمي
rows_before_aggregation
يُفعِّل خوارزمية التصفية المجمّعة للفهارس. ومن المتوقع أن تكون أفضل دائمًا، لكن هذا الإعداد متاح لأغراض التوافق والتحكم.
secondary_indices_enable_bulk_filtering
select_sequential_consistency
يمكّن أو يعطّل الاتساق التسلسلي لاستعلامات
يختلف سلوك هذا الإعداد بين SharedMergeTree وReplicatedMergeTree. راجع SharedMergeTree consistency لمزيد من المعلومات حول سلوك
select_sequential_consistency في SharedMergeTree.
SELECT. ويتطلب ذلك تعطيل
insert_quorum_parallel (وهو مُمكَّن افتراضيًا).
القيم الممكنة:
- 0 — معطّل.
- 1 — مُمكَّن.
SELECT إلا على النسخ المتماثلة التي تحتوي على بيانات جميع استعلامات
INSERT السابقة المُنفَّذة باستخدام
insert_quorum. وإذا أشار العميل إلى نسخة متماثلة غير مكتملة، فسينشئ ClickHouse استثناءً. ولن يتضمن استعلام
SELECT البيانات التي لم تُكتب بعد إلى نصاب النسخ المتماثلة.
عندما يكون
insert_quorum_parallel مُمكَّنًا (وهو الإعداد الافتراضي)، فإن
select_sequential_consistency لا يعمل. ويعود ذلك إلى أن استعلامات
INSERT المتوازية قد تُكتب إلى مجموعات مختلفة من النسخ المتماثلة ضمن النصاب، لذلك لا يوجد ما يضمن أن نسخة متماثلة واحدة قد استلمت جميع عمليات الكتابة.
انظر أيضًا:
يضبط المنطقة الزمنية الضمنية للجلسة الحالية أو للاستعلام الحالي. المنطقة الزمنية الضمنية هي المنطقة الزمنية المُطبَّقة على القيم من النوع DateTime/DateTime64 التي لا تكون لها منطقة زمنية محددة صراحةً. يتقدّم هذا الإعداد على المنطقة الزمنية الضمنية المضبوطة عمومًا (على مستوى الخادم). تعني القيمة ” (سلسلة فارغة) أن المنطقة الزمنية الضمنية للجلسة الحالية أو للاستعلام الحالي تساوي المنطقة الزمنية للخادم. يمكنك استخدام الدالتين
session_timezone
timeZone() و
serverTimeZone() للحصول على المنطقة الزمنية للجلسة والمنطقة الزمنية للخادم.
القيم الممكنة:
- أي اسم منطقة زمنية من
system.time_zones، مثل
Europe/Berlinأو
UTCأو
Zulu
SELECT timeZone(), serverTimeZone() FORMAT CSV
"Europe/Berlin","Europe/Berlin"
عيّن المنطقة الزمنية للجلسة ‘America/Denver’ لقيمة DateTime الداخلية من دون تحديد المنطقة الزمنية صراحةً:
SELECT timeZone(), serverTimeZone() SETTINGS session_timezone = 'Asia/Novosibirsk' FORMAT CSV
"Asia/Novosibirsk","Europe/Berlin"
SELECT toDateTime64(toDateTime64('1999-12-12 23:23:23.123', 3), 3, 'Europe/Zurich') SETTINGS session_timezone = 'America/Denver' FORMAT TSV
1999-12-13 07:23:23.123
يحدث هذا بسبب اختلاف مسارات التحليل:
CREATE TABLE test_tz (`d` DateTime('UTC')) ENGINE = Memory AS SELECT toDateTime('2000-01-01 00:00:00', 'UTC');
SELECT *, timeZone() FROM test_tz WHERE d = toDateTime('2000-01-01 00:00:00') SETTINGS session_timezone = 'Asia/Novosibirsk'
0 rows in set.
SELECT *, timeZone() FROM test_tz WHERE d = '2000-01-01 00:00:00' SETTINGS session_timezone = 'Asia/Novosibirsk'
┌───────────────────d─┬─timeZone()───────┐
│ 2000-01-01 00:00:00 │ Asia/Novosibirsk │
└─────────────────────┴──────────────────┘
- إن
toDateTime()من دون تحديد
time zoneصراحةً، والمستخدمة في استعلام
SELECTالأول، تراعي الإعداد
session_timezoneوالمنطقة الزمنية العامة.
- في الاستعلام الثاني، يُحلَّل
DateTimeمن
String، ويرث النوع والمنطقة الزمنية للعمود الحالي
d. لذلك، لا يُراعى الإعداد
session_timezoneولا المنطقة الزمنية العامة.
