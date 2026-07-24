تتوفّر هذه الإعدادات في system.settings ، وهي مُولَّدة تلقائيًا من المصدر

كتابة ترويسة CORS لـ HTTP.

إذا كان فهرس جدول ما يتضمن منحنىً مالئًا للفراغ، مثل ORDER BY mortonEncode(x, y) أو ORDER BY hilbertEncode(x, y) ، وكان الاستعلام يتضمن شروطًا على وسائطه، مثل x >= 10 AND x <= 20 AND y >= 20 AND y <= 30 ، فسيُستخدم المنحنى المالئ للفراغ في تحليل الفهرس.

عند تمكينه، يستبدل analyzer طرق العرض العادية (غير المُجسَّدة وغير المعلَّمة بمعلمات) بالاستعلامات الفرعية التي تعرّفها، مما يتيح تحسينات عابرة للحدود مثل دفع عبارات التصفية وتشذيب الأعمدة.

يُمكّن السلوك القديم لخادم ClickHouse في عمليات ANY INNER|LEFT JOIN .

استخدم هذا الإعداد فقط للتوافق مع الإصدارات السابقة إذا كانت حالات الاستخدام لديك تعتمد على سلوك JOIN القديم.

عندما يكون السلوك القديم مُمكّنًا:

لا تتطابق نتائج العمليتين t1 ANY LEFT JOIN t2 و t2 ANY RIGHT JOIN t1 لأن ClickHouse يستخدم منطق ربط مفاتيح الجداول من اليسار إلى اليمين بعلاقة متعدد إلى واحد.

و لأن ClickHouse يستخدم منطق ربط مفاتيح الجداول من اليسار إلى اليمين بعلاقة متعدد إلى واحد. تحتوي نتائج عمليات ANY INNER JOIN على جميع صفوف الجدول الأيسر، كما هو الحال في عمليات SEMI LEFT JOIN .

عندما يكون السلوك القديم معطّلًا:

تتطابق نتائج العمليتين t1 ANY LEFT JOIN t2 و t2 ANY RIGHT JOIN t1 لأن ClickHouse يستخدم منطقًا يوفّر ربطًا للمفاتيح بعلاقة واحد إلى متعدد في عمليات ANY RIGHT JOIN .

و لأن ClickHouse يستخدم منطقًا يوفّر ربطًا للمفاتيح بعلاقة واحد إلى متعدد في عمليات . تحتوي نتائج عمليات ANY INNER JOIN على صف واحد لكل مفتاح من الجدولين الأيسر والأيمن.

القيم الممكنة:

0 — السلوك القديم معطّل.

1 — السلوك القديم مُمكّن.

انظر أيضًا:

يحدّد الحجم الأقصى للمخزن المؤقت المتكيّف المستخدم عند الكتابة إلى ملفات الأرشيف (على سبيل المثال، أرشيفات tar

نوع الواصف المستخدم لطلبات Arrow Flight. يرسل ‏‘path’ اسم مجموعة البيانات كواصف path. ويرسل ‏‘command’ استعلام SQL كواصف command (وهو مطلوب لـ Dremio).

القيم الممكنة:

‘path’ — استخدم FlightDescriptor::Path (الافتراضي، ويعمل مع معظم خوادم Arrow Flight)

‘command’ — استخدم FlightDescriptor::Command مع استعلام SELECT (مطلوب لـ Dremio)

عند ضبطه على true ، يتم إبطاء جميع الخيوط التي تنفّذ طلبات S3 إلى نقطة نهاية النسخة الاحتياطية نفسها إذا واجه أي طلب S3 واحد خطأ S3 قابلاً لإعادة المحاولة، مثل ‘Slow Down’. وعند ضبطه على false ، يتعامل كل خيط مع التراجع بين محاولات طلبات S3 بشكل مستقل عن الخيوط الأخرى.

لا يكون لهذا الإعداد تأثير إلا في ClickHouse Cloud. عدد الخيوط الخلفية المخصّصة لتنزيل أجزاء البيانات الجديدة استباقيًا إلى ذاكرة التخزين المؤقت لنظام الملفات عند تمكين cache_populated_by_fetch . استخدم القيمة صفر للتعطيل.

احسب تتبّع المكدس النصي عند حدوث استثناءات أثناء تنفيذ الاستعلام. هذا هو السلوك الافتراضي. ويتطلب ذلك عمليات بحث عن الرموز، ما قد يبطئ اختبارات التشويش عند تنفيذ عدد كبير جدًا من الاستعلامات الخاطئة. وفي الحالات العادية، ينبغي ألا تعطّل هذا الخيار.

يلغي استعلامات HTTP للقراءة فقط (مثل SELECT ) عند إغلاق العميل للاتصال دون انتظار الاستجابة.

القيمة الافتراضية في Cloud: 1 .

تحقّق من قيم التحقّق عند القراءة. يكون هذا الإعداد مفعّلًا افتراضيًا، ويجب أن يظل مفعّلًا دائمًا في بيئة الإنتاج. لا يُرجى توقّع أي فائدة من تعطيل هذا الإعداد. وقد يُستخدم فقط لأغراض التجربة واختبارات الأداء. لا ينطبق هذا الإعداد إلا على الجداول من عائلة MergeTree. أمّا في محركات الجداول الأخرى، وعند تلقّي البيانات عبر الشبكة، فيُجرى دائمًا التحقّق من قيم التحقّق.

زمن الانتظار بالمللي ثانية للحصول على اتصال عندما يكون مجمّع الاتصالات ممتلئًا.

القيم الممكنة:

عدد صحيح موجب.

0 — مهلة انتظار لا نهائية.

الحد الأقصى لعدد محاولات الاتصال بكل نسخة متماثلة لمحرك الجدول Distributed.

true ، سيُحوَّل استعلام SELECT إلى الصيغة العادية الاقترانية (CNF). في بعض الحالات، قد يؤدي إعادة كتابة الاستعلام بصيغة CNF إلى تنفيذ أسرع (راجع عند ضبطه على، سيُحوَّل استعلامإلى الصيغة العادية الاقترانية (CNF). في بعض الحالات، قد يؤدي إعادة كتابة الاستعلام بصيغة CNF إلى تنفيذ أسرع (راجع مشكلة Github للاطلاع على الشرح).

