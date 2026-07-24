إعدادات الجلسة في ClickHouse ضمن المجموعة التي أنشأها webassembly_udf_*.

حدّ الوقود لكل عملية تنفيذ لمثيل WebAssembly UDF. تستهلك كل تعليمة في WebAssembly مقدارًا من الوقود. تُوسَّع القيمة بمعامل 1024 قبل تمريرها إلى بيئة التشغيل، لذا فإن webassembly_udf_max_fuel = 1 يعادل تقريبًا 1024 وحدة وقود. اضبطها على 0 لإلغاء أي حدّ finite. لا ينطبق هذا إلا على الدوال التي تكون فيها القيمة webassembly_udf_enable_fuel الخاصة بكل دالة مضبوطة على true، وهو الإعداد الافتراضي.

الحد الأقصى لعدد الصفوف التي تُمرَّر إلى دالة WebAssembly UDF في block واحد. اضبط القيمة على 0 لمعالجة جميع الصفوف دفعة واحدة.

الحد الأقصى لعدد مثيلات WebAssembly UDF التي يمكن تشغيلها بالتوازي لكل دالة.

حد الذاكرة بالبايت لكل مثيل WebAssembly UDF.