يحدد ما يحدث عندما تتجاوز كمية البيانات أحد الحدود. القيم الممكنة:
set_overflow_mode
throw: رفع استثناء (الافتراضي).
break: إيقاف تنفيذ الاستعلام وإرجاع نتيجة جزئية، كما لو أن بيانات المصدر قد نفدت.
عند وجود JOIN واحدة، وفي حال التباس المعرّف، فَضِّل الجدول الأيسر
single_join_prefer_left_table
لا تُستخدم الأسماء المستعارة الزائدة (ولا يُستعاض بها) في الدوال المعرّفة من قبل المستخدم، وذلك لتبسيط استخدامها. القيم الممكنة:
skip_redundant_aliases_in_udf
- 1 — يتم تجاوز الأسماء المستعارة (الاستعاضة عنها) في UDFs.
- 0 — لا يتم تجاوز الأسماء المستعارة (الاستعاضة عنها) في UDFs.
النتيجة:
SET skip_redundant_aliases_in_udf = 0;
CREATE FUNCTION IF NOT EXISTS test_03274 AS ( x ) -> ((x + 1 as y, y + 2));
EXPLAIN SYNTAX SELECT test_03274(4 + 2);
الاستعلام:
SELECT ((4 + 2) + 1 AS y, y + 2)
النتيجة:
SET skip_redundant_aliases_in_udf = 1;
CREATE FUNCTION IF NOT EXISTS test_03274 AS ( x ) -> ((x + 1 as y, y + 2));
EXPLAIN SYNTAX SELECT test_03274(4 + 2);
SELECT ((4 + 2) + 1, ((4 + 2) + 1) + 2)
مدة الانتظار بعد استلام الاستعلام في TCPHandler
sleep_after_receiving_query_ms
يتحكم هذا الإعداد في تنسيق wire المستخدم لضغط snappy لمسارات إدخال/إخراج الملفات العامة مثل
snappy_mode
file و
url. ويستخدم HTTP
Content-Encoding: snappy دائمًا تنسيق framing ويتجاهل هذا الإعداد.
لاحظ أن تنسيق كتل snappy الخام الناتج عن استدعاء واحد لـ
snappy::Compress (على سبيل المثال، حمولات بروتوكول Prometheus البعيد التي يتعامل معها
SnappyBasicReadBuffer) هو تنسيق wire منفصل وخاص بالبروتوكول، ولا يتحكم فيه هذا الإعداد.
القيم الممكنة:
basic— تنسيق كتل Hadoop snappy. متوافق مع الملفات التي يقرأها Hadoop ويكتبها. يدعم القراءة والكتابة.
framed— تنسيق framing لـ Snappy، وهو تنسيق البث القياسي الذي تحدده Google. يدعم القراءة والكتابة.
يحدّد ما يحدث إذا تجاوز عدد الصفوف المستلَمة قبل الفرز أحد الحدود القصوى. القيم الممكنة:
sort_overflow_mode
throw: إثارة استثناء.
break: إيقاف تنفيذ الاستعلام وإرجاع نتيجة جزئية.
يتحكم هذا الإعداد في ما إذا كانت الدالة splitBy*() التي تستخدم الوسيط
splitby_max_substrings_includes_remaining_string
max_substrings > 0 ستضمّن السلسلة المتبقية في العنصر الأخير من مصفوفة النتيجة.
القيم الممكنة:
0- لن تُضمَّن السلسلة المتبقية في العنصر الأخير من مصفوفة النتيجة.
1- ستُضمَّن السلسلة المتبقية في العنصر الأخير من مصفوفة النتيجة. هذا هو سلوك الدالة
split()في Spark والطريقة ‘string.split()’ في بايثون.
عند بدء تشغيل الخادم، يمنع جدولة طرق العرض المادية القابلة للتحديث، كما لو تم استخدام SYSTEM STOP VIEWS. ويمكنك تشغيلها يدويًا بعد ذلك باستخدام
stop_refreshable_materialized_views_on_startup
SYSTEM START VIEWS أو
SYSTEM START VIEW <name>. وينطبق ذلك أيضًا على طرق العرض المنشأة حديثًا. ولا يؤثر هذا في طرق العرض المادية غير القابلة للتحديث.
