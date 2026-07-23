إعدادات جلسة ClickHouse ضمن المجموعة المُولَّدة opentelemetry_start_*.

إعدادات الجلسة لـ opentelemetry_start_*

احتمال بدء تتبّع لطلب ZooKeeper، سواء وُجد تتبّع أصل أم لا.

القيم الممكنة:

‘auto’ - يساوي الإعداد opentelemetry_start_trace_probability

0 — يكون التتبّع معطّلًا

من 0 إلى 1 — الاحتمال (على سبيل المثال، 1.0 = مفعّل دائمًا)

يضبط احتمال أن يتمكن ClickHouse من بدء تتبّع للاستعلامات المنفَّذة (إذا لم يتم توفير سياق تتبّع رئيسي).

القيم الممكنة: