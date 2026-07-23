نفِّذ ALTER TABLE MOVE … TO [DISK|VOLUME] بصورة غير متزامنة
alter_move_to_space_execute_async
يُمكّن أو يعطّل عرض معلومات عن الأجزاء التي طُبِّقت عليها بنجاح عمليات التعامل مع الأقسام والأجزاء. ينطبق على ATTACH PARTITION|PART وعلى FREEZE PARTITION. القيم الممكنة:
alter_partition_verbose_result
- 0 — تعطيل الإخراج التفصيلي.
- 1 — تمكين الإخراج التفصيلي.
CREATE TABLE test(a Int64, d Date, s String) ENGINE = MergeTree PARTITION BY toYYYYMDECLARE(d) ORDER BY a;
INSERT INTO test VALUES(1, '2021-01-01', '');
INSERT INTO test VALUES(1, '2021-01-01', '');
ALTER TABLE test DETACH PARTITION ID '202101';
ALTER TABLE test ATTACH PARTITION ID '202101' SETTINGS alter_partition_verbose_result = 1;
┌─command_type─────┬─partition_id─┬─part_name────┬─old_part_name─┐
│ ATTACH PARTITION │ 202101 │ 202101_7_7_0 │ 202101_5_5_0 │
│ ATTACH PARTITION │ 202101 │ 202101_8_8_0 │ 202101_6_6_0 │
└──────────────────┴──────────────┴──────────────┴───────────────┘
ALTER TABLE test FREEZE SETTINGS alter_partition_verbose_result = 1;
┌─command_type─┬─partition_id─┬─part_name────┬─backup_name─┬─backup_path───────────────────┬─part_backup_path────────────────────────────────────────────┐
│ FREEZE ALL │ 202101 │ 202101_7_7_0 │ 8 │ /var/lib/clickhouse/shadow/8/ │ /var/lib/clickhouse/shadow/8/data/default/test/202101_7_7_0 │
│ FREEZE ALL │ 202101 │ 202101_8_8_0 │ 8 │ /var/lib/clickhouse/shadow/8/ │ /var/lib/clickhouse/shadow/8/data/default/test/202101_8_8_0 │
└──────────────┴──────────────┴──────────────┴─────────────┴───────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┘
الأسماء البديلة:
alter_sync
replication_alter_partitions_sync
يتيح لك تحديد آلية الانتظار للإجراءات التي تُنفَّذ على النسخ المتماثلة بواسطة استعلامات
ALTER أو
OPTIMIZE أو
TRUNCATE.
القيم الممكنة:
0— عدم الانتظار.
1— الانتظار حتى اكتمال التنفيذ المحلي.
2— الانتظار حتى يكتمل التنفيذ لدى الجميع.
3- الانتظار فقط للنسخ المتماثلة النشطة.
0.
ينطبق
alter_sync على جداول
Replicated و
SharedMergeTree فقط، ولا يكون له أي تأثير عند تعديل الجداول غير
Replicated أو
Shared.
وضع لاستعلامات
alter_update_mode
ALTER التي تتضمن أوامر
UPDATE.
القيم الممكنة:
heavy- نفِّذ mutation عادية.
lightweight- نفِّذ تحديثًا خفيفًا إذا أمكن، وإلا فنفِّذ mutation عادية.
lightweight_force- نفِّذ تحديثًا خفيفًا إذا أمكن، وإلا فأصدر استثناءً.