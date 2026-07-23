تتوفر هذه الإعدادات في system.settings ، وهي مُولَّدة تلقائيًا من المصدر

multiIf وand و يسمح بحساب الدوال if or وفقًا للتقييم المختصر . يساعد ذلك على تحسين تنفيذ التعبيرات المعقدة في هذه الدوال ومنع الاستثناءات المحتملة (مثل القسمة على صفر عندما لا يكون ذلك متوقعًا).

القيم الممكنة:

enable — يفعّل التقييم المختصر للدوال المناسبة لذلك (التي قد تطرح استثناءً أو تكون كثيفة حسابيًا).

— يفعّل التقييم المختصر للدوال المناسبة لذلك (التي قد تطرح استثناءً أو تكون كثيفة حسابيًا). force_enable — يفعّل التقييم المختصر لجميع الدوال.

— يفعّل التقييم المختصر لجميع الدوال. disable — يعطّل التقييم المختصر.

يُحسّن هذا الإعداد تقييم الدوال التي تُرجع NULL إذا كانت أي وسيطة NULL. وعندما تتجاوز نسبة قيم NULL في وسائط الدالة قيمة short_circuit_function_evaluation_for_nulls_threshold، يتجاوز النظام تقييم الدالة على أساس كل صف على حدة. وبدلًا من ذلك، يُرجع NULL فورًا لجميع الصفوف، ما يجنّب إجراء عمليات حسابية غير ضرورية.

عتبة نسبة قيم NULL لتنفيذ الدوال ذات الوسيطات Nullable فقط على الصفوف التي تكون فيها جميع الوسيطات ذات قيم غير NULL. يُطبَّق هذا عند تمكين الإعداد short_circuit_function_evaluation_for_nulls. عندما تتجاوز نسبة الصفوف التي تحتوي على قيم NULL إلى إجمالي عدد الصفوف هذه العتبة، فلن تُقيَّم تلك الصفوف التي تحتوي على قيم NULL.