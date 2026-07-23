استخدم المخطط من الذاكرة المؤقتة لعناوين URL مع التحقق من وقت آخر تعديل (لعناوين URL التي تتضمن ترويسة Last-Modified)
schema_inference_cache_require_modification_time_for_url
استخدم ذاكرة التخزين المؤقت عند استنتاج المخطط أثناء استخدام دالة الجدول الخاصة بـ Azure
schema_inference_use_cache_for_azure
استخدام ذاكرة التخزين المؤقت في استنتاج المخطط عند استخدام دالة الجدول file
schema_inference_use_cache_for_file
استخدم ذاكرة التخزين المؤقت في استنتاج المخطط عند استخدام دالة الجدول الخاصة بـ hdfs
schema_inference_use_cache_for_hdfs
استخدم ذاكرة التخزين المؤقت في استنتاج المخطط عند استخدام دالة الجدول S3
schema_inference_use_cache_for_s3
استخدم ذاكرة التخزين المؤقت عند استنتاج المخطط أثناء استخدام url دالة الجدول