على سبيل المثال، لاحظ كيف لا يُعدَّل استعلام SELECT التالي (وهو السلوك الافتراضي):

EXPLAIN SYNTAX SELECT * FROM ( SELECT number AS x FROM numbers( 20 ) ) AS a WHERE ((x >= 1 ) AND (x <= 5 )) OR ((x >= 10 ) AND (x <= 15 )) SETTINGS convert_query_to_cnf = false;

الناتج هو:

┌─explain────────────────────────────────────────────────────────┐ │ SELECT x │ │ FROM │ │ ( │ │ SELECT number AS x │ │ FROM numbers(20) │ │ WHERE ((x >= 1) AND (x <= 5)) OR ((x >= 10) AND (x <= 15)) │ │ ) AS a │ │ WHERE ((x >= 1) AND (x <= 5)) OR ((x >= 10) AND (x <= 15)) │ │ SETTINGS convert_query_to_cnf = 0 │ └────────────────────────────────────────────────────────────────┘

لنضبط convert_query_to_cnf على true ونرَ ما الذي سيتغير:

EXPLAIN SYNTAX SELECT * FROM ( SELECT number AS x FROM numbers( 20 ) ) AS a WHERE ((x >= 1 ) AND (x <= 5 )) OR ((x >= 10 ) AND (x <= 15 )) SETTINGS convert_query_to_cnf = true;

لاحظ أن عبارة WHERE أُعيدت كتابتها إلى صيغة CNF، لكن مجموعة النتائج هي نفسها تمامًا — فالمنطق البولياني لم يتغير:

┌─explain───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ SELECT x │ │ FROM │ │ ( │ │ SELECT number AS x │ │ FROM numbers(20) │ │ WHERE ((x <= 15) OR (x <= 5)) AND ((x <= 15) OR (x >= 1)) AND ((x >= 10) OR (x <= 5)) AND ((x >= 10) OR (x >= 1)) │ │ ) AS a │ │ WHERE ((x >= 10) OR (x >= 1)) AND ((x >= 10) OR (x <= 5)) AND ((x <= 15) OR (x >= 1)) AND ((x <= 15) OR (x <= 5)) │ │ SETTINGS convert_query_to_cnf = 1 │ └───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

القيم الممكنة: true, false

يتوقف العدّ بمجرد أن يطابق النمط طولًا صفريًا في الدالة countMatches .

استخدم INNER JOIN بدلًا من الربط بالفاصلة/‏CROSS JOIN إذا كانت هناك تعبيرات ربط في قسم WHERE. القيم: 0 - بدون إعادة كتابة، 1 - طبّق ذلك عند الإمكان على الربط بالفاصلة/‏CROSS JOIN، 2 - افرض إعادة كتابة جميع عمليات الربط بالفاصلة، وCROSS JOIN عند الإمكان

يسمح بأن تكون أنواع البيانات في تعريفات الأعمدة التي لا تتضمن مُعدِّلات صريحة NULL or NOT NULL من النوع Nullable

القيم الممكنة:

1 — تُضبط أنواع البيانات في تعريفات الأعمدة على Nullable افتراضيًا.

افتراضيًا. 0 — تُضبط أنواع البيانات في تعريفات الأعمدة على أنها غير Nullable افتراضيًا.

التحقق من تجاوز السعة في عمليات الحساب/المقارنة العشرية

يُفعِّل أو يعطِّل التحقق من إزالة التكرار للعروض المادية التي تتلقى البيانات من جداول Replicated*.

القيم الممكنة:

0 — معطّل.

1 — مفعّل.

عند التمكين، يُجري ClickHouse إزالة التكرار للكتل في العروض المادية التي تعتمد على جداول Replicated*. يفيد هذا الإعداد في ضمان عدم احتواء العروض المادية على بيانات مكررة عند إعادة محاولة عملية الإدراج بسبب حدوث فشل.

انظر أيضًا

عند التمكين (وهو الإعداد الافتراضي)، يتم تخطّي تقليم الأقسام في استعلامات FINAL على الجداول التي لا تكون أعمدة مفتاح القسم فيها جزءًا من مفتاح الفرز. وهذا هو السلوك الآمن من ناحية الصحة الذي أُدخل في 26.3: فقد يحتاج FINAL إلى إزالة تكرار الصفوف التي تشترك في مفتاح أساسي واحد لكنها موجودة في أقسام مختلفة، وسيؤدي تقليم الأقسام إلى استبعاد مثل هذه الصفوف بصمت من مدخلات إزالة التكرار.

عند التعطيل، يُطبَّق تقليم الأقسام حتى مع FINAL ، مما يعيد سلوك ما قبل 26.3. وقد يكون هذا أسرع بكثير للاستعلامات التي تحتوي على شروط WHERE على عمود القسم، لكنه يكون صحيحًا فقط عندما يستحيل وجود صفوف لها المفتاح الأساسي نفسه في أقسام مختلفة — مثل جداول سجل الأحداث التي يُحدَّد فيها عمود القسم وقت insert ولا يتغير مطلقًا.

لا يؤثر هذا الإعداد إلا في الجداول المُقسَّمة التي لا تكون أعمدة مفتاح القسم فيها مُتضمَّنة ضمن مفتاح الفرز؛ أما في الجداول الأخرى، فيُطبَّق تقليم الأقسام دائمًا.

القيم الممكنة:

0 — طبّق تقليم الأقسام قبل FINAL (سلوك ما قبل 26.3، أسرع لكنه غير آمن في الحالة العامة).

(سلوك ما قبل 26.3، أسرع لكنه غير آمن في الحالة العامة). 1 — أجّل تقليم الأقسام إلى ما بعد FINAL (الافتراضي، آمن من ناحية الصحة).

إذا كانت القيمة true، فأدرِج فقط أسماء الأعمدة وأنواعها في نتيجة الاستعلام DESCRIBE

اللهجة التي ستُستخدم لتحليل الاستعلام

إذا كان مُمكّنًا، يتجاوز الخادم إرسال صفوف نتيجة الاستعلام إلى العميل. ومع ذلك، يظل الاستعلام يُنفَّذ ويُسجَّل بالكامل على الخادم، كما يواصل العميل تلقي الحزم الأخرى.

يُستخدم لحركة المرور الظلية، واختبارات الأداء، والتشويش.

ليس له أي تأثير على الاستعلامات الثانوية.

يؤثر فقط في بروتوكول TCP الأصلي.

يحدّد ما يحدث عند تجاوز كمية البيانات أحد الحدود.

القيم الممكنة:

throw : رفع استثناء (الافتراضي).

: رفع استثناء (الافتراضي). break : إيقاف تنفيذ الاستعلام وإرجاع نتيجة جزئية، كما لو أن بيانات المصدر قد نفدت.

حسّن أداء استعلامات FINAL بتجنّب عمليات الدمج عبر أقسام مختلفة.

