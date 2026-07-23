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هذه الإعدادات متاحة في system.settings، وتُولَّد تلقائيًا من ملف المصدر.

opentelemetry_start_keeper_trace_probability

احتمال بدء تتبّع لطلب ZooKeeper، سواء وُجد تتبّع أصل أم لا. القيم الممكنة:
  • ‘auto’ - يساوي الإعداد opentelemetry_start_trace_probability
  • 0 — يكون التتبّع معطّلًا
  • من 0 إلى 1 — الاحتمال (على سبيل المثال، 1.0 = مفعّل دائمًا)

opentelemetry_start_trace_probability

يضبط احتمال أن يتمكن ClickHouse من بدء تتبّع للاستعلامات المنفَّذة (إذا لم يتم توفير سياق تتبّع رئيسي). القيم الممكنة:
  • 0 — يكون التتبّع لجميع الاستعلامات المنفَّذة معطّلًا (إذا لم يتم توفير سياق تتبّع رئيسي).
  • عدد موجب بفاصلة عائمة ضمن النطاق [0..1]. على سبيل المثال، إذا كانت قيمة الإعداد هي 0,5، يمكن لـ ClickHouse بدء تتبّع لنصف الاستعلامات في المتوسط.
  • 1 — يكون التتبّع لجميع الاستعلامات المنفَّذة مفعّلًا.
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