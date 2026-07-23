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هذه الإعدادات متاحة في system.settings، وهي مُولَّدة تلقائيًا من الشيفرة المصدرية.

azure_allow_parallel_part_upload

استخدام عدة سلاسل رسائل للرفع متعدد الأجزاء إلى Azure.

azure_check_objects_after_upload

تحقّق من كل كائن جرى رفعه إلى Azure Blob Storage للتأكد من نجاح عملية الرفع

azure_connect_timeout_ms

مهلة الاتصال بالمضيف في أقراص Azure.

azure_create_new_file_on_insert

يُمكّن أو يعطّل إنشاء ملف جديد مع كل عملية إدراج في جداول محرك Azure

azure_ignore_file_doesnt_exist

تجاهل عدم وجود الملف عند قراءة مفاتيح معيّنة. القيم الممكنة:
  • 1 — يعيد SELECT نتيجة فارغة.
  • 0 — يطلق SELECT استثناءً.

azure_list_object_keys_size

الحد الأقصى لعدد الملفات التي يمكن إرجاعها ضمن دفعة واحدة في طلب ListObject

azure_min_upload_part_size

الحد الأدنى لحجم الجزء المطلوب رفعه أثناء الرفع متعدد الأجزاء إلى Azure Blob Storage.

azure_request_timeout_ms

مهلة الخمول لإرسال البيانات إلى azure واستلامها منه. تُعتبر العملية فاشلة إذا حُظر استدعاء قراءة أو كتابة واحد عبر TCP لهذه المدة.

azure_skip_empty_files

يُمكّن أو يعطّل تخطي الملفات الفارغة في محرك S3. القيم الممكنة:
  • 0 — يُطلق SELECT استثناءً إذا كان الملف الفارغ غير متوافق مع التنسيق المطلوب.
  • 1 — أعاد SELECT نتيجة فارغ للملف الفارغ.

azure_strict_upload_part_size

الحجم الدقيق للجزء المراد رفعه عند استخدام الرفع متعدد الأجزاء إلى Azure blob storage.

azure_throw_on_zero_files_match

أصدر خطأ إذا لم تُطابق أي ملفات وفقًا لقواعد توسيع glob. القيم الممكنة:
  • 1 — يُطلق SELECT استثناءً.
  • 0 — يعيد SELECT نتيجة فارغة.

azure_truncate_on_insert

يُفعّل أو يعطّل إجراء truncate قبل الإدراج في جداول محرك Azure.

azure_use_adaptive_timeouts

عند ضبطه على true، تُنفَّذ المحاولتان الأوليان لجميع طلبات Azure باستخدام مُهل إرسال واستقبال منخفضة. عند ضبطه على false، تُنفَّذ جميع المحاولات باستخدام المُهل نفسها.
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