عند تفعيل هذا الإعداد، لن تُدمَج الأجزاء من أقسام مختلفة معًا أثناء استعلامات SELECT FINAL. وبدلًا من ذلك، سيقتصر الدمج على الأجزاء داخل كل قسم على حدة. ويمكن أن يحسّن ذلك أداء الاستعلام بشكل كبير عند العمل مع الجداول المُقسّمة.

عند تطبيق دالة على عمود Dynamic باستخدام التنفيذ الافتراضي، يحدد هذا الإعداد ما يحدث للصفوف التي يكون نوعها الفعلي غير متوافق مع الدالة:

true (الافتراضي) — طرح استثناء.

(الافتراضي) — طرح استثناء. false — إرجاع NULL لتلك الصفوف بدلًا من ذلك.

عند تمكينه، يُسمح فقط بالمعرّفات التي تحتوي على أحرف وأرقام وشرطات سفلية.

يفعّل أو يعطّل تخطي الملفات الفارغة في الجداول التي تستخدم محرك URL

القيم الممكنة:

0 — يُطلق SELECT استثناءً إذا كان الملف الفارغ غير متوافق مع التنسيق المطلوب.

استثناءً إذا كان الملف الفارغ غير متوافق مع التنسيق المطلوب. 1 — يعيد SELECT نتيجة فارغة للملف الفارغ.

عند تفعيل هذا الإعداد، سيقدّم ClickHouse قيمة دقيقة لإحصائية rows_before_limit_at_least، ولكن سيكون ذلك على حساب ضرورة قراءة البيانات التي تسبق الحد بالكامل

يضبط الوضع الافتراضي في استعلام EXCEPT. القيم الممكنة: سلسلة فارغة، ‘ALL’، ‘DISTINCT’. إذا كانت فارغة، فسيؤدي الاستعلام من دون وضع إلى إطلاق استثناء.

يستثني فهارس التخطي المحددة من بنائها وتخزينها أثناء عمليات INSERT. وستظل فهارس التخطي المستثناة تُبنى وتُخزَّن أثناء عمليات الدمج أو من خلال استعلام MATERIALIZE INDEX صريح.

لا يكون له أي تأثير إذا كانت materialize_skip_indexes_on_insert مضبوطة على false.

مثال:

CREATE TABLE tab ( a UInt64, b UInt64, INDEX idx_a a TYPE minmax, INDEX idx_b b TYPE set ( 3 ) ) ENGINE = MergeTree ORDER BY tuple(); SET exclude_materialize_skip_indexes_on_insert = 'idx_a' ; -- idx_a will be not be updated upon insert --SET exclude_materialize_skip_indexes_on_insert='idx_a, idx_b'; -- neither index would be updated on insert INSERT INTO tab SELECT number , number / 50 FROM numbers( 100 ); -- only idx_b is updated -- since it is a session setting it can be set on a per-query level INSERT INTO tab SELECT number , number / 50 FROM numbers( 100 , 100 ) SETTINGS exclude_materialize_skip_indexes_on_insert = 'idx_b' ; ALTER TABLE tab MATERIALIZE INDEX idx_a; -- this query can be used to explicitly materialize the index SET exclude_materialize_skip_indexes_on_insert = DEFAULT ; -- reset setting to default

نفِّذ استعلامات EXISTS الفرعية غير المرتبطة باعتبارها استعلامات فرعية ذات القيمة المفردة. وكما هو الحال في الاستعلامات الفرعية ذات القيمة المفردة، تُستخدم الذاكرة المؤقتة ويُطبَّق طيّ الثوابت على النتيجة.

القيمة الافتراضية في Cloud: 0 .

التنسيق الافتراضي الذي يستخدمه EXPLAIN PLAN .

القيم الممكنة:

pretty (الافتراضي منذ 26.7) — تكون actions و compact و pretty مضبوطة افتراضيًا على true ، ما ينتج مخططًا موجزًا ومنسقًا ومشروحًا بالإجراءات.

(الافتراضي منذ 26.7) — تكون و و مضبوطة افتراضيًا على ، ما ينتج مخططًا موجزًا ومنسقًا ومشروحًا بالإجراءات. legacy — المخرجات المستخدمة قبل 26.7.

يؤدي تحديد الخيارات actions أو compact أو pretty صراحةً في تعليمة EXPLAIN (على سبيل المثال، EXPLAIN actions = 0, compact = 0, pretty = 0 SELECT ... ) دائمًا إلى تجاوز هذا الإعداد.

يحتفظ EXPLAIN PLAN مع json = 1 أو distributed = 1 بالقيم الافتراضية القديمة (قبل 26.7) بغض النظر عن هذا الإعداد، ما لم يتم ضبط actions أو compact أو pretty صراحةً. ولا يمكن لمخرجات pretty تمثيل نتائج JSON أو المخططات الموزعة لكل shard، لذا لا تُعرض هذه الأوضاع بشكل صحيح إلا بصيغة legacy .

الأسماء البديلة: extract_kvp_max_pairs_per_row

الحد الأقصى لعدد الأزواج التي يمكن أن تُنتجها الدالة extractKeyValuePairs . يُستخدم كإجراء احترازي لمنع استهلاك قدر كبير جدًا من الذاكرة.

ما إذا كان سيتم احتساب القيم القصوى (القيم الصغرى والكبرى في أعمدة نتيجة استعلام). يقبل 0 أو 1. القيمة الافتراضية هي 0 (معطّل). لمزيد من المعلومات، راجع قسم “القيم القصوى”.

يفرض توجيه الاستعلام إلى نسخة متماثلة قديمة إذا لم تكن البيانات المحدَّثة متاحة. راجع Replication

يختار ClickHouse أكثر النسخ المتماثلة القديمة صلةً بالجدول.

يُستخدم عند تنفيذ SELECT من distributed table تشير إلى replicated tables.

افتراضيًا، 1 (مُمكّن).

استراتيجية التقسيم الافتراضية للمحركات المشابهة للملفات.

الحد الأقصى لعمليات الجلب المسبق. يشير الصفر إلى عدم وجود حد. ويُوصى باستخدام الإعداد filesystem_prefetches_max_memory_usage بدلًا من ذلك إذا كنت تريد تقييد عدد عمليات الجلب المسبق

يطبّق المُعدِّل FINAL تلقائيًا على جميع الجداول في الاستعلام التي يمكن تطبيق FINAL عليها، بما في ذلك الجداول المنضمّة والجداول في الاستعلامات الفرعية والجداول الموزعة.

