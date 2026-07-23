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هذه الإعدادات متاحة في system.settings، وهي مُولَّدة تلقائيًا من المصدر.

schema_inference_cache_require_modification_time_for_url

استخدم المخطط من الذاكرة المؤقتة لعناوين URL مع التحقق من وقت آخر تعديل (لعناوين URL التي تتضمن ترويسة Last-Modified)

schema_inference_use_cache_for_azure

استخدم ذاكرة التخزين المؤقت عند استنتاج المخطط أثناء استخدام دالة الجدول الخاصة بـ Azure

schema_inference_use_cache_for_file

استخدام ذاكرة التخزين المؤقت في استنتاج المخطط عند استخدام دالة الجدول file

schema_inference_use_cache_for_hdfs

استخدم ذاكرة التخزين المؤقت في استنتاج المخطط عند استخدام دالة الجدول الخاصة بـ hdfs

schema_inference_use_cache_for_s3

استخدم ذاكرة التخزين المؤقت في استنتاج المخطط عند استخدام دالة الجدول S3

schema_inference_use_cache_for_url

استخدم ذاكرة التخزين المؤقت عند استنتاج المخطط أثناء استخدام url دالة الجدول
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