إعدادات جلسة ClickHouse في مجموعة azure_* المُولَّدة.

استخدام عدة سلاسل رسائل للرفع متعدد الأجزاء إلى Azure.

تحقّق من كل كائن جرى رفعه إلى Azure Blob Storage للتأكد من نجاح عملية الرفع

مهلة الاتصال بالمضيف في أقراص Azure.

يُمكّن أو يعطّل إنشاء ملف جديد مع كل عملية إدراج في جداول محرك Azure

تجاهل عدم وجود الملف عند قراءة مفاتيح معيّنة.

القيم الممكنة:

1 — يعيد SELECT نتيجة فارغة.

نتيجة فارغة. 0 — يطلق SELECT استثناءً.

الحد الأقصى لعدد الملفات التي يمكن إرجاعها ضمن دفعة واحدة في طلب ListObject

الحد الأدنى لحجم الجزء المطلوب رفعه أثناء الرفع متعدد الأجزاء إلى Azure Blob Storage.

مهلة الخمول لإرسال البيانات إلى azure واستلامها منه. تُعتبر العملية فاشلة إذا حُظر استدعاء قراءة أو كتابة واحد عبر TCP لهذه المدة.

يُمكّن أو يعطّل تخطي الملفات الفارغة في محرك S3.

القيم الممكنة:

0 — يُطلق SELECT استثناءً إذا كان الملف الفارغ غير متوافق مع التنسيق المطلوب.

استثناءً إذا كان الملف الفارغ غير متوافق مع التنسيق المطلوب. 1 — أعاد SELECT نتيجة فارغ للملف الفارغ.

الحجم الدقيق للجزء المراد رفعه عند استخدام الرفع متعدد الأجزاء إلى Azure blob storage.

أصدر خطأ إذا لم تُطابق أي ملفات وفقًا لقواعد توسيع glob.

القيم الممكنة:

1 — يُطلق SELECT استثناءً.

استثناءً. 0 — يعيد SELECT نتيجة فارغة.

يُفعّل أو يعطّل إجراء truncate قبل الإدراج في جداول محرك Azure.