القيم الممكنة:

0 - معطّل

1 - مُمكّن

مثال:

CREATE TABLE test ( key Int64, some String ) ENGINE = ReplacingMergeTree ORDER BY key ; INSERT INTO test FORMAT Values ( 1 , 'first' ); INSERT INTO test FORMAT Values ( 1 , 'second' ); SELECT * FROM test; ┌─ key ─┬─some───┐ │ 1 │ second │ └─────┴────────┘ ┌─ key ─┬─some──┐ │ 1 │ first │ └─────┴───────┘ SELECT * FROM test SETTINGS final = 1 ; ┌─ key ─┬─some───┐ │ 1 │ second │ └─────┴────────┘ SET final = 1 ; SELECT * FROM test; ┌─ key ─┬─some───┐ │ 1 │ second │ └─────┴────────┘

عند تمكين هذا الإعداد، تُنهى أجزاء الإسقاط بشكل متزامن أثناء INSERT، مما يقلل استخدام الذاكرة عند الذروة، ولكن على حساب تقليل توازي الرفع إلى S3. افتراضيًا، يظل تدفق المخرجات لكل إسقاط نشطًا إلى أن يُنهى الجزء بالكامل (بما في ذلك جميع الإسقاطات)، مما يتيح تداخل عمليات الرفع إلى S3، لكنه يزيد استخدام الذاكرة عند الذروة بما يتناسب مع عدد الإسقاطات. لا يؤثر هذا الإعداد إلا في مسار INSERT؛ أما الدمج وعمليات mutation فتُنهي الإسقاطات بشكل متزامن بالفعل.

يضبط تنسيق البيانات لأعمدة Nested

القيم الممكنة:

1 — يُسطَّح عمود Nested إلى مصفوفات منفصلة.

0 — يبقى عمود Nested مصفوفة واحدة من قيم Tuple.

الاستخدام

إذا ضُبط هذا الإعداد على 0 ، يمكن استخدام أي مستوى من التعشيق.

أمثلة

الاستعلام:

SET flatten_nested = 1 ; CREATE TABLE t_nest ( `n` Nested(a UInt32, b UInt32)) ENGINE = MergeTree ORDER BY tuple(); SHOW CREATE TABLE t_nest;

النتيجة:

┌─statement───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ CREATE TABLE default.t_nest ( `n.a` Array(UInt32), `n.b` Array(UInt32) ) ENGINE = MergeTree ORDER BY tuple() SETTINGS index_granularity = 8192 │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

الاستعلام:

SET flatten_nested = 0 ; CREATE TABLE t_nest ( `n` Nested(a UInt32, b UInt32)) ENGINE = MergeTree ORDER BY tuple(); SHOW CREATE TABLE t_nest;

النتيجة:

┌─statement──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ CREATE TABLE default.t_nest ( `n` Nested(a UInt32, b UInt32) ) ENGINE = MergeTree ORDER BY tuple() SETTINGS index_granularity = 8192 │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

.sql . ويكون مفعّلًا افتراضيًا. يؤدي إلى تمكين fsync أو تعطيله عند كتابة ملفات. ويكون مفعّلًا افتراضيًا.

قد يكون من المنطقي تعطيله إذا كان لدى الخادم ملايين الجداول الصغيرة التي تُنشأ وتُحذف باستمرار.

إذا كانت القيمة false، فستُصدر دوال h3، مثل h3CellAreaM2، استثناءً إذا كان الإدخال غير صالح. وإذا كانت القيمة true، فستُرجع 0 أو القيمة الافتراضية.

إذا كانت الوسيطات الأربع للدوال geoDistance و greatCircleDistance و greatCircleAngle كلها من النوع Float64، فستُرجِع Float64 وتستخدم دقة مضاعفة في العمليات الحسابية الداخلية. في إصدارات ClickHouse السابقة، كانت هذه الدوال تُرجِع دائمًا Float32.

تقبل الدالة ‘geoToH3’ ‎(lon, lat)‎ إذا ضُبطت على ‘lon_lat’، و‎(lat, lon)‎ إذا ضُبطت على ‘lat_lon’.

الحد الأقصى لعدد العناوين المسموح بها (مثل وحدات التخزين الخارجية ودوال الجداول وغيرها).

تعيد الدالة ‘h3ToGeo’ القيمة ‎(lon, lat) إذا كانت القيمة true، وإلا فتُعيد ‎(lat, lon).

مهلة الانتظار بالمللي ثانية لاستلام حزمة Hello من النسخ المتماثلة أثناء المصافحة.

مهلة الاتصال لإنشاء اتصال مع نسخة متماثلة لطلبات Hedged

يحدد الحد الأقصى لعدد المطابقات المبرزة في كل صف في الدالة highlight . استخدمه للحماية من الإفراط في استخدام الذاكرة عند إبراز الأنماط كثيرة التكرار في النصوص الكبيرة.

القيم الممكنة:

عدد صحيح موجب.

حجم قائمة المرشحين الديناميكية عند البحث في فهرس تشابه المتجهات، ويُعرف أيضًا باسم ‘ef_search’.

مدة انتهاء صلاحية HSTS. تعني القيمة 0 تعطيل HSTS.

مهلة إغلاق اتصالات TCP الخاملة بعد عدد الثواني المحدد.

القيم الممكنة:

عدد صحيح موجب (0 - إغلاق فوري، بعد 0 ثانية).

إذا كان مُمكّنًا، فسيُدرج ‘ORDER BY rand()’ في استعلامات SELECT التي لا تحتوي على بند ORDER BY. يُطبَّق هذا فقط عندما يكون عمق الاستعلام الفرعي = 0. ولا تتأثر الاستعلامات الفرعية ولا INSERT INTO … SELECT. إذا كان التركيب على المستوى الأعلى هو UNION، فسيُدرج ‘ORDER BY rand()’ في جميع الفروع بشكل مستقل. هذا مفيد فقط لأغراض الاختبار والتطوير (إذ إن غياب ORDER BY يُعدّ مصدرًا لنتائج استعلام غير حتمية).

الفاصل الزمني بالميكروثانية للتحقق مما إذا كان تنفيذ الطلب قد أُلغي وإرسال معلومات التقدّم.

يُعيّن الوضع الافتراضي في استعلام INTERSECT. القيم الممكنة: سلسلة فارغة، ‘ALL’، ‘DISTINCT’. إذا كانت القيمة فارغة، فسيؤدي الاستعلام بدون وضع إلى إثارة استثناء.

إذا كان هذا الإعداد ممكّنًا، فستُرجِع الدالتان ‘least’ و ‘greatest’ القيمة NULL إذا كانت إحدى وسيطاتهما NULL.

أدرِج أسماء جميع عناصر قيم Tuple الحرفية الكبيرة في أسماء الأعمدة بدلًا من hash. هذا الإعداد موجود فقط لأسباب التوافق. من المنطقي ضبطه على ‘true’ أثناء إجراء تحديث متدرّج للعنقود من إصدار أقل من 21.7 إلى إصدار أعلى.

