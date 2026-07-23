استخدام عدة سلاسل رسائل للرفع متعدد الأجزاء إلى Azure.
azure_allow_parallel_part_upload
تحقّق من كل كائن جرى رفعه إلى Azure Blob Storage للتأكد من نجاح عملية الرفع
azure_check_objects_after_upload
مهلة الاتصال بالمضيف في أقراص Azure.
azure_connect_timeout_ms
يُمكّن أو يعطّل إنشاء ملف جديد مع كل عملية إدراج في جداول محرك Azure
azure_create_new_file_on_insert
تجاهل عدم وجود الملف عند قراءة مفاتيح معيّنة. القيم الممكنة:
azure_ignore_file_doesnt_exist
- 1 — يعيد
SELECTنتيجة فارغة.
- 0 — يطلق
SELECTاستثناءً.
الحد الأقصى لعدد الملفات التي يمكن إرجاعها ضمن دفعة واحدة في طلب ListObject
azure_list_object_keys_size
الحد الأدنى لحجم الجزء المطلوب رفعه أثناء الرفع متعدد الأجزاء إلى Azure Blob Storage.
azure_min_upload_part_size
مهلة الخمول لإرسال البيانات إلى azure واستلامها منه. تُعتبر العملية فاشلة إذا حُظر استدعاء قراءة أو كتابة واحد عبر TCP لهذه المدة.
azure_request_timeout_ms
يُمكّن أو يعطّل تخطي الملفات الفارغة في محرك S3. القيم الممكنة:
azure_skip_empty_files
- 0 — يُطلق
SELECTاستثناءً إذا كان الملف الفارغ غير متوافق مع التنسيق المطلوب.
- 1 — أعاد
SELECTنتيجة فارغ للملف الفارغ.
الحجم الدقيق للجزء المراد رفعه عند استخدام الرفع متعدد الأجزاء إلى Azure blob storage.
azure_strict_upload_part_size
أصدر خطأ إذا لم تُطابق أي ملفات وفقًا لقواعد توسيع glob. القيم الممكنة:
azure_throw_on_zero_files_match
- 1 — يُطلق
SELECTاستثناءً.
- 0 — يعيد
SELECTنتيجة فارغة.
يُفعّل أو يعطّل إجراء truncate قبل الإدراج في جداول محرك Azure.
azure_truncate_on_insert
عند ضبطه على
azure_use_adaptive_timeouts
true، تُنفَّذ المحاولتان الأوليان لجميع طلبات Azure باستخدام مُهل إرسال واستقبال منخفضة.
عند ضبطه على
false، تُنفَّذ جميع المحاولات باستخدام المُهل نفسها.