هذه الإعدادات متوفّرة في system.settings ، وقد جرى توليدها تلقائيًا من المصدر

عدد البايتات التي تُخزَّن مؤقتًا في ذاكرة الخادم قبل إرسال استجابة HTTP إلى العميل أو كتابتها إلى القرص (عند تمكين http_wait_end_of_query).

يتيح هذا إضافة رؤوس HTTP التي يعيدها الخادم في الاستجابة أو استبدالها عند إرجاع نتيجة استعلام ناجحة. ولا يؤثر هذا إلا في واجهة HTTP.

إذا كان الرأس مُعيَّنًا بالفعل افتراضيًا، فستستبدله القيمة المقدَّمة. وإذا لم يكن الرأس مُعيَّنًا افتراضيًا، فسيُضاف إلى قائمة الرؤوس. أما الرؤوس التي يعيّنها الخادم افتراضيًا ولم يُستبدل بها هذا الإعداد، فستبقى كما هي.

يتيح لك هذا الإعداد تعيين رأس إلى قيمة ثابتة. ولا توجد حاليًا طريقة لتعيين رأس إلى قيمة محسوبة ديناميكيًا.

لا يمكن أن تحتوي الأسماء ولا القيم على محارف تحكم ASCII.

إذا كنت تطوّر تطبيق UI يتيح للمستخدمين تعديل الإعدادات، لكنه في الوقت نفسه يتخذ قرارات استنادًا إلى الرؤوس المُعادة، فمن المستحسن تقييد هذا الإعداد ليكون readonly.