يحدّد الحد الأقصى لعدد الصفوف التي يمكن الحصول عليها من نتيجة الاستعلام. ويعدّل القيمة التي تحددها عبارة LIMIT ، بحيث لا يمكن أن يتجاوز الحد المحدد في الاستعلام الحد الذي يفرضه هذا الإعداد.

القيم الممكنة:

0 — عدد الصفوف غير مقيّد.

عدد صحيح موجب.

تحميل علامات MergeTree بصورة غير متزامنة

القيمة الافتراضية في Cloud: 1 .

يحدّد عدد الثواني التي ينتظرها طلب القفل قبل أن يفشل.

تُستخدم مهلة القفل للحماية من حالات التوقف المتبادل أثناء تنفيذ عمليات القراءة والكتابة على الجداول. وعند انتهاء المهلة وفشل طلب القفل، يرفع خادم ClickHouse الاستثناء “Locking attempt timed out! Possible deadlock avoided. Client should retry.” مع رمز الخطأ DEADLOCK_AVOIDED .

القيم الممكنة:

عدد صحيح موجب (بالثواني).

0 — لا توجد مهلة للقفل.

عند استخدام آلية تحديد أولويات الاستعلامات (راجع الإعداد priority )، تنتظر الاستعلامات منخفضة الأولوية حتى تنتهي الاستعلامات ذات الأولوية الأعلى. يحدّد هذا الإعداد مدة هذا الانتظار.

إنشاء خطة استعلام موزعة.

عند إنشاء جدول Merge من دون مخطط صريح، أو عند استخدام دالة الجدول merge ، يُستنتج المخطط باعتباره اتحادًا لما لا يزيد على العدد المحدد من الجداول المطابقة. إذا كان عدد الجداول أكبر من ذلك، فسيُستنتج المخطط من أول عدد محدد من الجداول.

إذا كان هذا الخيار مُمكّنًا، فستُرجِع جداول MongoDB خطأً عند تعذّر إنشاء استعلام MongoDB. وإلا، فسيقرأ ClickHouse الجدول بالكامل ويعالجه محليًا. لا ينطبق هذا الخيار عند تعيين ‘allow_experimental_analyzer=0’.

لا تُضِف أسماءً مستعارة إلى قائمة التعبيرات على المستوى الأعلى عند إعادة كتابة عمليات الربط المتعددة

تطبيع أسماء الدوال إلى صيغها القياسية

يحدّد عدد الصفوف التي يجب تخطيها قبل البدء في إرجاع الصفوف من الاستعلام. ويُعدّل قيمة الإزاحة المحددة بواسطة عبارة OFFSET ، بحيث تُجمع هاتان القيمتان.

القيم الممكنة:

0 — لا يتم تخطي أي صفوف.

عدد صحيح موجب.

مثال

جدول الإدخال:

CREATE TABLE test (i UInt64) ENGINE = MergeTree() ORDER BY i; INSERT INTO test SELECT number FROM numbers( 500 );

الاستعلام:

SET limit = 5 ; SET offset = 7 ; SELECT * FROM test LIMIT 10 OFFSET 100 ;

النتيجة:

┌───i─┐ │ 107 │ │ 108 │ │ 109 │ └─────┘

قراءة لقطة مستهدفة على مستوى الاستعلام لوضع Paimon التزايدي. عند القيمة >0، سيجلب القارئ فقط دلتا للـ snapshot_id المحدد دون تقديم المؤشر المائي المعتمد. القيمة الافتراضية: -1 (معطّل)

موازاة المخرجات في خطوة القراءة من وحدات التخزين. يتيح هذا إجراء معالجة الاستعلامات بالتوازي مباشرةً بعد القراءة من وحدة التخزين، إذا أمكن ذلك

يسمح بإرجاع نتيجة جزئية للاستعلام بعد الإلغاء.

يسجّل إحصاءات الفهرس لكل جزء

يُعلّق التنفيذ في حلقة انتظار الاستعلام على الخادم لعدد الثواني المحدد.

لهجة SQL المصدر لمحوّل polyglot (مثل: ‘sqlite’ و’mysql’ و’postgresql’ و’snowflake’ و’duckdb’).

الاحتمال التقريبي لفشل استعلامات PostgreSQL الداخلية (المستخدمة في النسخ المتماثل). القيمة الصالحة ضمن النطاق [0.0f, 1.0f]

يجمع إحصاءات انتقائية عبارات الشرط في system.predicate_statistics_log . عند تعيينه إلى N > 0، تُؤخذ عيّنة من نحو 1/N من الاستعلامات (استنادًا إلى معرّف الاستعلام). 0 يعني تعطيله.

الحد الأقصى لحجم مخزن الجلب المسبق المؤقت المستخدم للقراءة من نظام الملفات. تُقيَّد القيم التي تتجاوز 256 MiB عند 256 MiB، لأن مخزن القراءة المؤقت لا يحتاج مطلقًا إلى حجم أكبر.

يسمح بعرض أسماء الأنواع المتداخلة بعمق بصورة منسقة مع مسافات بادئة في query DESCRIBE وفي الدالة toTypeName() .

مثال:

CREATE TABLE test (a Tuple(b String, c Tuple(d Nullable(UInt64), e Array (UInt32), f Array (Tuple(g String, h Map(String, Array (Tuple(i String, j UInt64))))), k Date ), l Nullable(String))) ENGINE = Memory; DESCRIBE TABLE test FORMAT TSVRaw SETTINGS print_pretty_type_names = 1 ;

a Tuple( b String, c Tuple( d Nullable(UInt64), e Array(UInt32), f Array(Tuple( g String, h Map( String, Array(Tuple( i String, j UInt64 )) ) )), k Date ), l Nullable(String) )

priority الاستعلام. 1 هي الأعلى، وكلما زادت القيمة انخفضت priority؛ 0 يعني عدم استخدام الأولويات.

تمكين تمرير أدوار المستخدم من العقدة المُرسِلة إلى العُقد الأخرى أثناء تنفيذ استعلام.

الفاصل الزمني، بالمللي ثانية، الذي تُجمع عنده بيانات query_metric_log لكل استعلام على حدة.

collect_interval_milliseconds من إذا ضُبطت هذه القيمة على أي قيمة سالبة، فستأخذ قيمةمن إعداد query_metric_log ، أو ستُستخدم القيمة الافتراضية 1000 إذا لم تكن موجودة.

لتعطيل جمع البيانات لاستعلام واحد، اضبط query_metric_log_interval على 0.

