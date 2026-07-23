Skip to main content
هذه الإعدادات متاحة في system.settings، وهي مُنشأة تلقائيًا من المصدر.

alter_move_to_space_execute_async

نفِّذ ALTER TABLE MOVE … TO [DISK|VOLUME] بصورة غير متزامنة

alter_partition_verbose_result

يُمكّن أو يعطّل عرض معلومات عن الأجزاء التي طُبِّقت عليها بنجاح عمليات التعامل مع الأقسام والأجزاء. ينطبق على ATTACH PARTITION|PART وعلى FREEZE PARTITION. القيم الممكنة:
  • 0 — تعطيل الإخراج التفصيلي.
  • 1 — تمكين الإخراج التفصيلي.
مثال

alter_sync

الأسماء البديلة: replication_alter_partitions_sync يتيح لك تحديد آلية الانتظار للإجراءات التي تُنفَّذ على النسخ المتماثلة بواسطة استعلامات ALTER أو OPTIMIZE أو TRUNCATE. القيم الممكنة:
  • 0 — عدم الانتظار.
  • 1 — الانتظار حتى اكتمال التنفيذ المحلي.
  • 2 — الانتظار حتى يكتمل التنفيذ لدى الجميع.
  • 3 - الانتظار فقط للنسخ المتماثلة النشطة.
القيمة الافتراضية في Cloud: 0.
ينطبق alter_sync على جداول Replicated وSharedMergeTree فقط، ولا يكون له أي تأثير عند تعديل الجداول غير Replicated أو Shared.

alter_update_mode

وضع لاستعلامات ALTER التي تتضمن أوامر UPDATE. القيم الممكنة:
  • heavy - نفِّذ mutation عادية.
  • lightweight - نفِّذ تحديثًا خفيفًا إذا أمكن، وإلا فنفِّذ mutation عادية.
  • lightweight_force - نفِّذ تحديثًا خفيفًا إذا أمكن، وإلا فأصدر استثناءً.
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