الوقت بالثواني الذي يجب أن يبقى فيه الاتصال خاملاً قبل أن يبدأ TCP في إرسال مجسّات keepalive
tcp_keep_alive_timeout
مدة الانتظار لقفل ذاكرة التخزين المؤقت لنظام الملفات عند حجز مساحة للبيانات المؤقتة
temporary_data_in_cache_reserve_space_wait_lock_timeout_milliseconds
يسمح بعمليات INSERT الفارغة أو يمنعها، وهو مفعّل افتراضيًا (ويؤدي إلى ظهور خطأ عند تنفيذ عملية insert فارغة). لا ينطبق هذا إلا على عمليات INSERT التي تستخدم
throw_if_no_data_to_insert
clickhouse-client أو واجهة gRPC.
يتحقق من أن سرعة التنفيذ ليست منخفضة جدًا (أي لا تقل عن
timeout_before_checking_execution_speed
min_execution_speed)،
وذلك بعد انقضاء الوقت المحدد بالثواني.
تحدد ما يحدث عند تجاوز كمية البيانات أحد الحدود. القيم الممكنة:
transfer_overflow_mode
throw: إثارة استثناء (الافتراضي).
break: إيقاف تنفيذ الاستعلام وإرجاع نتيجة جزئية، كما لو كانت بيانات المصدر قد نفدت.
يُمكّن اعتبار قيم NULL متساوية عند استخدام عامل التشغيل IN. بشكل افتراضي، لا يمكن مقارنة قيم
transform_null_in
NULL لأن
NULL تعني قيمة غير معرّفة. لذلك، يجب أن تُرجع المقارنة
expr = NULL دائمًا
false. ومع هذا الإعداد، تُرجع
NULL = NULL القيمة
true مع عامل التشغيل
IN.
القيم الممكنة:
- 0 — تُرجع مقارنة قيم
NULLفي عامل التشغيل
INالقيمة
false.
- 1 — تُرجع مقارنة قيم
NULLفي عامل التشغيل
INالقيمة
true.
null_in:
الاستعلام:
┌──idx─┬─────i─┐
│ 1 │ 1 │
│ 2 │ NULL │
│ 3 │ 3 │
└──────┴───────┘
النتيجة:
SELECT idx, i FROM null_in WHERE i IN (1, NULL) SETTINGS transform_null_in = 0;
الاستعلام:
┌──idx─┬────i─┐
│ 1 │ 1 │
└──────┴──────┘
النتيجة:
SELECT idx, i FROM null_in WHERE i IN (1, NULL) SETTINGS transform_null_in = 1;
انظر أيضًا
┌──idx─┬─────i─┐
│ 1 │ 1 │
│ 2 │ NULL │
└──────┴───────┘
اجتز البيانات المجمّدة (دليل الظل) بالإضافة إلى بيانات الجدول الفعلية عند تنفيذ استعلام على system.remote_data_paths
traverse_shadow_remote_data_paths
يحدد وضعًا لدمج نتائج استعلام
union_default_mode
SELECT. لا يُستخدم هذا الإعداد إلا مع UNION عند عدم تحديد
UNION ALL أو
UNION DISTINCT صراحةً.
القيم المحتملة:
'DISTINCT'— يُخرج ClickHouse الصفوف الناتجة عن دمج الاستعلامات بعد إزالة الصفوف المكررة.
'ALL'— يُخرج ClickHouse جميع الصفوف الناتجة عن دمج الاستعلامات، بما في ذلك الصفوف المكررة.
''— يُنشئ ClickHouse استثناءً عند استخدامه مع
UNION.
الحد الأقصى للحجم (بالبايت) للترميز الثنائي الذي يحافظ على الترتيب لصف واحد من
unique_key_max_encoded_size
UNIQUE KEY.
أرسل حزمة غير معروفة بدلًا من حزمة البيانات رقم N
unknown_packet_in_send_data
عند تطبيق دالة على عمود Variant باستخدام التنفيذ الافتراضي، يحدد هذا الإعداد ما يحدث للصفوف التي يكون نوعها الفعلي غير متوافق مع الدالة:
variant_throw_on_type_mismatch
true(الافتراضي) — طرح استثناء.
false— إرجاع
NULLلهذه الصفوف بدلًا من ذلك.
انتظر حتى تصبح التغييرات التي تم تثبيتها مرئية فعليًا في أحدث لقطة
wait_changes_become_visible_after_commit_mode
اسم عبء العمل المُستخدَم للوصول إلى الموارد
عبء العمل
يكتب المسارات الكاملة (بما في ذلك s3://) في ملفات البيانات الوصفية لـ Iceberg.
write_full_path_in_iceberg_metadata
يسمح لك بتحديد القيمة القصوى لـ window log في ZSTD (لن يُستخدم مع عائلة MergeTree)