القيمة الافتراضية: -1

مدة الانتظار في قائمة انتظار الطلبات، إذا تجاوز عدد الطلبات المتزامنة الحد الأقصى.

مدة الانتظار لقراءة البيانات من RabbitMQ قبل إعادة المحاولة.

0 - لا توجد أي قيود على وضع القراءة فقط. 1 - يُسمح فقط بطلبات القراءة، وكذلك بتغيير الإعدادات المسموح بها صراحةً. 2 - يُسمح فقط بطلبات القراءة، وكذلك بتغيير الإعدادات، باستثناء الإعداد ‘readonly’.

الحد الأقصى لعدد التكرارات لاستنتاج أنواع الأعمدة في تعبيرات الجدول الشائعة التعاودية. تُحدَّد أنواع الأعمدة عبر تطبيق getLeastSupertype تكراريًا على الطرفين غير التعاودي والتعاودي من UNION ALL حتى الوصول إلى حالة الاستقرار. اضبط القيمة على 0 لتعطيل توسيع الأنواع والاكتفاء بالأنواع من الجزء غير التعاودي فقط.

يحدّد الحد الأقصى لعدد المطابقات لتعبير نمطي واحد في كل صف. استخدمه للحماية من الاستهلاك المفرط للذاكرة عند استخدام تعبير نمطي جشع في الدالة extractAllGroupsHorizontal

القيم الممكنة:

عدد صحيح موجب.

استبعِد الأنماط التي يُحتمل أن يكون تقييمها مكلفًا باستخدام hyperscan (بسبب التضخم في حالات NFA)

إذا لم ينخفض استهلاك الذاكرة بعد إعادة الدمج بهذه النسبة، فسيتم تعطيل إعادة الدمج.

الحد الأدنى من البايتات المطلوب للقراءة عن بُعد (URL، S3) لإجراء seek بدلًا من القراءة مع ignore.

النوع: String

القيمة الافتراضية: سلسلة فارغة

يتيح هذا الإعداد تحديد نمط لإعادة تسمية الملفات التي تعالجها دالة الجدول file . عند تعيين هذا الخيار، ستُعاد تسمية جميع الملفات التي تقرؤها دالة الجدول file وفقًا للنمط المحدد باستخدام العناصر النائبة، وذلك فقط إذا تمت معالجة الملفات بنجاح.

​ العناصر النائبة

%a — اسم الملف الأصلي كاملًا (على سبيل المثال، “sample.csv”).

— اسم الملف الأصلي كاملًا (على سبيل المثال، “sample.csv”). %f — اسم الملف الأصلي بدون امتداد (على سبيل المثال، “sample”).

— اسم الملف الأصلي بدون امتداد (على سبيل المثال، “sample”). %e — امتداد الملف الأصلي متضمّنًا النقطة (على سبيل المثال، “.csv”).

— امتداد الملف الأصلي متضمّنًا النقطة (على سبيل المثال، “.csv”). %t — الطابع الزمني (بالميكروثانية).

— الطابع الزمني (بالميكروثانية). %% — علامة النسبة المئوية (”%”).

الخيار: --rename_files_after_processing="processed_%f_%t%e"

الاستعلام: SELECT * FROM file('sample.csv')

إذا تمت قراءة sample.csv بنجاح، فسيُعاد تسمية الملف إلى processed_sample_1683473210851438.csv

يحدّد مدة الانتظار (بالثواني) حتى تنفّذ النسخ المتماثلة غير النشطة استعلامات ALTER أو OPTIMIZE أو TRUNCATE

القيم الممكنة:

0 — عدم الانتظار.

— عدم الانتظار. عدد صحيح سالب — الانتظار لمدة غير محدودة.

عدد صحيح موجب — عدد الثواني المطلوب انتظارها.

يُستخدم هذا الإعداد في جدولة أعباء العمل. وهو الحد الأدنى من RAM المحجوزة لاستخدامها لتشغيل استعلام على خادم واحد. ويُجرى الحجز عبر التسلسل الهرمي لـ WORKLOAD باستخدام قيمة إعداد الاستعلام workload . إذا لم تكن هناك ذاكرة كافية متاحة لعبء العمل، فسيُمنع الاستعلام من البدء وينتظر في حالة pending إلى أن يمكن تلبية الحجز. تعني القيمة 0 عدم وجود حجز. لا يسري هذا الإعداد إلا إذا تم إنشاء مورد MEMORY RESERVATION.

استبدال محرك الجدول من ReplicatedMergeTree إلى SharedMergeTree أثناء RESTORE.

القيمة الافتراضية في Cloud: 1 .

يحدّد ما يجب فعله إذا تجاوز حجم النتيجة أحد الحدود.

القيم الممكنة:

throw : يرفع استثناءً (الافتراضي).

: يرفع استثناءً (الافتراضي). break : يوقف تنفيذ الاستعلام ويُرجع نتيجة جزئية، كما لو أن البيانات المصدرية قد نفدت.

Break التنفيذ إلا على مستوى الكتلة. وهذا يعني أن عدد الصفوف المُعادة يكون أكبر من يشبه استخدام ‘break’ استخدام LIMIT. ولا يوقفالتنفيذ إلا على مستوى الكتلة. وهذا يعني أن عدد الصفوف المُعادة يكون أكبر من max_result_rows ، ومن مضاعفات max_block_size ويعتمد على max_threads

مثال

Query SET max_threads = 3 , max_block_size = 3333 ; SET max_result_rows = 3334 , result_overflow_mode = 'break' ; SELECT * FROM numbers_mt( 100000 ) FORMAT Null ;

Result 6666 rows in set. ...

عند التمكين، يوفّر ClickHouse قيمة دقيقة لإحصائية rows_before_aggregation، التي تمثل عدد الصفوف المقروءة قبل التجمي

يُفعِّل خوارزمية التصفية المجمّعة للفهارس. ومن المتوقع أن تكون أفضل دائمًا، لكن هذا الإعداد متاح لأغراض التوافق والتحكم.

select_sequential_consistency في SharedMergeTree. يختلف سلوك هذا الإعداد بين SharedMergeTree وReplicatedMergeTree. راجع SharedMergeTree consistency لمزيد من المعلومات حول سلوكفي SharedMergeTree.

يمكّن أو يعطّل الاتساق التسلسلي لاستعلامات SELECT . ويتطلب ذلك تعطيل insert_quorum_parallel (وهو مُمكَّن افتراضيًا).

القيم الممكنة:

0 — معطّل.

1 — مُمكَّن.

