حدّ الوقود لكل عملية تنفيذ لمثيل WebAssembly UDF. تستهلك كل تعليمة في WebAssembly مقدارًا من الوقود. تُوسَّع القيمة بمعامل 1024 قبل تمريرها إلى بيئة التشغيل، لذا فإن
webassembly_udf_max_fuel
webassembly_udf_max_fuel = 1 يعادل تقريبًا 1024 وحدة وقود. اضبطها على 0 لإلغاء أي حدّ finite. لا ينطبق هذا إلا على الدوال التي تكون فيها القيمة
webassembly_udf_enable_fuel الخاصة بكل دالة مضبوطة على true، وهو الإعداد الافتراضي.
الحد الأقصى لعدد الصفوف التي تُمرَّر إلى دالة WebAssembly UDF في block واحد. اضبط القيمة على 0 لمعالجة جميع الصفوف دفعة واحدة.
webassembly_udf_max_input_block_size
الحد الأقصى لعدد مثيلات WebAssembly UDF التي يمكن تشغيلها بالتوازي لكل دالة.
webassembly_udf_max_instances
حد الذاكرة بالبايت لكل مثيل WebAssembly UDF.