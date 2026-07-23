احتمال بدء تتبّع لطلب ZooKeeper، سواء وُجد تتبّع أصل أم لا. القيم الممكنة:
opentelemetry_start_keeper_trace_probability
- ‘auto’ - يساوي الإعداد opentelemetry_start_trace_probability
- 0 — يكون التتبّع معطّلًا
- من 0 إلى 1 — الاحتمال (على سبيل المثال، 1.0 = مفعّل دائمًا)
يضبط احتمال أن يتمكن ClickHouse من بدء تتبّع للاستعلامات المنفَّذة (إذا لم يتم توفير سياق تتبّع رئيسي). القيم الممكنة:
opentelemetry_start_trace_probability
- 0 — يكون التتبّع لجميع الاستعلامات المنفَّذة معطّلًا (إذا لم يتم توفير سياق تتبّع رئيسي).
- عدد موجب بفاصلة عائمة ضمن النطاق [0..1]. على سبيل المثال، إذا كانت قيمة الإعداد هي
0,5، يمكن لـ ClickHouse بدء تتبّع لنصف الاستعلامات في المتوسط.
- 1 — يكون التتبّع لجميع الاستعلامات المنفَّذة مفعّلًا.