الاستخدام

عند تمكين الاتساق التسلسلي، لا يسمح ClickHouse للعميل بتنفيذ استعلام SELECT إلا على النسخ المتماثلة التي تحتوي على بيانات جميع استعلامات INSERT السابقة المُنفَّذة باستخدام insert_quorum . وإذا أشار العميل إلى نسخة متماثلة غير مكتملة، فسينشئ ClickHouse استثناءً. ولن يتضمن استعلام SELECT البيانات التي لم تُكتب بعد إلى نصاب النسخ المتماثلة.

عندما يكون insert_quorum_parallel مُمكَّنًا (وهو الإعداد الافتراضي)، فإن select_sequential_consistency لا يعمل. ويعود ذلك إلى أن استعلامات INSERT المتوازية قد تُكتب إلى مجموعات مختلفة من النسخ المتماثلة ضمن النصاب، لذلك لا يوجد ما يضمن أن نسخة متماثلة واحدة قد استلمت جميع عمليات الكتابة.

انظر أيضًا:

يضبط المنطقة الزمنية الضمنية للجلسة الحالية أو للاستعلام الحالي. المنطقة الزمنية الضمنية هي المنطقة الزمنية المُطبَّقة على القيم من النوع DateTime/DateTime64 التي لا تكون لها منطقة زمنية محددة صراحةً. يتقدّم هذا الإعداد على المنطقة الزمنية الضمنية المضبوطة عمومًا (على مستوى الخادم). تعني القيمة ” (سلسلة فارغة) أن المنطقة الزمنية الضمنية للجلسة الحالية أو للاستعلام الحالي تساوي المنطقة الزمنية للخادم

يمكنك استخدام الدالتين timeZone() و serverTimeZone() للحصول على المنطقة الزمنية للجلسة والمنطقة الزمنية للخادم.

القيم الممكنة:

أي اسم منطقة زمنية من system.time_zones ، مثل Europe/Berlin أو UTC أو Zulu

أمثلة:

SELECT timeZone(), serverTimeZone() FORMAT CSV "Europe/Berlin" , "Europe/Berlin"

SELECT timeZone(), serverTimeZone() SETTINGS session_timezone = 'Asia/Novosibirsk' FORMAT CSV "Asia/Novosibirsk" , "Europe/Berlin"

عيّن المنطقة الزمنية للجلسة ‘America/Denver’ لقيمة DateTime الداخلية من دون تحديد المنطقة الزمنية صراحةً:

SELECT toDateTime64(toDateTime64( '1999-12-12 23:23:23.123' , 3 ), 3 , 'Europe/Zurich' ) SETTINGS session_timezone = 'America/Denver' FORMAT TSV 1999 - 12 - 13 07 : 23 : 23 . 123

ليست كل الدوال التي تُحلِّل DateTime/DateTime64 تراعي session_timezone . وقد يؤدي ذلك إلى أخطاء خفية. راجع المثال والشرح التاليين.

CREATE TABLE test_tz ( `d` DateTime ( 'UTC' )) ENGINE = Memory AS SELECT toDateTime( '2000-01-01 00:00:00' , 'UTC' ); SELECT * , timeZone() FROM test_tz WHERE d = toDateTime( '2000-01-01 00:00:00' ) SETTINGS session_timezone = 'Asia/Novosibirsk' 0 rows in set . SELECT * , timeZone() FROM test_tz WHERE d = '2000-01-01 00:00:00' SETTINGS session_timezone = 'Asia/Novosibirsk' ┌───────────────────d─┬─timeZone()───────┐ │ 2000 - 01 - 01 00 : 00 : 00 │ Asia / Novosibirsk │ └─────────────────────┴──────────────────┘

يحدث هذا بسبب اختلاف مسارات التحليل:

إن toDateTime() من دون تحديد time zone صراحةً، والمستخدمة في استعلام SELECT الأول، تراعي الإعداد session_timezone والمنطقة الزمنية العامة.

من دون تحديد صراحةً، والمستخدمة في استعلام الأول، تراعي الإعداد والمنطقة الزمنية العامة. في الاستعلام الثاني، يُحلَّل DateTime من String ، ويرث النوع والمنطقة الزمنية للعمود الحالي d . لذلك، لا يُراعى الإعداد session_timezone ولا المنطقة الزمنية العامة.

انظر أيضًا

يحدد ما يحدث عندما تتجاوز كمية البيانات أحد الحدود.

القيم الممكنة:

throw : رفع استثناء (الافتراضي).

: رفع استثناء (الافتراضي). break : إيقاف تنفيذ الاستعلام وإرجاع نتيجة جزئية، كما لو أن بيانات المصدر قد نفدت.

عند وجود JOIN واحدة، وفي حال التباس المعرّف، فَضِّل الجدول الأيسر

لا تُستخدم الأسماء المستعارة الزائدة (ولا يُستعاض بها) في الدوال المعرّفة من قبل المستخدم، وذلك لتبسيط استخدامها.

القيم الممكنة:

1 — يتم تجاوز الأسماء المستعارة (الاستعاضة عنها) في UDFs.

0 — لا يتم تجاوز الأسماء المستعارة (الاستعاضة عنها) في UDFs.

مثال

الفرق بين حالتي التمكين والتعطيل:

الاستعلام:

SET skip_redundant_aliases_in_udf = 0 ; CREATE FUNCTION IF NOT EXISTS test_03274 AS ( x ) -> ((x + 1 as y, y + 2 )); EXPLAIN SYNTAX SELECT test_03274( 4 + 2 );

النتيجة:

SELECT ((4 + 2) + 1 AS y, y + 2)

الاستعلام:

SET skip_redundant_aliases_in_udf = 1 ; CREATE FUNCTION IF NOT EXISTS test_03274 AS ( x ) -> ((x + 1 as y, y + 2 )); EXPLAIN SYNTAX SELECT test_03274( 4 + 2 );

النتيجة:

SELECT ((4 + 2) + 1, ((4 + 2) + 1) + 2)

مدة الانتظار بعد استلام الاستعلام في TCPHandler

يتحكم هذا الإعداد في تنسيق wire المستخدم لضغط snappy لمسارات إدخال/إخراج الملفات العامة مثل file و url . ويستخدم HTTP Content-Encoding: snappy دائمًا تنسيق framing ويتجاهل هذا الإعداد.

لاحظ أن تنسيق كتل snappy الخام الناتج عن استدعاء واحد لـ snappy::Compress (على سبيل المثال، حمولات بروتوكول Prometheus البعيد التي يتعامل معها SnappyBasicReadBuffer ) هو تنسيق wire منفصل وخاص بالبروتوكول، ولا يتحكم فيه هذا الإعداد.

القيم الممكنة:

basic — تنسيق كتل Hadoop snappy. متوافق مع الملفات التي يقرأها Hadoop ويكتبها. يدعم القراءة والكتابة.

