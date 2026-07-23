إعدادات جلسة ClickHouse ضمن المجموعة المُنشأة schema_inference_*.

هذه الإعدادات متاحة في system.settings ، وهي مُولَّدة تلقائيًا من المصدر

استخدم المخطط من الذاكرة المؤقتة لعناوين URL مع التحقق من وقت آخر تعديل (لعناوين URL التي تتضمن ترويسة Last-Modified)

استخدم ذاكرة التخزين المؤقت عند استنتاج المخطط أثناء استخدام دالة الجدول الخاصة بـ Azure

استخدام ذاكرة التخزين المؤقت في استنتاج المخطط عند استخدام دالة الجدول file

استخدم ذاكرة التخزين المؤقت في استنتاج المخطط عند استخدام دالة الجدول الخاصة بـ hdfs

استخدم ذاكرة التخزين المؤقت في استنتاج المخطط عند استخدام دالة الجدول S3

استخدم ذاكرة التخزين المؤقت عند استنتاج المخطط أثناء استخدام url دالة الجدول