— تنسيق كتل Hadoop snappy. متوافق مع الملفات التي يقرأها Hadoop ويكتبها. يدعم القراءة والكتابة. framed — تنسيق framing لـ Snappy، وهو تنسيق البث القياسي الذي تحدده Google. يدعم القراءة والكتابة.

يحدّد ما يحدث إذا تجاوز عدد الصفوف المستلَمة قبل الفرز أحد الحدود القصوى.

القيم الممكنة:

throw : إثارة استثناء.

: إثارة استثناء. break : إيقاف تنفيذ الاستعلام وإرجاع نتيجة جزئية.

max_substrings > 0 ستضمّن السلسلة المتبقية في العنصر الأخير من مصفوفة النتيجة. يتحكم هذا الإعداد في ما إذا كانت الدالة splitBy*() التي تستخدم الوسيط> 0 ستضمّن السلسلة المتبقية في العنصر الأخير من مصفوفة النتيجة.

القيم الممكنة:

0 - لن تُضمَّن السلسلة المتبقية في العنصر الأخير من مصفوفة النتيجة.

- لن تُضمَّن السلسلة المتبقية في العنصر الأخير من مصفوفة النتيجة. 1 - ستُضمَّن السلسلة المتبقية في العنصر الأخير من مصفوفة النتيجة. هذا هو سلوك الدالة split() في Spark والطريقة ‘string.split()’ في بايثون.

عند بدء تشغيل الخادم، يمنع جدولة طرق العرض المادية القابلة للتحديث، كما لو تم استخدام SYSTEM STOP VIEWS. ويمكنك تشغيلها يدويًا بعد ذلك باستخدام SYSTEM START VIEWS أو SYSTEM START VIEW <name> . وينطبق ذلك أيضًا على طرق العرض المنشأة حديثًا. ولا يؤثر هذا في طرق العرض المادية غير القابلة للتحديث.

الوقت بالثواني الذي يجب أن يبقى فيه الاتصال خاملاً قبل أن يبدأ TCP في إرسال مجسّات keepalive

مدة الانتظار لقفل ذاكرة التخزين المؤقت لنظام الملفات عند حجز مساحة للبيانات المؤقتة

يسمح بعمليات INSERT الفارغة أو يمنعها، وهو مفعّل افتراضيًا (ويؤدي إلى ظهور خطأ عند تنفيذ عملية insert فارغة). لا ينطبق هذا إلا على عمليات INSERT التي تستخدم clickhouse-client أو واجهة gRPC

يتحقق من أن سرعة التنفيذ ليست منخفضة جدًا (أي لا تقل عن min_execution_speed )، وذلك بعد انقضاء الوقت المحدد بالثواني.

تحدد ما يحدث عند تجاوز كمية البيانات أحد الحدود.

القيم الممكنة:

throw : إثارة استثناء (الافتراضي).

: إثارة استثناء (الافتراضي). break : إيقاف تنفيذ الاستعلام وإرجاع نتيجة جزئية، كما لو كانت بيانات المصدر قد نفدت.

يُمكّن اعتبار قيم NULL متساوية عند استخدام عامل التشغيل IN

بشكل افتراضي، لا يمكن مقارنة قيم NULL لأن NULL تعني قيمة غير معرّفة. لذلك، يجب أن تُرجع المقارنة expr = NULL دائمًا false . ومع هذا الإعداد، تُرجع NULL = NULL القيمة true مع عامل التشغيل IN .

القيم الممكنة:

0 — تُرجع مقارنة قيم NULL في عامل التشغيل IN القيمة false .

في عامل التشغيل القيمة . 1 — تُرجع مقارنة قيم NULL في عامل التشغيل IN القيمة true .

مثال

لنأخذ الجدول null_in :

┌──idx─┬─────i─┐ │ 1 │ 1 │ │ 2 │ NULL │ │ 3 │ 3 │ └──────┴───────┘

الاستعلام:

SELECT idx, i FROM null_in WHERE i IN ( 1 , NULL ) SETTINGS transform_null_in = 0 ;

النتيجة:

┌──idx─┬────i─┐ │ 1 │ 1 │ └──────┴──────┘

الاستعلام:

SELECT idx, i FROM null_in WHERE i IN ( 1 , NULL ) SETTINGS transform_null_in = 1 ;

النتيجة:

┌──idx─┬─────i─┐ │ 1 │ 1 │ │ 2 │ NULL │ └──────┴───────┘

انظر أيضًا

اجتز البيانات المجمّدة (دليل الظل) بالإضافة إلى بيانات الجدول الفعلية عند تنفيذ استعلام على system.remote_data_paths

SELECT . لا يُستخدم هذا الإعداد إلا مع UNION ALL أو UNION DISTINCT صراحةً. يحدد وضعًا لدمج نتائج استعلام. لا يُستخدم هذا الإعداد إلا مع UNION عند عدم تحديدأوصراحةً.

القيم المحتملة:

'DISTINCT' — يُخرج ClickHouse الصفوف الناتجة عن دمج الاستعلامات بعد إزالة الصفوف المكررة.

— يُخرج ClickHouse الصفوف الناتجة عن دمج الاستعلامات بعد إزالة الصفوف المكررة. 'ALL' — يُخرج ClickHouse جميع الصفوف الناتجة عن دمج الاستعلامات، بما في ذلك الصفوف المكررة.

— يُخرج ClickHouse جميع الصفوف الناتجة عن دمج الاستعلامات، بما في ذلك الصفوف المكررة. '' — يُنشئ ClickHouse استثناءً عند استخدامه مع UNION .

راجع الأمثلة في UNION

الحد الأقصى للحجم (بالبايت) للترميز الثنائي الذي يحافظ على الترتيب لصف واحد من UNIQUE KEY .

أرسل حزمة غير معروفة بدلًا من حزمة البيانات رقم N

عند تطبيق دالة على عمود Variant باستخدام التنفيذ الافتراضي، يحدد هذا الإعداد ما يحدث للصفوف التي يكون نوعها الفعلي غير متوافق مع الدالة:

true (الافتراضي) — طرح استثناء.

(الافتراضي) — طرح استثناء. false — إرجاع NULL لهذه الصفوف بدلًا من ذلك.

انتظر حتى تصبح التغييرات التي تم تثبيتها مرئية فعليًا في أحدث لقطة

​ عبء العمل

اسم عبء العمل المُستخدَم للوصول إلى الموارد

يكتب المسارات الكاملة (بما في ذلك s3://) في ملفات البيانات الوصفية لـ Iceberg.

يسمح لك بتحديد القيمة القصوى لـ window log في ZSTD (لن يُستخدم مع عائلة MergeTree)